El culebrón del Brexit

Voz 1235

01:14

no es agradable que todo se acabe incluso que se vaya al garete las historias debieran tener siempre un final por bonitas que sean si acaban son mejores si son agridulces y acaban resultan menos agridulces el drama es cuando una historia se alarga como el Brexit devuelve un culebrón empezamos a desear que acabe que acabe como sea que acabe mal de ser preciso gracia no puede pasar lo que en una ocasión les sucedió Jaro el brote novelista que disfrutaba escribiendo sin un plan y en cierta ocasión probó con una novela policial pero algo falló porque después de escribir y seiscientas páginas aún no había muerto nadie así que un Brexit salvaje pero Brexit no puede ser peor que esta ausencia de Brexit que nos impide hablar de otras cosas necesitamos un cambio de conversación se un día el Brexit encuentra su final aunque sea dramático se producirá una menos silencio como de armario por dentro que tal vez signifique que el fin del mundo está cerquísima será placentero antes de desaparecer podrás decir qué bien me encuentro qué feliz soy