Iglesias el limpiaculos y la paliza de Alfonso Rus

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0444 00:35 qué tal muy buenos días yo recuerdo que en el libro

Voz 1231 00:38 en estas nuevas mucho de las campañas electorales que había descubierto te dieron mucho juego

Voz 0444 00:43 pues las campañas electorales siempre has hecho menos pero reconozco que lo que está viviendo estos días se es difícilmente

Voz 6 00:49 superable bueno tales tiempo pues son capaces

Voz 1231 00:54 hoy en el Diccionario de conceptos políticos hablamos de campañas raras sí

Voz 0444 00:57 si lo hacemos partiendo de una propuesta que ha hecho la candidata del PP a la Comunidad de Madrid Isabel Diaz Ayuso que ni ella misma sabía explicar del todo

Voz 7 01:04 concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar que se de manera que se tengan en cuenta para expedir el título de familia numerosa au solicitar plaza escolar

Voz 8 01:16 permítame que no quiere ser un aguafiestas ni mucho menos pero en caso de que se produzca cualquier problema las ayudas se devuelve no o cómo es

Voz 9 01:25 hombre no hemos estoy todavía pero la idea sería evidentemente si después ya está bueno no lo he pensado pero yo

Voz 0444 01:30 lo que sí

Voz 6 01:32 no lo tengo claro yo creo que no no te prometo que no es lo más lógico que dicho

Voz 0444 01:37 estos días de precampaña han estado plagados de cosas raras por ejemplo la famosa propuesta de Vox de que las personas honradas tengan armas

Voz 10 01:45 con el cenicero con un palo con el culo

Voz 11 01:47 yo de cocina con la licencia que les haya dado el estado

Voz 0444 01:52 son españoles asaltado su casa ve cómo

Voz 11 01:54 amordazar a su familia como intentan violar a sus hijas

Voz 12 01:57 n derecho tiene el deber de defender las Minogue esperar a que llegue no

Voz 0444 02:02 una casi echa de menos las propuestas de antes las de toda la vida por ejemplo Jesús Gil las viviendas gratis

Voz 13 02:09 la vivienda como necesidad del que no puede tener vivienda Ali pagar ochenta mil echará a tener vivienda grano para conservar bien iba a ser de la internamiento ver al va a tener vivienda gratis vamos a hacer cinco mil en cuatro años dicen que no hay suelo ya verás como digo si hay

Voz 14 02:32 al eso sí que es verdad es si sobra suelo

Voz 0444 02:36 también sobraron los imputados por corrupción urbanística los hay también que le pegan al cinismo even en la paja en ojo ajeno pero no la viga en el propio

Voz 1231 02:43 me das asco la gente que hace que hace política así que dice siempre lo que lo que conviene a lo que arranca el aplauso el aplauso fácil

Voz 0444 02:55 en época electoral es mejor no prometer mucho porque sino te puede pasar como a Albert Rivera

Voz 15 03:01 estaremos en la oposición no apoyaremos la investidura ni del proyecto de Sánchez líder señor Rajoy que no está aquí pero como si estuviera

Voz 0444 03:10 eso es a lo largo en nuestra historia reciente hemos visto técnicas innovadoras para pedir el voto por ejemplo recientemente con las cacas de tu hijo

Voz 16 03:19 tengo que después de haber estado tres meses limpiando culos y cambiando pañales estoy más preparado para ser un buen presidente que antes de hacer

Voz 0444 03:27 aunque sin duda la manera más chocante de pedir el voto es esta del popular Alfonso Rus en la campaña europea de Arias Cañete

Voz 17 03:35 o el goteo hubo estén una paliza a votarlo todo

Voz 0444 03:39 por eso Times Afonso Rus dice es sin duda una buena técnica disuasoria luego está pues Juanma Moreno que en la última campaña Andalucía también hablaba con las vacas

Voz 1231 03:51 el propio

Voz 0444 03:56 si es que se que el campo en época electoral

Voz 18 04:00 viste mucho ahora hemos estado aquí viendo este campo de alcachofas bueno a mí eh realmente memos

Voz 0444 04:07 no emocionarse y se lleva también en campaña con lo que sea éste es Monago pidiendo el voto o lo que sea esto

Voz 19 04:16 a mí me gusta Camela aquí la moda es decir que me gusta lo indie o la fusión Welteke no a mí Camela

Voz 0444 04:25 en las campañas raras también llama la atención la habitual resistencia de algunos dirigentes políticos hacer debates son noches en las que todo sea dicho predomina el mal humor

Voz 21 04:42 es permitir que el alguna pregunta cuántos debatirán organizó sí

Voz 22 04:47 no que este es el cuarto cuanto no en hechos entradas es es el único de acuerdo sigue tiempo para señalar

Voz 21 04:55 el permiso para seguir o no seguir al Señor no me no me permite simplemente decir te voy a decir usted una cosa para que la opinión extendida el próximo de debate lo hacemos tiene usted de que lo hacemos sentado en una butaca vacía que también a mí me da igual

Voz 23 05:19 intervención el señor Rodríguez Rubén Pérez Rubalcaba eh que hace cuatro años estuve aquí con el señor Rodríguez Zapatero perdió el debate

Voz 1231 05:35 porque el presidente del Gobierno sin los Rajoy tiene que ser una persona decente y usted no

Voz 24 05:43 lo que no se puede recuperar uno de la afirmación Ruiz ruin mezquina ya señor Rajoy miserables que ha hecho historia

Voz 0444 05:54 el momento cumbre también tendremos que pagarnos los habituales vídeos electorales cada vez más estrambóticos Éste es de Teresa Rodríguez de Podemos en Andalucía

Voz 20 06:04 la última encuesta habla realmente en esa provincia de que no hemos comprado por lo menos tres gramos

Voz 25 06:19 la Guardia delante que mantener llega lo de dragón

Voz 0444 06:27 no puedo bueno y hoy voy a terminar con algo que a mí me parece genial los lapsus en campaña hay de todo y en todos los partidos desde no recordar porque te tienen que Bogotá hasta olvidarte en nombre de todos los candidatos y en definitiva no saber dónde estás dónde vas

Voz 1231 06:54 una de las propuestas

Voz 17 06:57 la realización de un eh de la Casa de la Cultura ponerlo a realizar realizar como era un centro de alto rendimiento hoy precisamente después de Bilbao vamos a ir a a Guipúzcoa vamos a visitar Guecho

Voz 27 07:25 la calle está diciendo que quiere un cambio quiere a Pablo Iglesias a Pedro Iglesias en la calle y quieren a Pablo Casado como presidente del Gobierno el día veintiocho de abril The Daily gracia no te puedo confunde con pero sería un error que no me lo podría permitir

Voz 1231 07:51 el alcalde de Alicante se llama Cristina Pardo buen

Voz 5 08:04 buena Semana Santa igualmente un beso adiós