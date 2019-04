Feminismo: la vida en el centro

Voz 1 00:00 nada más Tale mudanza a nada

Voz 2 00:38 ya

Voz 1113 00:47 en marcha dos mil veinte El sociólogo Ronald Moon finaliza su capítulo dedicado a la mujer afirmando que las estructuras de poder sigue basadas en las diferencias de género de raza y clase que el machismo y el socialismo no han logrado eliminar cuatro invitadas de diferente perfil ponen su voz en nuestro diálogo para hablar de lo oído las mujeres en tiempo de crisis del Patriarcado de crisis política de crisis de fe las iglesias tradicionales vivimos un imparable oleaje de reivindicación femenina en la pleamar queda la arena la memoria de miles de mujeres que se levantaron y volvieron a luchar tras cada derrota sabiendo que lo que exigían era justo con las voces de las mujeres tuviesen en a día de estos

Voz 3 02:00 las reivindicaciones que han hecho siguen haciendo las mujeres en la calle cada casa cada puesto de trabajo en cada espacio conquistado en los que quedan por conquistar para

Voz 0874 02:09 además nos cuestionemos en poco nuestros privilegios charlar en los próximos minutos con varias invitadas la primera Silvia Federici es activista feminista es historiadora es profesor emérito en la Universidad ostra Nueva York es autora de algunos libros clave para comprender las violencias que siguen sufriendo las mujeres qué papel que juegan en la reproducción del capital entre esos libros está calibra ni la bruja mujeres cuerpo acumulación originaria los deberes están publicados en España por la editorial a traficantes de sueños gracias a esta editorial está estos días de gira por nuestro país sirvió a buenos días

Voz 4 02:42 a buenos han sido Silvia

Voz 0874 02:44 décadas y siglos de lucha las mujeres seguir reivindicando algo esencial y es que en el cuidado de la vida si tuviesen el centro a donde tenemos que mirar hoy para comprender las violencias que seguir sufriendo las mujeres

Voz 4 02:56 bueno yo quedo que comprende la violencia que están sucediendo en mujeres es y debe sobre todo no contemplar examina la nueva políticas económicas social si no que es estantes odiando sobre todo con la expresión de la delación pitas listo del mundo hoy la mujer están sucediendo varios tipos de violencia podría son todos conectados por ejemplo en África en América Latina no hay una brutal política extra activista de compañía minera petrolera que lleguen es su el in Spain is es desplazan gente es una encima línea son encima línea contra política pues que haya Schäfer que por ejemplo cuando hay una compañías petroleras que de el cultivo que destruye la cual en poco tiempo su como Taser de morir entonces son las que con más insistencia no se oponen hipo de esos son una víctima muchísima violencia o no de las vallas de las compañías mismas también hay un incremento de la violencia doméstica por qué muchos hombres que están perdiendo su pues de social porque los labios se va al no Zapata no a no está entonces intenta recuperar su socia Usando optimizando la ciudad la mujer de sus familias entonces actos conjunto de problemáticas que son conectadas muy profundamente a la política económica la política social yo creo que no se puede luchar contra la violencia contra las mujeres sin o mismo tiempo no luchar por un cambio social de la lógica no que gobierna no estas socialista sobre todo la distribución de la sociedad no va con el de la reproducción

Voz 0874 05:16 de todo esto queremos Sagardoy hoy también con Diallo Herrero que es antropóloga miembros de Ecologistas en Acción y del Foro transiciones socio económicas además además de una voz esencial en este programa para que de vez en cuando seamos capaces de cambiar la mirada llenos de tengamos en esos márgenes donde discurre la vida que no siempre sabemos ni comprender ni cuidar cómo estás buenos días

Voz 5 05:36 hola buenos días qué tal el feminismo

Voz 0874 05:39 que plantear debates profundos que son difíciles de encajar en un mundo lleno de depués verdad IDC News sí de ritmos incompatibles con los ciclos vitales sin embargo tú nos has contado muchas veces ese la inevitable abordar esos esos cambios

Voz 5 05:52 claro yo creo que sí conecta mucho con lo que estaba planteando Silvia hace un momento no estamos viviendo un momento yo diría que en el que en el que hay una triple guerra que se combinan una guerra convencional por lo recursos como las que ha habido siempre mucho más intensificada en un momento de declive de energía de declive de minerales que intensifica su activismo del que hablaba Silvia una guerra tan bien contra los derechos laborales y sociales que precarizar a las personas que las reducen básicamente a la a la situación de consumidores es un consumidor fallido básicamente ya no cabe es una guerra también Sutil hizo dura contra los vínculos y las relaciones no yo creo que ahora mismo prácticamente el único movimiento social que tiene carácter internacionalista que está disputando en esas tres guerras es el movimiento Femenía hispano por eso desde mi punto de de vista y coincidiendo con el con el planteamiento dentro del del modelo tal cual lo tenemos que sacrifica absolutamente todo con tal de que se regenera las ganancias del capital no tenemos mucha cabida necesitamos ese impulso y esa salida que ponga en el centro o lo que es prioritario para sostener vida sino cualquier tipo debidas sino vidas y y digamos que que sean decentes vidas que que que que que merezcan la pena y la alegría de ser vividas no para todas las personas

Voz 0874 07:12 estamos voces como las vuestras filas de Justa Montero que es una histórica militante del movimiento feminista desde los años setenta encontró respuestas son lo que ella considera uno de los movimientos políticos y sociales más estimulantes y hoy tantos años después dialoga con las más jóvenes en la comisión ocho de marzo qué tal gusta cómo estás

Voz 6 07:29 estoy plenamente buenos días las mujeres

Voz 0874 07:32 parece ser en este momento el centro de la polémica pero no son al mismo tiempo el centro en el que hay que o al que hay que mirar para buscar las respuestas

Voz 6 07:40 efectivamente yo creo que estamos en el centro de la polémica porque estamos en el centro de de de esas crisis queridas que comentaba yo IIF estamos en en el centro de lo que es las posibles soluciones yo creo que precisamente la fuerza de este movimiento feminista que por dos años consecutivos lleva protagonizando unas movilizaciones muy masivas muy transversales que es un referente efectivamente hoy para plantear qué cambios necesitamos y que vidas necesitamos que vidas queremos las mujeres está siendo capaz de articular la contestación a todos esos efectos de las políticas de austeridad de las de las violencias machistas que viven las mujeres de muy distintas formas por eso estas movilizaciones tienen esa fuerza también esa radicalidad porque se enfrentan con lo que es a los efectos en el empleo los efectos en de que tiene en la vida no compartir la responsabilidad en el trabajo de los cuidados con los hombres y también como el Estado se desentiende absolutamente te porque también refleja cómo vivimos las mujeres como como el efecto que tienen nuestras vidas las violencias machistas en función de Sir es una edad determinada de Si tienes una raza o perteneces tiene una condición migratoria determinada entonces el el digamos articular toda esa diversidad de de de situaciones hay digamos esa diversidad en la rebeldía de las mujeres es lo que está haciendo que hoy el movimiento feminista un movimiento que plantea un horizonte de cambio realmente esperanzador en un contexto complicado

Voz 4 09:22 eh

Voz 0874 09:23 a ese diversidad también queremos hablar contra la Pimentel que es cuidadora es trabajadora del hogar llegó a España hace casi tres décadas hoy ejerce como portavoz del colectivo territorio doméstico defiende los derechos de quienes realizan de forma precaria a veces también invisible el trabajo de cuidados que muchas mujeres y hombres de España blancos de clase media alta han dejado hacer para su ordenarlo a trabajadores y trabajadoras como ella de otros países no como Esther Rafaela buenos días es una rueda que sigue girando el mismo trabajo con diferentes rostros pero sin valor pero siempre trabajos precarios mal pagados y invisibles

Voz 4 09:56 sí

Voz 7 09:57 sí es lo los trabajos que estaban asignados a la a las mujeres prácticamente desde que nacemos estamos asignada a los trabajos de los cuidados y luego cuando seas

Voz 8 10:08 de manera remunerada las mujeres pues no no hay ningún cambio de la ley

Voz 7 10:13 trabajo son son precarios son pocos valorado o casi nunca valorado aunque nosotras sabemos que que son trabajo que sostienen la las vida de las personas y que para que muchas de ellas puedan salir al ámbito público como ha sido el caso en de de muchas mujeres que han conseguido el derecho de salir

Voz 8 10:34 al ámbito público a a trabajar remunerada mente

Voz 7 10:38 pero sí que es a costa de que muchas mujeres estemos haciendo este trabajo porque rearme como plantean los hombres todavía no se hacen cargo de esta situación y además el Estado tampoco hace ni no no hay ni ni ni siquiera el derecho al cuidado pero tampoco una mejoría a que muchas mujeres que estamos haciendo este trabajo tengamos unos derechos tan básico como los demás trabajadores y trabajadoras

Voz 0874 11:02 exactamente igual que los demás a mi me gustaría que en este diálogo vosotras hablar y si yo dieron paso atrás y escuchar hay aprendiera pero sí que quería preguntaros algo que comentaba Siria principio y que me gusta opinar también ya yo justa Rafaela el diálogo es vuestro pero hemos visto movilizaciones de mujeres muy potentes a nivel nacional e internacional en los últimos años centradas básicamente en un día una jornada que es cierto que se ha puesto de moda pero como esas grandes marchas cómo aterrizan luego en exigencias de transformar cómo conseguimos que sean argumentos concretos en el futuro yo creo que

Voz 4 11:37 este un momento muy muy crítico muy importante que la el movimiento feminista las mujeres han demostrado una casita de fuerza de movilización sin precedente entonces yo creo que el momento de usar estas fuerzas para hacer propuestas concretas para articular de pacte es programas poner el Estado no contacta negociar imponer cambios que pueden plenamente no afecta la vida de la mujer de su comunidades pues que es importante compartir trabajo doméstico la de los hombres es necesaria no es suficiente los que se debe hacer es también impulsar una política que pone más de curiosos a servicios de acción social también cambia la forma de producción mismo porque hoy se vive una crisis mayor es la mujer de viven una crisis de de producción Ingres hippies hacen dos trabajos las mayoría ganando nada no está pasando todo el día sin espacio empopada recuperadas es también se sin comunistas con los mayores entonces hay un empobrecimiento a todos los niveles empobrecimiento económico empobrecimiento de su salud de cimiento de su espacio y entonces qué es lo que o en este momento por el movimiento feminista de exponer propuestas que pasta con este empobrecimiento de las mujeres todo lo de Estado del mundo están convirtiendo muchísima de que esa social de la que se les de las deportaciones entonces no debemos de apropiándose de lo que es en naturales esa que hemos producido exponerlas erizos de nuestras vidas de nuestra de producción en cual formas éste debe ser el desde el movimiento feminista hoy

Voz 5 13:53 entonces debe haber una respuesta global nuestro planteamiento sí yo creo que tiene que haber respuestas globales pero también respuestas locales no yo estoy me acuerdo con lo que estaba planteando Silvia pero quería retomar por ejemplo muchas de las cosas que vosotras habéis hecho Rafaela desde territorio doméstico no yo creo que vosotras habéis hecho mucho más que que defender los los derechos de las personas cuidadoras visibilizar los además visibilizar los unas formas tremendamente creativas me estoy pensando ahora mismo en vuestro disco y el tipo de movilizaciones que habéis venido haciendo no desde mi punto de vista por ejemplo lo que hacéis vosotras lo que hacen las Kelly o lo que hizo por ejemplo las trabajadoras

Voz 4 14:34 sí

Voz 5 14:34 lo que hicieron las trabajadoras de la residencia en en Vizcaya son no solamente es llevar adelante luchas que podrían ser convencionales digamos en defensa de de de los trabajos sin defensa del trabajo digno sino que han había inventado una especie diría yo de vio sindicalismo donde el trabajo en la lucha sindical no solamente por los puestos de trabajo y las condiciones de los puestos de trabajo sino que esas condiciones esos puestos no se no se separan no están divorciados de de lo que es la reproducción de la vida hay de lo que es también las condiciones de vida de las personas a las que estáis cuidando no yo por ejemplo me estaba acordando que la en la en la huelga que mantuvieron las trabajadoras de de las residencias en Vizcaya una huelga que se mantuvo prácticamente durante un año la que al final se ganó todo salario condiciones laborales vacaciones una clave fue la alianza que se produjo entre las mujeres que estaban en en huelga a las familias de las personas residentes y los propios residentes que eran muy conscientes de que la vida no era posible en y mantenerla ni cuidarla en condiciones y las personas que la cuidan están oprimidas están directamente explotadas en unas condiciones en humanas no entonces creo que esa movilización ese protagonismo está también suponiendo un cambio en en en en en la forma de abordar también la política pública me estoy acordando también de lo que se hizo por ejemplo en la Diputación de Guipúzcoa en el gobierno anterior con una forma de abordar todo el tema del cuidado en el marco de la casa pero también a partir de de la promoción de cooperativas de personas trabajadoras que de alguna manera combinará esa dignidad en los trabajos de de cuidados con la dignidad también de las personas cuidadas no es decir que que sí que creo que que el movimiento feminista en las luchas que se están llevando a cabo disputan una forma distinta de entender la institucionalidad una forma distinta de entender las relaciones no solamente entre hombres y mujeres sino también las relaciones entre las instituciones y los gobiernos y las personas gobernadas

Voz 7 16:45 yo creo que lo sobre lo que decías que no no todavía no vemos como un aterrizaje después de las dos huelgas que hemos sabido que que hemos hecho yo creo que también para nosotras es muy importante el los procesos que estamos que estamos viviendo a veces no no tenemos como esa esa propuesta esas propuestas concretas o estos resultados pero también es para para nosotras muy importante todo ese proceso que hemos hecho donde las mujeres hemos irrumpido en ese en ese movimiento como ha sido el ocho el ocho EM donde donde todo todas estábamos o casi todas au donde no podíamos llegar casi todas las mujeres por esos esos cuatro ejes donde lo donde hemos introducido todo el tema donde las mujeres no sentíamos como representada todo el tema de violencia todo el tema de Frontera el tema de los cuidado el tema mía para nosotros yo creo que ese proceso aunque no tengamos

Voz 4 17:47 es una es una más

Voz 7 17:50 unas propuestas como tan concreta como esto para nosotros ha sido importante porque sacar a los cuidados al ámbito al ámbito público que habláramos de eso que habláramos que muchas mujeres estábamos realizando unos trabajos en toda la vida remunerados donó sin que se en el cinco diera valor también eso ha sido muy importante los procesos yo creo que estamos construyendo para que esas esas propuestas feminista del movimiento feminista podamos llegar porque nosotros también queremos propuestas estructurales hay propuestas que también podemos llegar de hacerla en lo inmediato pero también realmente lo que nosotras estamos construyendo ahora mismo es para que hayan esas propuestas estructurales profunda donde las mujeres se nos tomen cuenta donde al movimiento feminista podamos hacer estas propuestas realmente puedan calar Silvia decías desde el al inicio toda esa expropiación y toda esa expoliación que hay de los recursos naturales en los países en muchos países da como consecuencia que muchas mujeres tengamos que ser expulsada venir a Europa que somos las que estamos sosteniendo el tema de lo de los trabajo entonces esto es como esto es global y entonces a esto hay que dar respuestas globales hay que dar respuestas estructurales que puedan mover todo este sistema que es el que nosotras queremos cambiar este sistema patria

Voz 6 19:15 qué tal si es que además lo que tú estabas diciendo Rafaela yo creo que es una de las claves porque efectivamente el ocho de marzo No es un día pero el ocho de marzo en en el ocho de marzo no se reduce lo que es todo lo que ese

Voz 5 19:29 proceso de trabajo

Voz 6 19:31 tensión de reivindicación de abrir espacios de conseguir mejoras en todos los espacios en el espacio cotidiano de nuestras relaciones del hogar pero también los espacios públicos no en todo tipo de espacios públicos yo creo que eso es muy importante que efectivamente la movilización que se ve el ocho de marzo tiene que ver con todo un proceso de de lucha femenina hasta que no ya sólo que viene de muy atrás sino que en un año del del año pasado la huelga del año pasado a esta significa que ha habido un proceso de extensión de lo que es la no solamente la percepción de las mujeres de su realidad sino también de las reivindicaciones yo creo que eso es muy importante y luego lo que tú antes preguntabas no sobre el carácter este internacional yo creo que efectivamente el feminismo está demostrando una capacidad para digamos hacer una lectura común

Voz 5 20:25 de momento que se vive una lectura común

Voz 6 20:27 tiene que ver con lo que tú decías Rafaela no de las causas estructurales que él luego se concretan en cada territorio no de formas muy concretas pero que también nos hacen pensar en una de una forma global es decir cuando hablamos de cuidados y hablamos de las cadenas globales de cuidados tiene que ver con esas migraciones que hacen que la mayoría de las mujeres que realizan el trabajo de cuidado sean mujeres inmigrantes que a su vez dejan a sus hijos al cuidado de otras personas en sus países de origen es decir que tiene una relación en ese ámbito o cuando pensamos también a lo que sucede a mujeres defensoras de los derechos humanos son mejor mujeres defensoras de los derechos ambientales que mueren asesinadas en países como Honduras debido a que defienden los intereses de su colectividad frente a lo que son las políticas esta activistas de empresas con capital también de aquí de nuestro país no y eso no está conectando igual que el análisis que hacemos sobre las violencias no las violencias machistas los asesinatos de mujeres también las violencias estructurales no que como en un momento de crisis instalada tan fuerte ese necesitan procesos de más autoritarios por parte de de los estados de de control ir bueno también cómo se está articulando un un análisis de lo que supone la emergencia de momento político a nivel internacional con lo que son el Gobierno no por parte de la extrema derecha en alianza con las religiones y todo lo que esto supone de control de la vida de las mujeres y de una vuelta eh la vuelta que tiene que ver también con con su apuesta por una salida ultraliberal y por lo tanto ultra padre patriarcal a esa crisis eso que es en el ámbito internacional evidentemente luego hay que aterrizar lo no insulares ese aterrizaje yo creo que el momento feminista incluso en en vamos también en el marco de la huelga hay reivindicaciones muy concretas sea está desde desde la exigencia de que la educación Sex afectivo-sexual forme parte troncal de lo que son las leyes educativas cosa que no sucede que eso es elemental para los temas de prevención de la violencia porque si no luego se plantean salidas muy fáciles entre comillas no que son las salidas punitivas no frente a la violencia

Voz 5 22:52 hacia aumentar la la vía punitiva

Voz 6 22:54 la sin embargo está ahí sin tocar Se habla de un pacto de de Educación y sin embargo no se aborda el tema de la educación afectivo-sexual bueno ya así muchas otras reivindicaciones en el ámbito de trabajo de cuidados por ejemplo hay un dato que es súper interesante de analizar no es que los motivos que aducen las mujeres para abandonar el mercado laboral en el sesenta y tres por ciento de los casos son datos muy recientes es por no poder costear los servicios para cuidado de menores mayores adultos o personas dependientes esto está demostrando que hay una falta de recursos por parte del Estado para poder cubrir

Voz 5 23:35 las necesidades públicas no sé qué momento exactamente son son políticas públicas o

Voz 6 23:40 lo que tanto reivindican y han planteado ya ha sido una lucha fortísima de grupos como territorio doméstico que que que son de conjunto del movimiento feminista que es como no se ratifica y eso ya lo planteamos el año pasado el convenio ciento ochenta y nueve de la OIT para que las trabajadoras domésticas tengan las mismas los mismos derechos esos laborales que el resto de trabajadoras y trabajadores hay muchas cosas muy concretas lo concreto así el alcance que tiene y como se decía al principio del programa esas estructuras de poder que lo sustenta

Voz 0874 24:13 entender yo que todo está interconectado como explicaba ahora justo no claro

Voz 4 24:18 el contado debemos movernos a niveles diferentes no pudo el discuso ceniza de la reproducción depresión significa trabajos domésticos significa cuidado de la naturaleza significa también no cuidado de los niños la crianza de la salud bueno todo esto que digo que ese divo Pedraz agravios niveles por qué ha enviado no la política pública para pedir servicios también recursos hitos de guía para crear estructuras a nivel comunitario que pueden tener una Patel una función de control de sobretodo de la política pública porque muchísimas veces los servicios son muy muy mal no entonces creo que a él no necesita comenzó de Abbas voz con respecto a la política públicas recursos por la producción pues que por ejemplo no las dificultades que las tapas dudas doméstica cada vez que lo hacen por Paco tienen no a imponer su derecho a obtener más de de yo condición de zancadas es porque todos estos tabaco de de producción me ha dado mucho mucho fuerzas para es desde que el argumentario de la movilización puedo ocho EM acompañada feminista aquí en España puesto como es Enzar su uso está a las políticas de ETA con las mujeres migrante con los migrantes en edad se han opuesto no a estas políticas de la deportaciones de la criminalización entonces por qué es importante decía no que se hay gran con la migratoria cuando en el mundo es porque países como todo espía como los Estados Unidos no estaremos bien cómoda chinas están están apto creando de la riqueza de la recuperación del África de la América Latina entonces yo creo que a él necesitaba una mirada feminista es que mira hacia nacional también al internacional

Voz 5 26:55 sí yo yo quería también apuntar a lo que estaba comentando ahora mismo Silvia ya lo que decías tú también justa sea yo creo que el propio argumentario de la huelga feminista es como una especie de programa de políticas públicas y también de políticas locales a trabajar yo creo que un programa además bastante aterrizado es cierto que no es una hoja de ruta para poner ahora mismo encima de la mesa ya habría que trabajarlo pero tanto el argumentario del año pasado como el de este año es un programa político que además cuando lo miras eh despacio te das cuenta de que es un pero drama que mejora la vida de las mujeres pero mejora la vida en general de todas las personas porque es un programa que de alguna manera le entra a la línea de flotación de un modelo que se constituye en guerra contra la propia vida no entonces ese ese argumentario que tiene montones de propuestas en el tema de políticas de fronteras en el tema de lo que tiene que ver con la reproducción cotidiana en generacional de la vida también dentro del mercado laboral que habla también de activismo del modelo de consumo y que habla en general de las violencias machistas yo creo que que no se puede decir que el movimiento feminista no tenga como una pista de aterrizaje a la que llevar a toda esta movilización no de hecho por ejemplo a mí me ha llamado muchísimo la atención tuvimos la gran movilización el ocho de marzo justamente una semana después el quince de marzo había de una enorme movilización de las personas más jóvenes de nuestra sociedad reclamando medidas efectivas contra el cambio climático y contra la crisis ecológica y social no bueno yo estoy bastante cerca de muchas de estas personas jóvenes que se han articulado que a las que muchas de ellas conozco desde hace un montón de tiempo es impresionante con como toda esa movilización ha generado sobre una base de la propia reivindicación feminista es decir los lemas el planteamiento organizativo las formas de abordar toda esta guerra contra la vida los aspectos digamos más ecológicos han estado completamente impregnados de muchas de las movilizaciones y de muchas de las reflexiones que hacía el movimiento feminista no hay esto desde mi punto de vista significa el gran calado social que tiene como movimiento que no son unas cuantas consignas lanzadas desde arriba las que te adhiere sonó según el momento sino que es un movimiento que ha alcanzado sus propios eh Marcos de auto organización en lo colectivo y que ha alcanzado desde mi punto de vista lo que es lo más interesante de lo que podríamos llamar Hans ver salida de la que se ha hablado tanto no transversalidad desde mi punto de vista No es que tu discurso más o menos le encaje a cualquiera porque está falto de contenidos sino que precisamente un discurso tan radical como éste pueda ser entendido por amplios sectores de la sociedad desde personas

Voz 4 29:39 es

Voz 5 29:40 de pequeñas aldeas del medio rural hasta personas de grandes ciudades no es yo creo que significa que el movimiento cala y creo que significa del que el movimiento Cala que podemos incidir para que se cambien esas políticas públicas en entornos local les en entornos también digamos nacionales Si supranacionales pero pero también en el terreno del auto organización porque yo creo que es importante tenerlo en cuenta no para que las políticas públicas evolucionen en la línea en la que queremos es decir protegiendo la reproducción de la vida en su conjunto necesitamos también que las instituciones haya personas que se lo crean que estén dispuestas a dar los pasos que hay que dar no ir esa ese esa transformación la tenemos que conseguir por un lado luchando incidiendo generando movimiento presionando pero también generando estructuras comunitarias locales auto organizadas que defiendan los Comunes practicando una verdadera autodefensa digamos de la vida de las de las personas no desde esa consciencia de que incluso para aquella producción en términos capitalistas hay una precondición que es la producción de vida y esa se realiza en la naturaleza ese realiza muchas veces en los trabajos que cotidianamente tenemos que sostener para mantener las vidas no hay una cosa que me

Voz 6 31:10 parece interesante en cómo se ha producido todo este proceso de movilización concreto aquí un Estado español porque me parece que es poner en valor lo que son los procesos es decir todo deja su allá yo creo que en el ocho todo lo que es el movimiento del ocho de marzo que ha sido un movimiento común procesos colectivos muy importantes que parte del respeto de la diversidad de la diversidad entre nosotras no sólo del respeto sino que han construido ese argumentario que es una palabra un poco así no no muy bonita pero bueno donde se recoge un poco los planteamientos a partir del reconocimiento de nuestra diversidad es decir que cada una nos aprieta el zapato por un lado es que el el machismo se manifiesta de muy distintas formas según estamos también situadas en otros tengo otras jerarquías sociales en función de la clase se de la identidad sexual de la identidad de género de la raza de la edad entonces como todo eso hemos hemos hecho un proceso de articulación y de reconocimiento y de ver cómo eso se traduce en exigencias que muchas veces son comunes y muchas veces son específicas decía también lo de la huella porque desde mi punto de vista esto tiene esto que tú comentabas ya yo de los procesos también de cómo se han hecho los procesos organizativos la horizontalidad la escucha

Voz 9 32:37 el el reconocimiento al

Voz 6 32:41 el apostar por lo lo común el apostar por por los acuerdos no y avanzar sobre los acuerdos parar y tener capacidad de decir pues hay cosas que no estamos de acuerdo pues vamos a parar y vamos a seguir avanzando pero esto no puede limitar el alcance de una movilización todo eso tiene que tener también desde mi punto de vista con el poso que dejó el quince M

Voz 9 33:04 ir el movimiento de indignados indignado

Voz 6 33:06 los la participación del feminismo en todo ese proceso no que forma parte también de esa forma de plantear lo que es la contestación social de una forma también clara contundente radical pero a la vez aterrizado no yo creo que eso es muy importante y luego la otra cosa que me quería destacar es que bueno una de las cosas que dejan claro que esto la la profundidad que tú también comentabas no haya he calado social de lo que plantea el feminismo es que hay una disputa enorme por lo que es el feminismo se hizo siete años todavía estaba como estigmatizado no teníamos que explica porque éramos feministas que significa el feminismo ya ahora que eso sumamos que yo lo veo como como algo positivo no realmente todo el mundo se reclama del feminismo pero hay una disputa por entender el contenido de ese feminismo no adonde apunta al feminismo cuál es la propuesta

Voz 9 34:03 el horizonte de salida de cambio real

Voz 6 34:07 para las mujeres no que es un poco lo que estamos hablando y que yo creo que compartimos todas las que estamos hoy en esta conversación

Voz 0874 34:14 de Silvia déjeme trasladar te pregunta hacia dónde apunta el feminismo en tiempos de capitalismo exacerbado con lo que estamos ahora

Voz 4 34:21 bueno para mí feminismo es una pues cantidad las acepta para cambiarlo lógica que aceptar es una movimiento no que Potes me da cosas no se pone programa de Reeve lo da todo un montón de activista de un ex fieles de actividades que la sociedad capitalista han sido completamente lo que son las actividades que produce nuestra vida realismo dice vida que per cápita ahorismo puestos las vidas humanas no como un instrumento por la acumulación de riqueza privada yo creo que la del movimiento feminista ha sido el primer movimiento que ha ido a las no a las raíces y el feminismo también es un movimiento que se topó de de atascadas de subvertir toda la emitida que el capitalismo planteado para divertirnos para crear jerarquías la les jerarquías construidas electa es orden naturalmente no él nervios cambiar las lógicas de las está esto es una lata de los directivos para mí fundamental del movimiento feminista no es momento de igualdad con los hombres o Londres debemos reconocer que los hombres son es porque ellos mismos no entonces no es un movimiento solamente medio dada la condición de una mujeres o peor salir de la escalera social o para ocupar una condición me yo en una sociedad que no cambia es un movimiento para que ha enviado la Societat de sus raíces pues que es una Societat que nos empobrece de cultural económica social es una socialista que está destruyendo el mundo está destruyendo no con la izquierda con las bombas la contaminación desde el cierre de la de los bosques bueno entonces esto para mí que el el feminismo en este momento es demasiado impactante esencial es creo que no es una coincidencia que hoy el feminismo en movimiento que gira en muchísimos países la lucha impactantes también no come han dicho todas las participantes en esto ya algo que es fundamental también reconocer que en el movimiento feminista también hay diversidad de poder no que el lunes movimiento organizada de las mujeres es un objetivo es es algo debemos trabajar ya no esta mujer es también a índice él es muy diferente entonces esto debe ser también al de nuestro movilización reservas

Voz 0874 37:36 ese escrito sobre cómo el capitalismo estableció casi en sus ideales fundacionales que el el el poder y el dinero están en manos de los hombres que quería vincular este dialogo a a las políticas neoliberales si ya las políticas económicas de todo el mundo en tu caso Rafael en qué medida determina la clase social a la que pertenece si tu origen étnico también tu militancia política o las violencias que sufres además de las que ya determinan tu condición de mujer

Voz 7 38:04 yo como persona migrante yo creo que me atraviesan a mí todas las todas esas violencias a mí son atravesadas

Voz 4 38:12 tú como mujer y como y como no

Voz 7 38:15 durante pero también son atravesadas para muchas mujeres que crear mente ahora mismo últimamente en el movimiento feminista estamos siendo tocadas lo de las edades para mí es importante al movimiento feminista sido sido capaz de de movilizar a personas jóvenes la personas mayores a personas que que antes habían luchado en el movimiento feminista que regularmente esta rebeldía ha vuelto otra vez estamos ahí porque la vida de las mujeres es atravesada por todas las por todas las condiciones más crítica todavía aún para las mujeres migrantes que llegamos pero las mujeres migrantes somos atravesadas también con todo el tema de la vivienda contó el tema de los trabajos invisibilizan donde son señaladas para hacerlo porque por ejemplo para las personas migrantes tenemos una ley de extranjería que no nos deja a ceder a puestos de trabajo que otras mujeres podrían acceder ahí estamos limitada estamos estamos también limitadas en estar tres año invisibilidad Sada tres años escondida porque esta ley de extranjería nos condena a esta situación ahora por eso podemos ver a mujeres mayores que tan en luchando por el tema de la pensión pero también nosotros también estamos ahí porque todas las mujeres que estamos realizando determinados trabajo donde no se cotiza por nosotras donde no se nos dan derecho al final vamos a terminar también sin esa pensión al final vamos a terminar precarizadas al final vamos a terminar las mujeres en esa en esas condiciones de precariedad en esas condiciones de de de aislamiento porque realmente los trabajos remunerado hilo las condiciones a las que estamos sometidas las mujeres sea edad o Mayo por eso jóvenes estamos sometidas para que vayamos ate terminemos en ese yo le digo en ese pasillo donde donde terminamos las mujeres con sin condiciones de una pensión andina sin una vida digna sin sin sin reconocimiento y sin sin valor porque las mujeres estamos siendo llevada a esa situación y por eso a mí es muy importante cuando hablaban cuando hablaba ya yo porque yo creo que el el feminismo nos ha tocado a esas mujeres que hemos sido capaces de ver que lo que le está pasando a una persona mayor a una persona joven hemos juntado todas esas situaciones y ahí ha habido la explosión por eso vemos las manifestaciones por eso vemos en los en los grupo como nos está nos está tocando unos estamos organizando estamos exigiendo derecho tanto la estudiante tanto la la mujer que tiene que ETA pidiendo una pensión en condiciones tanto a las trabajadoras de hogar estamos pidiendo con todo el tema de de extranjería para que no hayan esas expulsión yo creo que eso es lo importante y además que lo debemos a muchas mujeres que también lucharon ante porque el movimiento feminista no es lo que ha habido ahora en esta huelga no ha habido movimiento feminista que hemos luchado para que nosotras hoy por ejemplo podamos tener la palabra podamos hablar nosotras porque eso se lo han peleado otras mujeres para que nosotros estemos aquí esto yo creo que lo importante también es eso yo creo que aunque haya esa diversidad yo creo que eso es lo lo rico y eso es lo que vamos

Voz 0874 41:39 va a llegar al final ha pedido una reflexión final la allá yo ya Silvia es que Inditex explicarme hacia donde va el feminismo en un mundo que Jean no se rige casi por el capitalismo rige por la desigualdad lamentablemente

Voz 5 41:53 desde mi punto de vista el feminismo ahora mismo apunta a un a un conflicto a una pugna buena disputa del sentido común mayoritario que tenemos en el momento actual bajo las políticas neoliberales no un momento en el que las vidas los territorios los bienes comunes tienen valor dentro de ese sentido común en la medida en la que generen crecimiento económico en la medida en la que generen capital no esto hace al medir solamente en en términos de ganancia de capital que es valioso que no hacen hace que unas vidas inevitablemente dentro de ese sentido común

Voz 0874 42:32 valgan más que otras no las vidas de él

Voz 5 42:34 los hombres más que las de las mujeres las vidas de los sujetos occidentales más que las de las personas realizadas en la vida de los seres humanos mucho más por supuesto que la que la naturaleza es decir ese genera ese sistema que que terminan claro unas desigualdades brutales que sepan profundizando en todos los ejes de dominación yo creo que el capitalismo disputa ese sentido

Voz 4 42:56 común disputa el sentido común

Voz 5 42:58 que dice que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que crezca la la economía no y en ese sentido oí relacionando lo con lo que decía ajusta al final el feminismo lo que hace es defender la prioridad de la vida Silvia lo decía defendiendo la reproducción social como un aspecto central no es Se trata decimos algunas de poner la vida en el centro y eso significa reconocer que los seres humanos uno a uno somos completamente vulnerables que siempre defendemos de una comunidad que nos cuide no sostiene que vivimos en un planeta que tiene límites físicos que ya están sobrepasados donde la redistribución radical de la riqueza donde la redistribución de las obligaciones comporta tener cuerpo y ser especias son claves no el con lo último que decía justa e cuando hablaba de toda la clave del proceso que a mí también me parece central hemos escuchado mucho en los últimos años toda esa eso que que se llamaba feminización la política casi como un eslogan no y feministas la política no es sólo con ser muy importante que lleguen mujeres a los puestos políticos eso que llegue el mujeres a puestos económicos sino que desde mi punto de vista feminización la política aunque a mí me gusta más hablar de políticas feministas no pero feminización la política pasa por no hacer de la humillación de la burla de la agresión de la purga constante una forma de construir movimiento social y eso el feminismo lo está demostrando paso a paso con con con con movimientos diversos que son conflictivos como es conflictiva siempre la diversidad no pero entendiendo que esa diversidad forma parte de la vida hay que es deseable además que exista deseable y bienvenido sea el conflicto si es para generar movimientos sociales fuertes que frenen esta dinámica de guerra contra la vida y que más bien a puerta apuesten por todo lo contrario no por generar vidas que yo también creo como Silvia que no son solamente vidas mejores para las mujeres sino que son vidas mejores en general para todo el Cono punto de lo vivo

Voz 4 45:03 Silvia para concluir porque son mucho que son completamente de acuerdo con lo que las otras compañía dandi dichas no para mí el feminismo de reconstruir un mundo en el cual no hay una acceso Edgware dictar dio a la que esas es social riqueza natural donde podemos compartir no lo que a se ha producido en de los ciclos y entonces donde podemos también de construir entramados Comunitat Dios podemos vivir con una lógica que no sepa nada sobre la competencia macetas con la cooperación la cooperación de esta edad con la de producción de la vida social entonces para mí esto el feminismo también crear forma de autogobierno no que podemos decidir desde qué tipo de Vita que Deimos a ver qué carita de visitas no podré eso clado la visita al centro la cooperación social no yo creo que esto es algo que la feminista hoy con paz es comparte no a nivel internacional no yo creo que en esto año hay como siempre más una unificación de la mirada feminista no estamos compartiendo con mujeres de varios países estábamos comprender alumnas de óptimas y me parece que esta crisis de Solità dieta internacional qué es lo que se exprimen el ocho de marzo es una de la conquista que debemos celebra

Voz 0874 46:50 pues como decía al principio el objetivo de este dialogo era aprender yo os agradezco las cuatro todo lo que hoy por lo menos a mí me hubiese enseñado Rafaela Pimentel Justa Montero ya Herrero Silvia Federici

Voz 3 47:01 los a todas gracias por venir muchas tasas vamos de tácticas

Voz 10 47:07 eh eh