Música para una isla

Voz 1775 01:03 lo hacía pero también es o ha sido noticia esta semana todo esto seguro que has leído no

Voz 4 01:09 yo si la grabación que ha parecido de la que fue la única actuación directo de los Beatles en el mítico programa de la BBC topos de pubs

Voz 1775 01:16 saco mucho más pues si los Beatles pasaran muchas veces por ese programa pero solo esta vez era el dieciséis de junio de mil novecientos sesenta y seis estaban presentando esta canción P y actuaron en en directo de verdad antes grababan las canciones y luego emitía esto fue directo directo

Voz 4 01:31 la ley que se había perdido esa grabación como como lo han recuperado

Voz 1775 01:34 pues mira lo que se ha recuperado y bueno nos la canción entera en apareció solo once segundos grabados así muy cutres no sé es en Un vecino de de Liverpool cuentan que era que lo grabó con una cámara de Súper ocho enfocando a la tele en el momento en que que actuaban aquellos había perdido en ABC no se sabe cómo no han trascendido detalles esa cinta que grabó ese vecino acabó en manos de un fan mexicano de los Beatles y ahora una productora británica que se dedica a este tipo de cosas bueno ha conseguido contactar con él Illa convencido de que se le de esa grabación son once segundos sin sonido no ha sido fácil porque bueno cuentan que por miedo a que se la robaran Stefan sólo se lo había dicho a tres personas

Voz 4 02:11 es un tesoros en auténtica rareza nunca había visto nada de esa actuación salvo quienes lo vieron en directo lo claro claro raros que la BBC no lo tuviera almacenado en ese entonces se grababa en yen que se grababan

Voz 1775 02:22 claro hace años un directivo en en el años mil puesto un directivo obedece explicaba que lo que no tenía claro que había pasado pero que no siempre en la BBC habían sido tan cuidadosos a la hora de guardar estos documentos no el jefe de la productora ha conseguido ahora recuperar decía estos días en la prensa que para un fan de los Beatles esto es algo así como recuperar el Santo Grial no no sé estoy pensando Javier qué pensar a Luis de todo esto

Voz 4 02:46 Pepe Luis Merino es incluye una copia completa El de aquel concierto no solamente solamente segundos la tiene su santuario bajo llave en una caja fuerte

Voz 1775 02:53 seguro seguro

Voz 3 03:01 entonces traes una noticia ya lleva la banda sonora incorporada desliz quiero decir que un unas

Voz 4 03:07 comentó facilón no te veo un poco bajo de creatividad últimamente ciudades salen esta sí yo creo que él

Voz 1775 03:12 de vacaciones estoy un poco flojo y eso es lo admito estén igual hacia déjeme estoy como como otras cosas se pero bueno no te lances no te pases porque es verdad que esto de los Beatles te lo quería contar porque realmente me llamó mucho la atención la noticia pero en la noticia que traigo a la que voy a poner música es otra eso sí está también conectada con los Beatles o por lo menos conectaba con Lennon si no es por eso por lo que lo eso es por eso lo poco también porque no sé si sabías tú que John Lennon en su momento se compró una isla esto pues mira la isla una isla irlandesa se llama poca cosa eh tiene el tamaño de unos diez campos de fútbol allí sólo viven ahora ovejas y pájaros aves marinas pero aquello podría haber sido otra cosa porque Lennon la compró en mil novecientos sesenta y siete hay fotos de una visita que hizo al año siguiente con con Yoko Ono en una entrevista que dieron poco después a la rolling stone Lennon le preguntaban cómo se imaginaba la vida cuando te hubiera sesenta y cuatro años

Voz 4 05:11 como decía Ringo esto es van lo pierda el pelo dentro de mucho

Voz 1775 05:14 eso después Bono ahí Lennon respondía que bueno que esperaba ser una linda pareja con Yoko de viejecita dos viviendas frente a la costa de Irlanda quizá en esa isla no mirando álbumes de fotos sí buenos recuerdos de la locura no decías que realmente no lo sabía bien no ahí bueno se cruzó deia echan mano en su vida tenía otros planes fíjate que sólo un año antes de su asesinato por cierto esta canción que suena el Lennon la la había pensado será había cedido a Ringo Star para que la sacara Ringo en un disco lo que pasa es que en medio fue asesinado dijo a Ringo luego ya les daba mal rollo grabar esta canción y al final lo que hicieron fue recuperar grabaciones previas que había hecho Leno pero bueno a lo que hoy un año antes del asesinato un abogado de Londres estuvo incluso moviendo los papeles para reactivar los permisos de construcción en esa isla porque realmente Lennon tenía planes tenía idea de hacer una casa no que PSOE con la isla después de su pues luego

Voz 4 06:01 daría Yoko Ono claro fruto

Voz 1775 06:04 estoy yo con la vendió poco después en mil novecientos ochenta y cuatro aunque todavía la conocen allí como la la isla de los Beatles la conocen en la zona esto esto de la isla seguro que te ha gustado Pinault pero voy a voy a la noticia no que me estoy me estoy liando la noticia va precisamente de esto es la noticia que esta semana es un millonario detenido en Miami Miami nada en Miami por robar en un supermercado esto lo hizo lo gracioso que hizo sólo una semana después de comprarse una isla por ocho millones de dólares

Voz 4 06:37 es como quedan ocho millones y un poquito de calderilla les faltaba la calderilla qué salvarlas

Voz 1775 06:41 el la cuenta no bueno no sé como fue el caso es que según según ha salió en la prensa estadounidense se dedicó a comprar en un supermercado cosas como un par de cafeteras una caja de bombillas una colcha para la cama y al día siguiente volvió a devolverlo todo recupera su dinero se lo dieron en total eran unos trescientos dólares pero luego cuando fueron abriendo las cajas vieron pues que en vez de las cafeteras originales había una cafetera más vieja de las lámparas avión balón de baloncesto en vez de la Armada en fin una una rareza no desde millonario

Voz 4 07:11 bueno es una técnica que ya usó lo recuerdo ahora un un asesor de George Bush hace como quince años por ahí también fue detenido por devolver objetos que en realidad no eran lo que él decía que devolvía la verdad que fue un bochorno no solamente sino para la Casa Blanca en aquella entonces

Voz 1775 07:26 no ha habido casos de otros famosos no que han sido pillados robando no hay caso iguana una Ryder no la actriz claro o bueno Jennifer Capriati creo que también tuvo igual

Voz 4 07:38 insisto no hay más la izquierda no recuerdo pero hay mucha gente hombre me algunos serán Claire tomarnos es una enfermedad más que otra cosa no

Voz 1775 07:45 ya hay otros y no hay psicólogos estudiando qué qué le vamos a hacer esto hay músicos también y en esto estamos hemos que bueno podríamos recordar a Josele Nexus polvorones

Voz 4 07:52 hombre siempre Josele se estaban ahí para cogerlo cuando fui otra cosa eso no era robar no es verdad es verdad eso es otra cosa

Voz 1775 07:59 ha visto también casos de Justin Bieber Britney Spears pero bueno como como esa música no encajar muy bien aquí en A vivir más que a músicos robando cosas en los supermercados lo que hace es poner música a músicos comprando islas

Voz 6 08:20 en

Voz 8 08:46 eh eh

Voz 1775 09:02 bueno esto el grupo se llama Rock City Angels Si la canción llamada Mary pero la traigo porque está compuesta a medias con el que está conectado con la isla que es Johnny Deep

Voz 4 09:12 en la categoría de actor que en la mucho

Voz 1775 09:14 bueno él mismo dice es verdad que es actor conocemos por su faceta de actor pero él mismo se reconoce como músico frustrado no de hecho bueno toca en una banda que se llaman los vampiros de Hollywood hacen versiones pero con dieciséis años el lo que quería era músico y lo intentó hizo entonces otra banda que se llamaban de vídeos por hay en Youtube interesante viéndolo con diecisiete añitos cantando pero bueno aquello no funcionó bueno lo gracioso es que para poder subsistir empezó a aceptar colaboraciones pequeños papeles en series películas de cine y mira al final de tanto colaboración para subsistir pues una isla

Voz 4 09:47 pero tiene una también una compra también si Bono antes

Voz 1775 09:49 desde la compró después de rodar Piratas del Caribe no parece que una cosa lleva a la otra tenía que pasar capricho de una isla en Bahamas dice que su refugio para escapar del acoso de los paparazzis y bueno ahí está nota Félix construirla en las Bahamas va Bush no es el único caso vamos a ir con otro músico que también tiene conexión con las Bahamas pero por otros motivos

Voz 9 10:11 hemos

Voz 7 10:34 sí eh

Voz 12 10:52 eh

Voz 13 11:04 Kravitz cuál es su conexión con

Voz 4 11:07 además bueno su madre nació en las Bahamas eso

Voz 1775 11:09 lo dice él dice que siente un vínculo muy especial con eso se compró una isla de hecho ha montado un estudio para trabajar dije que que aquí en inspira mucho has escuchado el estribillo de la canción

Voz 4 11:19 el Cash no

Voz 1775 11:21 decía la canción esto es desde el año pasado la canción se llama De hecho Johnny casi tiene su su historieta Ponte en el año noventa y cinco la madre de Lenny Kravitz está que precisamente nació en Bahamas estaba ingresada en un hospital con un cáncer de pecho en estado ya terminal para poder estar cerca de ella el cantante ese modo una temporada a la casa del productor Rick Rubin una mañana Kravitz sale del hospital donde ha pasado la noche con con su madre para irse a casa del productor a dar una ducha Justo en el momento Le llaman del hospital para decir que su madre acaba de de fallecer ese queda cuenta destrozado confuso no sabe qué hacer está al pie de la escalera de la casa y en ese momento bajando por la escalera aparece Johnny Cash que estaba también viviendo en casa de Rubin porque estaba grabando con el un disco Johnny Cale abraza le consuela empieza a hablarle de la vida de su madre bueno no había nadie a su familia Lenny Kravitz cuenta que en ese momento apareció clínicas todo fue muy raro muy surrealista pero bueno que fueron diez minutos mágicos no que el quiso después agradecer

Voz 13 12:18 con esta con esta canción de imaginar recibió un sermón uno una especie no se de ayuda de un pasillo tú solo tiene que ser un lujo

Voz 4 12:27 de momento con esa voz no sabes por cierto sabes quién vive en Bahamas no me vas a pillar lo hemos entrevistado en este programa no hace demasiado Mike Oldfield hombre instruido por Skype era complicadísima pues tengo que por cierto se mudó a para después a vivir mucho tiempo en Ibiza a una casa que como tú muy bien contaste luego se la vendió porque es más exacto exacto oye el débil le van mucho las islas se lo que no seamos sexys la isla de la que vive Mike Oldfield es la tiene en posesión será suya o a lo mejor no tienen gran va a marihuana

Voz 1775 13:01 bueno pues vamos con otro que sí que tiene islas ya ya cerramos escucha esto

Voz 10 13:16 y y de

Voz 16 13:35 sí sí sí

Voz 17 13:50 soy un friki

Voz 10 14:05 bueno sabes

Voz 4 14:06 qué es lo que está Roger botes Ospina no has contado tu no que me hecho una seña

Voz 10 14:12 a Pink Floyd

Voz 1775 14:15 canción ya sabes la compuso Roger botes al margen de esa actividad como músico pues bueno tiene una faceta de empresario y con otros famosos han comprado una isla en la costa de Florida con la idea de construir allí un hotel bueno dicen que bueno fuera de los circuitos turísticos habituales que sea un reducto de paz bueno algo mira que encaja muy bien con esta canción no que está funcionando muy bien

Voz 4 14:36 la gala estuvieras aquí la letra cuenta listo

Voz 1775 14:38 ya bueno la ausencia de un amigo no parece que está dedicada Syd Barrett del que fue bueno miembro original de Pink Floyd que dejó la banda con problemas psicológicos parece no al poco de empezar a su carrera y eso hizo que bueno David Gilmour hipótesis asumieran el papel principal esta canción la la compuso botes después de escuchar fíjate estaban tocando en Abbey Road grabando una virtud escuchó el Ruiz de la guitarra al principio qué estaba haciendo se fue a otra sala ya volvió con la melodía y la letra hecha esta de esta manera

Voz 4 15:04 yo no sé tiene el estudio tres de lo estaban estoy efectivamente es que paso en ese estudio

Voz 10 15:11 historia de la radio recuerdas cuando eh

Voz 4 15:25 dejó la Casa Blanca se marchó directamente desde Washington a la isla privada de un amigo multimillonario recuerdas que enero no es si el gran son te sacan una enorme conexión musical porque sin él no habrían existido los Sex Pistols en el pan por supuesto no habría existido Mike Oldfield esto todos los lleva a que hay que hacer un programa en Bahamas no un a vivir en las Bahamas así si lo mueves tú acabamos con Pink Floyd Waters que además está muy activo políticamente está muy activo pero mira

Voz 1775 15:55 esto esta canción que pensé que me iba a decir que que es entra en esa categoría que hablaba el otro día de las que ya son canciones históricas míticas pero que han sonado demasiado a amistad está número parece ésta tiene que seguir sonando te parece no

Voz 4 16:07 la perdería ser esa canción como en California pero de hecho si quiere ser en el futuro lo haremos eso es lo que te propuse canciones que nos encantan pero que ya hemos escuchado demasiadas veces y no hace falta volver a escuchar alguien quiere mandarnos propuestas porque no las manos vale dio un espacio cuando ese mal

Voz 1775 16:21 tomamos la vida después de la viva más

Voz 4 16:24 en Getxo