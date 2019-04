Flash deportes SER de las 15:00 (14/04/19)

Voz 1038

ya ha comenzado el segundo partido del día el Athletic y el Rayo empatan a uno al descanso gracias a los goles de Iñaki Williams y Álex Moreno en el partido que abría la jornada dominical Valladolid y Getafe han empatado a dos los azulones han conseguido rescatar un punto en el último minuto del partido gracias a un gol de Jorge Molina la de penalti para esta tarde otros tres partidos a las cuatro y cuarto derbi vasco entre Real Sociedad Eibar seis y media duelo directo por la permanencia entre Girona y Villarreal para cerrar la jornada otro derbi esta vez valenciano a las nueve menos cuarto Valencia Levante en Segunda un partido ya finalizado Albacete y empatado a uno en el Carlos Belmonte esta tarde otros cuatro partidos a destacar el Córdoba Lugo duelo directo por no descender en polideportivo comenzamos con baloncesto en la Liga Endesa sólo un partido esta mañana el Madrid se ha impuesto al Breogán por noventa y cuatro setenta para esta tarde tres partidos más a las cinco Joventut San Pablo Burgos y a las siete y media estudiantes Breogán y Fuenlabrada Gran Canaria además esta madrugada hemos tenido Fórmula Uno Hamilton acabó primero POTA segundo Vettel tercero Sainz no pudo pasar de la decimocuarta plaza hay para esta tarde a partir de las seis de la tarde tendremos también motos en el Circuito de las Américas a partir de las nueve de la noche Moto GP esto es todo por el momento más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones de la Ser Carrusel deportivo y en todas las emisoras de él