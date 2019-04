CARRUSEL MADRID (13/04/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel Madrid con Borja Cuadrado

Voz 2 00:07 buenas tardes a todas y a todos bienvenidos a Carrusel Madrid un sábado más desde ahora y hasta la una os vamos a contar la última hora del deporte en la capital ya sabéis como siempre nos puede sintonizar en Sermas Madrid en el ciento cuatro punto tres de tu FM en Radio Madrid punto es y en la app de la Ser seleccionando Radio Madrid jornada treinta

Voz 0298 00:25 hay dos en primera división siete para el final y cuatro partidos de los equipos madrileños este fin de semana el lunes el primero se va a jugar hoy a las seis y media Wanda Metropolitano Atlético de Madrid Celta los de Simeone que van a intentar consolidar la segunda posición tras la derrota del Camp Nou para mañana doble cita en horario temprano ambos partidos vitales a las doce Valladolid Getafe con Europa en juego para los azulones en cuanto acabe a las dos Athletic Rayo Vallecano en San Mamés con los de Paco Jémez intentando salir del descenso y ya el lunes derbi a las nueve de la noche en día y hora a poco habitual entre Leganés irreal Madrid en Segunda División jornada XXXIV hoy a las ocho y media Rayo Majadahonda Tenerife mañana a esa misma hora Real Zaragoza Alcorcón recta al final también en Segunda B jornada treinta y tres hoy dos partidos de los equipos madrileños cuatro y media Unión al Barber Rápido de Bouzas a las ocho Ponferradina Navalcarnero mañana el resto de la jornada con Fuenlabrada Atlético de Madrid B y Castilla como tres primeros en la Liga Iberdrola fútbol femenino cuatro fechas para el final del campeonato desde las once en juego el Rayo Vallecano Espanyol mañana al las doce Sporting Huelva Atlético de Madrid y a las dos Madrid Club de Fútbol Granadilla en baloncesto jornada veintiséis de la Liga Endesa triple cita para mañana con los equipos madrileños como locales a las doce y media Real Madrid Obradoiro a las siete y media Movistar Estudiantes Breogán Montakit Fuenlabrada Herbalife Gran Canaria y en fútbol sala no hay jornada de Liga este fin de semana en categoría masculina porque juega la selección pero vamos a estar en Carrusel Madrid muy pendientes del fútbol sala en categoría femenina con Nacho Sánchez en la técnica Toni López en producción esto es Carrusel Madrid arrancamos

ahora está todo quedan seis Pepa siete seis esta barato cruce de Darius la bandeja

Voz 0298 02:33 Carlos a Madrid por delante hasta la una de la tarde como siempre vamos a situar la última hora de los equipos de los deportistas madrileños en esta portada del programa hoy tenemos cuatro conexiones hoy sólo se juega un partido un equipo de los nuestros en primera es el Atlético de Madrid recibe al Celta a partir de las seis y media con la ausencia del sancionado Diego Costa además va a ser un día especial para los más pequeños nos damos el primer paso por las inmediaciones del Wanda Metropolitano que ambiente daremos Pedro Fullana muy buena

Voz 4 02:58 hola qué tal muy buenas un día festivo sin duda para toda la familia desde las diez de la mañana con juegos para todos los niños hasta las seis y media de la tarde que comience el partido así que se espera una gran entrada en el día de hoy en el partido ante el Celta de Vigo porque hoy es el día de las familias es el día de los niños ya se nota tener Wanda Metropolitano o para arropar a un equipo el Atlético de Madrid que quiere afianzar la segunda posición sin Diego Costa el Comité de Apelación ayer mantuvo la sanción de ocho partidos el club a recurrir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y además el Atlético de Madrid hoy va a necesitar ayuda de la grada porque tiene tan solo catorce futbolistas doce de ellos de campo no está Jiménez no está Godín no está Savic por tanto hoy los centrales van a ser Montero INE Ewen jugará en principio correa de titular arriba junto a Antoine Griezmann porque Morata está recuperado pero llega tocado además Juanfran entrará en el lateral derecho así que un Atlético de Madrid mermado necesita ganar al Celta para seguir en la segunda plaza

Voz 0298 03:52 deporte en directo en la portada de Carrusel Madrid jornadas para el final de la Liga Iberdrola mañana será el turno del Atlético de Madrid hoy el foco está en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano donde nos vamos porque desde las once están jugando Rayo Vallecano Espanyol cómo marcha el choque Sofía Álvarez muy buena tras

Voz 5 04:07 hola Borja hola Carrusel acaba de arrancar la segunda parte

Voz 6 04:09 este del Rayo Vallecano español de la jornada de la Liga Alberto Lola un partido muy importante para ambos equipos ya que llegan empatados a veintinueve puntos en la clasificación y quién consiga la victoria obtendría matemáticamente la permanencia de momento Rayo cero español cuatro gracias al doblete de Paula Moreno y un gol de tienes XXXVIII con esta victoria el Rayo Vallecano se complica mucho la permanencia

Voz 0298 04:30 pues a ver si es capaz de remontar pero lo va a tener difícil otro rayo el Majadahonda está muy cerca de sellar la permanencia en Segunda División hoy va a recibir al Tenerife comandado por el jugador de moda en la categoría de plata Aitor Ruibal que viene de hacer dos dobletes consecutivos Ike ha dejado un mensaje en el contestador a Carrusel Madrid

Voz 7 04:46 oye Aitor Ruibal jugador del Rayo Majadahonda esta noche y media tenemos un partido muy importante te esperamos en el Cerro del Espino y recuerda que toda la información la pueden escuchar en Carrusel Deportivo Madrid con Borja Cuadrado en la SER grande

Voz 0298 05:01 hay dos rival es fin de semana en el mundo del motor esta mañana se ha disputado la calificación del Gran Premio de China que se celebra en Shanghai la Paul posición ha sido para el finlandés Baldiri botas Carlos Sainz no ha podido pasar a la Q3 saldrá décimo cuarto

Voz 0360 05:14 sabíamos que cuando llegamos a Shanghai era un circuito que iba a exponer mucho más muestras los problemas que tenemos ahora mismo el balance entonces sabíamos que esto iba a ser un fin de semana complicado quizás unos motivando Sin poco ayer no después de ver ese tiempo que dicen los en los libres dos y ver los dos coches en el top ten quizás nos creíamos que íbamos a poder hacerlo mejor pero al final quizás después de los libres tres ya hemos empezado a ver que que la cosa no iba tampoco para tirar cohetes y poco a poco a medida que iba pasando la cual impuso somos y oyendo un poquito para atrás

Voz 0298 05:46 ya lo veis con Carlos Sainz cerramos esta portada hasta la una todo el deporte a través de ser mal Madrid en el ciento cuatro punto tres como siempre en Carrusel Madrid

Voz 8 06:16 ha sido una semana

Voz 0298 06:17 complicada para el Atlético de Madrid el pasado sábado entregaba de forma casi definitiva las opciones al título liguero con esa derrota en Elkano y esta semana han continuado las malas noticias ya sabéis con la sanción de Diego Costa que va a estar ocho partidos fuera de los terrenos de juego pero pese a todo hoy hay partido una Wanda Metropolitano Fullana me imagino que están siendo días complicados y que que el objetivo realista del Atleti pasa por mantener la segunda posición verdad

Voz 9 06:41 sí además es el objetivo marcado en el vestuario era reconocía Koke cuando le preguntábamos en Carrusel Deportivo justo después de la derrota ante el Fútbol Club Barcelona que la segunda posición es una motivación primero porque dar por segundo año consecutivo por delante del Real Madrid y ser subcampeón y adelantar uno de los grandes sin duda de el panorama internacional pero también este año con esa motivación extra de que el segundo clasificado de la Liga va a jugar la próxima Supercopa de España ese nuevo formato la final a cuatro así que el Atlético de Madrid va a luchar por ello eso supondría además quitarse encima varias fechas de la nueva Copa del Rey si quedas tercero vas a tener que jugar desde el principio si queda segundo tendrás que entrar a partir de dieciseisavos de final así que todo eso digamos que son argumentos y motivaciones que busca El Vestuario P las seguir luchando por esa segunda posición inicial hablar de la mejor manera posible esta temporada en la que aspiraban a ganar algo más que no Sir simplemente segundos y una Supercopa de Europa que hacer sin Diego Costa porque el Comité de Apelación ayer desestimaba ese recurso del Atlético de Madrid mantiene los ocho partidos los cuatro por el insulto a Gil Manzano los cuadro por agarrarle y ahora solo al Atletic Madrid sólo queda continuar su camino y acudir al TAD lo va a hacer al Tribunal de Arbitraje Deportivo va a recurrir con pocas esperanzas viendo lo que ha pasado hasta este momento tanto en competición como una operación así que semana complicada en lo deportivo semana de frustración en los despachos porque esperaban que no fuese la sanción tan abultada Diego Costa así que otra baja más tienes la de Lucas que ya definitivamente está fuera está en Múnich eh recuperándose de la operación tiene a Diego Costa que también se despide de la temporada en este caso por sanción ir rezando para que no se te sigan rompiendo jugadores porque el último ha sido Godín no va a estar en el partido esta tarde por un edema muscular es la lesión número cuarenta y cinco de esta temporada y esto hace que Simeone con seis bajas sólo tenga catorce jugadores disponibles de los cuales sólo doce son de campo para jugar hoy ante el Celta de Vigo

Voz 0298 08:40 sí dijo el Cholo en la en la previa al partido Pedro

Voz 9 08:43 un Diego Pablo Simeone que tiene claro que cuando hace cuatro cinco meses le preguntábamos que necesitaba cuál era su reto para el futuro y él decía mucha energía para todo lo que vendrá por delante no sólo por luchar en ese momento por la Champions Liga sino porque él ya intuía que era una con una temporada muy complicada facetas sobretodo de lesiones y que al final iban a tener que sufrir

Voz 10 09:04 estoy de acuerdo en diciembre me preguntaban que pedía que se energía no eh bueno eso es lo que necesitamos continuamente este año la verdad que es un año difícil que ha costado mucho todo el día del comienzo teniendo momento para ver dónde está dónde está la gente y hablo en general para todos jugadores dirigentes nosotros cuerpo técnico hinchas en el momento de mirar dónde estamos

Voz 0298 09:26 bueno pues es un momento para ver cómo cómo estamos no como decía el Cholo Simeone además me imagino Fullana en ese como estamos hay que evaluar a jugadores que no han sido habituales llega el momento de de buen Pérez no que si no me equivoco es el partido en el que va a debutar con

Voz 9 09:40 el que sí ha entrado en alguna que otra convocatoria casi siempre da el descarte

Voz 9 09:48 que jugar hoy va a ser junto a Montero los que van a formar el centro de la defensa fíjate que Defensa Juanfran Filipe vale lo habitual pero en en centro debutante y a Montero que ha jugado algún que otro partido esta temporada pero claro no tienen ninguno de los dos la veteranía como para tener que tirar del carro en defensa en un partido importante como ante el Celta de Vigo luego tenemos otros jugadores por ejemplo Vitolo que va a ser titular en la banda izquierda le quedan hábito los siete partidos para ganarse otra vez la confianza de Simeone de cara a que cuente con él la próxima temporada porque es uno de los futbolistas que si hay una

Voz 1621 10:24 la buena oferta en verano teniendo en cuenta el panorama

Voz 9 10:26 tiene con las lesiones que no ha sido ni mucho menos titular ni ha dado el el estatus que es en este equipo pues puede salir el próximo verano veremos por ejemplo a Correa como juega en principio en punta alemán tenemos la duda porque es verdad que que Álvaro Morata estuvo durante la semana alternando con Correa en esa posición porque Morata arrastra molestias nos ha entrado en la lista de convocados is espera que con ese problema en el tobillo derecho quizás no fuerce para estar bien recuperado de cara a los próximos partidos que no recaiga así que en principio jugará Correa por delante de Morata aunque digo que Morata ha hecho parte de la estrategia esta semana Easy está mejor no dudaría en ponerlo eh Diego Pablo Simeone pero ayer por ejemplo en la última prueba a lo hizo con Correa así que bueno veremos jugadores que se van a tener que que ganar el puesto que va a tener que tener esos minutos si ir cobrando protagonismo en un Atlético de Madrid que como digo hoy tiene esos tres sancionados Diego Costa Jiménez y Thomas los erosionados que son el mar Savic y Diego Godín

Voz 0298 11:28 bueno ya por último Pedro como decíamos en la portada un día muy especial es el Día del Niño cuenta poco así que que plan ahí para ver si los oyentes caros en Madrid pues animan y te iban a al al Wanda Metropolitano para que disfruten con los más pequeños

Voz 9 11:38 sí desde las diez de la mañana empezado esa fiesta Wanda Metropolitano una fiesta donde reúnen sobretodo a los a los niños es verdad que la gente en los días como hoy en el que el partido algo más tarde a las seis y media sobre esta hora empezar a llegar mucha más gente muchas más familias hay juegos para niños castillos hinchables pinta caras todo tipo de

Voz 1621 11:56 actividades incluso en muchas empresas

Voz 9 11:59 las que han puesto su stand con diferentes actividades por ejemplo el Ejército del Aire para que los niños puedan ir realizando actividades eh conocer un poco más sobre el mundo del Ejército por ejemplo no con con los profesionales del Ejército del Aire hay otras empresas de juegos y actividades de aventura que también montan su stand de ahí practicamente más de cincuenta stands montados perdedor del Wanda Metropolitano al margen de todo a la zona de restauración para que sea un día para los niños pero sobre todo un día en familia una vez al año el Atlético de Madrid dedica exclusivamente este día a montar toda una fiesta paralela al partido ya el recinto del metropolitano aprovechando la gran explanada que tiene

Voz 0231 12:39 el estadio bueno pues ese día está At

Voz 9 12:41 Prada es hoy este partido entre el Atlético de Madrid y el Celta desde las diez de la mañana hasta la hora del partido el que quiera disfrutar de actividades con los niños sin familia puede aprovecharlo

Voz 0298 12:52 luego escucharemos a los niños ya en el tramo de Carrusel Deportivo por supuesto con el capo con Dani Garrido a ver qué le cuentan a afiliarse están contentos con Diego Costa o no con Griezmann que ya sabemos que los niños no tienen pelos en la lengua gracias Fuji

Voz 9 13:04 déjame que te diga que hablando de niños hay uno de los cuadros Saavedra en las que ha entrado que es Gustavo Assunçao que es el hijo de Paulo Assunçao es verdad que campista del Atlético de Madrid que debuta con el primer equipo ya vimos en una lista al hijo de Perea bueno pues hoy le toca el hijo de Assunçao así que también la cosa va de niños que mejor día para entrar en la lista que hoy

Voz 0298 13:21 bueno pues va a ser un partido interesante con novedades gracias Pedro

Voz 9 13:23 hasta luego iba a ser interesante para el Atlético

Voz 0298 13:26 Madrid pero dramático prácticamente para el Celta recordemos que está al borde del descenso con dos puntos de ventaja se juega más que tres puntos seguramente esta tarde en el Wanda con un problema que no es menor precisamente que es la ausencia de Iago Aspas pero bueno vamos con la última hora del conjunto gallego Paula Montes qué tal buenas tardes

Voz 5 13:42 ya estamos decir que al final han dado a la llegada de todos

Voz 11 13:46 la dirige La Sexta tiene pocas siempre de dicho usar exigen lesionados sobre todo está mal entonces si hace paso forzó un equipo por firmas pero pues ya el Celta cuando porque fue esta semana en la que consiguieron los once partidos no hace indicar que vuelve a ser un problema para el partido de fuera ha venido cuando yo pienso me lo que posibilita una exhaustiva hace puedes hacer

Voz 0298 14:23 no hay esa conexión Perdona Paula pero ya digo que ese sonido telefónicos un poco un poquito de efectos sino no podemos escuchar perfectamente lo que no estabas diciendo pero como decimos la principal ausencia en el Celta lógicamente de Iago Aspas que dificulta mucho la labor hoy para el conjunto de Fran Escribá un partido este Atlético de Madrid Celta que va a comentar en Carrusel deportivo el gran Gustavo López hola qué tal muy buenas

Voz 12 14:43 hola qué tal muy buenas que partidos pero esta tarde pues un partido complicado el Atlético

Voz 0749 14:48 Madrid independientemente de los hombre que tengo en el campo es un equipo que compite muy bien muy motivado con ganas de reinventarse constantemente tiene ausencias sumamente importantes para lo que quiere el Cholo Simeone pero esa segunda plaza está en juego y creo que es ahora mismo el objetivo el Atlético Madrid y continuar con esa buena racha intentar poco a poco seguir recortando alguno los en alguno de los partidos puntos necesario por lo menos para seguir con es ilusión pero creo que el Celta va a tener enfrente un equipo muy competitivo el Celta todo lo conocemos y sabemos lo que significa hay aguas para para el equipo lo que potencia a su compañero y lo que condiciona el rival así que es una ausencia muy pero muy importante

Voz 0298 15:27 ayer el Cholo Gus decía que que este era un lindo momento para ver dónde estaba la gente los jugadores la afición todo el mundo parece que hoy Vitolo va a tener una oportunidad Correa va a jugar seguramente en en punta como decía filial al no estar Morata el cien por cien tú crees que jugadores que se juegan el futuro en función de cómo rindan de aquí a final de temporada

Voz 0749 15:43 no sé si el futuro pero sí yo creo que lo que se juegan ese la visión de un entrenador de un cuerpo técnico directo deportivo que va a estar observando haber no sólo la actuación sino el compromiso que pueda llegar a tener el futbolista en ese sentido sabemos que al no jugar pero no digo por nada porque Ivy siempre mucho en juego cuando uno se pone la camiseta del Atlético de Madrid cuando realmente vote enfrentas a cualquiera los equipos y en el tramo final de Liga Hinault tuviste muchas oportunidades tienen que aprovechar para que o bien para poder seguir la temporada que viene o bien también para tener un valor en el mercado importan Dick que puedan sacar algo de dinero Portillo entonces creo que va a estar mucho de los futbolista observados siendo visto por por lo que comentábamos anteriormente la junta directiva y también el cuerpo técnico para ver si pueden contar con eso futurista o bien en el mercado sacarlos y poder traer gente nueva

Voz 0298 16:38 bueno pues vamos a ver hablando de gente nueva hoy uno en el once que no ha debutado todo ella que ese no en Pérez qué podemos esperar a este futbolista L conoces bien lógicamente de su etapa en Argentinos Juniors

Voz 0749 16:48 algo es un jugador contundente contundentes un jugador con con buen pie también bueno en el juego aéreo más allá de lo que se puede esperar de Nagüeles lo que hay que que que lo sin sin prisas no con con mucha tranquilidad ser paciente y proyectar en lo que pueda pensar en el Atlético de Madrid en el futuro poder llevarlo con calma las prisas no son buenas consejeras en estos en estos casos es una buena oportunidad una linda oportunidad para un futbolista poder estar en la Liga española y sobre todo creo que en el Atlético de Madrid entonces hay que hay que sólo con calma hay presentarlo para el futuro

Voz 0298 17:23 la pregunta es por último Gus enfrente que estatus Celtas Iago Aspas hay alguna forma hay algún secreto para que que una fórmula para que escriba pueda tapar su ausencia con éxito

Voz 0749 17:34 sí sí muy difícil porque ese uno a una ausencia importante pero no sólo por lo que representa como futbolista lo que da en el campo

Voz 13 17:42 el la llegada a los goles sino

Voz 0749 17:44 lo que dije anteriormente lo que potencia al compañero no sabes qué es

Voz 1621 17:49 garantía de gol garantía de calidad garantía de

Voz 0749 17:52 de entusiasmo de pasión de nerviosismo de de todo eso que se contagia ya guapa contagia al compañero también condiciona muchísimo al rival no es lo mismo marcara Iago Aspas y estar atento constantemente los noventa minuto porque en cualquier momento Díaz sino marcará otro entonces creo que condiciona muchísimo lo que puedas el la marcar el rival potencia mucho a su compañero entonces es difícil que Escrivá tenga a alguien en mente que pueda suplir la ausencia haya guapa la va a suplir por supuesto pero potencialmente es complicado

Voz 0298 18:24 puesta escuchamos esta tarde en Carrusel en esa celda si aguas par gracias un abrazo

Voz 0749 18:28 estaré un abrazo eran de chico pásalo grande Vito

Voz 0298 18:30 estaba López y recordemos esta semana con el protagonismo de Diego Costa con esa sanción de ocho partidos pues hemos aprovechado Nos hemos bajado a la calle estamos en Gran Vía con Gonzalo Conejo que nos va a decir pues poco cuál es el sentir de la afición rojiblanca es una sanción exagerada es corta Bonocore desde luego que no debería tomar alguna medida el Atlético Madrid debería seguir contando con él en fin que nos lo cuenta todo Gonzalo qué tal muy buenas desde la Gran Vía cuéntanos qué

Voz 14 18:53 tal Borja muy buenas tardes pues estoy aquí con Eduardo un aficionado Atleti de toda la vida lleva muchos años siguiendo al equipo pues es que tal Eduardo muy buenas o al menos que te parece esa sanción de ocho partidos a Diego Costa

Voz 15 19:06 exagerado yo creo que hombre por un lado si lo piensas casi se lo merece porque si es verdad lo acrediten el Farah para hacer lo que ha hecho faltar de esa manera pero lo veo exagerado exagerados pues luego por tocarle porque lo yo no lo he visto y no no porque letón que no que realmente otros cuatro por eso yo creo que con cuatro estaría bien quién es que se que la próxima temporada quieres que el Cholo cuente con él para la próxima temporada sólo les les gusta mucho ex jugador desde luego por lo pues lo agresivo que es y tal pero lo veo muy difícil que se quede yo

Voz 0298 19:46 mi parte

Voz 15 19:49 tiene que quedar que se quede pero es difícil

Voz 14 19:52 muchísimas gracias Eduardo pues ya ves Borja ahí un una aficionada de toda la vida del Athletic que dice que le gusta mucho Costa pero que es posible que ya haya llegado a su fin en este ciclo en el Atlético

Voz 0298 20:02 ha sido una temporada complicada para Diego Costa sólo veintiún partidos esos problemas con las lesiones tuvo un gran comienzo con esa Supercopa de Europa frente al Real Madrid pero luego también ha ido diluyendo bastante el hispano brasileño Atlético de Madrid Celta sin Diego Costa a las seis y media lo contaremos en Carrusel deportivo ahora hablamos del Getafe en Getafe que mañana va a tener una nueva cita con la historia para acercarse a la gloria europea que importante fue la victoria frente al Athletic el pasado fin de semana ese uno cero en el coliseo con el tanto de Ángel tiene un punto de ventaja el Geta sobre el Sevilla cuatro respecto al Valencia y mañana van a jugar a partir de las doce en Zorrilla ante el Valladolid última hora Uxue Caballero muy buenas

Voz 16 20:53 hola qué tal Borja así buenas jugar mañana en Zorrilla no estará solo de porque es que van a estar acompañados por más fácil aficionados llevan a acompañar al Getafe en las gradas de Zorrilla ayer justamente José Bordalás habló en rueda de prensa les dio las gracias a la afición de esa manera

Voz 1260 21:09 la afición yo sólo les puedo dar las gracias y que sigan alentando y animando al equipo como lo vienen haciendo durante todo el año es una buena noticia que nos acompañe en este desplazamiento que va a haber una mente muy muy bueno y que siempre es bueno para nuestros jugadores no el apoyo el aliento y el ánimo de de nuestra afición dar las gracias a la ilusión no se les puede quitar a absolutamente a nada

Voz 0298 21:34 la ilusión que no se le puede quitar absolutamente a nadie y además Uxue el que va a tener mucha ilusión va a ser mañana Jaime Mata que vuelve a la que fue su casa pone Valladolid con el que fue pichichi de Segunda el año pasado me imagino que estará muy ilusionado

Voz 16 21:46 sí está súper ilusionados ya lo dijo en rueda de prensa además siempre en todo el Getafe al Valladolid en Copa Borja hizo fue ovacionado en Zorrilla así que está muy ilusionado pero eso sí ha dicho que si mete un gol esta vez no lo va a celebrarse

Voz 0298 22:00 bueno pues vamos a ver es lógico no porque desde luego es un equipo al que le tiene mucho cariño gracias a su gran temporada en el en el Valladolid ha ha jugado en el en el Getafe un Jaime Mata Uxue que forma en general ha sido la pareja formada por Jaime Mate Jorge Molina la que más minutos ha tenido pero luego es muy importante como Bordalás está recuperando Ángel que es ahora mismo en el delantero más en forma de los tres y eso que era pues a lo mejor el que está un poco más molesto porque tenía menos oportunidades pero ahora está en un nivel espectacular Ángel también

Voz 16 22:25 si espectacular porque es que ella siempre lo dice abordará siempre que sale Ángela Ocampo sabe reaccionar sabe darle a los días al equipo lo que le pide ya vimos contra el Espanyol salió ya no todo estoy gol salió ante el Atlético anotó otro gol y Ángel que estar una forma espectacular ya dijeron Jaime Matas y Jorge Molina que es que es un paso más en la delantera hay Bordalás que tiene un un problema bendito problema y con Ángel José Molina hija de más allá arriba

Voz 0298 22:50 bueno pues fue el Getafe que es cuarto ahora mismo con siete puntos sobre el octavo que es el Athletic es decir estaría en Europa aún así sigue sin hablarse de Europa por el Coliseo

Voz 16 23:00 parece parece que tiene dos pero por ejemplo Markel Bergara cuando salió la semana pasada rueda de prensa dijo que él tenía ilusión y que la gente tiene ilusión y mismo guardarlas ayer lo dijo así que la ilusión no se lo puede quitar absolutamente a nadie y como no se lo puede quitar evidentemente a la afición del Getafe que cuanto también Borja que no está La Cabrera mañana que exige tocándose sigue entrenando al margen de quién ocupe su lugar y ojos porque hay tres apercibidos importantísimos en el Getafe tiene máximo Beach y Ángel Rodríguez que si ven una amarilla una amarilla mañana se perderían el importantísimo choque ante el Sevilla en el ruedo por esas plazas europeas Borja

Voz 0298 23:38 pues atentos porque es un partido muy muy intenso porque Valladolid está jugando el descenso está jugando la vida gracias a Sue en un año que está siendo muy especial para el Getafe esos esta notando a nivel de apoyo fijaos que decía Uxue ahora mismo que va a haber mil aficionados en Valladolid apoyando al al equipo nos escucha ya Javier Alonso que es el portavoz de la Federación de Peñas del Getafe también de la peña Geta genio qué tal Javier muy buenas hola muy buenas qué tal final lo sobre mil aficionados en todas confirmamos que va a haber mañana en Zorrilla

Voz 17 24:05 si aproximadamente sí bueno la verdad es una locura

Voz 0298 24:08 ahora de lo que está generando el el Getafe que a estar alturas de temporada mil personas en Zorrilla es señal de que el equipo está haciendo una temporada espectacular y eso pues ha contagiado de una forma increíble a la afición no

Voz 17 24:19 sí sí la verdad es que sí a parte que es un desplazamiento relativamente cómodo que son dos horitas nada más Se cuando por la mañana hay apetece apetece acompañar al equipo

Voz 0298 24:29 imagino que eso el tema de la cercanía también también influye no sé yo pregunto si os espera y realmente a principio de temporada que el Getafe pudiera estar en una situación como la que está actualmente

Voz 17 24:38 la nadie nadie lo creía eso eso te lo puedo asegurar todo el mundo pensábamos que es salvar la categoría y estará ya a mitad de la tabla pero nuestro objetivo del principio pero evidentemente el trabajo y la constancia vivir buena fe de los chavales pues usar llevaba allí arriba oye hará la ilusión no hay quien la pare

Voz 0298 24:56 hay que fijarse también lógica en de siguen la actualidad del Getafe Bordalás muy cauto en todo momento diciendo que hay otros equipos que están para clasificarse para Europa pero lo tenía por ejemplo decía Jorge Molina en El Larguero que a él no le vale clasificarse para para Europa League yo no sé a lo mejor los aficionados un poquito es mejor no tres porque ser tan cautos no cómo lo estás viendo realmente dónde creéis que va a acabar el Getafe esta temporada

Voz 17 25:17 pues mira dónde acabe lo vamos a dar por bueno ya porque la verdad es que el objetivo era como te he dicho han de mantener la categoría que nos encontramos con el premio en Europa pues fenomenal que sí que es Champion pues muchísimo mejor de la Champions sería un hito en la historia un club bajo el presupuesto que tienen el Getafe meterse en Champions sería Bastia

Voz 0298 25:40 pues a ver si es verdad que la hostil lo que sea pero que el Geta tiene que estará en Europa íbamos a Essien se en la Champions ya por último Javier tres programados más viajes de aquí al final de temporada si el equipo sigue ahí peleando por lo más alto

Voz 17 25:52 en esta difícil pero vamos a intentar estar en Barcelona también

Voz 0298 25:56 pues habrá que estar allí venga muchas gracias Javier y que disfrutes del gran partido que lo contaremos en Carrusel iba ojalá con la victoria del equipo azulón muchas gracias Javier

Voz 17 26:05 gracias hace pero tenemos a bien contar

Voz 0298 26:07 teoría del se quién te equipo del que vamos a hablar aquí en Carrusel Madrid que es el Rayo Vallecano Justo la sintonía Clemente a Nacho aquí al al Rayo Vallecano que le da ilusión al al conjunto vallecano que el otro ya ganó frente al Valencia en una victoria muy importante porque el equipo estaba muy tocado han sumado cuatro puntos con nueve desde que llegó Paco Jémez y mañana llega ese partido como decimos crucial en San Mamés siguen a tres puntos de la permanencia así que vamos a ver si mañana conseguimos rascar algo de de la capital vizcaína novedades iban Álvarez muy buenas

Voz 18 26:49 hola qué tal cómo estás cómo ha calado

Voz 0298 26:52 pero

Voz 19 26:53 bueno pues el Rayo que llega con un partido clave ayer no definimos en hora25 como el partido de los tres puntos a los que separan al Athletic de Europa y al Rayo Vallecano de la permanencia tiene las a la baja de Jordi Amat que volvió a jugar pero en recuperas Giamatti tiene la baja de Gálvez que volvió a jugar la semana pasada uno se lo pierde por sanción otro que vuelve tras acumulación de amarillas su saque gas seguramente formar a esa pareja de centrales junto a Abdulá lleva ya veremos si mantiene todavía el Rayo Vallecano Paco Jémez desalinización con al lateral derecho Instituo la izquierda que les funcionó el otro día frente al Valencia en el estadio de Vallecas que es un partido importante porque Europa el Rayo por la permanencia está obligado a ganar la principal referencia hacerla otra vez Raúl de Tomás que lleva trece goles está a a siete de la permanencia el equipo vallecano Le quedaban sirve para conseguir esos veinte con los veinte que les pide que le pidió Paco Jémez terrible Tomás a su llegada a la capital de España hay tenemos un partido muy importante en el que el Rayo está obligado a puntuar porque si no será una semana más en puestos de descenso y a ver si el Rayo es capaz de San Mamés el Getafe también lo puede hacer un favor por ejemplo su visita Valladolid que es uno de sus máximos rivales por la salvación

Voz 0298 28:00 desde luego porque el otro día el Rayo le hizo un favor al Getafe ganando al Valencia vamos a ver si ahora le devuelve el favor el equipo azulón Iván de detalles son cuatro puntos como con nueve sobre nueve como decíamos con con Paco Jémez lo buenos que por fin ante el Valencia el equipo ha sido capaz de mantener la ventaja porque R hay que recordar que ante el Betis iban ganando el empataron en Ipurúa iban ganando y perdieron ante el Valencia se pusieron por delante y mantuvieron la ventaja llegó esas un aspecto fundamental que que se ha ganado con Paco porque con Míchel ya también pasó muchos partidos

Voz 19 28:28 es que fíjate eran incluso dos jornadas más porque el anterior empezaron ganando en la cerámica el Villarreal también acabaron perdiendo y otra semana anterior fueron al Camp Nou se pusieron por delante y acabó dándole la vuelta al marcador el Barça eran cuatro jornadas consecutivas en las que el Rayo empezamos ganando no era capaz de llevarse los tres puntos los recalcó Paco Jémez en la previa del partido contra el Valencia que era un aspecto mental que el equipo tenía que mejorar que si era capaz de ponerse por delante luego en la segunda parte no bebía hechas hacia atrás sino que mantiene el segundo yo el otro día asegura que tardó en llegar ese segundo gol no llegó hasta el tiempo de descuento pero sería otra imagen del Rayo un equipo que iba al ataque que no se vio encerrado por el Valencia es verdad que el equipo de Marcelino lógicamente tuvo bastantes ocasiones recordamos llegado diecisiete jornadas consecutivas sin sin conocer la derrota equipo del Valencia pero el Rayo fue valiente se puso el cero en la primera parte ya en la segunda se echó arriba y al final donde ese gol de de Mario Suárez consiguió el segundo tanto es una salida complicada pero es verdad que el Rayo está buscando otra imagen desde la llegada de Paco Jémez por lo menos quizá un poquito más de ambición un poquito más de de un equipo que busca el rival es un campo complicado es una salida difícil porque el Athletic está en los puestos de arriba empezó mal pero ahora ahora está muy bien el equipo de Garitano pero oye que no confiar en en este rayo que además se va a desplazar las plantas que tienen hasta hasta San Mamés es el domingo son las dos de la tarde es una buena hora para disfrutar del domingo en Bilbao y ojalá el Rayo se pueda tener los tres puntitos si no es así por lo menos uno que le permita seguir en la lucha en esta siempre se queda

Voz 0298 29:50 ya está San Mamés se va a desplazar Carrusel Madrid con José Palacio para narrar desde la el desde el estadio del conjunto bilbaino lógicamente el partido gracias iban hasta luego una hora esta mañana pendientes del Rayo Vallecano en categoría masculina ya estábamos pendiente del equipo femenino partido de la Liga Iberdrola frente al Espanyol partidos estaba jugando desde las once ha mejorado la situación Sofía para el Rayo

Voz 20 30:11 pues no no mejorado estamos en el minuto setenta y seis Rayo Vallecano uno con el cuarenta y ocho español Fico

Voz 0298 30:18 está la goleada dura para el conjunto rayista uno cinco la está ganando el español en el tramo final del partido hablamos de ese partido extraño en cuanto a fecha en cuanto ahora que será el Leganés Real Madrid que contaremos el lunes en Carrusel Deportivo

Voz 3 30:45 y es que con esto de la Guerra de los horarios

Voz 0298 30:48 Mariza está fuera de Champions pues es posible que esta fecha que no es la más habitual para los madridistas Gonzalo Conejo que siguen Gran Vía pues no sé qué le parece a la al aficionado blanco eso de tener que jugar un lunes por la noche que es cosa de otros equipos habitualmente más humildes

Voz 14 31:02 tal Borja pues hace tres años que el Madrid no juega un lunes fue en la temporada dos mil catorce dos mil quince en esa en la primera jornada ganaron dos cero al Córdoba estamos aquí con tres aficionados al Real Madrid con Fidel muy buenas con Carlos bueno Icon Esther buena qué que os parece este partido el lunes que el Madrid juegue el lunes

Voz 1610 31:23 hola particularmente bien porque somos amantes del fútbol pero veo que se perjudican los aficionados al estadio pues se siente perjudicada niños mayores gente trabajadora pero al final es que somos los amos del Madrid gusta luego escribía

Voz 22 31:37 Carlos tú qué piensas pero yo veo el fútbol no tiene ese fin de semana porque los luna que bajaría mucho la sentencia del público dos hiló el lunes paga para coger la resaca mayormente

Voz 14 31:52 Esther tu qué piensa que hemos estado hablando ante Si que no te gustan los partidos los lunes no

Voz 15 31:56 Nilo unen y Marte nimia Koenig ningún Dios no quiere que haya fútbol ningún digan todo bueno bueno un día sólo pero los hombres tanto del día con el fútbol

Voz 14 32:04 con un día tienen bastantes pues ya ves Borja no gusta al aficionado madridista los partidos los lunes ni a las aficionado madridista está

Voz 12 32:12 poco bueno pues al extremo y eso es lo que es hoy

Voz 0298 32:15 bueno que tenemos a salir a la calle que nos encontramos con gente con opiniones muy diferentes hay quien quiere partidos todos los días hay quién no quiere que se juegue nunca el fútbol Antón Meana qué tal muy buenas hola cómo estás Borja muy buenas pues ha tenido que llegar Carlos Meana para que el Real Madrid juega en un lunes sí la verdad

Voz 0231 32:30 así lo comentaba el otro día seguro que lo hablaba con alguien pero

Voz 0298 32:33 lo lo comentaba la presidenta del Leganés que nunca vamos a Butarque en fin de semana

Voz 0231 32:36 K ya sea porque el Madrid tenía Mundialito dice aplazó el partido a febrero un miércoles ya sea porque jugaba Copa del Rey ya sea porque se cambia de fechas liga entre semana pero nunca juega el Madrid en fin de semana en Butarque es una situación difícil para el Madrid porque demuestra que está muerto en todas las competiciones que le ponen a jugar el lunes como si fue equipo vulgar y es una pena para un Zidane que está entrenando ahora mismo en Valdebebas el penúltimo entrenamiento antes de jugar en Butarque con la sensación no de que están los grandes equipos de Europa peleando por ganar la Liga por llegar a la final de la Champions y el Madrid está hablando de porque le

Voz 0298 33:11 el lunes desde luego que está siendo un final de temporada extraño y más que va a ser no a medida que vayan avanzando las rondas europeas a los equipos empiezan a festejar los los títulos de por ejemplo la Juve está a punto de ser campeonas y logra un empate frente al Español el Barça está muy cerquita de ganar aquí también en España íbamos a ver no lo que lo que sucede en un Real Madrid en el que lo más destacado Antón seguramente para el partido del lunes será la la ausencia ya confirmada de Sergio Ramos si les

Voz 0231 33:34 donde el capitán el camino lo confirmaba ayer por la mañana el Real Madrid en su página web una lesión de grado uno en el sóleo izquierdo no va a jugar ante el equipo de Pellegrino es una baja importante ya no estuvo Ramos en el último partido jugado en el estadio Santiago Bernabéu Yorgos es fundamental el papel de Ramos en el vestuario de cara al próximo verano hoy leía el artículo de Relaño en el has me gusta mucho leer Alfredo por las mañanas incide que va a medir poco va el poder de Zidane no se ha Pogba demostrará que tiene mucho poder yo creo que en esa la llegada de poco van en la llegada de Hazard en la salida de gente importante va a tener un papel capital Sergio Ramos un hombre tan importante en El Vestuario va a tener que ser eso el brazo derecho de Zidane en la relación de futbolistas yo no veo tan malo que despeje un poco la mente que descanse el sóleo que el último tramo de temporada no digo que se lo pase sin jugar pero que si no está al cien por cien Ramos como le pasa ahora con esta lesión en el sóleo que descanse que dosifica y que llegue bien a

Voz 0298 34:29 próxima campaña ya hablando de jugadores están recuperando cuánto le queda a Vinicius que seguramente sea la la última ilusión que tenga no el madridismo verle jugar antes de que acabe la temporada

Voz 0231 34:37 Le queda poco dentro de unos días a la vuelta del parón está el del parón de Semana Santa quiero decir de las vacaciones para la gente de a pie hay tres semanas del partido según una semana el Madrid va a jugar el domingo que viene ante el Athletic luego va a votar a al Getafe contra el equipo de Bordalás y luego juega en Vallecas pues yo creo que o para Coliseum o para el campo del Rayo ya estará a Vinicius que está bien que ya va haciendo ejercicio de campo yo creo que eso que para la semana después de Semana Santa entre el partido del Coliseum el partido de Vallecas veremos en la gran esperanza blanca de nuevo en el campo

Voz 0298 35:11 gracias Antón el que está regular

Voz 0231 35:14 José raras lo de Courtois lo contaba anoche Herráez en El Larguero preguntas pregunta Javi Le cuentan Courtois no tiene una lesión muy grande que no está muy mal pero luego él dice que le duele el chico dice que le duele así que parece que se van a repartir la portería el próximo lunes Keylor que va a jugar uva que va a ser suplente bueno mañana en Valdebebas rueda de prensa en domingo decidan qué raro lo escucharemos como siempre en el deporte

Voz 0298 35:40 seis años un domingo por la mañana escuchando a Zinedine Zidane gracias Antón hasta luego un abrazo Chao el rival del Real Madrid que va a ser el Leganés que atención a estas alturas de temporada está a la misma instancia de la Champions que del descenso cómo se afronta el tramo final de la temporada Óscar Egido muy buenas

Voz 5 35:55 hola muy buenas lo primero fue un saludo de parte de todos esos equipos vulgares te juegas Luque insidiosas así que está muy orgulloso de jugar en primera división cuando tormenta hacerlo como está la misma distancia de Europa el descenso qué tal no importante en Butarque porque no ha ganado todavía Marita ocasiones tienen esa ilusión Pellegrino ahora la una y media de la tarde en apenas cincuenta minutos y tiene que resolver la duda de si va a volver o no en el City el delantero marroquí y volvió con el grupo el pasado miércoles veremos si tiene el alta médica para jugar otras Madrid esto ha recuperado el único derecho estuve sufrió hace tres semanas con la selección de Marruecos y con esa duda y con las bajas seguras de Oscar Iris contrato porque está cedido por el Madrid veremos y vuelve hubo conoce titular se ha perdido por lesión los últimos tres partidos Santos que lleva toda la semana con problemas en la pierna derecha es la sexta vez que me afecta en Liga siempre es muy distantes ha perdido el Leganés y ha ganado dos veces en la Copa una temporada uno cero en Butarque el año pasado uno dos en el Bernabéu y por eso esta semana en Leganés ha lanzado un reto como es que si llana al Madrid para regalar todas las camisetas que se hayan vendido desde el pasado lunes hasta que comience deportiva de toda la noche así que porque has Tony Tucker hizo una camiseta la semana

Voz 19 37:18 a la compró Girona descendieron pues bueno

Voz 5 37:20 pero porque a lo mejor los gratis

Voz 0298 37:23 suerte Tony que es el que el que maneja por aquí gracias Óscar ahora con este Leganés Real Madrid cerramos la información de los equipos madrileños que juegan en primera división pero hay más en Carrusel Madrid hasta la una de la tarde se funde vamos a ti

Voz 0298 38:02 en segunda división la gran noticia para el fútbol madrileño está siendo la temporada que está marcando el Rayo Majadahonda realmente increíble lo que está haciendo el equipo de Antonio Iriondo debutante en la categoría tras treinta y cuatro jornadas es décimo cuarto con cuarenta puntos siete por encima del Extremadura que ahora mismo marcaría la zona del descenso y hoy José

Voz 1621 38:19 qué duro qué tal muy buenas hola a Borja muy buenas vemos al protagonista de moda del equipo porque es uno de los puntales del conjunto de Antonio Iriondo el máximo velador además ha acostumbrado en esta segunda vuelta hacer dobletes en los últimos meses y bueno yo creo que es un buen momento para el Rayo Majadahonda y también para Aitor Ruibal que es el delantero de este Rayo y el protagonista de el carro en el Madrid y que ya nos escucha

Voz 0298 38:39 por qué tal muy buenas macho el otro ya te gastan entre los del Deportivo con esos dos goles eh

Voz 24 38:45 sí la verdad es que hicimos compartida por muy bueno que te he dado las gracias al equipo porque sus a estos otros

Voz 0298 38:58 lleva once goles pero sobre todo es ese ese tramo final de temporada que te estás marcando sobre todo fuera de casa en los últimos cuatro partidos que ha jugado tres dobletes es algo que que está siendo clave para que el equipo pues prácticamente está sellado la permanencia

Voz 24 39:12 sí salió tres partidos no fueron en los últimos cuatro meses han salido redondo no era mi equipo la verdad que que muy contento no porque porque nunca volvía me había pasado esto no ahí

Voz 25 39:29 aunque él y trabajo tiene que compensar ahí sí por eso sino trabajando

Voz 0298 39:33 vi cómo fue lo del otro día en un escenario tan tan mítico como Riazor donde se han visto los partidos de los más espectaculares e incluso en Europa la en los últimos quince años si IS cero dos me imagino el run run en la grada la desilusión y que fuera que luego lo provocara ante un equipo en el fútbol español como como fuese partido Patti

Voz 24 39:51 la verdad que me al principio de su partido muchísimo el costo total la pelota como a nosotros no nos gustaba vivo unos la segunda parte ellos lanzaron un poco más las líneas Si lo hace Montaño a los espacios de mirando jugada de los contratantes un

Voz 0298 40:13 llevar el partido de esta noche recibís al Tenerife tenía siete puntos de ventaja con Extremadura si ganáis estrella Salvador

Voz 24 40:21 a no yo no me queremos pensar pensar eso no de nosotros queremos un partido oí vuestro y salvarnos lo antes posible pero pero sin sino chino ocurre pues seguiremos trabajando para para saber qué

Voz 0298 40:39 estamos hoy con Aitor Ruibal duro porque tú lógicamente Le conoces muy bien y que tiene una historia pues bastante interesante con muchas cosas que la han pasado en poco más de un año que Aitor tú te acuerdas de un el año pasado justo en una fecha nunca

Voz 1621 40:52 como este es apuntó

Voz 25 40:54 cuando no

Voz 1621 40:57 cuento ello estabas con el filial del Betis empatando a dos ante el Jumilla y además marcas en ese partido en aquel momento pensamos que podía llegar un año después hasta aquí

Voz 24 41:05 la verdad es que la verdad es que no lo bueno no parte de mi lesión de ese partido no está Messi me medieval creo no si no recuerdo bien y aparte que un gol idéntico al que marcó Marqués de fin de semana el primero

Voz 0298 41:21 una Aitor Ruibal que ya ha jugado en en Primera División si no me equivoco fue partido frente al Atlético de Madrid con Quique Setién y bueno que fue para lo que supuso para ti llegar a debutar en Primera División

Voz 24 41:31 es bueno que el sueño de cualquier niño una situación increíble yo digo con

Voz 25 41:41 Villamarín Marín con con el ambiente que tiene la afición que es lo que que es una de las mejores de España y del mundo y luego duro

Voz 0298 41:49 se lo decíamos tiene otra anécdota no porque jugó en el en el Cartagena ir a una implicación directa con el equipo

Voz 1621 41:56 no sé si le gustara demasiado Aitor hablar de esto pero es que Aitor tú estuviste presente en el ascenso del Rayo Majadahonda pero sí que es verdad que vestido con los colores de del equipo rival no

Voz 24 42:05 sí claro es que no me gusta hablar

Voz 25 42:07 a hay gente que en la situación y gente que no no

Voz 24 42:12 yo he aquí el el

Voz 25 42:14 duro momento aquel sufren como los demás no que llevaban a poco tiempo ahí luego se presentó la oportunidad de jugar el segundo hay invierno y la coge y como en cualquier trabajó en cuando cuando lo hacían pues que piense lo mismo

Voz 24 42:29 no preguntamos se te da una botella acompasado

Voz 0298 42:32 la Aitor estábamos hablando en la en la redacción con Uxue Caballero que cubre taninos partido del Rayo Majadahonda con duro decíamos cuál es la posición de Aitor y me decían es que juega por todos los sitios realmente a ti que te gusta jugar más por una banda por la otra delantero centro

Voz 25 42:44 bueno si me llegan a decir me gusta más de centro no pero bueno no es que el libre en poco para arriba ahí moverme por el campo

Voz 0298 42:55 tú sigue perteneciendo al Betis el año que viene de donde te ves

Voz 25 43:00 bueno ahora mismo no me dio ningún sitio ahora lo que pienso es en el Rayo Majadahonda Hay y conseguir el objetivo oí sí puede ser marcar los máximos goles posible muy iba de todos

Voz 24 43:12 que sea posible lleva once goles

Voz 0298 43:15 es el pichichi de Segunda es curioso sigue siendo Enrique Gallego con quince aunque canasta jugando lógicamente en primera división en el Huesca no se te planteas llegar a ser el pichichi de Segunda este año cómo estás jugando en esta recta final