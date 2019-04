Yago de Vega: "La sanción de Costa me parece exageradísima"

Voz 1991

00:42

a ver a mí me parece exageradísima la la la sanción de ocho partidos a Diego Costa tú ves como como sucede todo y tú dices a un tío le castigan ocho partidos por eso a ver pues yo creo que había que revisar la norma la norma está ahí evidentemente que aplicarla pero eso no significa que no haya que modificar la es decir que un jugador toque a un árbitro no creo que sea delito suficiente una cosa es que haya un empujón hay un menosprecio haya un gesto para intentar agredir pero que Diego Costa defecto acto reflejo agarre las manos o le trate de frenar el que no son intocables quiero decir que pueda haber contacto no pasa nada naturalidad quiero decir Santiago consta no es una actitud violenta cuatro partidos por intentar no no para defender a sus compañeros frenando un poco jode me parece excesivo cuatro partidos cuando además se acumulan los otros cuatro el insulto si es insulto castigo correcto cuatro partidos parecía cuenta da fenomenal pero lo otro me parece exageradísima lo más reciente que recuerdos lo de Cristiano Ronaldo cuando empujó al árbitro así un poquito así ya es otra historia porque su menosprecio es pero lo de Diego Costa es que de verdad no no lo entiendo es la norma está ahí se ha aplicado la norma y creo que eso que hay que hay que modificarlo sea no puede ser que porque un jugador le toque el brazo un árbitro que ganan cuatro partidos estamos locos que eso hay que revisarlo a mí quiero decir que se ha aplicado la norma como es pero me parece que no es correcto