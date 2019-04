Andrea Motis presenta "Do outro lado do azul", el jazz con ritmo brasileño

Voz 0874 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino y ahora cubriría el Roadster suban un poco el volumen de la radio relajen se disfruten porque nos acompaña la voz y la trompeta de Andrea motes

Voz 0874 03:36 Andrea cómo estás Andrea hola muy bien yo creo que la primera vez en este programa que alguien a sentarse poner la trompeta encima de la mesa yo creo que mucha gente vaya por la vida con una trompeta no en tu caso de desde cuando te acuerdas que llevas una trompeta encima

Voz 10 03:51 así como para tocar en lugares desde los trece años que empecé a tocar con Josep

Voz 0874 03:56 con la guitarra de José travel Lladó buenísimo chaqueta para tocar en la radio me encanta donde eso respeto por el medio no te acordarás pero hace tres años el día de San Jordi hicimos el programa en la calle Caspe si montamos hay un escenario ya había miles de personas y Serra hasta el programa

Voz 10 04:12 sí me acuerdo entre kurdos y hay recuerdos había mucha gente que decías

Voz 0874 04:15 pero quién es esta chica a esta chica es Andrea mortis entonces era una niña prodigio ahora te siguen llamando niña prodigio

Voz 10 04:23 yo si me lo preguntan mucho pero sea así me molesta pero es que no se más allá de lo que digan esa niña pues

Voz 11 04:31 no niña no soy pero es verdad que tenía un hijo ya se acaba para sacar a la palabra de raíz

Voz 0874 04:38 Guinea veinte entonces ahora tienes veintitrés estos tres años que has hecho

Voz 10 04:42 estos buenos a como te decía antes de los trece ya son diez años que giro con mi quinteto hemos hecho bastantes cosas este es el octavo disco por ejemplo el que presentamos ahora bueno me intermedio pues hay cosas con sinfónica convivan con con con invitados como Scott Hamilton al saxo discos de pone ir entre otras cosas con otros invitados como voy Gordon discos aquí entre todos así que hemos estado siempre bastante productivos

Voz 0874 05:09 has compuesto mucho porque en el disco nuevas preferido cantar temas de otra gente

Voz 10 05:12 bueno no en este también hay tres composiciones originales en el anterior también pero hasta entonces nunca había hecho originales

Voz 0874 05:20 para ello no ha empezado

Voz 10 05:24 los últimos tres años hay demasiada gente a la que

Voz 0874 05:26 venga Hear no supongo en sí claro a mí me gustan mucho ver

Voz 10 05:29 a canciones que me gustan cuando me las canciones me dicen algo pues me gusta transmitirlas sobre todo cuando son canciones que la gente no conoce mucho y pienso que lo puede hacer llegar a otras personas sea porque las canciones que ya por ejemplo ya no se interpretan tanto cuando a mi me gusta mucho y pienso que es una lástima que haya personas que no les llegue este esta bonita melodía o estás bonita composición también sabes para mí no es mejor hacer una canción original porque muchas veces hay tanta tanta música de la cuál elegir que hay mucha hay música de tanta calidad en todos los ámbitos que revivir esas canciones yo creo que tiene mucho mérito también creo que tengan mucho mérito sino que también tiene mucha mucho sentido para mí sí además que son fruto de un trabajo y de un de una inspiración no de un compositor que está ahí es que yo creo que tiene no se tiene mucho valor para mí el hecho de dar vida a otras canciones que me que me apasiona

Voz 0874 06:20 ahora hablamos un poco del disco pero cuando cuando tú te descubriste el jazz te enamoras te enseguida de lo estabas escuchando yo qué sé lo que hubiera hace trece años en la radio sí

Voz 11 06:29 estaba escuchando lo que había en la radio de verdad cosas DI D

Voz 10 06:33 más pop de canciones infantiles antes de los antes de los diez años así

Voz 0874 06:39 de repente el jazz fue como un rayo de luz que te descubrió lo que tú querías

Voz 10 06:43 bueno lo fue entrenando ya fue algo que fue entrando poco a poco gracias a que tuvo un profesor que está muy apasionado Joan Chamorro entonces el introduce a través de la escucha la transcripción a a grandes músicos de jazz así por así pues eso empecé a aprender esta música antes y que por eso mi padre siempre le había gustado la música menos intentaba poner discos de Joe Pass de echarse en Gus de de Louis Armstrong y Sonny Rollins que asuntos favoritos esa sí lo habíamos escuchado pero tampoco con mucho interés la verdad que ya así Nos gustó más a mi a mi hermano

Voz 0874 07:16 pero en España el el jazz no cuaja todo lo que debería no nos va a hacer rica haciendo ya

Voz 10 07:23 bueno pues este trabajo no tiene este pero no la verdad es que tengo muchísima suerte porque si me incluyen en festivales que no son ni de jazz así que a ver que no es para hacerse rico pero me refiero que tengo tiene su visibilidad sobre todo en nuestro grupo tenemos ese aspecto muy buena acogida ahí estoy súper feliz por ello también es verdad que si tienes razón que hay grupos de jazz buenísimos aquí locales que no se sabe ni dónde llevar lo saben dónde ir a verlos porque no hay opción de por ejemplo sabes que toca en un garito vale más haberlos pero es verdad que cuesta mucho ganarse la vida según cómo no es mi caso pero el caso de muchas otras músicos de jazz buenísimos así que

Voz 0874 08:03 que valen mucho y que no consiguen siquiera locales para tocar no

Voz 10 08:06 bueno sí que cuesta que no tienen cabida en festivales por ejemplo no cuando es una música que tiene mucho trabajo y que muchas veces es un proyecto de bares bastantes músicos todo pero no claro saque es complicado mover porque también en un club no ganas lo suficiente para atraer a siete diez personas lo más pero bueno una edad pero bueno ojalá yo pienso es que claro ya estuvo sobre su época más dorada con el swing con los Cruner Si todo eso después también tengo todavía éxito con Miles Davis y todo eso hoy en día incluso las personas que tiene más éxito a ver con con respirando la opinión de que son diferentes pero yo pienso que las personas que tienen más éxito en ellas siempre tienen una una cierta mixtura con el pop sabes personas que realmente tiene mucho éxito que se ganan la vida como como cantante de pop porque es una cosa pues midió medio me refiero de estilo no pero mi mundo del jazz bueno hay hay personas que todavía también pero que es es otra cosa sabes que no está en su punto álgido pero bueno también pienso que tiene sus seguidores y también

Voz 0874 09:16 curioso circuito no sí que hasta ahora

Voz 10 09:18 había sido mucho de gente mayor pero esta nada de jóvenes dentro

Voz 0874 09:21 es años como tú fíjate no gente que no

Voz 10 09:23 creo que cada vez más eso es bueno

Voz 0874 09:26 porque si deshacer un disco de música brasileña jazz con música brasileña

Voz 10 09:31 y que estaba escuchando mucho mucho esta de tipo de música y me gustó me apetecía mucho poder llevarla a cabo poderla interpretar puedes aprender un poco más y tocar con instrumentos como el pandero caraqueño quitarlas si te acuerdas que los invitamos para este disco porque son instrumentos que tienen un camine tienen un sonido que la verdad que yo creo que transmite mucha alegría la samba es todo esto es muy que ahora bien bastante popular no quizás hoy en día pero de años atrás

Voz 0874 09:59 sería toda si si viene mucha de

Voz 10 10:02 así de cantar en grupo también se ha visto por eso me interesa y me me gusta mucho por lo menos esta selección de canciones saber si es todo pues yendo de un artista otro de una canción a la otra y aquellas que me imaginado una forma de interpretarla concreta o que me parecido que quedarían bien con el grupo o con ciudades canta selló y tal entonces de hecho la selección hemos bueno y aquí está la servicial buena después añadimos a unas cuantas originales claro con pues se tres canciones para que qué me parecían que sea con la idea de que tuviesen estuviesen bien encajadas en el disco y también hay una canción de Ignasi Terraza que está en el bonus track de Japón pero no piden un bonus track o sea que no se puede encontrar pero bueno desde supongo que algún día también hay una canción original de pandero de de que se llama Sergio de vista se llama sólo de baile y una canción de amigo Jon marzo que así que hay algunos originan de tu país

Voz 0874 11:03 uno de los mejores públicos sigue estando a Japón para el jazz

Voz 10 11:06 sí pero para más de su indio sí para jazz más tradicional como lo que hacemos nosotros

Voz 0874 11:12 bueno pues nos deleita con una última canción no sé si porque cantas en castellano en catalán brasileño portugués

Voz 10 11:19 vamos a hacer otra en portugués que también es de este último disco sólido

Voz 0874 11:24 era motes gracias por venir suerte apuntó

