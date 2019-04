Carrusel último tramo: Análisis y protagonistas del derbi y de la jornada (13/04/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel deportivo Ben Nasser

Voz 0458 00:03 que no te lo esperas Yago de Vega qué tal muy buena Daniel Garrido muy buenas qué prefieres el derbi gallego el derbi vasco el derbi catalán el derbi andaluz

Voz 1991 00:10 no te lo es que esa no te lo esperado pero hombre por lo que me toca el derbi vasco vacaciones y del Athletic entonces Mascó algo que no soy madrileño pero te da la gana los del Atleti somos de dónde nos dan hubiera quedado más políticamente correcto

Voz 0458 00:22 el derbi sevillano lo cual te te dotado una neutralidad que yo alabó el algo

Voz 1991 00:26 vivo más el derbi vasco pero me parece más de intensidad el derbi sevillano te parece

Voz 2 00:31 los Tiko fantástica dado bien con todo el mundo perfecto así

Voz 1991 00:33 que la primera conexión nos lleva al Sánchez Pizjuán donde le ha ganado el Sevilla al Betis tres dos ante Ortega qué tal muy buenas buenas noches satisfechos los del Sevilla cuando les ha tocado han sabido sufrir mucha efectividad arriba satisfecho porque Durme cuartos

Voz 2 00:49 sí sí que este este tercer digo triunfo de Caparrós de forma consecutiva le colocan de forma provisional ya veremos lo que ocurra mañana con el partido del Getafe en la cuarta posición en un equipo que estaba muerto ha definido perfectamente Harry que será puesto cara de ganador y hoy lo han hecho no te pierdas y cuando tú quieras vamos a escuchar a Setién a Caparrós en la rueda de prensa cuadro documentos sonoros que no tienen desperdicio

Voz 1991 01:09 pues dame segundo que hará escuchamos a los entrenadores pero antes nos pide paso Fran tranquillo con protagonista en zona mixta Roncalli

Voz 0700 01:16 fueron otro de los goleadores Pablo Sarabia buenas noches enhorabuena gracias bueno un partido muy vistoso no cinco goles nada más

Voz 3 01:23 sí de oro para para el espectador bastante atractivo e para hemos mandado marquesado de cara que ha ganado pero pero bueno creo que hemos hecho un partido muy completo las

Voz 0700 01:35 la acción es que lo ha podido ganar cualquiera porque hasta el Betis tuvo su tren y no se montó

Voz 3 01:39 mal creo yo creo firmemente que que hemos ido eh justamente vencedores y bueno eso nos tenemos que quedar es verdad que hay muchas cosas que mejorar pero creo que hemos sido justamente pero el equipo tiene las ideas muy claras desde primera hora no para para ganarle a al Betis por supuesto nosotros sabíamos que que estando colocados pues eh ellos sí tenían la posesión pero pero sabíamos colegas no ser nuestras armas e salir verticales si os hemos hecho y hemos demostrado más cada año

Voz 4 02:08 no había ganas de revancha después de los tres últimos partidos sin ganar

Voz 3 02:12 no siempre hay revancha contra contra el Betis lo vive de una forma muy especial hoy con nosotros nos tenemos que centrar en el día a día sí es verdad que que son tres puntos pero pero para la para la que para nosotros

Voz 0700 02:27 el contragolpe de libro gol de Sarabia asistencia en el gol de Munir once asistencias once goles está que te sales dice Monchi que ya falta una pincelada

Voz 3 02:37 te vas a quedar aquí no mano yo intento de día a día a trabajar para para el equipo para para que consigamos el objetivo sobre todo porque es lo que nos va a marcar en la temporada y cada vez estamos más cerca que Bono personalmente pues estoy estoy contento estoy intentando llevar al equipo lo máximo oí que bueno eso mi futuro pues ya se Baulenas

Voz 0700 02:58 Campos de tu Getafe de jugarse la Champions no que la tenéis a tiros

Voz 3 03:02 sí ahora tenemos que disfrutar está esta victoria que nos dé eh mucha mucha moral ahí bueno nosotros tenemos que hacer un gran partido contra el Getafe B para para verdaderamente estar en están Chávez

Voz 0700 03:15 al año gracias gracias Pablo Sarabia que comparece en la zona mixta jugador actor muy principal en este Sevilla de Caparrós y a punto como dice Monchi de renovar o al menos está encarrilada la opera

Voz 1991 03:27 no pues más le vale al Sevilla porque para mí ha sido hoy el mejor jugador del partido Saravia ha dado una asistencia hecho un gol ha hecho lo que le ha dado la gana cuando ha querido ya el que ha marcado las diferencias hoy entre otras cosas la gran diferencia es que Sevilla tendría arriba a Sarabia y el Betis tenía Jesé las ha tenido todos los colores y ha fallado y cuando se vayan estas situaciones pues al final pasa lo que pasa de acabas perdiendo el partido Santi estábamos pendientes de escuchar lo que decían los técnicos no

Voz 2 03:50 si vamos a escucharla el triunfo la firma del triunfo la de ponen Munir Sarabia mudo lo Celso dado la clave de aquí el señor que se no ha tenido de todos los colores bueno vamos a escuchar al entrenador Acasiete interesantísimo la valoración primero de Setién después la de Caparrós pero primero vamos con el técnico del Betis

Voz 1991 04:06 pura eficacia ha sido el triunfo en Sevilla hemos

Voz 5 04:09 de hecho muchísimas cosas bien pero como no suele pasar a veces no nos ha dado para ganar el año pasado llegamos y en la primera la metimos ideas que llegamos las vemos una efectividad enorme el año pasado que nada tiene que ver con lo que ha pasado hoy vía sí es verdad es como se ganan los partidos la efectividad que tuvimos el año pasado el han tenido ellos este a los veinte segundo ya habíamos metido un gol

Voz 2 04:33 le dicen a Caparrós que la entrenador del Betis ha dicho que eso de la victoria no es justo que mejor un empate incluso una victoria el Betis entra Caparrós en acción en sala de prensa

Voz 5 04:42 me siento muy feliz Polo futbolista y me siento feliz por nuestra gente esto es el Sevilla esto es Sevilla y aquí hay que mamar en el Ramón Sánchez Pizjuán porque esto es espectacular esto es espectacular de verdad es un partido sabíamos que teníamos la huella un poquito la espina no la huella del del resultado anterior sabíamos que el entrenador visitante Se daban bien los derbi pero bueno gracias a Dios a mí también se me dan bastante bien

Voz 1991 05:14 eh conocéis bien estaba Caparrós con ganas eh

Voz 2 05:17 que Caparrós ha entrado o como si saliera de lo de lo de los tories de la Maestranza después después esa calmado e Irán tocado el tema del árbitro le han preguntado a Setién Seeley

Voz 4 05:27 patada a Banega la patada que da Banega

Voz 0749 05:30 Joaquín era expulsión vas a escuchar lo que ha dicho

Voz 2 05:32 Setién después lean planteados a la cuestión

Voz 0749 05:35 le parece usted puso vamos a escucharlo

Voz 5 05:37 pero nada de Banega d'Història visto claramente que ha ido a darle una patada y esto eh Seve y entonces una patada sin balón simplemente por dar una patada y con ese violencia pues eso es tarjeta roja es que vamos a El reglamento está para algo y si lo hace un jugador que mi equipo también lo digo pero la realidad es ésa ha habido o no solamente salido unas cuantas más de bastante violencia que que quizá habría que ver sancionado de otra manera

Voz 2 06:12 acaparó lo toca las palmas con estas cosas le dicen que todo

Voz 0749 06:15 es un chico entrara como de carril como

Voz 2 06:17 va a los toros también directamente de trance

Voz 5 06:20 usted lo ve así también el árbitro estaba ahí no observar tiramos la expulsión de de de Roque Mesa con el famoso bar esa es una jugada que está ahí todavía que

Voz 6 06:37 que los árbitros el la ponen como jugada

Voz 5 06:40 que bueno pues que que el bar ahí no estuvo al cien por cien por lo tanto vamos a dejar a los Árbitro árbitro ha creído conveniente una tarjeta y no hay que entrar más

Voz 1991 06:50 esto es como lo de a dónde va manzanas traigo no porque le han preguntado por lo de Banega ahí empezó a hablar de un tema que me Yago ha dicho en

Voz 0458 06:58 Carrusel vista la repetición que era para arroja también estaba muy dura de bueno ha dicho Benja he dicho todo el mundo es una patada muy dura

Voz 1991 07:05 sí sí por detrás bueno en ningún momento no trata de jugar la pelota para mí es roja zona

Voz 0458 07:10 será muy difícil que es justo la articulación la rodilla

Voz 1991 07:13 estoy de acuerdo con Quique en que esa jugada roja pero no estoy de acuerdo en el resto que adiós eso que ha habido violencia para mi ha sido un un derbi bastante yo caliente como se pone lo que cansado los partidos salvo esa nada nada nada nada en fin ahora seguimos analizando lo que es este derbi andaluz pero nos vuelve a pedir paso ronquido en este caso con protagonista de del Betis Rocky

Voz 0700 07:32 en el Betis la cara contraria lógicamente la triste en este caso para Pau López que comparece a la cara como como portero del conjunto que había perdido en el Pizjuán aún López qué tal buenas noches qué tal muy buenas bueno tu lectura del partido cuál ha sido

Voz 1582 07:48 el vuelo partió muy muy igualado nada bueno creo que la diferencia entre un equipo elásticas también tenía ellas no creo que nosotros hemos tenido ocasiones creo que el equipo ha estado a un gran nivel ha tenido mucha personalidad y bueno se puede achacar la falta de puntería porque es que el equipo dar la cara hasta que vuelvan a lástima que al final cuentan las cotas que que entran dentro y ellos me tira más que nosotros luchar llevó al partido no

Voz 0700 08:10 sí porque habéis tenido vuestro momento

Voz 1582 08:13 final es duro no porque al final queremos ganar que tenía este partido para paso a esta gente no pero un derbi siempre es un partido muy de cara para todos pero bueno creo que como es decir con la cabeza alta no creo que el equipo da todo hasta el final quiero Thibault ha estado muy bien en muchos actores pero te digo cuando tiene que ser después bueno ellos en Derio tres de cuatro quedado bastante claras nosotros hemos tenido creo que alguna más para para ganar el partido pero bueno entre el portero y creemos usted aceptadas pues no me queda mucho partido

Voz 0700 08:43 como sigue siendo Europa pero la Champions ya prácticamente no

Voz 1582 08:47 bueno yo voy a base de de es finales a mandar ganarla los seis partidos siguen del Valencia al final que pasa no nuestro objetivo es intentar ganar los máximos posibles

Voz 0700 08:56 iba a dónde vamos a estar no posible entre más bonito se preguntan por Jesé a Pau López

Voz 1582 09:03 el final sabemos que todo el mundo quiere quedar a lo mejor de este mismo que no sirve de mucho en desmarques emprendimiento ese bueno lástima a lo mejor no está no está aceptado pero estoy seguro de que no todos partido sobre el al equipo no

Voz 0700 09:15 el ese es que se ha convertido en protagonista que que se preguntan también por se tienen que ser aquejado de la violencia en algunas acciones que a ver qué piensa que piensa que opina Pablo López

Voz 1582 09:27 bueno yo ahí no voy a entrar no creo que la el partido desde mi punto de vista no hace un partido un derbi al final son partidos muy intensos que dos equipos quieren ganar ya a partir de ahí no creo que dé para para ninguno de los dos no creo que a esto un buen arbitraje creo que que ha estado bien ahí a analizar cada uno lo que lo que crea no pero bueno creo que cuando pierdes escucharte creo que no que no se lo propinó al final hay que hablar de lo que hemos hecho bien también hablar de que mucho más para para mejorar pero bueno yo te llevan bastante bastante aparte

Voz 0700 10:00 así a pesar de muy buena respuesta de Pau López que como perdedor ha actuado con sensatez también a la hora de valorar la actuación arbitral que que en algunos no lo pero algunas jugadas puntuales se ha equivocado lógicamente

Voz 1582 10:14 es muy importante pido casi yo me que que es una lástima no porque contamos también en el campo que bueno al final te vas con una derrota no puedes irte contento dos en la vida por un partido menos un derbi no pero bueno yo solo espero que la gente aunque estén jugadas te con orgulloso a nosotros y que bueno que hemos dado a todos lo máximo para estar pagar el partido no ha podido ser mostradas aceptado cada gol pero bueno dos sientes partido sobre

Voz 0700 10:40 pues la la cara amarga de esta historia de este derbi la representa en el vestuario del Betis Paulo pes que ha comparecido que ha dado la cara

Voz 1991 10:50 y que sea parado aquí en zona mixta Pau López que desde luego un discurso completamente diferente al de su entrenador Quique Setién cargando contra la actuación arbitral diciendo que ha habido jugadas claves entre otras la de Banega y al margen otras jugadas violentas Paulo muy correcto muy elegante por completar rompí también ha hablado guardado no si en esa línea Yago porque

Voz 0700 11:07 eh será preguntado por lo mismo y atención a lo que dice un hombre muy experimentado eh el internacional mexicano Andrés Guardado que habla de que no hay excusas de que esto es un derbi cuando se refieren a la violencia o en cualquier caso a la dureza con la que se ha empleado el rival en algunas jugadas esto

Voz 4 11:24 es un derbi y así se juegan los derbis llevaron jamás voy a hablar mal del árbitro es verdad que ese fue analizar de que en alguna jugada puede marcar con mayor dureza a lo mejor pero al final esto es futbol es es pasión de un derbi es como creo que se tienen que cualquier espacio

Voz 1991 11:44 pues creo que le han dado una lección sus jugadores a Quique Setién Pau López como guardado han dicho que esto es un derbi que no ha influido el árbitro totalmente contrario a lo que había dicho su entrenador en en sala de prensa probablemente ninguno de ellos tampoco sabía lo que había dicho sumó su entrenador sino me decís lo contrario Santi Roncalli cerramos en zona mixta in sala de prensa

Voz 2 12:02 te voy a poner simplemente Un detalle por delante la figura de Caparrós y el Sevilla Espanyol Valencia Alavés Valladolid Betis tres cero tres tres tres doce de quince lleva Caparrós desde que el Sevilla fue eliminado Slavia de Praga duerme cuarto es inaudito este hombre parece diseñado para dirigir este club

Voz 1991 12:19 desde luego es como anillo al dedo gracias han tierra aunque un abrazo adiós llegado a abrimos tiempo de sanedrín Benjamín Zarandona qué tal muy buenas

Voz 2 12:26 bueno Yago Pablo Alfaro buenas noches

Voz 1991 12:28 hola hola qué tal muy buenas noches Diego vendí qué te ha parecido el partido

Voz 2 12:34 bueno el partido la que han sido dadas tanto tenido yo creo que para ver si así lo divertido yo creo que para mí la clave bueno Sevilla que muy efectivo porque es un equipo que tiene muchísimo gol muchísimo talento define muy raro pido define muy bien bueno las ha tenido han intentado crear pero realmente hoy bueno no ha sido el día de Jesé Jesé le cuesta muchísimo meter goles a la auténtica realidad ahí están los resultados creo que la primera jugada fue clave la del porque tenía canales en el otro lado sinceramente bueno pues a partir de ahí Sevilla ha marcado a marca los tiempos mejor creo que en la segunda parte Sevilla para misa metió atrás en los cambios ido bueno ha habido bueno pues que salió Tello evidentemente a cambio al sistema te ya marcados otro golazo de falta que creo que es un jugador extraordinario lo está comentando antes creo que tiene que jugar de titular indiscutible

Voz 1991 13:25 a partir de ahí bueno pues es Sevilla hecho

Voz 2 13:27 lo que ha podido y realmente se lleva el derbi yo creo que es más efectivo Sevilla

Voz 1991 13:31 DGS sin ser llevan varias temporadas no sólo este año en este partido pero bueno Echavarri qué te ha parecido

Voz 7 13:37 bueno yo yo creo que el famoso espectador de Burgos

Voz 8 13:41 no sé si habrá divertido no porque

Voz 1881 13:44 porque hemos visto derbi con mucha al ahí con con un guión perfectamente declaró no por parte de juego de combinación que tanto les gusta bien y que por momentos es verdad que ha sometido al Sevilla incluso creando ocasiones este gol porque yo creo que la diferencia de este derbi con respecto a otros partidos pero sí ha llegado a portería esta vez lo que pasa que el delantero de fogueo como Jesé iría así de esa manera lo normal es que vayan a los yo no en un partido de tanta intensidad no y luego al Sevilla le va la marcha la Sevilla que era perfecto conocedor de la forma de jugar del Betis pues bueno con Caparrós tiene algo de más orden ha esperado ha sabido apretar el vería a rifar balones y en esa zona del centro del campo ha empezado a rifar pelota ahí le ha creado bastante peligro no yo para llegar a este partido aunque sé que no es una noche muy acertada para acordarse de de Machín pero recuerdo que Machín en verano no digo algo que es muy elemental pero al mismo tiempo una gran verdad no no digo el futbol les podemos dar muchas vueltas pero esto consiste básicamente en un portero y un delantero que maté no eso pues eso ha sido hoy el Sevilla no mucho más mucho más decisivo donde se ganan los partidos no y el equipo no son lo tanto pues no podía no podía arrancar ni un punto siquiera eran Alfaro

Voz 8 14:52 bueno pues un poco en la línea de lo que de momento los compañeros no yo creo que esto ha sido un derbi eso sí al principio es verdad que parecía que no era un derbi en los primeros minutos poco a poco se ha ido animando donde posiblemente los las esto Clean Swann han vencido a las defensivas porque para mí el derbi de la efectividad como nombrando y luego te vidas concesiones no hay concesiones que lógicamente te impiden competir al más alto nivel posiblemente en yo el Betis ha pecado más que el Sevilla hoy nos aunque el Sevilla también lo ha hecho pero tenido el muro final que ha sido Beatrice el Betis no lo ha tenido después ya el partido cuando más dudas ha podido generarle helvética Sevilla que han sido creo que los momentos importantes tanto en la primera como la segunda parte

Voz 1991 15:34 ese día los ha solventado con dos con sendos goles

Voz 8 15:37 el gol es es lo que te damos la tranquilidad lo que te lo que un poco en el plan del partido si además era muy ha sido muy elocuente no el concurre con comentarles la retransmisión del padre Clemente con una tarjeta amarilla que quedaban veinte minutos para acabar el Sevilla ante el cansancio el marcador a favor y las situaciones

Voz 7 15:56 que he tenido que ir de cortar el juego pues al final ha habido pues

Voz 8 16:00 diez tarjetas no precisan si tú has visto finales lo cual posaba digamos da a las claras un la forma de terminar el partido el equipo ideal

Voz 1991 16:09 sí pero suele ser lógico en este tipo de partidos con las buena incluso vino no bastonazo por yo yo me llovieron violencia no viste ningún momento salvó la jugada de Banega que ahora comentaremos Dani

Voz 0458 16:19 sí sólo una sólo una entrada la la fuerte coinciden plenamente contigo yo creo que el Betis ha defendido muy mal yo sinceramente creo que el Betis ha defendido mal las dos primeras los dos primeros goles que encaja son pelotas correas al segundo palo que están mal protegidas yo creo que la primera de de Munir pilla no situación defensiva que es que es imposible de analizar que pilla canales para taparle y creo que que cierran demasiado pronto los laterales creo que ha defendido muy mal es acción según hemos visto una repetición en la que Sarabia saca completamente de madre a en carrera júnior ceda esa carrera va al segundo palo no lo detectado hace All y luego el tercer gol define lo mal que defiende el Betis es decir el Mudo recibe al borde del área gira tiene intención de chutar cuando ve que por supuesto hubieran Cavallo está lejos y que ninguno de los centrales encima deciden a los dos segundos chutar yo creo que ha defendido muy mal creo que Hesse ha sido la clave el partido ha tenido oportunidad para hacer gol de sobra ha querido la gloria la primera acción que la vía a portería vacía lograr de ponérsela Canales ha chutado Iker ocasión la gran la gran amenaza que ha tenido el Betis en ataque y no no ha conseguido hacer gol Tello muy tarde creo que se ha manejado bien el partido el tramo final pero sobre todo eso yo creo que el Betis ha defendido realmente

Voz 1991 17:29 bueno pues hay alguien comentaba que en las redes sociales lecho hoy canales a Jesús han Follow en todas las porque es un juego

Voz 0458 17:37 estoy muy llamativo

Voz 1991 17:40 vendí el este Betis con un delantero centro estaría mucho más arriba en le falta un goleador

Voz 2 17:45 sí esa la puesta eh bueno conserje problema no cuenta absolutamente para nada creo que es un delantero para mí que es muy bueno y muy

Voz 1991 17:53 bueno y Xavi de y además sigo sin

Voz 2 17:56 de porque cuenta tampoco a eso

Voz 0458 17:58 en Champions si puede ser has estamos sí

Voz 2 18:01 carteles en Brasil y bueno Lorena al final es un delantero muy oportunista también tiene una racha muy buena que tiene muy buena técnica es un jugador de área que metemos uno latigazos pero realmente el Betis este año tenía un problema que es ha sido el gol y luego acabamos de Tello y te yo ya lo comentado muchísimas veces no creo que tenía que haber jugado no hay que cambiar el sistema poner un cuatro dos tres uno un cuatro cuatro dos con Izquierda bueno pues pues ponlo ponlo porque es que realmente cuando saca el sistema ha salido Tello ha intentado ha encarado a buscar la pared ha centrado ha buscado pases atrás a marca un golazo otro golazo de falta que llegó al Betis a lo mejor minutos poner a Joaquín en la banda derecha que que para mí ha intentado desequilibrar ya pues todo otros ciento buenos y el sistema para mí yo creo que la la beneficiado al Betis y ahí ha tenido ese área Echávarri

Voz 1991 18:53 ha sido un partidazo uno está haciendo una gran temporada yo creo en él en el Sevilla tendrán que llegar a un acuerdo no sale el Sevilla tiene que hacer lo posible para que se quede Sarabia

Voz 1881 19:02 sí sí yo creo que si no hombre eso es acciones toma muy Coslada con Caparrós Mamón con hablamos de no no era posible renovará parte ella ya se habían dicho el bueno pues hasta aquí llega muy cuando llegue el verano pues lo normal es que Ventana Sarabia no pero aquí hay un factor determinante que se llamaba Muccino Monchi el hombre que está ahora mismo engrasando ese acuerdo Illa esta semana pasada ha ofrecido unas declaraciones en las que se muestra bastante optimista no ha dicho Monchi que tiene que dar una pincelada lo que ya está hablado no claro para no dejar tampoco mala Caparrós no yo no lo sé no al fin y al cabo tan hablando de los dinero no y eso es difícil no cuando hay tanto dinero prometido aseguraron ahora mismo que lo haber acuerdo con sabia no pero dices luego lo que antes parecía imposible ahora mismo están causando no oí efectivamente se lo está ganando no porque un futbolista que sale asistencia hay gol asistencia Igor el partido no y eso vale una barbaridad yo creo en el Sevilla hoy han interpretado bastante bien el partido varios jugadores no porque Benger ver también ha jugado muy bien Él ha jugado muy bien

Voz 7 20:01 asociado le ha dado mucho juego mucho juego va

Voz 1881 20:04 precisamente a Sarabia buenas así de un equipo que ha tenido la idea clara no también es verdad yo estoy de acuerdo con Benjamín que creo que el Sevilla San contra un poco la alfombra roja en el partido e relativamente no pero creo que se ha encontrado con más comodidad porque el planteamiento de Setién sin Tello que el mejor futbolista de hielo prueba vibrante de alguna manera aliviado al sevillano

Voz 1991 20:23 Alfaro abarque ponerle pastas Arabia

Voz 8 20:28 está ganando eh que la está ganando la verdad que sí a mí este tema yo creo que ese ese futbolista que él Sánchez Pizjuán luego aquello siempre y lo quiere que se ha enconado mucho demasiado tiempo aparece sobre la llegada de mochila puede desatascar yo un pueblo luego cuando te firmado mientras tanto no porque sabemos cómo se maneja cuando el fútbol y lo que es acerca a final de temporada si los acuerdos verbales pues hay veces que que bueno que no terminan de culminación no pero es cierto es cierto está siendo posiblemente este año allí analizamos ya la temporada que que va a a su punto final dentro de poco para mí para mi jugador franquicia Cruz más quieren llevar el hecho muy bien más que antes de chicos que se han ido cayendo poco a poco el futbolista que junto con Banega cuando cuando estaba pues que ha marcado las diferencias en el equipo

Voz 1991 21:15 te da la sensación que Quique Setién ha confundido en el planteamiento sobretodo a lo mejor dejas a Joaquín y a Tello en el banquillo de inicio pero no ha tardado demasiado en meterlos en el campo porque Joaquín ha sido nada más salir ha revolucionado al equipo ha tenido un par de incursiones por banda derecha ha tenido la jugada con Banega que podía haber sido expulsado y luego te yo bueno este que ha salido ha metido el gol vamos que han revolucionado los dos

Voz 2 21:37 sí yo creo que ha podido cambiar el partido con esa ocasión que he tenido no al final

Voz 9 21:41 el sigue mete una

Voz 2 21:43 a las tres que ha tenido Jesé pues seguramente el partido yo creo que hubiese cambiado bueno decir ahora que tiene sistema porque demandas yo tampoco lo veo así pero sí que es cierto que el Betis ha mejorado muchísimo en el cambio de sistema

Voz 1991 21:57 pero ha mejorado sobre todo por las bandas por los extremos

Voz 2 22:00 bueno yo yo decía no entrenador que lo sistema las hacen buenos jugadores si tú tienes una haga no una serie de jugadores que hacen bueno los sistemas pues a fin Nápoles y tú tienes a Joaquín que media hora es buena de Joaquín porque ese extremo porque si desequilibrado porque si poniéndola poles y tú tienes a Tello que están forma iba por la banda izquierda y aparte de eso se suma unas faltas yo yo yo es que pienso en eso soy muy realmente la sigue Juanes y sistema cuando ha cambiado yo creo que el equipo sinceramente mejora bastante

Voz 1991 22:30 el luego quería también comentar el habéis comentado durante el primer tramo de Carrusel Dani el tema de los cánticos a Caparrós en el partido de la Liga Iberdrola eso de esta noche se muere Caparrós que hay que ser imbécil para ir a un campo a cantar a ese tipo de cosas no es nuevo es decir que lo que estaba yo creo rechazarla incluso durante la retransmisión que sea cantado otros años pero ahora tiene otras connotaciones además después del anuncio que hizo Caparrós la semana pasada con esa que sufre pero vamos es que ni ahora ni nunca no se puede permitir este tipo de de cosas hay que acabar con estos ultras violentos queman al fútbol que ensucian el buen nombre en este caso de una afición fantástica como es el Betis me ha encantado la reacción del resto del estadio silbando les diciendo fuera de aquí ya pero el Betis tiene que pelear es cierto que ha entrado el presidente Haro

Voz 2 23:16 claro comentando eh

Voz 1991 23:18 Mayores de televisión han sido no como matrimonio al comunicado hoy diciendo que va a pelear pero que bueno que no hay que darle no hay que darle mucha buena ya que acabar con esta gentuza es decir hay que limpiar la escoria es que saben quiénes son sea quiero decir

Voz 5 23:32 con un trabajo de eh

Voz 1991 23:34 interior del del club es echar a esa gente quitarle el carné que no vuelva entrar un terreno de juego en la puñetera vida yo me imagino que en Alfaro tu que ha sido jugador esto esto hay que acabar con ello ya

Voz 0301 23:48 el mío me me me me enfrento

Voz 8 23:50 dando escucharte a ti ni los calificativos fíjate Yago es que estos son no son son imbéciles

Voz 1991 23:57 sí sí nuestro no

Voz 8 24:00 la gente ella además hay una cosa fijos ya como reflexión es que Sevilla es una ciudad que es lo que tienen los equipos maravillosos como es el Sevilla y el Betis y Sevilla que además en las dos casas hemos sufrido hemos sufrido cuando elaborado la muerte hemos sufrido en nuestras propias carnes momentos muy trágicos

Voz 1991 24:18 pues sí el poder vuelven las tripas a devolver

Voz 8 24:21 tripas de verdad cuando escucho este tipo de reuniones no porque yo haya sido porque también estoy los casos no tiene no tienen colores se los hay en todos los lados pero lógicamente el que ya es algo que además es que nosotros hemos vivido muy de cerca Hay matices en las dos casas habido desgracias como para encima mental a través de las cosas no

Voz 1991 24:37 pues si es con independencia del color de la camiseta del equipo que saque me da exactamente igual hemos oído también en el Calderón cantar eso de haya puertas En Marea que hay que ser imbécil para ir a un campo a a gritar eso a Aitor Zabaleta hemos esto también la afición del Sevilla bueno históricamente ha habido un montón pero hay que acabar hay que acabar con todos poco a poco con lo bonito qué es este derbi que lo vivamos de forma sana

Voz 2 25:02 si tú a tú lo has dicho la verdad resumió bastante bien y creo que además son gente que niña Julio Fulvio creo ni le gusta el fútbol e IU tiene grabar todo esto porque la verdad que tenemos la mejor liga de España y digo de España del mundo tenemos España también tenemos que ser ejemplo en todos estos estas cosas lo que está no palo final hay un derbi una ciudad a unos aficionados uno niños Tondo está boca con el derbi siempre hay los cuatro cafres que siempre la verdad que estropean todo esperemos que acabe todo esto va a ser difícil

Voz 1 25:34 poco a poco a poco a poco siguiendo pero

Voz 0749 25:37 esto es así

Voz 1991 25:38 los clubes saben perfectamente quiénes son la que la lían en en el fondo de cada equipo lo saben perfectamente sea no tengo ninguna duda ahora también que echarle pelotas para ir contra ellos pero no vale estar parado y mirar para otro lado y lo digo del Sevilla del Betis lo digo de los veinte equipos de la Primera División de todos que luego me dice no no hablas de uno de los veinte hay que acabar con todos ha aparecido

Voz 1881 26:07 diferencial no lo que ha pasado esta mañana en el campo del vecino o no es lo mismo por ejemplo lo hemos visto en el campo del Rayo Vallecano con Marcelino no que fueron

Voz 10 26:15 dos aficionado que la Cámara la ocurrió perfecta

Voz 1881 26:17 mente y entonces eso aficionado muy fácil empapelan los no que de hecho ya lo están no esto es un cántico que ya se ha cantado muchas veces no por parte de la afición de parte de la afición del vecino un cántico que surge que yo creo que no tiene ninguna connotación con respecto a la enfermedad precisamente por esto no porque está cantado otras vamos no seré yo quien sale a a esos cafres que canta no no sé yo el que Rosell lo contado yo me apunto el primero no pero me temo menos obvia vez no porque son una cuestión de educación de valores de hacer un trabajo muy muy muy muy largo plazo desde lo más pequeño a lo más grande nos desde la casa de cada uno el Colegio de cada uno los padres de cada uno y así poco a poco pues que salgan ciudadano Maceo orden no más educados en los campos de fútbol se que es utópico sé que no estoy descubriendo nada y por eso digo que me iré yo de este mundo y no sobre los campos de fútbol

Voz 1991 27:03 pues orden

Voz 0458 27:04 Dani yo quisiera decir que comparto lo que lo que has dicho Yago quisiera decir que es lo que ha pasado esta mañana en el Benito Villamarín con es con esta cuadrilla de cafés los que fueran es violencia física y la violencia también es también es verbal yo estoy preocupado por algún rebrote que está surgiendo no ya lo de Marcelino por supuesto eso algún grito por supuesto racista en Francia que que ha acontecido y quiero recordar que cuando ocurrió el caso Jimmy en el en el Manzanares con aquel partido entre el Atlético y Deportivo La Coruña todos los medios de comunicación los directivos sobre todo hicieron un pacto ya de erradicación de de los radicales de alguna forma por fortuna non violencia física preside ahí siguen en cada campo siguen viajando ahí siguen entrando en los partidos de Copa Presidentes que son muy muy valientes que han conseguido erradicarlo de alguna forma a mí me consta que Ángel Haro porque lo sé me ha preocupado saberlo es un tipo que lucha muy fuerte contra contra este tipo de de violencia lo he dicho muy fuerte pero es verdad que no me vale aquello de lo condeno pero lo condeno pero no hablemos esto entiendo que es una situación incómoda para el presidente del Betis porque porque por supuesto ser portavoz que tiene que dar la cara seguramente es más fácil hacerlo o denunciarlo desde este lado de la barrera pero es verdad que se ha molestado a la tercera cuarta pregunta al presente el Betis cuando han asistido Mónica al respecto porque si eres suficientemente contundente la primera respuesta pues tal vez hace cuatro insisto eh que se que Ángela al presidente del Betis es muy fuerte en esta batalla ojalá lo consiga porque lo que hemos vivido esta mañana es asqueroso no Benito Villamarín

Voz 1991 28:34 bueno pues yo sé alguno de estos está escuchando del equipo que sea es vamos a por vosotros sois escoria en no vais a seguir ensuciando esto íbamos a entre todos empujar para que os vayáis de aquí porque no queremos a ninguno porque lo único que hacéis es generar violencia que la gente vaya con miedo al fútbol yo os da igual sois gente que además probablemente lo aplicables a vuestra vida a diario gente que va a un campo de fútbol a desear la muerte otra persona se va a otro país a pegarse con otras opciones son gente que un día por la calle tiene un problema IT te hincha porque su forma de vida como no sois capaces de vivir en sociedad pues nos queremos hay que animar a todos los equipos de de de este país a a que acabe con esta gentuza que que no vuelvan a un terreno de juego vayan al monte a pegar cabezazos contra los árboles algo eso yo que sé en igual así un poco se les aclaran las ideas el habrá que me da rabia terminar con hablando de esto después del partido tan bonito que que hemos visto así que no le voy a dedicar ni un minuto más a estos indeseables vendí el objetivo Europa vamos a ver qué es lo que pasa mañana son tres puntos ahora mismo lo que lo que les acabe de ventaja en la sexta posición aunque la séptima de Samos que también podría dar plaza europea pero es el objetivo no hay que seguir hay finales

Voz 2 29:52 el objetivo del Betis ahora mismo bueno pues es evidentemente el siguiente fin de semana intentar ganar el objetivo tiene que ser la Europa League tiene puntos todavía lo puede conseguir hay muchos equipos en la pelea pero realmente bueno pues el apuesto un poquito complicado y difícil parte dieron partido clave aunque sea por lo menos no perderlo pero sinceramente el Betis tiene que remar mucho para el año que viene está en Europa

Voz 1991 30:14 eh Echarri el objetivo Champions ahora mismo cuarto hay que ver qué es lo que hace mañana en Getafe pero el objetivo está claro la cuarta posición

Voz 1881 30:20 sí claro claro bueno yo yo creo que la imagen del partido noche derbi encumbra más todavía Caparrós no que si ya era querido por el sevillismo pues pues un derbi que que os voy a contar no sí yo bueno claro el Sevilla sale disparado va por el cuarto puesto no quizá el punto dependiendo también de lo que haga el Getafe por supuesto no pero quizá el punto no era del todo malo pero una vez que te encuentras con la victoria el Sevilla otro no el Sevilla era un muerto con Machín tenía claramente la cara de perdedor parece que empezamos los partidos y uno uno uno sabía o estaba escrito que el Sevilla iba al hoyo que el que no había manera de levantar aquello y oye Caparrós aprovechando el poderío goleador de este equipo no que marca mucho marca casi siempre no un portero con la recuperado y captado en plan salvador algo demás orden colectivo pues el otro punto en el canasto y ahora el Sevilla fue claro que es el gran favorito para el cuarto puesto porque aunque el Getafe luego es difícil es un equipo muy aguerrido y que yo creo que no se va a caer no va a ser el Casón en el Alavés pero hombre tiene más potencial y el Sevilla ahora mismo el el depósito de confianza idea moral lo tiene a tope no

Voz 1991 31:22 eh Alfaro parecía un objetivo el de la Champions que se escapaba hace no tanto tiempo antes de la llegada Caparrós otras enganchados ahí

Voz 8 31:31 lo que es el fútbol en el que bueno en situaciones es cierto es cierto ahora yo creo que hay todo el sevillismo ahora mismo tiene la sensación digamos que como que estaba está en buenas manos no como que dice bueno ha llegado lo Caparrós con con su forma de entender el fútbol forma de ser es algo es el ADN practicamente en la Ciudad Deportiva de Picón y sobre todo los resultados son los que te te ponen ahí Hardy más arriba de todo no era ahora mismo está al alza en la plena puja en plena pelea el partido Getafe será importante pero yo todavía le daría más importante que a todo lo que queda que no es mucho pero queda lo pues eso lo vital donde ya todo lo que sea bien va a puntuar al alza y lo que se haga mal te penaliza porque ya prácticamente el margen de maniobra cada vez va a ser menos no pero es cierto ahora mismo Sevilla está mirando hacia arriba hacia abajo y eso es muy importante

Voz 1991 32:18 quedan seis jornadas tan solo para las notas de final de curso veremos quién saca los aprobados y quién saca los suspensos Beni seguir peleando muchos de ellos como un abrazo Venus y Pablo Alfaro Miguel Ángel chatarra un abrazo a los dos yo ya lo para terminar nos escucha algún jugador del Sevilla que reaparecía hoy en este partido tan interesante y que se ha llevado la victoria hola Escudero qué tal buenas noches hola buenas noches como ha sido la celebración en El Vestuario

Voz 11 32:46 bueno pues a la celebración de de ganar un derbi no tan importantes es la verdad que muy contentos por la victoria EPO seguir en los puertos de de

Voz 1991 32:58 creo que ha sido un partido en el que habéis dejado muy buenas sensaciones en el que habéis demostrado tener mucha pólvora en él que creo que es muy importante habéis sabido sufrir cuando ha tocado eh

Voz 11 33:07 sí la verdad que sabíamos que iba a que iba a ser un partido dificilísimo Betis tiene tiene un gran equipo oí lo que tu dices que hemos sabido sufrir cuando cuando han han atacado constantemente y bueno creo que sí

Voz 1991 33:20 casi una victoria sufrida pero merecida y además creo que en el momento clave cuando ellos han conseguido el empate ese gol que habéis conseguido a los cuatro cinco minutos creo que a ellos les ha hecho muchísimo daño eh

Voz 11 33:32 sí creo que haya sido yo creo que la clave no es de la segunda parte inmediatamente cuando nos han empatado hemos hecho nosotros el segundo oí luego como estoy un poquito más el control hasta hasta el tercero

Voz 1991 33:45 Escudero miramos la clasificación Sevilla cuarto cincuenta y dos puntos era el objetivo al inicio temporada hubo incluso algún momento la temporada en el que parecía lejano eh

Voz 11 33:55 bueno hay diferentes periodos durante la temporada no es muy larga ahí en el momento de que que el equipo está mejor en otros que no está tan bien

Voz 12 34:05 bueno bueno Cobo como te digo lo lo importante en la lucha por por entrar en Champions y ahí estamos

Voz 1991 34:10 te lo personal qué tal te has encontrado hasta con tiempo fuera

Voz 11 34:13 bueno está bien bien que ya al final el partido ha sido bastante exigente un poco cansado pero pero bueno sabíamos que iba a ser así

Voz 1991 34:21 me quedan dos para terminar la primera la vuelta de Monchi al equipo creo que muy importante tú muy contenta más que creo que ya lo dijiste públicamente no

Voz 11 34:28 sí sí creo que es una de las mejores cosas que que nos podía pasar no a Tenerife al mejoren en su parcela Hay yo creo que que muy contentos tenemos que estar todos por por esa vuelta

Voz 1991 34:40 la última esta mañana seguro que ya lo sabes en ese derbi femenino ha habido unos cánticos por parte de la afición del del Betis que creo que Escudero entre entre vosotros que estáis dentro entre nosotros que estamos aquí los medios de comunicación hay que acabar con esto eh hay que acabar con esos cánticos y me imagino ya lo sabes pero en los cánticos del de los ultras los violentos los cabestros del de que ensucia la afición del Betis que es maravillosa pero qué secuelas hasta gente cantaron esta noche se muere Caparrós hay que acabar con esto eh

Voz 11 35:09 bueno la verdad es que sí no creo que eso hay que erradicarlo por completo pero yo creo que lo mejor es pasar de de esta gente no cuanto menos bombos leeré pues muchísimo mejor porque porque no lleva nada son palabras que sin sentido que que sólo la gente que que no tiene cabeza

Voz 1991 35:29 completamente de acuerdo no le vamos a dar bombo pero hay que terminar con todos ellos Escudero enhorabuena por esta victoria mucha suerte lo que resta de temporada un abrazo muchas gracias cerramos el derbi andaluz le ganó el Sevilla tres dos al Betis el Sevilla que duerme en puestos de Champions el Betis que sigue ahí metido en la pelea pro Europa veremos las doce y cinco seis Domingo de Esca domingo colegas domingo por este domingo domingo

Voz 6 35:52 la mili Domingo que ha refrende porque

Voz 13 35:55 desde las tres una hora menos en Canarias

Voz 14 35:58 a la una y media de la madrugada con el Athletic Club de Bilbao Rayo Vallecano Real Sociedad de Girona Villarreal Valencia Levante deja que hagamos de tu domingo un buen domingo Carrusel deportivo el de Dani Garrido

Voz 2 36:15 cadena SER

Voz 13 36:25 Carrusel deportivo de Enagás

Voz 6 36:35 me

Voz 1991 36:37 antes de este derbi andaluz ha jugado también el el Barça lo hizo en El Alcoraz contra el Huesca la verdad que era un equipo que eran poco reconocible las cosas como son Adriá Albets qué tal muy buen más

Voz 0017 36:46 qué tal Yago buenas noches Si te dicen que va a haber

Voz 1991 36:49 este año una alineación con este Barça casi ni te lo crees anuncio temporada

Voz 0017 36:53 hombre hubiera sido complicada imaginar que que el Barça jugaría con el once que que ha sacado Valverde pero se entiende Yago porque aún hoy tanto mente la Liga esta más que encarrilada y el gran objetivo del Barça esta temporada es la es la Champions ida hay que hoy Valverde haya puesto un once completamente inédito de hecho ya lo dejó claro en la convocatoria que él han objetivo es la Champions y que tiene en la cabeza el partido del martes frente al Manchester United porque dejó fuera a Valverde a la mayoría de titulares y hoy lo ha confirmado con este once plagado de suplentes en el que sólo ha repetido Ter Stegen respecto a Old Trafford era un día para darle minutos a los menos habituales para probar cosas por eso el Barça había formado con un tres cinco dos ya al final lo mejor del partido han sido las buenas sensaciones que han dejado tres debutan

Voz 1991 37:43 todo tuvo que sólo había jugado

Voz 0017 37:45 en la Supercopa de Cataluña haya hecho un muy buen partido en defensa Ricky Puig demostrando talento y personalidad en el centro del campo el chaval del filial Musa Baqué el lateral senegalés que la verdad que ha rendido muy bien como carrilero Asian

Voz 1991 38:01 el izaba Valverde precisamente si quieres escuchamos

Voz 0017 38:04 el papel de estos tres jugadores los tres debutantes

Voz 1881 38:08 Rosario y de menos a más en el partido han ido creciendo con el partido es verdad que ha comenzado con ese punto de nerviosismo

Voz 0017 38:16 siempre hemos Bono de pelar habilidad

Voz 1881 38:19 y también del debut pero bueno cada uno dentro de sus cualidades buena enfrentándose a lo que es un partido de verdad de primera división y unos sentido sentidos estar contentos

Voz 1991 38:28 tanto eh tres debutantes de golpee es muy poco habitual y ser un equipo con como el Barça yo es que Adrià tengo especial debilidad puedo Ricky me parece que tiene un talento ese chaval el está viendo ahora unas imágenes que estaban pasando en en Bin al final del partido no lo estaba viendo me lo estaba viendo la cara de niño que tienes que tiene cara de crisis

Voz 0017 38:47 sí sí bueno es que es un crío al final y nueve años es muy joven pero es verdad que tiene a este aspecto de de niño y luego le ves jugar juega como un veterano ya está bueno completamente adaptado evidentemente al fútbol del Barça porque lleva toda la vida jugando en Barcelona en las categorías inferiores y al final es un chico especial que cuando está en el campo pues sabes que van a pasar cosas hizo lo decíamos en la transmisión de Carrusel que jugó solo treinta y cinco minutos esta temporada en Copa frente a la Cultural Leonesa

Voz 1991 39:20 en esa media hora ya le dejó una asistencia

Voz 0017 39:22 Denis Suárez hoy la puesto un pase buenísimo a Adele que no ha sido gol de milagro así que bueno es es un chico con mucho talento con mucha personalidad que juega con muchísimo descaro y que el Barça pues evidentemente tiene que cuidar porque es es una perla es un futbolista espectacular

Voz 1991 39:39 y poco a poco pues tendrá que ir

Voz 0017 39:42 dos en el primer equipo dependerá de evidentemente la confianza que le dé el entrenador en este caso Ernesto Valverde