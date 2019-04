Jordi Martí: "Coutinho no acaba de dar un paso al frente, su comportamiento es muy desconcertante"

Voz 1991 00:00 Marcos López qué tal buenas noches qué tal como estamos Jordi Martí muy buena muy buenas bueno qué os ha parecido el partido sobre todo lo inédito Marcos el ver este equipo en el en el Barça inaudito cuatro debutantes en Primera División con el primer equipo vamos la verdad que mucho mucho que analizar de hoy no

Voz 1647 00:18 puesto que hay mucho que analizar el era un Barça con Andy juvenil de hecho con veinticuatro años y ciento treinta y tres días es el equipo más joven que ha jugado esta temporada en la liga un equipo irreconocible tendría que hasta incluso en el color de la camiseta donde sólo se sostenía Ter Stegen el el el portero el único que estuvo en Old Trafford el único que ha estado en el Alcoraz el único que estar así no pasa nada el martes en el Camp Nou en esa en esa semana decisiva de la Champions donde el Barça se ha tomado este partido como una prueba es como si Valverde se hubiera puesto una bata blanca ha decidido probar muchas cosas no solo probar jugadores que eso es evidente que ha aprobado jugadores sino también ese sistema que acabamos de escuchar ahora de Miramón qué te ha dicho que la sorprendido porque nadie imaginaba que el base va a jugar con una línea de tres centrales contó divo con Murillo con un Tití con dos carrileros largos vague por la derecha email con que también es novedoso por la izquierda y al final te quedas con los detalles con los destellos de este chico que te que esconde bajo ese cuerpo angelical te diría yo un talento espectacular que es Ricky Puig también me gustaría destacar a a vague chico también que hoy debutaba diecinueve años lateral senegalés que jugó el Mundial el último Mundial de Rusia que marcó incluso un gol que hoy ha tenido personalidad y que incluso el Barça jugando con está extrañísimo porque Paramio sido extrañísimo huida B no ha perdido es verdad que jugaba en el campo el colista pero ha generado ocasiones a todo aquel disparo al palo de mal Konya ha tenido eh precisamente la el pase de Ricky Puig que desvele remata y hace una parada extraordinaria Santamaría y al final el Barça ha ganado el derecho a jugar este tipo de partidos este tipo de pruebas porque lo importante y lo trascendente sucedió el miércoles iba a suceder ahora el martes en el campo

Voz 0985 02:02 no Jordi Bono por citar todos los nombres también tendríamos que elogiar al trabajo de Arturo Vidal a su humildad en el esfuerzo por cómo ha corrido por cómo ha competido por cómo ha recuperado balones por cómo ha batallado los duelos individuales en este modelo mejor oye de lo mejorcito está dando un paso al frente por lo tanto tenemos que destacar y luego está el asunto de envíele ha hecho sesenta minutos Yago muy interesantes yo creo que son sesenta minutos no sé yo cómo interpretar el hecho de que Valverde lo haya sustituido y darle un pequeño descanso no sé si pensar que esto apunta al partido contra el Manchester el próximo martes máxime cuando Coutinho no acaba de en en no acaba de dar ese paso frente sinceramente este comportamiento irregular de Coutinho es muy desconcertante desconcertante sin embargo de melé él la aprovecha su oportunidad actúa con personalidad ha pisado su zona lo ha hecho con peligro lo hemos visto jugar liberado is a las ha jugado que es lo que es le pide a un jugador en un partido de estas características por lo tanto dentro de un partido Yago que ha sido un poco plano porque yo esperaba incluso más del Huesca no sé porque estaba convencido de que este punto a Huesca el leer

Voz 1991 03:16 la verdad es que a Jordi ha llegado el momento en que ha dicho no voy a perder este punto Es posible

Voz 0985 03:20 pero yo esperaba digo convencido de que buscaban los tres puntos como un punto de inflexión como una palanca para para proyectarse en este tramo final pero en este en este partido más bien plano en efecto hemos tenido todo un cúmulo de pequeñas historias que han hecho del partido una historia muy interesante

Voz 1647 03:37 es un desastre es increíble increíble es un cuerpo extraño absolutamente desubicado fuera fuera de lugar sin conexión con DVD que que ha tenido chispas de que ya ha recuperado la velocidad después de estar un mes como decía Adrià sin jugar por esa recaída de la lesión muscular pero es un cuerpo absolutamente extraño ya se sabía que no era delantero centro ya se sabía que como máximo había jugado de falso nueve especialmente en la Unión Deportiva Las Palmas lo que no se sabía o al menos no se esperaba es que chirriar a tanto en un equipo donde no ha tenido ningún peso ninguna incidencia ninguna influencia en el juego de ataque para ser delantero centro del Barcelona que es lo que ha hecho hoy o al menos el rol que le que había destinado esta esta tarde Valverde en El Alcoraz no ha dejado nada absolutamente nada

Voz 0985 04:28 Jordi no eso quería Boateng astur si por ejemplo esperemos que no pero ten no tuviéramos la desgracia de que selecciona Luis Suárez está Boateng para suplirle yo me temo que no es que de los que hemos visto es el que menos está para jugar de titular yo creo que es algo realmente

Voz 1991 04:49 son moroso eh bueno Jordi yo diría que no está para ir convocado exagerando un poco quizá pero vamos el portero

Voz 0985 04:58 sí sí o hoy de nuevo es verdad que va intentado aparecido también habrá que ha jugado muy solo en punta pero ha intentado pero realmente el resultado hoy en contraposición a chavales como Vague que para mí ha hecho un un partido ya sabido aprovechar su oportunidad porque estos partidos Se trata de esto Yago de reinventarse darse paso frente Boateng desaprovecha su oportunidad Ibagaza sí que la aprovecha ha sido para mí el más activo en lo que es la interpretación del papel del rol que hoy tenía que jugar ya aprovechados los minutos igual que Enrique Puig que nos recuerda un poco a este desparpajo de estos chavales de La Masía léase Piqué léase Ricky Puig que dan ese paso al frente nos ha regalado una asistencia de una elegancia tan sutil para de envíele que esto desde recuadra Ro

Voz 1991 05:41 no no que sí que ese chaval tiene mucho futuro también hay que cuidarle que meterle poco a poco no hay que meterle presión sobretodo que está jugando en el Barça es decir unos que hay que pagar la nadie tampoco no no claro

Voz 1647 05:52 ya ya me has entendido

Voz 1991 05:53 no no perfectamente porque no

Voz 1647 05:56 es es inevitable si no no es inevitable es decir cuando llegó Artur también se pensó lo mismo hoy Le buscó raíces raíces de de La Masia

Voz 1991 06:07 pese que está siempre está físicamente niño salió de la

Voz 1647 06:12 pero sí pero tanto Iniesta como Xavi lo pasaron muy mal en su momento para instalarse de forma definitiva en el Camp Nou y en el primer equipo y creo que no se hacen ningún favor a a un jugador que está iniciando de hecho hoy en su primer partido oficial en el en la Liga española equiparar ese tipo jugadores porque en el fondo está sometiendo a una presión que ya de por si jugar con la camiseta del Barça aunque sea esta de color salmón ya es ya es inmensa imagínate equipararla a Xavi equiparar el administrativo Actur Miqui Puig o cualquier otro jugador

Voz 1991 06:43 esta premisa estrenó comprende donde no

Voz 0985 06:46 el salmón no igual el color es lo de menos las donde está la culpa este derivados de Rosa donde es tal escudo yo que sé no mírala mírala destacaba este este viendo un resumen del partido ahora mismo bueno pero es una foto de esta camiseta donde está el escudo del Barça no sé a mí me gusta eh así pero ir donde están los como la de la la que tiene el Manchester que es muy del rollo también me gusta no había siete me gusta termino reconoce

Voz 1991 07:11 para ahora tú celos

Voz 0985 07:13 no no nos escudos con los escudos creo yo con los emblemas con los con los símbolos poca broma sí que es Pola de color pistacho o la de color rosa quieres pero el escudo porque lo diluye el uno con el escudo es el alma del equipo

Voz 1991 07:29 esa no va a color quiero decir no miraló pelaje muchas equipos eso ahora

Voz 0985 07:34 nosotros a mí en fin tapó quieren hacer de esto un caballo de barro

Voz 1991 07:37 Jordi hay que evolucionar macho es posible camisetas bueno a mí me pasa lo mismo con la bota son todas negras

Voz 1647 07:42 sí yo yo digo yo preferí bota negra Idi Amin este tipo de camiseta me gusta ahora cierro los ojos me presenta una vez en el Alcoraz hablo los ojos y pienso que no es el Barça porque no es un equipo reconocible con el Barça

Voz 0985 07:56 no sólo jugador está bien dices qué equipos

Voz 1647 07:59 este no ir a este equipo es el que está liderando la Liga con ahora con nueve puntos de ventaja por lo tanto le quedan tres victorias en función de lo que haga siempre el Atlético Madrid para ser campeón pero que es ese extraño esos evidentes extraño

Voz 1991 08:12 acabo Champions han descansado Messi Busquets Rakitic por decisión técnica también lo Suárez y Piqué que cumplían partido de de sanción probablemente más que he buscado aunque no hay que decir esto muy alto que lo vayan a las sanciones pero bueno y es decir van a volver todos estos evidentemente Marcos el once de gala si tienes alguna duda por cierto

Voz 1647 08:34 tengo la sensación de que va a jugar Coutinho hice va a guardar Adén velé para la última media hora final teniendo en cuenta que le oye hoy hoy lo hemos visto con chispa con velocidad con desequilibrio ha fallado aunque yo no diría que ha fallado ese remate porque para mí la parada es mucho mejor que estaba bien tirado exactamente María es realmente maravillosa y creo que sólo va a guardar porque Coutinho hoy no ha jugado bien en los veintitrés veinticuatro minutos que apareció segunda parte no he tenido ninguna incidencia en el juego de ataque del del Barcelona pero bajo el equipo de gala con la única novedad para mí de Coutinho pierden velé y luego a partir de aquí ya perfectamente recuperado yo creo que ése sí que sería el equipo de gala de devolver

Voz 1991 09:17 a lo mejor juegan con la camiseta a mí que me gusta la la Rosita saquemos a me me gusta Jordi tú que espera ese partido

Voz 0985 09:25 pues hombre yo lo que espero es al Barça que hemos visto en las grandes citas al que hemos visto en Wembley al que hemos visto contra el Real Madrid al que hemos visto contra al ético al que hemos visto en San siro Éste es el Barça aquellos pero para el próximo martes creo que el Manchester el Manchester United tuvo su oportunidad esta oportunidad le pasó y creo que en el Camp Nou lo normal lo razonable es que el Barça remate eh el trabajo estas mi esperanza esta es mi convicción en relación al once no sé en el hecho de que hoy Valverde insisto haya reservado los últimos minutos de DVD me hace pensar que puede salir con el jugador también de melé en punta para acabar de rematar a Manchester United

Voz 1991 10:10 por completar Jordi abstenido a Rubiales Barcelona hoy no

Voz 0985 10:12 sí lo hemos tenido en el Soccer Congress ya ha abierto un nuevo conflicto en la guerra que mantienen yo revisaría pero siempre hay nada nuevo no igual te has equivocado pues hoy se ha producido porque hoy el presidente de la Federación Española que intervenía en este congreso Yago ha atacado a Tebas le dice a Tebas que no sólo aglutina los derechos televisivos del fútbol sino que además IMV Ade a otros deportes para hacer más negocio Se refería Rubiales Yago a la OT a la plataforma televisiva que tiene Tebas que tiene los derechos también de otras muchas federaciones de repente en la ponencia de Rubiales ida Alejandro Blanco Rubiales con el apoyo del Comité Olímpico Español anuncia que las federaciones quieren crear su propia plataforma televisiva en contra de la de Tebas escucharle

Voz 1346 11:04 la Liga no recibe más dinero como consecuencia de una magnífica gestión recibe mucho más dinero como consecuencia de un cambio normativo que ha aglutinado todo los derechos de televisión de esa situación quiere hacer además negocio a costa de otros de otro deportes esto es una invasión tremenda que ya viene delimitada en la actual Ley del Deporte no lo puede hacer no sé si esto va a ser un titular o no ha hablado con Alejandro la verdad para ello vamos a trabajar todas las federaciones conjuntamente con el Comité Olímpico sí tenemos que crear nuestra propia o Teté lo vamos a hacer

Voz 1991 11:39 vamos que es lo que hace es Jordi es acusara Tebas de invadir la Ley del Deporte con la Babá

Voz 0985 11:45 pues eso es decirle Tebas la plataforma que estos montado con las federaciones te la voy a quitar voy a hacer la mía propia con las federaciones y con apoyo del COE para que los vinos reviertan sobre las federaciones iconos de lo que desató por cierto ayer mañana te contó que a la reunión Rubiales

Voz 1991 12:03 Alonso se fue

Voz 0985 12:04 hoy le han preguntado por este fallido encuentro con Tebas este fallido encuentro para alcanzar el convenio de coordinación IU Rubiales lo que ha dicho hallazgos que el acuerdo se podría cerrar dicen dos minutos siempre que Tebas se avenga a tres puntos primero abrir una ventana de dos horas sin fútbol profesional para la segunda B la tercera al fútbol femenino amateur etcétera dos evitar los partidos que según el natas temperaturas y finalmente sacarnos de encima dice Rubiales el asunto de los lunes con estadios vacíos y fríos cutre

Voz 1346 12:37 no hay un problema para firmar un convenio de coordinación se firmarían dos minutos nosotros claro que queremos que se siga explotando los horario por los clubes cosa diferente es que haya una franja horaria de protección para eso está la Real Federación Española de Fútbol todo tenemos que saber que también la causa un perjuicio al fútbol español cuando por parte de la Liga no se ha admitido la encomienda para vender los derechos de televisión de la Copa del Rey nosotros ahora tenemos que buscar esos quince millones de euros para esos clubes de Segunda B y tercera ya digo aquí que estén tranquilos que no se va a quedar ni con uno menos

Voz 1991 13:11 de todas maneras esto es el capítulo más de Zipi Zape es decir esto no es una guerra Federación ligas una guerra Tebas Rubiales y hasta que no se den cuenta que los protagonistas no son ellos van a seguir sin llegar a un acuerdo porque al final esto es saber quién tiene la razón lo que diga el otro podía llevarle la contraria porque sí creo que es muy malo y muy negativo para el mundo del fútbol y del deporte el tener a dos personas al frente de estas administraciones tan potentes que lo único que tienes una guerra personal Jordi

Voz 0985 13:43 la personal y ahora sabes que San citado Yago para una nueva reunión el día veintisiete de abril con nada que por cierto es la jornada de reflexión previa a las elecciones generales ABS reflexionan eso te iba a decir no