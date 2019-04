Benjamin: "El Betis tiene que ser inteligente y no jugar tan abierto cuando tiene un resultado positivo"

Voz 1991 00:00 Benjamín Zarandona qué tal buenas noches Pablo Alfaro muy buenas

Voz 1654 00:05 buenas noches Benji cómo se vive esta semana

Voz 1991 00:07 de de derbi es verdad lo que hacía era Florencia últimamente lo vemos más tranquilito que para que no haya ningún incidente o fenomenal que es lo que queremos que pero el pique sano Éste no es malo tampoco no

Voz 0282 00:18 no no es malo fíjate en Estados Unidos el Sevilla con un acto de la Liga y bueno la verdad que incluso con los periodistas que en estado vi comentarlo también de la ciudad veo un derbi muy tranquilos y si ve muy tranquilo la única declaraciones un poco ese tiene Caparrós ha contestado pero yo creo yo hago que los derbis ahí tantísimo respeto ya que hay que tener muchísimo cuidado primero hablar antes no si uno gana hay que no como lo sé porque siempre hay un parte de vuelta hay que tener muchísimo cuidado

Voz 1991 00:51 Pablo tu cómo recuerdas estas semanas de derbi

Voz 1654 00:55 pues pues les recuerdo son semanas grandes semanas grandes no además además como comentaban a los compañeros estamos llevaba Peridis Semana Santa ahí Louis casi casi prefería dentro de nada no yo semanas muy bonitas muy bonitos no recuerdo muy pasionales con mucho como decía él no yo creo que no es que no sea es que es necesario que haya tique necesario porque ese es el derbi en Sevilla es que si no poder puede ser un día cualquiera no y lógicamente son son derbis en los que tiene que el respeto nunca de de paté perder el lo los cánceres pues que se queden en su casa por allí paran mucho mejor que no disfrutan en el campo pero luego lógicamente los equipos tienen que pelear a muerte ahí iban a Benjamín lo saben las semanas diferente si no semanas que te que te pues eso que que hacen que te hacen disfrutar de la profesión de futbolista no

Voz 1991 01:43 bendito cómo recuerdas semanas como futbolista esos esos días previos y ese momento de llegar al campo y todo toda esa tensión

Voz 0282 01:50 sí la verdad que lo único que el ajuar pisamos aficionados sinceramente enfrentaban en tus aficionados una alegría y lo que sí te puedo decir Yago que fue la noche que tú Private evidentemente titular sinceramente son de los partidos que yo más nervioso con más tensión e estado por las noches a te lo digo sinceramente Mi Barzan y Marine Atlético Madrid y nada yo creo que en el derbi hizo algo que fue está Letizia vía evidentemente sabes lo difícil lo complicado que es si jugarlo sobre todo

Voz 1991 02:24 Pablo el que no ha vivido este derbi no sabe lo que se siente no

Voz 1654 02:27 no es muy difícil de explicar no lo podemos explicar aquí pero luego yo he tenido la fortuna ya el orgullo no destacan el Barcelona Madrid de sabes lo que son las Condal en la capital de España pero en Sevilla es diferente me diferente muy diferente porque porque no hay tanta pasión no son dos equipos que históricamente históricamente han estado también muy igualados en cuanto a potencial de cada uno y es que Carmen Sevilla es que el el marido un equipo la mujeres del otro o los hijos son repartidos y el vecino del mismo rellano y es que está todo mezclado no entonces el derbi ya te digo de son dos horas en las cuales la ciudad se paraliza y cuando acaba el derbi te das cuenta enseguida por cualquier lugar de la ciudad tiene un equipo viendo otros simplemente mirándole a la cara ya los ojos es que hagan algo te das cuenta porque llevo una sonrisa de oreja a oreja y el que ha perdido prácticamente entendida no es muy es muy pasional pero es que es ya digo yo lo recuerdo con muchísimo cariño y espero que disfrute de todo

Voz 1991 03:30 el vacile y el cachondeo sano que no hay que perderlo el buen rollo que no en la zona y como decía antes Pablo Alfaro los violentos que que se que dándose cabezazos por ahí en algún lado vamos al lío Wendy que partido esperas donde están las claves del partido de mañana

Voz 0282 03:45 vamos a ver cómo ya canales a ver cómo se que nos preocupa porque realmente es un jugador fundamental y lo eso son jugadores que pueden marcar el partido sobre todo en en el Betis veremos a ver en la izquierda pero yo por ejemplo que está están forma está extraordinario estás rápido no sé yo tengo la duda porque junior como es salió lesionado no sé yo si le va a sacar vuelva a sacar yo apuesto por Tello que es otro Hort también que desequilibra en el último derbi también en casa del Sevilla también jugó los últimos minutos hijo bastardo te bien pero pero esta hasta la clave y sobre todo el Betis evidentemente no sé cómo a la ira resultado pero tiene que ser listo inteligente hay a veces pues no no jugar tan abierto cuando tenga un resultado positivo Pablo tú qué esperas

Voz 1654 04:34 pues yo espero un partido muy igualado muy igualado es verdad porque además luego luego ya por parte digamos por el parte sevillista pues pues el con la con la entrada a través de Joaquín Caparrós en el banquillo se agotó una defensa de cuatro se ha vuelto a a para mí una de las claves será un poco el papel que pueda la que pueda asumir Banega donde vaya a jugar que es poco el motor del equipo la baja de adhesiva que es verdad que últimamente los unos partidos no está al nivel con el que te de la temporada pero luego es que los derbis además qué podemos hacer todos los análisis que que córner balón parado el jugador que nadie nunca ha marcado de repente lo marcan usted son aspectos muy son intangibles que a veces condicionan mucho no sí bueno y luego lo que siempre pueden influir que cada vez menos porque lógicamente los los en el nivel de los futbolistas cadáveres mayor no pero luego desde el factor ambiental mañana el de Tijuana ser una olla a presión y no cabe duda que el Sevilla haya además a sus campos que están

Voz 1991 05:35 eh sí por lo que sea el Sevilla es muy superior al Betis lo que sea acaba el partido tres cero cuatro uno con mala imagen del Betis se pueden cargar a Quique vendí

Voz 0282 05:46 no creo yo creo que habrá que esperar a fin de temporada a ver lo que ocurre es cierto que el partido es claro mañana Clavet sobre todo para los dos porque el Sevilla va a querer evidentemente gana tres puntos para sumar Varea campeones Irujo el Betis y seguir enganchado Europa Lee pues tendrá que evidentemente ganar porque hay una diferencia de puntos a echar ahora que tienen no lo veo yo creo que no lo veo que espera hasta final de temporada tienen otro año más de contrato

Voz 1991 06:17 pero no lo veo natillas fue a Alfaro también de sorprendería no

Voz 1654 06:21 sí sí no cabe duda alguna duda más no de aquí que es el entrenador del Betis hemos sido compañeros en el Racing de Santander yo creo que que como dice ven a la ecuación hay que resolverla al final no el Betis está inmerso ahora mismo en esa en esa pelea por el volver a poder jugar en Europa que los últimos resultados no han sido todo mejores estamos de acuerdo pero prácticamente lo que queda de competición ahora mismo es que el cambio tampoco te garantizarían una mejora es decir si únicamente se sabe no sería otra incógnita que ahora mismo lo que yo creo que no va a su mismo

Voz 1991 06:55 ya sabes que por la mañana a la una de la tarde vendí en el abre la puerta sede del Villamanín para este Betis Sevilla de la Liga Iberdrola más de veinte mil entradas vendidas fantástico eh

Voz 0282 07:06 a una barbaridad y eso tiene que seguir es es una maravilla no yo creo que al final el Fun femenino está creciendo muchísimo llegó el aquí a un par de años no tienen que ser ninguna novedad que haya tanta gente yo me alegro y animó a todo el mundo que vaya Villamarín mañana porque la verdad que es maravilloso además ya digo hay muchísimos aficionados a la gente que está contenta en otro de por la mañana igual amish una una grandísima noticia

Voz 1991 07:31 Alfaro hay que abrir el Pizjuán el año que viene para este partido es sería precioso

Voz 1654 07:35 sí por no lo holgadamente además además fíjate yo soy de la opinión de que seguramente ya hablamos poco coloquialmente no el rollo que se les Illes en ese partido femenino vas va va a impregnar masculino tiene sí posiblemente posiblemente al final es fútbol es deporte y es lo que más nos gusta a todos lo jugué que lo juegue y unas las camisetas ahora mismo en Sevilla felices semana pues todos hay gente del Madrid del basta del Sevilla del Betis ya nada lo que hace grande estoy de olvido

Voz 1991 08:05 preciosa preciosa jornada por delante en Sevilla con ese partido a la una en el Villamarín entre el Betis y el Sevilla femenino y luego por la noche a las nueve menos cuerdo el partido de la Liga de Primera División masculina entre el Sevilla y el Betis primero el Villamarín luego por la noche en el en el Sánchez Pizjuán además amarre partidito para que no se enfade nadie vamos a disfrutar de la jornada Alfaro Benji mil gracias a los dos un abrazo