A vivir Madrid | Bobsultorio literario 14/04/2019

Voz 1 00:00 aquí comienza el absolutorio el consultorio literario de Pop

Voz 2 00:04 no no a mí

Voz 3 00:10 cada domingo a esta hora practicamos

Voz 1751 00:12 es la biblioteca APIA con los oyentes y lo hacemos a través de las consultas que nos mandáis a este Nur al seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis es tan sencillo como enviar una nota de voz contándonos vuestros problemas que a veces son sólo preguntas sobre temas que interesan Ivo pop los pasa por el filtro lector hace seis y los convierte en

Voz 3 00:30 alturas hago Chas yo padezco hay que hay que comentar una cosa importante que ayer fue premiado tenemos catorce de abril sí señora en Rivas Vaciamadrid maravilloso IS momento pudimos vivir parte del equipo de A vivir mal hombre esto estuviese conmigo como una diosa que eres lo pasamos Pirate era gente fue cariñosa Mishima fue muy emocionante porque además era un premio que que me daban por defender unos valores en los que creo como son la el progresismo la República la igualdad de un montón de elementos que parecen muy importantes para un mundo mejor vamos a escuchar a ese momento en el que Bob Pop se acerca al micrófono ir coge ese premio

Voz 4 01:26 pero pues de la al

Voz 1751 01:39 ay te escuchamos reivindicando no la educación pública la memoria histórica ayer Premio catorce de agosto en Rivas Vaciamadrid cuatro importantes de verdad quiero decir a mi me dar un premio

Voz 3 01:49 por hacer chistes que parece que está muy bien pero no se nos tiene que olvidar nunca que hay gente que hace cosas que de verdad importa la educación la sanidad pública hay un montón y ayer tuvimos la oportunidad de conocer algunos de ellos en esa entrega de premios de felicitarlos por su trabajo y es en persona vamos a ser la primera consulta vamos tenemos público luego desvelamos que público público de lujo sí

Voz 5 02:14 perdona

Voz 6 02:16 bueno venía a preguntar

Voz 7 02:17 darte que yo ultimamente pues visto muy extravagante ir voy por la calle y me siento como que la gente me mira ir no me he mirado el todo bien sobre todo la gente mayor que es como que les extraña mi forma de vestir entonces quería preguntarte si me podría recomendar algún libro para ayudarme a gestionar esta situación porque no es del todo cómoda ir por la calle que la gente te vaya mirando mal

Voz 3 02:40 me encanta esta mujer extravagante hay una frase que no sé de quién es pero que decide así no puede ser elegante se extravagante que es

Voz 8 02:47 algo a lo que yo me sumo de cabeza mira Le de comentar a esta consultora oyentes encantado la extravagante mujer que además es me parece un objetivo precioso un libro que está también entre mis favoritos no sé si será fácil de encontrar se titula El funcionario desnudo

Voz 3 03:06 y eso autores Quentin Chris

Voz 8 03:08 lo publicó hace algunos años Valdemar editores y lo tradujo Óscar

Voz 3 03:13 me Yáñez hay una película que protagonizó John Hurt donde interpretaba

Voz 8 03:18 Martin Chris ir porque es una de mis libros suavitos unas memorias que criptas escribió ya sexagenario

Voz 3 03:26 cuando él pensaba que hacia mediados del siglo XX el vivió todas la Segunda Guerra Mundial desde luego hará muy difícil

Voz 8 03:33 Chris era un notorio homosexual extravagante como nuestra oyente un tipo de pensamiento libérrimo ir él a los sesenta y tantos pensaba que se moría hay dijo pues voy a escribir la historia de Mi vida aguantó treinta años más que el noventa y nueve él cuando cuando muere se define que cuando siente que se acerca la muerte Él dice que se siente cansado Delgado hambriento lo que hace Quentin Chris en el funcionario desnudo es repasar su vida londinense recordar humillaciones penurias pasa por encima de todos los deseos incumplidos en su vida era el deseo de enamorarse de enamorar triunfar como escritor la fama y hay una parte preciosa en este libro con la que me identifico plenamente el termina diciendo que sólo se lamenta de una cosa toda su vida cual se lamenta de no haber tenido poder explica poder para poner las cosas en su sitio me parece una reflexión tan bonita al final de una vida de alguien que peleó como nadie por ser respetado hoy prosiguen por conseguir el respeto de sus semejantes Quentin gris además que no lo conozca por favor que se acerque a este libro que obra suya pero es un referente en toda la lucha aquí vivir el eje TBI un tío divertidísimo muy ingenioso de esta gente cuya mayor obra es el mismo decir el fango de Bernard Shaw o de Mondo dramaturgos

Voz 1751 04:55 poca pero lo mejor de Quentin gris lo que mejor escribió Quentin Chris fue la historia de su verdadero poder para poner las cosas en su sitio ojalá la política fuera eso ojalá

Voz 9 05:07 la frase de extravagancia la pronuncia

Voz 1751 05:10 dio Franco Moschino Nos lo apuntado Jesús blanquiño seguro seguro que Moschino

Voz 0502 05:16 Pío de alguien antes porque vimos que no era muy de robar cositas pero la siguen

Voz 1751 05:21 se consulta el aliado a alguien la enviado a alguien que sabe mucho que tiene experiencia que quizá tenga ganas pero al que el sistema le escupe en la cara por qué puedas cosas porque sabe mucho porque no es rentable

Voz 0247 05:34 hola digo mira yo estoy en desempleo desde hace como cinco años eh tengo más de sesenta años con lo cual ya no espero volver a trabajar entonces quisiera saber qué libro me recomiendas para todas estas personas como yo que nos hemos quedado desempleados con esta edad Illano nos quieren en ninguna parte gracias

Voz 5 05:58 qué duro no

Voz 3 05:58 sí sí mira para él solía recomendar un libro que también es duro pero es muy hermoso y además que ella puede hacer una lectura muy bonito de libre el libro se llama hombre lento es de él

Voz 0502 06:09 autor un cohecho se lo ha publicado Mondadori traducido magistralmente como traduce todo lo de Coetzee Javier Calvo

Voz 3 06:16 es un libro donde se habla de la vejez de perder el miedo de los cuidados negarse a resignarse Ia la enorme capacidad de la vejez para aprender de la belleza de ese momento y dejarse cuidar es un libro escrito y protagonizado por un hombre pero que esta mujer que nos ha llamado probablemente pueda leer de otra manera y darse cuenta de lo distinta que es la vejez los cuidados y la belleza para una mujer de sesenta años frente a un hombre de sesenta años con lo cual puede ser muy interesante y me encantaría que lo leyera sí me volvió a llamar para ver qué te ha parecido porque me importa mucho hombre lento en Mondadori Evo

Voz 1751 06:58 entre los sueños de tu vida las posibles ocupaciones casual te hubiera gustado ser asesora al enfermo si Saskia parece maravilloso

Voz 3 07:08 no gana como la sembraba yo quería ganar yo esta semana era si no si hace sol vencerá me interesa mucho

Voz 1291 07:16 hola Bob yo soy asesora de lencería es decir yo me encargo un poco de asesorar pues con la talla como de los que les quedan bien a las mujeres y demás y quería saber si hay algún libro que pueda leer que me sirva para profundizar un poco más en mi profesión o simplemente que esté relacionado con ella

Voz 3 07:36 ya es un máster no pues sabes que hay libre pero directamente relacionado con la buena esta consulta

Voz 8 07:43 es uno de una japonesa Masako inútil fruta hice tituló a saco

Voz 3 07:49 da la señora se va a saco Irureta pero todo junto a su nombre de pila todo Irureta es el apellido

Voz 1751 07:59 están

Voz 3 08:00 cuál es su nombre artístico e pero K de Japón a saco no creo que sea tan gracioso castellano parece un chiste más tiempo pues a saco USCA escribió un libro maravilloso que se llama la insólita pasión del vendedor de lencería que público aquí en España Reservoir Books muy bien y es muy diverso

Voz 8 08:17 tímido y además es que habla precisamente de esto que nos cuenta la la oyente y una parte en en en el libro un libro la historia de un señor que trabaja como bueno que había sido publicista Halo veja como dependiera una tienda de lencería y ahí descubre que es a su vocación porque descubre que en la talla de tu cuerpo está la verdad de tu corazón que suena un poquito

Voz 10 08:40 eh

Voz 3 08:43 yo chupa te

Voz 10 08:45 vuelve por otra Coello tu mayor

Voz 3 08:48 como que hay una frase que me gusta mucho que también es muy de Paulo Coelho pero para ello con bragas dice este asesor cero una crías

Voz 8 08:57 ventas la próxima vez que tenga algún problema o duda lleve ese la mano al corazón piense con calma su pecho y su sujetador siempre tendrán una respuesta

Voz 3 09:08 cosa que padece de hecho el otro día estuve presentando el libro de la vendetta el último libro está muy la de los hombres en la Fnac de Callao ahí una parte el libro donde el personaje habla de cosas que le ponen las tetas peeling GIS que parece un concepto maravilloso es es cuando jugaba algo igual no sé por qué hago la pregunta que desde es que me gusta mucho con unas cuando algo contra ilusión no te gusta pero pronto las patillas ponen contenta si yo confío mucho es unisex la interina a mí cosas que bueno la seta Super peeling entonces yo creo que las tetas está nuestra verdad sería más fácil decir que me gusta mucho que que estoy a mi me encanta el concepto tetas pidió imagínate la imagen que estamos dando ahora mismo fue Navarro que lo lleva sentado aquí desde el principio viendo esto me voy a actualizar tu llegas con esto pero a la barro es un tótem Navarro es un titán su señor que lo ha visto todo que escribe como los ángeles otra mirada increíble y no nos va a juzgar deber al otro Bob al bueno no algo también te digo pero yo más

Voz 0502 10:13 buenos días bueno estoy alucinando hay que decirlo flipando con lo de la estatua English con Wert imaginarme a a Pablo Coello con bragas con un montón de imágenes pero sobre todo viendo en directo y en vivo Evo consultorio este que hace esta maravillosa esto es como estar dentro de la grabación de un disco en vivo y en directo estoy fascinado ahora nos contarás qué tal con bop con el otro

Voz 1751 10:33 Aris que estuviste en el concierto en el gran rezo pero es que necesitamos hacer la última recomendación de la última lectura de Bob Pop que sí

Voz 3 10:42 te hace años Imma de hoy o me estás echando por la el pero voy a que me lo voy a pensar lo vea tú crees que un Domingo de Ramos a lo mejor no te no me vale

Voz 1751 10:50 decente hablar de esto en Domingo Ramos lo sabes hasta la la biblioteca Tapia está aquí aplicadas a los oyentes pero es que ahora es el turno los protagonistas de la semana en Madrid

Voz 1 10:58 lo hizo en los no nacidos

Voz 1751 11:01 escuchamos a Isabel Diaz Ayuso la candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid que propone que que continúa dejando claro cuál es su concepto de familia

Voz 11 11:11 el concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar que se de manera que se tengan en cuenta para expedir el título de familia numerosa os solicitar plaza escolar

Voz 3 11:23 no me mires así porque es que yo estoy señora desde pues necesitamos Emilio terapia musicoterapia literaria en este momento a darle a esta señora me recuerda a una novela fantástica de Cristina Morales que se titula lectura fácil que ya te digo Isabel Diaz Ayuso que no confíen ese título vale ha sido el Premio Herralde de Novela de este años

Voz 8 11:49 publicado Anagrama como todos los premios Herralde que llevan el nombre de su fundador

Voz 1 11:53 IU es creo que lo más pan

Voz 8 11:56 que he leído en mucho tiempo una deliciosa además de las novelas que hacen honor al al concepto en novela contemporáneo donde entra todo entran desde fans el rollo fanzine o la reflexión en voz alta a la crítica social es una joya que esa señora esa alianza Ayuso te lo digo en agosto

Voz 3 12:19 esa será valer Ile va Petar la cabeza tanto cambiará de opinión es que a lo mejor Se retira de la carrera electoral porque tiene que dedicarse a entender este libro

Voz 12 12:30 que hoy ha hecho una semanas

Voz 1751 12:33 de su muerte Bernardino Hernando profesor de redacción periodística en la Universidad Complutense durante más de veinticuatro años miembro de la junta directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid el mejor profesor para toda una generación de estudiantes entre los que está

Voz 3 12:46 a mi amigo y compañero Fernando Navarro flamante periodista Hayes

Voz 0502 12:52 Fernando bueno eso sí mala noticia vino pero bueno vivió plenamente vivió y haciendo algo que es maravilloso que es lo que hace aquí nuestro Bob que para mí ahora es él

Voz 3 13:01 top de Bob Pop como por encima Bob Dylan ahora mismo

Voz 1751 13:07 sí vio enseñando hoy impartiendo sabiduría te acuerdas que generosidad iba era un profesor que decía estás aprobada hasta que me muevo me demuestre lo contrario interés eso encontrarte una facultad es imposible y encontrarte en un aula masificada la Universidad Complutense han profesor que te invitaba a comer a su hija abordo unas gachas que hizo maravillosas llamaste tenías que apuntar para ir y él buscaba la la la cita y luego lo hacía la comida y te quedabas con el hablando en su pesar largamente Columbine algo fascinante ha tenido cosa que no juzgaba no juzgaba cosa que nuestra sociedad no suele suceder Fernando te has venido hablar de Chavela porque el diecisiete de abril se cumplen cien años del nacimiento de Chavela Vargas y contó ayuda vamos a trazar un mapa de sus visitas a Madrid perfecto en dos minutos

Voz 12 13:50 yo mi para siguiéndole

Voz 2 13:58 todo