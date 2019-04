La papada de Manuel Burque

Voz 1 00:00 Burque

Voz 2 00:06 el curro

Voz 1 00:10 Manuel Burque

Voz 2 00:12 es decir cuidarte Un poco más se Manuel preocupando poco que te que me tengo que cuidar sí porque tienes que llevar un ritmo lo que has contado antes todo lo que has hecho esta semana y claro he visto que has dado dos zancadas pues todo has perdido el aire que no puedo hacer deporte no puede hacer nada Javier Pérez porque no lo supo crear crear obras de arte no no tengo tiempo para más oye Javier esto me lo dices para cuidarme un poco sabiendo o no porque forma parte un poco en el cometido de tu sección podemos recordar a Inés es que no me acuerdo bien dar el de lo que decía

Voz 3 00:43 hola bella bueno es la falta año y quería decir que me gusta mucho más Gur que que Javier del Pino

Voz 4 00:54 sí sí sí oye

Voz 5 00:55 ese sabes que entre los y las comentarios en nos llegaron después del EGM que todo el mundo

Voz 2 01:01 es decir no pues enhorabuena por el programa y tal y dijo que de audiencia a pesar de que decían varios decían dos no París no todos son varios si son varios pero tú dices varios si estás manipulando lo dice mucha gente pero lo decían con sarcasmo dime cariño porque tengo una hija te voy a tatuar a tatuar me voy a hacerme una camiseta con lo que dice Inés situar queda un poquito sí sería muy muy exagerado pero hacer una camiseta lo voy a hacer porque tienes está creando una revolución Javier yo creo que no ya eso es es la líderes si bien es puede cambiar de opinión dejarnos una cosa que otra Victorio no no haría eso es que yo es aquí si quieres si si quiere matizar esas declaraciones en adelante pues es la la revolución la revolución de los doscientos mil bueno oye que sacaba el tiempo también venga vamos a hablar de de me metí que es lo que más te algo de mi de mi salud tengo una preocupación eso va contigo qué extraño no te lo esperaba en la recordemos que si quieres vale lo que quieres es evitar e intentar evitar que te pasen cosas cuando sea más mayor positivo yo lo que quiero ser es un anciano San que se van a dar con noventa y cinco años te preocupa tener papada dices ahora sí pero capaz de cerrarla con lo cual la barba porque crees que la es por eso tapó mi papada que además es papada dura porque hay una papada hablando pero luego hay una papada dura como muscular It is sin querer hay un efecto colateral que es que tapón mío yo suelo yo tengo un muy buen equipo que no está por qué porque no me voy a dejar barba sólo abajo pero bueno a lo mejor parecías Un poco Amis no es lo que me faltaba preconiza entre los sombreros

Voz 4 02:57 la barba por abajo son o no

Voz 2 03:00 me han dicho que la papada no se puede solucionar eso te iba a decir yo creo que esto no tiene ha dicho Paqui Sí Se Puede de una porque esto muy dura eso eso es lo que tú quieres creer Paqui es lo que tú quieres creer no se puede pero haciendo ejercicios que no sé cortando dice no pero yo digo sin cirugía acortando encontrando por lo sano que yo digo en plan con cremas ejercicios aprendan con crema

Voz 5 03:23 así es como decir yo qué sé

Voz 2 03:27 me voy a hacerla frente más estrecha coche echándome aquí pues en la frente no no yo te juro que he hecho ejercicios mirando al techo para lo son lo hizo un par de veces para claro para muscular LAE déjame saludar al doctor Rubén Martín cirujano plástico doctor buenos días cómo está hola buenos días qué tal cuando lo primero vamos a desmentir va a confirmar lo que dice Manuel es incorregible una papada digo sin pasar por quirófano

Voz 6 03:56 imposible el cuello sumadas a México esos son una verdad absoluta así como hay cosas en la cara

Voz 7 04:02 ayer al cuerpo que medicinas

Voz 1763 04:05 fíjate que pueden hacer cosas pero el cuello digamos las situaciones que que lo recto como las cosas que no vuelven a las bien viviríamos culos cómo hay que tratar distintas de no sirven a que tratemos concurre con Pierre solamente perdón con crema solamente hay que retrasar vueltas más cosas entonces efectivamente si queréis solucionar vuestras tapas

Voz 8 04:26 no no ya no

Voz 2 04:29 oye Javier yo a mí no me hace falta porque llevo barba presi algo cada vez Mela Mela quiero quitar no podría bueno pero sí puedes evitar seguramente que nos lo diga el doctor que vaya a más con una buena postura eso sí teniendo seguida eso se puede hacer doctor

Voz 6 04:43 sobre todo controlando el peso exclama arengar a los hombres y a partir de los cuarenta años

Voz 1763 04:50 son hombres que ejercen con cierto sobrepeso obesidad acumulan muchísimas gracias amigos en el cuello que es lo que ocurre que permanentemente está sometiendo a la pierde el cuello a una tensión extra entonces efectivamente piel semanas alguien te cuarenta cincuenta años no responde a advierte de quince veinte treinta años que que por muy gordo que estés pues oye iguales a Pierre es muy buena tensa muy digamos se esconde el otro no pero a partir de cierta edad si tienes cierto sobrepeso obesidad efectivamente ellos han anotado

Voz 2 05:21 bueno yo ya empiezo a darle credibilidad Rubén porque el principio pone aquí cirujano plástico no hay nada que se pueda hacer pasar por cirugía entonces me parecía un sesgo pero ahora has dicho se puede prevenir entonces ya te cree un poco más por ejemplo prevenir no se puede digamos aminorar aminorar aminorar de ahí ejercicios preventivos

Voz 1763 05:43 yo no confío mucho en ellos porque el el los músculos del cuello seamos pueblos que es bueno son los músculos platillos Macron como si fuese una especie de corsé debe sí vivo kosher parisino del siglo pasado no casinos que tienen digamos tan como juntos en la zona del medio como se puede se fue una cremallera así que utilizan mucho ese cuello con eso hay gente que expresa muchísimo a nivel del cuello sus músculos se tienden a separar lo mismo que los músculos de actualmente las mujeres cuando se quedan embarazadas por la distensión pues que separan uno el otro hay que todo ocurre porque eso deriva en las dos bandas que que hay sobre todo mujeres son las que más lo presenta porque tienen menos grasa en el cuello son esas dos bandas creemos justo como si fuesen dos cordones por debajo en la mandíbula de forma paralela

Voz 2 06:28 para el móvil por ejemplo yo eso no creo que tenga

Voz 1763 06:35 qué ocurre que al mirar el móvil como hace cosa que se haga visión juguetes porque tu cara la tienes más acerca al final haces como si fuese una sobres pues Jean Yves más el efecto que la realidad es decir que si tú de tu papada cuando te miras en el selfie estás castigando a deprimir porque lo que estás haciendo es acrecentar ese efecto

Voz 1284 06:55 claro es de jóvenes que es delicada a ti te pueden llegan muchos pacientes diciendo quiero operarme la nariz porque mira como la tengo yo una foto del frontal del móvil efectivamente oye pues no la tiene esa sí

Voz 1763 07:06 se les prohibe durante el primer mes y medio mirarse a un espejo a menos distancia de Messi me es que muchas luego lo hacen pero yo os digo es a menos de metro y medio ahora mismo que tiene cierta inflamación la información saber esas nada por lo que se llama visión encajó de pez ya ves que quieres ahora tu cuello su cara cualquier estructura de tu cara de tu cuerpo por lo menos una instancia de metro y medio y en el caso de Manuel

Voz 1284 07:32 una cosa es la bien están todas en el control y todos me tocándose la papada todo el rato

Voz 2 07:39 en el caso de Maradona en el doctor si alguien quisiera o en el caso de algunas de las productoras y guionista de este programa si alguien quisiera corregir esa papada es es una operación muy dramática

Voz 1763 07:51 porque digamos que es lo que estar sentido lo que la gente piensa este la papayas una acumulación de grasas no pero a medida que nosotros vamos siempre que ocurre pues lo que antes hemos dicho no que la piensa es decir que los músculos se separan y encima cuyos tenemos dos hablando la salió a saludar es accesorias que a medida que empecemos llevan haciendo cae más grandes entonces qué es lo ocurre que si tú haces una Constitución aislada pues el resultado va a ser muy normalito o incluso en algunas ocasiones malo porque se genera reacciones inclusive se nota más a entonces sí que estamos hablando de una cirugía dentro de las cirugías faciales es posiblemente de las más complicadas el animal que lleva por eso no se hace tan poco como otras cirugías que pueden parecer más fáciles no

Voz 2 08:32 entonces por tanto recomendamos a esas productores y guionistas que hagan lo mismo que es dejarse barba y así se puede tapar tocó Rubén que que es cirujano plástico gracias doctor un abrazo muchas gracias pues la regla tiene lo tuyo en este caso e intentar mantener mi peso algo saco siempre Borrás algo sacas bueno mantener barba también ni mantener mi barba esas me sentía máxime si el guión te exige quitar tras pues también hay que volver animar a los hoyos te esta pero sin duda no no pero he visto a Castelo sin barba Hay justo olvidarlo te cuesta olvidar lo tienes para siempre grapado en tu cabeza tatuado a fuego que escúchame vamos estamos en entrevista con este hombre mientras comía es bacalao si ella que está muy rico e además es proteína no me va hacer venga vamos de vacaciones queridos oyentes mayores de sesenta y cinco setenta vuestras dolencias contar me las que las quiero corregir en mi estáis haciendo un bien social solidaridad hasta luego adiós adiós y lo vas a hacer ahora pues no me voy a dar un paseo por el rock de para la nevera de Washington en sí sí sí por favor dicen allí también que hay Paqui quieren también cada uno con la carrera hay una a cada uno del equipo vale diferentes puedes cortarle el micro tengo por favor por favor no quiero un imán Iman