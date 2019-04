Vota Burque

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:11 las preguntas de Manuel Burque

Voz 3 00:13 eh

Voz 0874 00:20 curioso porque esta semana ha salido el EGM Estudio General de Medios yo esperaba una enorme caída en este tramo horario debido no a determinadas ausencias sino determinadas presencias y sin embargo Paredes ha mantenido

Voz 4 00:35 cuando estás por ahí Manuel di la verdad ha subido se cuánto ha subido me preocupa preocupa pues es que ha subido a queremos escuchar la cifra todos los oyentes

Voz 5 00:47 domingos de no lo sé muy bien no recuerdo muy bien pero creo que los domingos a ser

Voz 0874 00:50 pero como doscientos mil oyentes no ascenso

Voz 1378 00:53 es interesante si se lo es que cada vez salgo más en la hora de Broncano ya como estamos rabiosos validar llámalo golpe directo

Voz 0874 01:03 oye te ha llevado un premio en Cannes creo no

Voz 1378 01:05 bueno todo toda la serie de déjate llevar Life que se llama en inglés le hemos ganado mejor serie en el Festival de Cannes Series mejores actrices que le han dado un premio a las tres pelotas a Letizia Feli cuya gran

Voz 0874 01:21 el guión es tuyo

Voz 4 01:22 el guión es mío y que te has llevado un como un octavo de premios más o menos no existió en medio por ahí un octavo pero poco a poco voy construyendo uno

Voz 1378 01:30 o sea vivir el de radiofónicas por aquí

Voz 4 01:33 bueno pero es que es muy grande esto eh

Voz 1378 01:35 Javier es un muy no claro

Voz 0874 01:38 lo que son festival nuevo este de serie lleva un par de años yo creo que sí

Voz 4 01:40 pues sí pero pero participa sería muy muy grandes se si yo estoy muy mal

Voz 1378 01:46 Henao eh yo lo seguí yo estaba grabando Radio Gaga y seguir en el Times de Twitter del decano y de repente ganaron ella mejores actrices Nos vinimos todos arriba ya por Whatsapp decíamos no creo que ganemos nada más porque lo van a repartir seguramente de repente mejor serie y Clive y entonces yo sí

Voz 4 02:09 el corriendo donde estaba como un loco gritando

Voz 0874 02:13 oye muy grande es muy grande esto la señora Díaz pero la serie se ha metido ya

Voz 1378 02:18 no no no no no no próximamente en Movistar Plus

Voz 0874 02:21 al Movistar a esta es la que tiene un par de años

Voz 4 02:24 eso sí llevamos aquí no no

Voz 1378 02:28 esa es mi peli mira te voy a decir cómo fue mi semana mi semana ido he grabado Radio Gaga el viernes a las seis de la mañana me recogen de Granada me llevan a Sevilla alguna lectura de guión de esta peli que tú dices que se llama operación a Camarón que se graba ahora y luego me cogí un tren para grabar buenismo bien qué te parece la sé yo la SER te diré una cosa que me esto muestra decepcionando mucho y en el tren en la estación me encontré a una despedida de soltera de a lo mejor veinte chicas que me dijeron si iba a estar el domingo grabando grabando el domingo haciéndolo de A vivir esto esto que estoy haciendo ahora

Voz 0874 03:07 no es la primera vez que te pasa que te reconocen más pero la vivir que por cualquiera

Voz 1378 03:11 largos dijeron que se iban a pasar les viene pasadores el domingo que estaré aquí haciendo el reporte no están engañado me siento decepcionado porque ella pero es ya tendría el repecho empieza a ver

Voz 0874 03:24 es saber de qué hablamos hablamos hoy

Voz 1378 03:27 eh no recuerda Melo

Voz 0874 03:29 vaya bronca imitando tú también

Voz 1378 03:32 me me dejó y me dejo ir yo siempre deben de cada fin de semana en un país distinto tengo mal

Voz 0874 03:39 sí yo te cuento después de dos meses de precampaña en teoría Jove ya sabes que comenzó oficialmente la campaña electoral los líderes de los partidos y bueno pues de lanzan a esta ceremonia de caza de votos no Pedro Sánchez inauguró la campaña en Andalucía con su gran amiga Susana Díaz Albert Rivera aparecía por holograma en una sede de Ciudadanos desde un pueblo de Segovia Pablo Iglesias arrancaba un modo clase obrera pegando carteles con con las brotes

Voz 6 04:06 con un con un cepillo no Pablo Casado

Voz 0874 04:09 montaba una fiesta en un sitio pelín pijo de Madrid debía que decir en fin campaña electoral decisiva porque el número de indecisos sabes que es mayor que en las elecciones del quince del dieciséis hay un cuarenta y uno coma seis por ciento que todavía no saben a qué

Voz 1378 04:22 claro

Voz 0874 04:23 el auto tú no tienes que preguntar a quién va a votar la gente

Voz 4 04:26 no no no no me quiero meter pero exacto y además seguramente alguien se verá pero si es que no quiero ofender a nadie

Voz 1378 04:33 sí

Voz 4 04:34 esto está ceremonia de campaña no de los actos más partido las cosas que hacen unas cosas que dicen a ver si parece que está todo un poquito ya pasó de moda no

Voz 1378 04:42 oye cómo se puede decir campaña preelectoral

Voz 0874 04:45 no porque ya estamos en campaña electoral pero si estuviésemos

Voz 1378 04:47 ya en precampaña electoral también se podría decir campaña preelectoral

Voz 0874 04:52 la semana pasada aprecio vaya lo he dicho siempre

Voz 1378 04:54 sirven las dos vale más bien precampaña electoral ya

Voz 0874 04:57 a ver si encuentras a alguien que yo creo que va a ser muy difícil alguien que haya ido

Voz 1378 05:02 con Fender le visitaron no podemos hablar de ideología ni de política eso es no se puede sacar el tema no solamente de campaña veo en es

Voz 0874 05:12 no se puede no ser pues bueno si quiere mencionar entonces

Voz 1378 05:15 diga pero claro yo que X no habrá ido

Voz 0874 05:18 ningún mitin porque apenas han dado mítines llevan

Voz 1378 05:20 va con igual fue a la discoteca cuando vieron la fiestas

Voz 0874 05:23 eso sí es verdad es buena pregunta por ahí a ver qué

Voz 1378 05:25 pues mira mira aquí viene una chica que se ha parado tengo me entrar a trabajar en donde la que trabajas es la mejor no te pregunto porque igual te meten en un lío es tal te tratan bien la verdad año mes porque Mas Guinardó el ojo

Voz 7 05:41 no no me estoy siempre me preguntan lo mismo y no sé por qué eso no me han salido a lo mejor un poco de acento leña además porque te vas alejando cada vez que yo me hacer porque noto que me vas a meterle el micrófono es obvia

Voz 1378 05:59 bueno pues entonces no le pregunto a ella no no quiere saber un a la opinión de alguien de la SER que te que entrar a trabajar

Voz 0874 06:04 sí claro claro es Javier te libera

Voz 1378 06:06 León la Javier nunca he alguna vez te saluda por el pasillo Javier M

Voz 7 06:13 no me acuerdo a lo mejor sí

Voz 1378 06:17 o cómo te llama Laura Laura te voy a ir a saludar un diez voy a decir soy Laura en laque hablo con con Burke el otro día Mahler tiene que vivimos tenga un abrazo no te va a dar ya te lo digo mal es no siempre consigue gratis Laura has echado perdona perdona ay te has para dado gracias buenas qué tal te quería hacer una pregunta sin hablar de política sin mencionar ningún partido porque tú tienes claro a quién vas a votar de momento no

Voz 8 06:43 da uno de los del cuarenta por ciento Javier

Voz 1378 06:46 vale lo tengo aquí le pregunto estoy muy nervioso es que estamos hablando justo de los indecisos porque no te acuerdas cuál es el tema el tema es que te pero que todas las la vorágine de campaña electoral te llegan te llegan han sido algún mitin ya estás valorando todas las opciones

Voz 1421 07:00 estoy valorando tienes pero no me hagas sin ningún mítines en no voy a ninguno creíble la verdad o ninguno me transmite lo que yo necesite para decirle voto a él sabes

Voz 1378 07:10 tú eres de los llamados jóvenes no queda tiene veintiuno veintiuno es un indeciso de veintiún años que es más indeciso todavía porque no vas a mítines que te parece un mitin anti que te que te que te hace sentir un mitin

Voz 1421 07:26 para mí a ver la verdad es que bastante serio que también el tema lo es pero me parece como que te llevan mucho a su terreno y no se les va así que también es muy lícito pero para mí una vez yo creo que sí está dentro del mítines para votarnos a ellos directamente para mí la gente que va a los mítines es que ya tienes hubo todos asegurado hacia esa persona

Voz 8 07:45 es verdad esto no Javier interesamos claro que sí sí sabe como para para su círculo ya no sea no aceptan a nuevos es para arengar a sus órdenes y te parece algo han como anticuado a Messi vales yo sí ahora te te te nombró asesor de un partido cómo cambiaría es todo para llegar a la gente como pues

Voz 1421 08:09 de sociales por ejemplo ahora son muy importante sobre todo para la gente joven que siempre están conectados entonces una forma de hacer promoción de tu partido sería por redes sociales

Voz 8 08:18 pues bien la verdad como por ejemplo un mitin por redes sociales es si yo

Voz 1421 08:24 a poner tus ideas lo que piensas bien pensado por Instagram Twitter o un vídeo explicando la gente Sixto tan pesado como un mitin porque yo haya que tengo de mitin como te dice es muy antigua entonces a lo mejor hay más gente que piense como Joy directamente lo ve por redes sociales directamente así las ideas Si sin ir no me interesa por ejemplo dada la idea en plan un link a la página de la ida

Voz 1378 08:47 más explicada te das cuenta de que es Javier si no metemos partidos en concreto no hay comedia lo sabes

Voz 0874 08:54 claro no es que además no podemos descansar

Voz 1378 08:57 he ido voy a hacer como termómetro el termómetro donde te lleva

Voz 8 09:02 a eso lo verde no yo creo que más hacía

Voz 1378 09:07 la izquierda pero no no hombre no no podías decir esto ahora esto lo puede esto ahora ya que hacemos ya está puesto no se podía hablar de ideología es que ves que buscar una manera hay un verde hay otro verde Stage muy

Voz 8 09:23 vale pues un tirando a un verde oscuro así más Oliva no sé

Voz 1378 09:27 mirando a muramos ya estoy vale vale tirando como a a al otro tipo de Oliva no

Voz 8 09:33 si no estamos entre

Voz 1378 09:35 viendo nada no Javier no despidió como nada muchas gracias por tu análisis venga que vaya muy bien a ver a ver estos aquí señora señora señora señora se le ha caído una cosa que parece es que se ha caído como el ticket igual lo ha tirado y lo estoy haciendo quien fue pero bueno perdonen siete caído nada venga hasta luego nada que no se echa no porque se ha metido en un atiende no puedo entrar detrás Javier

Voz 9 10:04 haciendo servicio público a ver vamos a ver más gente a España inglés

Voz 8 10:12 com Spade que duró toda de media

Voz 1378 10:15 no me estás engañando no para que no te entrevista a ver yo he playing with mi pretenden yo a English

Voz 9 10:30 eso no es extraño

Voz 1378 10:38 bueno vamos a seguir estando aportar grandes cosas que te que te parece mi inglés está parecido bien

Voz 4 10:43 no me ha parecido correcto si si si a ver a ver vamos a preo

Voz 1378 10:46 darle estos chicos hola

Voz 4 10:48 ah bueno pues nada no no

Voz 5 10:51 hombre pero es es la tapiz no habría hecho esos vamos con prisa fondo pero eso

Voz 0874 10:54 no solamente treinta segundos para que esto cansa

Voz 4 10:56 Javier yo estoy respirando fuerte

Voz 1378 11:00 a ver voy a intentarlo con esta chica o la mires prisas pero mucha o poca mucha mucha como mero así no perderían el avión Javier me siento mal haciéndolo del móvil pobre hombre pues nada mucho ánimo e gracias Javier obviamente que tengo una este verdad esto ha sido culpa tuya

Voz 0874 11:22 bueno pero es que de verdad lo que tienes que hacer es hablar con la gente y al final solamente ha encontrado una Manuel

Voz 1378 11:26 bueno no espera espera a ver este este señor hola

Voz 0874 11:29 me apartaba poco no sé qué pasa sube Manuel porque no pero pero déjame intenta

Voz 1378 11:34 es lo déjame intentarlo hola yo no sé yo creo que hay un momento cuando ya te empiezan a rechazar que se te ve en la cara Javier sabe si si se te ve a ver si encuentro a alguien

Voz 0874 11:47 hola

Voz 1378 11:49 no gracias gracias como si ya ofreciese dan todavía

Voz 4 11:52 es decir que les sale a David normal

Voz 1378 11:55 déjame no meses hola qué tal bien y tú tú ven también me me he conseguido dos Javier es que llevo un rentrée venga venga intentando parar alguien yo creo que cuando te rechazan ya se ve en la cara le gusta nosotros desde el pino que tienes mala cara con mala cara eh sí sí ya está ya ha calado Javier si quieres algún oyente el quieres decir algo a Javier antes de nada la personal algo que lo admira

Voz 0874 12:22 sobre pero quizá si si ves que estabas

Voz 1378 12:25 Estados Unidos se sí sí que haces que no estás escuchando a vivir porque me lo estoy inventando todo vale nada mira estamos aquí hablando de campaña electoral no quiero saber a quién vais a votar a no ser que vosotros lo queréis decir estropear la entrevista pero yo no os lo voy a preguntar no voy a poner ningún termómetro ni nada parecido que nos lleve a ninguna opción que os parece todo lo que es la mecánica de la campaña los mítines las entrevistas los paripé

Voz 8 12:54 pues eso un paripé está yo creo que ya no sirve de nada bueno al menos para mí

Voz 9 12:59 por qué te sientes lejos sí sí sí

Voz 8 13:03 lo ves todo como muy muy muy rancio huele a cerrado si no sabe a lo mejor ahora oye enviado otra cosa se podría hacer para llegar a la gente no la gente joven no sé cuántos años tiene veintinueve no te sientes representados no para nada no vas a votar si te has been

Voz 1378 13:21 conoce alguna vez lo que sí

Voz 8 13:23 conoces a alguien que haya ido alguna vez a un mitin a mi abuela cuando el PP regalaba bocadillos en Valencia allí me diga que ya es de izquierdas o era de izquierdas iba por el bocadillo el buque sí poner el autobús para ir a Valencia después saber el de allí con unas amigas desaprovechó del PP esto es un golpe de efecto eh sí sí sí la de soltarle volví a claro claro al límite o bien claro ella sabía que les iban a robar no si les digo es bueno pues intento estamos hablando ya de un partido

Voz 1378 13:55 no puede ser Javi ers que caemos daba una idea de por dónde ver mi voz no es bueno mucho que no dijera nada pero bueno no nos vamos a encontrar soluciones tú que tú qué tal tu que la política no me llevo muy bien eso qué quiere decir que si cada día me gusta usted no vas a votar sí sí sí lo tienes claro quién vas a votar lo tienes claro no me lo digas pero lo tiene claro es que entre todos está complicado no sé mucho tarea al que indecisa Javier indecisa dado estoy lector claro aquí no voy a votar hay tres que no vas a votar

Voz 7 14:27 sí

Voz 9 14:30 tienes claro qué tres tres Novak pueden ser yo qué sé eh

Voz 1378 14:36 Paco Ma de Ciudadanos si PSOE no no hay otro estreno estábamos insinuando nada aquí

Voz 10 14:44 vale e despide Manoli les pide disculpas por entender

Voz 1378 14:48 no sé si yo siempre tengo me dice que pida disculpas por lo menos el Broncano eso es lo que hago siempre

Voz 8 14:53 a veces es decir a los menores no cometerán ilegalidades no

Voz 1378 14:56 Maya hay hay que la eh estadístico anda a navajazos

Voz 8 15:01 la habilidad son colaborador no estoy en el paro ahora mismo eres periodista bueno entonces número pero puede hacer cualquiera ya que para hacer el payaso no

Voz 1378 15:10 vale a otro no baja sube la tertulia ahora te te pido el contacto muy bien su ella venga adiós

Voz 10 15:27 la campaña electoral no ha hecho más que empezar

Voz 0874 15:29 queríamos conocer un poco más de esa trastienda de los mítines de la campaña aprender quizá también un poco de comunicación política cómo se organizan estos actos en qué piensan cuando los diseñan si se deja algo a la improvisación improvisaciones sobre todo si sirven para

Voz 1378 15:43 algo

Voz 0874 15:44 en el estudio nos acompaña en el estudio en Madrid Eduardo González Vega que es director de la revista de la Asociación de Comunicación Política y es consultor en el Centro Internacional de Gestión y Marketing político en la Camilo José Cela cómo estás Eduardo buenos días

Voz 0622 15:56 hola qué tal buenos días es tú crees que la campaña es una

Voz 0874 15:58 herramienta efectiva tal y como la conocemos que es capaz una campaña a través de los mítines te cambiaran el sentido de un voto

Voz 0622 16:06 una campaña no se desarrolla sólo a través de los mítines pero vosotros mismos vendíais contando que hay un número importante de indecisos y al final la campaña electoral va a tener bastante más importancia de lo que la gente pueda pensar sobre todo por eso porque hay mucha gente que todavía no sabe a quién votar no los testimonios que hemos escuchado así lo decían también y al final los últimos días serán claves para que la gente se decida por una opción o por otra

Voz 0874 16:29 claro lo que pasa es que no piensa en los mítines si alguien lo sugería ahí no los mítines que son reuniones de gente que ya sabe lo que piensa y que vaya a jalear a quienes con toda seguridad van a votar al final esa indecisión se corrige buscando información no esperan dos recibirla no

Voz 0622 16:45 claro igual que hemos escuchado también los testimonios de la gente en la calle que decían es que no contactan con nosotros por los canales en los cuales consumimos bueno también habría que pensarse si la gente está haciendo un esfuerzo por informarse lo suficiente e intentar acudir a ver las propuestas políticas no según como lo miremos hay distintas pero efectivas pero lo que está claro es que los políticos se organizan por ejemplo los mítines como decíais vosotros con dos tipos de público por un lado el afín simpatizante afiliado que está ahí que es lo que nosotros llamamos en consultoría política el voto duro pero también en esos mítines lo que se hace es lanzar un mensaje a través de los medios de comunicación para toda la ciudadanía en general entonces se diseñan ese tipo de actos en base a los dos tipos de público que tienes

Voz 0874 17:28 claro y hay que dejar muy claro que los mítines organizan no para hablar a la gente que tienes delante sino para decir lo que quiere es decir justo cuando el telediario conecta contigo no

Voz 0622 17:36 efectivamente pero sin olvidarnos de los que están ahí también no es gente que va a verte que en un porcentaje amplísimo son tus propios afiliados simpatizantes la gente quiere claro esa gente está trabajando en muchísimos casos de manera a gratuita por activismo y por pasión política entonces también tienes que dedicarles parte del discurso hacia ellos pero luego por supuesto el gran objetivo es llegar a través del público en los medios de comunicación para que seleccionen exactamente lo que a ti te interesa cuando estás interviniendo

Voz 0874 18:05 a este hombre Manolo

Voz 0622 18:07 no no exactamente teatro digamos que es una técnica para ser efectivo en tu comunicación

Voz 0874 18:12 perdona Eduardo Manuel Manuel

Voz 4 18:15 estás qué tal hemos saludado le vuelva a saludar ya en personas que habían acceso

Voz 0874 18:20 por porque te bien poquito pesetas me presentas es Eduardo González Vega ex director de la revista de la Asociación de Comunicación Política es consultor experto no sabe todo sí sí sí

Voz 4 18:30 el hábito de Eduardo

Voz 0874 18:33 no estoy en Estados Unidos aquí es muy fácil ver cómo las campañas consisten en políticos haciendo cosas que tú crees que llenar plazas de toros está pasado de moda que lo que hay que hacer es pues pequeñas reuniones con jóvenes con mayores con emprendedores con médicos con profesores

Voz 0622 18:47 en lo que nosotros pensamos es de lo llamamos hacer tierra no o hacer aire hacer tierra salir a la calle reunirte con gente ir a ver colectivos Si es muy importante porque hay conocer de primera mano la realidad de la calle y luego te permite Dati preparar mejor tus propuestas y contarlas en base a esos testimonios no lo que se llaman los relatos que funciona muy bien pero también tienes que hacer parte de la campaña pensando en que tienes que llegar por lo que se llama el aire no por los medios de comunicación para intentar conectar con mayor número de ciudadanos posible puedo hacer una pregunta

Voz 4 19:16 interesante Javier qué porcentaje de votantes están buscando sea cual es ya han decidido ya de siempre y cuáles son el núcleo realmente que se juega dicho al principio sí era interesante si ayudando

Voz 0622 19:31 deje de indecisos que además si os fijáis antes con el bipartidismo pues se podía ser un poco menor pero ahora hay más opciones entonces la gente pues tienen más dificultad para decidirse ya pero la tendencia quizá está más clara no en un en un margen o en otro pero ahora hay que terminar de decidir a quién y dentro de las opciones claro pero hay una opción y luego otras tres depende eso también según como lo encuadres hay gente que te podría decir hay dos extremos por los lados y otra opción por el centro

Voz 4 19:57 no hay otros dos partidos en comunicación política como lo encuadres es la clave de todo si tú cuadra muchos artimaña yo personalmente

Voz 0622 20:05 si no tiene nada que ver según aquí en este es asesorando tendrás que buscar el mejor de los intereses para sus opciones

Voz 4 20:11 ella estamos hablando en un entre alineado tan fino que es un experto te iba a decir si es mejor

Voz 0874 20:16 llenar un polideportivo para que se vea como rebosante por televisión o alquilar un estadio de fútbol y que haya claros

Voz 0622 20:24 yo ahí lo que pienso es que al final estas hablando de personas no y organiza un evento para que te vaya a ver gente pues lo ideal es que vayan a verte a ti puedan entrar y que nadie se quede fuera un poco de sentido común que a veces es lo que falta un poco en en política y en algunas campañas es mejor tener un campo casi lleno para que todos los que van a verte que hacen un esfuerzo puedan entrar que no que se queden fuera no luego también eso con realización con imagen pues ya hemos visto últimamente como se intenta jugar con eso pero aquí lo mejor es ser honesto no hace un mitin para que vengan a verte los tuyos pues oye busca un sitio donde puedan entrar bien

Voz 4 20:59 se hacen mítines para que vayan a ver

Voz 0622 21:00 los tuyos y ya saben lo que dicen también porque hay gente que en el fondo está trabajando y quiere ese mensaje de refuerzo de ánimo tenéis que tenemos al entender que hay activistas en política hay gente que tiene ideales y que los quiere defender entonces pues bueno para los partidos esa bases muy importantes es droga

Voz 4 21:16 dura para ellos no le gusta por no no

Voz 0622 21:19 tampoco es malo que a la gente le guste la politica y se interese por ella lo que me

Voz 4 21:23 es que lo que me gusta como algo feo en muchos casos no yo digo

Voz 0622 21:26 qué obligarnos a todos a ir a todos los mítines hombre

Voz 4 21:29 claro quienes además ideal la democracia

Voz 0622 21:33 qué tal

Voz 4 21:34 entonces todo el mundo estaba obligado a votar a ir a todos los hay países

Voz 0874 21:38 pero yo si me dan muchas ideas pero cuidado que un mitin cuesta entre treinta y cincuenta mil euros al partido eh no es eso lo yo no sé si hay nuevas técnicas porque lo de la brocha y el pegamento y los carteles y los mítines del todo esto ya huele un poco no hay hay nuevas fórmulas que todavía no usamos los políticos americanos por ejemplo hacer una cosa que es muy muy pesada también pero que es insalvable que son lo que llaman los los los no que te llaman por teléfono los candidatos con mensajes están constante gente llamando al teléfono al teléfono móvil yo no sé si en España esto se se va a hacer

Voz 0622 22:11 depende de cada partido tiene sus opciones no pero sí que están apareciendo nuevas técnicas hemos visto lo del holograma por ejemplo hace poco estuve en un evento sobre las elecciones brasileñas donde se decía que el principal medio de comunicación de los ciudadanos fue Whatsapp entonces todo está cambiando a una velocidad de vértigo desde que ha llegado el sobre todo el teléfono móvil estamos viendo cómo consumimos información de forma diferente y los partidos están adaptando a eso y entonces ahí nuevas técnicas Se van a ir desarrollando también incluso ya se está trabajando en técnicas de hacer mensajes personalizados a cada persona que te lleguen directamente no en el entorno del marketing publicitario se está haciendo no te llama una marca de ropa y te dice por tu nombre hola Manuel Ésta es la chaqueta que tú has buscado tal y te ves tú practicamente ya con ella puesta no pues en política todo eso poco a pocos está empezando también a intentar incorporar

Voz 0874 22:59 y en los mítines hay alguna novedad yo qué sé tiene que no conozcamos sólo algún tipo de atril que es mejor que otro algo que venda mejor el mensaje

Voz 0622 23:07 ahí la clave siempre es que el político tengan muy claro cuál es su discurso lo que quiere hacer cómo lo quiere comunicar que esté descansado para hacerlo bien y luego que lo interprete de una manera correcta para que sea efectivo pero El Vestuario importa remangarse con camisa blanca todo eso influye que tenía mejor tu mensaje no sí si si esas cosas influyen no según lo que tú quieras comunicar tu imagen debe reforzar tu mensaje esas un poco la clave si os fijáis ha habido mítines criticados históricamente ha el que José Luis Rodríguez Zapatero salió con los brazos arriba no llevaba un cinturón de un importe muy caro y al final durante varios días estuvo hablando del dinero de ese cinturón en vez de lo que él quiso decir en esa intervención es tu imagen debe reforzar tu mensaje para no distraer lo que a Titín III exacto no con habría que llevar esto es importante porque puede ser una clave uno de Alcampo uno

Voz 4 23:55 uno que no llame la atención ahora que la gente setenta por no llevar

Voz 0874 24:01 sin desvelar un poco ni para quienes trabajado ni para quién trabajarás alguien que te llame la atención para bien para mal en esta campaña de

Voz 4 24:08 en qué sentido estoy un poco nervioso yo creo

Voz 0622 24:14 y la clave sobre todo es que los políticos al final hagan la coherencia que todos los ciudadanos necesitamos no en base a su comunicación en tiempo de crisis al final siempre hay cierto tipo de desafección y en España casi todos los partidos no han dicho una cosa y la contraria en los últimos tiempos entonces la clave la comunicación es una herramienta pero lo que tiene que haber detrás es política no que hagan buena política algo que la comuniquen bien esa es un poco la clave y ahí es donde los políticos tienen que hacer ese esfuerzo no no se puede vivir sólo de comunicación y de bombas de humo igual un esfuerzo también porque quererse más entre ellos que a mí

Voz 4 24:47 me cuentan luego que en en Congreso se dan abrazos

Voz 0622 24:49 son súper simpáticos entre ellos luego viene y se lanzan

Voz 4 24:52 basura rayos y Culebra es por qué no te son claro

Voz 0622 24:55 no se quieren en público eso provoca

Voz 1378 24:57 diría que todos no es que hiciésemos un poco más por lo menos

Voz 0622 25:00 también daría una sensación un poco más de evitar esa discrepa vivencias y sí y además en el fondo sería bueno políticamente no que es lo que tiene pasamos de un bipartidismo una cultura de varios partidos si la ciudadanía lo que reclama es un poco pues ese tipo de pacto de consenso para intentar llegar a acuerdos pues también todo relativamente nuevo ahora en estas circunstancias esperemos que sí eran capaces de conseguirlo no oí llegar a ese tipo de acuerdos que en el fondo les vienen bien a ellos y por supuesto a a los ciudadanos entonces determinadas cosas del contrario y luego tienes que compartir la mesa del Consejo de Ministros

Voz 0874 25:32 pelín incómodo Eduardo González Vega ex director de la revista de la Asociación de Comunicación Política y es consultor en el Centro Internacional de gestión y marketing político en la Universidad Camilo José Cela gracias Eduardo muchas gracias a vosotros hasta luego te quedas Manuela pruebas que casi se queda sin aire al decir todos tu currículum desde Ángela Quintas buenos días buenos días cuantas torrijas llevan todavía ningún acuerdo

Voz 0187 26:34 mi contigo aquí en la tarea

Voz 0874 26:35 The no recuerdo yo esto si lo requieren las torrijas desaparecieron no hubo manera de probarlas yo me comí sólo una la pregunta que nos hacíamos todos es donde está Ángela

Voz 4 26:44 no en el baño Ángela eso se ilumina la cara de mi hija lo una palabra Torija Ángela es como nosotros creando una fama no te creas tú perdona no hombre yo creo que esto

Voz 0874 26:59 clientes de les gustará saber Cate te gusta comer no

Voz 4 27:02 claro claro que sí normal pero entonces recibes con Torrijos yo te recibo alguna cuenta rijan

Voz 10 27:09 tienes que seguir mi mentira hombre oye oye

Voz 4 27:13 estamos a un poco de esto Feliciano bueno es una mezcla yo creo pero no puedes hablar aún no ha empezado a hablar Javier tenemos la norma estricta de que el invitado no puede hablar hasta que no le presentes

Voz 0874 27:30 claro que la invitada de pasarlo mal escuchando algunas carreras

Voz 4 27:34 es la prueba tienes que pasarlas y no te levantas y te vas todo va bien vale

Voz 0874 27:39 en esta es me me me dice tengo que estás tocando el invitado porque

Voz 4 27:41 muy pocas Manuel yo porque soy muy cariñoso pero eso no sé si me lo dice que no rompe su te sientes cómodo la burbuja de los invitados dejarles pero que burbuja pero que dices lo personal hay una burbuja pero todo eso lo llevas al extremo Javier no no porque tienes un poco robot Irati que te den la mano ya te incomoda

Voz 0874 28:00 a ti qué te parece Ángela ya eso lo esto con eh esto

Voz 0187 28:03 sí pero siempre que tú estás el ocupa tu sitio

Voz 4 28:06 si ahora mismo me siento de vivir que son dos días bronca no lo respeta pero él se sienta siempre entonces yo me siento en tu sitio tengo el ordenador delante y me siento tu Javier si estoy fingiendo a ver ahora poder

Voz 8 28:19 sí

Voz 4 28:20 mucho poder aunque hablamos de bacalao no

Voz 0187 28:22 en Alcalá

Voz 4 28:23 qué rico venga a preguntarme

Voz 10 28:26 no no iba a decir bacalao esto gallegos lo conocemos mejor de lo que dice siempre no

Voz 4 28:30 es nuestra especialidad es el bacalao costosa porque es lo que haremos nuestras hijas no

Voz 0874 28:36 oye por cierto sabes que vamos a Galicia lo sé

Voz 4 28:38 a hacer el programa te te vienes tú también también si yo estaré con buenismo bien

Voz 10 28:47 porque no son Acuña hoy el último día de buenismo bien

Voz 4 28:53 y me iré a vivir también Javier que no es aportar bacalao

Voz 0187 29:01 de los no así de los mares fríos y bueno sobre todo en la zona del de la Atlántico también es verdad que la zona del mar del Norte en el Báltico K normalmente desde finales de otoño hasta principios de primavera y luego es verdad que podemos como lo todo el año por ejemplo cuando lo tenemos Salado que es la ventaja que tiene que se puede tomar bacalao todo el año y que nos aporta pues es un pescado blanco bajo en grasa porque todas las reservas de grasa que tiene la tiene en el hígado por eso sabéis lo delicado de bacalao el aceite bacalao pues tiene proteínas de alto valor biológico que más vitaminas del grupo B

Voz 4 29:36 lo dice aburrida porque como no es una torrija claro no no es nada pero una Trajana tiene proteína

Voz 0874 29:42 no sé que hay tienen menos menos grasa carne

Voz 0187 29:45 claro al ser un pescado blanco es bajo en grasa si lo comparamos con un pescado azul como podría ser por ejemplo pues no se la tú no el salmón pues tiene más tiene más gracia menor me tales pues el bacalao porque al tener menos grasa acumulan menos no

Voz 4 30:00 me imagino que me lo he sacado de la manga es español el bacalao

Voz 0187 30:08 eh no o sea es verdad que en todos los países del del norte pese suele consumir bastante bueno y en Portugal sabemos que es muy típico consumir bacalao pero es verdad que aquí se hizo muy famoso cuando gracias a la salazón se podía consumir pescado en las zonas del centro porque hasta ese momento no el transporte no era lo suficientemente rápido como para que el pescado llegaran buenas condiciones encontrado en un escrito de un de un escritor que se llama Julio eh Lamb a que me gusta mucho porque la llama la momia Marina al bacalao Salgado vivió mucha gracia porque es verdad que cuando lo compras parece realmente un trozo ahí de no sé no no es algo que esto

Voz 4 30:45 Deco si es como prehistórico no sí

Voz 0874 30:48 pero bueno es una manera de comer pescado aquí la clave yo no estoy allí pero no me lo puedo contar lleva lleva Angela votados

Voz 0622 30:56 no llevas tú qué te crees que va a parar

Voz 10 30:58 Juan Cala ella es es dulce no hombre no te creas que tiene buen saque el te día que las empanadillas ambiente

Voz 4 31:06 todo lo que tiene que ya prohibe la clave es muy fácil si lo prohibe Ángela tiene ETA pero pero siempre que no lo cómo normalmente ahí está el secreto

Voz 0874 31:16 que queda tu o a la sala plancha vuelta y vuelta además

Voz 0187 31:20 sí por ejemplo está muy rico también en en ensalada bacalao desligado con tomate por ejemplo estamos estamos ahumado sí sí sí sí la verdad es que el bacalao se puede tomar de de muchas maneras y como es un pescado bajo en grasa lo único que hay que tener cuidado si está demasiado salado y tengo la tensión alta entonces ahí es verdad que la cantidad de sodio es elevada y tengo que tener un poco de cuidado pero si luego lo compensó tomando pavo

Voz 4 31:44 a la sala charlar desalar es súper importante no tengáis en Radio Madrid

Voz 0874 31:50 Jesús Medina que es propietario del restaurante dan Chari especialista en cocina vasco navarra ya en la calle Ventura Rodríguez número ocho en Madrid cómo estás Jesús buenos días hola buenos días no se ha ido con éxito ha quedado que lo cosas que tú eres de Jaén he oído antes no sí sí sí sale como Broncano ya lo siento que nuestra bronca pero lo bueno es él

Voz 4 32:09 con Cano de hoy

Voz 0874 32:10 bueno yo entonces eres un andaluz haciendo comida vasca en Madrid es

Voz 11 32:15 pues llevamos como veintidós años que que de inauguración con lo que dice el tema desgraciadamente tan Chari y estamos muy contentos de bueno en la profesión llevamos como treinta y cinco años y hacemos este tipo de de cocina navarra

Voz 0874 32:31 yo que Antonio Castelo es cliente vuestro habitual

Voz 11 32:33 sí sí sí la verdad es que sí hay mucho del grupo que por la cercanía lógicamente que estamos en la calle Ventura

Voz 4 32:40 la verdad es que mucho del Grupo Prisa son clientes nuestros yo yo vivían Ventura Rodríguez una vez a tu restaurante que bueno hace tiempo era universitario y bueno pos universitarios me pareció bueno un no sé qué Pardo

Voz 11 32:55 sí yo soy un chaval bueno pero hoy en día ya seguro

Voz 4 32:57 no te lo puedes permitir hoy en día si claros sobre todo si me invitas no no no no no no

Voz 0874 33:03 no se aceptan de invitación en único eso y menos en campaña política Emmanuel oye presumir sean puestas reseñas de que el ochenta por ciento de los clientes de vuestro local piden lo que comentáis cuando esto pues menudo el menú del día

Voz 11 33:14 plato del día no hay ahí puede escolar lo que queráis entonces si de verdad es que la mayoría por la confianza que hay por todo el tiempo que llevamos pues ellos se dejan aconsejar e tenemos una carta con cuarenta platos de sugerencias también ahí como diez quince platos más pero sí que es verdad que ellos están esperando siempre a Klee digamos que lo que ofertamos

Voz 0874 33:35 tenéis ensalada de bacalao ahumado

Voz 13 33:38 esta de bacalao tortillas de bacalao con pimientos asados bacalao al pil pil bacalao a la vizcaína vaca la bajo arriero bacalao club graneros no sé lo que es tampoco

Voz 0874 33:46 conoce que la merluza se que en Galicia se pueden pescar

Voz 11 33:53 sí al y alguno más os comento que como estamos en en en en época de lo que es Cuaresma pues ahora en esta época o preparar un plato que es muy típico como bien sabemos que el potaje de vigilia garbanzos con bacalao con el sí sí sí la gente viene incluso en esta época también a aprobar ese plato eso sólo es por temporada no eso es solamente en esta época en agosto no en agosto no hacemos unos garbanzos con con callos que es muy

Voz 4 34:21 pero es que yo lo escaños siempre los entendido con garbanzos cuando llega a Madrid y los garbanzos verdad es decir que los callos eran los garbanzos era pequeño

Voz 0874 34:33 el bacalao donde lo con Price es un plan

Voz 11 34:36 por qué tenemos que sea Majo blanco y es el persona que que en que lo distribuye andaluza aquí en Madrid el bueno el bacalao viene de Irlanda viene a Lasarte y en Lasarte se hace el proceso de

Voz 4 34:50 ante sale entre País Vasco y Andalucía ajoblanco son vascos

Voz 0874 34:53 sí sí bueno pues esto es una catas Jesús lo va a aprobar Manuel Imanol decide si realmente pues hay mucha a la altura dado la gente va a muy bien

Voz 4 35:06 me han traído un plato muy bonito muy hondo verdad Ángel tiene muy buena pinta petaca o de bacalao

Voz 0874 35:12 tú tu merluza gallega

Voz 4 35:14 no yo ayer pregunte que cuenta me dijeron que eran cuatro digo valencianos somos prueba haré esto no es una ración en tu restaurante aproximadamente una ración e osea esto pesa como un recién nacido eh bueno quizá

Voz 11 35:27 el plato más que el bacalao en seis no pero va llanitos

Voz 4 35:30 era sois somos de hecho tenemos medias raciones también parece mal no quiera comer mucho me has dicho porque yo le he preguntado que la cebolla va debajo bueno la va dentro de uno de los ingredientes porque la la que va una vizcaína y la vizcaína está hecho a base de cebolla roja cebolla blanca y es que pasa una cosa Ángela explica triplica repasen la ACB

Voz 0874 35:52 lo que no te sienta nada bien porque es un chico

Voz 4 35:57 no me siento bien la cebolla la explicado bien estadística o sea que no hay manera de apartarla verbales si éste no

Voz 0874 36:05 deja que se presente

Voz 4 36:07 tengo una mala chaval a ver este éxito está bien adelante y a un trozo casi limpio de bacalao entero no voy a probarlo Javier la música quiso quitar porque sino la carta se vuelve estos dije conseguiría un concurso para mí

Voz 11 36:36 si bien muy bien o muy bien bien de Salado muy muy bien de ternura sí pero lectura hace

Voz 4 36:46 de textura una textura es cuando aprietas está blandito como un blandito pero no mucho están bien firme firme firme es firme pero pero tierno a ver el bacalao Araya le de Igualdad te voy a ver si es verdad que hay una cosa mimo yo esto no me lo hubiese permitido cuando vivían Ventura Rodríguez y ahora quienes nos iba a decir que tu yo estaríamos aquí yo comiendo de tu plato gratis espera cientos de premios encima de la mesa

Voz 10 37:20 es el bacalao

Voz 0874 37:22 Jesús es Medina propietario del restaurante tan Chari especialista en cocina vasco navarra aventuras Rodríguez ocho gracias eso es un abrazo muchísimas gracias gracias

Voz 4 37:30 más pasa para la próxima

Voz 0874 37:32 te Manuel si quieres arroz

Voz 4 37:35 venga vale genial que bueno