Yago de Vega: "Los clubes saben quiénes son los que la lían, no vale mirar para otro lado"

Voz 1991 00:00 los clubes saben perfectamente quiénes son la que la lían en en el fondo de cada equipo lo saben perfectamente sea no tengo ninguna duda ahora también hay que echarle pelotas para ir contra ellos pero Sandoval estar parado y mirar para otro lado y lo digo del Sevilla del Betis lo digo de los veinte equipos de la primera edición de todos que luego me dice no no hablas de un honor los veinte hay que acabar con todos y ha aparecido

Voz 1 00:28 el diferencial no lo que ha pasado esta mañana en el campo del vecino no es lo mismo por ejemplo hemos visto en el campo del Rayo Vallecano con Marcelino no que fueron dos aficionado que lo cogió perfectamente y entonces eso aficionado muy fácil empapelan los no que de hecho ya lo extraño esto es un cántico que ya se ha cantado muchas veces no por parte de la afición de parte de la afición del vecino es un cántico que surge que yo creo que no tiene ninguna connotación con respecto a la enfermedad precisamente por esto no porque está cantado otra vamos no seré yo quien salve a a esos cafés que canta no no sé yo en el carrusel lo contado yo me apunto el primero no pero me temo menos obvia vez no porque son una cuestión de educación de valores de hacer un trabajo muy muy muy muy largo plazo desde lo más pequeño a lo más grande nos desde la casa de cada uno el Colegio de cada uno de los padres de cada uno y así poco a poco pues que salgan ciudadano Maceo orden no más educados en los campos de fútbol se que es utópico sé que no estoy descubriendo nada y por eso digo que me iré yo de este mundo y no sobre los campos de fútbol

Voz 0458 01:26 no yo quisiera decir que comparto lo que lo que has dicho Yago y quisiera decir que lo que ha pasado esta mañana en el Benito Villamarín con es con esta cuadrilla de cafés los que fueran es violencia porque la violencia también es también es verbal yo estoy preocupado por algún rebrote que está surgiendo no ya lo de Marcelino por supuesto eso algún grito por supuesto racista en Francia que ha acontecido y quiero recordar que cuando ocurrió el caso Jimmy en el en el Manzanares con aquel partido entre el Atlético y Deportivo La Coruña todos los medios de comunicación los directivos sobre todo hicieron un pacto ya de erradicación de de los radicales de alguna forma por fortuna non violencia física preside ahí siguen en cada campo siguen viajando siguen entrando en los partidos de Copa presidentes que son muy muy valientes que han conseguido erradicarlo de alguna forma a mí me consta que Ángel Haro porque lo sé me ha preocupado saberlo es un tipo que lucha muy fuerte contra contra este tipo de de violencia lo he dicho muy fuerte pero es verdad que no me vale aquello de lo condeno pero lo condeno pero no hablemos esto entiendo que es una situación incómoda para el presidente del Betis porque porque por supuesto portavoz que tiene que dar la cara seguramente es más fácil hacerlo o denunciarlo desde este lado de la barrera pero es verdad que él se ha molestado a la tercera cuarta pregunta el presente el Betis cuando han asistido Mónica al respecto porque si eres suficientemente contundente la primera respuesta pues tal vez no te hace entre cuatro insisto eh que se que Ángel al presidente del Betis es muy fuerte en esta batalla ojalá lo consiga porque lo que hemos vivido esta mañana es asqueroso no delito veía Mané