El Larguero (12/04/2019): Segunda parte

Voz 3 00:15 Gustavo López qué tal buenas noches qué tal

Voz 2 00:17 buenas noches Aitor sin más felicidades por qué no me dejan de sorprender porque dos minutos de cumpleaños así aquí en El Larguero eh pues es un son los primeros en saludar y bueno pues mira el honor que tenemos el felicitarte están hay dos labia Leonor habla un ERE eh nada XXVIII no bien no XXVI a veintiséis perdona perdona si si de verdad en homenaje

Voz 0749 00:45 es mucho pero para mí sinceramente te lo digo con el corazón el placer es mío que se acuerden ustedes de del cumplen

Voz 2 00:52 la verdad es un placer lo tenemos marcado en rojo en el calendario con una válvula gracias agradece

Voz 1991 00:58 bueno mañana un Atlético de Madrid Celta de Vigo qué partido espera sobre todo evidentemente el Celta sin ya no es lo mismo

Voz 0749 01:05 efectivamente sí lo demostró en estos partido que que elabora que ya bueno estaba creo que el Celta hay un antes y un después Chago lo que hace es potenciar muchísimo a sus compañeros y también revalorizar un poquito lo que es la plantilla el Celta condiciona mucho al rival es verdad que el Atlético de Madrid tiene muchísima bajas es un equipo que está ahora mismo con pinzas prácticamente porque tiene las bajas muy importantes pero ojo en el Wanda de sabemos de lo que trabaja el Cholo editó su cuerpo técnico para sacarle provecho al máximo independientemente de quién juegue es un equipo que siempre va a competir muy bien el Celta que es uno con Yago y otros India el Celta cuando no no está Iago parece que los compañeros nadie toma la bandera que tiene tomará el como líder natural del equipo

Voz 1991 01:54 es tremendo la la carga de responsabilidad que tiene algo Aspas el otro día cuando rompía a llorar después de de hacer los goles que le daba la victoria al al eh tipo es que él ha pasado en ese ese periodo que ha estado lesionado con esa impotencia intentando recuperar luego llegar sabiendo la responsabilidad que te pone la gente usa de que vuelva ya o que vuelva ya que el equipo tan los aquel lo necesitamos como el salvador la presión que está viviendo Iago Aspas esta temporada es terrible lo comentamos

Voz 0749 02:22 no conel ignoró una mochila llena de piedras porque sabíamos que todos estaban esperando y algo bueno cuando vuelvo hallazgo seguramente el Celta irá para arriba Iago tuvo la lesión después tuve la recaída hay parecía que cuando vuelo hallado bueno pero el Celta estaba prácticamente en una zona muy delicada

Voz 0801 02:40 eso es justo contra el Villarreal el primer

Voz 0749 02:42 bueno fue nefasto de del Celta el Villarreal está siete puntos eh del descenso Iago Aspas el que levanta el partido el que le da emoción al encuentro y después el que sale victorioso en ese encuentro y esa lágrima es la la frustración de no haber podido ayudó a sus compañeros antes todo el periodo de inactividad que tuvo todo lo que luchó lo que trabajo y todo lo que fue superando día a día y esas son las lágrimas de de sacarte esa presión de encima bueno después esa mochila Ése fue liberando fue el partido de Huesca terminó empatando y después el último fin de semana que vuelve a ser figura una vez más creo que Yago es el que le da ese punto de madurez al equipo es el que le asalto y calidad lo demuestran los resultados

Voz 1991 03:23 bueno Yago Aspas no está necesario no está Diego Costa en el Atlético de Madrid a ti qué te parece la sanción de ocho partidos

Voz 0749 03:29 a mí exagerada creo exagerada es verdad que un insulto es un menosprecio Iggy Iggy los cuatro partió a en ese caso me parece justo el tema de los otros cuatro partido por cogerle del brazo a un árbitro dentro de la de de un partido muy caliente Ia hay que medir muchas veces lo emocional del futbolista creo que cuando hay un menosprecio cuando hay un insulto cuando hay un agravio es importante una sanción ejemplar pero también muchas veces en ese tipo de sanciones tiene que medir cuando coge del brazo o cuando hay una agresión mucho más grande creo que para mí sinceramente es exagerada

Voz 1991 04:05 es que además tú que sabes lo que es estar ahí a mil revoluciones una cosa es un gesto como el comentaba comentábamos de Cristiano Ronaldo no que le empuja al árbitro por detrás a modo desprecio o el propio Cholo Simeone que le dio las collejas al cuarto árbitro es que lo Diego Costa yo creo que es desesperación escogerlo como diciendo no no no no no no saques más tarjetas pero no es en ningún momento ni ni es violento ni ofensivo

Voz 0749 04:25 totalmente de acuerdo y hago es como que diciendo por favor

Voz 1991 04:29 claro cuida cuida por favor cuando

Voz 0749 04:31 tú coges a tu hijo diciendo bueno por favor esto de lo mismo en el insulto no creo que no no es justificable en ese sentido está bien los cuatro partido pero lo otro para mí es exagerado ocho partido de sanción por coger del brazo esos cuatro partidos para mí es exagerado yo fui un tipo muy pasional dentro de un campo de juego si me pongo en la piel de Diego Costa la desesperación un partido sumamente importante las revoluciones a mil emocionalmente es un es un jugador que e la pasión le mueve muy creo que eso el árbitro también lo tienen que Melilla

Voz 1991 05:07 no se te da la sensación de que puede ser los últimos o que hemos visto ya digo Costa los últimos partidos con el Atlético de Madrid ha dicho y Simeone que que cuenta con él para el año que viene pero es cierto que en las últimas fechas está hablando de que a lo mejor Diogo está no siguen el Atlético Mario las cosas como son

Voz 0749 05:22 para mí va a depender exclusivamente del creo que es un jugador que el Cholo le puede seguir sacando muchísimo provecho creo que es un jugador si hace una buena pretemporada con el Cholo Simeone y su cuerpo técnico basa lo tiene muy reforzado en ese sentido tuvo un problema importante lesiones y eso no le ayudó para nada en su rendimiento físico y futbolístico e cuando quiso volver por ahí no volvió bien quiera sonó mentalmente al jugador eso le afecta pero creo hoy si me tengo que jugar algo creo que Diego Costa el año que viene va a seguir porque porque dentro del equipo es alguien muy respetable es alguien que el entrenador lo quiere cuando un entrenador te quiere hará todo lo posible para que se quede y aparte le puede venir muy bien de cara al futuro al Cholo Simeone y me decís juega de algo yo me la jugaría al que Diego Costa se queda

Voz 1991 06:08 vale en acabo once puntos con respecto al Barça las matemáticas dicen que es posible la cabeza de que no es la única motivación ahora mismo parece que es quedar segundo es decir quedar por delante del Real Madrid realmente es complicado no mantener enchufada a un equipo cuando realmente no puedes pelear por algo más que ser segundo no

Voz 0749 06:30 sí es verdad que cuando Bose chapas de todas las opciones en cualquiera las competiciones e a nivel de motivación y emocionales es complicado volver a reactivar ante el Atlético madre di el segundo puesto eh es importante no es una buena temporada para Atlético Madrid en ese sentido pero tienen que pensar en el futuro en poder potenciar las individualidades poder ir probando cosas de cara al futuro saber quiénes se pueden quedar y quiénes se pueden ir también es verdad que el Cholo Simeone en ese sentido puede ir viendo distintos tipo de sistemas estilos que pueden servir para el futuro Eto'o hasta hace jornada le puede servir para ello aparte de seguir compitiendo hice ir eh haciendo partidos buenos para que el futbolista pueda crecer y lo que menos minutos tienen poder también participar en este tipo de partido para que el futuro el entrenador pueda confiar en ellos

Voz 1991 07:22 pues veremos veremos qué es lo que pasa en el partido el Wanda Metropolitano el Atlético de Madrid por mantener la segunda posición el Celta de Vigo por alejarse un poquito más del descenso ahora mismo tiene XXXII dos puntitos de colchón sobre los puestos peligrosos Ghost dijo dale a feliz cumpleaños una hora cumple así lo estaremos mañana en Carrusel así que vamos a disfrutar junto nos Ivor de todo el día gracias Bruce Lee vuelve a ese de todo un besito grande las doce y nueve minutos y vamos con el resto no vamos con el partido del Barça que juega a las cuatro y cuarto en Huesca

Voz 1991 09:53 la buenas sensaciones después de ganar en Old Trafford en la Champions a trasladar la Liga dar un pasito más no de cara al título que prácticamente en el bolsillo el Barça

Voz 1773 10:02 exactamente lo que sí que el Barça va a hacer muchas rotaciones igual eso sí para ganar plantear el partido pero consciente de que el óvulo le viene el el martes en Champions fíjate ya que se quedan en casa Messi Busquets Sergi Roberto que tiene molestias en el gemelo Suárez y Piqué que están sancionados y Rakitic que hoy se ha levantado con fiebre tampoco ha entrenado por lo tanto va a ser un once eh de garantía seguro porque es el Barça pero poco reconocible el de mañana y lo ha admitido el propio Ernesto Valverde ha dicho que mañana es un día para hacer cambios para rotar

Voz 2 10:40 por si habrá porque calendario viene muy apretado porque venimos de un viaje largo les hace

Voz 0231 10:49 en poco tiempo de un partido intenso y nos nos espera mañana un partido intenso y el martes otro

Voz 2 10:53 sí sí haremos haremos cambios porque es necesario para poder afrontar el partido

Voz 1991 10:57 lo normal es que es tan sencillo como que el Barça ha ganado el derecho a meter todas las rotaciones que quiera de aquí a final de temporada en Liga y centrarse en la Liga de Campeones la auténtica obsesión este año porque es que está a falta de siete jornadas hasta con once puntos de ventaja con lo cual se lo ha ganado el poder descansar o rotar en Liga para centrar todos los esfuerzos en la Liga de de Campeones donde de momento también van bien las cosas se sigue pensando evidentemente en triplete final de Copa muy vivos en la Champions y la Liga prácticamente sentenciada con lo cual de momento Santiso han cumpliendo todos los planes sigue esa mágica palabra no la el triplete

Voz 1773 11:33 aunque hoy le preguntábamos a a Valverde que sí se habla del triplete en El Vestuario y decía que no quería oír hablar de la famosa palabra de la palabra triplete que no habían ganado nada hay que cuando ganarán uno pensarían en el segundo y el segundo igual pensaban en el en el tercero porque le recuerda mucho las situación actual en la que vivía el año pasado y justo pasó la debacle de de Roma que que dejó muy tocado al barcelonismo y el propio Valverde por lo tanto sí que se sueña con el triplete pero no se habla de ello dice Ernesto Valverde en El Vestuario por cierto que en el partido de mañana e van a estar convocados del filial que Abel Ruiz

Voz 9 12:13 Puig del Barça B me encanta y es la primera vez a mí también

Voz 1773 12:18 la verdad es que en el club que ven como uno los grandes proyectos

Voz 0749 12:23 sólo it to vivo va

Voz 1773 12:26 ha entrado por primera vez en una lista de convocados vamos a ver si tiene minutos mañana porque pocos efectivos tienen en el centro del campo va Vidal Baliña también está Coutinho para jugar por ahí pero pocos efectivos más el centro del campo así que podríamos ver el debut de todo tipo con el Barça

Voz 1991 12:42 también ha hablado Gerard Piqué que ha estado en Andorra ya sabéis que es el máximo accionista de la Andorra el equipo

Voz 10 12:47 eh de fútbol y que ha dicho porque le ha preguntado

Voz 9 12:51 pues mira le han preguntado por su equipo lo primero que está para subir a Tercera y lo que quiere Piqué es algún día escuchar el himno de la Champions en Andorra no se sobre Antoine Griezmann y que le han preguntado por su gran estado de forma la pregunta concreta era si quería que se iniciar una campaña a favor suyo para que ganara el Balón de Oro ya esta es la respuesta de Piqué

Voz 11 13:15 no dejes de un sentido hablar de ni para Ramos ni para mí Leo está a otro nivel lo lleva estando hace muchísimos años entonces creo que es una pregunta que no tiene mucho sentido

Voz 1991 13:28 bueno pero lo que tiene sentido es que si te hacen esa pregunta es qué estás haciendo una gran temporada que creo que es lo que hay que valorar evidentemente hay un extraterrestre por encima del resto del resto que es Leo Messi eh justo por detrás prácticamente al mismo nivel está Cristiano Ronaldo que es el que le ha peleado los balones con permiso de Modric el último año a los balones a los balones de oro que ha conseguido Leo Messi es muy complicado las cosas como son mientras esté en estos dos tíos es casi un

Voz 2 13:54 milagro lo que consiguió el año pasado

Voz 1991 13:57 Luka Modric pero bueno está bien si a uno le preguntan por eso es porque está completando una gran temporada están en gran estado de forma de hecho creo que Gerard Pique creo que es de las temporadas más completas desde que está en

Voz 2 14:07 el en el Barça en algo más Ovalle

Voz 9 14:12 pues que es difícil intentar adivinar un once para mañana mira yo te dibujo uno venga que es Ter Stegen Semel Umtiti Lenglen Jordi Alba Vidal todo voy al en el centro el campo Malcolm Boateng hizo Coutinho pero te recuerdo se ha quedado Messi Busquets Sergi Roberto Suárez Piqué Rakitic fuera así que es difícil encontrar un once reconocible para el partido de mañana gracias

Voz 1991 14:34 eso vaya esta mañana

Voz 9 14:37 un abrazo el Barça mete rotación

Voz 1991 14:39 Dones en el Real Madrid no va a estar Sergio Ramos Javier Herráez qué tal muy buenas hola qué tal Yago muy buenas hoy el Real Madrid decía que emitió un comunicado en el que hablaba esta lesión una lesión muscular que la en pedir estará el empezar este fin de semana

Voz 0801 14:51 eso es yo tampoco estaba frente al Athletic Bilbao porque es una rotura grado I es en el sóleo de su pierna izquierda así que del Cameron Sergio Ramos por lesión se va a perder este partido el lunes recordemos a nueve en Butarque ante el Leganés y el del próximo domingo domingo Santo en el Santiago Bernabeu frente Atlético y que la baja sensible siempre de Sergio Ramos hay que unir la de Vinicius la de Courtois a mí me insiste en que es poca cosa lo de portero pero bueno se dice que le duele pues chico eso es así así que Courtois no parece que voy a hacer portería el próximo lunes entre Luca Zidane y que se van a repartir a la portería los próximos partidos creo que va a jugar este Keylor pero que Luca también va a jugar algún encuentro ya contábamos ayer El Larguero Yago que eh Zidane lo tiene claro quiere a Keylor Navas como portero importante importantísimo la próxima temporada en Madrid

Voz 1991 15:39 no no es que en el panorama que se abierto ahora mismo para para Courtois feo las cosas como son San paras el portero titular del Real Madrid ha estado siéndolo hasta que ha vuelto Zidane ha vuelto a generar las dudas Zidane siempre apostó por Keylor Navas incluso en su día cuando había un acuerdo con con Kepa el portero del del Athletic el fue el que lo frenó el que dijo no no porteros Courtois que oye Courtois Keylor Navas yo no necesito que me traigáis a nadie

Voz 2 16:06 se fue

Voz 1991 16:07 Irán trajeron a Courtois cuando no estaba Zidane y ahora cuando ha vuelto Courtois e a Irán ha dicho no es que mi portero sigue siendo Keylor Navas con lo cual el

Voz 12 16:17 cultura ahora mismo no es muy bueno para

Voz 1991 16:20 Courtois en el Real Madrid veremos veremos qué pasa a final de temporada o si seguirán los dos compitiendo Herrán

Voz 0801 16:26 sí añadía que se quedan los dos compitiendo que repartida la tarta no dijo públicamente de Zidane Zidane no tiene doble lenguaje Yago se dice una cosa públicamente es que ante lo ha dicho en El Vestuario ya los implicados que que le hacia falta más de dos tres porteros a que hacía falta esa esa demarcación no saben es para un jugador así el primero de la lista se llama Keylor Navas ya segundo Se llama Courtois en la cabeza decidan culto a eso un buen fichaje para el Real Madrid fue el mejor partido de mejor portero del Mundial pero uno tiene un año bueno ésa la esa es la verdad ahí para Zidane como digo Keylor está en el proyecto es un nombre importantísimo así que Courtois lo sabe ya veremos lo que decide yo creo que oye María dices

Voz 1991 17:10 hombre es una bicoca no no había otro sitio mejor pero sí

Voz 0801 17:13 me he interesado por el asunto de la lesión de cultura porque aparece un día sobre el césped hace un poco de entrenamiento al día siguiente no está me interesa dice que no que le molesta que le tiene problema hay muscular y me dicen que no es que no es nada importante afortunadamente que podría jugar incluso el lunes pero dice que le duele así que habrá que que creerle evidentemente muy claro se dice que electoral

Voz 1991 17:34 asesar unos bueno no se puede meter dentro de el otro se dice que le duele pues hay que hacerle caso es las cosas son así porque tenemos los números ya el presupuesto para la remodelación de el Santiago Bernabéu

Voz 0801 17:44 a mi me parece que hace un bueno es efectivamente los números son para muchos eran increíblemente altos pero es una grandísima operación para el Real Madrid eh yo soy de letras pero vamos son quinientos ochenta y cinco millones de euros a treinta años eso es no llega treinta millones al año para un Real Madrid que además esa a dos coma cinco por ciento de interés eso es hablando en cristiano treinta millones de euros al año pero lo vas amortizando y encima vas sacando IVAs generando con el campo el cual Estadio Nuevo Estadio muchas más es e historias que puede beneficiar y que beneficiar Real Madrid así que así comido por servido dicen los que saben de esto que son los hombres que hace los números sí que es una buena presión para el Real Madrid bueno para gusto Cores encantará el estadio atronó la gustará pero creo que en el centro de Madrid donde está ubicado el Bernabéu es patrimonio del club también de la ciudad y creo que es una gran cosa para el para el club para el Real Madrid así que está ya cerrado financiado a treinta años como digo treinta millones no llega anuales para el equipo

Voz 1991 18:47 Blanco tiene ese proyecto muy futurista parece una gran lata de sardinas algo así grande es verdad es esto así como metálico bueno creo que no es no es un secreto no él es decir que Florentino Pérez quería pasar a la Historia Real Madrid como el el el qué en siguiese la remodelación y el dejar ese legado el nuevo Santiago Bernabéu completamente moderno cubierto evidentemente con todos los adelantos tecnológicos Si y manteniendo la esencia del del Santiago Bernabéu y sobre todo el tenerlo en mitad en Madrid que está a mitad de la Castellana que eso te da un caché Hyun vamos es brutal hoy en día mantener un campo en mitad cuando la tendencia sacar todos los campos fuera de las urbes pues en mantenerlo en Santiago Bernabéu desde luego es que es un lujo errar

Voz 0801 19:31 para mí es impagable lo que es el mejor del mundo creo que es un acierto la remodelación hay que te gusta la más una un formato una forma de estadio a otros otra eso hay que respetarlo evidentemente pero lo que es el proyecto para el club para la ciudad como tú decías en el centro de Madrid pues para mí hablamos de para mí es mi opinión el mejor este del mundo y es una buena una buena operación para para el club que va a quedar para siempre y también para la ciudad que es como digo parte parece evidentemente de lo que va a ser el futuro también de Madrid

Voz 1991 19:59 pues ya veremos veremos ese proyecto pero vamos se va a completar sido si eso eso sí no sólo eso va a quedar pequeño esta opinión gracias a raíz de un abrazo hasta mañana hasta mañana Antón Meana buenas noches

Voz 0231 20:13 presente Yago como hemos tenido Reus

Voz 10 20:15 la unión entre Tebas in Rubiales con la mediación de el

Voz 1991 20:20 el Consejo Superior de Deportes es decir la secretaria de Estado para el Deporte María José Rienda prácticamente así

Voz 12 20:26 cómo cómo cómo no como combate pero digamos que se ha calentado bastante y han tenido momentos desagradable

Voz 0231 20:34 pues sí para empezar el CSD con la señora rinda a la cabeza consideran un éxito que Tebas y Rubiales se sienten en la mesa a negociar Se considera un éxito del CSD conseguir que el presidente de la Liga y el presidente de la Federación se sienten negociar un convenio que tienen que negociar porque caduca el día treinta de junio explicamos rápidamente que es un convenio de competencias que le pertenecen a la Federación y que desde hace años se las alquila a la Liga por ejemplo se firmó el último en la época de Villar caducaba hace dos años pero Juan Luis Larrea en el tiempo que estuvo de interino como se llevaba bien con debas digamos que le prorrogó el contrato un año prácticamente por la cara en ese contrato se habla por ejemplo de quién comercializa la Copa del Rey que aunque sea de la Federación la Liga la comercializaba hasta la final se habla por ejemplo de quién pone el nombre a la liga el nombre del Santander que termina en dos mil veintiuno quién pone los horarios el balón porque es Nike en vez de Adidas cuando el balón de la Federación aunque ya tiene firmado por ejemplo con Puma a pesar de que quiere Rubiales que sea Adidas son una serie de temas que cuestan dinero eso lo paga la Liga la Federación recibir el dinero ida las competencias para que Tebas a su antojo consiga comercializar esas cosas pues bien qué pasa que llegador Rubiales dice que eso no puede ser que las competencias son suyas y que si Tebas Lass quiere tiene que volver a negociar las no se ponen de acuerdo porque uno dice que ya están prácticamente vendidos los derechos de televisión para el futuro y que no puede cambiar el tema de los horarios que ya tiene firmado un acuerdo con Puma hay que el balón tiene que ser de esa marca total Se sientan no avanzan encima hablan de la Supercopa de Rubiales que no le gusta Tebas no avanzan de la nueva Copa del Rey no avanzan así Yago podemos estar semanas y semanas a todo esto hay que sumarle que hoy encima ha sido muy tensa la reunión que se han dicho cosas a la cara que no le ha gustado ni a uno ni a otro si preguntas cerca de Las Rozas te dicen que Tebas está demasiado nervioso y que llega faltarle incluso públicamente el respeto a Rubiales si preguntas en la zona de Torrelaguna sesenta te comentan que que esa filtración es totalmente falsa y que hoy por ejemplo la presidenta del CSD María José Rienda ha tenido que recriminar en más de una ocasión a Rubiales quien va la reunión como si fuera el dueño del cortijo lo único cierto es que hoy Rubiales ha explicado a la Cadena SER fuera de micrófono que lo que pasa en el campo se queda en el campo Javier Tebas ha dicho a la cadena SER fuera de micrófono que su versión es El silencio pero Yago ninguno de los dos avanza el fútbol español está Antunes

Voz 1991 23:06 son muy muy grande yo es que este tema yo creo que tiene poco arreglo pero tiene poco arreglo porque tienen poco arreglo entre Tebas y Rubiales yo creo que se tienen que dar cuenta que cuando los protagonistas de los diferentes estamentos es decir cuando el presidente de la Federación y el de la Liga ya son más protagonistas que sus propias competiciones o que sus propios organismos esto no funciona es decir no podéis ser los señero Estebas Rubiales los protagonistas de esta película no podía ser los actores principales es que tenía que ser como los árbitros pasar inadvertido esto es trabajar y no buscar protagonismo en el siempre imponerse el uno por encima del otro por el tema llevar la contraria que es la sensación que da lo único que hace es dejar en muy mal lugar al fútbol español y hacer el ridículo constantemente estoy seguro que el que apoya a Puma y el que apoya a Dida si fuese al revés el otro apoyaría al otro simplemente por ir a la contra a ver si se dan cuenta que no trabajan para ellos que tienen que trabajar para unos organismos para el bien del fútbol porque esto es a comerte una guerra personal entre ser Rubiales que no beneficia en nada al fútbol español se dan cuenta los protagonistas no sois vosotros que parece que en todos los lugares en la portada salís vosotros cuando lo que tiene que salir es la Liga y la Federación por encima de todo y mientras nuestros egos nos lo permitan el fútbol español no va a evolucionar innovar avanzar hacia un futuro que va a ser mejor para los clubes para los jugadores los aficionados son como riñas de colegio que la señora María José Rienda tenga que salir a separar cómodos niños pegándose el patio de colegio es lamentable allá porque tenemos una edad porque vais unos cargos en los que no os podéis permitir ese tipo de imagen pero vosotros sabréis los que hacéis es ridículos y vosotros desde luego no ayuda nada al futuro del fútbol español han hablado no los protagonistas mañana

Voz 0231 25:05 sí han hablado los protagonistas te explico cómo ha sido la secuencia termina en la Reunión Javier Tebas en marcha por la puerta de atrás sin hacer ningún tipo de declaración aparece Luis Rubiales dice que han quedado que todas las explicaciones va a dar María José Rienda pero que él nos atiende dos preguntas

Voz 0801 25:22 por deferencia a la prensa que llevamos horas

Voz 0231 25:25 Hernando en la puerta de la Reunión dice que ha sido bastante tensa y manda el siguiente mensaje cuando le preguntan de cero a diez como está de contento

Voz 1896 25:33 es lo que le digo ya me sé hija cuando le hago la comida de cuanto no no lo sea siempre es positivo por lo tanto estaremos siempre en el aprobado hacia arriba

Voz 13 25:40 gente no signo pero sin irse nada más que usted siempre ha dicho que Javier Tebas no quería sentarse con usted hoy se han sentado ha sido la primera vez la última o se va a sentar más Vettel el presidente de la Liga con usted

Voz 1896 25:51 en lo que concierne al presidente de la Federación que en este caso no hay ningún problema al contrario es mi obligación sentarme bueno veremos me imagino que habrá más reuniones el futuro no

Voz 0231 26:01 sí están citados el día veintisiete que sábado la jornada de reflexión el día previo a las elecciones generales ese día están otra vez citados en el CSD con María José Rienda que ha tenido un papelón porque ha querido ser política ha querido transmitir buen rollo pero yo creo que ella desconocía que la prensa ya sabíamos que había sido muy tensa en la Reunión entonces ella tuvo que explicar a su manera que estaba todo muy bien Yago

Voz 1465 26:25 contentos porque han empezado a dar los primeros pasos hacia hacia un convenio que no hace falta por el bien del deporte español por el bien de fútbol y los aficionados que para nosotros tan importante pero presidente

Voz 14 26:35 el no alguna pregunta nada más el mensaje el mensaje es muy positivo institucional pero el presidente de la Liga se ha ido por la puerta de atrás sin hablar el presidente de la Federación hablado dos minutos ya he dicho ha habido momentos tensos o ustedes tienen una visión ellos otra o nos han puesto de acuerdo ni

Voz 1465 26:49 es la visión en la común en el sentido que estamos contentos en el hecho de que los tengamos en una mesa sentados hablando distendida mente de todas las áreas es verdad que hay áreas que que tienen más dificultad

Voz 1991 27:01 ha tenido que alucinar hoy María José Rienda es ha tenido que contra una situación incomodísimas por supuesto porque sabido además descalificaciones como nos contaba Meana prácticamente personales pues imagínate la secretaria estaba el deporte mirando para un lado mirando para otro y allí de Bassi Rubiales diciéndose de todo

Voz 2 27:20 en fin me consta

Voz 0231 27:21 a mí sí me consta Yago que hoy Javier Tebas se ha sentido atacado por Rubiales de manera personal y es un tema que tiene guardado hay Tebas en lo más profundo de su corazón veremos cuando lo saca te digo para terminar que las posturas están más alejadas que nunca que la liga sigue despreciando a Rubiales que piensa que no está preparado para el cargo y que por ejemplo no es capaz ni de comercializar la próxima Copa del Rey que no es capaz de venderla para que el año que viene no sé yo si tengo la sensación de que la Federación quiere negociar y que Estebas El que ya piensa que el fútbol es suyo y que no empieza a mover ficha hilo último yo no descarto que se vean las caras en los tribunales porque esto tiene muy muy muy muy muy muy mal arreglo

Voz 1991 28:01 bueno pues tendremos más capítulos de este culebrón de Rubiales Si Tebas por el bien del fútbol español a ver si se empiezan a poner de acuerdo la mañana un abrazo hasta mañana hasta mañana un abrazo las doce y media tenemos que de el derbi de mañana porque tenemos un Sevilla Betis