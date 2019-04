El Larguero (12/04/2019): Tercera parte

Voz 0972 00:00 Yago de Vega mandando un mensaje a través de Twitter Buffalo amigo del del programa un aventurero el tío está haciendo un montón de de proyectos buena Aído recorrido con la moto prácticamente el mundo entero para está en Sudáfrica porque dice desde Sudáfrica es bien escuchar el larguero de de la SER con a búfalos ya nos contará saber qué aventura tiene ahora entre manos tendremos que charlar Un día en El Larguero para que nos cuentes pero desde Sudáfrica un abrazo Crack eh vamos con el derbi andaluz mañana a las nueve menos cuarto partido de la jornada

Voz 1991 00:51 del del fin de semana porque se enfrentan en el Sánchez Pizjuán el Sevilla y el Betis ahora mismo el Sevilla peleando por la cuarta posición que da derecho a jugar la Champions y el Betis por acercarse a los puestos de Europa League Frank Loquillo qué tal muy buenas bueno empezamos por los locales como están

Voz 0700 01:10 bueno de momento mañana en listas de convocados hoy ha habido entrenamiento a puertas abiertas quince mil aficionados en el estadio del Sevilla posteriormente la rueda de prensa de Caparrós de antemano ya ha descartado Andrés Silva mantiene una duda en la portería Si seguir con Juan Soriano no le ha ido mal con el canterano mientras ha estado lesionado va contra Darrell los guantes al checo que ha entrenado bien durante toda la semana y que si tengo que apostar te diría que va a ser el portero del Sevilla en el día de mañana aunque Caparrós no lo ha dejado nada claro posiblemente salte con dos puntas a enfrentarse al Betis ya ha habido un cierto pique de entrenadores pero por respetar la secuencia ahora te cuenta Florencio lo que dijo durante la mañana Setién

Voz 2 01:53 luego te cuento yo lo que he dicho Caparrós hace muy poquito

Voz 1991 01:56 Florencio Ordóñez qué tal muy buenas pues empecemos por ahí que es lo que ha dicho Setién que luego ha sido contestado por Caparrós

Voz 0700 02:03 pero la verdad es que lo ha dicho en un contexto de absoluta tranquilidad la verdad es que llama mucho la atención muchas de las cosas que dice Quique Setién quiero decir que no creo que lo haya dicho con ánimo de polemizar ni muchísimo menos pero sí es verdad que cuando se le comentaba de que bueno que hasta ahora tiene un currículum extraordinario los partidos disputados dos Vitoria hasta el histórico otra cinco del año pasado en Nervión el uno cero de este año y el doce en el Villamarín de la pasada temporada que si eso podría suponer un plus para su equipo decía que sí que iba a ser un estímulo para sus jugadores al mismo tiempo que podría suponer también presión lo dijo con otra palabra y lo escuchamos ahora para el rival

Voz 1757 02:44 la realidad es que vamos muy ilusionados con hacer un buen partido estamos en un buen momento In quizá ellos tengan que tener un poco más de temor porque realmente en los tres últimos partidos no han podido ganar

Voz 1991 02:58 eso es lo que ha dicho Quique Setién como decíamos rojillo Caparrós le han preguntado por eso no

Voz 0700 03:02 bueno nuestro querido rechazar Reading compañero en Carrusel que directamente al grano

Voz 3 03:09 a mediodía Quique Setién que el Sevilla puede tener

Voz 4 03:12 más temor porque no ha ganado los tres últimos derbis dos derrotas y un empate no está de acuerdo con esa apreciación del entrenador del Betis

Voz 3 03:22 noventa y ocho noventa y nueve no te voy a contar no voy a contestar la pregunta

Voz 4 03:30 gracias guarda tú te guardas tu pensamiento no

Voz 3 03:34 efectivamente concentrado exclusivamente en el futbolista

Voz 0700 03:38 Caparrós se rompió yo sí sí sí sí la al al estilo de Caparrós que que realmente es un plus no para para el Sevilla en este tipo de partidos Inge mañana veremos cómo se salda pero en cualquier caso eso hay un duelo incierto con Europa de fondo y con una meta fue la de recortarse en el caso del Betis con respecto al Sevilla en el caso del Sevilla seguir pujando a la cuarta plaza no

Voz 1991 04:01 antes del con las novedades del Betis me imagino que va a ver llenazo no

Voz 0700 04:05 sí sí seguro seguro seguro el estadio del Sevilla tiene una capacidad para cuarenta y cinco cuarenta y seis mil espectadores y estoy convencido de que mañana se va a dar un entradón muy seguro que va a rozar esa cifra a eso de las nueve menos cuarto cuando arranque el choque que va a pitar grandes Hernández idea muy tempranito ya se va a haber ambiente en las calles de hecho a la una de la tarde aunque en el campo del Betis hay ya un derbi en la Liga Iberdrola juegan las chicas el Betis y el Sevilla durante durante el mediodía Hay ya hay sabor a derbi en una semana en la que además arranca la Semana Santa y la ciudad es una maravilla

Voz 1991 04:40 ahora hablaremos de de ese partido porque hemos quedado más con una jugadora de cada equipo de ese derbi femenino de la Liga Iberdrola que es a la una en el Benito Villamarín entre el Betis y el Sevilla para calentar motores algo marroquí no me dijo nada no

Voz 1654 04:53 bueno no te dejas no te dejan nada

Voz 0700 04:55 la duda de Buckley en la portería descartado Silva Sevilla la lista mañana en el Betis ahora contra la Florencio pero todos poniéndole velas a la Virgen a la que se encomiendan para para que juegue Canal

Voz 1991 05:07 es complicado pero él tiene más detalles gracias aunque hasta mañana Florencio como está Canales

Voz 0700 05:12 pues mira ha dicho que hubiese habido mejoría que sigue siendo una incógnita pero si hace un par de días otra parecía muy difícil muy difícil que gana jugar ser mañana ojo porque la última ha aumentado muchísimo en el optimismo en El Vestuario del Betis respecto a la posibilidad de que Canales vaya a jugar de inicio mañana frente al Sevilla no me atrevería a darlo como algo muy seguro porque mañana también se aprobará por la mañana pero ya digo que el optimismo por lo menos ha aumentado muchísimo la próxima horas para que Canales pueda ser de la partida mañana que ha dicho si bien que tiene tozuda al margen de lo de canales para el once inicial aprobado con alguna cosa podría

Voz 6 05:51 así que a lo mejor

Voz 0700 05:52 puede sorprender no que Bartra no jugara de inicio y si lo hiciera fetal con Mandy Sidney en el trío de centrales en lo que pasa es que ya digo que también no termina uno de creerse que no voy a jugar como Bartra como titular en el derbi pero cabría esa posibilidad y luego bien Tello bien Joaquín podría hacerla otra duda de la que hablaba Quique Setién este mediodía no Ike ha sido un derbi muy soso Yago que no está mal tampoco hay un poquito de picante porque no digo yo que volvamos a los tiempos aquellos de Lopera

Voz 1654 06:23 el hombre curtido estaban los límites muchas veces

Voz 0700 06:26 había demasiada crispación pero últimamente están siendo de un de un de que que no estamos tan acostumbrados tampoco por aquí

Voz 1991 06:33 mucho pasteleo mucho más te lo hay que meterle picante pero sin tener que falta al respeto que no pasa nada decidió tiques sano que es lo que se suele decir gracias te lo contamos un abrazo y buenas noches Benjamín Zarandona qué tal buenas noches

Voz 7 06:48 Pablo Alfaro muy buenas

Voz 1991 06:49 buenas noches Benji cómo se vive esta semana de de derbi es verdad lo que hacía era Florencio ultimamente lo vemos más tranquilito que para que no haya ningún incidente Olé fenomenal que es lo que queremos que pero el pique sano Éste no es malo tampoco no

Voz 7 07:03 no no es malo fíjate en Estados Unidos el Sevilla en un acto de la liga y bueno la verdad es que incluso algunos periodistas que me estoy comentando también de la ciudad veo un derbi muy tranquilo si veo muy tranquilo la única declaraciones un poco dice tiene Caparrós ha contestado pero yo creo yo hago que los There be said tantísimo respeto ya que hay que tener muchísimo cuidado primero hablar antes Innovació si uno gana hay que verlo como lo celebran porque siempre hay un parte de vuelta hay que tener muchísimo cuidado

Voz 1991 07:36 Pablo tu cómo recuerdas estas semanas de derbi

Voz 1654 07:40 pues pues los recuerdos son semanas grandes grandes no además además como comentaban los compañeros estamos en Semana Santa ahí lo y casi casi prefería dentro de nada no son semanas muy bonitas muy bonito no recuerdo muy pasionales con mucho como decía no yo creo que no es que no sea es que es necesario que haya pique necesario porque eso es el ver piense hebillas que si no se puede ser un día cualquiera no lógicamente son son derbis en los que tiene que el respeto nunca de de paté perder el lo los cánceres pues que se queden en su casa por allí paran mucho mejor que no disfrutan en el campo pero luego lógicamente los equipos tienen que pelear a muerte ahí iban Benjamín lo saben os las semanas diferente si dos semanas que te que te pues eso que que hacen que te hacen disfrutar de la profesión de futbolista no

Voz 1991 08:28 bendito cómo recuerdas esas semanas como futbolista esos esos días previos y ese momento de llegar al campo y todo toda esa tensión la verdad

Voz 7 08:38 cuál va a jugar pisamos aficionados sinceramente centrada en tus aficionados en una alegría y lo que sí te puedo decir Yago que fue la noche que tú es que evidentemente titular sinceramente son de los partidos que yo más nervioso y con más tensión estaba por las noches a lo que digo sinceramente Mi Barzan y Madrid y Atlético Madrid y nada yo creo que en el derbi hizo pagos que fue está Letizia vía evidentemente saben lo difícil lo complicado que es si jugarlo sobre todo

Voz 1991 09:09 no ha vivido este derbi no sabe lo que se sienten no

Voz 1654 09:12 no es muy difícil de explicar no lo podemos explicar aquí pero luego yo he tenido la fortuna Hay el orgullo no destacan el Barcelona Ahmadi de sabe lo que son las Condal en la capital de España pero en Sevilla es diferente me diferente porque porque no hay tanta pasión no son dos equipos que históricamente históricamente han estado también muy igualados en cuanto a la potencial de cada uno es que Carmen Sevilla es que el el marido un equipo la mujeres del otro los hijos son repartidos y el vecino del mismo rellano y es que está todo mezclado no entonces Villa te digo de son dos horas en las cuales la ciudad se paraliza y cuando acaba el derbi te das cuenta enseguida por cualquier lugar de la ciudad tiene un equipo bien otros simplemente mirándole a la cara ya los ojos no es que hagan algo te das cuenta porque llevo una sonrisa de oreja oreja y el que ha perdido prácticamente entendida no es muy muy pasional pero es que es ya digo es que valor lo recuerdo con muchísimo cariño y espero que disfrute de todo

Voz 1991 10:15 el vacile y el cachondeo sano que no hay que perderlo el buen rollo que no la sonada y como decía antes Pablo Alfaro los violentos que que se que dándose cabezazos por ahí en algún lado vamos al Ali Obeidi que partido esperas donde están las claves del partido de mañana

Voz 7 10:30 vamos a ver cómo voy a canales como se que nos preocupa porque realmente es un jugador fundamental y lo eso son jugadores que pueden marcar el partido sobre todo en en el Betis veremos a en la izquierda pero yo por ejemplo para mí mejor que están forma está extraordinario está rápido no sé yo tengo la duda porque junior como a salió lesionado no sé yo si le va a sacar vuelva a sacar yo apuesto por Tello que es otro favor también que desequilibra en el último derbi también en casa del Sevilla también jugó los últimos minutos hijo basta ante bien pero creo que lo está la clave y sobre todo el Betis evidentemente no sé cómo a la Irán resultado pero tiene que ser listo inteligente hay a veces pues no no cuarta en abierto cuando tengo un resultado positivo Pablo tú qué esperas

Voz 1654 11:19 pues yo espero un partido muy igualado muy igualado es verdad porque además luego luego ya por parte digamos por el parte sevillista pues pues el con la con la entrada a través de Joaquín Caparrós en el banquillo se agotó una defensa de cuatro se ha vuelto a a para mí una de las claves serán poco el papel que pueda que pueda asumir Banega donde vaya a jugar que es poco el motor del equipo la bajan de agresiva que es verdad que últimamente los últimos partidos no está al nivel con el que está de la temporada pero luego es que los derbis además podemos hacer todos los análisis que un córner balón parado el jugador que nadie nunca o de repente lo marcan usted son aspectos muy son intangibles que a veces condicionan mucho no sí bueno y luego lo que siempre pueden influir que cada vez menos porque lo realmente los los en el nivel de los futbolistas cadáveres mayor no pero luego desde el factor ambiental mañana el de Tijuana sea una olla a presión y no cabe duda que el Sevilla haya además vestían a sus campos que están

Voz 1991 12:20 sí por lo que sea el Sevilla es muy superior al Betis lo que se acaba el partido tres cero cuatro uno con mala imagen del Betis se puede encargar a Quique vendí

Voz 7 12:31 no creo yo creo que habrá que esperar a fin de temporada ver lo que ocurre es cierto que el partido es claro mañana Clavet sobre todo para los dos porque el Sevilla va a querer evidentemente ganar tres puntos para sumar valía campeones Irujo el Betis y seguir enganchado Europa Ali pues tendrá que evidentemente ganar porque hay una diferencia de puntos de enganchar ahora que Setién no lo veo yo creo que no lo veo que esperar hasta final de temporada tiene otro año más de contrato

Voz 1991 13:02 pero no lo veo natillas fue a Alfaro también de sorprendería no

Voz 1654 13:06 sí sí no cabe duda alguna duda más Kikes entrenador del Betis hemos sido compañeros en el Racing de Santander yo creo que que como dice Benji no a la ecuación hay que resolverla al final no el Betis está inmerso ahora mismo en esa en esa pelea por el volver a poder jugar en Europa que los últimos resultados no han sido todo mejore cuales estamos de acuerdo pero prácticamente lo que queda de competición ahora mismo es que el cambio tampoco te garantizaría una mejoras es decir si únicamente se sabe no sería otra incógnita que ahora mismo el equipo creo que no va a su mismo

Voz 1991 13:39 ya sabes que por la mañana a la una de la tarde vendí en el abre la puerta sede del Villamarín para este Betis Sevilla de la Liga Iberdrola más de veinte mil entradas vendidas fantástico eh

Voz 7 13:50 en las una barbaridad y eso tiene que seguir y eso es una maravilla no yo creo que al final el fuego femenino está creciendo muchísimo llegó de aquí a un par de años no tienen que ser ninguna novedad que haya tanta gente yo me alegro y animó a todo el mundo que vaya Villamarín mañana porque la verdad que es maravilloso además ya te digo hay muchísimos aficionados a la gente que está contenta en otro de por la mañana igual amish una una grandísima noticia

Voz 1991 14:16 Alfaro que abril Pizjuán el año que viene para este partido es sería precioso

Voz 1654 14:19 pues sí porque no obviamente además además fíjate yo soy de la opinión de que seguramente ya hablamos poco coloquialmente no el rollo que en ese partido femenino vas va va a impregnar también el masculino

Voz 1991 14:32 sí sí estoy de acuerdo posiblemente

Voz 1654 14:34 Clemente al final es un goles de porque y es lo que más nos gusta a todos lo jugué que lo juegue de las camisetas ahora mismo en Sevilla te fin de semana pues todos hay gente gente del Madrid del basta de la Sevilla del Betis ya antinazi lo hace grandes

Voz 1991 14:50 preciosa preciosa jornada por delante en Sevilla con ese partido a la una en el Villamarín entre el Betis y el Sevilla femenino y luego por la noche a las nueve menos cuarto el partido de la Liga de Primera División masculina entre el Sevilla y el Betis primero en el Villamarín luego por la noche en el en esas de Pizjuán amarre partidito para que no se enfade nadie vamos el frutas de la jornada Alfaro Benji mil gracias a los los un abrazo no Iván Álvarez qué tal muy buena Olalla o buenas noches sin lugar a dudas el partido de la jornada ese partido el Benito Villamarín más de veinte mil personas va a ser precioso lo que se va a vivir no yo creo que sí porque eso

Voz 8 15:25 partido muy especial el primer derbi femenino de Sevilla de la historia en un campo de primera base en el Benito Villamarín haberse Se cumple como le comentaba a a Pablo Alfaro y la próxima temporada también abren el Sánchez Pizjuán para jugar este partido además de los dos equipos llegan en situaciones diferentes porque el Betis es esto está peleando por quedar en la cuarta posición y el Sevilla necesita quizá más los puntos que el conjunto verdiblanco porque está por encima del descenso pero sólo cuatro puntitos y a lo mejor una derrota en el derbi le complica en este final de temporada son dos equipos importantes que están en primera división ya lo has dicho más de veinte mil personas en el estadio Benito Villamarín Iker mejor previa que hablar con alguna de las protagonistas como por ejemplo la capitana del Betis Irene Guerrero

Voz 1991 16:04 hola Irene qué tal buenas noches qué tal preparada para el partidazo de mañana

Voz 9 16:10 pues sí la verdad es que tengo muchísima gana muchísimo

Voz 1991 16:13 no

Voz 9 16:15 pueda vivir mañana un bonito día de fútbol

Voz 1991 16:18 ella más verse Benito Villamarín hasta la bandera de gente que hay que animar no a la gente que vaya al partido

Voz 9 16:24 si la afición bética yo creo que no se le puede pedir nunca nada porque se caracteriza especialmente por cuerdas muy sin recibir siempre es apoyando ya sea femenino sea masculino sea fútbol sala baloncesto siempre la afición verdiblanca nunca nunca falle bueno en el día de mañana que para el fútbol para el Betis Un día

Voz 10 16:43 sí católico yo creo que la afición no no va por ahí

Voz 9 16:45 ya no ibas allí a Al Qaida

Voz 1991 16:48 eh tú ya has jugado en el Benito Villamarín un partido en este caso fue el año pasado contra el Santa Teresa seis mil quinientos espectadores había en la grada como recuerdas aquel partido

Voz 9 16:58 para mí fue una experiencia inolvidable porque bueno es la primera vez que que podría jugar y pisar en Villamarín necesario que siempre ha estado presente desde la grada ir a verlo podido quizá pues bueno para mi fue un hecho inolvidable pero sí es verdad que el partido que tenemos mañana es un partido que se enfoca totalmente diferente porque las emociones lo que genera lo que se mueve en esa ciudad para nada se puede comparar a a ese partido que tuvimos el año pasado pero bueno yo creo que con todo el trabajo que estamos haciendo durante toda la temporada y las ganas que tenemos mañana se va se va a ver un partido muy bonito

Voz 1991 17:32 que ya sabes que se han vendido ya veinte mil entradas para el partido de mañana que ojalá sean más de aquí a la hora del partido que la gente todavía está a tiempo para comprar una entrada e ir te has imaginado lo que tiene que ser saltar ese campo con más de veinte mil personas

Voz 9 17:47 sí es verdad que bueno que es impensable que te pares ni diga bueno son muchísimas personas pero yo creo que intentar acertar cuáles son las emociones las sensaciones adelantarse a lo que puede encontrarse mañana yo creo que eso es algo imposible que en el momento de que se dándolo viva cuestionando a posteriori pueda pueda contar ciertas qué tal me he encontrado qué sensaciones ha tenido la verdad es que que tengo muchísimas ganas de que llegue a mañana

Voz 1991 18:14 pues mira si puedes aunque sea durante veinte segunditos cuando salgas al campo para te mira a la grada escucha quédate ese momentito para ti porque desde luego va a ser algo histórico

Voz 9 18:27 pues sí la verdad que es el día de mañana va a ser histórico yo creo que un día para disfrutar y vivir cubos de manera muy intensa yo creo que la motivación está esta cita N en el campo en el desde que pisa desde que yo creo que mañana por la vayan a me del alarma arqueta detalló

Voz 1991 18:45 la India

Voz 9 18:46 la palpable la tensión la emoción los los nervios pero bueno que pensemos el verde todos me quedara aparte y el partido de mañana se decidirá por el equipo tuvo que con la cabeza de un corazón dando

Voz 1991 18:58 no y además que es un fin de semana fantástico quiero decir por la mañana te vas al Villamarín y Vives el Betis Sevilla y luego por la noche tenemos el Sevilla Betis de Primera masculinos aquel fin de Redondo

Voz 9 19:09 y de verdad que te puede vender un poco como thriller visperas

Voz 1991 19:12 claro

Voz 9 19:13 también el equipo masculino bueno para nosotros no ha apoyado todos los sentido yo creo que incluso los Otter y todo no faltarán N en el palco para presenciar el partido de del femenino y la verdad que ese apoyo pues bueno también que te agradecerá a club

Voz 1991 19:28 sí lo que tiene que hacer lo que pasa que Irene creo que esto lo tenemos que normalizar no quiero decir que poco a poco el que juguemos o jugáis un partido de fútbol femenino en un campo como el Villamarín como hemos visto en San Mamés hace nada en Anoeta vio mil fíjate Wanda Metropolitano con más de sesenta mil personas una pasada un récord histórico récord mundial que eso deje de ser noticia no que sea algo habitual

Voz 9 19:51 la yo creo que al igual que hace siete años en pesarle por poder la posibilidad de poder abrió un ensayo para ver un partido de fútbol femenino yo creo que ahora mismo pensamos aquí pero que dentro de

Voz 10 20:03 de unos años pues bueno es que un equipo de fuga

Voz 9 20:05 palabras para poder jugar un partido yo creo que Ciudadanos normal y cuando llegue ese día yo creo que será cuando el fútbol femenino realmente se puede decir que que esas defiendo porque bueno los tanto los hombres como nosotros no nos dedicamos a lo mismo esa masa más ahora notó aún de la misma manera ambos lo profesional di yo creo que sí tiene que ver recompensado de alguna manera no ahora para toda esa generación que viene pisando fuerte

Voz 1991 20:31 qué tal te llevas con las jugadoras del Sevilla

Voz 9 20:33 bueno pues al final a la relación si es verdad que que buena porque fuera del terreno de juego son personas son humana no no ve que te que defiende

Voz 10 20:43 luego otro para la cosa cambia una vez

Voz 9 20:46 estamos enfrentadas N en el campo diciendo que no

Voz 1991 20:50 a ver el campo nada de amistad nada de nada no aunque haya coincidido con algunas de ellas

Voz 9 20:54 nada con lo siento mucho pero ya no te lo que sea espinillas Espino fuera seáis que sea estando Salah campo sabes que estás defendiendo las ese barra y eso no es cualquier cosa

Voz 1991 21:05 sí sí pero si ese Sevilla más no nos vamos a engañar

Voz 9 21:10 no todo acuerdo Iker cuando sale y te mira el club tiene enfrente tiene el Sevilla hay algo especial que te sale de dentro voy diciendo esto que ganarlo por lo civil o por lo criminal

Voz 1991 21:20 qué tal te llevas con Marta Carrasco

Voz 9 21:24 bueno la verdad es que me llevo muy bien es una es una chiquilla muy muy simpática tuve la fortuna de bueno de incluso en los pidió en la facultad hemos estudiado la misma carrera y la verdad es que es muy buena persona

Voz 1991 21:36 Marta Carrasco qué tal buenas noches hola bueno

Voz 11 21:39 noches ahora son buenas palabras de Irene pero mañana

Voz 1991 21:41 de nada eh

Voz 11 21:44 ahora

Voz 1991 21:47 Marta habéis coincidido como como nos cuenta Irene en en otros aspectos de la vida incluso habéis jugado juntas no deja de ser amigas no

Voz 11 21:55 como ya hizo también la carrera de ahí tenemos buena relación

Voz 1991 21:59 bueno Irene que antes del partido todo lo que quiera pero durante el partido nada de nada no

Voz 9 22:06 totalmente yo creo que ahí estamos las poblado de acuerdo de una vez que esperamos los dos al terreno de juego e la amistad queda queda fuera y lo que tiene que brillar él es el fútbol que saquen las fosas por encima de todo

Voz 1991 22:20 bueno Irene me voy a quedar un ratito más con Marta vale mil gracias que vaya todo fenomenal un beso pero nada Marta partidazo mañana es en el Villamarín en territorio hostil entre comillas porque Hayes en casa del del eterno rival pero qué bonito no que se juegue este partido en un campo tan grande

Voz 11 22:39 la verdad que sí que un derbi siempre decía pero jugar en ese campo el ambiente clave pues la verdad que es muy bonito

Voz 1991 22:46 sabéis que ya bueno ahí vienen más de veinte mil entradas vendidas ambientazo lo que comentábamos no que que dejar de de esto dejemos de hablar como noticia que se normalice el que jugáis en este tipo de campos no se llenen claro

Voz 11 23:02 sí la verdad que yo creo que el femenino crecerá hay hice verá de otra manera cuando eso deje de ser noticia cuando todos los partidos se jueguen al igual que lo chico en el Ocampo principales de cada de cada club pero bueno de momento pues es verdad que no hay bueno intentaremos disfrutan

Voz 1991 23:18 has jugador alguno de estos en partido de de de equipo de Primera División has jugado ya

Voz 11 23:23 continuamos en Anoeta jugamos la Copa de la Reina allí

Voz 1991 23:25 es verdad es verdad

Voz 11 23:28 para qué

Voz 1991 23:29 partías una pasada no la experiencia

Voz 11 23:32 la verdad es que sí lo que pasa es que te falta este partido

Voz 1991 23:34 casa eh porque sería maravilloso que jugar en el Pizjuán

Voz 11 23:38 sí ojalá ojalá algún día podamos jugar en el Sánchez Pizjuán porque como sevillista fue sería un sueño hombre hay que decirle yo creo no

Voz 1991 23:45 el club mira este año ha jugado el el el derbi o se va a jugar mañana en el Benito Villamarín el año que viene lo tenemos que jugar en casa es que vamos eso vivirlo fuera con veinte mil aficionados en la grada pero imaginarlo en casa con veinte mil de los tuyos es que no tiene que ver

Voz 11 24:02 hombre es verdad que en casa pues sería todo mucho más bonito está claro

Voz 1991 24:05 oye cómo se vive una semana de de derbi es especial

Voz 11 24:09 sí claro siempre FSA se vive sabemos nosotros trabajábamos siempre no pero la de un del vivo durante la semana pues sí que es verdad que se nota

Voz 1991 24:16 es lo que decía ahora Irene no motiva este tipo de partidos es tener enfrente al Betis mucho más

Voz 11 24:21 sí claro siempre un derbi en esta ciudad siempre en un partido oficial

Voz 1991 24:26 bueno la gente de la familia verte hay amigos y eso no

Voz 11 24:31 los iban a algunos amigos y la familia siempre siempre que puede

Voz 1991 24:36 pues nada hay que disfrutar Marta Carrasco a disfrutar de este partidazo y sobre todo yo creo lo lo más interesante Marta que al margen de la rivalidad deportiva que lo que gana aquí es el fútbol femenino el darle visibilidad al fútbol

Voz 11 24:50 sí está claro que al final con estos partido ganamos toda porque como tú y se fue a que crezca todos femenino

Voz 1991 24:56 pues nada es a la una de la tarde es el derbi femenino andaluz se juega en el Benito Villamarín es un Betis Sevilla y además luego por la noche tenemos el Sevilla Betis de Primera masculina así que tenemos una jornada de derbi andaluz maravilloso Marta Carrasco que vaya fenomenal un beso a la una a la misma hora que ese derbi femenino el abre la jornada del sábado el partido entre el Espanyol y el Alavés conocemos la última hora Elena Diego qué tal buenas noches

Voz 0133 25:25 buenas noches pues sí suena tópico pero dice Ruby que el último tren de Europa pasa mañana por ganar al Alavés porque el Español está a ocho puntos de Europa Isabel los pericos que el sueño sólo sigue vivo si ganan todo a partir de ahora para mañana rubia ha convocado a los mismos dieciocho jugadores que ganaron el último partido contra el Girona quedan fuera sí da Vila hay cemento por decisión técnica Hernán Pérez por unas molestias Luis López por sanción por su parte el Alavés que sólo ha sumado uno de los últimos nueve puntos necesita sumar mañana para mantener su séptima posición recuperan a Guillermo Marie pan son baja Tomás Pina y Martín por sanción Burgui por lesión aunque el nombre de la semana allí es el de Abelardo que como ha avanzado nuestro compañero de SER Vitoria Kevin Fernández ya ha tenido su primera reunión con el club para su renovación

Voz 1534 26:13 fue el martes no hubo propuestas concretas

Voz 0133 26:15 aunque ambas partes tienen el deseo de continúan

Voz 1991 26:18 pues sí sería una grandísima noticia para el Alavés esa renovación de Abelardo desde luego lo que está haciendo este año con el conjunto vitoriano es histórico las doce y cincuenta y nueve vamos con el resto

Voz 18 29:18 también queremos

Voz 0972 29:33 hemos tenido basket ya sabéis segundo partido de la final de la Eurocup donde está inmerso el Valencia Basket lo ha tenido en la mano se ha llegado al tramo final con una buena ventaja ha habido un tiro libre de San Emeterio que si lo llega a meter yo creo que habría esto ha sentenciado muy cerca la la final pero al final el Alba Berlín a empatados Aído la prórroga y allí los alemanes han sido mejores Fran Guaita qué tal muy buenas

Voz 1991 29:57 yo creo que esa es la sensación que ha escapado hoy esa final

Voz 6 30:02 completamente además aludía a para mí con esto clave porque si entra el primero de San M Valencia sumas cuatro Illa hubiera sido muy complicado que que volviera al partido Alba de Berlín ha remontado Valencia Basket para ponerse delante a falta de unos segundos ya falla un jugador casi infalible que es tanto como es San Emeterio en esa acción que que hubiera prácticamente dejado contesta así que ha sufrido el próximo uno eso tu Valencia Basket una lástima basado ya que intervino

Voz 1991 30:30 siempre bueno San Emeterio que es el el el alma de este equipo es el que tira del carro hoy ha fallado ese tiro libre pero vamos en nada que reprocharle ni mucho menos no sea saque con lo importante que es para este equipo hoy que es queridísimo además tú lo sabes lo ampara la afición del basket

Voz 6 30:48 sí bueno eso es uno de los héroes de la Liga que Cano Valencia Basket la única que dan las tres años contra el Real Madrid un jugador básico y estoy convencido que si un desenlace parecido el lunes en la Fonteta y hay que lanzar un tiro libre o dos para ganar el partido el va a pedir la pelota para que haga falta porque es jugador con mucha experiencia estaba dolido al al acabar con lo bueno el la directiva libre pues perfectamente hubiera acabado Carolina corrieron claro ese es que tampoco iba a decir

Voz 1991 31:11 nada sabe perfectamente lo que ha pasado y ya está lo que hay que hacer es borrar eso que ha pasado centrarse en el partido el lunes en la Fonteta ganar ese partido llevarse el título Fran ha hablado no al final del partido has podido hablar con algunos protagonistas

Voz 6 31:24 sí con con Sam Van Rossom es fundamental además con con cinco triples una serie casi perfecta ciclos de siete a tira del carro en la segunda parte está frustrado Sam porque tiene un triple también al paro más chico que se salió es el jugador que que era el estáticos de Valencia Basket el belga que que estaba preocupado porque porque lo ha pito ganado lo ha perdido impactar parece que ya que va al que te recuperas la por

Voz 19 31:46 Parla si con San marró son buenas noches aunque lo has sido Carla Cruz y al final el ahora con salen Bellerive decía que es que no se puede reprochar nada al equipo ha estado hoy altísimo nivel seis ganadores en particular lo que os gusta es ganar el partido pero no ha sido un partido épico precioso aquí en Berlín sí claro que que hicimos muchas cosas bien algún pero claro pero el equipo luchó hasta hasta final como tiene que ser lo sabe que ahora como una hecho pero un escenario imponente muchísima gente muchísimo ruido ellos es verdad que juegan ante su gente no han querido perder el partido ya al final es una cuestión de tiros libres es porque no has que defendió bien a cinco puntos con prorroga hoy hay muy poquitos que reprocharles a pesar de la derrota se bueno que no los equipos son una ajustada algunas cosas del partido el martes que que que que claro que queríamos estar en el partido todo el partido y luego bueno a ver si al final llegaremos con opciones no que no es fácil eh sí bueno creo que el equipo lo ha hecho hemos competido hasta el final no ha podido ser el lunes tenemos que acabó con la últimas aunque te parece clave de cara al lunes aparte de la Fonteta que el muro que está en plena ebullición la la caldera claro el tema de transiciones de pararles de que no se vayan a tantos puntos el rebote hoy el Valencia perdió rebotes perdió el partido

Voz 1991 33:10 martes ya no el rebote y ganó el partido pueden ser dos claves

Voz 19 33:13 nueve de cara al sí claro creo que en principio no ven esto se decir que estos iban a ser dos claves de yo creo que se mantengan los dos equipos varado en alguno Jose táctica probablemente a su nombre cosas que hemos visto hoy pero creo que en líneas generales vamos a esperar un partido más o menos bueno igual igual que hemos visto los dos anteriores muchas gracias Fran

Voz 1991 33:42 el lunes la Fonteta tiene que ser no ya presione

Voz 6 33:46 sí sí va se va a llenar no no quedan entradas no hay no yo pasé por libre su pabellón de Palencia Yago con capacidad para diez mil espectadores que casi veinte mil espectadores que tras Valencia en en en el pabellón en un plazo máximo de dos años porque se queda pequeño pabellón es es es lamentable que llamas localidades porque finales como esta perfectamente Juan Roig podía poner doce trece mil personas y evidentemente como decimos el Palencia la Fonteta seguro el primer cuarto a ver si el equipo el resto porque sea merecido estallido K aquí y ojalá que pueda ser en casa el lunes

Voz 1991 34:17 pues sí es una ciudad con gran afición al baloncesto como es Valencia y tiene un equipazo además que va a pelear por el título así que el lunes todos con el Valencia Basket a las ocho y media la Fonteta hay que ganar ese partido porque queremos la Eurocup lo contaremos Fran un abrazo

Voz 6 34:33 otros para vosotros lápidas Intel Pasquet

Voz 1991 34:36 al motociclismo a la Fórmula uno a la Fórmula uno Manu Franco qué tal muy mal tras qué tal muy buenas noches como estamos teniendo Gran Premio de China en el circuito de Shanghai y yo te diría que un poquito más de lo mismo pero me encanta ver a Carlos Sainz ha acabado en la segunda sesión sexto no

Voz 1385 34:54 la verdad es que está siendo sorprendente porque acuérdate que después de los entrenamientos de pretemporada pues todo el mundo ponían McLaren como no el peor coche pero sí uno de los peores el segundo tercero con atrás sin embargo bueno está justo detrás de los correos de los tres grandes de Red Bull Ferrari Mercedes y eso es una muy buena noticia de un cargo que aún así

Voz 1654 35:16 dice que espera un poquito más en el coche para la calificación

Voz 1385 35:19 para la carrera recordemos que con el cambio horario en China

Voz 6 35:22 a las cinco de la madrugada serán los terceros en también

Voz 1385 35:25 son libres de la lucha por la pole íbamos a ver si en esos últimos entrenamientos pues Carlos puede estar ahí en esa quinta sexta séptima posición que sería una muy buena plaza para

Voz 1654 35:36 salida para inquietar

Voz 1385 35:38 pues no llegar al podio porque son muy pronto pero sí según avance la temporada pues poder intentar lograron que yo creo que debe ser el objetivo de la I

Voz 1991 35:47 sí pero bueno lo primero es la calificación el estar metido ahí en la parte de arriba y luego ya veremos no que las carreras además pueden pasar muchas cosas solo puedes conseguir meterse en el podio estando en la parte de arriba y que pasen cosas Si ya sales desde la decimocuarta decimoquinta posición es casi un milagro imposible

Voz 1654 36:04 claro es que ese es el cambio que parece haber dado más grande

Voz 1385 36:06 con respecto a la pasada temporada en año pasado veíamos a un Fernando Alonso siempre por encima del coche pero pero aún así pues muy atrás y tenía que pasarlo bueno un milagro para que Alonso estuviera delante sin embargo habrá con con bueno son esas mejoras se parece haber introducido en el motor Renault también era única vivos incluso en Neuilly el gurú de la aerodinámica de Red Bull mirando el coche de de Mclaren es el último gran premio y bueno un poco sorprendido de que habían conseguido ICIT estando ahí es más fácil que si uno de los coches de delante tiene alguna avería o pasa algo pues pues puede como te digo es un muy difícil prácticamente imposible no es así sucede algo por delante pues podemos vibrante no pero que lo que todos queremos

Voz 1991 36:47 pues ojalá en cuanto al favoritismo para llevarse la carrera yo creo que gracias a Dios es un año en el que hay muchas alternativas no porque el año anterior era Hamilton el que era el gran dominador este año están saliendo competidores gracias a Dios muy bueno para la salud de la Fórmula uno

Voz 1385 37:04 sí soy muy bueno cuenta que los últimos entrenamientos fue botas primero segundo Sebastian Vettel tercero más pero en cada uno de ellos con un coche diferente y con el Mercedes Ferrari y Red Bull en el último Gran Premio en Bahrein pareció que el Ferrari está un poco por delante dimos aún Charlie Claire que antes de su avería bueno está sin una carrera impresionante pero aquí parece que que bueno es avería como digo del motor Ferrari les está haciendo es poner un poquito más un poquito menos el motor de a punto menos potente porque decir de alguna manera para para salvaguardar la fiabilidad eso no hace que no este ahí que Red Bull también está ahí íbamos a decir una cosa solamente los entrenamientos o también en la clínica arredra podemos ver una cosa con la victoria entre tres escuderías diferentes pensaría alguno

Voz 1991 37:51 Mela Chércoles de que de qué escudería crees que es de Fórmula uno

Voz 1385 37:55 Mela Chércoles de Mclaren pero por Senna por la por la historia de de manera chocolate cuenta que incluso estuvo en Sao Paulo va llena es la culpa de esa era

Voz 1654 38:05 hace muchos muchos años a que es un

Voz 1385 38:07 la dotación de la Fórmula uno de los de los grandes

Voz 1991 38:10 entonces es de los míos Mela Chércoles muy buenas

Voz 6 38:13 yo soy de Carlos Sainz donde estoy yo espero algún día poder volver cuando digo así que dando por supuesto que ver obscena claro claro debe de ser detenido como con Senna no gusta a los grandes

Voz 1385 38:25 entonces estuvieron unas horas ya que es un gran creador de los grandes de los grandes pilotos como Alonso como Sáenz y porque cuenta Las Vegas

Voz 1991 38:35 hay que ser dime

Voz 6 38:39 estoy como loco funcionen en su restaurante en Valdemorillo

Voz 1991 38:44 sí sí

Voz 6 38:46 sí me dolía para bien Franco abro ese restaurante allí haciendo cola como cuando era la se traspasa el Bernabéu de los Madrid Barça clásicos y viejas estar par de diez ante hay vestuario en Valdemorillo a forzar la puerta al restaurante esperando para coger esos

Voz 1991 39:01 vamos a vamos a hacer pública cuando habréis Manu o cuando te hoy estado abrir

Voz 1385 39:05 estamos ahí yo creo que primero en junio en primero de julio hay promociones que tanto Mela como tú no hace falta que hay cola minan hombres tenéis una mesa reservada incluye a usted posición cómoda

Voz 1991 39:18 yo de no

Voz 6 39:19 hombre claro tienen nombre

Voz 1991 39:22 pero el acto que cómo lo vais a llamar

Voz 1385 39:24 el nombre es un homenaje a mi padre que se dije a mí me mi coche más tuvo la de tomar la tortilla de patata mi padre en un homenaje a verdad es que ir a la casa de Manolo Franco

Voz 1991 39:39 pues muy bien precios homenaje pues nada Manu quien los avisos cuando esté tira para haberse hacemos un afán castigo a ese ese apunta Mela fijo

Voz 6 39:48 no tenemos una mísera te digo una cosa eh no es eso ocurra Face tortilla de patata por Hamás Lara maldito con la FIA tu padre hace que otra cosa una lo dejamos para otro día a Willy

Voz 1991 40:01 pero hemos pasado muchas noches alguien de este restaurante

Voz 1385 40:04 a otros amigos Quique Agustín David y mucha gente bueno

Voz 1991 40:09 tendremos que ir a la casa de Manolo Franco me ha dicho no pues ahí estaremos gracias un abrazo grande milita a las motos cómo ha ido la primera sesión de de libres

Voz 6 40:23 pues era lo más esperado era el debut del nuevo spoiler ese desfile lector de Honda que copiando de Ducati vale se ha hecho esperar porque uno no lo hemos visto pero al final del segundo libre Márquez sí que lo han montado antes ha dicho que probablemente no usará es algo se encontraba muy a gusto porque mañana bastante obvia para la calificación Sons encontrado muy agusto lo montaba para poderlo pues bien va a un ritmo espectacular mejor que ningún otro sí ha montado también esa pieza que efectivamente que no se puede decir da un down force efecto suelo que lo nota que aplasta la moto al llegar las curvas en la frenada acuático de la polémica de su con esta pieza educativo a partir de Qatar el reclamaciones de todas las fábricas menos Yamaha contra la italiana en bueno pues el caso de temporada yo creo que todos los buenas llamar que no estrenando tenemos su uso para la carrera no está por ver Lorenzi Craslow todavía no lo ha montado en un día en el que no hemos seguido el mejor crono porque ha sido para Amauri Villares con cuarenta y cuatro milésimas de ventaja sobre la zona si tiene más ritmo que que los demás

Voz 1991 41:22 no sabes la chapa que nos ha dado durante toda la tarde Amanda gala que es compañera de de la redacción con el deflactor el deflactor el efecto te que abrir con el tema que el eco el de fleteo vamos quería abrir Larguero Grillo Mela

Voz 6 41:34 este hombre tampoco para eso no que a la afición de las motos y de la Fórmula uno de gusta mucho los temas técnicos

Voz 1991 41:41 si en nuestro país

Voz 6 41:44 a los deportes del motor no ya te lo digo yo que la has da muchísimos pinchazos ese tipo de noticias

Voz 1991 41:49 no no manda además es una tía que le gusta mucho la las motos lo sigue ahí en nada de están sustituyendo en Melilla que te lo digo que lo sepas

Voz 6 41:57 no hace falta que me sustituya a poder conmigo la compañera evocamos

Voz 1991 42:01 cuando te retires dentro de muchos años me refiero

Voz 6 42:03 bueno es mi niña de cinco años todavía hay muchos destruir trepaba por delante hace que nuestra nación

Voz 1991 42:09 queda algo Barbarella

Voz 6 42:12 sí hemos todos el más rápido ha sido el alemán el retén corales Márquez tercer con lo mejor de los nuestros Keira fuerte sin consecuencias físicas que lamentar esta vivir G Moto3 El más rápido ha sido Bennati romanos ha va por su tercera evitar esta artista con Aaron carece esto con lo mejor de lo nuestro mañana calificaciones jornadas espera pasado aprobó el domingo las cargas en horario horario diferente a las seis de la tarde la de Moto3 a las siete y veinte la demo como si a las nueve las de Moto GP es que Marc Márquez ha ganado siempre ininterrumpidamente desde dos mil trece y además adjudicándose siempre la pole también

Voz 1991 42:45 mañana nos cuentas cómo han quedado estas calificaciones gracias Mela un abrazo

Voz 6 42:50 por cierto modo anecdótico aquí dijo también es dama de Superbikes que camastro americano de le otro español Toni Elías Bendodo se pone nunca soltarlo ciertas españoles

Voz 1991 43:00 por supuesto tenemos en bueno es que somos los mejores pilotos del mundo los español las cosas como son destacamos en todas las las categorías en todas las competiciones Mela hasta mañana por cierto que no olvide que han retirado el número sesenta y nueve en honor al malogrado Nicky Hayden la una y cuarto vamos a hablar

Voz 20 43:19 hola qué tal está

Voz 21 43:22 muy preocupada mi negocio no está yendo

Voz 1509 43:24 como esperaba Aíto como pues yo no doy a basto

Voz 0972 43:27 desde que anunció en la radio en poco tiempo toda la ciudad me conoce para Cruise deberíais probarlo es fácil rápido y económico que es el cliente que necesitas para tu negocio Cintra inserta publicidad punto es y ayuden tu negocio a despegar a

Voz 22 43:43 también no ser publicidad punto es Yago de Vega

Voz 0972 43:58 ahí al diario ya sabes que tenemos en marcha el Master de Augusta nos contaba antes sector González que ha quedado suspendida la jornada por la lluvia se ha reanudado pues acaba reanudar la jornada ahora contaremos cómo cómo va esta segunda

Voz 1991 44:12 nadar donde bueno ha habido Care Group para

Voz 0972 44:15 los los dos luego los recapitular los Pérez que tenemos protagonista porque has Emmys que la semana pasada se disputaba por primera vez el master ajustan categoría femenina no era oficial era de moda mater pero creo que es un gran paso para que también se dispute en categoría femenina en este mítico campo de golf histórico referente mundial José Antonio Duro qué tal buenas noches hora a Yago qué tal muy buenas porque por primera vez en la

Voz 1991 44:38 Soria vamos a decir no de forma oficial pero sí hubo la primera competición femenina en este campo tan exclusivo tan por qué no decirlo machista históricamente que sencillas adiós abre las puertas ya que es de dos mil doce no empezaron a dejar participar a las mujeres en el campo fue una competición amateur pero histórico

Voz 23 44:56 en Augusta un torneo muy tradicional que tiene mucha mística y como dices Ana que la semana pasada se disputó el primer Augusta con participación femenina además dos de las nuestras dos españolas Marta Pérez y Ainhoa Olarra estuvieron allí jugaron en Augusta que la verdad no lo puede decir todo el mundo hay bueno hemos contactado con una de ellas Ainhoa Olarra primero para que no lo cuente cómo es eso porque lo dicho jugaré en Augusta no juega todo el mundo todos los días y segundo para que nos cuente también con el fin de semana porque esto se está convirtiendo

Voz 1991 45:24 y últimamente en algo muy interesante para todo el mundo hola Ainhoa qué tal buenas noches hola buenas noches por fin pueden jugar mucho Theresa aquí ya la hora no

Voz 10 45:34 buenas noches Aleix dice ayer

Voz 1991 45:37 ha costado pero lo importante es que esto se haga como la competición masculina no que sacar la competición femenina de forma paralela