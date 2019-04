'El aliado', el mayor mainsplaining jamás contado

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:03 no

Voz 3 00:08 ha puesto esta Oriol bien y que quería

Voz 4 00:16 gamba años eh yo

Voz 3 00:20 porque es quien da eh

Voz 4 00:24 bueno es una eso no han buena eh

Voz 5 00:40 vale no ha dicho nada más los no

Voz 3 01:01 y no de

Voz 5 01:13 no

Voz 3 01:16 vale que

Voz 5 01:19 aquí vengo a ver a ver qué duda que Dios

Voz 6 01:26 tenemos por delante una semana con tiempo libre por ejemplo para leer así que en A Vivir reclamamos la presencia de Oscar López cómo estás Oscar buenos días buenos días Javier no las manos podemos congratular de que uno de los libros que ha pasado por este club no solamente sea superventas como ocurre con todos los que tenemos sino que tuvo uno de los premios literarios más importantes en el premio de la Crítica si es verdad sur de Antonio Soler que no hace mucho que estuvo en el programa no es la primera vez que ocurre eso ahora yo creo Javier que nos falta novela para acabar de ya a ver si tenemos suerte algunos de los que han pasado algún en algún año le dan ese premio Nobel pero bueno déjame recordar que son

Voz 1648 01:59 quinientas páginas fantásticas que resumen Un día en la vida de un pueblo del sur de España durante esas veinticuatro horas pues eh vamos descubriendo todo un sin fin de personajes aunque aunque si recuerdas el verdadero protagonismo de aquella novela lo tenía precisamente la la ciudad más que los propios personajes no es era una novela muy arriesgada pero como yo ha comentado uno de los miembros del del jurado va a ser una de las grandes novelas de los últimos tiempos así que Antonio muchísimas muchísimas felicidades y me dejas Quisiera felicitar también aunque no estuvo en el programa a la poeta Raquel lanceros que también ha conseguido el premio de la Crítica con maestría que es un poemario también estupendo

Voz 6 02:33 por cierto me dijo Juanjo Millás es con quién estamos preparando algo también sobre su nuevo libro que le gustó mucho la composición que tuvimos con Antonio Muñoz Molina tanto que se fue directamente a la librería a comprar el libro que está bien eso de recomendar un libro que alguien vaya a comprar el libro de hoy se llama el aliado de Iván la publicado por Seix Barral

Voz 8 02:51 quiero decir que al principio era digna

Voz 9 03:05 a tres tíos en un sofá hablando de la vida de sexo política no les hablaba de mi trabajo porque tampoco tenía mucho que contar a cada chiste cruel seguía un chiste aún más porque todas las mujeres de la televisión eran sometidas a un exhaustivo análisis de sus atributos femeninos poderes de tetas eres de culos Nos contábamos cosas la primera vez que hoy la palabra gamba para referirse a una chica fea fue por boca de un profesor de Lengua en literatura a los trece años tiras la cabeza pero te comes el cuerpo a todos los alumnos nos pareció gracioso y China

Voz 10 03:45 hola buenos días qué tal

Voz 6 03:46 estaba pensando que esto que acabamos de escuchar que es el arranque de la novela recuerda foro coches no sé muy bien porque pues no sé si lo ha sacado de ahí

Voz 7 03:54 no por desgracia los sacado de mi propia experiencia personal la primera vez que hoy la palabra gamba para referirse a una chica fea fue por boca de un profesor de

Voz 6 04:03 profesor delito eh

Voz 7 04:05 sí ya esto cosas que pasan bueno así nos han educado no

Voz 6 04:09 te iba a decir son conversaciones que no son no no son tan ajenas a muchos hombres no las hemos escuchado muchas veces islas hemos escuchado un clima en el que no hacíamos nada para evitarlo

Voz 7 04:19 yo creo que hasta cierto punto hasta hace cuatro días yo creo hemos seguido sin hacerlo yo he sido educado así de esta manera con esta chistes machistas estas bromas estas situaciones las que consiente si permites un montón de actitudes machistas micro machistas macro machistas y los hombres hemos sido unos vagos perezosos yo creo que por no meternos en líos por por no discutir porque es la gracia

Voz 6 04:41 o por no perder esa etiqueta de que somos hombres algunos de ellos no los falsos aliados cuáles son

Voz 7 04:48 va yo puse el título de aliado a la a la novela porque porque creo que el término aliado ha perdido completamente su carga de significado dentro de dentro de la palabra aliado creo que estábamos encerrados muchos muchos hombres vestidos como yo de mi generación de las anteriores en las en la que bueno pues pensando unos aliados y simplemente diciendo que estábamos a favor de la igualdad nos creíamos que con eso bastaba que ya estaba ya está todo el recorrido ya está hecho ya somos feministas

Voz 6 05:14 me ha dejado de ser machista no claro eso es

Voz 7 05:17 el examen de conciencia en interés ni actitudes pro activas ni lecturas ni vamos ningún tipo de trabajo real por la igualdad diciéndonos aliados pues bastaba con eso

Voz 6 05:27 pero esto es un nombre no puede ser feminista

Voz 7 05:29 eso me preguntaba yo cuando cuando empecé a a pergeñar el libro ya ya escribió las primeras líneas yo pensaba que en tanto que somos los que estamos en el lado bueno de la balanza todo lo demás es lo que está nada mal donde ha favorecido de la balanza sí seguramente no yo soy un hombre blanco CIS heterosexual de clase media con estudios con estudios superiores todo lo que no sea yo creo que está en la periferia siempre ha sido el otro de hecho el mundo está hecho por hombres como yo para hombres como yo no yo al principio pensaba que los hombres seguramente por estar en esta posición no podíamos ser feministas ni conclusión después

Voz 11 06:03 desde de escribir el libro de hacer de prensa de

Voz 7 06:06 de estudiar y de trabajar conmigo mismo bastantes que si podemos lo que pasa es que uno de los requisitos fundamentales sino el primero para para ser feminista es reconocerlos machistas

Voz 6 06:16 vamos a entender mejor la conversación si Oscar nos cuenta un poco las teorías del libro Carlos que nos dice la Liga

Voz 1648 06:21 el Oscar es una novela que está dividida en en tres partes es yo creo que es una novela que juega de alguna manera con la distopía con la utopía con la provocación íbamos un poco con el feminismo y con los comportamientos machistas como como eje central no ya a través de un personaje principal que responde a las iniciales de RR pero que vamos a ver a lo largo de la novela que tiene también otros otros motes y entonces el nos arrastra Bono a lo largo de esta historia que yo diría que es una historia político social y los arrastra hacia una revolución feminista que no ha tenido problemas en utilizar sí ha sido necesario pues un poco la la violencia entre otras cosas porque como se dice también en el en el libro vivimos en una sociedad en la que se odian a las mujeres en el que la revolución feminista ha ido siempre demasiado lenta porque era la única que era pacífica no entonces es la primera parte del libro vamos a conocer a ese protagonista que ya de entrada considera el hombre más feminista del mundo que conoce a una mujer a Najwa que es una activista feminista de la que el se enamora hay que arrastra de alguna manera cuestionarse no sus sus convicciones masculina su relación con las mujeres el obliga pues bueno plantearse también un poco qué pasa con sus principios y cuáles y cómo son las reivindicaciones que tienen ellas luego ya la segunda parte el ya responde a otro nombre crea una vamos una especie de grupo activista de reivindicaciones masculinas ya que consideran que las reivindicaciones femeninas se han salido de madre entonces que es necesario pues irá a la lucha para enfrentarse a ellas y así de esta manera volver a poner las cosas de vamos a decir que en su sitio y hay una tercera parte de que como toda acción tiene una reacción y ante este grupúsculo esta especie de comando masculino bueno se pone en marcha uno mayor comandado por mujeres que son las princesas incluso van a llegar al al Gobierno no sin una explosión vamos a decir de violencia que va a tener la novela Un final muy muy sorprendente es una historia que yo cuando la acabé de leer pensar ahora es una novela casi de ciencia ficción porque aunque sea una ciencia ficción de un tiempo muy inmediato por lo tanto es un tiempo muy reconocible claro está viviendo una historia que no es la la la habitual no y entonces él juega muy bien con la ironía con el humor con la con la transgresión y logra descolocar de alguna manera lector no a la vez que evidentemente yo creo que arrastra esa electoral la reflexiona que se replantee un poco la realidad desde una perspectiva de género pero no es una novela feminista es una novela que juega yo creo que juega con la denuncia de un machismo que está enquistado cristal que Sancedo ancestral y que todos conocemos muy bien luego además es una novela que denuncia ese falso feminismo de muchos hombres que creen que leyendo un par de libros de autoras feministas que les han recomendado pues ya tienen el tema resuelto y así de alguna manera evitan pues hacer una profunda autocrítica y darse de bruces con bueno con sus propias contradicciones ni un poco lo que estaba comentando al principio iban también es sin duda yo creo que una novela arriesgada algunos pueden verla como una parodia pero yo tengo la impresión de que el autor ha querido ir mucho más allá utilizando un humor muy negro no con una buena dosis de mala leche que yo creo que a más de un lector le puede llegar incluso a hacer daño

Voz 6 09:16 Iván no sé qué te parece este resumen apareció un reto

Voz 7 09:18 sumen espectacular podría ser casi casi la contraportada el libros

Voz 6 09:23 Oscar sacar nota siempre nuestros comentario de texto eh

Voz 7 09:26 acertadísimo o de verdad es que todos no podría haberlo hecho mejor

Voz 1648 09:29 no sé si es lo que un poco has pretendido buscar o contar au

Voz 7 09:33 sí me has leído más leído el alma compañero te lo digo de verdad porque porque sobre todo yo la escribí efectivamente es una novela que parte de la sátira aunque luego se va convirtiendo un poco más en tragedia hay empieza con un humor nerviosísimo yo sobre todo la escribí con una intención muy clara de de que escogiera a los hombres

Voz 6 09:48 eso es decir las triste para hombres más que para mujeres

Voz 7 09:50 estoy para todo el mundo porque de hecho el feedback que estoy recibiendo por parte de las mujeres es muy positivo el que estoy recibiendo por parte de los hombres es positivo en algunos casos hay hombres enfadados ya hay hombres a los que les ha molestado

Voz 6 10:03 claro es que sabes qué pasa el subtexto un poco de lo que tú escribes es el autor ha descubierto en sí mismo estos defectos los los estás descubriendo tú como lector

Voz 7 10:13 yo creo que sí porque digo mi intención era que rascar hay que escogiera porque la funciona la novela era un poco como un espejo empiezas empieza riéndose seguramente a pesar del humor negro y en cuanto yo utilizo muchísimo los machismo es cotidianos no tanto las violencias más extremas sino un machismo mainstream que yo digo pues en el que yo creo que todos vivimos y que todos nos hemos educado y que mantenemos en nuestra vida personal íntima familiar en la reuniones sociales cuando salimos con los amigos y a partir de eso empezado a estudiar me mí mismo yo creo que es el trabajo que tenemos que hacer todos los hombres que somos completamente machistas aunque nos digamos feministas aunque hayamos leído un par de libros y sin embargo el trabajo de examen de conciencia que yo creo que tenemos que hacer no no lo estamos haciendo bien o nos ha dado pereza o hemos sido vagos no lo hemos dormido satisfechos y felices pensando que todo el trabajo por la igualdad estaba hecho cuando en realidad lo que hemos hecho ha sido dejar que las mujeres aguantó el trabajo nosotros mirar como con palomitas

Voz 1648 11:10 yo tengo una curiosidad no estaba acojonado antes de publicarla te lo pregunto porque justo aparece este libro cuando sea publicado en los últimos tiempos muchos libros sobre el tema del feminismo sobre el tema de los comportamientos machistas sobre publicado escritos por mujeres en algunos casos incluso grandes intelectuales que decir que han escrito sobre este tema desde hace muchos años no entonces aparece tu libro que no es algo muy habitual tono etcétera etc te preocupaba lo era mucha gente antes de publicarlo

Voz 7 11:37 no me preocupaba demasiado salvo por la pues ese vértigo que te produce siempre publicar una nueva novela y saber si gustarán no gustará es lo se lo pasea unas cuantas amigas escritoras sonó escritoras para que le echaran un ojo y para que me dieran su su feedback y que me dijeran bueno lo que les gustaba y lo que no lo que hago siempre en el fondo no estaba particularmente preocupado lo que pasa es que sí que ha sucedido pues que ha provocado reacciones el libro no hay me parece reacciones muy bonitas en algunos casos gente hombres y mujeres especialmente hombres que me han dicho libro me ha dejado tocado libro me ha dolido libro me ha obligado a revisitar algunos comportamientos que yo tenía y luego también pues he recibido amenazas insultos en forma coches en Twitter

Voz 10 12:15 hasta en You Tube no para hablar normal

Voz 6 12:19 claro supongo que algún amigo tuyo también se habrá sentido incomodado al ver reflejado no sé si alguna conversación o algún comentario de algún comportamiento claro

Voz 7 12:28 espero que sí puedo decir eso espero que sí porque creo que el libro aunque el personaje es un personaje extremo hoy como parte de la sátira pues resulta todo un poco esperpéntico personaje está muy basada en mí yo también estoy muy basado en todos mis amigos mi cuadrilla a la gente que me rodea yo creo que en general casi todos los hombres exceptuando ese grupo pequeño que lleva muchos años igual trabajando en estos temas en temas de género y ese grupo por desgracia no tan pequeño de extrema derecha que que ahora mismo tiene una portavocía importante que habla abiertamente no ya en términos machistas sino en términos misógino creo que la gran mayoría de los hombres en general tenemos buenas intenciones y queremos un mundo más igual y más justo lo que pasa es que se nos ha olvidado trabajar por ello a digo no hemos dejado que todo el trabajo lo hagan lo hagan las mujeres que movimiento feminista sea sea como algo que miramos desde la barrera cuando tenemos un trabajo súper importa ante qué hacer que decía Judith Butler estos días en una en una entrevista que los hombres lo que tenemos que hacer es examen de conciencia mirar a nosotros lo que hemos hecho mal corregir nuestros errores y luego mirar a los hombres de nuestro alrededor a los que queremos a nuestros amigos a nuestros familiares cuando hacen algo mal cuando tienen comportamientos machistas macro micro machistas pues llamarles la atención en algunos casos yo te voy a ser sincero me ha pasado que tenido discusiones todavía no ha llegado al punto de perder amistades pero no lo descarto

Voz 1648 13:51 empezando por los medios de comunicación bueno los miles comunica a la hora de titular ciertas noticias las protagoniza nombre sobre las protagonizan mujeres

Voz 7 13:59 es una cosa que sobre esto que dice es una cosa que me llama mucha atención y que he estado leyendo en Twitter estos días cuando te habla de prostitución por ejemplo en en la prensa y se sacan páginas enormes siempre la fotografía siempre indefectiblemente la fotografía que acompaña al artículo sea da igual lo que diga el artículo de la fotografía que acompaña siempre son mujeres semidesnudas de espaldas no prostitutas si alguien se pregunta en Twitter con bastante razón por no se sacan a hombres que son los punteros de espaldas no en esta para ilustrar estas fotografías no es de ese tipo de comportamientos en los medios de comunicación los productos culturales en la publicidad yo creo que en todo lo que consumimos en todo lo que nos rodea pues pertenece a este sistema patriarcal machista donde hemos sido educados no cómo no vamos a ser machista

Voz 6 14:42 claro Pepper tú contabas antes que estamos en un en un ambiente muy complicado políticamente en el que hay una extrema derecha que se siente ahora con con capacidad no se siente suficientemente relevante como para poder decir barbaridades sobre sobre las mujeres feministas no tú has cambiado algo de la nevera de haber sabido que esta campaña anti feminista se iba a producir

Voz 7 15:03 no desde luego desde luego que no y lo que pasa es que cuando yo compongo y escribo la novela la novela está escrita aunque está publicada hace poco la novela está escrita antes de del caso de la manada antes del mito incluso desde luego antes del ascenso de The Box de todo lo que están diciendo

Voz 6 15:19 nos has cambiado nada en es meses yo yo

Voz 7 15:21 sí pero pero lo que sucede es que muchas muchas de visto muchas de esas cosas que que yo que estoy viendo ahora sucede en el la novela no en algunas entrevistas anteriores me han dicho Iván pero sí la novela está escrita antes de todo esto de alguna forma tú como que no quiero decir que fuera un visionario pero lo viste venir yo claro que lo viven y si sólo tendríamos que mirar a nuestro alrededor no en cuanto hablabas y escuchabas a mujeres cercanas te contaban sus sus casos terribles historias de terror donde casi todas mis amigas cercanas a la gente que quiero ha sido agredida sexualmente alguna vez en su vida o varias y un montón de micro machismo suceden en su ambiente cotidiano tanto laboral como familiar casi a diario no entonces solamente echando un vistazo alrededor dices bueno pues esto es el mundo que me rodea la de cosas que que podrán ir saliendo en cuanto perdamos el miedo a ir hablando ya ya contarnos las cosas no y luego con el caso de Vox Bono pues es simplemente que se han quitado la careta aquellas aquellos hombres que siempre han pensado lo mismo y siempre han considerado obras mujeres son seres inferiores

Voz 1648 16:18 hay en la novela se abordan muchos temas no no acabaríamos se habla del amor romántico como bueno como como un hecho que ha manipulado las relaciones y que de alguna manera incline la balanza hacia el abuso se habla también de que una mujer de éxito es noticia por su condición de mujer y no por sus méritos etc etc pero para mí es un tema que también aparece que está muy poco en el eje también central de la novela que es el tema de la propia revolución social feminista porque ahí se habla de sí para que una revolución social alcance sus objetivos es necesaria yo no voy a decir la violencia pero sí realizar acciones más radicales y eso está presente también a raíz de ese comando masculino de ese comando femenino de las princesas y demás en lo concerniente al tema feminista tú crees que efectivamente la revolución feminista va demasiado lenta porque es absolutamente pacífico

Voz 7 17:05 sólo cree el personaje y sí sí sí

Voz 1648 17:07 yo diría yo además como como como hombre que entraron

Voz 7 17:10 yo voy a empezar a interesarse por el feminismo hace bien poco hace tres cuatro años mentiría si no no me atrevo a a decirle al feminismo en absoluto lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer que es el error que muchos hombres hemos cometido nada más entrar en el feminismo no pensar que tenemos la solución para todo bueno como siempre hemos sido protagonistas el universo siempre ha sido masculino pues siempre tenemos la razón no no nos damos cuenta de que de que el feminismo lo único que nos exige en tanto que hombres es que no seamos protagonistas del movimiento en cuanto al uso de la violencia hilo de violencia efectivamente entre comillas yo tengo mis dudas yo tengo mis dudas la verdad es que muchas conquistas sociales han conseguido por miedo a la violencia la violencia no significa necesariamente corta

Voz 11 17:47 cabezas que podría ser sino cortar calles paralizar un país

Voz 6 17:53 muy tu protagonista no tiene ninguna duda el regularon feministas violenta o no será revolución

Voz 7 17:57 eso lo piensa el protagonista yo como tengo mis dudas escribo un libro que es que cada vez está cada vez que ven pregunto sobre las cosas llegó bueno igual de componer es sobre el papel no es como como escribo haciéndome preguntas yo no tengo ya están claras muchas mujeres del feminismo que llevan años trabajando mujeres más inteligentes y más brillantes que yo dicen con mucha razón que no podemos combatir un sistema con la misma Herramientas del sistema el sistema así es agresivo y es violento sería absurdo combatirlo con violencia con agresión no obstante yo que soy menos inteligente brillante y tengo dudas sobre casi todo lo que me rodea pienso si ya dijo no cortar cabezas pero viendo viendo lo bien que va el ocho m la fuerza que tiene el movimiento feminista pienso sí sí tal vez por eso lo pongo en el papel no

Voz 6 18:41 a unas antorchas no vendría mal no algunas algunas buenas

Voz 1648 18:43 no si un activismo bueno de lo que sic se comenta en la novela no vamos a poder entrar al detalle porque lógicamente haríamos spoiler pero es la importancia que tiene que juega en las redes sociales en las revoluciones sociales

Voz 7 18:56 está sucediendo eso las redes sociales están siempre a la orden del día en todo creo que para todos los movimientos contemporáneos han sido muy importantes no obstante también pienso que los las verdaderas conquistas no se conquista no se consiguen en las redes sociales de las redes sociales son una especie de su mundo o micro mundo donde la mayor parte de la gente no está creo que estamos los que queremos divertirnos la gente más enfadada los que quieren hacer gracia pero la la vida real la gente no sabe apenas lo qué es Twitter ni lo que se dice en Twitter salvo si es verdad me contó que yo creo de verdad eh

Voz 6 19:28 en la relación de los protagonistas también aparece el porno no sé si tú contemplas el porno como un elemento que distorsiona un poco esta historia no porque fija valores machistas ató ataca valores feministas

Voz 7 19:39 efectivamente es una reflexión que planteo en el libro porque yo me la hago continuamente ha sido cada vez soy menos debo reconocerlo consumidor de porno como creo que casi todos los hombres de mi generación antes de una forma un poco más más complicada no a partir de VHS es robados de tus padres y más tarde en los tiempos contemporáneos gracias a Internet que es donde está todo no efectivamente en relación con el porno según han pasado los años y según según ido involucrando me más en lo que yo considero que es la lucha feminista el movimiento tanto teórico como práctico medido alejando del consumo de pornografía no tengo tengo dudas sobre sobre sobre ello por eso las planteo en el libro sin hacer spoiler el protagonista saca sus propias conclusiones

Voz 1648 20:20 muy curioso el epílogo finales de Aisha de la Cruz

Voz 7 20:25 esto fue idea de ella además que es que es bueno como todo el mundo sabe es mi mujer que también es escritora y además sillas académica hay y activista feminista es hace muchos años no hay cuando le conté le conté la idea del libro el libro en realidades si lo podríamos resumir como el gran el mayor Mans Plane jamás contada no es una cosa que es es muy divertido eso demuestra claro yo quería ejemplarizante las contradicciones de cómo los hombre nos acercamos al feminismo que es bueno es algo que no nos han enseñado a hacer y que tenemos que aprender a hacer por nuestra cuenta somos bastante torpes al hacerlo no cuando le conté la idea a mi mujer hay sale dijo me dijo esto estaría muy bien si hiciéramos un homenaje como el cuento de la criada de Atwood diéramos un epílogo falso al final me lo vendió muy bien irrealidad del epílogo viene a ser una especie de enmienda a la totalidad del libro porque así como el libro es el la novela que yo escribo es el gran Menis Plane in jamás contado el epílogo que escribe Aisa que me parece que sin él la novela estaría coja es como darle la vuelta es el Woman Plane que le hace que le hace una doctora con conocimiento al al tipo que cuenta la novela

Voz 6 21:28 sí le ha gustado el libro le ha gustado sí

Voz 7 21:30 eso sí que me ha dicho

Voz 6 21:32 a Iván reptil a la novela se llama el aliado está funcionando muy bien por lo que se así que suerte en el futuro creo que no te va a hacer falta enhorabuena pero

Voz 7 21:42 libro muchísimas gracias un abrazo hasta un abrazo

Voz 13 21:51 nada

Voz 6 21:56 es una semana por delante era tiempo a más de un libro muchos mira os voy a recomendar los colores

Voz 1648 22:00 el incendio de de Pierre Lemaitre hace como como cinco años Lemaitre ganó lo el Goncourt que es un premio el más prestigioso en Francia con la novela nos vemos ahí arriba que es una historia picaresca ambientada en Francia durante la Primera Guerra Mundial y en los años siguientes que iniciaba de alguna manera una una especie de trilogía de entreguerras que el autor comentó que quería escribir ha habido que esperar cinco años ya tenemos la segunda entrega os aviso es absolutamente autónoma se pueden leer de manera independiente lo único que ocurre es que aprovecha algún personaje de la entrega anterior y aquí tenemos al prestigioso banquero Marcel que muere y el mismo día del entierro su nieto de siete años cae desde una ventana de la casa la madre Madeleine que es la única heredera Vega accidente pero no sabe si su hijo se ha caído o a su hijo lo han tirado y entre eso más lo que hacen personas muy cercanas ahí ya que lo arrastran a la ruina todo eso lleva a que la novela se convierta en una terrible venganza es una fantástica historia es una tragicomedia donde yo diría que prima precisamente la venganza sobre la tradición y donde incluso a la hora de resaltar los momentos más terribles el autor no duda en apostar por el humor un humor muy negro es de lectura obligada sin duda de los colores del incendio de Pierre Lemaitre publicado por Salamandra Óscar buenas vacaciones igualmente un abrazo todos

Voz 14 23:16 hablamos o sea que en modo de yo yo diría eso

Voz 15 23:58 todo

Voz 17 24:53 hala estaba