El Larguero: Hablamos con Fabio Capello y toda la previa de la jornada (12/04/2019)

Voz 1 00:00 a las once y media a las diez y media en Canarias solo autobús qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este doce de abril en la resaca de la Semana Europea allí en la previa del inicio de la trigésimo segunda jornada de Liga una jornada en la que no va a estar

Voz 1991 00:55 Diego Costa y me da a mí que no gastar de aquí al final de temporada hoy el Comité de Apelación ha ratificado la sanción de ocho partidos al hispano brasileño que ha sabéis que le impuso el Comité de Competición cuatro por ese supuesto insulto a Gil Manzano y otros cuatro por sujetar del brazo al colegiado en ese momento en el que intentaba evitar que amonestó a alguno de sus compañeros es así que Diego Costa no va a jugar más con el Atlético de Madrid esta temporada idea hechos se perdería el primer partido de la temporada que viene la primera jornada en el caso de que así siga en la Liga española que ya veremos otro que no bastará este fin de semana es Sergio Ramos hoy al Real Madrid ha emitido un comunicado es sobre el central que dice que sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda por lo que se va a perder el partido contra el Leganés de este fin de semana con toda seguridad o casi toda seguridad el siguiente fin de semana contra el Athletic Club de Bilbao para mañana cuatro partidos a la una de la tarde Español Alavés a las cuatro y cuarto Huesca Barcelona a las seis y media Atlético de Madrid Celta de Vigo y a las nueve menos cuarto derbi andaluz en el Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Betis parece mentira pero tiene pinta que Quique Juanes el partido como el Betis pierda pierda de una forma clara igualmente abultada en pues pueden terminar la temporada Quique Setién veremos por cierto que no es el único derbi que tenemos este fin de semana porque mañana a la una de la tarde en el Benito Villamarín tenemos un Betis Sevilla correspondiente a la Liga Iberdrola femenina en va a haber más de veinte mil personas de hecho hoy ya han comunicado en el Betis que hay veinte mil entradas más de veinte mil entradas vendidas y a ver a ver si mañana una red de última hora hace que tengamos un ambientazo mucho más espectacular para ese partidazo el partido la jornada como digo la Liga Femenina de fútbol en Segunda División disputado un partido Sporting de Gijón uno Granada cero gol de Yuri Beich que ya lleva unos cuantos las últimas jornadas a los diez segundos de partido era la primera jugada marcó Jurkiewicz y a partir ahí se acabó acabó uno que ha sufrido el Sporting eh han tenido unas cuantas el el Granada a igual el resultado lo más justo hubiese sido un empate pero ha valido los tres puntitos de el Sporting que se pone la mismo a dos desde me dice alguien denominado que en más del Sporting de Gijón que el escudo que me está haciendo así con la cabeza así sí sí las ha tenido Granada la sátira pero tres puntitos de oro abre abre a que las ha tenido pero bueno a donde el play off Zizou a dos playoff llegará de momento se queda segundo en la clasificación pero le podría pasar este fin de semana podría ceder esa segunda posición eh el corredor Albacete que si gana su partido pues la adelantar ese pondrá segundo en baloncesto nos vamos a ir al tercer y definitivo partido de la final de la Eurocup después de que el Valencia Basket haya caído en Alemania contra el Alba Berlín nueve cinco uno dos después de una prórroga de hecho el Valencia Basket armenio muy cerca el título en los últimos y podría en los últimos dos minutos tenía el partido más o menos controlado el último minuto me dice Marta Casas lo tenía prácticamente controlado lo que pasa es que ha habido un par de errores en ataque y ellos han clavado un par de triples sí bueno ha habido un un tirolina de San Emeterio para prácticamente dejar sentenciado el partido lo ha fallado al final ellos a metió la canasta de dos Nos hemos ido al lleva ya hay en los alemanes han sido mejores con lo cual como digo vamos a tercer a vamos a tener tercer y último partido por el título será el próximo lunes en la Fonteta a las ocho y media vamos a ver si el Valencia se lleva este título en golf ahora sí esto nunca

Voz 3 04:16 muy buenas muy buenas Yago tenemos desde ayer el Masters

Voz 1991 04:19 me gusta en marcha en tenemos cuatro españoles la competición creo que nos viene mal no se dos vía

Voz 3 04:24 han John Rami Rafa Cabrera dos mal Sergio García que salvo milagro no va a superar el corte Chema Olazábal que ya está eliminado pero la noticia acaba de saltar hace cinco minutos ha suspendido hasta mañana de manera definitiva ya esta segunda jornada por culpa de una tormenta eléctrica que está asolando esa zona de Augusta así que nada ese suspende la jornada líderes tres encabeza Francesco Molinari el italiano Jason Day el australiano Ibrox Copca el norteamericano RAM es octavo a dos golpes de la cabeza está firmando su mejor inicio en Augusta recordemos que el año pasado fue cuarto Rafa Cabrera está con un menos uno supera el corte sin problemas y Sergio García se ha quedado en el hoyo catorce está con un más cuatro así que necesitaría mañana un milagro para superar ese

Voz 1991 05:04 este torneo este campeonato es un torneo que no es Augusta mucho

Voz 4 05:09 bueno bueno lamentables

Voz 1991 05:12 además triple cita aflojó luego al final Héctor gracias además triple cita con el mundo con el mundo del motor en Fórmula uno dos libres del Gran yo de China el mejor tiempo para botas delante de Vettel Verstappen Hamilton y Carlos en bien porque ha acabado con el sexto en las esta posición eso en motociclismo Gran Premio de las Américas después de la primera jornada de libres en Moto GP mejor tiempo para Viñales Márquez de Valentino Rossi tercero en Moto dos Es mejor tiempo para un alemán para router en Moto3 ha dominado el italiano Bennati en el Mundial de Superbikes llegamos a la catedral Assen donde Álvaro Bautista va a intentar seguir con el dominio que en puesto desde el inicio de la temporada lleva nueve de nueve en los tres grandes premios que se han disputado hasta la fecha en la jornada de hoy eso sí Bautista acabó sexto aunque lo importante empieza mañana en basket femenino que no se olvide este fin de semana se disputa la final four tenemos un vamos a tener sí O'Shea campeona española porque tenemos cuatro equipos ninguno es español pero tenemos representación española en todos ellos Anna Cruz y Marta Saray en el Dynamo Kursk que se va a medir al el Praga se ha medido Ekaterimburgo la final al saque el Dínamo de course donde están a Cruz y Marta Saray se va a medir en la final al Ekaterimburgo donde está Alba Torrens así que o Alba Torrens o Ana Cruz Marta Saray van a ser campeones de Europa hay he dicho bien no me vale finura a las once y treinta y seis nos vamos a Barcelona que tenemos protagonista

Voz 5 06:38 sí con otro no

Voz 1 06:57 se montó rapto

Voz 7 07:17 las

Voz 1 07:35 la primera conexión de este Larguero unos lleva a Barcelona porque tenemos invitado esta noche ilustre invitado el mundo del fútbol Jordi Martí qué tal muy buenas muy buenos Yago sea apelaron al Congreso en Barcelona en el que ha estado

Voz 0985 07:51 Fabio Capello no si Fabio Capello ha sido una de las estrellas en este Soccer Congress en Barcelona con dos sesiones mañana también intervendrá Luis Rubiales pero hoy una de las estrellas ha sido Fabio Capello en una mesa redonda en la que han hablado de las relaciones de la prensa con los futbolistas con los entrenadores discutían si tienen más peso o más por los futbolistas o los entrenadores también su relación con los medios silencio no los periódicos si escuchan o no la radio y me ha llamado mucho la atención Yago una frase del señor Capello que ha dicho en España el poder más importante lo tiene la radio siempre que cojo el coche escucho la radio veo que están hablando de fútbol pero en fin ya te lo dejo para que le puedes preguntar sobre su ponencia en este congreso la relación con los medios la radio etcétera etcétera etcétera Fabio Capello en directo en la SER

Voz 1991 08:41 pues una maravilla poder charlar unos minutos con Fabio Capello o la Fabio qué tal buenas noches me pongo de pie para saludarle qué tal está cómo se encuentra

Voz 0608 08:51 hablando de que pase guitarra que parece España que China Rusia ha dicho que el poder es más importante en Italia no tiene los periódicos y la televisión en España los periódicos y la radio pero todas las veces que cogía un taxi o conduciendo el coche siempre habrán de deporte en la radio es según de reconoce que siempre escucha

Voz 1991 09:20 podríamos decir que la radio es el medio de comunicación que más disfruta que más le gusta

Voz 0608 09:24 no me ha gustado mucho y aquí me gustaba escuchar muchas veces regresando de restaurante no te no tenemos costumbre de Italia de hablar hasta la una de la noche la cosa es que cuando hablan de deportes en Italia a las siete de la tarde siete ocho de la tarde no no más tarde pero aquí escuché muchas supuestas M a mí no me gusta escuchar nada lo que habla de todo nos muchos de música de política de qué pasa en el mundo si también de cosas eh que que que me toman la el integra

Voz 1991 10:19 ha estado entrenando en Italia lógicamente en España en Inglaterra también en el tramo final Rusia en China donde es el país o cuál es el país donde más ha visto una relación más interactuar entre medios de comunicación y en su caso entrenador de un equipo de fútbol

Voz 0608 10:39 es meter pero la tiene no la hará por ahora yo no tras esos ratios si todos este nacionales

Voz 1 10:49 sí

Voz 0608 10:50 tiene televisiones cinco seis uno mucho hay también sí que está más importante pero no los periódicos es son tremendos contra dos porque hay que tener mucho cuidado cuando habla hay que tener cuidado cuando andas por por la calle mucho sensacionalismo no eso es Moix esa abismo piense que es mi ponían suponían yo tengo un apartamento sí tiene no el piso se pone a bajo

Voz 0985 11:33 una furgoneta se pone ahí esperando

Voz 0608 11:35 no que yo oye entraba en Cuba mueres

Voz 1 11:39 a vigilar no no es verdad

Voz 0608 11:45 es esa ese realismo es tremendo no vamos cada uno hace su trabajo

Voz 1991 11:50 en Fabio como es de importante para un equipo de fútbol tener una buena relación con los medios de comunicación

Voz 0608 11:59 no lo sé es es importante no lo sé respecto oraciones y respecto el trabajo que hacen unos dos eh pero pero cuando es respecto también de decir las cosas esos ver nos mentiras por eso y yo nunca he elegido muchos los periódicos por esto va cuando ganaba cuando perder siempre he tenido M

Voz 1991 12:25 para lo bueno para lo malo no lo ven

Voz 0608 12:28 Pablo se me ha ayudado mucho eh una cosa es que he dicho siempre los amigos que tenía sí a Senna no hablar de fútbol

Voz 1991 12:41 prohibido por por descansar para recuperarla en él

Voz 0608 12:45 día en el en el guía

Voz 1991 12:48 por por los partidos hay que desconectar es desconectar la cabeza en algún momento por eso Encinas un acabas saturado Fabio Capello el año pasado terminó en China ya acabó entrenar ya nunca más pensionazo ya para siempre a su trabajo

Voz 0608 13:04 lo que hay que hay en Italia ya con la Champions sólo lucha empezó OK

Voz 1991 13:13 qué tal qué tal el la la experiencia

Voz 0608 13:16 comentando no empiece a de treinta y cinco años yo he hecho comentarista por la tele

Voz 1991 13:25 meterán doña no estaba en costumbre

Voz 0608 13:27 de tener un periodista como como que comentaba el movimiento de de la de la bola el movimiento de jugadores comento técnico lo ha sido yo ha sido esto mismos Pío Nieves de estos eh

Voz 1991 13:46 sabe que le pregunto un poco por precisamente la Champions la comentando quién ve ahora mismo como el lo más fuerte el favorito para ganar esta Champions

Voz 0608 13:54 yo cuando empiece la temporada de León para mí yo elegí el City horas tienen las mismas no estar no estás fresco no está rápido como como la primera parte por qué por qué campeonato inglés corren como locos para nunca visto llega un poco cansado vamos a ver pero tiene la plantilla que tiene una plantilla muy importante se pensamos que en el último partido no mantiene Simón minuto ha hecho un cambio poniendo de In the same ya temido el banquillo todo el tiempo

Voz 1991 14:38 el Barça Fadrique irme muchas gracias bueno Fabio mil gracias por atendernos estos minutos un saludo Ansaldo todos pues nada hemos charlado unos minutitos con Fabio Capello y Jordi nos hemos quedado con ganas de de un poquito más pero siempre es un placer escuchar al ex ya entre peor pues sí pero la reflexión realmente sobre el mal

Voz 0985 14:57 Dexter City que él al equipo de Pep Yago leve más fuerte en casa en la Premier que en la competición continental bueno pues ahí queda esa reflexión en relación al City que el decía que era su favorito al principio al comienzo de la competición veremos ahora Fabio Capello una de las estrellas de este congreso su intervención hoy

Voz 1991 15:15 marcha rápidamente porque tenía que tenía

Voz 0985 15:17 eh prisa por coger un avión y mañana seguirá en el Congreso como te decía con la intervención de Rubiales que esperemos que también puede hablar sobre los asuntos de actualidad por ejemplo la reunión que haya mantenido con Tebas con la secretaria de Estado de Deportes

Voz 1991 15:32 es una pena que tenido que ir Fabio Capello que teníamos el preguntas evidentemente encima de la mesa sobre la Champions y sobre lo que nos viene en los próximos meses que es lo más interesante de la de la temporada pero bueno a reflexión que le gusta la radio que tampoco está mal les Jordi trabajando en este medio de comunicación que un tío tan importante como Capello le de tanta importancia en la radio pues oye ni tan mal

Voz 0985 15:51 bueno es que realmente es interesante su reflexión además coincide con la realidad la radio Yago ha tenido siempre muchas amenazas la televisión fue una amenaza lo digital ha sido una amenaza pero al final sale adelante y la radio hablada sigue creciendo y muestra un perro y la prueba es que el propio Fabio Capello le concede a la radio un poder que no le concede a ningún otro medio con todo el respeto para los demás compañeros ese punto de vista es la que tiene más influencia

Voz 1991 16:15 pues sí ya que estamos aquí la disfrutamos por muchos años hacia Jordi un abrazo igualmente Yago adaptar

Voz 4 16:21 de compararse a lo que sientes puerto de equipo

Voz 0978 16:24 hasta qué piensas en lo que se siente navegando en un yate de cuarenta metros de eslora tiene dices que lo sientes a tu equipo porque acabas de ponerle que pierde en la quiniela todo por el bote de tres millones de euros que trae este domingo perdona los porque sabe lo que hace la quiniela la apuesta deportiva que hace millonario

Voz 4 16:41 loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si es mayor de edad

Voz 5 16:45 de otro en el pelo

Voz 9 17:10 sí

Voz 7 17:14 Larguero Yago de Vega que eran Berriz en el

Voz 1991 17:34 Larguero así el trabajo póstumo de dolor esos recuerdan que perdía la vida

Voz 1 17:37 de tanto seis meses así no pero que poco más no se bueno

Voz 1991 17:44 bueno lo inesperado ya tenían grabado el disco practicamente

Voz 1 17:48 esto es lo que salió muy bien como siempre muy buena muy buena

Voz 1991 17:54 hoy Apelación ha ratificado los ocho partidos de castigo a Diego Costa que mosqueados en el Atlético de Madrid no

Voz 0765 18:01 sí ha desestimado el recurso que ha presentado esta mañana el Atlético de Madrid mantiene esos ocho partidos de sanción por lo que ahora mismo el club que va a hacer es recurrir al TAD al Tribunal de Arbitraje Como última opción para que le quiten esa sanción al al delantero brasileño ya contábamos ayer en El Larguero en la cadena SER que Apelación no le iba a quitar ningún partido porque la sanción era la mínima en cada una de las dos sanciones posibles cuatro partidos por los insultos cuatro por agarrar al colegiado lo que ha hecho el Atlético de Madrid es apelar no a la sanción en sí a la que no ha hecho ni siquiera referencia en la apelación porque sabían que era imposible que le quitarse en algún partido sino pedir que se declarase nulo el proceso por defecto de forma al no recibir ellos la aclaración del acta que realizó Gil Manzano al Comité de Competición decía el Atlético de Madrid que no tenía toda la información para defenderse

Voz 1991 18:46 pues que es verdad les faltaba información

Voz 0765 18:48 pero lo que ha dicho apelaciones que lo que hacía el árbitro era ratificarse en lo que ya había dicho por tantos tenía la información y que no correspondía ahora mismo eh que obviar ese trámite fuese un defecto de forma así que desiste en ese sentido Apelación mantiene los ocho partidos como te digo el Atlético de Madrid al que no le gustan nada esta sanción va broma

Voz 1991 19:06 mira igualdad no porque en el que la otra

Voz 0765 19:08 lo camino deportivo que tiene antes de un posible cambio a la justicia ordinaria que es algo más diferente en el club consideran que es desproporcionada la sanción dados los hechos y sobre todo por comparación con otras sanciones por ejemplo la de PP que fue la última que tuvo una sanción tan dura y así lo ha expresado por ejemplo hoy Diego Pablo Simón

Voz 1991 19:27 pues nada en la tensión me parece exagerada

Voz 0501 19:30 si recurrirá para para trabajar en consecuencia de luego nosotros creemos más allá de la expulsión que el redactaron el audio y todas esas cosas que obviamente cuentan te fuera de cotas no fue buena en consecuencia de sus lesiones

Voz 1991 19:45 a ver a mí me parece exageradísima la la la sanción de ocho partidos a Diego Costa tú ves como como sucede todo y tú dices a un tío le castigan ocho partidos por eso a ver pues yo creo que había que revisar la norma la norma está ahí evidentemente que aplicarla pero eso no significa que no haya que modificarla es decir que un jugador toque a un árbitro no creo que sea delito suficiente una cosa es que haya un empujón hay un menosprecio haya un gesto para intentar agredir pero que Diego Costa defecto acto reflejo agarre las manos

Voz 10 20:15 ole ole trate de frenar

Voz 1991 20:18 que no son intocables quiero decir que pueda haber contacto no pasa nada naturalidad quiero decir San Diego Costa no es una actitud violenta cuatro partidos por intentar no no no para defender a sus compañeros frenando un poco jode me parece excesivo cuatro partidos cuando además se acumulan los otros cuatro el insulto Si este insulto lo castigo correcto cuatro partidos parecía cuenta da fenomenal pero lo otro me parece exageradísima lo más reciente que recuerdos lo de Cristiano Ronaldo cuando empujó al árbitro así un poquito Batasuna en Asturias otra historia porque su menosprecio es pero lo de Diego Costa es que de verdad no no no lo entiendo es la norma está ahí se ha aplicado la Noma y creo que eso que hay que hay que modificarlo no puede ser que porque un jugador le toque el brazo un árbitro que ganan cuatro partidos estamos locos lo que hay que revisarlo a mí quiero decir que es aplicado la norma como es pero me parece que no es correcto

Voz 0765 21:07 claro que por separado las dos sanciones e son Just son ajustadas a la normativa los cuatro insulto y los cuatro para agarrar ahora bien cuando las sumas son ocho partidos básicamente lo que entiende la gente es el insulto constan árbitro y se queda con esa excesivo castigo si lo comparas todo por ejemplo con la de Pepe que fueron nueve partidos por agredir realmente a un jugador a un rival y poder hacerle muchísimo vamos como pasó con Casquero bueno pues tú comparas y son nueve Pepe ocho Diego Costa por por ese insulto y ese hecho al al colegiado pero bueno como digo mira a Diego Madrid lo tienen claro

Voz 1991 21:38 Héctor precedentes de la sanción Acosta Cristiano Ronaldo esos cinco partidos bueno cuatro de por el gesto de empujar más el de la expulsión por Bengoetxea sus así con su sanción reflejaba también el artículo noventa y seis al Cholo Simeone el ocho partidos en agosto dos mil catorce cuatro partidos fueron por darle unas collejas al cuarto por que lo de las collejas también sea quiero decir que tú cuando le das unas collejas te ganas la sanción te lo digo Costas que yo creo es algo natural no cuando vienen tus compañeros atender de forma instintiva pues no se ha colegiala cinco partidos en abril de dos mil diecisiete el croata cuando pidió explicaciones al árbitro Martínez Munuera le tocó el hombro le tocó el hombro Sergio

Voz 0765 22:20 por otra parte vamos a ver normalidad

Voz 1991 22:23 uno cuando va con mala CEO intentas agredir o el gesto feo bien pero tocarle vamos no sé yo creo y eso es lo que hace que al final se vean como de otro mundo lo los árbitros la cercanía no exista creo que hay que darle normalidad y acercarles más pero bueno Gerard Piqué cuatro partidos en agosto dos mil quince en cuando a lo de los insultos Piqué vió roja por decirle a un asistente me cago en tu puta madre vamos lo mismo que le ha pasado a a Diego Costa y los diez partidos de PP en que esto fue cuando tuvo el tema de Casquero que le pateó en el en el suelo Negredo sin sanción en mayo dos mil diez e fue expulsado por dirigirse al primer árbitro asistente en términos Meca un diputado dejó en la cita la verdad que debe muy utilizada por los por los jugadores y luego los históricos buena leer Risto Stoichkov en los seis meses que cayeron por pisar a Urizar Azpitarte y José Ceballos doce partidos dos después de ser expulsado empujó al árbitro final Bardo también acuerda Prados García una cosa es empujar con el ánimo de ofender de agredir y otra cosa es oye tal contacto físico normal

Voz 0765 23:30 no es más que al final cuando no apela a la normativa de la normativa es para digamos que lo calibra todo igual y es de cuatro a doce partidos sí

Voz 1991 23:38 a cuatro luego viene apelación

Voz 0765 23:40 ahí sí te puede quitar partidos y ahora el Comité de Competición como hay ese pique entre Competición y Apelación competición siempre pone el mínimo porque así apelación luego no quita como hubo una

Voz 1991 23:49 es verdad entonces para qué queremos el Comité de Competición el Comité de Apelación porque hay que interpretar hay que interpretar las acciones si no ponemos una máquina que diga esto es así porque ahora esto cuatro partidos porque es lo que hacen sano no ocurran hay que interpretarla jugadas hay que ver las jugadas y hay que valorarlas no es que le ha tocado le ha tocado y que bueno en fin para eso está el Comité de Competición al Comité de Apelación me parece excesivo ocho partidos viendo el el global de lo que pasó con Diogo está pero bueno ellos sabrán me da a mí que sino cambia mucho la película que creo que no va a cambiar nada digo consta no va a jugar más de rojiblanco esta temporada veremos el año que viene no porque está esa otra de las grandes incógnitas y seguirá dio constan

Voz 0765 24:28 sí no mucho camino por recorrer en ese sentido el máximo defensor de Diego Costa ha sido siempre Diego Pablo Simeone de hecho de hecho en defensa ultranza de el delantero brasileño en las últimas fechas y habrá que ver qué pasa con Diego Costa primero tendrá que tener una gran oferta segundo querer irse del Atlético de Madrid y que sea una oferta que convenza al conjunto rojiblanco siempre teniendo en cuenta que yo creo que Simeone es su máximo exponente y no se lo pondría fácil a la hora de esa al ir porque sabe que es un delantero que le puede dar mucho cuando todo ese carácter es en positivo para el equipo Hinault en negativo como fue el pasado fin de semana de hecho Simeone ha vuelto a reiterar que cuenta con Diego Costa para la próxima temporada hay que lo quiere en su equipo

Voz 0501 25:06 absolutamente sí ya me conocen saben lo que pienso de Costa los jugadores que son nuestros obviamente hay que cuidarlos y obviamente

Voz 0765 25:13 ahora en este momento más que nunca

Voz 0501 25:16 esta

Voz 0765 25:16 bueno pues consta no va a estar por supuesto mañana ese partido ante el Celta de Vigo como tampoco van a estar Jiménez y toma Se por sanción no estarán le mar Savic Godin que sufre un edema muscular en este caso por lesión así que Simeone tiene catorce jugadores de la primera plantilla sólo doce de campo porque ha entrado finalmente en la lista Álvaro Morata aunque está tocado y todo apunta que va a ser Correa el que juegue de delantero junto a Antoine Griezmann veremos una pareja de centrales absolutamente inédita debutará Neuquén en Pérez junto a Montero de la cantera los dos serán los titulares en el día de mañana acompañadas por Juanfran y por Philippe por ejemplo hay cuatro canteranos en la lista para completar la convocatoria uno de ellos Gustavo Assunçao el hijo de Paulo Assunçao

Voz 0608 26:00 la vista el Atlético de Madrid que va a debutar

Voz 0765 26:02 con el primer equipo al menos verá cómo su hijo se sienta en el banquillo

Voz 1991 26:05 hombre pues es poquito a poco va llegando al primer equipo veremos veremos qué futuro

Voz 0985 26:09 te elija a Perea y ahora el hijo de Assunçao

Voz 0765 26:12 también llega al primer equipo a está entrenando algunos días con el con la plantilla Simeone le ha dado entrada por primera vez en la lista de convocados

Voz 1991 26:18 tener buenos genes hombres a desarrollarlo al final en primera división gracias Fullana hasta luego grave del Celta de Vigo Jacobo Z qué tal muy buen

Voz 10 26:28 tras qué tal muy buenas dianas sin Iago Aspas que está sancionado es decir vamos a ver al otro Celta de Vigo

Voz 0841 26:33 el otro esperemos que no sea tan deprimente como el que hemos vivido en los últimos meses porque fíjate la semana grande del Celta la semana fantástica de Moaña que fue aguas pasen una semana siete puntos de nueve sólo había conseguido cuatro puntos en tres meses yo es que hago con sus cinco goles y dos asistencias pues ha cambiado el chip del equipo acumulación de amonestó acciones se pierde el partido también no nos podemos olvidar de Bryce Méndez que con esa lesión en esa rotura fibrilar tampoco va a estar otro jugador que con su se goles siete asistencias está siendo muy importante es un Celta muy irregular a partir de aquí Juncker ha lesionado que no tendría tampoco sitio en el equipo porque Lucas Solace uruguayos ha ganado el puesto de lateral izquierdo por decisión técnica radar Jay Wesley hub del holandés que llegó para reforzar el equipo el centro de la defensa que descarte habitual esto quiere decir que tiene pinta de que Cabral que va a repetir de defensa central con Araújo reforzaría el centro del campo de es una de las opciones cambiar el cuatro

Voz 10 27:33 me nosotros

Voz 0841 27:36 dos tres uno el cuatro tres tres reforzando la medular con Beltrán Hoyos sabe o también la opción de que Maxi en acompañados de otro extremo ella sería una opción un poco más valiente de Fran Escribá con Llull Soccer o con el remoto otra cosa es Yago que Celta veamos sin Yago Aspas sin tu tocayo está claro que se va a perder muchos entero

Voz 10 27:58 es Yago malo que el Celta

Voz 1991 28:00 amigos otro sí ya me he hecho Flores es otro sin Yago Aspas evidentemente también digo una cosa es el partido ideal para que Yago hubiese visto

Voz 11 28:09 esta amarilla por qué es

Voz 1991 28:13 contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano porque viene de donde viene es decir necesita descansar si hay un partido en el que se lo pueda perder Idaira limpio ve al tramo final de temporada es éste porque probablemente es el escenario más complicado así de de los que le viene ahora hacer es el más complicado con lo cual el descanso n Viena Yago y luego ya le quedan limpio de aquí a final temporada para seis finales que tiene el el Celta de Vigo saque Jacobo si había que parar era éste

Voz 0841 28:38 sí sobre todo a preocupaba mucho la carga de de partidos llevaba tres meses parado de repente pues tuvo que jugar en una semana tres partidos el otro día a Balaídos aguantó muy bien el césped pero cayó un diluvio universal y el campo estaba especialísimo Yago pues aguantó y fue decisivo y otro aspecto importante fíjate que sábado de Semana Santa tiene el Celta también tiene el Girona de Eusebio Sacristán los dos equipos con dos puntos en estos momentos de diferencias a que ese partido sí que está marcado en el calendario el Celta con mayúsculas y con con rotulador de los buenos así que querían que también Yago descargas un poco ese trabajo pueda descansar

Voz 1654 29:18 es quince días pensando en ese partido el Girona pues sí

Voz 1991 29:20 que lo va a necesitar el Celta de Vigo que esté Iago Aspas en plenitud de condiciones físicas en la recta final de la temporada donde se va a jugar la permanencia

Voz 10 29:27 Primera División veremos gracias Jacobo un abrazo

Voz 0841 29:30 un abrazo ya la cincuentena un pequeño

Voz 1991 29:32 tiene el camino unos espera Gustavo López para hablar de este encuentro

Voz 12 29:35 sí

Voz 13 29:44 ser más Madrid ciento cuatro puntos tres

Voz 20 31:47 pero Yago de Vega

Voz 1 31:54 Gustavo López buenas noches

Voz 21 31:56 muy buenas noches ahí yo más felicidades es que no me dejan de sorprender porque dos minutos de decir cumpleaños así aquí en El Larguero

Voz 1991 32:07 joe

Voz 0588 32:07 pues la verdad es un placer son los primeros en saludarme y bueno pues

Voz 1991 32:12 mira ese do que tenemos el felicitarte están hay dos la aplaudiendo en Apple de ocho no bien no veintiséis a veintiséis perdona perdona seis quite mucho pero para mí

Voz 0749 32:26 sinceramente te lo digo con el corazón el placer es mío que se acuerden ustedes de del cumplen

Voz 1991 32:32 la verdad es un placer que lo tenemos marcado en rojo en el calendario con una alguna desgracia bueno mañana un Atlético de Madrid Celta de Vigo qué partido espera sobre todo evidentemente que es lo mismo

Voz 0749 32:44 efectivamente sí lo demostró en esto partido que que elabora que ya bueno estaba creo que el Celta hay un antes y un después Chago lo que hace es potenciar muchísimo a sus compañeros y también revalorizar un poquito lo que es la plantilla el Celta condiciona mucho al rival es verdad que el Atlético Madrid tiene muchísima bajas es un equipo que está ahora mismo con pinzas prácticamente porque tiene las bajas muy importantes pero ojo en el Wanda de sabemos de lo que trabaja el Cholo y todo su cuerpo técnico para sacarle provecho al máximo independientemente de quién juegue es un equipo que siempre va a competir muy bien el Celta que es uno con Yago y otro sin Yago

Voz 1991 33:27 cuando no está

Voz 0749 33:28 algo parece que los compañeros nadie toma la bandera que tienen tomará el como el líder natural del equipo

Voz 1991 33:34 es tremendo y la carga de responsabilidad que tiene Yago Aspas vida cuando rompía a llorar después de de hacer los goles que le daba la victoria al a Alex tipo es que él ha pasado ese ese periodo que ha estado lesionado con esa impotencia intentando recuperar luego llegar sabiendo la responsabilidad que te pone la gente usa de que vuelva Yago que vuelva ya o que el equipo los aquel lo necesitamos como el salvador la presión que está viviendo Iago Aspas esta temporada es terrible

Voz 0749 34:01 lo comentábamos con conel ignoró una mochila llena de piedras porque sabíamos que todos estaban esperando y algo bueno cuando vuelva Iago seguramente el Celta irá para arriba Iago e tuvo la lesión después tuve la recaída hay parecía que cuando vuelo hallado bueno pero el Celta estaba prácticamente en una zona muy delicada

Voz 3 34:20 sí justo contra el Villarreal el primero

Voz 0749 34:22 eso fue nefasto de del Celta el Villarreal está a siete puntos eh el descenso Iago Aspas el que levanta el partido el que le da emoción al encuentro y después el que sale victorioso en ese encuentro y esa lágrima es la la frustración de no haber podido halló a sus compañeros antes todo el periodo de inactividad que tuvo todo lo que luchó lo que trabajo y todo lo que fue superando día a día y esas son las lágrimas de de sacarte esa presión de encima bueno después esa mochila se fue liberando fue el partido de Huesca terminó empatando y después el último fin de semana que vuelve a ser figura una vez más creo que Yago es el que le da ese punto de madurez al equipo es el que le hace salto de calidad y lo demuestran los resultados

Voz 1991 35:03 bueno Yago Aspas no está en Vigo no está Diego Costa en el Atlético de Madrid a ti qué te parece la sanción de ocho partidos

Voz 0749 35:08 a mí exagerada creo exagerada es verdad que un insulto es un menosprecio it is los cuatro partió a en ese caso me parece justo el tema de los otros cuatro partido por cogerle del brazo a un árbitro dentro de la de de un partido muy caliente Ia hay que medir mucho a veces lo emocional del futbolista creo que cuando hay un menosprecio cuando y un insulto cuando hay un agravio es importante una sanción ejemplar pero también muchas veces en ese tipo de sanciones tiene que medir cuando coge del brazo o cuando hay una agresión mucho más grande creo que para mí sinceramente es exagerada

Voz 1991 35:44 es que además tú que sabes lo que es estar ahí a mil revoluciones una cosa es un gesto lo comentamos de Cristiano Ronaldo no que le empuja al árbitro por detrás a modo desprecio o el propio Cholo Simeone que le dio las collejas al cuarto árbitro es que lo Diego Costa yo creo que es desesperación escogerlo como diciendo no no no no me es más no no saques más tarjetas pero no es en ningún momento ni ni es violento ni ofensivo

Voz 0749 36:05 totalmente de acuerdo y hago es como que diciendo por favor

Voz 1991 36:08 claro cuida cuida por favor

Voz 0749 36:11 tú coges a tu hijo diciendo bueno por favor esto de lo mismo en el insulto no creo que no no es justificable en ese sentido está bien los cuatro partidos pero lo otro para mí es exagerado ocho partido de sanción por coger del brazo esos cuatro partidos para mí es exagerado yo fui un tipo muy pasional dentro de un campo de juego si me pongo en la piel de digo Costa la desesperación un partido sumamente importante las revoluciones a mil emocionalmente es un es un jugador que e la pasión le mueve muy creo que eso el árbitro también lo tienen que Hong Kong

Voz 1991 36:46 no se te da la sensación de que puede ser los últimos o que hemos visto ya Diego Costa los últimos partidos con el Atlético de Madrid ha dicho y Simeone que que cuenta con él para el año que viene pero es cierto que en las últimas fechas está hablando de que a lo mejor Diogo está

Voz 4 36:59 si siguen el Atlético de Madrid las cosas como son

Voz 0749 37:02 para mí va a depender exclusivamente del creo que es un jugador que el Cholo le puede seguir sacando muchísimo provecho creo que es un jugador si hace una buena pretemporada con el Cholo Simeone y su cuerpo técnico basado lo tiene muy reforzado en ese sentido tuvo un problema importante lesiones Jason no la ayudó para nada en su rendimiento físico y futbolístico e cuando quiso volver por ahí no volvió bien quiera sonó en mentalmente al jugador eso le afecta pero creo hoy si me tengo que jugar algo creo que Diego Costa el año que viene va a seguir porque porque dentro del equipo es alguien muy respetable es alguien que el entrenador lo quiere cuando un entrenador te quiere hará todo lo posible para que se quede y aparte le puede venir muy bien de cara al futuro al Cholo Simeone y me decís juega de algo yo me la jugaría que Diego Costa se queda

Voz 1991 37:48 vale en acabo once dos con respecto al Barça las matemáticas dicen que es posible la cabeza de que no creo es la única motivación ahora mismo parece que es quedar segundo es decir quedar por delante del Real Madrid realmente es complicado no mantener enchufada a un equipo cuando realmente no puedes pelear por algo más que ser segundo

Voz 3 38:09 sí

Voz 0749 38:10 sí es verdad que cuando voz chapas de todas las opciones en cualquiera de las competiciones a nivel de motivación y emocionales es complicado volver a reactivar ante el Atlético más hoy el segundo puesto eh es importante no es una buena temporada para Atlético Madrid en ese sentido pero tienen que pensar en el futuro en poder potenciar las individualidades poder ir probando cosas de cara al futuro saber quiénes se pueden quedar y quiénes se pueden ir también es verdad que el Cholo Simeone en ese sentido puede ir viendo distinto tipo de sistemas estilos que pueden servir para el futuro Eto'o esta hace jornada le puede servir para ello aparte de seguir compitiendo hice ir eh haciendo partidos buenos para que el futbolista pueda crecer y lo que menos minutos tienen poder también participar en este tipo de partido para que el futuro el entrenador pueda confiar en ellos

Voz 1991 39:01 pues veremos veremos qué es lo que pasa en el partido el Wanda Metropolitano el Atlético de Madrid por mantener la segunda posición el Celta de Vigo por alejarse un poquito más del descenso ahora mismo tiene XXXII dos puntitos de colchón sobre los puestos peligrosos Ghost disfruta aldea feliz cumpleaños una hora cumple así lo que estaremos mañana en Carrusel así que que vamos a disfrutar junto nos salimos durante todo el día a la Gus vuelvo a ese de no mesitos grande las doce y nueve minutos y vamos con el resto no vamos con el partido del el Barça que juega a las cuatro y cuarto en Huesca

Voz 10 39:33 Juanjo Juanjo pasa algo nada Juanjo

Voz 1 40:48 un poquito de novedades que Arminia te gusta esta Marta me gusta no te gusta cañito

Voz 25 40:54 Don Felipe además no

Voz 7 40:58 hombre pues vale

Voz 1 41:02 tema musical así buena quemando Santo carísimo

Voz 7 41:07 Cova te quiero igual te gusta de nuevos proyectos

Voz 1 41:09 también es también vamos con ese partido

Voz 1991 41:12 esa que juegan Montilivi a las cuatro y cuarto Santiago haya qué tal muy buenas o muy buenas si te gusta novedades Caramiñal rollito a que si este evitas tranquilito esto está bien hombre tiene claro que sí que a seguir el buen clima no el buenas sensaciones después de ganar en Old Trafford en en la Champions a a la Liga dar un pasito más no de cara al título que practicamente en el bolsillo el Barça

Voz 26 41:42 exactamente lo que sí que el Barça va a hacer muchas rotaciones normal eso sí para ganar el partido pero consciente de que el óvulo Le viene el el martes en Champions fíjate ya porque se quedan en casa Messi Busquets Sergi Roberto que tiene molestias en el gemelo Suárez y Piqué que están sancionados y Rakitic que hoy se ha levantado con fiebre tampoco ha entrenado por lo tanto va a ser un once eh de garantía seguro porque es el Barça pero poco reconocible el de mañana lo ha admitido el propio Ernesto Valverde ha dicho que mañana es un día para hacer cambios para rotar

Voz 0588 42:20 ah sí habrán porque el calendario viene muy apretado porque venimos de un viaje largo desde hace poco tiempo de un partido intenso y nosotros nos espera mañana un partido intenso y el martes otro y si haremos haremos cambios porque es necesario para poder afrontar el partido

Voz 1991 42:37 normal es que es tan sencillo como que el Barça ha ganado el derecho a meter todas las rotaciones que quiera de aquí a final de temporada en Liga y centrarse en la Liga de Campeones que es la auténtica obsesión este año porque es que está a falta de siete jornadas hasta con once puntos de ventaja con lo cual se lo ha ganado el poder descansar o rotar en Liga para centrar todos los esfuerzos en la Liga de de Campeones donde de momento también van bien las cosas se sigue pensando evidentemente en el triplete final de Copa muy vivos en la Champions y la Liga prácticamente sentenciada con lo cual de momento Santiso han cumpliendo todos los planes sigue esa mágica palabra no la el trip desde

Voz 26 43:13 aunque hoy le preguntábamos a Valverde que sí se habla del triplete en El Vestuario yo decía es que no quería oír hablar de la famosa palabra de la palabra triplete que no habían ganado nada hay que cuando ganarán uno pensarían en el segundo y el segundo igual pensaban en el en el tercero porque les recuerda mucho la situación actual en la que vivía el año pasado y justo pasó la debacle de Roma que que dejó muy tocado al barcelonismo y al propio Valverde por lo tanto sí que se sueña con el triplete pero no se habla de ello dice Ernesto Valverde en El Vestuario por cierto que en el partido de Mas

Voz 0159 43:48 nada eh para estar convocados del fin

Voz 26 43:50 alta que Abel Ruiz su equipo

Voz 10 43:53 el Barça B me encanta y es la primera vez a mí también

Voz 26 43:57 la verdad es que en el club te ven como uno los grandes proyectos de cara al futuro todo vivo

Voz 10 44:04 va ha entrado por primera vez en una lista

Voz 26 44:07 de convocados vamos a ver si tiene minutos mañana porque pocos efectivos tienen en el centro del campo va Vidal Baliña también está Coutinho para jugar por ahí pero pocos efectivos más tiene el centro el campo así que podríamos ver el debut de todo tipo con el Barça

Voz 1991 44:21 también ha hablado Gerard Piqué que ha estado en Andorra ya sabéis que es el máximo accionista de la Andorra el equipo de de fútbol ha dicho porque le ha preguntado

Voz 27 44:31 pues mira le han preguntado por su equipo lo primero que está para subir a Tercera y lo que quiere Piqué es algún día a escuchar el himno de la Champions

Voz 28 44:37 sábado a Andorra

Voz 27 44:40 eso no se sobre Griezmann y que le han preguntado por su gran estado de forma la pregunta concreta era si quería que se iniciar una campaña a favor suyo para que ganara el Balón de Oro ya esta es la respuesta de Piqué

Voz 29 44:54 no dejes de un sentido hablar de ni para Ramos ni para mí Leo e está a otro nivel lo lleva estando hace muchísimos años entonces creo que es una pregunta que no tiene mucho sentido

Voz 1991 45:07 bueno pero lo que tiene sentido es que si te hacen esa pregunta es qué estás haciendo una gran temporada que creo que es lo que hay que valorar evidentemente hay un extraterrestre por encima del resto del resto que es Leo Messi justo por detrás prácticamente al mismo nivel está Cristiano Ronaldo que es el que le ha peleado los balones con permiso de Madrid el último como año a los balones a los balones de oro que ha conseguido Leo Messi es muy complicado las cosas como son mientras esté en estos dos tíos es casi un milagro lo que consiguió el año pasado Luka Modric pero bueno está bien si a uno le preguntan por eso es porque está completando una gran temporada están en gran estado de forma de hecho creo que Gerard Pique creo que es de las temporadas más completas desde que está en el en el Barça en algo más Ovalle

Voz 27 45:51 pues que es difícil intentar adivinar un once para mañana mira yo te dibujó uno que es Ter Stegen Semel Umtiti Lenglen Jordi Alba Vidal todo voy a en el centro el campo Malcolm Boateng hizo Coutinho pero te recuerdo del ha quedado Messi Busquets y Roberto Suárez Piqué Rakitic fuera así que es difícil encontrar un once reconocible para el partido de mañana

Voz 1991 46:14 gracias Ovalle hasta mañana

Voz 27 46:16 un abrazo el Barça mete rota