Escucha las noticias de las 16:00 (13/4/2019)

primer fin de semana de campaña electoral en el que los presos independentistas candidatos a las generales por Junts per Cataluña han escrito una carta que ha publicado La Vanguardia en ella se muestran dispuestos a garantizar un gobierno estable un Ejecutivo del PSOE siempre que no sea renunciar al referéndum independentista el presidente Sánchez respondía desde Tenerife la solución ha dicho al problema con Cataluña es el diálogo

Voz 1722

00:26

el problema en Cataluña no es un problema de independencia que el problema en España es un problema de convivencia y un problema de convivencia no se no se resuelve con confrontación que es precisamente lo que está haciendo el Partido Popular y Ciudadanos y también el bloque independentista un problema de convivencia se responde con diálogo diálogo dentro del Estatuto de Autonomía diálogo dentro de la Constitución que es