Los 150 euros del Coronel

cuando los más antiguos misterio se abren paso ITA adelantan a toda velocidad ITA alegras noticias como la imagen de un agujero negro o el hallazgo de otra especie humana te salvan de la vida anodina o desesperada esclarecer un secreto del cosmos es tan trascendente como hipnótico aunque no evita que a la vez con coman pequeños enigmas que no le interesan a nadie salvo a Ci hace unos días me detuve ante la estantería donde apilan los libros de García Márquez tomé el azar el coronel no tiene quién le escriba bueno el gusto de recordar las primeras frases al abrirlo como si se tratase de una puerta la otra dimensión encontré ciento cincuenta euros escondido menudo susto aquel dinero tenía que ser mío y sin embargo era incapaz de saber porqué o cuando había acabado allí por un segundo sufría el espasmo de ser inesperada y terriblemente rico se me pasó enseguida su lugar lo ocupó la felicidad de que el dinero estuviesen esa novela y no en otra pues nadie lo necesita más que el coronel la dicha será completa se averiguó en algún momento porque lo oculte allí y cómo puedo gastarlo a lo grande