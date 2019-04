Entrevista a Fernando Reinlein, teniente coronel retirado y periodista

Voz 3 00:00 sí sí sí a mi

Voz 1113 01:51 en el tiempo que medió entre el final del franquismo y el inicio de una transición a la milicia vivió tiempos que tensaron la sociedad en los primeros años de la década de los años setenta un reducido grupo de militares demócratas agruparon en la clandestina UMD fue la suya una hermoso y arriesgada aventura determinó Man fueron detenidos condenados y expulsados del Ejército luego llegó el golpismo del 23F la supresión del servicio militar la polémica sobre la entrada de España en la OTAN conversamos con un hombre que vivió desde dentro todos esos avatares pagando con su carrera militar el deseo de un ejército demócrata se ha conseguido cuántos militares identifican con Vox

Voz 0874 02:46 en este invité a hacer este esa primera pregunta que hacía José cuántos militares se identifican

Voz 7 02:51 vox cuántos militares identifican con Bocos yo creo que muy pocos los que se han apuntado como candidatos a alguien una de los llamó dinosaurios ellos ha sido llamado dinosaurios pero tienen todo el derecho del mundo eh

Voz 0874 03:07 pueden hacer lo que quieran pero puse desde ese un ejercito demócrata

Voz 7 03:11 creen que lo han conseguido y bueno yo creo que no tiene nada que ver el ejercito de hoy con el de entonces con el que queríamos nosotros nosotros ambos apostamos por apuntar a esa organización precisamente para conseguir que el Ejército de entonces llevábamos formaba parte de lo que se llamaba del búnker pues no no impidiera una transición pacífica en la UMD no era golpista no pretendía hacer lo que hizo Portugal porque eran eran cosas países distintos allí no había vertebrado nada nosotros pensamos que era la sociedad civil la que debía hacer la transición pero sí va a encontrar con lo sabíamos y como así fue en definitiva con la oposición activa de el mando militar entonces el objetivo lo podemos el objetivo de los medios lo podemos resumir en una frase de José Fortes uno de sus principales líderes que era echar agua en la pólvora de los militares franquistas in han dicho al principio que esa aventura terminó mal terminó mal para unos cuantos pero sí por ejemplo pero peros ojo porque se consiguió por lo menos así me lo reconoció después de dejar la presidencia el propio presidente Adolfo Suárez que se creara un sentimiento de inseguridad al principio sobre todo porque no sabían si éramos diez veinte cien doscientos trescientos no sé

Voz 8 04:54 había entonces ese sentimiento de observación de IMS

Voz 7 04:58 seguridad fue lo que ayudó en cierta medida Adolfo Suárez a iniciar llevar a buen término la transición política él me lo agradeció del iba a decir todo esto además arrancó

Voz 0874 05:10 sabemos que arranca de su hermano Guillermo pero el precio que esto ha tenido que pagar ha sido muy alto los precios de su carrera se arrepiente de haberlo hecho

Voz 8 05:18 en absoluto lo volvería a hacer más conciso no puedo ser desde luego

Voz 0874 05:25 estamos charlando con Fernando Rey Lane que exteniente coronel retirado y también periodista nos acompaña

Voz 1113 05:30 Martí comen también cómo estás José buenos días hola buenos días a los dos la sociedad civil y los partidos políticos entonces todavía en la clandestinidad no le hicieron mucho caso

Voz 7 05:41 sí en la clandestinidad Nos hicieron caso y después apoyo moral a pero pasando no y libertad para lo en libertad desde para los militares demócratas pero luego llegó el pacto el Pacto por las alturas y entonces pretendieron los gobiernos de entonces es tanto del PSOE como del PP eh hundir a la UMD en un pozo de silencio y lo consiguieron luego bueno pues si actuamos hicimos cosas más tarde nosotros nos dice volvimos en el setenta y siete para no servir de coartada a otras os va

Voz 8 06:16 iniciación y fascistas militares que existían eran mayores sean mayoritarias

Voz 7 06:21 para no servir de coartada pero luego pasó el tiempo no pasó mucho sólo XXXV años y entonces en el Gobierno hizo un escrito de Consejo de Ministros reconociendo la labor de la UMD la mayoría abono y luego unas medallas las medallas la mayoría estábamos muertos os retirados pero hombre tardaron pero nunca es malo si la dicha es buena

Voz 1113 06:50 ustedes fundaron la hoy en Barcelona hay fueron convocados por el comandante Julio Busquets con grandes medidas de seguridad en los grandes entre comillas porque yo que conocía Busquets la Pimpinela Escarlata no era

Voz 7 07:04 no no era precisamente Julio al pueblo que siento sentía entonces un gran cariño ya resienten ganan cariño respiró ir respeto y admiración por lo que hizo lo primero tengo que puntualizar que yo no fui fundador de la buena idea que me apunté un poco después fue mi hermano si era su casa

Voz 8 07:23 cuando tenía once hijos habían todos se juntaban doce doce militares dos

Voz 7 07:30 a Madrid el restante de la zona de Cataluña aunque no eran todos catalanes allí hicieron el ideario Taysir fundó una UMD que ahora se ha vuelto a hablar poco es decía que la OMS de era republicana la UMD

Voz 8 07:45 no fue republicana ni monárquica

Voz 7 07:50 bastantes problemas teníamos consigue demócratas como por encima sola o a otro

Voz 0874 07:56 claro se reunieron en aquella casa con tantos hijos que cualquier asamblea pasaba casi inadvertida lo que pasa es que el servicio de información militar sí que descubrió eso organización detuvo a los principales cabecillas entre ellos estaba usted cuántos años Le callaron

Voz 7 08:10 cuatro lo que ocurre que como se había muerto General Franco ya había llegado Juan Carlos a la jefatura del Gobierno se hizo una amnistía general para chorizos militares demócratas para todo el mundo y entonces cumplido uno pero yo lo yo cumplí mi condena cuántos años uno uno en la cárcel uno de la prisión en las diferentes prisiones militares por supuesto expulsado del Ejército

Voz 0874 08:36 claro eso se hablaba mucho de política en las prisiones militares sí

Voz 7 08:39 la entre nosotros naturalmente que se hablaba de política caray hice hablaba todos

Voz 0874 08:44 los que estaban allí eran de izquierdas todos los que estábamos allí

Voz 7 08:47 no éramos demócratas a mí también hubo una vez un estando en la prisión a través de una cinta grabada o el asunto un periodista italiano me preguntó si era marxista y un poco lo que he comentado antes le dije mire tengo tantos problemas siendo demócrata que si soy marxista o no ya lo decidiré luego porque con ser demócrata tenías bastantes problemas

Voz 1113 09:08 fiesta uno de los militares de EE masoquista según me dijo ni al comandante Otero que asistió a la sesión del Congreso que promulgó la amnistía excepto para ustedes

Voz 8 09:20 sí yo además he sido periodista soy periodista

Voz 7 09:24 me pasa un poco como a ti por lo que me han contado es que si no me aburro de esta retirado y de vez en cuando escribo para ustedes

Voz 0874 09:31 por eso te lo puedo asegurar

Voz 7 09:33 de hecho hace ellos yo iba al Congreso con mucha frecuencia en aquella ocasión fuimos y se aprobó una ley de amnistía descafeinada por qué pues porque hoy once años después de la setenta y siete eh amnistía a gente con delitos de sangre de uno y otro bando y sin embargo excluyó a los militares de la UMD luego no ya digo once años después por presión de Alfonso Guerra con la oposición de Narcís Serra posición absoluta se aprobó una ley de amnistía pero digo descafeinada porque luego como tres que volvieron pero no les daban destino de ninguna clase ya ni siquiera había gente que iba forzosas sitio entonces e Instituto Valero pedía destino no se lo dan sobre lo tanto tuvieron que pasar a la a la Reserva Transitoria a mí hubo un alto miembro del Ministerio de Defensa que yo le pregunté oye vuelvo pero si vuelvo me vais a dar el mando claro que estaba el mando de una unidad el mando de una bandera o de un y me dijo no te van a dar ni la caja reclutas de Soria no tengo nada contra Soria pero en fin eso era una manera de la entonces me paseara Reserva Transitoria como acabamos todos empujados hacia hacia eso

Voz 0874 10:51 claro lo que pasa es que yo estoy yo creo que Adolfo Suárez lo ha dicho públicamente gracias a la M de la Transición fue lo que fue la UME del le dio margen para hacer cosas

Voz 7 11:01 bueno eso a mí el presidente me lo dijo Yao después de dimitido que fue haberme a al periódico donde yo trabajaba era director adjunto de Diario dieciséis me dio un abrazo y me dijo gracias porque os debo algo gracias a la inseguridad que crea estéis me ayudase seis yo creo que la UMD no fue motor de nada pero que ayudó pues indiscutiblemente y me siento muy orgulloso

Voz 0874 11:27 usted ha dicho en alguna ocasión que el rodillo del PP ir algún que otro ministro del del PSOE ya hemos mencionado por lo menos a uno se negaron a sacar a la UE de ese pozo de silencio no que estuvo durante décadas no que hasta dos mil nueve cuando llegó Rodríguez Zapatero no se recoge nació su su labor e incluso entonces levantado algunas ampollas no

Voz 7 11:47 efectivamente bueno al principio de todos fue Carlos Sanjuán diputado del PSOE que había sido el agua desde el que presentó una eh una proposición no de ley en la que se reconocía el rodillo del PP que entonces tenía mayoría absoluta creo que era el dos mil dos una cosa así pues me echo para atrás luego más tarde lo intentó Rafael Estrella también del sol pero no sólo dejaron Ny presentaron porque José Bono que por otro lado amigo mío o portal le tengo con independencia de nuestras diferencias eh se negó a presentarlo porque dijo que es que lo llegaron los jefes de Estado Mayor y le dijeron nos ponemos de rodillas para pedirle y que él no quería humillar a nadie bueno tortugas a mi juicio hasta que si efectivamente el dos mil nueve para mí lo más importante fue que se aprueba la proposición no de ley con a iniciativa de Izquierda Unida Gaspar Llamazares concretamente entonces y con el apoyo del PSOE sea prueba y eso empuja bueno empuja relativamente al Gobierno hacer un comunicado del Consejo de Ministros que se publica en el Boletín Oficial del Estado reconociendo la labor de la UEM me luego me comentó a mí una persona de Defensa oye habla de dar unas medallas que yo dije aquí El a los nueve dije yo no a los nueve no porque entonces habrá gente que se sienta discriminada a los catorce procesados hombre no se le podía dar a todo el mundo porque no yo queremos clanes habíamos ido clandestinos no llevado los una ficha no yo ambos carné entonces así se hizo y se les dio a los catorce procesados la Medalla al Mérito Militar la Cruz al Mérito Militar con distintivo

Voz 1113 13:31 Blanco en su opinión y a partir de lo que usted ha vivido interiormente en esos años la transición tuvo más luces eso sombras

Voz 7 13:39 yo creo que tuvo bastantes más luces pero que también tuvo sombras si a nosotros por lo menos a mí en el año setenta y cinco setenta y seis me dicen lo que va a pasar no me lo creo que va a haber elecciones libres que va a haber una Constitución que va a haber libertad para los partidos políticos que va la verdad es que no me lo creo osea se consiguió mucho se podía haber hecho de otra manera indiscutiblemente se podía haber hecho mejor qué duda cabe se podía haber hecho peor también pero tuvo más luces que sombras porque en la sensación de libertad de los años ochenta de los años ochenta yo siempre cuando voy a dar unas charlas a los colegios que a veces me invitan sólo en concretamente en Asturias y en Aragón lo los grupos de la memoria histórica Ivo y a un instituto a explicar todas estas cosas y me preguntan pues eso la libertad que había entonces el ahora simplemente pongo un ejemplo yo en el año sesenta y nueve que iba con mi mujer recién casados hace cincuenta años ahora la dio un pico nombre eso a tornillo no o pico y una señora cerró su paraguas porque yo brindaba médium para Guaza dijo que es vergüenza aérea España a partir de los ochenta en cuestión de relaciones sexuales se ponían ciegos o sea todos los los alumnos Se ríen pero empiezan a entender que las cosas cambiaron profundamente no solamente por esto es los pero no es más que un ejemplo lo pienso por ejemplo el ministro de Interior de hoy tiene más problemas con la Guardia Civil y la Policía la ministra de Defensa pues es una pregunta un poco difícil eh yo creo que la ministra de Defensa tiene menos problemas porque el Ejército está vigente tal bueno pues no sometido asumen que está a las órdenes del gobierno legítimamente elegido y luego el ministro del Interior es que claro eh ha heredado todo eso que se llama las cloacas del Estado de una manera que ahora ha surgido bastante sucia pero bastante elocuente y esa herencia el ministro Marlaska pues tiene dificultades para ponerla ahora respecto a lo que volvió me han dicho antes de la Transición quería añadir una cosa y la transición de acuerdo llega el PSOE al poder en el ochenta y dos bueno está el golpe había sido el golpe el pacto con los golpistas que hubo un pacto con los hagamos líos con el Rey de mediador entonces había cosas que no se podían desarrollada de la Constitución no se desarrollaban de acuerdo a lo compro como se dice ahora pero a partir del ochenta y seis pongamos que ya estábamos en la OTAN que ya estábamos del Mercado Común que ya estábamos que ya no había la amenaza de los militares se podían haber desarrollado bastantes leyes eh no se hizo por qué porque hubo un acomodo el poder los partidos el partido en el poder que entonces era el PSOE se acomodaron y la sociedad en cierta medida también gritamos poco teníamos que grita o más

Voz 0874 16:47 usted en Diario dieciséis en la segunda vida como periodista denunció muchos intentos de golpes de Estado

Voz 7 16:53 unos cuantos centros pero uno cada semana

Voz 0874 16:56 a simple avión la cafetería Galaxia

Voz 7 16:58 sí sí

Voz 0874 17:00 siempre he dicho que por entonces mandaban más los periodistas no los empresarios ahora ocurre al revés

Voz 7 17:05 en mi periódico puedo garantizar que se que era una locura era una locura porque mandamos mandaba la relación dábamos los periodistas tampoco yo entiendo que los tiempos evoluciona que el que paga exige entiendo que no pueda ser eso pero también entiendo que entonces había un editor que luego tuve diferencias con él es muy fuertes que era Juan Tomás de Salas que como también estaba loco apoyaba la hace ex director general sin embargo decía ese es el piso de los locos tenemos que apoyarles porque son los que hace en el producto pero en el tema de los militares siempre actuaron con yo pude actuar con absoluta libertad y hubo veces que si les les transmitió oye que se está preparando tal golpe no se publicaba ose publicada después y entonces pues lo paraban el jefe de la UCO de la involución en el Cesid Santiago Bastos que Ledesma es este país muchísimas cosas pues procuraba porque el ministro fuese a comer que se les dije oye que estáis descubiertos no hagáis estupideces osea restaban mejor a quince a veinte capitanes a su casa a su casa no banderas donde su mujer Le tiraba de la manga así iré decía Pepe y la letra del coche Pepe y el colegio de los niños y los ardores involución estas se le pasaban un poco

Voz 0874 18:30 además más intentonas de las que nunca supimos no

Voz 7 18:32 sí hubo más hubo más o la brigada paracaidista de la División Acorazada hubo el Lerma hubo la ve clave Coruña hubo Melilla hubo hubo más también es cierto que algunos militares de la antigua Wii me de no un reorganizando luego me de pero hicimos una cosa que se llamó el grupo Sacconi a creamos diez o doce que teníamos amigos en todas partes Le Parc pasábamos información a los políticos o hubiera a través del PC o del PSOE o directamente a través del CSIC les pasábamos información de posibles golpes que estaban en marcha unas veces nos hicieran caso y otras no porque del 23F Nos faltó darle la fecha Irán dudó a democratizar el

Voz 1113 19:18 ejército

Voz 7 19:19 vamos a ver yo voy a decir una cosa que no va a ser muy popular eh el ejército no tiene no es democrático en el sentido de que las decisiones se toman votando no tiene que haber una jerarquía la cota preteridos se toma porque lo dice el jefe no porque se vote ya quiso de ejército democrático que sirvió indiscutiblemente sirvió yo era partidario entonces de no entrar en la OTAN pero oye pasa el tiempo si no puede cambiar de opinión pero no de convicción pero en todo caso sí porque salió ay se vio que existía otro mundo los oficiales pues además se enriquecieron con el idioma con la tecnología las nuevas tecnologías Iker las nuevas formas de ver la vida yo tengo que felicitar a nuestras Fuerzas Armadas actuales y de unos años a esta parte porque según me consta su actuación en el extranjero ha sido brillante siempre en conexión con el pueblo al que iban más o menos a proteger jamás se hubo digamos violaciones lo que hicieran el amor eso sí pero por conquista no por abuso bueno él no son mil noticias puedo estar equivocado

Voz 0874 20:33 usted también investigó los primeros pasos del GAL en el en el sur de Francia si cuanto acallado de todo lo que supo entonces

Voz 7 20:41 y lo que supe acabe contándolo prácticamente todo yo recuerdo que el suplemento aquel que hicimos diario dieciséis así mata el GAL el a la última página había como treinta nombres que ponían personas relacionadas no no no era acusatorio claro no podía ser con el GAL con la lucha del GAL de esas treinta personas pongamos que veintitantas fueron luego o acusados o fueron como testigo a los juicios que hicieron posteriormente sobre el yo del GAL de las cosas que puedo contar más más que me parece más Ichi significativa es cuando el comandante te lo puedo contar el comandante cortina de del CSIC que estuvo procesado y absuelto por el 23F se presentó con un informe del Mosad células equipos los servicios secretos israelíes sobre cómo combatir a ETA en el informe se decía que había que combatir a ETA en su madriguera posea en el sur de Francia

Voz 0874 21:43 bueno sí no sí no

Voz 7 21:46 así lo explicaba además entonces Gutiérrez Mellado divulgaron dos generales a Suárez el emir hoy dijo que hacemos Illes di la respuesta de los militares fue estas cosas se sabe cómo empiezan pero no cómo terminan Suárez no dio luz verde otra cosa es que la policía indujeron baje si el Batallón Vasco Español que así la triple A pero no hubo luz verde de altos cargos de de gobierno con el GAL sí hubo

Voz 8 22:17 sí hubo luz verde

Voz 0874 22:20 claro echando la vista atrás ahora que lo pienso usted ha estado en dos profesiones digamos de alto riesgo carrera militar carrera periodística ahora no sé cuando contempla un poco la situación actual española cuál cree usted que es el peor peligro para este país

Voz 7 22:35 el paro

Voz 0874 22:36 mucho más que un viraje a la derecha de la población mucho más que el populismo

Voz 7 22:40 bueno entramos en esa dinámica e es muy difícil porque ahora ya lo del partidismos se acabó hace cuatro cinco años ahora así ha salido la ultraderecha que estaba bajo el paraguas del del PP llegará ha salido Con con estos nuevos aspirantes al Congreso es que no quiero nombrarlos porque es que son muy listos hacen como dicen los americanos que hablen mal de mí pero que escriban bien mi nombre entonces dice una barbaridad luego otra y luego otra Ícaro y están atrayendo gente que antes votado al PP ya era pues han encontrado otros líderes estamos en una situación preocupante sí pero no excesivamente preocupante sobre todo eh yo una vez describen cuando decía Si hay muchos partidos el Parlamento será un caos yo escribí pues viva el caos porque yo como administrado quiero que mis administradores tengan que negociar que tengan que hablar que que no sea lo que yo digo sino cedo aquí para conseguir aquí negociar y eso es lo que van a tener que hacer sí no ahora las recetas de la llamada izquierda sí que son diferentes de las recetas de la derecha

Voz 8 23:57 no tienen recetas si tienen recetas hice nota recetas

Voz 7 24:03 para la sanidad recortar o no recetas para los derechos civiles la ley mordaza o no hay recetas para muchas cosas que son diferentes o sea cuando dice yo no soy votante del PSOE porque no lo soy eran pero cuando dicen es que es lo mismo no no las recetas son diferentes y tenemos esperanzas tenemos esperanzas de que de que esto se en carriles

Voz 1113 24:30 el hombre audaz sobre el ejército como el de tierra parece que se ha democratizado bastante a la aviación también pero ese dicho de que la Marina va mucho por el mar pero poco a poco por el mundo es cierto

Voz 7 24:43 los marinos siempre lo que han sido ha sido bastante elitistas pero elitistas porque lo da el cuerpo al Cuerpo General de la Armada lo da en la vida que hacen y la tecnología y la y eso que van mucho porque mar pero no se de democratizarse Se trata de respetar a la democracia como sistema eso desde mi punto de vista lo hacen indiscutiblemente

Voz 0874 25:07 Fernando Rain Lane teniente coronel periodista muchas gracias pero esta conversación Fernando suerte en el futuro

Voz 7 25:14 de nada desde aquí os dejo y me voy a las cálidas arenas de Cabo de Gata

Voz 0874 25:18 dónde está francamente bien muy bien pues buen fin de semana o lo que queda de fin de semana un abrazo gracias a vosotros hasta luego José adiós adiós adiós