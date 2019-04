Los actores porno de la hoja parroquial

Voz 1 00:00 no pero que ninguna Ambel

Voz 2 00:45 nunca en una sección de radio se ha hablado tanto de La Verdad de Murcia por ejemplo porque el Faro de Vigo con la nueva España El Norte de Castilla y más que deberíamos hablar de esos grandes periódicos Íñigo Domínguez cómo estás buenos días buenos

Voz 0798 00:56 el claro la

Voz 2 00:57 la pasada que tenía más si la entrevista con el ex director de El Mundo nos llevó más tiempo del previsto no pudimos hacer esto y ahora claro lo que tenemos encima de la mesa esto esto es un caudal de de recortes de portadas de enlaces de animales por supuesto no

Voz 0798 01:11 no damos abasto no no hay animales que no falla

Voz 2 01:14 sí sí yo creo que tenemos un programa solamente para esto o una extensión no podemos ir hasta las dos por ejemplo y hacer de doce a dos solamente esto tenemos un número de teléfono que es de whatsapp el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve allí nos pueden enviar enlaces Soto fotografías periódicos en los que ustedes encuentran algo de lo que los medios mainstream deberíamos estar hablando y no hablamos algo que no sagaz dejar o quedar en ridículo a nosotros que que esto es un poco el objetivo la gente piensa que es el contrario pero lo que tienes que nosotros queremos como ignorantes que es lo que realmente somos no

Voz 3 01:47 lo que también explica muy bien empezamos con el comercio titular el titular clic Beit un poquito extra eh

Voz 0798 01:54 sí es el único cartel y un hotel asturiano a favor de las mascotas Isabel en comidas nunca un perro Nos robó toallas en Comillas

Voz 3 02:02 hay que pinchar hay que pensar ahí claro que dice

Voz 0798 02:05 de vamos hemos confirmado que nunca han pero toallas pero bueno lo lo que lo que dice este establecimiento de Villaviciosa es que ha hecho un cartel irónico dando la bienvenida al a los dueños de perros compara la actitud de los animales con las de los clientes más in civilizados no entro

Voz 3 02:21 ya ya ya han colocado carteles por todo el hotel el cartel dice lo siguiente

Voz 0798 02:23 dice los perros son bienvenidos a este hotel nunca tuvimos perros que fumaba en la cama quemando las sábanas nunca Roberto hayas opuso la televisión a todo volumen os he peleado con su compañera de habitación nunca tuvimos perros borrachos que romper a los muebles por eso sí su perro responde por usted usted

Voz 3 02:39 es bien acompañando al perro esto estaría en ponerlo en los hoteles de Magaluf por cierto en el comercio otro clásico titular sacado de un estudio

Voz 2 02:48 noticias dice buenas son malas para el turismo asturiano la verdad

Voz 0798 02:51 sí bueno es un estos estudios que que bueno pueden servir para cualquier cosa que dice Asturias el mejor lugar del país para el turismo en dos mil cincuenta por el cambio clima

Voz 3 03:01 oye Gemio Matic

Voz 0798 03:03 vayan haciendo sus reservas para el dos mil cincuenta según un estudio augura que el Mediterráneo tendrá problemas de agua cifra en un catorce por ciento el descenso de visitantes sexto

Voz 3 03:12 ajenos no

Voz 0798 03:13 bueno pues se dice que entre dos mil cincuenta y uno y dos mil ochenta por ahí Asturias en la mejor situación para acoger al turismo extranjero en verano mientras que el resto del país sólo obtiene la calificación

Voz 3 03:25 aceptable ya estoy viendo los carteles de la oficina de Turismo asturianas disfrute del Apocalipsis en Asturias el mejor lugar

Voz 2 03:33 hoy en Galicia el el Faro de Vigo derechos de imagen ese sexto de todo es muy buena muy buena entonces uno es la mandando

Voz 3 03:39 hay gente que escucha esta es decir no si pues el Tito

Voz 0798 03:42 lares atraca en el supermercado Puri

Voz 3 03:45 cuelga la foto del sospechoso en el local y éste le denuncia la denuncia perdón supermercado Puri ya el nombre ya para para un la

Voz 4 03:57 sí sí de accediese entonces

Voz 0798 04:00 cómo es la historia bueno pues a esta mujer Le atracan pero les da tiempo a tomar nota de la matrícula del vehículo y como uno de los atracadores se quita el pasamontañas al salir

Voz 3 04:11 conoce no entonces haber esperado treinta segundos más no sí había calor no sé yo si claro es total

Voz 0798 04:18 que Puri ni corta ni perezosa se meten en Google empieza a buscar al dicen es muy curioso porque dice busco su foto en la red pero que que que no sé como moscas a alguien en la total dice que encontrar una foto y la puso en el establecimiento que pasa pues que el tipo de la foto el presunto atracador funde allí la denunció por poner la foto exigió que la red

Voz 3 04:44 claro pero pero pero el atracador de verdad ese supone según ella sí pero claro el considerable

Voz 0798 04:49 estaba difamado pero bueno

Voz 3 04:51 el Alfaro para no deja mucho en suspense si se ha

Voz 2 04:56 suspense también la fotografía que vemos en el este es el diario de visos si en Canarias claro en la en la fotografía un

Voz 3 05:04 pero en una vaca muerta básicamente no una a un toro

Voz 0798 05:06 es un toros y además un señor toro en dice el titular dice bueno ya el suspense ya no lo sirve directamente siguen sin desvelar el misterio de como un toro acabó llegando a la costa de El Médano no se descarta que haya sido arrastrada por la corriente etcétera no y entonces bueno me cuenta que el misterio este de este toro que aparece allí pero al día siguiente a lo bueno a los dos días el periódico en este caso se ha preocupado a resolver el enigma

Voz 2 05:34 sí cuidado y atención al al uso excelente de las comillas en un titular

Voz 0798 05:38 si el toro muerto que apareció frente al Médano procede de uno de los barcos apetitosos

Voz 3 05:43 entre comillas uno de los barcos apenas

Voz 0798 05:46 cosas

Voz 3 05:49 bueno pues bueno dice el Diario de Avisos

Voz 0798 05:51 que fue arrojado con toda probabilidad desde uno de los barcos que transportan ganado desde Sudamérica a Europa y que en Canarias son más conocidos como los barcos apetitosos dado que es un fétido olor incluso ha provocado que el Puerto de Las Palmas les haya prohibido recalar en el mismo

Voz 3 06:07 transporte ganado en un barco se les cayó un toro pues sí pues no se tiraría son para ganarlo no si todos como como un toro por la borda uno se se tiraría

Voz 0798 06:19 pelearán entre ellos perdió una pues sí

Voz 3 06:22 tú sabes que en los cruceros de ya lo contábamos ahí hay un alto nivel de suicidios en los cruceros esto de digamos de placer bueno ya lo estoy siguiendo el también promoción cruzar una vez me lo pasé bomba tuviste la tenacidad no el siguiente repasan nuestro compañero y amigo Nico Castellano

Voz 2 06:40 pues también va de animales aunque nos ponemos poco escatología

Voz 3 06:43 de hecho creo que esté un sorteo sorteo mención alguna vez

Voz 4 06:48 lo acuerdo hace ya un par de años su así

Voz 0798 06:53 yo ya no tengo la atención porque es es un sorteo en Canarias bueno vamos a ver primero una foto alguna vaca mirando a cámara

Voz 3 07:00 muy buena Labaka muy mona hay bastante en la inopia

Voz 0798 07:04 esto explica la noticia porque dice no hay ni Mari

Voz 3 07:07 esposa es que este decir titular es que estuvieron le daría el tambor le título

Voz 0798 07:13 de ni mariposa ni maravilla Kagan en el Valsequillo bueno

Voz 4 07:18 aquí ya me me me obliga

Voz 0798 07:20 el sentido del deber ha pronunciado estas palabras soeces pero bueno es que es la tercera edición de la caca de la vaca

Voz 3 07:25 no fue ese K plácida sentido del deber

Voz 0798 07:30 bueno pues yo no diría estas palabras bueno en qué consiste este sorteo que ya alucinados cuando contamos la primera es bueno pues que corta

Voz 5 07:38 dividen el el el terror

Voz 0798 07:40 no en parcelas y a cada una tiene un número entonces al estadio cada uno tiene su número a ver si la vaca Kagan tú en tu número

Voz 3 07:50 bueno la pérdida de bingo poco raro no si digo lo lógico bueno pues la crónica de la jornada

Voz 0798 07:59 treinta y uno de marzo es bueno cómo acaba el sorteo bueno pues tuvo un final inesperado ya que ni mariposa primero ni maravilla después hicieron la caca que debía decidir la parcela ganadora después de más de tres horas tres que imagínate en el menos rollo tuvo que ser un sorteo con bolas el que decidiera que el vida Monzón la poseedora de la parcela diecisiete mil doscientos cuarenta y seis era la ganadora de los dos mil quinientos euros del premio bueno pues por eso espero

Voz 3 08:27 bien el bombo de los chinos

Voz 0798 08:30 pero bueno dos mil quinientos euros pero es el sistema fallo muy ingenioso pero no

Voz 2 08:35 bueno claro que depende de lo que hayan comido me imagino seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve que ser no me la que la gente nos están mandando estas historias Diario de Burgos el dieciocho de febrero como hace ya casi un par de meses un accidente con grandes misterios

Voz 0798 08:51 si el el titular es hay mucho suspense que dice El milagro del escapista no El milagro del escapista es una crónica muy larga es de un accidente entre Quintanilla del agua y Santa Inés en Burgos y que pasa bueno pues que se cae un coche a al a un canal el río Arlanza iban a sacar el coche y no no hay nadie dentro entonces piensan que se ha ahogado y tal que pasa bueno pues que mientras buscaba a su cuerpo en el río el conductor pedían un bar a cuatro kilómetros del lugar en el que chocó con un tractor

Voz 3 09:25 destrozó su BMW entonces a lo que me gusta perder el uso del verbo pedir el el el conductor pedían un bar así lo mejor es que pedir un vaso de agua porque luego te es la lacónica graciosa y entonces dice mientras

Voz 0798 09:40 buscaban su cuerpo por las tiras de El Real lanza al conductor entraba en el bar Paco de Quintanilla

Voz 3 09:44 por entonces aquí junto al supermercado Puri explota

Voz 0798 09:48 las declaraciones dice SAR en Comillas fue cuando estaba aquí todo el jaleo del fútbol y me enteré me pidió un botellín de agua le pregunté que será fría o natural pagó hice fue explica Restoy

Voz 3 10:01 que es el del bar Paco de Quintanilla explosivas nada es que la ha Navarra hice no reparó que hubiera nada extraño en el joven entró y salió resulta que era el del BMW destrozado

Voz 2 10:11 es el milagro de la escapista

Voz 0798 10:13 S

Voz 1 10:23 este titular del

Voz 2 10:24 de Europa Sur diarios de Algeciras el día uno de abril que me en el en la cultura anglosajona es el día de los Santos Inocentes

Voz 3 10:32 sí también era alias pero yo creo que no

Voz 2 10:34 no se corresponde con las esto va en serio así que yo creo que podíamos todo reclamar este plus mira mi sí

Voz 0798 10:40 no a Europa Sur de instituto que luego bueno da mucho que hablar porque claro ahí se alimentan tópicos nefastos pero bueno dice los empleados municipales de Algeciras cobrarán un plus de quinientos euros por no faltar al trabajo

Voz 3 10:54 este es vuestro sueldo venís no

Voz 0798 10:58 es un complemento de productividad ligado al bajo absentismo laboral osea para hacer que me da gente deje de faltar al trabajo entonces pues es ahí creo que es un cupo de días que sino te pasas pues te cobran Pepa te pagan el plus pero si te pasas pues ya no lo cobras no entonces para que falte poco no

Voz 4 11:15 bueno pues no es poco porque

Voz 0798 11:17 el plus tendrá un coste de trescientos cuarenta y siete mil quinientos euros en dos mil dieciocho

Voz 2 11:22 parecido en dos mil diecinueve no quiero que la gente

Voz 3 11:25 te cobre su sueldo si a trabajar para justificarla sí

Voz 2 11:29 en Galicia una de esas historias que está muy bien descubrir en la Galicia firmada por Cristina Tavío

Voz 0798 11:35 si esto desde el uno de marzo dice el mar abastecía de aceite de girasol la costa de Camariñas y vecinos de Haro recogieron cientos de botellas que llegan desde el domingo a las playas no y bueno pues es un artículo muy interesante porque es de un de una práctica que que que en algunas partes de la costa gallega pues es una tradición no lo de coger cosas que ya playa

Voz 2 11:58 si pasa interesante en términos periodísticos digamos esa vieja técnica de empezar la crónica con un entrecomillado de unas declaraciones en este caso son son brutales

Voz 0798 12:06 sí en gallego lo que dice es una una mujer dice primero les voy a freír unos filetes al perro y el gato sino bueno ya lo pruebo yo

Voz 3 12:15 una vecina dar sobre

Voz 0798 12:16 sobre quién se llevó cuarenta botellas de aceite de girasol buena dice de lo que parece aceite de girasol la casa por eso hace la prueba con el perro y el gato no

Voz 4 12:26 bueno entonces luego salió un

Voz 0798 12:27 artículo sobre sobre el arte de recoger cosas de las playas en Galicia había una foto preciosa de de hace tiempo de dos mil seis de una mujer de en qué se lleva o lleva encima de la cabeza acarrea una foto

Voz 3 12:43 se una una hecho entonces

Voz 0798 12:47 el reportaje de La Voz de Galicia es lo que trae el mar en la Costa da Morte desde impresoras a bidones sospechosos

Voz 3 12:54 los vecinos mantienen la tradición

Voz 2 12:56 de los recolectores de cremas son restos que llegan a la orilla el último episodio es el de las botellas de aceite de girasol en Camariñas puestos

Voz 0798 13:04 esta mujer con la con la con la impresora esta pero textos fotocopiadoras una impresora una impresora

Voz 2 13:08 la emisora lo bueno la verdad es que no me extraña ya lo contó hundía mira ahora que lo pienso también gallego Juan Tallón que la impresora es lo que más ganas te da de arrojar al mar antes no pero con toda la tinta que se consumen que siempre se gasta en el momento más más inoportuno esta frase que otros leído que citan la voz no nos damos cuenta de la hacemos de pasada pero ya verás cómo se van a poner alguno lo primero les voy a unos filetes al perro y al gato sino se mueren ya los pruebo yo la mujer que ha dicho esto espero que no tenga cuenta en Twitter porque lo va a pasarlo mal en las próximas horas

Voz 3 13:39 en en Galicia Faro de Vigo veintidós de marzo lo tienes ahí sí esto es buenísima esto es una de las joyas de esta zona

Voz 0798 13:45 Nana

Voz 3 13:45 porque bueno el título ya lo dice todo a ver si lo digo siempre y me dice la pérdida en morosos un viejo chiste lo lo lo de lo de él

Voz 0798 13:56 Kamasutra posturas avanzadas como como cómo hacerlas sin reírse bueno pues es cierto lo mismo como decir este titular siendo y se dice la Iglesia ilustra con dos actores porno una hoja parroquial sobre el diálogo

Voz 3 14:08 hay que decir que la fotografió las seguido vamos a poner la fotografía en Twitter en la fotografía ya no se uno ve a esta pareja imagina que quizás a lo mejor se dedican remotamente algo que bueno

Voz 0798 14:24 bueno fuentes de la iglesia explican que se trata de un error sin ningún tipo de intencionalidad pues el sacerdote que se encargó de elaborar la hoja parroquial cogió una foto de Internet sin conocer la identidad de las personas dice

Voz 3 14:34 qué qué foros que foros Sefer cuenta a este sacerdote aquí volcarse tontamente bueno esta fotografía de

Voz 0798 14:41 en la crónica en la foto puede verse a un hombre ya una mujer que no se miran así como un texto impreso en portugués y tal y que dice en los dos actuales es muy común ver discusiones bobas entre casados falta comprensión y diálogos saludables no entonces pues la cojera hay igual no pues en fin entonces en la en la parroquia de San Martín y San Vicente le pues tuvieron esta esta sorpresa más de un millar de ejemplares imprimieron

Voz 3 15:07 que luego también el qué

Voz 2 15:09 detectara que esos dos individuos sus una actores porno

Voz 3 15:12 tendrá algo que explicar no supongo lo lo habrán entre

Voz 2 15:15 he estado

Voz 0798 15:16 en la entrevista pero es buena pregunta sí

Voz 3 15:19 esto también desde la Voz de Galicia por cierto Carlos Gil el día cuatro de abril esto es como un chiste no de iban francés

Voz 0798 15:26 sí porque lo que lo que es eso es que en Galicia pues contamos siempre las increíble pasamos francés pero el caso es que acaba en Galicia francés entonces es un conductor francés que se pierde y acaba en Monforte

Voz 3 15:41 me dijeron usted tire eso sí ves te pierdes

Voz 0798 15:45 mil kilómetros bueno acabó en el hospital después de que una patrulla de la Guardia Civil lo encontrase en una carretera desconcertados no es lo menos que puedes estar no

Voz 3 15:55 claro es este francés sí sí bueno

Voz 4 15:57 ah bueno pues dice al día

Voz 0798 16:00 entre recibió el alta en el Hospital la Guardia Civil gestionó un alojamiento en Monforte porque al parecer no estaba en condiciones de conducir pero el hombre insistió tanto en marcha se que la acabaron buscando una grúa para que lo llevase a él y a su coche hasta límites

Voz 2 16:12 lo que desde B estaba por Milán no por ahí siguiendo con lo que hablábamos de Murcia y las pistolas el la última vez que hicimos esta sección que era la la región donde donde más pistolas había después de Madrid te acuerdas

Voz 0798 16:25 entonces pues claro la verdad decidieron salir del tema como hay que hacer Inger bueno por pues bueno entonces en un reportaje que dice agentes y militares jubilados colocan a Murcia a la cabeza en licencias de pistolas la Guardia Civil sólo concede el permiso de armas cortas del tipo B a civiles que acrediten que su vida corre peligro

Voz 2 16:42 lo que pasa es que eso no hace pensar que la vida de mucha gente en Murcia corre peligro esto cómo se justifica porque hay una certificado de

Voz 3 16:50 yo no sé a ustedes

Voz 2 16:53 te da quién hay un censo de gente que corre peligro y no

Voz 0798 16:55 se refiere explican reportaje pues que antiguamente pues a los joyeros etcétera pues bueno decía en qué vicio tal pues pues permiso en lo que se está perdiendo pero bueno mucha gente todavía

Voz 3 17:04 en la licencia no pero bueno pues pues pues eso Murcia

Voz 0798 17:09 en Murcia lo aclaran lo de la Murcia está está muy

Voz 2 17:11 armada para que la gente lo sepa oye ya hablamos también de la última vez que estuvimos juntos de de una enfermedad que no habíamos pronunciado su nombre mucho tiempo es la sarna

Voz 0798 17:21 sí sí lo decíamos con fíjate curioso que raro pues no es tan raro como ya vimos porque precisamente justo después otra noticia El Diario Montañés un brote de sarna infecta animales domésticos ya varios vecinos el Liébana lo curioso es que el voto de San hasta el ciervo

Voz 3 17:37 entonces

Voz 0798 17:39 siervos que aparecen muertos pues al final los animales se contagia quedaban cuando contagiando a vecinos no ir

Voz 3 17:46 por sí sí porque Pekín lo todavía alguien

Voz 2 17:49 que esto que era muy común en la época de la Guerra Civil pero puede pensar que ahora puedes tener sarna la verdad es que mi enfermera ya no existe

Voz 0798 17:56 sí pero como como decíamos otro no tiene nada que ver con con las condiciones de higiene nada en pues les vamos apareció dicho por lo que vimos en entonces en muchos sitios en hospitales etcétera Otra

Voz 2 18:06 cuestión que uno descubre leyendo la prensa local de la que tampoco hemos hablado demasiado y sin embargo esto es un problema ahí fíjate que la Voz de Galicia el Málaga hoy La Opinión de Zamora todos todos lo lleva porque han indagado cómo afecta a la noticia al ámbito local no

Voz 0798 18:20 sí es en la prensa nacional sale un poco pero eso hará que en la prensa local obviamente se han preocupado de saber qué pasa en su zona es este asunto de la falta de medicamentos no hay bueno pues en muchas zonas hay bueno ahí como cuatrocientos fármacos que entre ellos algunos muy populares no como el da el sí que es este que se da a los niños de cerebro y tal pues pues pues bueno pues faltan iba por ejemplo en el norte de Castellón afecta a setecientos cuarenta y fármacos no en en Castilla y León en en Málaga cuatrocientos no y bueno en La Voz de Galicia pues hay una entrevista a uno de los farmacéuticos se dice que dice nos acercamos al apagón farmacológico llevamos siete años advirtiéndole en fin hay muchas causas los bajos precios pero también por el Brexit hay una de las teorías que se está haciendo acopio por el Brexit que empieza a escasear en fin

Voz 2 19:13 eso dice el Málaga hoy el norte de Castilla dice que son setecientos cuarenta no fármacos con un aumento del cuarenta y cuatro por ciento en un año oye un poquito más de animales antes de marcharse si no

Voz 0798 19:23 no va a ser todo cosas no ibérica

Voz 2 19:26 claramente somos más Fauna Ibérica aquí a diario

Voz 3 19:28 Viza el día dos de abril una foto

Voz 2 19:31 Benítez también con control sobre jetas que no se están esperando a que alguna de ellas también haga sus deposiciones con el caso

Voz 3 19:37 de mariposa quienes sorteo aquí lo que hacen se hacen labores de jardín por qué porque es Hart

Voz 0798 19:43 dineros para la necrópolis no

Voz 3 19:46 qué hacen pues los han colocado

Voz 0798 19:47 en una necrópolis que es patrimonio de la Unesco en Ibiza

Voz 3 19:51 hilos han saltado por ahí a las ovejas para que se

Voz 0798 19:54 encarguen de mantener limpia la cobertura vegetal de una manera

Voz 3 19:57 sostenible no clase en vez de pasar el sueltas a las ovejas y ya está y lo que

Voz 2 20:02 buen luego lo sueltan esos todo muy bueno para el campo no sólo hacen los burros antes yo creo en fin sector avícola Ideal de Almería esto es una tragedia esto es una tragedia esto no podemos contarlo sin deberíamos años no se ha puesto otra música incluso no en fin cuéntalo tú a mí me da mucha pena

Voz 0798 20:19 mueren veinte mil pollos era un incendio en Vélez Blanco arde una nave hoy avícola perdón ubicada en la carretera de la parroquia del municipio pues si no lo cogió porque me parece una barbaridad una muerte veinte mil pollos ese golpe no incendio era una nave

Voz 3 20:34 y nada pues ya no lo es para reír no teniendo

Voz 6 20:43 el acuerdo

Voz 3 20:46 el silencio prudente mi apoyo es por lo menos no bueno pues si mente mil cómo podemos seguir Jones a seguir hablando de tortugas

Voz 0798 20:55 después de tortugas bueno esta es una tortuga en este caso una tortuga que consigue escapar a su destino porque se fugó en Almería su fuga permitió detener a la dueña se fíjate te compras una tortuga era ilegal esta por lo que parece pero pero fíjate cómo te lo devuelve no se fuga y te tienen no la encontraron una patrulla por la calle dijeron esta donde viene buscaron siguió las pistas idea arrestaron a la dueña

Voz 2 21:24 no hay más que tirar del hilo de la investigación en La Opinión de Málaga ya se va acercando el verano con lo cual este tipo de titulares pues ayuda a ayudar colabora también una buena etapa de turismo

Voz 0798 21:35 sí porque además está hablamos mucho el año pasado que se acerca el verano y quizá muchos piensen que uso este año verlas medusas como están en Málaga tuvieron gran problema porque muchos ya no te podías bañar no bueno pues en La Opinión de Málaga dice expertos creen que la invasión de medusas de dos mil dieciocho en Málaga no va a repetirse así que parece que de momento buenas noticias no en sí

Voz 2 21:56 tendrán que lo del año pasado fue excepcional

Voz 3 21:59 si esto no es publicidad pagada por el Consejería de Turismo algo así no no no parece que no que son son que

Voz 0798 22:07 expertos los famosos expertos que dicen que

Voz 3 22:10 y eso que no vienen lo que no sé dónde irán así que en algún otro sitio

Voz 0798 22:14 no hay que preocuparse

Voz 2 22:15 no hemos hablado de perros de toros de vacas cabras ovejas de tortugas de medusas de veinte mil pobres pollos pero los hemos parado unos segundos de silencio así que yo creo que deberíamos acabar con este titular de las provincias

Voz 4 22:28 que es del día tu tu tu tu tu dos de abril si es bueno

Voz 0798 22:32 salen a un fotón enorme con todo lleno de cajas de cangrejos y dice la pesca del cangrejo azul iguala a la de anguilas en la Albufera bueno cangrejo azul ya hemos hablado de alguna vez es una de estas especies invasivas tremendas que se come todo rompen las redes a Rampla con todo

Voz 4 22:48 y bueno antes de que empiece la

Voz 0798 22:50 temporada los pescadores han puesto saber como locos para intentar que les estorben lo menos posible ya han sacado cuatro toneladas

Voz 3 22:57 de cangrejo azul que ahora lidera oye tienes Twitter por cierto ya sabes que no pagan uno preguntas dejarme bien porque hay gente que a mí me está haciendo esa pregunta no tanto donde puedo yo

Voz 2 23:08 llamar para insultar a Íñigo Domínguez

Voz 3 23:11 si tienes tú tampoco tienes bueno tengo pero no bueno para lograr resultarán

Voz 0798 23:15 pero por qué por los cangrejos no sigues pensando en los pollos tienen mala conciencia

Voz 3 23:21 a que mi mi cabeza así que con con mariposas y maravilla que no pudieron abrir

Voz 7 23:27 es