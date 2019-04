A vivir Madrid | El Madrid de 'Dios'

Voz 1751 00:00 aún más en las seis años que llevamos de esta sección el Madrid nunca nunca nos planteamos que la expresión te ha venido Dios a ver iba a ser tan literal

Voz 2 00:21 Richard Collins Moore es Dios era Dios era eras Dios pero hombre Dios no se puede dejar de ser la es que ha sido ya Dios no

Voz 3 00:29 hombre ahora estoy haciendo de su hijo de Jesucristo la Latina si en La Latina en Ben Hur

Voz 1751 00:36 es la hora de Nancho Novo con Yllana de la que vamos a hablar aquí te estamos escuchando en la película Javier Calvo Javier Ambrose y la llamada un día te llamaron por teléfono te dijeron quieres ser Dios pero cantando por Whitney Houston así empezó todo a siempre

Voz 3 00:53 pese a todo yo Felipe me envió el guión y leí el guión y digo esta que es no que ya se lo dije y sabe y no les importa que lo diga que en un principio era un hombre de oro nada pero fui a la lectura con esas maravillosas actrices que ya ha despegado tanto a las las pierdo de vista Belenguer puesta Macarena a Castillo a quien entonces fue el Llum Barrera en la lectura a hacer la lectura ahí con esta gente tan talentosa y vi el que mira el que da cosa pero en un principio era como de Dios cantando por Whitney Houston y yo es que tampoco me considero cantante cantante yo canto

Voz 1751 01:40 por qué no canta pero que sí que cantas pero yo soy un actor un actor que bueno que se se le da bien canta en un local del pasa Extremadura pues eso es sí sí sí sí es donde era

Voz 3 01:54 sí muy no me acuerdo y por ahí cerca de un mes a como se llama de Corpus Christi o Chris no hay porque como era hay ahí hay agua pequeñísimo lugar para acercaste insidias es británico por qué no se soluciona lo del Brexit pues no lo sé yo

Voz 1751 02:18 sea cuenta no porque yo yo estoy entonces a verlo

Voz 3 02:21 yo no hay cierta sensación de hartazgo ya de esta historia ya lo decía el otro día es el ahorrarse retrasar al treinta y uno de octubre y dije el otro ya eso es una fantasma nada y lo demás son calabazas claro es Halloween

Voz 1751 02:36 es verdad que va a ser el base del Brexit del del truco o trato ya ves ya ves vamos a escuchar

Voz 4 02:42 huy se ponga delante para el pueblo británico impuesto con esto hablando con Dios ir adelante con este proceso se hacerlo mayo no tendríamos que participar en las elecciones al Parlamento

Voz 5 02:54 si la maraña está desierto

Voz 3 02:58 pero es que además esta señora y no se les puede creer o sea que cuando cuando habla y no la ves convencida de absolutamente nada sé que está intentando es una política de de carrera Hay no de vocación no es una importaba un bledo todo dos voy cuando habla no yo tengo muchos familiares que que ya votaron a favor del Brexit lo que pasa ahí es que cuando cuando preguntas la cosa hay preguntas una persona que ya votó a favor se ponen hiper agresiva es superada a la defensa porque posterior ingreso sí sí sí porque claro hay una corriente que dice que esta gente que que votó a favor de Brexit son unos tontos de culo

Voz 1751 03:50 sí sí tiene que admitir que

Voz 3 03:52 son que son de votaron a favor se ponen muy a la defensiva porque es como si ellos mismos admitieran que que son unos tontos es es curioso e es la mayor tontería del mundo se se dijeron muchas mentiras Si

Voz 1751 04:09 yo estoy harto ya de de todo escucharlo tú fíjate que es que tú llegaste a España viendo en las políticas de Margaret Thatcher si Pobre de mí

Voz 3 04:16 justamente por eso porque claro en los tiempos de Thatcher que privatizó todo hizo que mi padre pues pediría eran perdiera su trabajo de toda la vida que yo no sé que descanse en paz pero no tanto porque es es una una una monstruo para para mí injustamente en en el ochenta y cinco cuando vine yo aquí que fue posterior

Voz 6 04:43 a la a la guerra de las Malvinas que tampoco importaba a nadie pero claro construyó una guerra para para a parar

Voz 3 04:53 conseguir popularidad dos años después en el ochenta y cinco pues ya éramos una gran mayoría que éramos unos pobrecitos digo iba a decir un taco pero no lo es decir que no porque dice no no no dice bueno se se podría a gusto perdóname que te has Unió Pi o eras Un pobre perdido y ha perdido entonces dije pues me voy de este país y te fuiste ya tenemos parte de de la Dama de Hierro hoy y hoy

Voz 7 05:30 yo excepción

Voz 3 05:31 estamos ahí te dice yo me voy me voy no es que no haya que además aquel año en el ochenta y cinco en mi cumpleaños me me apuñalaron pierna sí sí chavales de entre once y catorce años había como cinco y me pidieron dinero y tal y un atraco no un atraco pero de unos chavales

Voz 8 05:54 es que tú tú que sea porque te resistir

Voz 3 05:58 bueno él y yo les dije que no tenía que hay que tenía el alquiler entero en en en el bolsillo de detrás de Diego no no no no no puedo

Voz 1751 06:06 es esto entonces antes que la pelota total

Voz 3 06:12 entonces digo pues eso fue cuarto de mi cumpleaños de cuatro de marzo en el ochenta y cinco en en agosto me dije me voy me voy ya tenía un amigo

Voz 8 06:23 eh que empezaba a dar clase eso que te te

Voz 1751 06:26 a un amigo que había dado clases de español

Voz 3 06:29 sí sí pero como sabes todo esto

Voz 1751 06:31 hombre porque yo tengo mis ayudantes ninguna

Voz 3 06:34 hay que el trabajo de investigación sí sí fue curiosísimo es que yo yo me vine para España Born porque había me había encontrado con un amigo mío ha en una fiesta de Navidad en mi pueblo si hacía años que no nos veíamos que estás haciendo ahora no sé que es todavía haciendo de profesor de inglés en España y tú dijiste dónde estás Taño o no no no sabía porque había estudiado en castellano en en en el Institut este día este modo hay textil también ya ves ya ves

Voz 1751 07:09 sí he viajado mucho

Voz 3 07:11 Universidad en sí sí la Universitat Politècnica ahora es universidad pero era politécnica en una idea escoge

Voz 1751 07:17 pues ahí la la los equipajes todos

Voz 3 07:20 sí sí sí a final de un trabajo que hacía en la banca ahí en el en la City de Londres me dieron un finiquito de quinientas libras creo y digo con estas quinientas libras me voy a gastar en un en un viaje a España a buscar trabajó como profesor de inglés como me había dicho el amigo que estaba haciendo no

Voz 6 07:41 entonces a nada

Voz 3 07:44 estuve dos semanas en agosto quedó todo estaba cerrado no sabía yo que que se cerraba todo en de este país te paraliza de agosto pero total entonces así en estuve dos semanas llamando a puertas y no se habrían al final con un calor

Voz 9 07:59 es tremendo

Voz 3 08:02 al final encontré una escuela que estaba abierta porque estaban haciendo pintando entonces nada fui a una entrevista y conseguir el trabajo mintiendo

Voz 1751 08:13 siempre pasa esto no sí si no que siempre siempre tiene que mentir es inmenso

Voz 3 08:17 yo yo yo soy inglés católico de Potes a mí me educaron que las mentiras no se pueden decir y eso sí un día fui a una entrevista

Voz 10 08:27 me me empiezan a preguntar pero dos tienes experiencia yo siempre decía que no porque no tenía Félix Pérez

Voz 1751 08:32 yo soy tu casa aquí siempre tienen un nivel alto de inglés y todos mentimos decimos si tu caso

Voz 11 08:37 no entregas de la verdad en claro pero a experiencia decía que no que no

Voz 3 08:41 no tenía entonces una entrevista un día me dice uno me dice sí oye bien

Voz 10 08:46 pues bien y que tienes experiencia experiencias eso que parece según el autor entonces en la siguiente entrevista me sentí dije que había hecho clases de teatro para chinos

Voz 1751 08:57 en Camden Town en Londres me encanta ver esta invención atravesando cualquier cosa sino esto

Voz 3 09:03 inhalada y conseguir el trabajo y al primer día de del curso me encontré con el amigo del Instituto que me había dicho que estaba trabajando como profesor de inglés

Voz 12 09:20 from Amsterdam

Voz 1751 09:21 llegamos a la calle

Voz 11 09:23 voy a llorar Dios no dice tacos yo no yo no yo me emociono con esto porque

Voz 10 09:30 qué hombre esto fue mi primer trabajo profesional algo en mi primera compañía de teatro

Voz 3 09:38 el noventa y dos conocí a dos personas maravillosas

Voz 9 09:41 así ha en un festival de el festival de Tàrrega en Port

Voz 3 09:46 Marcelo porque si encontramos a a la compañía Yllana que estaban trabajando también en la Alfil con su primer espectáculo mu

Voz 9 09:54 entonces a dijeron a los de el

Voz 3 09:58 los de la alfil de antes hablando del noventa y tres y a nosotros venimos con un espectáculo el la apertura del espectáculo sonaba esta canción que era Chile enferma usted aquí bueno el canta nosotros hacíamos

Voz 10 10:14 a la la la la Le

Voz 5 10:20 una preciosidad de Cantillana

Voz 3 10:24 en un espectáculo muy clown entonces ya cantaban la canción a través de variadas emociones no tristes muy alegres y Nos volvíamos locos

Voz 1751 10:33 cómo se siete personas

Voz 3 10:35 Pérez no de nosotros que fue fue terrible porque claro nadie nos conocía Illana estaban petando el teatro todos los días nosotros para seis siete lo que pasa es que jamás ha suspendido una función osea que hicimos funciones para cinco personas literalmente quemara sí sí sí la acuerdo un día que que hemos Tom tan pobre no es decir que que yo aún conservaba una tarjeta de crédito si una empresa inglesa me llegaban a los los las facturas digamos para el pago dos meses más tarde osea que tenía más más margen no y un día están estamos viviendo una buhardilla en la calle Atocha que nos dejó un amigo que tenía diez

Voz 6 11:23 seis goteras contada y lo que hicimos fue a través de una serie de de telas el techo donde entraban las goteras con las telas juntábamos las recogieran

Voz 11 11:37 la verdad es que hay como telón aún a un cubo

Voz 3 11:41 entonces eran tan pobres que que yo con esta tragedia de me harté hunde digo entonces fue al al Corte Inglés aquí en Sol hay fui al supermercado y empecé a comprar y compra ahí comprar comida porque teníamos hambre digo pero da igual da igual compré tanto cree imposible llevarnos que había comprado de Sol Atocha fue muy tonto bueno pero esa canciones muy especial

Voz 1751 12:07 especial para grandes en la calle P si tienes una vecina amiga nuestra de este programa ajo poetisa

Voz 3 12:14 micro puede que fue la alta que era el Alfil del alfil con Javi Coll Collins que en aquel aquella hermosa tenía no hubo a compañero tanto de sentimental como como de mil dólares pequeños en el grupo él era el jefe de Sada

Voz 1751 12:31 y ahora estás en el el desde el veintiocho de marzo Estas mediadora latina en un proyecto que nace de la unión no de Nancho Novo Illana haciéndola loca loca historia debe no

Voz 3 12:40 sí sí sí sí que veas que que claro ahí en el noventa y tres con con conocía Illana ahí empezó una relación muy estrecha con con con ellos e incluso Marcos Antonio que es el que distribuye los espectáculos de Yllana se convirtió en el distribuidor de nuestros espectáculos de mi compañía de teatro o sea que hay siempre ha habido una estrecha relación

Voz 6 13:04 Teatro más no teatro más Cope hiciera eso por por la la proyección que se proyecta es una retro proyección

Voz 9 13:17 ay si sirve como fondo para para la acción en escena

Voz 1751 13:23 estamos escuchando una canción que no pero bueno

Voz 13 13:29 para ricos Jupp

Voz 1751 13:31 por fin

Voz 14 13:35 yo

Voz 2 13:38 estamos en el agua en el lago de la Casa de Campo estabas no el lago de la Casa de Campo la buena caso el campo cuál es la conexión aquí es que yo me cuesta mucho

Voz 5 13:54 eso eso fue por qué es

Voz 3 13:56 estaba viviendo yo en en un en un pisito que era muy monos un bajo en la en cerca de la playa el paseo de Extremadura lo que pasa es que la finca estaba en obras entonces era como un mira los las amigas que al final finalmente me rescataron de de El pisito este porque es que no no podía dormir porque estaban todo el día entonces me decían que que me ha habían rescatado de Kosovo porque aquello parecía parecía aún la guerra de los Balcanes nos ha de terrible error tanto por el terreno hoy por por el ruido es el que te siempre un examen

Voz 1751 14:33 los te sacan de todas ya ves la vida tus amigos

Voz 3 14:35 pues así pero que estar pues igual tres semanas aguantando eso para para ibas a Lago haya replicado avanza refugio que me hace mucho que no voy pero por lo visto han hecho una remodelación fantástica ahí a lo vaciaron todo y empezaron a la vez hay algo

Voz 2 14:54 sí sí sí pero cuando lo vacía

Voz 3 14:57 pero por lo visto encontraron como

Voz 2 15:00 de todo de todo de todo mejor no pensarlo mejor no pensar que terrible estamos en el temple de voz vamos a acabar aquí la entrevista

Voz 1751 15:10 cuéntanos porque esta canción a ver esta canción

Voz 2 15:14 me viene bien algo no pero claro habéis habéis buscado optimista jefe de rayos que no es igual era placa les da igual osea que opte Mystic

Voz 9 15:28 optimista que es a vamos a ver a quién en Madrid con tanto edificio alto

Voz 3 15:38 a muchas veces se puede sentir como una expresión no que es como hay necesitó mar yo muchas veces me en incluso pensado que que otra canción sería vaya vaya aquí no hay playa porque

Voz 5 15:53 despedida

Voz 3 16:02 pues nada aquí no hay playa entonces que

Voz 2 16:06 yo iba mucho a la playa cuando momentos así de bonita porque cuando ves un horizonte te abren la vista ahí te abre la mente saque hace que que salgas de esquí estáis diente llega ese momento

Voz 1751 16:23 quiero recordar a los oyentes que hay muchos días de Semana Santa pendientes ocio que vayan al teatro de La Latina a ver la loca loca historia de Ben Hur con un hombre con Yllana con Nancho Novo hasta el dos de junio Richard Collins Moore un placer ahí estoy

Voz 11 16:40 si pasan como Dios que viene ya hemos hablado con la obra pero ahí estamos Ben Hur La Latina por favor venid