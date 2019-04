Jorge Miramón: "Nos ha sorprendido la alineación del Barcelona, pero hay que adaptarse a todos los rivales"

Voz 1 00:00 hola buenas qué tal estás con qué sensaciones habéis acabado

Voz 1991 00:03 ah sí

Voz 2 00:04 bueno queríamos los tres puntos si los buscábamos el partido bueno pues al final la situación en parte es bueno estamos contentos pero viendo cómo ha transcurrido pues un punto que esperamos hacer bueno la semana que viene

Voz 1991 00:20 esto es como todo no Jorge lo digo porque si la temporada un empate contra el Barça porque dejó de pues sí claro no lo lo firmo pero con todas las rotaciones que habían metido teniéndola encuentran circunstancia en la que estáis igual sabe un poco a poco

Voz 2 00:34 sí lo que tú dices a finales del Barça que tiene los mejores jugadores pero independientemente de quién jugará es que nuestra situación es difícil teníamos que ganar así sí

Voz 1991 00:45 que habéis pensado que habéis comentado cuando he visto que ha metido Valverde tantas rotaciones tantos jugadores tampoco ha habido unas bueno de hecho han debutado cuatro en Liga

Voz 2 00:54 Nos ha sorprendido mucho porque todos los análisis que habíamos hecho era de otra forma de jugar otros jugadores no nos esperábamos estos cambios pero bueno al final te tienes que adaptar a los que hacen rival aquí nos ha sorprendido un poco sobre todo la línea cinco

Voz 1991 01:10 un hombre aquí en la parte que toca el decir Messi fuera de la convocatoria Luis Suárez pues que alivio al fin y al cabo

Voz 2 01:17 sí en parte si esa es que son jugadores que que Konko a cualquier jugada suya decantar un partido oí la verdad que que mejor que no estuviera

Voz 1991 01:26 bueno un puntito os ponéis con veinticinco ahora mismo a cinco de la salvación echáis cuentas en El Vestuario

Voz 2 01:34 intentamos no echar pero al final esa es que cada vez queda menos partidos si intentábamos tomar todos los partidos como una final pero sí que sí que vas haciendo un poco de números desde donde se pueden sacar más donde menos si al final esta así que la tienes un poco a poco en eso

Voz 1991 01:53 sí seguro que ha mirado el calendario el próximo partido contra el Rayo esa fijaros el partido que tenis contra el Rayo luego el Eibar Villarreal otro equipo está también metido en la parte baja Valencia Betis y acabáis con el Leganés yo creo que no sé cómo lo pensáis vosotros pero cuantos más partidos tengáis directos mejor no quiero decir porque lo tenían más en vuestra mano

Voz 2 02:12 sí ahora viene el Rayo estamos pensando únicamente en el Rayo porque ya pensamos que que es una final que yo pienso personalmente que

Voz 3 02:24 si conseguimos la victoria allí

Voz 2 02:26 estoy convencido de que hay que nos vamos a salvar porque el equipo está súper comprometido nunca hemos bajado los brazos Iker o que este partido para nosotros es vital

Voz 1991 02:35 vamos que lo tenía clarísimo no si no ganáis al Rayo en Vallecas practicamente adiós no

Voz 2 02:40 si sabes que al final es un rival directo que que está jugando a lo mismo que tú sí que les recortaría hasta puntos que son claves yo encima anímicamente yo creo que notarias a fuerza de la tenemos porque el equipo el vestuario está muy junto y confiamos plenamente

Voz 1991 02:55 no creo que tiene mucho mérito de quiero decir lo que estáis haciendo este año practicamente hace tres meses estabais desahuciados Ésa es decir no tenían ningún tipo de acción prácticamente por la permanencia o sobrepuesto a esto yo sois metió otra vez en la pelea que tiene mucho mérito en la en la situación en la que estabais eh

Voz 2 03:13 la verdad es que hemos hemos tenido un momento crítico que estábamos bastante lejos hemos recortado puntos y eso es porque entrenando el equipo nunca nunca ha dejado al final teníamos la afición detrás que siempre nos ha ayudado prácticamente lo gastó todos los fin de éxito los entrenamientos por ellas porque ves que que te animan y que lo dan todo y tú ves que tienes esa deuda digamos de tener que volverlo a El Vestuario como te he dicho antes está plenamente confían en que lo podemos sacar adelante

Voz 1991 03:45 sí también tenis claro no que no iba a ser una temporada fácil para vosotros que era el llegar a la primera división hombre que pelear por el por la permanencia era lo que se iba a tocar no

Voz 2 03:56 sí a ver ya esto lo vas hablando ya desde pretemporada que tenemos que llega al final con con ocasiones que el final les va a ser duro que me van a ver partidos claves Isabel es que al final sufrir en primera división club como el Huesca pues se sabía

Voz 1 04:15 si pensamos que

Voz 2 04:17 sé que íbamos a estar hace tres meses tan lejos sabes creíamos que íbamos a estar ahí bueno como ahora más o menos

Voz 1991 04:23 me lo más complicado yo me imagino es el factor psicológico no el saber que estar metido en la parte de abajo y el seguir compitiendo físicamente estáis bien entrenar os encontráis bien pero psicológicamente el salir de esas situaciones de lo más complicado lo más difícil de trabajar no

Voz 2 04:38 si al final el factor psicológico también te afecta al físico sabíamos que que entre todos pues cuando ya son compañero que pues cualquier día que estaba un poco mal pues intentar ayudarle que al final sabes que que todos nos sumamos sí sí que fue hubo momentos difíciles pero bueno el míster me también metió caña en ese aspecto sabía que sabía que tenía que dar lo mejor él para que todos diéramos lo mejor oí de momento parece que va bien pero claro hasta que no consigamos el objetivo bueno no se puede decir no