Campaña sobre campaña

Voz 4 00:40 después de una semana fuera está de vuelta a Lourdes Lancho que nuestra Lourdes buenos días hola buenas días Javier del Pino que no ahí es constante pero las alergias a mi madre bien

Voz 1312 00:50 ah es que Washington ya te sienta fatal

Voz 0874 00:53 ser eso no con lo que te he echado de menos estas Macaco

Voz 1312 00:56 que esta ópera Winehouse no estará mejor Aguere donde estarán Javier y ahora ni un holograma te has currado

Voz 0874 01:02 bueno era podía haberle preguntado Albert Rivera pero yo creo que eso cuesta un dinero en no sé si podemos permitirnos

Voz 1312 01:07 yo creo que no haya no tenemos presupuesto hasta hasta hasta verano que es cuando ya echan el resto que cuando volver a ponerlo a cero el contador que sales no oye pues curioso como unos optan por las tecnologías en plan el futuro ya está aquí no y otros siguen apostando en el inicio de campaña ya lo por lo tradicional lo lo de Pablo Iglesias de mojaron la escoja el cepillo de Barros

Voz 0874 01:29 lo de Alfonso Guerra cuando era joven claro

Voz 1312 01:32 delito de pagarlo si es que se ha hecho toda la vida la Semana Santa o bueno pues aquel periodo que junten varios desde fiesta y tenemos como siempre que hablar de alguna huelga protesta que afecte a medios de transporte

Voz 0874 01:49 bueno en este caso no afecta exactamente al medio de transporte en sí pues son los trabajadores de los controles de acceso y seguridad en los aeropuertos

Voz 1312 01:55 sí ese territorio comanche no al que todos tenemos que enfrentarnos cuando viajamos que nos obligan a sacar medio equipaje a despachado borrar allí la maleta hay el neceser que es un drama entiendo que tú a lo mejor no no te ves en esa tesitura pero las las chicas lo del neceser lo llevamos fatal descalzarse si habitualmente ya se forman colas y tapones ante estos controles imagínense si hay y como es ahora el personal que lo atiende esta de de huelga y por eso nos vamos a ir ahora en directo a Barajas porque hoy es día de operación salida a las vacaciones a esta primera hora de de un sábado suele ser una una hora punta porque salen la las low cost no que cuando salen prontito íbamos a a contactar con nuestra compañera a Valdés buenos días

Voz 5 02:38 hola buenos días hay cola pues la verdad es que sí a primera hora de la mañana había un poquito menos era relativa normalidad pero según va transcurriendo el tiempo va aumentando la gente que está esperando y ahora mismo abre a unos treinta cuarenta minutos de espera

Voz 1312 02:56 ayer se llevaba a la hora no a la a la hora y pico Sira decías en el en el matinal de escuchaba de decir que los servicios mínimos impuestos para este personal de seguridad en los controles son de el noventa por ciento

Voz 5 03:10 sí efectivamente un noventa por ciento de servicios mínimos ISI aún así los trabajadores de Il unión que hoy están aquí haciendo sus servicios mínimos unos dicen que están notando la falta de personal

Voz 1312 03:25 no sé si Javier que les preguntara alguna cosa

Voz 0874 03:27 no me da un poco de pena pensar en la gente que arranca sus vacaciones sí tiene esa cola de espera que luego además se juntaba con la cola de seguridad pero yo yo yo y no se actualizan las pantallas sólo hay un situación de caos que es lo que suele pasar en los arranques de Semana Santa

Voz 5 03:39 pues efectivamente hay un poco situación de caos en ese sentido porque las pantallas que suelen mostrar los tiempos de espera en este caso llevan desde ayer sin mostrarlos de forma que los viajeros no saben cuánto van a tener que esperar de todas formas también comentan que han tenido en cuenta esta situación y que han venido con cierto adelanto más de lo habitual

Voz 1312 04:02 pues ir a cualquier cosa que cualquier novedad que había es que que tengas no nos lo dice Espí conectamos contigo muchas gracias un beso

Voz 5 04:09 las gracias

Voz 1312 04:14 pues ya lo saben si tienen que viajar y salen desde el aeropuerto de Barajas vayan con un poco de antelación porque se pueden encontrar esa esa cola de momento de de una media hora además

Voz 6 04:24 fíjate que hoy sábado en en el aeropuerto

Voz 1312 04:26 de Barajas van a operar más de mil vuelos y si miramos hasta final de Semana Santa hasta el lunes de Pascua serán once mil ciento setenta y nueve vuelos aterrizando o despegando de de Madrid son datos que nos ha facilitado AENA pero los datos que no que no nos dan son los vuelos que llegan o ese verano parten con retraso

Voz 0874 04:44 que conste que no contamos esto pues centralismo sino lo que ocurre en Madrid afecta al resto de España

Voz 1312 04:48 sí sí que además es el el aeropuerto con mayor tránsito que tiene mayor tránsito aéreo pero tú sabías Javier que hay gabinetes jurídicos que están pendientes de de estos datos que no tenemos que no nos han concretado pero sí que está muy pendientes y a través de aplicaciones de la información que reciben en la en la red de las redes de de los de los usuarios que se ven afectados no son gabinetes especializados en reclamar las indemnizaciones a las que tenemos derecho como pasajeros por estos retrasos

Voz 0874 05:16 que son abogados que hubo Lena Comisión aquí en Estados Unidos siempre se dice que es muy fácil distinguir a los abogados porque son los que van corriendo detrás de las ambulancias para luego dar su tarjeta poder conseguir esa comisión de la indemnización pero bueno también en la Ser tenemos ya mucha publicidad no de gabinetes si hemos hemos conseguido recuperar tantos millones buenos datos

Voz 1312 05:34 con las hipotecas no claro cobran van a comisión si si ganan no eh

Voz 0874 05:41 en el caso de los de los retrasos aéreos la gente tiene que saber que tiene derecho a esos bienes

Voz 1312 05:46 es que mucha gente no lo no lo sabemos y me incluyo porque te pillas el el mosqueo cuando pasa te enfada si lo compartes en redes y punto ya ya está te indignas se puede reclamar y por eso ha ido a Barajas nuestra compañera de redacción Madrid Isabel Salvador para hablar con algunos pasajeros que están precisamente a esperando esos vuelos retrasados con Marta Cary Carlos San Bruno que es un abogado y comercial respectivamente de la firma jurídica aérea jurídica aérea

Voz 7 06:13 bosque que tienen derecho a una compensación económica comente suele retrasa o Le cancelar el vuelo vale

Voz 8 06:28 muchas veces no tienes claro si te corresponde entonces pregunta es sólo de una compañía dice no es que si el bueno se retrasa seis horas de corresponden ese cuando con una seguir si el vuelos resulta que no entonces la final nadie te dicen lo mismo yo pienso que al final haber visto hoy

Voz 4 06:43 no sé cómo quiere llegar ya has llegado

Voz 9 06:46 tarda muchísimo no te contestan y al final un poco por pereza no pero es verdad que soy reclama te lo dan a mide

Voz 0721 06:53 eso me lo dieron pero conozco de gente que viaja conmigo

Voz 9 06:56 lo ha recuperado por el por el hecho de no moverse

Voz 10 06:58 sí bueno realmente nosotros lo primero que identificamos

Voz 5 07:02 es los vuelos que vienen con problemas

Voz 10 07:04 vale contra el decirte compró León son vuelos que viene afectados bien sea por un retraso hay una cancelación una vez ubicamos instó vuelos de que vienen por supuesto no sólo de aquí España sino de diversas partes del mundo lo que hacemos es un estudio de ese vuelo es decir cuáles son las condiciones del vuelo porque ser retrasado que es lo que ha pasado cuántos pasajeros de dónde cuál es el origen o el destino de los pasajeros y un ubicado todo esto es que decimos sí venimos al aeropuerto cuando lo venimos porque depende de las condiciones que hayan causado el retraso o la cancelación de distinto vuelos es que se podrían reclamar uno a las aerolíneas

Voz 0721 07:42 por ejemplo si señor una causa meteorológica importante que haga que se vuelo llegue con retraso pues probablemente no se pueda reclamar porque lo obligaría a la compañía aérea la jurisprudencia lo lo entiende eso como una circunstancia extraordinaria entonces no se concedería la indemnización que está previstas en un lamento europeo los vuelos low cost tienen más retrasos de los vuelos regulares

Voz 10 08:04 por ejemplo hasta ahora dentro de todo lo que hemos podido investigar las aerolíneas que más se retrasan en punto de Texas nada desde la más retrasada a la al extrememos de trazo tenga es Ryanair Vueling Iberia depende más bien de la temporada de qué es lo que está pasando de cuál es el destino y el origen sobretodo la cantidad de pasajeros que que que ha visto

Voz 0721 08:25 hay algún destino que esté en esos primeros puestos de vuelos con retraso suele haber bastante vuelos a Canarias que vienen con retraso

Voz 10 08:34 Madrid hay excepciones mucho retraso no sólo de salida sino también de llega a distintos destinos dependiendo del del vuelo en el origen del bueno es que ese podría reclamar no por ejemplo en ahorita en llegas que tienes a Llor exacto pero es una aerolínea que es extracomunitaria entonces ya aplica en otro tipo de de de convenios el Convenio de Montreal en este caso por ejemplo Lanzarote no llega a los tres horas de retraso A Coruña

Voz 0721 09:04 hasta las doce y treinta y cinco minutos de la mañana hay allana

Voz 10 09:08 está está aproximándose está aproximándose al al ahora reclama hable

Voz 0721 09:13 cuánto se podría recuperar en A Coruña por distancia porque no supera los mil quinientos kilómetros serían doscientos cincuenta euros y sin embargo el de Lanzarote ascendería a cuatrocientos euros el reglamento establece las cuantías en función de la distancia de los vuelos hasta los mil quinientos kilómetros son doscientos cincuenta euros de mil quinientos hasta tres mil quinientos son cuatrocientos euros y luego superiores a tres mil quinientos son seiscientos cuánto dinero dejará de reclamar un aeropuerto como es millones no se muchísimo dinero yo pienso que es muchísimo dinero sí remachó sabes qué me dijo un amigo

Voz 1312 09:58 extranjero dijo los españoles sois muy de protestar en la cola indignaron mucho pero luego no no no se concreta en ese hace nada no sé a lo mejor deberíamos hacerlo

Voz 0874 10:07 curioso los abogados ven el tablón de llegada sol en la pantalla de llegadas y lo que viene negoció más que otra cosa y a insistir en esto en que que es algo que corresponde a los viajeros no hace falta donde un abogados de que reclamarlo no pero en fin

Voz 11 10:24 no

Voz 4 10:29 esto es lo que no me he enterado por este cambio de tercio nunca mejor dicho tercio sí muy bien traído

Voz 1312 10:35 es el sonido de la salida del Cristo de la Buena Muerte el año pasado en el Málaga esta cofradía que cada Jueves Santo vive este momento en el que los Legionarios cargan con la imagen del Cristo crucificado pues ya les ha dicho a los partidos que habían solicitado que sus candidatos fuesen a cantar a voz en grito no de la Legión el jueves que viene pues que no vayan yo creo que todo el mundo puede imaginarse qué parte

Voz 0874 10:55 eso sí sí ese día que estamos recordando el año pasado estaban cuatro ministros del Gobierno de Mariano Rajoy participando en ese ritual podríamos llamarlo cantando Soy el novio de la muerte de una imagen muy polémica yo imagino que estando en campaña como estamos no quieren protagonizar algo similar este año proyectos a ver

Voz 1312 11:12 no quieren polémica ahí lo veo bien oye ellos tienen su costumbre que no lo mezclan con otras cosas pero te das cuenta que ha pasado un año parece no te parece que hace mucho tiempo con las imágenes veía las imágenes con a Dolores de Cospedal en la tribuna cantando la cara de zoido entregado ahí dando dándolo todo hace un año y está siendo todo un ritmo muy lo conoces

Voz 4 11:33 sí mucho de menos a Rajoy la verdad pues estuve en un mitin en Pontevedra lo he visto la morriña

Voz 1312 11:42 oye y nuestra tendremos si nos detenemos a cómo ha arrancado esta campaña electoral creo que lo de desconectar en Semana Santa va a ser una buena idea

Voz 0874 11:50 sí ya hemos tenido polémica por el debate de los candidatos a ver si esto se regula de una vez por todas las

Voz 1312 11:54 verdad que no se ponen de acuerdo en cómo debatir

Voz 0874 11:57 el pueblo que vio hasta ahora como decías en el arranque de campaña tendremos que esperar a ese debate para saberlo escuchar propuestas contrastadas entre unos y entre otros porque se siguen haciendo los mítines iban los convencidos de cada partido diseñan los discursos para el corte que sacamos luego los medios de comunicación que es lo que luego escuchamos que además como hemos visto en la instrucción de alguna trama corrupta cuestan un dineral

Voz 1312 12:17 este estoy muy de acuerdo contigo y que además si te fijas la tendencia de este año es que es que encima la tendencia es Los son los vídeos en las redes no con esos vídeos con un supuesto sentido del humor que pretenden convertirse en virales por ejemplo tenemos el que ha hecho nuevas generaciones de PP que ha provocado ya de entrada que salen protestas de los socialistas a la Junta Electoral Central ponga en conocimiento de la Fiscalía con este vídeo pagamos todos lo han puesto en conocimiento de la Fiscalía porque salen unas imágenes de de Pedro Sánchez con su familia en una playa pero son unas imágenes de cuando ni siquiera era candidato para la presidencia no era

Voz 0874 12:56 ahora va haciendo un poco de memoria nos pusiéramos a repasar uno por uno la legislatura por legislatura el uso de aviones So de helicópteros presidente Service preside

Voz 1312 13:05 bueno Rajoy helicóptero no no utilizo mucho porque después del susto aquel con con Esperanza Aguirre además tiene tiene tiene bemoles que pongan lo de la agencia de viajes no después de de Pasadena Viajes hoy siguiendo con los vídeos de de este club de la comedia no de la campaña vamos con este otro de Ciudadanos

Voz 13 13:23 ahora que tenemos que está remando todos a una Palatinado Pedro Sánchez esto es ahorrar tirar la toalla si está cansado parar fondo pies está cantado coño parecen Pablo cansados habló cansado

Voz 1312 13:36 este es el nivel si este es el Éste es el nivel pero no te preocupes que vamos a recuperarnos un poco yo por quedarme me quedo con el chiste de Andoni Ortuzar del PNV en el inicio de campaña

Voz 14 13:46 eso sí creo que es una tortilla Solís premonitorio

Voz 12 13:49 por qué no me deja mirar a la derecha

Voz 4 13:55 no son buenos

Voz 0874 13:57 hacer esos balones de oxígeno los discursos y en los debates entre Aitor Esteban el tractor Ortuzar quién nos iba a decir que serían los vascos los que estén en el ambiente político

Voz 1312 14:06 de verdad eh que tiempo más loco bueno pues la risa el festival del humor no acabado Javier porque ahora lo remató yo con mi campaña sobre campaña sobre campaña

Voz 0874 14:15 porque es eso que te has cogido vacaciones en fin

Voz 1312 14:17 de de darle una oportunidad por favor que me explique en que he cogido campañas que están aprovechando el momento de reflexión y capacidad de decisión ciudadana para concienciar y recordar de algunas de sus misiones algunos de de de sus propósitos son también además una denuncia por ejemplo la que ha lanzado la ONG proactiva of pena

Voz 16 14:37 tres años fundamos Open Arms para rescatar las vidas a la deriva en la isla

Voz 1312 14:41 hemos

Voz 16 14:42 algunos llamaron héroes otros traficantes

Voz 17 14:46 en estos tres años hemos rescatado el cincuenta y nueve mil cuatrocientas personas todas ellas abandonadas en medio el mar Mediterráneo algunos los llaman invasores nosotros solos vidas humanas

Voz 18 14:57 lo hemos conseguido gracias a más de setenta y cinco mil donativos gracias a miles de personas que nos han dado su confianza

Voz 1312 15:04 es una campaña que dice Tú eliges vida son muertes si te vas a a la web de Pro Activa Open Arms ves que puede estar dirigirle la la petición la pregunta a cada uno de los candidatos y te redirige a su usuario de Twitter no la la pregunta eliges vida o vidas o muertas no para que tomen esa determinación

Voz 0874 15:24 desde las que no escuchamos hablar los candidatos

Voz 1312 15:27 y luego quiero compartir otra de la Federación Española de el eje TBI que nos advierte contra un síndrome

Voz 19 15:33 está entre nosotros lo creíamos erradicado pero ha vuelto con fuerza y son ya miles los casos no importa el género la edad ni la clase social nadie está salvo un amigo

Voz 0874 15:46 es una compañera de trabajo tu madre tu cuñado

Voz 20 15:48 qué o quién

Voz 19 15:49 sabe incluso tú puedes estar sufriéndolo es el síndrome del pero seguro que te has encontrado algún caso

Voz 18 15:59 me parece bien que se puedan casar pero el colegio es para educar pero me parece que sí

Voz 0874 16:04 esa es una hemos escuchado todos no siempre en casos de igualdad de derechos nueve de justicia social que acaba con esa advertencia el pero

Voz 1312 16:11 sí se la la frase adversa activa no te te dan pero te proponen hacer un test para saber si estás afectada por este síndrome del pero porque pretenden compartir combatir el discurso del odio contra este colectivo LGTB pero contra otros también que está repuntando en nuestra sociedad y apelan a los argumentos para rebatir el discurso en esta situación escondida no

Voz 0874 16:31 son cosas de las que no se hablan antes también Pepa Blanes decía en esta campaña o en esta precampaña lo hemos oído nada sobre política cultural política cinematográfica por ejemplo si día tenía que hacer un mitin solamente sobre políticas cinematográficas y a ver quién iba a añadir

Voz 1312 16:44 estaría muy bien

Voz 6 16:48 sí

Voz 0874 16:51 más bueno pues sí me ha llamado

Voz 1312 16:53 atención porque no es una ONG aunque podría serlo por el mensaje con el que trabaja el mensaje que lanza es una empresa de seguridad que normalmente es una empresa de alarmas que normalmente pues apela al miedo o no a la a la amenaza de los robos y demás pero ellos han lanzado el hashtag Protection Truth protege la verdad dan datos que desmienten que la mayoría de asaltos a domicilios y negocios tiendas de España lo hagan extranjeros de hecho dicen que el ochenta y seis por ciento de este tipo de delitos los cometen ciudadanos españoles no se escucha Carlos Riaza director de protección global España hay Portugal buenos días

Voz 12 17:26 hola buenos días Carlos cuenta

Voz 1312 17:28 en qué consiste esta campaña pretende Truth

Voz 12 17:32 pues es sencillo la campaña evidentemente es una campaña para para dar a conocer nuestra marca nuestros productos pero queremos aprovechar para que sea una campaña de concienciación social porque pensamos que afrontamos más a la sociedad sino solamente hacemos una campaña publicitaria lo que hacemos es tratar de ayudar a un colectivo que es el colectivo de inmigrantes que consideramos que por parte de algunos sectores de la sociedad no está siendo demasiado bien tratado porque creemos sinceramente que colectivo inmigrante ayuda mucho al desarrollo de la economía española ya crecimiento ya a la generación de la riqueza en España que son fundamentales para el desarrollo futuro de la misma

Voz 0874 18:17 pero igual que en Estados Unidos Tron decía que en la frontera de México solamente la cruzan violadores ladrones ahora llega la campaña en un momento muy oportuno porque hay algunos partidos en Spanair y también usan ese tipo de datos falsos para criminalizar a los inmigrantes

Voz 12 18:31 no no yo creo que no es nuestro objetivo no es atacar a ningún partido político creo que vivimos una sociedad en la que cada uno tiene que pensar lo que crea conveniente nosotros eso si pensamos que es muy oportuno sacar la campaña en un periodo como este en un periodo de electoral ya que estos son momentos para la sociedad momentos de reflexión de reflexión general sobre dónde debe de encaminarse nuestra sociedad es lo que hacemos es aportar una opinión así nuestra opinión está basada en datos lo que queremos es que que genere que genere diálogo no y que ese diálogo tratar de que sea un diálogo constructivo que no queremos imponerla a nadie ninguna idea ni ningún criterio no de Txomin me resulta gracioso estos días viendo algunos respuestas que nos daban en el Twitter que hay algunos sectores de opinión dentro de Twitter que lo que hacían era ligar Nos directamente a una corriente o a un partido político no porque se deben de pensar que cuando uno expresa una opinión sociedad sexta ya posicionando directamente cuando alguien cuando debería ser lo contrario no debería ser el modelo social nos permitirá opinar independientemente de que estemos o no adscritos a ninguna corriente política

Voz 1312 19:45 Carlos soy una empresa de seguridad los datos en los que os habéis basado para hacer están aquí esta campaña son datos oficiales

Voz 12 19:53 sí claro por supuesto todos los datos que nosotros reflejamos en la campaña y todos los datos que aparecen en los distintos mensajes que estamos lanzando dentro de la campaña salen directamente son la fuente es el Ministerio de del interior y solo eh son usadas aquellas estadísticas que están contrastadas por el propio Ministerio no es curioso porque siendo nosotros una compañía que que todos los días estamos gestionando situaciones de gente a la que le han robado o situaciones de gente a la que están intentando robar porque ya como os decía antes los nuestro misión como empresa es conseguir la evitación de robo tenemos un montón de datos y sin embargo no lo somos utilizado en ningún momento en la campaña no porque hemos querido ser lo más puristas posible y utilizando solamente en las fuentes oficiales que es que son las que nos ha proporcionado al propio Ministerio les y en ese caso la verdad es que esto quiere decir que sólo disponemos de esas fuentes para la campaña

Voz 0874 20:50 Carlos Riaza director de protegerlo vale España gracias Carlos suerte un abrazo

Voz 4 20:53 bueno muchas gracias a vosotros por la entrevista hasta luego

Voz 0874 20:57 ocho para decir que hay alguna publicidad de estas empresas de seguridad de alarmas que provoca vergüenza ajena por el miedo que intentan imponer de manera impune no fue pues el escritor Javier Pérez Andújar también que hablar de campañas campiñas seguir con con Tiburón aunque seguro que acaban en los tebeos vamos a escuchar

Voz 21 21:31 puede estar

Voz 2 22:23 creo que de nuevo estamos en campaña electoral

Voz 22 22:26 pero no sabría precisar de qué tipo de elecciones se trata no porque este año vengan todas seguidas como los partidos de Liga sino porque ya hace tiempo que vivimos en una campaña permanente donde votar se reduce a una mera anécdota a un alto en el camino para que luego continúe la campaña ahora propaganda Wall tostón lazo o la comida de coco los sinónimos suena las palabras lo que las gamas cromáticas a los colores pueden disponerse así de mayor a menor gradación hasta llegar a la degradación final como me crié leyendo historietas de Sir Timoteo siempre confundo la campaña con la campiña me refiero a la campiña inglesa al paisaje de bellota Vilas el pueblo ficticio donde vive en el Siri su mayordomo Pacho el sargento blogs y el Burgo Maestre por citar sólo algunos de los parroquianos del AVE tu ruta es decir la tasca donde se reúnen también he viajado a menudo a la campiña francesa ha sido por el camino de Spirou que es mi camino de Swann lleva al castillo de champiñón donde mora el conde brujo

Voz 0874 23:30 desde los tiempos de Robespierre lo esconde sean

Voz 22 23:32 recluido en sus castillos y así empezaron a volverse raros y hacer de noche lo que antes habían hecho de día en la historia del conde Drácula aprendemos que un noble puede vivir sin nada pero que nunca va a renunciar a su cochero subcasos sirve además para preguntarnos si vale la pena salvar la cabeza de la guillotina la condición de vivir con una estaca apuntando al corazón yo diría que finalmente las campañas electorales han reemplazado a las elecciones quizá porque ya no hay mucho que elegir pues no es lo mismo elegir que decidir en esto nos parecemos al conde Drácula en que vivimos en plena campaña in que habiendo nacido para las elecciones tenemos cada vez menos elección