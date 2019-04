¿La campaña o la campiña?

Voz 2

01:11

pero no sabría precisar de qué tipo de elecciones Se trata no porque este año vengan todas seguidas como los partidos de Liga sino porque ya hace tiempo que vivimos en una campaña permanente donde votar se reduce a una mera anécdota a un alto en el camino para que luego continúe la campaña ahora propaganda Wall tostón lazo o la comida de coco los sinónimos suena las palabras lo que las gamas cromáticas a los colores pueden disponerse así de mayor a menor gradación hasta llegar a la degradación final como me crié leyendo historietas de Sir Timoteo siempre confundo la campaña con la campiña me refiero a la campiña inglesa al paisaje de bellota Vilas el pueblo ficticio donde vive en el Siri su mayordomo Pacho el sargento blogs y El Burgo Maestre por citar sólo algunos de los parroquianos del AVE tu ruta es decir la tasca donde se reúnen también he viajado a menudo a la campiña francesa ha sido por el camino de Spirou que es mi camino de Swann lleva al castillo de champiñón donde mora el conde brujo desde los tiempos de Robespierre los condes sean recluido en sus castillos y así empezaron a volverse raros y hacer de noche lo que antes habían hecho de día en la historia del conde Drácula aprendemos que un noble puede vivir sin nada pero que nunca va a renunciar a su coche pero su caso sirve además para preguntarnos si vale la pena salvar la cabeza de la guillotina a condición de vivir con una estaca apuntando al corazón yo diría que finalmente las campañas electorales han reemplazado a las elecciones quizá porque ya no hay mucho que elegir pues no lo mismo elegir que decidir en esto nos parecemos al conde Drácula en que vivimos en plena campaña in que habiendo nacido para las elecciones tenemos cada vez menos elección