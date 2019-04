Irene Guerrero: "Dentro de unos años será lo normal, cuando llegue ese día diremos que el fútbol femenino está creciendo"

No hay resultados

Voz 1991 00:00 Iván Álvarez qué tal muy buena hola ya o buenas noches sin lugar a dudas el partido la jornada ese partido el Benito Villamarín más de veinte mil personas va a ser precioso lo que se va a vivir no yo creo que sí porque

Voz 1 00:10 es un partido muy especial el primer derbi femenino de Sevilla de la historia en un campo de primera base en el Benito Villamarín a ver si se cumple como le comentaba a a Pablo Alfaro y la próxima temporada también abre en el Sánchez Pizjuán para jugar este partido además de los dos equipos llegan en situaciones diferentes porque el Betis es esto está peleando por quedar en la cuarta posición y el Sevilla necesita quizá más los puntos que el conjunto verdiblanco porque está por encima del descenso pero sólo cuatro puntitos y a lo mejor una derrota en el derbi le complica en este final de temporada son dos equipos importantes que están en primera división ya las dicho más de veinte mil personas en el estadio Benito Villamarín Iker mejor previa que hablar con alguna de las protagonistas como por ejemplo la capitana del Betis Irene Guerrero hola Irene qué tal

Voz 2 00:50 las noches se qué tal preparada para el partidazo de mañana

Voz 3 00:55 pues sí la verdad que tengo muchísima ganaba muchísimo renunció y sobre todo porque espero que se vea mal que pueda vivir mañana Un monitorear estuvo

Voz 1991 01:03 además verse Benito Villamarín hasta la bandera de gente que hay que animar a la gente que vaya al partido

Voz 3 01:10 si la afición bética yo creo que no se le puede pedir nada porque se caracteriza especialmente por cuerdas muy sin recibir siempre es apoyando ya sea femenino sea masculino sea fútbol sala baloncesto siempre la afición verdiblanca nunca nunca falle bueno en el día de mañana que para el fútbol y para el Betis un día histórico yo creo que la afición no no va a fallar no ibas allí a Al Qaida

Voz 1991 01:33 eh tú ya has jugado en el Benito Villamarín un partido en este caso fue el año pasado contra Santa Teresa seis mil quinientos espectadores había la grada cómo recuerdas aquel partido

Voz 3 01:44 para mí fue una experiencia inolvidable porque bueno es la primera vez que que podía jugar y quizá de Villamarín necesario que siempre le ha estado presente desde la grada ir a verlo podido quizá pues bueno para mi fue un hecho inolvidable

Voz 2 01:57 mi partido que tenemos

Voz 3 01:59 Ana es un partido que se enfoca totalmente diferente porque las emociones lo que genera lo que se mueve en esa ciudad para nada se puede comparar a a ese partido que tuvimos el año pasado pero bueno yo creo que con todo el trabajo que haciendo durante toda la temporada y las ganas que tenemos mañana se va se va a ver un partido muy bonito

Voz 1991 02:17 bueno me imagino que ya sabes que se han vendido ya veinte mil entradas para el partido de mañana que ojalá sean más de aquí a la hora del partido que en la gente todavía está a tiempo para comprar una entrada e ir te has imaginado ya lo que tiene que ser saltar ese campo con más de veinte mil personas

Voz 3 02:33 sí es verdad que bueno que es impensable que te pares ni diga bueno son muchísimas personas pero yo creo que intentar acertar cuáles son las emociones las sensaciones adaptarte a lo que puede encontrarse mañana año tropiezo algo imposible que en el momento de que se cuando lo viva cuestionado cuando a posteriori pueda pueda contar ciertas qué tal me he encontrado qué sensaciones ha tenido la verdad que que tengo muchísimas ganas de que llegue a mañana

Voz 1991 03:00 pues mira si puedes aunque sea durante veinte segunditos cuando salgas al campo para te mira la grada escucha quédate ese momentito para porque desde luego va a ser algo histórico

Voz 3 03:12 pues sí la verdad que baña el día de mañana más de ser Historia yo creo que un día para disfrutar y vivir cubos de manera muy intensa yo creo que la motivación estaba esta cita en el campo en el desde que desde que yo creo que mañana por la relevantes genera alarma Arteta eso yo creo que les da ya ya espera palpable la tensión la emoción los los nervios pero bueno qué hacemos el verde todo es me quedara aparte y el partido mañana se decidirá por el equipo tuvo que con la cabeza de un corazón dando

Voz 1991 03:43 no y además que es un fin de semana fantástico quiero decir por la mañana te vas al Villamarín y Vives el Betis Sevilla y luego por la noche tenemos el Sevilla Betis de Primera masculinos aquel el fin de Redondo

Voz 3 03:54 la verdad es que te puede vender un poco como de derbi para no pierde va también el el equipo masculino con lo cual es otra no ha apoyado todos los sentido yo creo que incluso los proceder y todo no faltarán en el en el palco para presenciar el partido de del femenino y la verdad que ese apoyo pues bueno también que te agradecerá al club

Voz 1991 04:13 sí lo que tiene que hacer lo que pasa que Irene creo que esto lo tenemos que normalizar no quiero decir que poco a poco el que juguemos o jugáis un partido de fútbol femenino en un campo como el Villamarín como hemos visto en San Mamés hace nada en Anoeta me fíjate Wanda Metropolitano con más de sesenta mil personas una pasada un récord histórico récord mundial que eso deje de ser noticia no que sea algo habitual

Voz 3 04:37 claro yo creo que al igual que hace siete años era impensable pocos poder la posibilidad de poder abrieron un estadio para ver un partido de fútbol femenino yo creo que ahora mismo pensamos aquí pero que dentro de de unos años pues bueno es que un equipo de fútbol abra para poder jugar un partido yo creo que ciudadano normal y cuando llegue ese día yo creo que será cuando el fútbol femenino realmente se puede decir que que esa creciendo porque bueno los tanto los hombres como nosotras no nos dedicamos a lo mismo

Voz 5 05:05 cuando última hora de la misma manera

Voz 3 05:08 ambos lo profesional di yo creo que sí tiene que ver recompensado de alguna manera no ahora para toda esa generación que viene pisando fuerte

Voz 1991 05:16 tú qué tal te llevas con las jugadoras del Sevilla

Voz 3 05:19 bueno pues al final a la relación si es verdad que que buena porque fuera del terreno de juego son personas son humana no no ve que te que defienden el fuego otro pero la cosa cambia un vez que estábamos enfrentadas N tiene campo hay gente que no

Voz 1991 05:36 a ver el campo nada de amistad nada de nada no aunque haya coincidido con algunas de ellas

Voz 3 05:40 nada con lo siento mucho pero ya no te lo que sea espinillas Espino fuera seáis que sea estando doce salas campos sabes que estás defendiendo las ese barra y eso no es cualquier cosa

Voz 2 05:50 sí sí pero si es Sevilla más no nos vamos a engañar

Voz 3 05:55 éramos todos de acuerdo y que tanto asusta Leite mira el escudo tiene enfrente tiene el Sevilla hay algo especial que te sale de dentro voy diciendo esto quiere ganarlo por lo civil o por lo criminal

Voz 1991 06:06 qué tal te llevas con Marta Carrasco

Voz 3 06:09 bueno la verdad que que me llevo muy bien es una es una chiquilla muy muy simpática tuve las porque uno de bueno de incluso de los expidió en la facultad hemos estudiado la misma carrera y la verdad es que es muy buena persona

Voz 2 06:22 Marta Carrasco qué tal buenas noches hola buenas noches ahora somos

Voz 1991 06:26 las palabras de Irene pero mañana en el terreno de juego nada eh

Voz 4 06:29 si ahora somos vamos cada amiga pero ya se pero

Voz 1991 06:33 Marta habéis coincidido como como nos cuenta Irene en en otros aspectos de la vida incluso habéis jugado juntas no deja de ser amigas no

Voz 4 06:40 IU ha a un año y como ya hizo también la carrera mucho ánimo carrera ahí tenemos buena relación

Voz 1991 06:46 dile a Marta que antes del partido todo lo que quiera pero durante el partido nada de nada no

Voz 3 06:51 totalmente yo creo que ahí estamos las dos de acuerdo de bueno una vez que esperamos los dos al terreno de juego e la amistad queda queda fuera y lo que tiene que Villares es el fútbol que saquen las fosas por encima de todo

Voz 1991 07:06 bueno Irene me voy a quedar un ratito más con Marta vale mil gracias que vaya todo fenomenal

Voz 2 07:09 eso nada Marta

Voz 1991 07:13 partidazo mañana es en el Villamarín en vamos a territorio hostil entre comillas porque Hayes en casa del del eterno rival pero qué bonito no que se juegue este partido y en un campo tan grande

Voz 4 07:25 la verdad es que sí que un derbi siempre es pero jugar en ese campo el ambiente que va haber pues la verdad que es muy bonito

Voz 1991 07:32 sabéis que ya bueno ahí vienen más de veinte mil entradas vendidas ambientazo en lo que comentábamos no que que dejar de esto dejemos de hablar como noticia que se normalice el que jugáis en este tipo de campos no se llenen claro

Voz 4 07:48 sí la verdad que yo creo que el FMI femenino cree crecerá hay se verá de otra manera cuando hecho deje de ser noticia cuando todos los partidos se jueguen al igual que lo chico en los campos principales de cada de cada club pero bueno de momento pues es verdad que no hay bueno intentaremos disfrutan

Voz 1991 08:04 ex jugador uno de estos en partido de de de equipo de Primera División has jugado ya

Voz 4 08:08 continuamos en Anoeta jugamos la Copa de la Reina allí

Voz 1991 08:11 ah es verdad es verdad

Voz 4 08:14 verdad que sí

Voz 2 08:15 fue un partidos una pasada nula experiencia la verdad es que lo que pasa es que te falta este partido en casa

Voz 6 08:20 SAE porque sería maravilloso que en Salt Pizjuán

Voz 4 08:24 sí ojalá ojalá algún día podamos jugar en el Sánchez Pizjuán porque como sevillista fue sería un sueño hombre hay que decirle

Voz 1991 08:31 el club emitirá este año ha jugado el el el derbi o Se va a jugar mañana en el Benito Villamarín el año que viene lo tenemos que jugar en casa es que vamos eso vivirlo fuera con veinte mil aficionados en la grada pero imaginarlo en casa con veinte mil de los tuyos es que no tiene nada que ver

Voz 4 08:47 hombre es verdad que en casa pues sería todo mucho más bonito está claro

Voz 1991 08:51 oye cómo se vive una semana de de derbi es especial

Voz 4 08:54 sí claro siempre se vive sabéis todos nosotros trabajábamos siempre no pero la unión de un del pívot durante la semana pues sí que es verdad que se nota

Voz 1991 09:02 lo que decía ahora Irene no motiva este tipo de partidos es tener enfrente al Betis mucho más

Voz 4 09:07 sí claro siempre un del bienestar ciudad siempre en un partido Kaya bueno que presente

Voz 6 09:14 la familia verte hay amigos y eso no

Voz 4 09:17 hilado iban a algunos amigos y la familia siempre siempre que puede vale

Voz 1991 09:21 pues nada hay que disfrutar Marta Carrasco a disfrutar de este partidazo y sobre todo yo creo lo lo más interesante no Marta que al margen de la rivalidad deportiva que lo que gana aquí es el fútbol femenino el darle visibilidad al fútbol

Voz 4 09:36 sí está claro que al final con estos partido Ana Mottola porque como tú y se fue hace que crezca todo el fútbol femenino

Voz 1991 09:42 pues nada es a la una de la tarde es el derbi femenino andaluz se juega en el Benito Villamarín es un Betis Sevilla y además luego por la noche tenemos el Sevilla Betis de Primera masculina así que tenemos una jornada de derbi andaluz maravilloso Marta Carrasco que vaya fenomenal un beso