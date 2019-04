Carrusel último tramo: tercera parte (13/04/19)

Voz 2 00:00 los El Deportivo de Nasser Kutcher una villa así

Voz 1991 00:16 como cada sábado le tengamos un repaso al panorama internacional Bruno Alemany qué tal muy buenas olas empezando por Italia ha perdido la Juve yo esto sí que es noticia eh ya podía haber cantado el alirón Kroes la semana pasada esta semana lo mismo le resiste ha perdido dos uno

Voz 0301 00:34 si la semana pasada necesitaba ganar y que el Nápoles perdiera su partido no fue así porque el Nápoles empató a pesar de que hicieron los deberes en EE esta ocasión les valía les bastaba con empatar un campo de de las tal han empezado además ganando con un gol de Moisés Ken el jugador de moda en la Juventus casi jugador de moda en en toda Italia pero sorprendentemente les han remontado a Grecia con muchísimos años muchísimas rotaciones un once te diría ya porque padecido en comparación con hacían el Barça hoy con canteranos gente que debutaba hoy también Kibo nacionales han remontado tiene todavía una pequeña opción de ser campeón este fin de semana y es que pierda mañana el partido que tiene el Nápoles aunque Nápoles si pierde el Nápoles pierde el equipo ante la Juventus es campeona

Voz 1991 01:24 es que ha dejado a Cristiano Mandzukic y Pjanic Tweedy Douglas Costa vamos que lo que tú decías era prácticamente el planteamiento que ha hecho Valverde hoy con la Liga prácticamente ganada pues ha dejado a a los pesos pesados yo creo que lo están haciendo aposta para que lo hagan en casa ahí están todos estos ahí en el campo porque claro no han viajado en este partido al al campo del del espacio y hay que celebrarlo con toda la las estrellas de veremos por cierto en nuestro partido complicado para salir de abajo

Voz 0301 01:53 sí ocho y media la verdad que no nos va bien este resultados hemos contado dos Juventus uno sido un mazazo para la los tifosi de refino de cómo cómo eres tú Yago y todos a partir de las ocho y media mañana además ya comunicarle que ya está recuperado está siendo titular Bassas va a ser complicado rascado puntitos pero son necesarios

Voz 1991 02:13 escondía con bueno ya contamos la historia de frío sino que hacen una fiesta maravillosa donde ha estado Héctor González que es que por todas las los fuentes la llenan de vino entonces tú llegas allí pagas una entrada te ponen una pulsera de comida también gratis es todo como como una barra libre en todos los sitios están convino y te pones ahí vino lo lo que quiere es vas tomando una fiesta maravillosa hay que ir a por cierto eh tras el año que viene y vamos a seguir dando partidos de la Serie B para contar cómo vas a ver si logra ascender de nuevo a la a la sería

Voz 3 02:48 en Francia Le ha ganado el Marsella al niño

Voz 1991 02:50 no

Voz 0301 02:51 sí con victoria final por dos goles a uno en esa lucha desde Marsella por tratar de acabar entre los tres primeros esta semana etiquetan los deberes dice podría haber beneficiado a mañana por el resultado de regalos en Lille en mal llena un empate le vale es verdad para ser campeón también matemáticamente pero Bono una idea todavía mejor al Marsella en ese objetivo aunque lejano de de alcanzar la segunda plaza

Voz 1991 03:17 en Holanda preocupación con De John en el Ajax eso sí el Ajax ha ganado seis dos ha goleado pero se ha lesionado de John vamos a vernos Si llega al partido de Champions

Voz 0301 03:25 si la lesión es sido bueno le han sustituido en el minuto veintiocho es una lesión muscular lo que ha contado Eric ten Hagel el entrenador del Ajax tras el partidos que le ha cambiado poco

Voz 4 03:37 precaución niña venía arrastrando unas pequeñas

Voz 0301 03:39 molestias que que serán reproducido durante el partido evidentemente mañana le van a hacer más pruebas hombres casi pisando diseño uno de los jugadores más importantes de los trenes más importante sin duda al menos de de este ayer de Anza en la me he escogido el mitin en el partido contra la Juve algo bastante gordo donde tiene que empatar llego para no estar en el en el partido porque es el partido mayúsculas el más importante de lo que le queda al Ajax en en este final de temporada el martes es verdad hay poco tiempo para recuperarse pero yo creo que a poco que pueda que casi seguro te diría por lo que cuentan desde Holanda que va a viajar que bastante bastante Pauline incluso que sea de la partida de que empiece el partido

Voz 1991 04:18 hombre es un pinchazo y han retirado por precaución en teoría tiene que estar en ese partido otra cosa es que se resienta porque los temas musculares son bastante traicioneros en este caso y a lo mejor en un esfuerzo durante el partido pues esto es lo que lo que hay pero hay un partido para arriesgar es Osán está clarísimo en a Inglaterra le ha ganado el Fulham al Ewerthon lo que más nos interesa el Manchester United el rival del Barça ha ganado al West Ham

Voz 0301 04:40 sigo en muchísima rotaciones el Manchester United de hasta cinco cambios que somos seis jugadores de los que fueron titulares contra el Barça han repetido a pesar de que Lynette llegamos a la zona jugaba eh ha dado descanso a gente importante como es el caso de de por ejemplo que ha tenido que entrar en el segundo tiempo jugado mata hoy como titular bien De Gea algunas paradas no voy a decir impresionantes pero sí que han ayudado muchísimo que han salvado al al Manchester United y que le ha ayudado a conseguir los tres puntos de que insisto son muy importantes doblete de Pogba marcado los dos goles de penalti el acuerdo ganando por dos goles a uno al West Ham y además ha podido dar descanso a jugadores como decías el Fulham a buenas horas pero bueno ha ganado dos Ewerthon cero al que no recuerdo haya descendido en el el conjunto de de Londres y además Tote un cuatro Javier sincero en de un partido en el que ha marcado un hat algunas licencia de la baja de Pekín ya marcar un hat trick Lucas Moura el delantero brasileño ha aportado tres goles y se ha llevado el el balón en el día

Voz 1991 05:44 y una de las imágenes de la jornada la entrada Andre Gomes eh le va a caer un puro que no veas en Inglaterra

Voz 0301 05:48 sí sí y además se sin balón sin ningún tipo de de emotivo con mi Perovic en el tramo quedado partido es verdad que venían picados que Mitrovica es un jugador para la gente que no lo conozco no he visto de sangre caliente en las que está todo el partido buscando al central entendernos del estilo de Diego Costa ah y la verdad es que en el día del había puesto en un brete al a los defensas durante todo el partido centrocampistas y demás André Gomes que que normalmente el jugador más o menos tranquilos de lo tampoco acabó perdiendo los nervios insinuando un haciéndonos lo contaba Iturralde en el tramo de me carrusel de seguramente va a acarrearle una sanción importante porque allí en Inglaterra si actúan de

Voz 1991 06:28 como tiene que ser por completar Bruno en Alemania uno de los hombres de moda Sancho Aitzol doblete para la victoria el Dortmund no

Voz 0301 06:36 sí que al final ha sufrido bastantes porque estamos todos a cero con esos dos buenos goles de Don Sancho partieran tenía el partido totalmente encarrilado porque era contra el equipo bastante inferior poca jugaban además en en casa pero ha acabado sufriendo con un par de balones al a los palos de del Manning sufriendo mucho en el tramo final que ha marcado un gol el examen y consiguió reducir distancias el el maíz para el final el Borussia Dortmund se llevaba los tres puntos y bueno ahora mismo es líder con dos puntos más que el Bayern de Munich que tienen que jugar mañana en el campo de Berlín el mítico estadio así que bueno veremos porque un empate cualquier tipo de pinchazo del Bayern volvería dejaron al Dortmund que parece que aunque sea el menos de resultado se ha olvidado rápido de esa goleada que recibió el fin de semana pasado

Voz 4 07:22 pero vaya gracias Bruno hasta mañana un abrazo hasta luego

Voz 1991 07:25 así vamos con el resto de partidos que nos quedan en nuestra Liga para mañana empezando por el derbi de las nueve menos cuarto juega el Valencia contra el Levante Pedro Pedro Morata qué tal muy buenas hola qué tal buenas noches objetivo está claro cuarta plaza después además de la victoria del Sevilla todo lo que no sea ganar la cosa se pone complicada

Voz 5 07:42 pero es que el Valencia ha complicado la vida se la complicó no ganándole al Getafe en el partido de Mestalla Se complicó la vida perdiendo el otro día en en Vallecas además y mañana por la mañana gana el Getafe en Valladolid todavía se va a poner la Champions más cara porque se va a poner a siete puntos de de distancia es curioso que el resultado de mañana el Valladolid Getafe lo que le conviene al Valencia justo lo contrario de Lake de de lo que le conviene al al Levante y el Valencia después de una racha de diecinueve partidos de competición oficial donde sólo se ha interrumpido con una derrota en el partido ante el Rayo Vallecano secas es precisamente el pinchazo más importante que ha tenido el Valencià ahora mismo el Valencia está a seis puntos de la cuarta plaza insisto que si mañana gana al Getafe pueden ser siete ir Valencia tiene que combinando Yago que es una situación que evidentemente cansa físicamente a nivel de de lesiones también tiene que ir combinando la Europa League porque el Valencia viene de dos cosas muy distintas mina de llevarse el chapuzón frente al Rayo Vallecano y viene de llevarse el subidón frente al Villarreal en los cuartos de final de ida de la de la Europa League y por ello tiene que ir Marcelino mezclando oí haciendo rotaciones por ejemplo para el partido de mañana en Mestalla partido de las nueve menos cuarto de la noche no puede contar Marcelino en con con novia que está lesionado están sancionados Ferran Torres ir Roncaglia en principio son dos futbolistas que no son habitualmente titulares las novedades en el once inicial probablemente Puccini va a volver ya como titular después de de sus problemas de lesión al lateral derecho Cockell han no estando con novia lo normal es que fue junto a Parejo en el medio campo y lo normal es que juegue Soler en la banda derecha íbamos a ver si juega en la izquierda Guedes aussie juega Cheryshev arriba en principio lo normal debe ser que juegue Gameiro y Rodrigo salvo que quiera dar algún descanso pero por supuesto el Valencia tiene que tiene que ganar sí o sí porque es que ya se acaban las jornadas y la distancia es importante para la cuarta plaza y más Yago con el calendario que tiene Valencia por delante que es una de las cosas que Marcelino destacaba por ejemplo esta tarde

Voz 6 09:44 eh habido yo

Voz 1991 09:46 rueda de prensa conjunta no algo me parece precioso

Voz 7 09:51 sí esto en en el tiempo que

Voz 5 09:54 que se viene jugando derbis aquí entre el Valencia y el y el Levante Se suele organizar por parte de los dos clubes igualmente cuando se juega en el Ciudad de Valencia que cuando se juega en en Mestalla y ávido esa rueda de prensa conjunta además Marcelino hay Paco López coincidieron en un tiempo en el Villarreal cuando Paco López estaba la filial y cuando Marcelino estaba en el primer equipo un tiempo que tuvieron una relación un poco fría pero recientemente la han mejorado y hay una relación excelente entre ambos entrenadores eso la rueda de prensa ha sido agradable por eso Marcelino esta tarde decía esto que yo te comentaba que estaba preocupado con el calendario tan difícil que le venía por delante al Valencia

Voz 1307 10:30 la igualdad en los resultados demuestra que no puedes considerar a ningún equipo en esta primera división como menor sino de mostrarle el máximo respeto porque sino cualquiera te puede sorprender tenemos que que venía haciendo lo que hemos hecho durante toda la temporada pensaron en lo inmediato no mirar más allá que del partido contra el Levante pensar cada partido como si fuera el último

Voz 1991 10:54 es que estoy llevo Morata que las dos al corte y mentira hoy encima ahí para hablar de lo de la rueda de prensa

Voz 5 10:59 no ha salido bien porque lo has metido por la rueda de prensa conjunta y además da el pase

Voz 1991 11:04 no es que me ha encantado además lo de ver a los dos entrenadores dándole normalidad que no pasa nada que no es que haya que hacerlo en todos los partidos pero bueno un derbi darle un poquito de de normalidad me gusta me gusta este tipo de cosas

Voz 5 11:16 verá el partido también a Peter Lim que está por aquí por por Valencia vio el partido el otro día del Villarreal Easy realmente yo creo que viene a ver el partido del Barça y el Manchester porque siempre que juega partidos por España helado bellas el aprovecha para para abrir parece que viene a ver al Valencia pero yo realmente creo que viene a ver al Manchester ya de paso pasa por Valencia

Voz 1991 11:38 y él le gusta el fútbol

Voz 7 11:40 en general debe ser que se va a llenar Mestalla hombre yo creo que

Voz 5 11:45 los abonados seguro que son cuarenta mil luego los aficionados que vengan del del Levante con entradas e vendidas más luego el derbi siempre provoca una emoción especial y yo creo que si no se llena pues por lo menos cuarenta y cinco cuarenta y mil espectadores en Mestalla de los cuarenta y ocho mil que hay de de capacidad autorizada

Voz 1991 12:04 hola gracias Morata bienvenido no un abrazo hola José Manuel Alemán qué tal muy buenas cómo está el Levante

Voz 4 12:11 bueno pues respirando un poquito más tranquilo no después de la derrota del metropolitano el empate del Huesca ante el Barça y poco a la espera de lo que pasaba en ese partido

Voz 8 12:20 entre el Valladolid y el Getafe lo que haga el

Voz 4 12:23 R adelante Girona porque desde luego el conjunto granota llevo una racha bastante mala siete partidos de forma consecutiva sin ganar es un momento muy delicado de la temporada para el Levante no nadie esperaba que estuviera a estas alturas de competición después de cómo arrancó la liga peleando por la zona de descenso oí en estas apreturas ya buenos puntos tan tan próximos a la zona de descenso y al menos Paco López sí que recupera para mañana efectivos importantes porque después de cumplir sanción va a recuperar a los centrales Aer y Cavaco ya Rubén beso que por cierto podrá jugar el el Partido Popular el miedo en el contrato de cesión del Valencia el Levante también Paco López ha dicho por primera vez que Toño no está en disposición de entrar en la convocatoria tras su paso por prisión el entrenador ha convocado a todos los que tiene disponibles a los veintiuno sólo Postigo bichito cure ese pierde en el derbi por lesión tendrá que hacer por lo tanto tres descartes en Mestalla el probable once inicial será el formado por Aitor en la portería con la línea habitual de tres en defensa con coquetea Robert Pierre

Voz 9 13:18 a los costados Jason veremos si no

Voz 4 13:21 una otoño en la medular los de siempre en China y campaña con Mayoral hizo Morales en aquí Paco López a propósito de las que comentaba en esa rueda de prensa conjunta de entrenadores pues bueno ha dicho que a pesar de que esas siete jornadas de forma consecutiva el delantero gana al menos anímicamente el equipo está preparado para dar la sorpresa mañana a ganar en Mestalla

Voz 1307 13:42 el equipo la verdad es que en El Vestuario no hay ninguna duda lógicamente de nuestro trabajo de la creencia en en en la idea en lo que se hace el equipo está preparado

Voz 1991 13:56 está capacitado para para poder

Voz 1307 13:58 afrontar un gran reto como es venir

Voz 1991 14:01 Mestalla jugar contra el Valencia gracias alemana hasta mañana Santi Cañizares muy buenas hola qué partido espera para mañana

Voz 9 14:10 bueno pues espero un partido como siempre cuando se juega verlo valenciano en Mestalla con Iniciativa por supuesto el Valencia que teóricamente es es el mejor equipo de lucha por mejores objetivos yo espero un partido en el Levante como siempre pues a la gala de buen fútbol ofensivo que está teniendo y que yo creo que que que que a pesar de la situación que atraviesa pues no deja de ser un equipo atrevido como hombres en muy buena forma favorable decoró China que es un paso adelante importante va a jugar Mayoral un jugador que yo tengo mucha fe salgo verde pero he pero es un equipo a diferencia de los equipos de abajo que ataca francamente bien y que luego lo que saliendo muchos problemas a nivel defensivo está teniendo mucho miedo a los ultimos que yo creo que los partidos a la segunda parte está teniendo mucho descontrol defensas está jugando muy nervioso que ahí eso es lo que debe aprovechar el partido serio como lo está haciendo en defensa que está jugando francamente bien un orden táctico excelente de mucho trabajo seguro de muchas horas en en Paterna pero también con muy buena voluntad por parte de los jugadores en esta segunda vuelta ir obviamente aprovecharse de que está teniendo Levante no me está gustando nada al equipo de Paco López cómo está gestionando pues se son momentos de partido donde hay que sufrir donde hay que hacerse fuerte en defensa donde hay que

Voz 4 15:33 eh bueno pues manejar eh eh cuando la experiencia el el

Voz 9 15:41 estas tranquilo y confiado están muy nervioso cometiendo errores importantes en defensa con muchos problemas a balón parado el otro día acepta el Huesca hizo puede darle permanencia al partido que normalmente o teóricamente está mucho más tranquilo mucho mejor puesto sobre el terreno de juego con pistolas confianza

Voz 1991 16:00 quién se juega más lo digo porque claro en los objetivos según lentamente diferentes el Valencia por acercarse a esa cuarta posición que era el objetivo al inicio de temporada en Levante por huir de la quema

Voz 9 16:11 pues yo los objetivos comparo porque en Valencia este año tiene más necesidad que nunca están en Champions League dado que tiene un desfase importante en el presupuesto y que más allá de lo que significan a nivel deportivo sí que te un oxígeno a nivel económico que es más que necesario para el Valencia digo que lo comparo porque Levante le pasa exactamente igual con prefiere primera una edición a nivel económico es es es el Estado ático descender yo obviamente para la viabilidad económica del club pues necesita estar en primera entonces ambos están jugando muchísimo yo creo que cuando uno juega para el descenso es quizá lo peor la peor tensión que uno puede tener yo digo yo que he jugado ir excedido en dos ocasiones de segunda división y que ha ganado títulos y cuando tu peleas por dos objetivos importantes pues bueno pues bien desconfianza bienes

Voz 4 16:59 he ilusionado pero

Voz 9 17:02 cuando juegas para el descenso y llevas tantos partidos sin ganar te cuesta tanto hacer un gol con facilidad pues llega un momento que te sientes con tal desconfianza que no sabes muy bien si sí es capaz de ganar el partido a pesar de que lo vayas ganando no esa es una situación eh yo creo que la más difícil que hay en el fútbol

Voz 1991 17:21 qué te ha parecido la rueda prensa conjunta encantado

Voz 9 17:25 a mí esas cosas nunca me cuesta no

Voz 4 17:28 nada yo creo que es lo que tiene que ver es normal

Voz 9 17:31 ya hace las cualidades por supuesto

Voz 1991 17:34 claro

Voz 9 17:34 pero creo que es necesario también sobretodo en esas opina que está muy crispada en muchas ocasiones pero esperamos por cuencas todo y que estamos a salvajada pues poner un punto de normalidad y que los entrenadores está bueno buenos entrenadores los robos además no tres ocasiones bastante educados por los medios en sobre todo antes de empezar el partido que es cuando más serenos están pues pueden hacer una rueda de prensa parece una magnífica idea que no es que no es Valencia precisamente el lugar donde se dirigía dirigido esta idea que yo creo que es copiada de los derbis sobre todo catalanes entre el Barcelona y el Espanyol pero creo que se debe instalar acciones de este tipo porque la sociedad lo necesitan

Voz 1991 18:15 pues sí a ver si este tipo de cosas normaliza porque es bonito el ver a dos rivales compartiendo rueda de prensa y hacerlo con una rivalidad sana que es como tiene que ser el mundo el deporte gracias un abrazo hasta mañana adiós esta mañana la Uni XXII

Voz 1991 18:58 hablamos de Fórmula uno Manu Franco qué tal muy buenas qué tal muy buenas noches como hemos podido Gran Premio de China entrenamientos oficiales circuito de Shanghai siguen dominando los los Mercedes no

Voz 4 19:10 sí sí un sorprendente es que ya lleva dos poles esta temporada en tres carreras Si bueno un piloto finlandés ha dejado un poquito de barba y al contrario que el bigote de de Sebastian Vettel parece que sigue estando fuerzas al finlandés y momento a pesar de que el líder aún es Lewis Hamilton compañero de equipo pero que estamos viendo en poner mucho más entonado el cuerpo que ya ha ganado por veintitrés milésimas a Lewis Hamilton y tercero sido Sebastian Vettel que esta vez ha estado por delante de su compañero Charles le echaba una circunstancias muy curiosa Yo es que bueno algo que suele concurrió la Fórmula uno pero hacía tiempo que no que no se daba en los diez primeros están por equipo pues a los dos Mercedes los dos Ferrari los dos Renault y luego los has y eso es algo que bueno te muestra la importancia que tiene el coche la Fórmula uno actual

Voz 1991 19:59 Carlos Sainz desde la decimocuarta posición va a partir desde luego viendo los libres de ayer no nos lo esperábamos eh

Voz 4 20:04 no nos esperábamos estuviera tan atrás pero sí es cierto que que saben que sale muy bien leer grandes premios no solamente de las carreras

Voz 9 20:12 luego la calificación sino a todo lo que es el gran premio

Voz 4 20:15 cientos libres hasta el día de carrera pues sí que avisaba que que pocas cimas podría estar ser quinto o ser décimo quinto oí bueno en este caso ha sido así por delante de su compañero de equipo de de dando Norris fíjate que mayor soy siempre sale lo de asesinos cosa pero es verdad que yo aquel baloncesto era una quedó claro veré por supuesto pero pero sí si el piloto madrileño pues es una pena que se tan atrás pero yo creo mi carrera Spanair mejor dicho no les va también como esperábamos pero estoy convencido de que en carrera puede ir hacia la circunstancia de que era no entrar en cutres puede elegir neumáticos es algo que el año pasado lo hizo el propio Fernando Alonso y le salió muy bien con el McLaren debemos saber si Carlos pueda tener en carrera recorremos a las ocho guion es la carrera de Fórmula uno habrá que madrugar un poquito o no otras para para ver la la Fórmula uno haga esto o madruga otra

Voz 1991 21:13 muchas llegas te pones a ver la carrera claro que si tú no estabas igual duras revueltas y luego con campeón

Voz 4 21:20 en fin en fin veremos como acaba de Bahrein que fue muy entretenida yo creo que no aguantamos veremos

Voz 1991 21:26 gracias un abrazo grande estaremos hablamos también de las motos Mela Chércoles muy buenas noches

Voz 1104 21:33 un saludo desde que te han seguido su séptima pole consecutiva en esta artista tejana

Voz 1991 21:40 barbaridad barbaridad

Voz 1104 21:42 ahora busca la séptima victoria consecutiva también es increíble este circuito sólo han ámbito ganar a Marc Márquez desde que entró en el Mundial en el año dos mil trece es además a la circunstancia de que mal ha ganado la entonces carreras en las que participan en esto

Voz 9 21:55 los voz de Moto2 la niña Nápoles luego

Voz 1104 21:59 Ellos de Moto GP repartidos entre estas seis de me dejas que te hablo eh un en Laguna Seca y tres más de Annapolis al si mañana cae la decimotercera barbaridad en este país sólo conocen la victoria en la noche Elena protagonizaba formar Marcos tiene pinta de que va a repetirse algo que pasó algo extraño eso sí poco a la meteorología hoy ha sido muy dura ha caído un montón de agua además había amenaza de rayos con tormenta eléctrica eso ha obligado a vender los terceros libres ha complicado para todos el desarrollo de las calificaciones de Moto GP han podido salir te lo tema Cosmo tres no sí cuando el río revuelto el que mejor pesca siempre Smart así que ha conseguido la pole que sin grandes resistencias aunque destacaron una vez más el temporal sino Valentino Rossi que a sus cuarenta años ha sido capaz de clasificarse segundo saldrá sólo dos mañana en primera fila y al inglés sin inglés Cal la tercera con el restante española Miller sido cuarto Pol Espargaró con la KTM quinto uno meritorio ese resulta la mejor posición en parrilla de la KTM les prevemos GP sexto Maverick Viñales mira atrás al abrirá Alex Rins desde la séptima plaza

Voz 1991 23:03 Moto2 y Moto3 rápidamente que

Voz 1104 23:06 pole de Red con Alex Márquez y segundo el mejor dos españoles en Moto3 polen Antonelli con Raúl Fernando mucha este año cuenta sublime a temporada mundialista completa

Voz 1991 23:17 gracias Mela un abrazo hasta mañana

Voz 1104 23:20 a las seis a las siete y veinte y a las nueve de la noche las españolas cargas abrazo grande hecha

Voz 1991 23:24 choque de hasta luego que tenemos que terminar a la una y media clavado y Mela cuando le dices que vaya rápido es un tío que va como las motos uso Caballero qué tal muy buenas

Voz 0133 23:31 hola qué tal Yago que porque si no no

Voz 1991 23:34 ah vale vale que quieres que vayamos con el gol primero venga dale al parecer le gustaba

Voz 12 23:37 cómo va a venga que han terminado ya a lo que con el pues no es así

Voz 1415 23:47 que el italiano Molinari ha cerrado la jornada con menos seis Se coloca con menos trece este golfista italiano de treinta y seis años que tiene en su mano ganar el segundo mayor de subida mañana ganó el año pasado el Abierto Británico que por detrás viene final un jugador de segunda fila que su mejor posición en Augusta es un quinto puesto el gran Tiger Woods a dos golpes no gana Tiger un grande desde el dos mil ocho ha pasado ocho veces por el quirófano desde entonces mañana tiene la oportunidad volverá a vestirse la chaqueta verde sería la quinta ocasión en la que lo hace ir volvemos a recordar que Jon Rahm está a siete puntos de la cabeza después de haber firmado hoy una tarjeta de setenta golpes la peor jornada de las tres que llevamos de este Master de Augusta para él

Voz 1991 24:24 a un minuto y medio que lo sepas bueno

Voz 0133 24:27 tanto que de quédese Valencia Levante mañana se juegan cuatro partidos en Primera División a las doce Valladolid Getafe a las dos Athletic Rayo a las cuatro y cuarto Real Sociedad Eibar a las seis y media Girona Villarreal y San jugado tres partidos más en Segunda División aparte de ese Málaga Extremadura también ha jugado líder Osasuna que ha ganado al Deportivo dos a uno el Almería goleado al Nástic tres a cero casos puestos de play off el Tenerife se ha llevado la victoria del Cerro del Espino ante el Majadahonda por uno a tres y hoy también ha comenzado los play offs en la NBA Yago y lo han hecho en la Conferencia Este un partido finalizado ya sorprendente victoria de los Nets a los Sixers ciento once a ciento dos que ponen el uno cero en la eliminatoria pero sobre todo estamos muy atentos de los Raptors de Marc Gasol e Ibaka que está jugando contra Brando Magic de momento cuando queda un minutito ya para terminar gana el Toronto en ciento uno noventa y nueve ir a las dos será el turno para los actuales campeones principales favoritos de que son los Warriors que reciben a los Clippers a las cuatro y media los Denver Nuggets de Juancho Hernangómez se enfrentan a San Antonio Spurs

Voz 1991 25:25 está emocionante el partido está Orlando ciento uno Toronto ciento uno Quedan treinta segunditos para afinar si nos da tiempo lo contamos mientras tanto hacemos al de Agustinas

Voz 3 25:33 el desestimó ola de Agustín qué tal buenas noches pues nada tu dirás en medio del prestigioso torneo de Golf Masters Augusta vamos a destacar el genial golpe del americano Jordan Spitz en la previa precisamente el Masters de Augusta lo tenemos ya en el Twitter de Carrusel arroba Carrusel y es que con ese golpe hizo

Voz 13 25:50 yo alabó la caminar por el agua recordaba mucho al juego de la infancia la rana con con unos algo que ha clavado el triple o

Voz 1991 25:59 los seis en el último a tres segundos del final de maneras en ese campo osa en ese hoyo lo hacen todo se pega a la bola para para intentar dejarla lo más cercano a la a la banderas un golpe espectacular desde luego pues está a punto de ganar Orlando a tres segundos para el final lo que pasa que nosotros nos tenemos que marchar así que lo contamos mañana ya lo sé