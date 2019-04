Marte, otro gran paso para la humanidad

Voz 3 00:00 eh

Voz 4 00:51 está nuestros científicos con una actitud muy a corto

Voz 0874 00:54 Mika espacial Javier Sampedro doctor en genética y biología molecular colaborador del país químico bioquímico conductor en las dos de El Cazador de cerebros cómo estáis compañeros y Pedro espacio del IPC atentos al invitados tenemos antes la noticia de la semana seguramente las más importantes del año es esa foto que todo el mundo ha visto en la que todo me han desafiado el agujero negro o el primer agujero negro fotografiado por primera vez en la historia por un equipo internacional de más de doscientos científicos en efecto se ve un agujero pero eso sabes que yo estaba cuando tomaban la foto que me dices que hace un par de años estuve en Chile Le acuerdo es verdad que es un observatorio vale

Voz 1730 01:37 es dio la casualidad pues fue casualidad que en la visita que hice al telescopio alma que es ese que está a cinco mil metros y son un montón de telescopios juntos crean bueno es era uno de los ocho telescopios que participaron en la elaboración de esta fotografía del agujero negro que coincidió que esa noche estaban haciendo la fotografía es y me me me llegaron a explicar cómo funcionaba esto y tal pues estaba todo embargado no se podía explica

Voz 0874 02:06 estrenada es importante en estos casos no tocar un botón

Voz 1730 02:09 no claro claro no pero ahora pondré fotografías que demuestran que

Voz 0874 02:13 no estoy ya estaba allí y oye pero sí he dicho una cosa que a mí me cuesta ya entender como que ocho telescopios gigantes varios años para una foto luego luego hay que mezclar los datos claro claro claro y por eso

Voz 1730 02:24 con tantos esa es la idea

Voz 5 02:26 para simular un telescopio que

Voz 1730 02:31 fuera casi del tamaño de la Tierra para poder hacer una fotografía de estas características porque está muy lejos a pesar de que es muy grande un agujero negro lo que las fotografías un poco el el alrededor también del agujero negro entonces bueno con son detalles más técnicos que tampoco se como para explicar pero que juntando varios telescopios en diferentes puntos del planeta apuntando todos en la misma dirección y después procesando todos los datos no sé si tu Javier tienes más más detalles sobre esto pero al final es simula un telescopio mucho mayor

Voz 0902 03:04 sí es rellenado no es como el telescopio no es toda la tierra sino que está sólo formado por digamos por puntos alrededor de la Tierra hay que rellenar lo que pedía un telescopio que que fueron efectivamente estuvieron llenando Tarantino un poco como hace nuestro cerebro hemos hablado el otro día eso

Voz 6 03:29 y entonces sí

Voz 0902 03:32 es un poco lo mismo que las matemáticas han allanado lo que es con lo que suponen que debería estar ahí no bueno pues es un proceso muy complejo y no es exactamente una foto es lo más parecido a una foto que se puede tomar con la tecnología actual sí lo que vemos aquí realmente es lo que habíamos imaginado lo que nosotros sino que habían imaginado los grandes físicos teóricos que se habían dedicado esto uno de ellos Fall que recibió una de las ondas gravitatorias fue uno de los productores ejecutivos de la película interés tenerlo ahí en esa película tener cuatro años cinco se puede ver un agujero en lo que es es casi exactamente como esto lo que hemos visto estos días

Voz 1730 04:16 este tuvo un punto ha tenido un punto no decepcionante claro porque tiene mucho mérito hacer esta fotografía pero el el que sea exactamente como había imaginado

Voz 0902 04:25 es un poco decepcionante pues yo que una charla

Voz 7 04:27 de una de las jóvenes que están

Voz 1730 04:30 metí participó en este análisis de datos tiene una charla Cantet donde describe lo que harán de dos mil dieciséis cuando pone en la fotografía de lo que esperan encontrar es casi idéntica a la que has salido

Voz 0902 04:40 es lo que se espera de un agujero negro en rotación lo que vemos ahí naturalmente no es el agujero negro porque por definición no puede porque una vez que uno cruza el horizonte de sucesos es un diámetro determinado de la singularidad del agujero que es donde se concentra toda su masa una vez que cruces ese horizonte de sucesos nada puede escapar ni siquiera un fotón de luz de manera que ese gas incandescente que está fuera del Horizonte de sucesos lo estamos viendo allí hasta el punto exacto de el horizonte Illano no podemos Berlanga porque lo los fotones que miden aguas eh

Voz 0874 05:18 oye y hablábamos hace unas cuantas semanas de secretismo de los chinos en las carreras espaciales de tu de Israel de cuya de Pujol fuerzas poco se sabe salvo que ha fracasado en su plan de llegar a la Luna en el que se había gastado millones y millones de euros pero las ondas ha estrellado en lugar de ternera

Voz 0902 05:36 pues si los ex magnate Adelson no es que quería construir un Las Vegas es el libro y otras fuentes de financiación es pasaba por ser vamos ha sido la primera misión privada el alumno pues más que haya acabado a una velocidad superior a la prevista parece que falla un motor de los que tienen que contra Cervera no bueno para evitar que el que el

Voz 0874 06:02 ha aterrizado como has dicho a una velocidad superior a la prevista quiere decir que es claro que hay unos setecientos kilos

Voz 0902 06:09 pero cuando todo por flores

Voz 7 06:11 pero pero pocos no era lo previsible sería ver este magnate Rico si están bien compra esta idea importante

Voz 0902 06:20 ha que puede que en otra en la que se eso es escalerilla

Voz 0874 06:23 el a por dinero para sabéis que esto de estrellarse en vez de aterrizar suavemente me recuerda algo que pasó no hace mucho no sé si lo voy a sacar el tema al invitado que tenemos con nosotros no han poco de rubor saca dárselo venga vamos con ella

Voz 4 06:42 todo esto viene muy bien para hablarle

Voz 0874 06:45 lo que queríamos hablar porque en este programa nos hemos preguntado varias veces si de verdad la ciencia nos permitirá algún día hallar vida fuera de nuestro planeta y quizá no saber vivir allá donde la encontremos algunos de los invitados que han pasado por aquí lo han mencionado como una posibilidad la mayor parte de los científicos lo han como su gran sueño como sueño de su vida no saber si eso es verdad es verdad cuanto queréis vosotros que tendremos que esperar para verlo en función de lo que nos han ido contando

Voz 1730 07:09 bueno la gran es depende de si hay vida o no en Marte si hay vida en Marte ahora la están buscando y la encuentran pues en los próximos años era el gran descubrimiento total

Voz 0874 07:18 los científicos que han pasado por aquí siempre han dicho todos están convencidas de que la hay en algún sitio sí claro por descontado todas las

Voz 0902 07:24 está por mera estadística como decía Stephen Hawking yo trabajo con números y a mí los números de la astronomía me dicen que y con la

Voz 1730 07:33 además que la vida nos contó cuando hablas con bioquímicos no sólo con astrofísicos tampoco la ven actualmente como algo tan complejo de que vean bacterias osea que empiezan a ver moléculas orgánicas en Cometas en todos lados que estas moléculas orgánicas se van combinando para hacer una pequeña vida bacteriana no es algo que tampoco te

Voz 0902 07:51 pero también en la posibilidad de que antes de que encontremos vida en Marte si es que la hay que los los nuevos telescopios espaciales puedan examinar el espectro de los planetas extrasolares encontrar algún signo de vida en la atmósfera de esos planetas eso quizá encontramos vida antes mucho más lejos

Voz 1730 08:11 vela como para confirmarla pierden el gran reto de momento es

Voz 0874 08:16 Marte túnel del Estrecho en Estados Unidos parece que la prioridad no es tanto la contabilidad sino la de llevar vida hasta allí hace dos semanas la NASA anunció que sus astronautas volverán a la Luna en el dos mil veinticuatro y que serán los primeros en pisar Marte allá por el año dos mil XXXIII que parece que está lejos pero no está tan lejos nos acompaña recién aterrizado de Los Angeles Ignasi dio a ruego que es jefe de Área de Ingeniería de sensores espaciales en el INTA el Instituto Nacional de Tecnología de Técnica Aeroespacial consta Ignacio buenos días muy bien buenos días hace la administración Trump es la responsable de que la NASA está trabajando a toda prisa para cumplir ese calendario no sabemos si lo hace por egocentrismo que podemos imaginar que es es más por eso que por pasión por la ciencia conociendo al personaje pero lo conseguirá o no lo conseguirá

Voz 0610 09:00 lo conseguirá no sé si lo conseguirán en el XXXIII son el treinta y nueve ó cuarenta y cinco o seguirán pero lo conseguirán no lo conseguiremos entre todos bueno cómo se consiga ya es otra otra cuestión donde hay mucha discusión con qué tipo de emisión se consigue

Voz 0874 09:16 y para que ese conseguida tiene sentido enviar humanos a Marte

Voz 0610 09:20 pues eso también hay muchísima discusión yo creo que a largo plazo lo tiene creo que a largo plazo lo tiene porque creo que de alguna forma estamos no sé si decir condenados a terminar saliendo de este planeta que nos estamos cargando pasos acelerados quienes sí tienen mucha solución esto pero pero más allá de si tiene o no sentido yo es que creo que es algo imparable es decir es es imprenta algo que está en nuestro ADN no es decir yo no sé si tenía sentido

Voz 0874 09:43 explora pero claro hace quinientos años es decir mamá

Voz 8 09:45 meter una quita prácticamente que era lo que eran

Voz 0610 09:48 ninguna tirar mar adentro a ver si hay algo al otro lado se descubrió América pues está nuestra

Voz 0874 09:53 esto es lo que él quería era llegar a las Indias si si el otro día alguien decía en este programa que uno de los grandes problemas en ese viaje del futuro hacia Marte no es la comida que tienes que llevar sino la comunidad tienen es producir que producir en el viaje porque no no no hay manera de llevar tanta comida como si era necesaria y luego está la otra cuestión que es no ya como vas sino como vuelves

Voz 0610 10:16 sí sí sí efectivamente y además ambas cosas están hasta cierto punto relacionadas porque cuando se plantean misiones y hace unos años se plantea fue muy sonado no planteaba una una misión sólo de ida hizo un concurso para ver si había gente que quisiera ahí

Voz 0874 10:27 ir a Marte casi había decenas de miles había eh

Voz 0610 10:33 la cuestión es efectivamente como como vuelves o cómo vives el tiempo que tienes que vivir allí porque las misiones que se plantean actualmente en los tiempos de estancias son largos no estamos hablando estar una semana en Marte entonces en lo que va a hacer falta si esto ya innegables utilizar recursos propios del planeta tanto probablemente como tú decías para generar un de alguna manera alimentos como puede ser muy importante el ser capaces de generar combustible para la vuelta

Voz 0902 10:58 si si si algún oyente ha visto la película el marciano se Matt Damon y es justo poco escatológico pero no sé a Marte tiene que intentar hacer crecer un clásico claro utilizando los excrementos de los de los astronautas labios propia para como abono

Voz 1730 11:21 claro es que cuando decías de que tenemos que quedarnos en Marte es por fuerza no es por voluntad es decir los la Tierra y Marte van girando momento que están más cerca dice ahora es el momento de ir vale pero después tienes que esperar otra vez a que vuelvan están a estar cerca para ahora es el momento de volver

Voz 9 11:37 oye que que sí que se consigue

Voz 1730 11:40 irá a tu dices siempre sois optimistas que bueno estáis trabajando en ello pero pero a mí sí me hace como un reto tan complicado

Voz 0610 11:47 sí hay había hasta hace unos años y había incluso distintos planteamientos de misión algunos daban hasta solamente en torno a un mes en Marte lo que ocurre es que la Vuelta era tremendamente complicada la vuelta era muy larga incluso había que hacer un transito por Venus era una era una un tema complejísimo más más propulsión todavía era una cosa ya yo creo que está muy aceptado el el qué tipo de misión que tiene que hacerse es FT ante tanto a la ida como la vuelta aprovechar ese momento en que Marte y la Tierra están en la posición relativa idónea para ello minimiza el tiempo de viaje pero tienes que quedarte en Marte hasta que vuelve a producirse situaciones y esos son más de quinientos días todos hablamos ya de para hablar

Voz 0874 12:25 pero es visitas te hace casi tres años cuando se estrelló la en Marte la nave de la misión Exomars que había sido enviada allí en busca de vida podría haberse convertido en la primera nave europea no solamente quería volver a España no tuvo nada que ver con esto no no no no no pudo de los nuestros que no apretó bien el tornillo uno de los míos no a esa misión fallo porque la nave aterrizar lentamente o quizá más deprisa no se estampó la segunda fase está prevista para el año que viene dime algo que nos haga pensar que el aterrizaje

Voz 0610 13:01 más que una cosa es que no te va a decir que será un éxito pues no las

Voz 0874 13:04 me gustaría ciertas a la verdad y la misión

Voz 0610 13:08 nunca sabes del todo el todo cómo van las cosas especialmente hipnosis muy políticamente correcto decirlo pero especialmente cuando hay rusos

Voz 0874 13:16 sí que claro no lo voy a decir las nada Ése es

Voz 0610 13:22 es es broma pero simplemente tenemos formas de trabajo es curioso trabajo con las tres agencias NASA ESA ir Roscosmos la agencia rusa te das cuenta de las enormes diferencias que hay en formas de trabajo que al final hasta cierto punto son un reflejo de la de la mentalidad de la idiosincrasia

Voz 0874 13:36 propias de cada uno no entonces yo siempre digo

Voz 0610 13:39 lo que me me resulta infinitamente más divertido trabajar todos los rusos que con los americanos también me resultaba infinitamente más arriesgado entonces

Voz 0874 13:46 no no pero hablando poco de cómo es cada uno o que o que os diferir

Voz 0610 13:49 pues mira yo creo que los a los americanos son cómo se puede decir excesivamente cuadriculado son los que más experiencia tienen son los que empezaron a imponer en el espacio toda una serie de protocolos de formas de actuar para dar mucha fiabilidad a lo que hacemos

Voz 0874 14:02 donde seguramente son muy mandones sí pero bueno

Voz 0610 14:04 no somos los chicos de todos se o sea que en ese sentido no no se quedan atrás hiló ruso sin embargo son más caóticos son más y es más difícil pues no sé cómo decirte a ti te exigen documentar absolutamente todo hasta el mínimo detalle cualquier análisis cualquier estudio los americanos sí son muy machacón ese están permanentemente persiguiendo reuniones semanales o dos veces por semana de absolutamente cualquier cosa ícono ruso desde el otro extremo en otro estar meses y meses y meses sin saber nada ir más despidos información y no te la dan

Voz 0874 14:31 está la mano en ruso o cosas por el estilo tienes que luchar tú para hojear toda la información y la dado miedo esto qué cuentas pendientes pero yo espero que lo que dicen los rusos aquello que no sea

Voz 8 14:41 no no es sin embargo luego son gente tú date cuenta que los que los rusos

Voz 0610 14:44 soviéticos en aquel momento que iban con mucha ventaja sobre el resto el mundo sólo los americanos en los inicios de la carrera espacial

Voz 0874 14:52 a ver como ellos han generado tanto conocimiento y tanta

Voz 0610 14:54 capacidad estando bastante encerrados no tiene una capacidad brutal es es más un problema de de forma defunción

Voz 0874 15:00 a los chinos los chinos

Voz 0610 15:02 mi idea los chinos debidamente

Voz 0874 15:05 yo no desde luego no es es es cien

Voz 0610 15:07 lo que hay que viven como en un mundo aparte los chinos los chinos son los únicos que no entraban a la Estación Espacial Internacional los chinos son los únicos que se quedan fuera

Voz 0874 15:15 pero pero sabéis un poco en qué punto están hacia dónde

Voz 0610 15:18 como ellos después de este exitazo que han tenido con con el aterrizaje en la cara oculta de la Luna ellos desde hace años hablan también de una misión a Marte no sé cómo están tiempos incluso tratamos Un pequeño grupito de aquí de españoles que parece que España siempre cae bien y tienes menos problemas de relación con todo el mundo introducirnos en un programa que tenían para mandar

Voz 8 15:36 es un un globo un globo en Marte

Voz 0874 15:39 Nos en que quedó sinceramente no son quiero decir una cosa son años

Voz 1730 15:42 pero realmente son unos nuevos actores en la carrera espacial es decir a parte del anuncio de la NASA de tenemos que llegar a Marte podría ser un poco de miedo a que los chinos

Voz 0610 15:53 sí probablemente incluso la vuelta a la luna además de ser un paso intermedio hacia Marte yo creo que algo de eso también puede haber luego están los indios también en los indios de hecho

Voz 0874 16:01 claro claro claro una en la superficie pero a que bueno son dos agencias que que hay que tener en cuenta el día veintiuno de junio son cincuenta años desde que Armstrong pisó la Luna se convirtió en la primera persona de la historia en hacerlo después del hubo once astronautas más pero ahí acaba la historia tú lo mencionabas cuarenta y cinco años sin volver porque no se ha vuelto pues yo creo que simplemente porque no interesaba es decir cuando sur

Voz 0610 16:24 es el el el ir a la Luna en los sesenta pues claro estábamos en un en un entorno de de guerra fría ya había que demostrar la superioridad frente al bloque contrario aquello fue una carrera y la motivación era bueno política tecnológica no tanto científica no decir es que hay algunos

Voz 0874 16:43 sí pero siempre ha vendido eso no cuándo intentas explicar por qué te gastas tanto dinero en la luna es porque es tan bueno para la ciencia hay tantas cosas que debemos al hecho de haber ido a la luna

Voz 0610 16:51 bueno en este caso es bueno para la tecnología hay mucha tecnología que se ha desarrollado gracias a los programas espaciales eso es eso es un hecho igual que sucede con la tecnología militar de inversión en tecnología militar dice bueno hay mucha gente que lo pone en duda claro por el objetivo último que tiene ahora es innegable que hay muchas derivadas de la tecnología militar después han usado para mil cosas pero no sé por ejemplo o cualquiera es verdad que desarrollan la Segunda Guerra Mundial y de ahí luego surgen infinidad de técnicas de navegación etcétera la vuelta a la luna ahora está yo creo que vista más como paso intermedio hacia Marte Se habla de esa estación orbital lunar que quieren hacer en varios países y nuevamente ahí hablas de NASA ESA Roskosmos de que es la japonesa CSA que es la canadiense los chinos no son las islas con lo que decías se habla de interés de de minerales que se pueden encontrar en la Luna silicio por ejemplo pero yo no sé si científicamente está tan tan tan disparado el interés es vuelve a ser yo creo un una vez más una cosa de una carrera hacia no es un paso intermedio hacia Marte y puede ser una estación intermedia

Voz 1730 17:53 bueno igual ser retomado un poquito de interés ahora que se ha visto que sí que hay agua poca sí que hay agua

Voz 8 17:58 en el polo sur y el norte de la luna no

Voz 1730 18:01 hoy aquí más que científico de nuevo también para poderla utilizar como combustible para poder hacerla un poco al satélite un poco

Voz 0610 18:08 muchas viví no sé si sí pero realmente es decir por qué se dejó de ir pues pues lo que te digo porque ya no interesaba es decir no había una una ciencia tan tan sumamente importante que es estuviese viendo en la Luna ya había mucho de político de imagen de de guerra con el bloque contrario bueno es que hay un dato curioso que ese se comenta siempre no cuando se cancela el programa Apolo es que los los americanos llegaban con un nuevo Apolo a la Luna no habría el telediario

Voz 0874 18:35 es decir ya ya está la sociedad había pero sí sí sí sí

Voz 1730 18:38 con los cohetes Javier una una vez decía mira los aviones tenemos que hablar de porque los aviones no han cambiado tantísimo en las últimas

Voz 5 18:44 décadas en ingeniería

Voz 1730 18:47 sí aeroespacial pues seguro que tenéis mejores comunicaciones mejores materiales pero el hecho de que no hay actualmente un cohete tan potente como el que hubo hace cincuenta años para enviar alguna es surrealista dices cómo pero se utilizan los mismos combustible se utiliza el mismo motor de explosión no ha habido un avance

Voz 0610 19:06 no no ha habido porque no hacía falta es decir estábamos hablando de lanzamientos en órbita terrestre y cuando es han lanzado emisiones a Espacio Profundo como es Marte pues claro son cosas pequeñas pequeñas comparado con lo que supone una nave tripulada entonces no hacían falta de hecho la iniciativa que ahora mismo que se está construyendo ya el SLS Space lo insisten no llega o llega por los pelos en su versión más potente a la potencia que te ofrecía el Saturno cinco padre a Luna

Voz 1730 19:31 ahí hemos llamado estamos digamos lejanos

Voz 8 19:33 no no no no no oiga esto no es nada

Voz 0610 19:35 hay otros tipos de de motor para la navegación una vez que ya estás en en órbita que ha salido del del de la Tierra no pero el lanzamiento desde la tierra para vencer la fuerza de la gravedad terrestre

Voz 0874 19:46 sigue siendo propulsión química lo que tenemos es lo mismo que hace cincuenta años

Voz 0610 19:50 sí básicamente sí conceptualmente es lo mismo claro

Voz 0874 19:52 sí hablo contigo que eres jefe del área ingeniería de sensores espaciales y tal no piensa que claro vosotros determina hasta hasta una milimétrica el tamaño de el último tornillo de cualquier cosa que fábrica y luego les el primer paseo espacial exclusivamente femenino que iban a hacer dos astronautas de la NASA por primera vez sin compañía de nombre cancelado porque sólo había un traje espacial de tamaño mediano no no lo había leído la verdad con botones

Voz 6 20:18 a la izquierda no

Voz 0610 20:20 buenos mira te voy a contar una cosa gracias a la contaba un compañero un amigo mio José Manuel Grande un saludo desde aquí que fue operador de la estación de Robledo durante durante mucho tiempo nos contaba en un actos que ese montón en el INTA cuando se estrenaba la película está enferman la llegada del umbral una una anécdota que sucedió cuando fueron a bajar de de él no es que ha Nuestro por lo visto lo debió costar bastante bajar porque el traje porque la puerta porque bueno pues no no debía ser tan sencillo no y cuando él bajó después tenía que bajar Aldrin tardó un rato entonces ellos están oyendo toda la conversación por lo visto decía que contaba él que cuando por fin Aldrin baja les oye la conversación qué ha pasado te ha costado también salir no porque claro no necesitado ayuda Aldrin ya se había quedado solo dice entonces siete como ha ha bajado pues ahora he tenido problemas por eso ha tardado tanto dice no no que va salio muy fácil dice entonces pues que de repente me he dado cuenta que la la compuerta no tiene fuera

Voz 0874 21:19 entonces yo ya sé que estamos en la Luna aquí no hay atmósfera y no haber corrientes de viento y esto no se va a cerrar pero y si es decir que eso es una tontería obviamente porque no hacía falta porque no se iba a cerrar la compuerta lo cuento como como bueno como cosa graciosa pero que suceden cosas así pues sí sí sucede en esta crisis es tierra por lo que sea no apoya hago algo oye en que ésta es exactamente lo podrías explicar de manera que no entendamos

Voz 0610 21:45 sí sí claro en nuestros ahora mismo estamos desarrollando distintos instrumentos científicos para ambas misiones que haya Marte ahora mismo en el año que viene en dos mil veinte son más veinte veinte que es el siguiente Rober de JPL de la NASA y es que es un Rover tipo Curiosity el que está ahora mismo allí lo que hace España es una estación meteorológica bastante compleja bastante avanzada que se dirige desde el Centro de Astrobiología inmigración concretamente aportamos uno de los de los sensores digo más grandes que lleva esta estación y luego hacemos otros cuatro sensores distintos para Exomars veinte veinte en el tanto en el la plataforma superficie es la que lleva que aterriza sobre el planeta de esa plataforma de superficie después desciende muy Robert que a su vez lleva otro gran instrumento que también hace el otro grupo distinto interioriza pero pero también

Voz 0874 22:28 en el mismo tu base de operaciones es Madrid es Madrid sí sí sí pero cuando vas allí vuelos con ella si toca viajar a rusos te te das cuenta de cómo son también tiene un grupo de Whatsapp bueno pues mira con los rusas en concreto no porque además es que la comunicación con los rusos hablan inglés los jóvenes ya por no hablar mucho pero pero ya gente de cierta edad lo habla uno de cada cuatro oye rusa este programa que participen esta misión perros oye te agradezco la visita dentro de año yo no cuando es cuando baja esto es lanzan julio del XX

Voz 0610 23:02 eh ambas misiones a principios del XXI