La vis cómica de los políticos

Voz 3 00:14 Ciudadanos os digo una cosa eh este lema Nos lo vais a quitar de la cabeza vais a estar en casa en la ducha con el vamos ciudad

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:54 el último en dar a conocer su lema de campaña lo ha hecho con esta emoción que no es buena todos los pelos de punta bueno bueno una alegría tremenda

Voz 0485 01:02 lo creo yo creo que esto tema imaginaros vosotros como si fuera gusto o bueno el lema el lema hicieron falta el lema Verdad dice venga vamos vamos vamos

Voz 1704 01:11 vamos a ir estaban ahí dos en la reunión creativa uno sólo lo vamos a tomar unas cañas recibía ya vamos que fue tapamos

Voz 0874 01:17 ahora mismo de este programa asesores faltan asesor legal añade humor comediantes guionistas Pedro Aznar Llum Barrera David Navarro está en Madrid los tres

Voz 2 01:26 estamos estamos sí sí sí pues llamamos en Mallorca son casi casi en Mallorca te diré para darte envidia quince el lema Este es si le pones un nos delante es es mucho mejor no nos vamos ciudadanos no somos ciudadanos

Voz 1704 01:38 yo creo que Rafa Nadal ha dicho lo han copiado me han copiado que te digo que no

Voz 0874 01:42 junto por la campaña sino el programa que vamos a hacer en A Coruña el dieciocho de mayo a estar allí creo que hay albariño gratis para los asistentes bufé de percebes gratis para los asistentes teatro Colón me parece que es grande

Voz 2 01:56 tú dile a un español que gratis

Voz 1704 01:59 el dieciocho de mayo a lo mejor ya supo llevar armas Bonnie miras la noche de me haya cambiado mucho España yo esto puede ser muy divertido el presentador a nosotros no

Voz 0874 02:12 dieciocho de mayo en el teatro Colón de A Coruña hacemos el programa Weiss Varios de vosotros no sé si vosotros concretamente pero bueno se decisiones todos vosotros a lo primero David Navarro director del Daily Guás semanario de actualidad que ocupa medio folio en un minuto resumen de lo que ha pasado estos siete días

Voz 0485 02:28 pues en el ámbito político siguen las encuestas todo están en campaña bueno todo no sé porque el presidente Sanse no sabemos si tan campaña os la montado y se metió dentro porque no se le dice que si va a un debate que esté Vox sino nueva voz dice que va sino va a nadie sólo ello y Rivera que no paran de salir a hacer vídeo ahí meter la pata K2 yo sólo esta semana Casado que se lio con el Salario Mínimo Interprofesional básicamente quiere subirlo por debajo de donde está o algo así no lo sé tampoco para que le ayude mucho en Huelva su compañero Juan José Cortés que se lío con Pedro Iglesias Pablo Sánchez que aquel cuando va por lo barrios por la calles por la casa que visita en su trastero porque ponen palos trata

Voz 5 03:03 no quieren ver como presidente a Pedro Casado ya está ya en el ámbito internacional que han detenido Assange a quién a Assange de Wikileaks y diseñó donde y en el Reino Unido

Voz 0485 03:14 eso porque dos la retiro lo ha sido diplomático sea tirarme la embajada ha puesto vote ni para para patata ni lejía Nina has dicho esa es la norma pero todo esto da igual porque porque comienza la Semana Santa veremos en esta Semana Santa a Sánchez Casado Abascal hacerse fotos junto al Macarena cortito de la Buena Muerte se hacen apuesta la primera foto de Casado se paga cinco uno que Ciudadanos hago una foto junto a Pepe y Vox se paga veinte a uno yo Juca de Pablo Iglesias se paga trescientos uno por cada euro apostado mañana Domingo de Ramos y eso significa que comienza la procesión es para uno y la vacaciones para otro eso sí ambas tiene un denominador común el turismo quiera Dios o no

Voz 6 03:51 no

Voz 1704 03:52 sí

Voz 0874 03:59 sí que estamos oficialmente en campaña electoral que bien lo avanzado a su manera Pedro Sánchez en Sevilla rodeado de sus mejores amigos tonadilla también está

Voz 7 04:08 es acordáis aquello de los de los Tres Tenores no es lugar de tres menores son los tres temores con m de miedo de los españoles de sus derechos y sus libertades Jaca fáciles hacerle reír de manera eh

Voz 1704 04:19 yo quiero hacer bolos en mítines sería precioso tío como digo va a un mitin de quién te pasan Meetic de Pilar vamos Pedro Sánchez

Voz 0874 04:29 casado prefirió irse a una discoteca al Florida Park de triunfaba hace años no Flores allí fue también el líder del Partido Popular

Voz 1704 04:38 gracias tú también bien hasta que no encuentre el voto de la derecha no me oye algo

Voz 0874 04:46 oye imagen moderada donde las haya eh

Voz 1704 04:49 pasado no solamente me bueno

Voz 0874 04:52 también es un tipo moderno cuarenta años defendiendo

Voz 8 04:54 todos los toros la caza la pesca para que ahora vengan otros a decir que están de moda cuando han dejado de estar de moda libertad para todos casposo ellos You iban a todo lo eh

Voz 1704 05:07 menos para los todo me flipa poner en tu currículum como un logro cuarenta años defendiendo los toros la caja la pesca el amor la chaquetilla que rancio que no su rancio yo soy rancio desde hace cuarenta años Conesa y además yo juego aferra se creó la bomba vale de Rivera estuvo de cuerpo presente en Segovia pero sí aquí utilizando la tecnología en Pedraza en diez segundos con el Madrid pero abuelo

Voz 0874 05:37 pues qué bonito Alavés en Madrid en forma del holograma Pablo Iglesias en Carabanchel a pegar carteles como los de antes

Voz 9 05:43 en estas elecciones va a haber sorpresas ibamos a hacer una campaña para

Voz 0485 05:48 llenar las urnas de verdades

Voz 9 05:51 claro que se puede ha vuelto al rapero vuelta el run

Voz 1704 05:53 con todo el rato ha vuelto el rap de hecho pegada de carteles pagando carteles Sorpresa sorpresa con grafiti Pablo coño es de una ligera una vez muy mal muy mal sí ya con su Caracas hombre tiene carteles autores

Voz 0874 06:06 sí podemos teñirse graffiti los debo

Voz 1704 06:08 son los de Vox han cogido cariño a Colón pues os atrevéis que hacéis aquí si os han dicho que somos una colección de fachas

Voz 10 06:16 bueno me han dicho que sabor

Voz 11 06:20 gentes peligrosas retrógrada nos han dicho que queremos armar a la población y que haya tiroteos en los colegios la ironía

Voz 1704 06:27 no no estoy diciendo por eso hemos venido no gusta a los gritos de fondo aquí regalaba cartuchos pipas que no es verdad demás Santiago Abascal no habla de dinero

Voz 0874 06:38 aquí de pedir el voto por qué no nos hace falta

Voz 12 06:41 mirar a las doce para pedirnos el voto es una Ordín

Voz 1704 06:46 si no es como pedir dinero oye hay una cosa que que nunca se ha hecho yo no sé si ha hecho alguna vez pero nunca en campaña a pie en el voto por favor yo creo que el primero que lo hagan se lo lleva el área dicho oye cuéntame por favor aquel espérate que hagamos es empezar piden está de rodillas no tenemos lemas tenemos campaña tenemos propuestas cuando llegamos al Gobierno

Voz 13 07:15 vamos a implantar una nueva asignatura una asignatura que se llama Constitución española claro

Voz 1704 07:20 vas a llamar así que se llamará consta bueno la asignatura dicho dice el artículo ciento cincuenta y cinco es el único que me sé porque lo tratar mucho en casa en el caso de derecho constitucional lo escribía yo hombre claro sólo faltaría

Voz 0874 07:34 bueno pues te va a ser divertido los niños tendrían que estudiar cosas como por ejemplo

Voz 13 07:38 nuestro sistema constitucional bien bueno estudiar que es un estado social para estudiar que es una economía de mercado estudiar cuáles son los principios principales de la Constitución hombre para saber qué es una constitución que es un Estatuto de Autonomía hubiese Europa

Voz 1704 07:52 también es también hija que tiene cuatro años deseando que se la se pensaba aquí

Voz 0485 07:57 que al final acabó Cabo tanto Sally bien

Voz 1704 08:00 hombre mono ágape Yasin

Voz 0874 08:02 tenemos mítines casi a diario entrevistas

Voz 14 08:05 en cualquier formato en cualquier forma eso lo tienes que decidir tuvo así que votar cabrones votaron lo que queráis pero no os quedéis años cuando que te hace la entrevista son youtuber actual

Voz 0485 08:16 yo lo veo bien esto no lo veo bien tú me digas tan un bar Pedro si escucha dotado vota no no no mira la tele pero decide votar cabrones mira así

Voz 1704 08:24 Cabrales claro claro pero lo que pasa es que se refiera lo del otro lado o a lo suyo

Voz 0874 08:28 oye pero no escucha siempre que lo que Bertín Osborne consiguió con casado con Rivera y con Abascal lo mismo que ha cosido esta semana este hombre Fort Castle el youtuber con Iglesias es verdad es que se sintieran puedo como en casa y que le contara cosas de una manera campechana

Voz 14 08:39 cabrones si me ponéis una entrevista a las doce de la noche no me pongáis otra a las siete de la mañana ya arrastrado castrado en los peina como se llama esta Pepe Cayetana Álvarez de Toledo he visto a Pablo más gordo y más viejos cuidarme un poco para que la aristocracia me veía un poco oye

Voz 1704 09:00 es decir lo que efectivamente más viejos seguro porque ser padre vejez en inversión no conoce no se porque pero los ahí vosotros ha perdido absolutamente la nuez os habéis dado cuenta que hay una línea recta entre la barbilla y el pecho y entonces sí bueno cuello o una rampa es el Xanadú

Voz 2 09:16 es la gimnasia hay lo de perfilar músculo no es los uno en lo suyo lo den tras siete de la mañana a las doce se cura con una siesta en está

Voz 14 09:22 es verdad tenemos también oye el espontáneo mensaje al equipo y con la misma naturalidad el mensaje al electorado es que la acabaremos miles de veces haremos el cine apoyas doscientas Elmo cometemos errores de principiante

Voz 0874 09:35 quieras pero a nosotros nos han podido comprar no tiene sentido

Voz 14 09:37 cabreante cuando cuando la has cagado las cagado en todo reconoce Peña

Voz 1704 09:45 oye me encanta me encanta como eslogan Peña que podemos ser tan bien bien ha rejuvenecido un poco en el lenguaje ver como terminan a las que hay ahora

Voz 0874 09:57 no sabes cuando eres padre que lo intenta demostrar que sigue siendo joven Uncle España

Voz 1704 10:01 no claro claro que no a los niños a los gemelos dormidos cabrones

Voz 0874 10:06 que a la Peña decía este hombre Pablo Iglesias y en este ambiente distendido relajado se lanzó a contar sus primeras citas cónsul

Voz 14 10:13 tú al pareja al principio cuando quedábamos yo siempre les decía que por qué no hubieramos en tu sede o en la mía que no pasa nada bien siempre me citaba en hoteles tú que yo era como bueno pues nada vamos al hotel todo así como muy clandestino era cuando entrábamos en una habitación de hotel que hay una cama que no se ve que es como Pedro esto es rollo de gente que para follar

Voz 1704 10:34 hay del miedo es que todo lo que he descrito es mi fantasía como bien sabes Javier no oculta que nace con Pedro Sánchez no

Voz 0874 10:42 esta es la política que no estamos viendo en los telediarios y si Pedro Sánchez tomando cervezas en un hotel en los demás

Voz 15 10:48 a juntos a tu lado van juntos en la plaza de Colón de Madrid van juntos a tomarse un vino ir juntos les vamos a mandar a la oposición el próximo Beteta

Voz 1704 10:57 adiós Massimo Dutti hay tres uno encima

Voz 16 11:13 prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco prefiere manos Pin

Voz 1704 11:20 cada vez amarillo

Voz 16 11:22 qué manos abiertas a todos los actores del portero

Voz 4 11:26 por de pedir el voto de Pablo Casado esos bastante menos enrollada la de Pablo Iglesias

Voz 0874 11:32 solamente a lo mejor se ha pasado un poco no bueno todos

Voz 1704 11:34 pues todo esto eran pre osea ahora que sí era hora de Pablo Casado dice la campaña

Voz 2 11:40 a repetir porque funciona muy bien

Voz 1704 11:42 váyase señor González que no falla el final nadie mejor que quieran Iñaki

Voz 0874 11:47 para expresar lo que muchos pensamos cuando escuchábamos cosas como ésa

Voz 0789 11:51 que podría ser presidente de España el mes que viene pero que sigue pareciendo con demasiada frecuencia un bocazas alegre e inmaduro más fácil de imaginar cómo dinámico delegado de curso o abanderado de una tuna que como estadista

Voz 1704 12:06 por favor escúchame a cabreados Iñaki Gabilondo tú sabes lo que hay que hacer para cabrear ese señor en público algo de la tuna te lo llevas nada serio contadas a trece

Voz 0874 12:17 pensad imaginamos a Casado vestido de turno

Voz 1704 12:20 explicó Montoro aseguró que no Casado es el de la pandereta que va dando botes por ahí no preste saldrían de acuerdo la imagen de la escasez de ese Land luego hacer algún gorgorito no pero seguro que sí

Voz 0874 12:32 sí ha sido tan bonito verle vestido de tunos nuestro recorrido electoral tiene esta semana ha tenido más momentos de bocazas alegre inmaduro usando palabras de Iñaki con lo cual se pueden usar como este momento en el que dijo que iba a bajar el salario

Voz 17 12:45 pero quién ha dicho que que bajar el SMI estamos en hace News de la semana ya yo no he dicho eso revisan las declaraciones yo lo que he dicho es que nosotros nada más llegar al Gobierno nos sentaremos con la patronal y los sindicatos

Voz 1704 12:54 lo que debería haber hecho Sánchez como no lo ha dicho vamos a revisar lo que hizo ante eso lo que dijo que vas a hacer lo típico del fado y a ver si esto de las Faith No como solía decir porque dijo no es lo que haré es cumplir ahora que hablamos de cumplimiento de negociaciones la negociación que llevó el Gobierno con acuerdo de la patronal y los sindicatos para subir el salario mínimo a ochocientos cincuenta euros en el año dos mil veinte claro claro yo ahora sabía ciento cien mil ochocientos cincuenta yo creo que es bajar por debajo de donde espero pero es verdad que él no ha dicho que lo va a bajar tenía tú qué hacer arresta no todo el mundo pueda hacerla

Voz 2 13:33 eso cincuenta pavos ha subido el paro el paro claro yo no lo entiendo pero si él lo dice habrá y quiere subir la natalidad en España no también por eso me encanta pavos vale

Voz 0874 13:43 bueno no es el único despistado en su partido la candidata a la Comunidad de Madrid Isabel diez Ayuso en un desayuno con la prensa lanzó esta propuesta

Voz 18 13:51 he concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar

Voz 2 13:55 mira que se tengan en cuenta van expedir el título

Voz 18 13:58 de familia numerosa au solicitar plaza escolar

Voz 2 14:01 alrededor de la lanza como me entiendo yo es que antes olvida de una cosa tremenda yo como mujer os lo digo nunca las tienes todas contigo cuando estás embarazada de que aquello vaya p'alante

Voz 1704 14:13 claro pero no me escucha porque si llega cuando le preguntan qué pasaría

Voz 14 14:17 concebido no nacido muriese antes de nacer

Voz 19 14:21 lo hemos estoy todavía pero sería evidentemente si después ya está bueno no lo he pensado

Voz 2 14:26 pero pero yo creo que

Voz 19 14:28 no lo tengo claro y creo que no yo creo que era el momento en el que una familia ya hombre a la hora de solicitar una plaza evidentemente no tengo a la hora de expedir el título

Voz 1704 14:36 les sopesar los prestamistas manos estamos solos para hacer lo que ha visto mi problema pues ya lo pensaremos niño qué haces en tu cuarto buscando ayuda

Voz 0874 14:47 plazas simpático Juan José Cortés candidato del PP por Huelva se atragantó el discurso uno de los primeros mítines

Voz 20 14:52 la calle está diciendo que quiere un cambio quiere a Pablo Iglesias

Voz 21 14:56 a Pedro Iglesias es Telecable que quieren a Pablo Casado como presidente del Gobierno

Voz 1704 15:02 el día veintiocho

Voz 11 15:05 eso es lo que quiere la actual todo la fecha eh que no se oye

Voz 0874 15:09 pues sí una vez que tuvo tiempo de procesar lo que ha dicho que es un día después violas explicaciones soporta me impactó

Voz 1704 15:16 no entiendo un poco

Voz 22 15:18 como digo mira para ahorrar palabra el Gobierno que tenemos es el Gobierno el Gobierno de Le llaman a pijos de Pedro Iglesia como en sí gobierna Pedro iglesia pero el que manda es Pablo cubriendo a Pedro el que manda es Pablo Iglesias ni eso fue la confesión que yo

Voz 1704 15:42 oye el teléfono exacto está sonando el teléfono fijo que es alguien que de jugar de si te llamo para que te calles sí yo creo que el PP está llamado a ayudarse es que te calles un teléfono de dar vueltas al día el Toyota veces sin aquí que no es un góndola con Juan José Cortés en Huelva e hicieron te crees que ya no ya no se puede cambiar fíjate lo comentaba

Voz 0874 16:05 no dejemos de fijarnos en el principio de la frase que pronuncia que decide para explicarle yo a mis hijos a mi mujer

Voz 1704 16:10 claro como mujer el año para que entiendan un poco la

Voz 0874 16:18 dado contarles que en su partido las cosas siempre han sido mucho más sencillas antes

Voz 23 16:22 es un vaso es un base y un plato es

Voz 1704 16:26 sin embargo ahora en estos tiempos que corren cuando cuando tiene dos salas dice cuál cuál es un pacto sí sí sí

Voz 24 16:32 al tiempo que Mesalles

Voz 1704 16:35 mal pero echo de menos a Rajoy de verdad

Voz 24 16:38 L'Espresso será mucho más

Voz 1704 16:44 esta decís aunque lo más

Voz 0874 16:45 es interesante ya no son los resultados sino las valoraciones que hacen los partidos esa pugna por ver quién hace el comentario más gracioso de esta edición por un lado tenemos a ciudadanos con Villegas a la cabeza

Voz 26 16:55 pero al señor Tezanos defiende que haya podido recogiendo su facilita porque Nayaf cambio de gobierno Se va a cambiar la forma de funcionar

Voz 1704 17:03 del CIS pero el CIS profeso

Voz 26 17:05 penal no al servicio del partido que ganaron

Voz 14 17:08 que sin práctico ya Pepis de falta por el PP

Voz 0874 17:12 si no está Dolors Montserrat que Europa tenga en su gloria sin la mandamos hay dos que luchan por el mejor chiste

Voz 27 17:18 primero Teodoro García bueno sí Si atendemos a lo que a los datos que estamos manejando con el CIS creo es una opinión que el CIS es más falso que la tesis de Pedro Sánchez uno que las notas de Casado señora no ha pasado no es ese

Voz 1704 17:36 la tesis de Pedro es curioso que es capaz de decir CIS perfectamente pero luego Sancha la osa como que la consulta

Voz 2 17:42 sí claro está si lo que Carlos de Siria

Voz 0874 17:46 apoya a Casado que el que un poco su su patrón oro del fraude sea el máster de Pedro Sánchez no en la lucha por el comentario más gracioso y mordaz sobre el CIS también emite Pablo Casado con dos aportaciones unas comparativa

Voz 28 17:57 yo el último CIS Adige que era era la de Pedro Sánchez Baena pero este decir ya es algo ya sobrenatural es la multiplicación de los panes y los peces es el mejor presidente del mundo mundial es increíble

Voz 1704 18:09 Abel la verdad la verdad sea dicha el último CIS es que Pedro Sánchez les falta ganar Eurovisión osea está está tope Honrubia

Voz 0874 18:17 otra otra argumentación está más valorativa

Voz 28 18:21 han cambiado la cocina de la cocina osea esto ya es Sferificaciones nitrógeno líquido esto ya es un laboratorio culinario que ni Ferran Adrià

Voz 0874 18:29 claro esto lo ensayado delante del espejo se ha hecho mucha gracia luego cuando sólo queda un poquito mal si el PSOE Podemos no participan en este festival de humor porque beneficia o poco porque no son tan graciosos esto es así que es lo más gracioso que ha dicho Pedro Sánchez en los últimos días

Voz 20 18:43 he demostrado que cuando digo no es no es no es no es no es no es una dices tres veces ya hay mentiras

Voz 1704 18:49 no no es no es no es no es no es no no falta yo

Voz 0874 18:53 no sé cuál es vuestra valoración pero falta alguien que tenga realmente Inge ingenios no preparado no si alguien alguien te puedes plantear algo que de repente te haga gracia

Voz 1704 19:01 yo voto portero eh yo creo que tengo dolor es el Chelsea falta Richmond todavía tiene cuál es el bolo Currás el gol en la pausa Albox también

Voz 0874 19:13 esta no solamente eso les falta sentido del humor os acordáis de Rocío Monasterio llamaba al cero dieciséis

Voz 23 19:17 es fingiendo ser un abuelo más dice es que sea no se lo podía creer atención a quiénes creen que puede convencer para que les voten al votante del PP está estafado al votante que están la abstención ya hace mucho que no voto al votante del partido veleta que ya no quiere votar les porque les da inseguridad al votante del PSOE que sí que cree en España porque Losail ya al votante que Bhutto incluso a Podemos enfadado con el PSOE y el PP y que luego se dio cuenta de lo que era Podemos que era la izquierda

Voz 1704 19:54 bolivariana ha sido muy guay porque hemos tenido como un silencio sepulcral escuchando esto durante unos segundos alguien en su coche ahora hecho estos Radio María exacto no siempre que el turno de Podemos

Voz 0874 20:07 el casi tan disparatado como que a Cayetana Álvarez de Toledo le ataqué en unos pijos comparece en la Universidad Autónoma de Barcelona

Voz 29 20:14 porque pensamos que contamos siga llegado adiós grupo unos ciento cincuenta niñatos totalitarios subvencionados unos pijos reaccionarios que tenían digamos secuestrar la universidad para sus propios fines ideológicos bien

Voz 2 20:27 por reaccionarios que ella sabe reconocerlos pero es que yo creo que lo que más le molestó es que fueron subvencionados si ir a la universidad

Voz 1704 20:35 a satén corta el pelo hubiéramos y encima vienen a insultarme sin duchar que ya se encaró eh como Un perro de ahí

Voz 0874 20:46 paseo con eh yo diría que lo mejor de la semana para ver Ribé pero de paciencia es que no Paco Julio Iglesias

Voz 1704 20:54 me gusta que me gusta que me gusta cantar si consta que me gusta mucho el delito tenéis aquí en Mérida yo doy pie yo doy pie lo reconozco es que bueno es que ahora entiendo lo mi gente

Voz 0874 21:15 más que el estaba pensando en ese momento me tiene que gustar Julio Iglesias ante este público o en Messina que no gustar hombre como procesales de

Voz 1704 21:22 hombre es verdad por estadística un hijo de Julio Iglesias está mirando te siempre sí sí ya estaba en fin no

Voz 0874 21:33 la verdad no es su sentido del humor ni su energía a la hora de corear el lema de partido lo mejor es su amor por la música casi casi a la altura del candidato del PP en Almería Javier Aureliano García este señor no podría ganar las elecciones o podía presentarse al casting de Operación Triunfo atención a la versión electoralista que ha hecho de la canción del Brighton

Voz 30 21:52 Dios mío

Voz 31 21:55 ya ha costado de

Voz 32 22:20 a qué viene que viene vamos allá

Voz 4 22:32 me gustaría echarme

Voz 1704 22:34 sí sí sí sí nos música tradicional

Voz 4 22:37 el almeriense es porque alguien no la reconoció que hicieron Aznar con González hizo Rajoy y Zapatero lo que hizo Rajoy con Sánchez resulta que Sánchez tienes miedo hacerlo conmigo con nosotros

Voz 0874 22:58 por qué se refiere a las parejas que Sánchez se niega a debatir con Casado ahora mismo debatir el todavía presidente ha negado al cara a cara y al de Televisón Española pero ha aceptado el debate a cinco que les proponía Atresmedia claro es un grupo que tiene aunque en la publicidad en la publicación de su libro no pero vamos a será el veintitrés de abril tienen exactamente diez días para llegar al debate en la mejor posición posible hay un dato que es absolutamente frío matemático en el que puede dar Carlos Estévez qué es director de Search Marketing y analítica web en internet República cómo estás Carlos buenos días abierta tal bueno según el último estudio que habéis hecho sobre las búsquedas que se hacen en Google y en redes sociales de los candidatos a la presidencia estás en mejor posición cuanto más llamativa es tu pareja porque lo que más se busca de los candidatos igual que de mucha gente es su pareja es correcto

Voz 33 23:46 bueno no realmente de todos los candidatos pero en este último mes y medio de Albert Rivera

Voz 1704 23:52 hombre claro bueno que todo el mundo sabe que está con Julio Iglesias

Voz 0874 23:57 cien usuarios que buscan Albert Rivera cincuenta y dos buscan algo relacionado con la que dicen que su pareja que es es Malú del top diez de búsquedas relacionadas con Albert Rivera el ochenta y seis por ciento de las mismas se refieren a su supuesta pareja buscando palabras clave como Malú Albert Rivera Malú Rivera a Malú y Albert Rivera en el caso Carlos de Pablo Iglesias hay alguna similitud tal vez Rivera en las búsquedas

Voz 33 24:21 eh según Calvo su pareja evidentemente porque también está en la política pero sí que llama la atención que como no podía ser de otra manera su casa sale a la casa

Voz 1704 24:31 hombre claro también que no se llama

Voz 33 24:34 la atención se busca mucho me Pablo Iglesias claro no sabemos realmente

Voz 1704 24:39 candidatos se buscara el nombre al candidato más Malú a ver qué sale osea Pablo Iglesias Malú a lo mejor ávido hay algún roce anterior

Voz 0874 24:46 el caso de Pedro Sánchez Carlos tiene que ver con su libro también no

Voz 33 24:49 exactamente con Pedro Sánchez y tenemos hay parte de su libro y también que nos llamaba mucho la atención la ropa de Pedro Sánchez

Voz 1704 24:58 no palo pero estoy interesado mucho sí sí sí

Voz 33 25:00 es el traje de Pedro Sanz esto

Voz 1704 25:03 hola hola gafas en unos minutos muy iguales sí sí

Voz 0874 25:09 hemos a redes sociales los protagonistas aquí sí que cambian porque Pablo Iglesias gobierna en Twitter y en Facebook pero en Instagram el lider a caballo

Voz 1704 25:18 así en Instagram el el Libéré Santiago

Voz 33 25:21 tal y también Albert Rivera anda por allí cerca nos llamaba la atención en este punto que por ejemplo en redes sociales como Twitter y Facebook no sólo a nivel de un líder político sino a nivel de partido están dominadas por Podemos con mucha diferencia por los demás pero las más enfocadas audiovisuales más de fotos como es Instagram que sí que están dominadas por por Vox por Ciudadanos

Voz 2 25:46 qué te parece una cosa dentro de el colectivo gay Santiago Abascal es muy tiene toda la razón

Voz 1704 25:56 estás imaginando no no no lo sé porque me lo

Voz 2 25:59 no no no no es claro el otro día yo decía pero que me dices dice no no somos muchos que les seguimos porque si hace fotos como nos gustan a nosotros

Voz 1704 26:05 hay Calleja llegué hasta que foto algo se te va a gustar hoy todo el mundo

Voz 2 26:12 yo me quedé como que dije en serio digo pues el día que lo sepas ya más corto

Voz 1704 26:17 yo mismo me voy me voy a meter me voy a un comentario de eso es un rifle qué regla

Voz 0874 26:25 depende mantener República gracias Carlos un abrazo

Voz 1704 26:28 un abrazo y buenas tardes adiós puesto

Voz 0874 26:30 en Google sabéis esto de los algoritmos de poner un nombre de cuáles son las búsquedas el puesto Llum Barrera lo lo primero que me Llum Barrera marido si hubiera Instagram no sé qué decir Llum Barrera edad lo dejamos ahí los siguientes sales Llum Barrera tiene pareja no sé si lo como

Voz 1704 26:44 además estima oye pero lo curioso es que sabía lo mío con el que me voy a los estrenos sale como mi marido

Voz 2 26:50 impera dice bueno menos mal que le conozco

Voz 1704 26:52 oye puso Huesca Javier Llum Barrera Malú por si acaso no Barredo pero gracias compañeros

Voz 10 27:00 esta semana santa adiós

