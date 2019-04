La verdadera frontera sur de Europa

Voz 2 00:00 sí

Voz 3 01:03 Ramón Lobo buenos días muy buenos días desde Madrid central Madrid capital del Imperio cuentas lejos no estoy Washington si aquí la verdad es que mucha gente piensa ya que esto de Trump el mundo lo contempla como una cosa que ha pasado ya nos hemos acostumbrado el mundo ibérico me dicen mis amigos pero es que nuestros tenemos que aguantarlo

Voz 1791 01:21 con él no es lo mismo mucho de estas están ya haciendo la idea de que no van a ser dos años más cuatro puntos más cuatro seis más habrá que verlo dos seguro porque el informe Miller evidentemente no le va a tumbar o que hubiera obstrucción de justicia eso puede llevar mucho tiempo Nancy Pelosi es muy inteligente sabe que ese camino no va a ningún lado todos se juegan las selecciones ya que lo que pasa es que ya sabes

Voz 4 01:45 cómo actúa la derecha de manera tan disciplinada no nunca van a reconocer un error con lo cual todo es lo que le vuelve a votar eso suma algunos más que está ganando ahora no

Voz 3 01:56 estos Fox News que se dispara también en los índices de audiencia eso sí

Voz 1791 01:59 es un buen termómetro sí bueno no sé yo tengo confianza no estoy hablando del eje menos lo no conoce ninguna lectura para los que por muy bien no se muchas gracias a toda la gente que madruga perfecto y que sea fruta hay una lista de la lengua no me tiene que a empezar antes de mella

Voz 3 03:02 desde la ejecución de Gadafi en dos mil once Libia no vivir momentos de tranquilidad hay dos gobiernos enfrentados el de Unidad Nacional y el Ejército Nacional libio que mantienen un pulso por el poder que está llevando al país a un agujero negro cuéntanos un poco Ramón quién está detrás de cada uno de esos bandos

Voz 1791 03:16 bueno es la lucha entre la Cirenaica Illa Trípoli Tania son dos dos provincias romanas que nunca terminó de sentirse país incluso bajo Gaddafi Trípoli era una región con más influencia fenicia más mirando hacia África que que que Bengasi Tobruk que mira más hacia Oriente Próximo con lo cual era y no es un país claramente unido y el líder de la parte de Bengasi que es el que al que llamamos Mariscal pero a mí sucios de la guerra Jalifa Halffter este a decir lo pasar al al ataque ha tomado varios pozos el petróleo del sur y estaba atacando Trípoli lo curioso es que detrás de él está Siria perdón Egipto Arabia Saudí Emiratos Árabes Estados Unidos que ha jugado todas las bandas pero este tío es un hombre de la CIA

Voz 3 04:04 pero la situación puede ser muy difícil de resolver porque hay muchos intereses en juego o mencionas a muchos países todos muy implicados además Libia sobra recordarlo es un país que está bañado en petróleo ese petróleo gusta demasiado a las multinacionales y esto lleva a pensar que en realidad nadie le interesa que Libia sea un país estable

Voz 1791 04:21 lo dijo Javier Martínez y mucho tiempo antes de que cayera Gadafi y que nosotros nos íbamos a quedar con los migrantes y lo yo rusos y los chinos con el petróleo eh muy antes ahora la gran problema está diciendo que había que devolver los migrantes alivia que era un sitio seguro bueno un sitio seguro nunca ha sido yo ahora menos todavía y no veo escucho a nadie de la Unión Europea preocupándose por qué cuál es la suerte de los inmigrantes que hemos de bulto allí que son muchos eh parece ser que hay unos mil cuatrocientos en zonas de combate que hay otros tres mil cuatrocientos desplazados nada por ellos

Voz 3 04:59 claro siempre acabamos hablando de qué hacemos con ellos en lugar de hablar de qué es lo que ocurre en el lugar del que proceden alrededor de mil seiscientas personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en las últimas cuarenta y ocho horas a causa de los combates cerca de Trípoli ya son cuatro mil quinientos el número de libios afectados por los enfrentamientos en los últimos días los combates también están empeorando la situación de los refugiados que llegan hasta allí con el ansia de llegar a Europa saludamos a David Noguera que es presidente de Médicos Sin Fronteras cómo estás David buenos días

Voz 7 05:27 hola buenas

Voz 3 05:27 ver en febrero más de un centenar de inmigrantes rescatados en la zona central del Mediterráneo fueron devueltos a Libia que sabemos de ellos hay algún plan para protegerlos una vez que llegan allí de vuelta

Voz 7 05:40 bueno lo que sabemos es que obviamente él o un nuevo estallido de violencia que que yo el tercero en en meses en Trípoli y en el resto del país pues pues a una fue una población que es particularmente vulnerable porque esta gente básicamente está detenida en centros de detención digamos de de de forma indefinida hay unas condiciones inaceptables bajo cualquier perspectiva pues lógicamente el el conflicto en alguno de los centros hasta dormirá al a la puerta de estos centros no a algunos han podido cambiar de lugar estamos intentando incrementar la ayuda es que hacemos los centros pero es extremadamente complejo eh ya por el contexto particularmente violento en estos días luego todas las limitaciones dificultades que tenemos en el día a día de trabajo en estas en estas estos los inscripciones porque

Voz 3 06:28 hay que recordar que el ochenta y cinco por ciento de los migrantes localizados en esa zona del Mediterráneo son devueltos a Libia con el apoyo de la Unión Europea esto hay que hay que insistir en ello constantemente qué no podemos permitir David que la gente regrese a ese país

Voz 7 06:42 bueno yo creo que el debate de si Libia creo que lo mencionaba Ramón no el debate es si Libia es un país seguro o no sea es un debate que Christie's que ya roza lo absurdo

Voz 3 06:52 por esto yo

Voz 7 06:54 el chico tampoco iría a debatirse la tierra es redonda entonces yo ya lo dejo a la inteligencia de los de los oyentes no porque nosotros hemos insistido llevamos años diciendo que Libia no es para nada un sitio seguro y que digamos hay en alguna acción seis sistemática de derechos humanos fundamentales yo y tenemos un episodio particularmente violento en esta ocasión entonces ya no vale la esa discusión no tiene sentido hay que pasar de esa discusión es una es es un hecho objetivo bajo cualquier análisis que que Libia es un país afluente inestable con unos niveles de violencia que de conflicto practicamente no entonces esa esa hipótesis ya no vale con lo cual tenemos una obligación todos a todos los ciudadanos las organizaciones y los gobiernos también y particularmente la Unión Europea tiene una responsabilidad directa en ese punto es es inadmisible es injustificable no se puede entender de ninguna manera que este relato siga en Bruselas no sólo en Bruselas sino que también en todos los gobiernos que forman parte la Unión Europea es decir también en Madrid

Voz 1791 07:53 lo que hemos hecho ha sido alejar un problema dejar de verlo por las televisiones también se ha parado los barcos que rescatar inmigrantes con lo cual como no lo vemos no tenemos problemas de conciencia es así

Voz 7 08:05 bueno eso eso seguro que es parte de la ecuación pero digamos en un mundo global donde digamos las causas y las consecuencias de las que es humanitaria son globales es decir todos tenemos una responsabilidad pues esta excusa es una excusa para infantil es la realidad de Libia Larrea dado a mí nación los refugiados y las políticas europeas el nivel de mortalidad y sufrimiento que causaría el causado es el hecho objetivo es conocido y que la gente que tiene interés y sensibilidad para estos temas tienen una opinión propia formada y clara no a nosotros no podemos más que que que insisto que condenar ese tipo de políticas es verdad que ahora mismo digamos lo nuestras relaciones con la Unión Europea son tensas son difíciles que ya ya viene de una situación que viene de lejos no nos ampara los barcos la razón última es evidente se puede inventar aquí podemos inventar mil excusas administrativas pero mire innegable de nuevo la voluntad política de parar las operaciones de rescate de rescate y de testimonio nada porque no sólo rescatamos gente sino vemos lo que pasa sabemos también lo que actuaciones de los guardacostas libios no entonces pues eso nada aquí tenemos un choque de legitimidades y la verdad es que bueno nosotros estamos con nivel de frustración altísimo pero somos gente tozuda ahí en Libia estamos incrementando nuestro nivel de respuesta vamos a intentar también asistirá a la población local que obviamente también es víctima de este tipo de conflictos que respecto a las al rescate marítimo pues bueno seguimos buscando fórmulas cada vez más imaginativas digamos para escapar de lo que es un cerco se presenta como un cerco legal pero no es más que una voluntad política de bloqueo

Voz 3 09:43 claro además a imaginar carbono sucede porque no nos lo están contando por televisión por radio no significa que no tengamos la capacidad de buscar esa información que es lo que deberíamos hacer como ciudadanos no pues claro vosotros eso enfrentarse a una negociación contra lo que es un gigante lleno de laberintos como es la Unión Europea que yo no sé si desde Médicos Sin Fronteras con discapacidad hace algo o o de presionar o podéis contratar abogados que hagan de lobby

Voz 7 10:05 nosotros intentamos hacer todo lo posible de forma visible y no tan visible es cierto lo que comenta es que los ciudadanos pueden tener un nivel de de de información Varea variable lo que es evidente es que los gobiernos tienen toda esta información y conocen perfectamente lo que pasa es decir no están haciendo nada no es porno a digamos por por desconocimiento es claramente una voluntad política y todos somos conscientes de cómo está el contexto político en Europa y cuál es la realidad la las causas de base de estar tipo situación no eso lo que intentamos hacer todo lo posible pero es verdad que los de enfrentamos a un a un a una estructura enorme no en referente mundial como es la Unión Europea y sus gobiernos no nosotros somos una ONG somos sociedad civil organizada en España somos medio millón de socios muchas gentes e insisto sólo estamos llegando a víctimas y tratando víctimas directas de la situación en Libia tanto darán víctimas directas del conflicto como refugiados y emigrantes que han sido entregados a un laberinto de sufrimientos sin ningún horizonte desde salida no persistirá persiste iremos conscientes de que somos molestos porque quizás es posible que no podamos cambiar el status quo de las cosas la situación general pero queremos casi y es muy importante que refugiados que migrantes que están en situación desesperada sin ningún horizonte de salida viendo sus derechos vulnerados de forma diaria o la gente Trípoli hoy que ve amenazada su vida un combate creemos que es muy importante tratar estas Perea buenas y el hecho de no poder arreglar el problema general no no nos va a convencer de que lo que hacemos está radicalmente bien tiene que haber estos cuentos de humanidad tiene que haber sociedad civil organizada que sea capaz de tratar a estos pacientes para mostrar un lado humano de nuestra sociedad porque sino realmente no podemos permitirnos que estas cosas pasan y no dar ningún tipo respuesta no hacer nada simplemente no es una opción

Voz 3 11:51 David siente la tentación enorme de preguntarte por qué no te has presentado estas elecciones si podíamos votar por ti dentro de unos cuantos días pero te voy a dejar que me verdad es más agusto en tu puesto él David Noguera presidente de Médicos Efron se gracias un abrazo

Voz 7 12:05 la verdad es todo mucho comentario y créanme que no me presento porque quiero demasiado a mi país vencedora

Voz 8 12:10 Salgueiro se encogen la éxito We fuego fuego a veces Wi Fi Kroos

Voz 3 12:27 cuando comparas el discurso de David manera argumentar con lo que escuchas en boca de la mayor parte de los políticos bueno voy a hacerlo

Voz 1791 12:34 la demagogia populista de que es que el nivel niveles muy bajos políticos pero es que dicen cosas con sentido sencillamente claro sí bueno los políticos sobre el reflejo de la sociedad también nosotros tenemos mucha culpa de mirar para otro lado menos mal que hay gente que sí se preocupa que a veces es otra veces son curas y monjas otra vez esos sociedad civil pura y dura pero claro lo que hemos hecho sido da una forma privatizar la responsabilidad de los Estados y los estados los gobiernos que tienen la capacidad manejar los estados y tomar decisiones son ellos los que tienen que cambiar las cosas

Voz 3 13:04 está contigo Nicolás Castellano por en el estudio a que estamos hablando

Voz 1620 13:07 qué tal buenos días cómo estás oyendo hemos comentado por cierto

Voz 3 13:10 traiga una revista cinco W

Voz 1620 13:12 es una fantástica noticia peleamos siempre exacta a todos los que participan que son muchos si encima que con perspectiva también no de rendir memoria poner nombre con esa historia del cementerio de Túnez con ese voluntario que tiene más de cuatrocientos cadáveres enterrados en ese cementerio que al fin al cabo pues la perspectiva de Stop veinticinco treinta años de muertes no ahora estamos hablando de Libia de todo el lío que puede condicionar la salida o les menos salidas en el Mediterráneo pero desgraciadamente esas Costa llevan demasiados años

Voz 3 13:43 los muertos no de hecho mirar otro día otro colaborador de cinco W Souto otro de los impulsores que es yo Xavi al declaramos contaba en este programa como Libia se ha convertido en el en el embudo al que van a parar todos esos caminos que conducen hacia Europa desde África no Hinault hemos hablado único de de como Libia es un territorio lucrativo para secuestros para torturas a migrantes que se venden en subastas como si fueran mercancías no

Voz 1620 14:07 si en estos veinticinco años Javier Ramón que lleva Libia siendo al punto de salida siempre hacia Italia Libia sobre todo también lo ha sido Tunes en otros momentos Egipto hemos visto todo tipo de episodios no quizás el culmen de violación fueron las imágenes que distribuyó las en en en exclusiva de ese mercado de esclavos en el siglo XXI pero lo cierto es que no son precisamente los libios lo que salen desde allí muy pocos incluso en el inicio de de la batalla contra Gadafi muy poco salieron del del país eso sobre todo africanos que tenían puestas sus expectativas de vida en Libia era un polo de atracción económica tenían empleo la gente de chat de Níger de Camerún iba a Libia a ganarse la vida y enviaba remesas a sus países cuando esto salta por los aires con la caída de Gadafi Libia se convierte directamente en el mercado el trampolín de salida hacia Europa en el año dos mil quince se batieron todos los récord más de medio millón de personas salieron de las costas de Libia inmunidad el dato en la actualidad Javier menos de setecientas personas en lo que va de año han salido de las costas de Libia nunca se ha alcanzado una cifra tan baja desde desde hace más de una década cuando Gadafi tenía el control absoluto de de las costas no lo preocupante el coste que tiene esto son casi cuatrocientos muertos no hay barcos de rescate como volvía a denunciar Ramón Open Apps recordemos llevada con el barco amarrado obligado para España te hace tres meses el alta y no la deja salir desde Bilbao es de esas pocas personas que salen ten un episodio vergonzoso otra vez en directo que es el barco rescata Alan Kurdi en lo único que queda en la zona tiene sesenta y cuatro personas de hace más de diez días a bordo en ningún Estado Le les deja desembarcar no decir lo que está haciendo Europa pagando a todos esos supuestos gendarmes libios parque contra en las costas con todas esas milicias que son lo mismo lo que tiran salva de metralla al aire para amenazar a los barcos de rescate me parece que tiene también un episodio muy crítico para la Historia

Voz 1791 15:57 sí si nosotros luego no somos inocentes en las guerras que huyen estas personas Siria Yemen y otras muchas Siria por ejemplo hora vale no estábamos haciendo nada por los migrantes lo estamos haciendo nada por los refugiados pero estamos haciendo algo por la gente de Siria que está regresando a sus casas que están destruidas niños que han estado ocho años en infancia totalmente destruidas por la guerra como vamos a participar en ese vamos a ayudar a reconstruir es que no hacemos nada vivimos una fortaleza con tres comidas al día agua caliente no nos importa ni siquiera de dónde viene

Voz 1620 16:28 pues en lo que va de año se ha reducido un veintidós por ciento la llegada de inmigrantes y refugiados a Europa por mar esto es un dato de de hace unas horas de Frontex la Agencia Europea de Control de Fronteras pero es que la modalidad está europea de trasladar el problema a otro lado de poner la frontera sur europea cada vez más al sur de España en el noventa y ahora la frontera sur de Europa no es tan tarifa los tanques rotonda en la otra de Italia está en Niamey Níger ahí estamos gastando millones y millones de euros para que paren a los inmigrantes nada Gades que es la puerta del desierto en Níger Mogherini la comisaria europea de Asuntos Exteriores ha visitado más Níger que España porque está contando dinero a la al Gobierno a Níger un sitio tradicional de de caravanas de mercancías de personas durante toda la historia ahora mismo es el el el portón digamos de de acceso a al territorio pero se llega menos gente a a Libia fíjate que ahora la gente que está saliendo de Libia es de nacionalidad muy curiosa no cómo ha ido cambiando la cosa esas setecientas personas que han salido son en su mayoría de Bangladesh sitio por tanto de negocio para para esas mafias que trafican con la gente de Irak de Túnez unos pocos de Senegal o de Guinea Conakry según los datos que daba en lo que va de año han llegado a Europa menos de doce mil personas de ellos la mayoría España siete mil España sigue siendo la excepción porque al cerrarse la puerta de Libia analizar Europa invirtiendo tanto encerrar aquella vía de del desierto el tener etc etcétera España hasta finales de enero era el principal punto de llegada pero después de la visita de de los hermanos monarcas a Rabat parece que Marruecos de repente controlada

Voz 1791 18:03 de Bangladesh que puede parecer a mucha gente que está muy lejos y que no tenemos nada que ver bien en la etiqueta de la ropa que llevan ver en qué condiciones está haciendo esa ropa

Voz 3 18:13 pues lo dicho hay que leer las etiquetas desde luego para entender mejor el mundo hay que apagar la tele leer productos como cinco W premio Ortega Gasset este año por la cobertura por los reportajes que publica en Nico Castellano un abrazo fuerte

Voz 1620 18:28 hasta luego un abrazo no confundir Ramón Lobo hasta dentro de

Voz 3 18:31 creo que un par de semanas pero yo me quedo por aquí tú te vas yo de proceso

Voz 1791 18:34 no aquí en Madrid así en fin me sacan a procesionar destacan en volando hasta luego chao