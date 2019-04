Subir y bajar

Voz 1 00:00 ciudad de Nueva York año mil ochocientos cincuenta y tres palacios de cristal de la Exposición Universal

Voz 0347 00:15 la concurrencia que abarrota el Palacio de Cristal de Nueva York donde se celebra la Exposición Universal está pendiente de la exhibición de un hombre que hasta hace unos segundos no contemplaba desde varios metros de altura ahora se ha metido en un cajón de madera que además está repleto de cajas y de barriles y una ayudante está pendiente de su Palmada que será la señal para cortar la cuerda que sujeta ese gran cajón bueno en vez de caer algo descendido despacio parece mentira cristiana en mano a Grave Otis el hijo de unos granjeros de Vermont está saludando a los asombrados espectadores si acabara de hacer un truco de magia acaba de nacer y presentado en público el ascensor para personas hasta ahora las casas más altas en tienen seis pisos como mucho en dos décadas eran diez en tres veinte y el siglo XX comenzará con un edificio aquí en Nueva York de treinta plantas no podrían imaginarse si los que acaba de enseñarnos Otis esta visto Teo saca medio aquí

Voz 2 01:33 ahora se queda parado por dónde salimos un rato pero podemos intentar salir por arriba por el techo como Misión imposible algo así pues justo en el sitio

Voz 3 01:48 pues ese es el resumen de mi vida a vivir que son dos días Javier

Voz 4 01:53 Del Pino cine Carlos López

Voz 0874 01:56 Tapia buenos días cómo estás

Voz 5 01:59 hola muy buenos días muy bien esta música

Voz 0874 02:01 el ascensor de fondo y esa palabra tan relevante en la historia de los ascensores Otis Xbox llegado la octava planta del edificio que alberga la Ser en ascensor

Voz 0347 02:09 sí pero no me ha reconocido porque dices esto bueno te te doy detalles luego porque tiene ya el de transporte listo pero primero quiero decir que vamos a hablar de un recurso esencial en el cine desde sus comienzos dentro pasa literalmente de todo desde el cadáver que les haya Woody Allen en Asesinato en Manhattan a versiones múltiples de una fantasía erótica tan común como el sexo de ascensor

Voz 0874 02:31 yo vi cómo hacemos Banking con todo supongo que hasta eso lo tiene también no

Voz 0347 02:35 desde hace más de treinta años es invencible la coreografía sexual de más de un minuto de duración que interpretaron en un montacargas Michael Douglas y Glenn Close en Atracción fatal

Voz 6 02:45 alguna vez en un esto

Voz 0874 02:58 la acceso ruidoso hay que decir tiene razón en lo de la fantasía porque la realidad es distinta todavía hoy se escribe y se repite que el gran apagón de Nueva York con miles de personas encerradas en ascensores y en casas sin mucho que hacer lógicamente impulsó el llamado baby boom mil novecientos sesenta y cinco cuando se estudiaron las cifras de nacimiento se comprobó que es pura leyenda urbana el encierro sin luz en un ascensor es más bien fatal para la pasión sexual no

Voz 0347 03:22 sí además encontrara iluminar cada plano montar este minuto y pico de fantasía erótica fue lo más laborioso de toda la película aunque bueno por lo menos no llevaba música ascenso yo creo que por eso eligieron en el montacargas

Voz 0874 03:34 claro igual que el ascensor también esa música fue un invento americano nada menos que de mil novecientos veinte para que la gente oyeran música por teléfono luego se trasladó a los ascensores de los rascacielos en Nueva York como una forma de acompañar de hacer más agradable el tema en el que los usuarios se encontraban en la cabina del ascensor sin nada de lo que hablar

Voz 0347 03:52 Teo listos Radio transporta me cuando quieras Javier sobre este asunto el cine ya he dicho lo que tenía que decir

Voz 8 03:58 a esto con Fiol una ácido a decirlo

Voz 9 04:05 dicen atajar la música de una vez será que no les gusta la música sí

Voz 5 04:14 está volviendo locos

Voz 11 04:23 os imagináis dónde está el ascensor más antiguo de España no es el primero que se construyó pero sí que el único que se conserva de aquella época os voy a dar unas fiestas está en un edificio rodeado de jardines en una de las plazas más famosas de Madrid

Voz 0874 04:43 Paqui Ramos se dirige a cumplir la misión de subirse al ascensor en marcha más antiguo y mejor conservado de España ya a saber cómo le va al viva la pista conduce al Palacio Real de Madrid

Voz 0347 04:54 Javier estoy en una sala de reuniones de la empresa que hace uno de cada cuatro ascensores en el mundo y que ha conservado en nombre de aquel inventor en el Nueva York de hace más de ciento cincuenta años Otis sus asesores están por todas partes la torre Eiffel la Casa Blanca o las dos torres más altas del mundo en Dubai te escucha Luis Miguel Alcázar que es está aquí a mi lado y es el responsable de proyectos

Voz 5 05:19 especiales Luis cómo estás buenos días buenos días Javier

Voz 0874 05:23 hablamos de transporte más seguro del mundo según las estadísticas hay un incidente cada trescientos millones de viajes pero como los ascensores mueven en setenta y dos horas el equivalente a toda la población del planeta sí que hay espacio para incidentes vemos en el cine a menudo que los encerrados en un ascensor salen con reciben visitas digamos por una trampilla en el techo antes lo escuchábamos también incluso en el ascensor de la SER que hemos mirado los techos de ascensor no vemos trampilla por ningún sitio

Voz 12 05:50 claro español no es normal

Voz 13 05:52 pero en el mercado americano se instala en en ascensores que están adaptados a la normativa específica para el uso exclusivo de los bomberos

Voz 0347 06:02 una norma general cuando se produce un siniestro en un gran edificio es noto medir los ascensores podrían convertirse en censores justo en lo contrario en un espacio salvavidas bueno de hecho se han convertido hace poco Nueva York estaba yo hace unos meses allí

Voz 0874 06:18 empezasen a donar el edificio

Voz 0347 06:19 la primera cosa hacemos impidieron fue tomada censor

Voz 12 06:23 la norma general existe esa vamos a aquí vamos a hablar de tendencias de realidades en la en el atentado que hubo en las Torres Gemelas hubo un porcentaje muy alto de población cerca del treinta por ciento de las personas que se salvaron se salvaron porque en contra de esta orden de no usar los ascensores los responsables de los edificios permitieron el uso de los ascensores para agilizar la evacuación por tanto antes de que los edificios colapsaron dieron escape a un treinta por ciento más de población de la que se hubieran escapado por escaleras este debate está abierto este es un debate que hoy en día en la sociedad se está se está manejando para dotar a los ascensores porque el ascensor ya en sí tecnológicamente puede hacerlo venden tratarle de esa capacidad de evacuación en caso de emergencia ni yo creo que es el paso lógico a esta normativa que no ha permitido crear las zonas seguras para las personas que esperan ser evacuadas es que el propio ascensor comparta esa zona segura y permita la evacuación sin necesidad de tener que esperar a nadie

Voz 0874 07:22 creemos en analógico pero es bueno que la mayoría de los oyentes igual que yo no sabíamos que España es el primer país del mundo en la relación entre personas y ascensores tocamos sensores que nadie porque pasa esto en España

Voz 14 07:33 sí somos una gran potencia en esto de de transporte vertical efectivamente esa significación que se produjo en su momento se produjo después de la guerra civil en España en España se empezó a construir en un concepto de comunidad de propietarios de cuatro cinco alturas en la que el ascensor era una parte te requerida muchos edificios elecciones y un ascensor desde la tradicional corrala de Madrid hasta las zonas de los cinturones expansivos de las ciudades que han ido asumiendo ese tipo de de de Concepción que es muy eficaz a la hora de Ciudad de compartir gastos de compartir espacios espero que depende de efectivamente de tener un transporte vertical para garantizar la accesibilidad

Voz 0874 08:13 bueno pero está aquí Luis hemos hablado del pasado pensemos ahora en los ascensores del futuro inmediato pongamos quince años pactamos el punto cero es se abren las puertas que vemos

Voz 12 08:23 cómo sería pues hombre producido te diría como no nos reclaman absolutamente acristalada en algo que no nos ocupa espacio rápida silenciosa y cuya velocidad apertura y cierre sea acomodarse al usuario sin necesidad de pedir ese es el ascensor del futuro funcional que ya estamos trabajando para para un futuro más mucho más cercano de esos quince años que me está diciendo

Voz 0347 08:46 Luis Miguel ha participado en el último de los grandes ascensores que se ha instalado en nuestro país la torre Foster en Madrid que peculiaridades tiene ese ascensor

Voz 12 08:56 bueno tiene muchas además de que es el más santo de España todo el fondo de la cabina está acristalada y por tanto le ofrece al pasajero no solamente la experiencia de ir en uno de los asesores más rápido de España

Voz 5 09:06 ya sino pues unas vistas impresionantes sobre la ciudad de Madrid ya evita la claustrofobia

Voz 12 09:13 pero pero bueno pues ya tenemos que tener cuidado con agorafobia

Voz 0874 09:17 qué sería lo primero unos llamarían la atención de esa censor

Voz 12 09:20 bueno primero le llamaría la atención que le tienen que identificar un control y le tienen que dar una tarjeta de acceso esa tarjeta una vez que pasa por un lector le asigna desde la propia planta baja asigna un ascensor no vas a pulsar ir ascensor que venga es el primero que vas a coger sino que con tu tarjeta de acceso que identifica la planta a la que vas cuando tú te la tarjeta te dice que el ascensor que te toca la el BEC o el de cuando llega el ascensor tú no tienes que marcar dentro de la cabina tu piso sino que el ascensor ya va a hacer la parada tu piso Si yo en la tarjeta de del visitante indico si tiene vértigo automáticamente cuando yo paso la tarjeta al sistema identificar ese ese característica a asignar un ascensor interior en lugar de un ascensor panorámico y así podemos hacerlo con cualquiera de las características especiales de las personas

Voz 5 10:13 que visitan ese edificio este luego es Javier es que estamos

Voz 7 10:17 no

Voz 11 10:24 José Luis Sancho historiador hola hola buenos días teníamos la duda de si el ascensor de la escalera del Príncipe realmente el más antiguo

Voz 16 10:33 no quisiera decir que es el más antiguo de España conservado lo que se puede decir es que es de mil novecientos uno el más antiguo de los que hay en palacio que son todos de esos años de mil novecientos uno mil novecientos seis los más antiguos quizás o de los más antiguos de Madrid conservados y además están en muy buen estado original me refiero a las cajas de los ascensores que son de caoba son son muy buenas las casas ricas madrileñas de estos años casas burguesas claro se empiezan a utilizar igual que el teléfono en los años noventa pues los ascensores no

Voz 11 11:11 por qué ese construyó ese ascensor porque en realidad sólo conecta con un piso quiero decir es un tramo de escaleras nada más

Voz 16 11:18 hombre vamos a ver si en ese momento la reina regente que ya que ya gente que ya está a punto de dejar de serlo pues es una señora de una cierta edad bueno es un piso en realidad son dos Ibarra una caso modernas son tres es decir la planta baja de Palacio son muchas escaleras y luego bueno en el momento que se inventa una tecnología pues oye pues está al servicio de las personas más poderosas los reyes por ejemplo y además hay que decir que al lado de ese en mil ochocientos treinta hubo en palacio un ascensor del que nadie habla que era el ascensor del infante don Sebastián Gabriel ya estaba donde después se hace el monta platos de la cocina ese ascensor del infante don Sebastián Gabriel no estamos del todo seguros si valía para él o sólo para sus libros seguimos aquí

Voz 11 12:14 por una escala escaleras alumbrada a cuarto el Príncipe escalera el príncipe bueno ahora el ascensor está aquí en la en la planta de la entrada tenía que haber una persona aquí abajo que lo pusiera en marcha hay otra persona arriba si entonces para vamos a darle para que suba se aprietan un botón

Voz 0874 12:34 se está aproximando a su objetivo de subirse a ese ascenso del Palacio Real lo que tiene ciento quince años no fue el primero de España en los ascensores de pasajeros tardaron casi veinticinco años que llegar a nuestro país el primero del que hay noticias se instaló en mil ochocientos setenta y siete en la calle Alcalá fue destruido por un bombardeo en la guerra civil pero nosotros Luis estamos construyendo así que las puertas han abierto entramos en ese ascensor que Nos describía el futuro que nos encontramos

Voz 12 13:02 estudiamos mucho la luz intentamos que no sea solamente una luz cenital que a duras las facciones sino que sea una luz horizontal hemos incorporado luces verticales líneas verticales a cada lado de la botonera hemos incorporado una tira de luz vertical en cada uno de los rincones para delimitar perfectamente la cabina y personas que tengan algún tipo de deficiencia visual delimiten perfectamente el contorno no tengan una una dificultad al saber dónde en qué recinto se encuentra a la vez van a generar una luz horizontal mucho más natural para no endurecer los rasgos incluso ahora en este asesor del futuro lo que estamos pensando es en incluir los ciclos circadianos dentro de los sistemas de iluminación de la cabina de forma que las tonalidades de luz sigan las tonalidades de luz naturales

Voz 0874 13:47 pero pero del futuro al presente Luis la población envejece al tiempo que se alarga su vida viven en casas sin ascensor hay muchas sobre todo en los centros de las ciudades qué pasa con eso bueno

Voz 14 13:56 nuestro principal reto es es en España hay como un millón de ascensores funcionando Si contamos todos los edificios que hoy en día necesitarían tener un ascensor para garantizar la accesibilidad de las personas tendríamos que instalar otro millón sean nuestro problemas tremendo por tanto tenemos que cuidar muy mucho de que el coste de instalación sea lo más económico posible y su coste de mantenimiento entonces partimos de la base de decir vamos a diseñar un ascensor que no requieran ni aumentar potencias de contratación ni hacer una acometida de triunfa básico que ocupe el mínimo espacio posible para que se puede adaptar a cualquier condición creamos un ascensor que hoy en día leamos suites como si fuera un electrodoméstico más el siguiente paso es directamente que la energía a la toma el sol tu cuatro placas fotovoltaicas son capaces de alimentar a la censor sin necesidad de están chupado en la corriente

Voz 0347 14:48 me lo está poniendo de una manera que casi me apetece llevarme uno cuánto me Buesa

Voz 14 14:52 el dar un precio yo te tengo que dar una horquilla de precios en lo que podría ser la adaptación de un ascensor que puede ir desde los sesenta mil euros hasta los ciento veinte mil euros en las en las condiciones de una de munición de Caja escalera en el extremo más caro incluso a veces la variable precio no incluye el cliente sino que la incluye la Junta Municipal o el Ayuntamiento cuando me hace ciertos requerimientos de adaptar el ascensor a una estética de barrio o unos condicionantes del edificio

Voz 0874 15:19 aquí hay rascacielos tan altos que es fácil subir a un ascenso rápido cómo de rápido serán

Voz 12 15:25 el límite de velocidad

Voz 17 15:27 no existiría como tal

Voz 12 15:29 lo que existe es el límite de aceleración eso

Voz 17 15:31 el límite más menos un metro se

Voz 12 15:34 el a cuadra que ocurre que cuando nosotros no podemos sobrepasar esa aceleración el tiempo que vamos a tardar en alcanzar la velocidad que nos hayamos propuesto es mayor por ejemplo la torre de Norman Foster los ascensores que van a siete metros por segundo emplean veinticinco metros de viaje solamente en acelerar sea ya han subido veinticinco metros inefable tantos veinticinco metros para poder frenar sillón a un hacen

Voz 14 15:59 Torres de cincuenta metros de altura

Voz 12 16:02 por una censora siete metros por segundo nunca va a alcanzar la velocidad siempre estar acelerando o de acelerar

Voz 0347 16:08 Otis tienen ascensor más alto del mundo también tienen ascensor que hace el mayor todo el mundo en una de las torres de Dubai hay un límite de su vida

Voz 4 16:18 bueno el límites lo que hoy en día

Voz 12 16:21 dan la resistencia de materiales es decir el peso propio de de los cables de tracción alcanzar pues podría ser ahora un kilómetro y medio aproximadamente sería un límite para la tecnología que hoy en día estamos empleando la Khalifa es un caso muy peculiar por bueno para además es muy cinematográfica también desde han tirado algunos algunos actores de cine en misiones imposibles y cosas de estas

Voz 13 16:47 y la verdad que la vista de la de la Torre es muy curiosa

Voz 18 16:50 quizá bueno también es un

Voz 12 16:53 el canto de los egos de las personas sabes que la última planta de la Khalifa quedaba reservada a personas muy importantes que tuvieron que bajar su residencia porque estar por encima de las nubes no permitía ver la ciudad

Voz 5 17:05 entonces la codicia eres

Voz 0874 17:09 has deseado cuál es el mayor en envío de nuestros ascensores entonces

Voz 14 17:12 si tú pusiera es una alerta en tu ordenador para que te avisara de los accidentes que se producen en los ascensores en el mundo te darías cuenta que donde se producen los accidentes es allí donde el mantenimiento e tiene menos control por eso cada vez hay un accidente en un ascensor llama tantísimo la atención es como si te hubiera atacado la lavadora

Voz 5 17:40 no mantiene sus equipos

Voz 19 17:43 estamos bueno estamos atrapados

Voz 11 17:45 a quién diseñó en este ascensor quién quién lo hizo

Voz 16 17:52 el Arquitecto Mayor de Palacio insitió reales entonces llevaba reptiles pero en realidad los ascensores son de la casa constructora claro entonces ya trabajaba una llamada Stiller

Voz 18 18:03 alemana que en Madrid

Voz 16 18:06 había muchos ascensores de esta de esta marca no

Voz 11 18:11 cuánto costó hacerlo allá él un archivo queda constancia de eso

Voz 16 18:15 el Archivo General de Palacios es una fuente de información preciosa entonces tenemos por mejor hecho por los dos ascensores se pagaron treinta y siete mil seiscientas diecinueve pesetas de mil novecientos dos la fortuna pues hombre si teniendo en cuenta que un piano de cola yo creo que valía como mucho cinco mil pesetas pues no grande siguen la fortuna

Voz 11 18:37 sí aquí también hay una barandilla de madera como la de abajo la de la entrada que se abren dos puertas a la entrada al ascensor que son dos puertas correderas y el ascensor bueno pues pues es como como una como un carruaje antiguo la verdad me lo imagino así es con las puertas de cristal bueno en realidad todo el ascensores de cristal y de caoba no hay ningún punto el que no pudiera entrar

Voz 5 19:01 algo de pelos de

Voz 11 19:03 tiene según entras un asiento al fondo de terciopelo rojo y con flecos falta ningún detalle sus sus patas de bueno de hierro el suelo también está enmaquetado de de rojo porque no podemos bajar en no usarlos no podemos las dos puertas de de fuera y las Correderas de dentro a ver harán dura hay que levantarla entramos en un ascensor los dos espejos enmarcados en madera a ver esta luz favorece tanto como los como la luz y los espejos del ascensor de la radio a que decir creo que aquí los Reyes no se veían estupendamente espera que me voy a sentar

Voz 5 19:49 acabo de quedarme con las patas para arriba no voy a tocar más

Voz 0874 19:57 para terminar arriba Paqui Ramos ha conseguido una vez más cumplir su misión hay que restaurar algo no hay problemas es además tiene la Semana Santa para resolver lo que haga falta no tengas prisa por volver gran gracias a Patrimonio sobre todo por enseñarnos esa reliquia de la revolución industrial si hubieran sabido que Paqui que iba a tocar botones seguramente no nos habrían dejado ir Luis terminamos subiendo en ese ascensor del futuro inmediato que has proyectado para nosotros el ascensor decías Nos ha reconocido sabe hacia dónde vamos cómo hacemos el viaje lo más agradable posible que estamos dentro

Voz 14 20:30 recientemente en un hotel estábamos estudiando un proyecto el responsables del decía mira quiero generar un viaje exprés desde la zona baja del hotel hasta arriba te voy a montar un restaurante quiero que el viaje sea menos porque esto es para atraer el público del exterior y además quiero te matizar la cenas de vez en cuando por tanto lo yo quiero que lo que reciban de de experiencia en el ascensor son preámbulo de lo que van a recibir cuando lleguen al restaurante y en ese sentido porque yo puedo colgar una foto de alta definición sobre la cual voy a hacer un viaje de cámara y puedo mostrar el contenido que el cliente quiera en cada momento esto existe ya pues existen en varios sensores donde se han instalado este tipo de proyectos son cosas Arango es un traje sastre

Voz 20 21:11 es alguien que quiere invertir imponer pantallas la definición y en ese pantalla cambiar los contenidos al uso que ellos quieran a veces es un logotipo flotando que a veces es simplemente e imágenes de paisajes donde se pueden recrear lo que uno quiera límites la imaginación en estos casos pues entonces poco

Voz 0874 21:28 sin límites Luis Miguel Alcázar gracias por demostrarnos el juego queda algo que usamos cada día sin pensarlo mucho la verdad

Voz 14 21:35 muchísimas gracias a vosotros ha sido un placer compartir este café con vosotros

Voz 0874 21:39 Carlos he visto el vídeo que vamos a compartir en la web con ascensores de sesenta películas yo no sabría decidirme por uno

Voz 0347 21:46 entonces terminamos con el mío está en un edificio Nueva York naturalmente en ese edificio trabaja este tipo

Voz 21 21:53 me usted este Baxter pero todo el mundo me llama Woody estoy en la compañía desde hace tres años y cobre noventa y cuatro dólares con setenta centavos por semana

Voz 22 22:03 en cada piso rige un horario diferente para que los dieciséis ascensores puedan trasladar a los treinta y un mil doscientos cincuenta y nueve empleados sin embotellamientos

Voz 0347 22:13 y una de las ascenso listas es Shirley Mac Laine

Voz 21 22:17 apenas diseñar texto buenos días muy listo puede subir cuidado con las puertas esperamos

Voz 0874 22:24 el apartamento sensible McClain con Jack Lemmon de esas películas que no te cansas deber

Voz 0347 22:29 también es mi ascensor favorito porque Jack Lemmon es la única estrella del cine clásico que nació como tantos en un hospital pero su madre no llegó a tiempo Ignacio negación

Voz 0874 22:38 Sor del hospital el mira al final descansa estos días mientras veo si esto de llenar el programa de música de ascensor puede conllevar alguna pena porque la verdad es que lo pasado

Voz 0347 22:47 pero bueno descanso para todos y ha sido muy piadoso en la selección pueden creo