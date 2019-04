CARRUSEL MADRID: Athletic Club 3-2 Rayo Vallecano (14/04/2019)

Voz 1269 00:00 carros en Malí desde ahora y hasta las cuatro de la tarde

Voz 1 00:08 el madrileño que tenemos en directo las próximas dos horas que además es mucho y bueno tienen al fútbol masculino y femenino hoy tenemos baloncesto venimos desempates en Valladolid dos a dos lo tenemos dárselas en la cuarta planta por un punto pero con ese empate en el descuento ese penalti que ha marcado Jorge Molina le ha hecho un favor al Rayo Vallecano para que siga a tiro de los pucelanos que sólo lo que marcaban la salvación con treinta puntos veintisiete partidos menos tiene el Rayo Vallecano así que pues ahí

Voz 1269 00:38 damos empezamos ha comenzado el partido Athletic Rayo ello pesca te la Cadena Ser es muy buena

Voz 0684 00:46 qué tal muy buenas Oscar saludos oye de Carrusel Badri espectacular como pinta este estadio de San Mamés que viven una oportunidad de oro para el Rayo Vallecano una gran final para el equipo de Paco Jémez porque Sámano que le han hecho da fe ha sido espectacular también el hecho una mano ayer el Atlético de Madrid gallo el TAD de Vigo empató el Valladolid ha empatado hace unos minutos acosados ante el Getafe así que el Rayo Vallecano tiene la oportunidad de ganar ponerse a un solo punto de la salvación a expensas también de lo que haga esta tarde el Villarreal eso sí el equipo de Paco Jémez tiene que mejorar a domicilio mal el equipo porque son cinco derrotas consecutivas a cada salida del conjunto madrileño la última victoria fue precisamente en el País Vasco en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés pero venimos de hace un par de semanas perder ante el Eibar así que tiene que mejorar la imagen con GM él era el conjunto de pago que sale con Alberto ganó reportaría promete Palma claro horas ha nevado mal dijo Mario Suárez Ruiz Medrano bebe poco al Moreno ya arribar Ra Paul de Tomás y enfrente el Athletic Bilbao cuando comienzo ahora mismo el barrio tres primeros segundos encuentro el Athletic en lucha por Europa a tres puntos del Valencia once partidos sin perder en San Mamés y sale con Yago en la portería de Marcos era Íñigo Martínez Yuri en defensa Dani García Beñat en el medio centro Córdoba una banda Muniain a la otra enganche Raúl García ya arriba Iñaki Williams veinte segundos ya de juego en el estadio San Mamés espectacular con más de quinientos aficionados del Rayo Vallecano en la grada de este precioso estadio al ahora el chuletón la búsqueda de la salvación el Rayo Vallecano Athletic de Bilbao cero Rayo Vallecano cero

Voz 2 02:33 se juega la permanencia el Rayo Vallecano en la Liga Santander y se la juega el Madrid Club de Fútbol Femenino en la Liga Iberdrola y es que con la derrota ayer del Albacete en casa ante el Athletic por cero uno las madrileñas salen del descenso si gana nada Granadilla el partido ha empezado a las dos de la tarde y en nada estamos en Mataró horas para ver cómo va ese partido teníamos en marcha los minutos finales de un partido de baloncesto en el Wi Fi ese real Madrid Obradoiro que al final Pacojó ir Marta Casas Sami Izquierda en el escudo de Granadilla de la Cadena SER cuando hay gol en San Mamés a la vez que va

Voz 0684 03:09 una falta horriblemente defendida por el Rayo Vallecano la furia de lujo desde el costado izquierdo Bella aparecía en el segundo palo Iñaki Williams el remate de Iñaki Williams toca además en un jugador del Rayo despista Alberto García vaya caraja con la que ha salido equipo de Paco Jémez minuto y medio de juego el San Mamés minuto y medio ya pierde el Rayo Vallecano Athletic de Bilbao uno gol de Iñaki Williams eso sí con la colaboración de Defensa el Rayo Vallecano Rayo Vallecano cero

Voz 1704 03:40 bueno pues como ha comenzado el partido Top Gun Abdula chepa esas remate de Iñaki Williams

Voz 0684 03:46 pista Alberto García

Voz 1704 03:47 segundo partido de titular desde su vuelta a la portería del Rayo este comienzo frenético a balón parado no me ha dejado Cassini presentara nuestro comentarista de Caracas madre tiene Álvarez muy buenas muy buenas tardes vaya momento para tener plaza en así pero mala suerte la del Rayo Vallecano

Voz 1269 04:04 empieza para el magno en San Mamés

Voz 0684 04:12 de Muniain en se marcha Iñaki Williams tenía que sale Alberto García la tiene todavía daban al corazón del área tiene que despejar poco vaya caraja perdona perdona

Voz 3 04:23 la ocasión de gol a que hay que no sé qué bien Palacio de ministro tranquilizan poquito aquí y para que te dejen hablar decir que si sigue no tranquilitos y que me dejan hablar de si iba a decir la prohibirá que

Voz 4 04:34 qué partido difícil para para el Rayo un equipo que que puede jugar

Voz 3 04:38 porque no puede tener el balón posesiones de balón y puedes jugar juego directo en este caso pues con Raúl García que has jugado se siempre está

Voz 4 04:47 el peligroso Muniaín Easy Willian José

Voz 3 04:50 este algún día justo cuando hemos dicho ocho centros laterales que tras una falta

Voz 5 04:57 digo lo que lo que vivido

Voz 3 04:59 sí siendo al Rayo que es el talón de Aquiles si está fallando este año no es la defensa en balones parados dentro de laterales y en este caso ha sido sí

Voz 1704 05:09 cómo va el valoraba Nole era el que estaba adelante de Caturla llevaban jugador del Rayo irse Lecuona ese balón a Alberto García que la semana pasada volvía a la portería del Rayo Vallecano palacio y que esta semana no sería calentar

Voz 0995 05:25 estaba a punto

Voz 0684 05:26 de liarla ahora Alberto porque le quería dar el P

Voz 0995 05:29 pasé a banda ad vincula que apareció la cabeza de Iñigo Córdoba menos mal que se ha marchado fuera pero mucha discusión te veo mucho hablando mucho a los jugadores del Rayo Vallecano y pidiendo calma y tranquilidad paciencia cabeza porque la verdad es que el inicio del Rayo ha sido horrible llevamos tres minutos y medio de juego y el Rayo ya pierden San Mamés ese gol de Iñaki Williams que estamos viendo un equipo todo hubiera hora no no mezclan dos pases seguidos la pierde Mario Suárez todos está jugando en el campo

Voz 0684 05:55 el Rayo Vallecano no tiene el balón el equipo de Paco

Voz 4 05:59 sí la presión la presión la está haciendo bastante arriba el el Atleti Isi el Rayo no tiene no tiene esa tranquilidad no como como tú has dicho tiene que da al tres cuatro pases tiene que dejar que pase los minutos y lo que no tiene que hacer es querer empatar e rápidamente porque porque el Athletic lesión los eso está comiendo este caso y sobre todo en en la salida de balón de oro

Voz 0684 06:19 nada aquí fue Muniain el centro de Muniain tuvo que despejar Abdoulaye Ba que le pide más intensidad a los suyos otra ocasión clara para el Athletic Bilbao lanzar el primer con el partido

Voz 1704 06:30 mini no da tregua en el Athletic de Bilbao

Voz 1269 06:33 pido en tromba

Voz 1704 06:35 nota del Getafe de la semana pasada no le ha hecho perder el norte quizás empate en Valladolid Le hace que se pueda acercar un poquito a esa cuarta plaza que data

Voz 0995 06:44 ella hagas tiene el segundo

Voz 0684 06:45 sólo quería llegar Íñigo Martínez tiene que despejar bebé saque de banda para el Athletic de Bilbao otra vez otro balón colgado al área y otro balón que es peligro para la portería del Rayo Vallecano que es la torrija de Semana Santa que ir con la que ha comenzado el equipo Paco es espectacular igual

Voz 0995 07:03 está jugando Óscar Si el ratio gana supone a uno de la salvación y eso sino lo llegan a decir hace diez jornadas nadie

Voz 1704 07:10 claro y teniendo que jugar contra casi todos los rivales directos en las últimas tres cuatro jornadas

Voz 1269 07:16 desarbolado el Rayo de Paco Kimi no están acostumbrados

Voz 1704 07:18 de Jémez a estos últimos partidos en los que el ratio contra Betis contra Valencia incluso contra el Eibar había estado

Voz 4 07:23 muy bien sí sí sí el tú has dicho a los primeros minutos siempre de los de los inicios de los partidos se han sido bastante buenos y sobre todo bastante con con bastante concentrados no en este caso mira estamos viendo la jugada es un bloqueo que le hacen pero es que se queda solo autor etéreos que es segundo es este río está solo en el segundo palo pero que no ha podido controlar tirar hay días finales es es concentración no en estos primeros minutos concentrados deja que pasen quince minutos que sabes que tienes un Athletic que va que va a apretar bastante ahí y luego a ver que qué va sucediendo

Voz 1269 07:56 ya sabemos cómo son los primeros minutos en San Mamés gana el Athletic de Bilbao uno cero al Rayo Vallecano como son los primeros minutos en Mata Piñón eras en ese Madrid Club de Fútbol Femenino contra Granadilla Amanda gala muy buenas

Voz 0277 08:08 qué tal Oscar buenas tardes Carrusel del estadio mata a piñón era primeros minutos arranca o lo que puede ser una final para ambos equipos el Granadilla buscando la cuarta posición y los locales luchando por la salvación de momento Madrid Club de Fútbol cero Granadilla cero Óscar

Voz 1269 08:24 pues así marcha partido empata a cero todavía en las últimos minutos en el wifi Real Madrid Obradoiro Paco Juan Varela casa sola muy bueno

Voz 0684 08:32 Óscar a la es salvo los oyentes de Carrusel deportivo Magris estamos en el último minuto desde partido que vagan el Real Madrid lo está ganando por veintiuno puntos de diferencia noventa y uno setenta y además está ensayando desde el descanso yo diría

Voz 0995 08:44 todo el arsenal de Defensa Marta Casas para Europa

Voz 0684 08:47 partidos de la Euroliga de la próxima semana

Voz 6 08:50 ha estado ensayando qué tal muy buenas a todos ha estado ensayando Pablo Laso de cara a sus partidos de cuartos de final frente al Panathinaikos y ya está guardando la ropa prácticamente podríamos decir dando minutos a los jugadores menos habituales ahora mismo en cancha Santi Yusta Melvin pantano Clement feliz jugadores que han contado con poco protagonismo pensando ya en lo que se viene la próxima semana quedan veintisiete segundos para el vino

Voz 0684 09:10 el partido quince Campazzo catorce Rudy Fernández máximos anotadores del partido última posesión era el Real Madrid que va a llevarse este partido y se va a poner a pensar en modo Euroliga Panathinaikos miércoles viernes aquí en el Bicing Center Clement Velits votando bola en el centro de la cancha para dejar consumir los últimos instantes atacar la última sea de tres triple triple

Voz 3 09:35 Nuestra para acabar con buen sabor de boca

Voz 0684 09:37 este partido final gana al Real Madrid por veinticuatro puntos la diferencia cuando al descanso sólo vencía por dos Real Madrid noventa y cuatro Moss bus Obradoiro setenta Campazzo quince puntos máximo anotador del partido Rudy Fernández catorce sí Carroll once Gustavo Ayón once

Voz 0995 09:58 dotan coral en el Real Madrid donde

Voz 0684 10:00 ha notado absolutamente todos los jugadores del conjunto de Pablo Laso quince puntos para que el single el mejor de los visitantes doce Simon doce definió el Real Madrid que alcanza la victoria número veintiuno en la Liga Endesa ACB se coloca segundo después de la victoria del Barça ayer inalámbrico de la Cadena SER tuvo tuyo

Voz 7 10:20 acaso mira con el mejor del partido que estábamos alabando hace unos segundos FACUA empacho enhorabuena Muchas gracias vaya partido azotar marcado gran partido también del equipo y ahora por lo que viene ya que necesitamos

Voz 8 10:32 una buena victoria para seguir sumando confianza que bueno ahí esperar lo que

Voz 7 10:37 lo que se viene que que va a ser muy duro no qué tal van tus piernas porque te estaba viendo otra vez con una minuta de que al jugado yo decía madre miel FACUA bien bien bien me siento bien físicamente bien

Voz 8 10:46 me alegra pero pero bueno hay que seguir con esta dinámica que ahora se ven un empleo bastante duro con un equipazo sí que nadie creo que el equipo está muy

Voz 7 10:54 pero es la semana por la que lleva trabajando toda la temporada

Voz 8 10:57 estamos esperando todo el año para jugar estos partidos esta clase de partido así que el equipo en estos momentos siempre sacas temperamento que hay que Paco gracias y enhorabuena

Voz 1509 11:10 pues ahí estaba el con Campazzo uno de los jugadores más destacados en esta victoria del Real Madrid frente al Obradoiro finalmente abultada después de ir muy igualada sobre todo en la primera mitad ahora ya los blancos los de Pablo Laso a pensar en el Panathinaikos en la Euroliga

Voz 0684 11:24 Nos hemos hecho con la antena Óscar ya la suelto Real Madrid noventa y cuatro Monbus Obradoiro setenta desde el descanso Real Madrid cuarenta y nueve Obradoiro veintinueve más veinte en el marcador desde el descanso en lo que ha sido un ensayo para las eh Ana Grande la primera del campeonato la semana que viene Real Madrid Panathinaikos en los cuartos de finales de la Euroliga no hay deportes en directo además impone

Voz 1704 11:45 Dante hay que contarlo gracias a Pacojo Marta ya en el descanso del partido en San Mamés

Voz 1269 11:51 tenemos declaraciones en rueda de prensa volvemos a Vujcic con eh Marta Casas gran victoria del Real Madrid que piensa ya en la semana de Euroliga al descanso sólo ganaba de dos al final del partido ganas de veinticuatro haberse si esa reacción la tiene el Rayo en San Mamés empieza es un poquito más la bola Palacio pero no acaba de llegar arriba con claridad

Voz 0995 12:10 al menos una posesión un poquito más larga estamos viendo ya del Rayo Vallecano pero eso sí a la contra le puede matar el Athletic Bilbao de hecho la tenía Iñaki Williams eso Vivienne defendido por Jordi Amat en esta ocasión tenía un poquito más el balón sobre todo en el costado zurdo hemos visto llegar y pisar la línea a Tito B hay le cuesta porque les diez si tienen acomodarse la siembra de derecha pero ha perdido la opción de meter el pase al área todavía digamos al diez de partido en esta primera mitad recordamos el Rayo Vallecano pierde desde el primer minuto gol de Iñaki Williams un rebote también en un defensa el Rayo que hizo que no pudo parar la Alberto García pero necesita gol el Rayo necesita galgos necesita dar un sustituto ahora lo va a intentar Álex Moreno que ya está asentado que ni Oscar asentado como interior

Voz 0684 12:49 pues ya ha dejado lateral no leve como lateral Paco Jémez ya va a jugar como interior zurdo lo que pasa temporadas

Voz 3 12:55 sí yo creo que Imaz fuera de casa no jugando en casa si quiere puede poner en la te da de jugando con el Vall va a esa zona de la semana pasada me gusto mucho hoy

Voz 0995 13:05 así lo han sorprendido que sale en los ahora

Voz 3 13:07 la Adriano sí sí sigue sufriendo también hay yo creo que fuera de casa sí que va a apostar por un poquito más de seguridad no más

Voz 4 13:16 es el equipo que defensivamente es el más fuerte y en este caso bueno ya la salió en el minuto uno ya está en contra pero bueno vamos a ver detallito que quiere que les dé la vuelta aquí en en este Campazzo ahora no

Voz 0684 13:26 tiene por banda derecha Luisa vincula que ha tenido la suya con Raúl García va ya para para pelearse el balón al segundo palo toca de Baeza Álex Moreno quería tocar otra vez ahora la llegada de José Ángel Pozo pero más que un pase le ha salido un despeje ahí quería hacer la pared Álex Moreno con José Ángel Pozo no llega al balón recupera Beñat

Voz 0995 13:43 Etxebarría toca al medio ahí está con Dani García

Voz 0684 13:45 viendo hacia banda derecha Oscar de Marcos

Voz 0995 13:48 sección de central con y moviendo bien If fácil el balón

Voz 0684 13:51 tres Bilbao ahora que cambie de orientación de derecha izquierda que mete Beñat el control Leiva

Voz 0995 13:56 ser bueno de Iñigo Córdoba no lo fue saque de banda para el Rayo Vallecano sino que esto adelante

Voz 1269 14:01 sea al Izquierdo me verán que vuelve al once por en barba y el otro cambio es que Gálvez está sancionado vuelve a Matas al once de Paco Jémez los cambios que Cacho Paco en este partido ante el Athletic

Voz 0995 14:15 ha recordado que Medrano podía jugar contra el Valencia por la cesión en la cláusula de cesión que tenía con el conjunto ché es verdad que es un hombre clave ahí en la medular y que le gusta mucho a Paco Jémez haciendo pareja de mediocentro con Mario Suárez ya vuelto a esa posición Perelló Crick a lo mejor se caía bebé o incluso Tito y volvía al el moreno a la posición de lateral era bebé el que lo intentaba ahora pero pita falta al colegiado Martínez Munuera que no reseñados que el colegiado valenciano el que está dirigiendo ese encuentro que por ahora no ha tenido ni en ningún problema ningún fallo porque es verdad que el gol del Rayo Vallecano pedían algo lo jugadores rayista pero yo creo que en esa acción no hubo nada de nada incluso la falta era bastante claro

Voz 4 14:53 pedía pedían bloqueo se se ve que le hacen un bloqueo pero fuga para que te piten un bloqueo el minuto uno en esa circunstancia fuera el área es complicado

Voz 0995 15:01 Iker que el error no viene porque se haya comido el bloqueo del Rayo sino que debe viene por la torrija con la con la que había salido yo porque va atacando a tres va por banda izquierda tiene que salir rápido al corte

Voz 0684 15:12 vincula

Voz 0995 15:13 es están desesperado los los defensas del Rayo entre sigue he visto ahora al vínculo que Hanson se también con Abdoulaye va a Mario Suárez aparecía por ahí iba el segundo córner del partido para el Athletic de Bilbao lo va a poner Beñat que es el hombre clave en el conjunto de Gaizka Garitano que está mandando a los suyos arriba de hecho sólo deja un hombre atrás vemos hasta uno dos tres cuatro cinco seis jugadores de Latre de Bilbao dentro del área está todo el Rayo Vallecano

Voz 0684 15:37 dentro de su propio área a ver si no le impiden Alberto a la salida del portero del Rayo la las manos arriba de Beñat Etxebarria

Voz 0995 15:45 que va a poner el balón desde el costado zurdo centra Beñat al segundo palo aparece completamente solo Raúl García se quejan de un penalti de un posible derribo y ahí están tendidos en el suelo quiero eso medirán

Voz 0684 15:56 Israel García Raúl García el quejándose

Voz 0995 15:58 eh pidiendo penalti pero por ahora no pinta nada el colegiado Juni ver chicha el que cambia el balón hacia la banda izquierda sigue el tendido en los dos hombres tanto el Rayo Cobo del Athletic Bilbao la pone Beñat que quiere hacer la pared con Iñaki Williams tiene que salir rápido bien el senegalés Abdoulaye Ba para cortar ese balón juega a lo mejor unidad de contra buena del Rayo Vallecano porque está sólo pozo por el centro del campo hacia banda derecha Raúl de Tomás se le marcha el control al pincho

Voz 0684 16:22 y del Rayo ART se marchó esa opción de contra y ahí está ahora la pitada de San Mamés

Voz 0995 16:28 por ese posible penalti que está creando

Voz 0684 16:31 lo menos se lleva la mano al oído Martínez Munuera crono ávido no

Voz 1704 16:34 vamos a ver lo he repetido ahora asaltar García me dirán le mete la cadera y se lo lleva por delante porque toda la gama

Voz 3 16:40 el problema es que está en el aire ya con poquito que le toque ya de veces

Voz 0995 16:46 para pitar pena

Voz 9 16:46 a es para mí

Voz 1704 16:50 me verán el árbitro habla con él

Voz 9 16:52 Die pero bueno la caraja sigue siendo la misma eh en un córner y amago al primer palo se va sumando dado que tiene este paralelo para erradas

Voz 0995 17:02 cinco lo sólo creo que lo han puesto que a Mario

Voz 4 17:04 Mario Suárez así en esa es una de ellas el ácido para amaga primeros el Celler segundo pero igual tiene que ver con una cobertura ahí con ese jugador que sabes que que vetó a crear el peligro

Voz 5 17:14 pues sine con su dando

Voz 0684 17:17 no deja no deja sacar en el bar estaba González Fuertes bar ojo se va a marchar a ver la televisión a quién sampler

Voz 3 17:25 de dudosa se marcha a verla Martín M

Voz 0684 17:28 nuera me extraña que no proteste ningún jugador del Rayo Vallecano ya sabemos que el bar esto es a interpretación del árbitro sobre todo en esa en esta acción el está protestando mucho más Gaizka Garitano vemos a Paco tranquilos

Voz 0995 17:41 María tenga al delegado Miguel Ortiz que sí que es el que se acerca

Voz 0684 17:44 a uno de los líneas pero mira mira Gaizka Garitano está como loco pidiéndole el penalti Martínez Munuera hay va Martín en una hora a ver cuál es la decisión del colegiado valenciano bar penalti para el acto de Bilbao penalti para el Athletic lo ha debido haber muy claro la televisión no protesta ningún jugador del Rayo Vallecano todos cabezas gachas penal

Voz 0995 18:05 sí a favor del Athletic Bilbao dieciséis de la primera puedes

Voz 0684 18:08 ver el dos a cero para el conjunto bávaro

Voz 1269 18:10 penalti la semana pasada Alberto se lo para para ejemplo lanzó fatal a ver si para el segundo ya sin sí sí todo

Voz 3 18:16 sobre lo que te he dicho antes él y Raúl García está en el aire y con poquito que me tengo que salir le desequilibra así es verdad que le ha tocado el jugador yo no sé si es para peinar pero sí sí

Voz 0684 18:26 el contacto sea para tanto para pena

Voz 3 18:28 no lo sé pero al está en el aire como como él estaba así que que es complicado no tocada de un jugador en el aire siempre ya sabes que que te desequilibra más y en este caso ha sido si yo para pitar penalti

Voz 4 18:39 no no sé si lo quitaría y en este caso bueno vamos a confía en en Alberto que la señora pasa también Pavel Pardo

Voz 0995 18:45 ahí va Raúl García es el que va a lanzar el penalti a favor del Athletic de Bilbao momento clave del partido diecisiete la primera pierde el Rayo Vallecano uno a cero ante el Athletic Bilbao gol de Iñaki Williams está intentando comer un poquito la moral Alberto porque no se va a la línea todavía no se posiciona ahí está mirándole diciéndole alguna cosa diciéndole tira a la izquierda que yo lo voy a parar como lo

Voz 0684 19:05 Dani Parejo el pasado sábado ante el Valencia iba a pierna derecha va a Raúl García para Raúl para Alberto en el rechace Yeray para de Alberto Vega para donde Alberto está sido todavía mejor que la de Dani Parejo para donde Berto en el primer cuarto Raúl García pero mejor asiduo a un es la segunda a Yeray llegaba el segunda línea Yeray otra vez caraja defensiva al Rayo Vallecano pero la paró Alberto García hay que ponerlo monumento este

Voz 0995 19:32 Quini es una cosa la primera

Voz 3 19:34 en la primera planta que es el penalti es espectacular pero es que la segunda de fútbol sala

Voz 0995 19:38 bestial así sí que era de pies

Voz 3 19:41 a ese espectacular la segunda parada Alberto eh enormes

Voz 0995 19:45 todo García el capitán del Rayo Vallecano que es el único que ha entrado al partido segundo P

Voz 0684 19:50 en para dado consecutivo para Alberto

Voz 0995 19:53 está salvando al Rayo Vallecano de un desastre absoluto

Voz 1269 19:56 la primera con las rodillas tirándose al lado derecho al contrario que ante el Valencia que fue hacia el lado izquierdo pero igual con la rodilla las la saca Alberto y la segunda con el pie derecho abajo tan vasto con todo el cuerpo brazos extendidos paradón de fútbol sala como dice Palacios se ha hecho enorme Alberto García y haré quedar en la razón a Paco Jémez que al menos en los penaltis es un acierto que nuestro jugando veintitrés esquí

Voz 1704 20:18 que el titularse Alberto García a llegado Alberto lo Alberto hoy Ángela no sabe

Voz 9 20:22 yo pienso que la semana pasada dijimos Juanjo que ha quitado a uno de los mejores Si ya ve que iba a suceder y en este caso hay que darle la razón pero ya no son los penaltis sobre todo que

Voz 0684 20:32 mundo palo Raúl García fuera el cabezazo de Raúl García desde el punto de penalti yo creo que él hizo falta a Luisa vincula no la pitó el colegiado saque de portería para el Rayo

Voz 1269 20:43 dieciocho minutos en San Mamés vaya inicio frenético de partido gol del Athletic nada más empezar

Voz 0995 20:50 la doble parada

Voz 1269 20:51 ahora de Alberto García para el Rayo Vallecano va a sacar el a falta ahora Alberto después el cabezazo de Raúl García frenético partido en San Mamés como está en Mata Piñón eras ese Madrid Club de Fútbol Femenino frente al Granadilla manda

Voz 0277 21:07 pues minuto diecinueve Oscar estos primeros minutos el Madrid domina el partido alto Mellado lo he intentado en varias ocasiones pero el Granadilla resiste no hay goles todavía en Mata Piñón era así que de momento Madrid Club de Fútbol cero El Granadilla ser

Voz 0684 21:23 el ataque al Athletic Palacios se está complicando la salida del balón muchísimo el Rayo Vallecano ha estado a punto de la Jordi Amat menos mal que cordones segundo puerto Mario Suárez pero ojito que era una obra uno de Al lusas vincula consideráis tira Yeray perfecto al suelo era el balón recuperado por el defensa el Athletic buena la ocasión de Luis vincula pero ojo recupera bebé la pone a Ariana llega Raúl de Tomás tiene que quitarse la encima la Íñigo Marquínez a ver si despierta al Rayo a ver si despiertan los diez de campo porque el portero ya lo puede hacer más esto de sirvió como acicate hago para ganar al Valencia ese penalti con cero cero a Dani Parejo a ver si hoy es lo que pasa que el Rayo necesita remontar pierde desde el minuto uno gol de Iñaki Williams estamos en el veinte de la primera Athletic de Bilbao uno Rayo Vallecano cero Ara intentaba controlar de espaldas a portería Raúl de Tomás no llega ahí pita falta falta Pita Martínez Munuera de Mario Suárez sobre Raúl García y quiere coger rápido la contra el pelotazo en largo buscaba Iñaki Williams salta bien Tito para recuperar el balón toca Álex Moreno otra para el lateral zurdo del Rayo Vallecano

Voz 0995 22:25 Tito pero que está presionaba hasta por dos tres jugadores del Athletic eso es lo está haciendo de maravilla hoy quiniela presión alta

Voz 4 22:31 sí es muy bueno a ver yo entiendo que tengas un entrenador que te diga que quiere jugar todo todo desde atrás y demás pero yo creo tiene que ser inteligente es estaba saben que que la presión alta de del Athletic está pillado está haciendo que que pierdan balones bien este caso si tienes que pegar a un arriba pues no pasa nada la pega si aquí nadie se pone colorado

Voz 0995 22:49 a ver ahora que lo intenta cruzando campo contra

Voz 0684 22:52 pero ya era Álvaro Medrano tocando para bebe otra vez atrás

Voz 0995 22:54 pero es impreciso todos los toques zulos pase del Rayo Vallecano no van al compañero hay un lo intenta ahora Abdulá lleva banda izquierda posición de central para Jordi Amat pero mira pelotazos sin sentido la posición de central de entrando abría la derecha no había nadie saque de banda para el Athletic desesperado ad vincula diciendo a lo suyo que suban si si tuviera tiempo muerto Paco Jémez gastaría treinta ahora mismo

Voz 4 23:17 a ver si te fijas a lo que estaba achacando cuando tienen la presión alta cuando haciendo el Atleti si tiene que pegar una patada Riba el balón y Ike

Voz 3 23:26 se pegue lo Tarrida vale pero estando solo como estaba ahora mismo en este caso amar pero sólo claro juega tranquilo cuando estén presionando oye que ves que no puede salir la pegas arriba que pasen los minutos y que que el equipo asiente

Voz 0684 23:38 no a la afición de San Mamés

Voz 1704 23:40 hay que el radio tranquilizarse un poco cierto que ha sido todo muy rápido que llevamos en los veintidós minutos en los que a ti no te dejan ni respirar contando jugada tras jugada pero hay que sentarse y con más tranquilidad buscar la portería de Herrerín mira yo

Voz 0995 23:51 intentaba ahora por el costado zurdo el ataque pedía falta Álex Moreno dice nada Martin emuló eran se quita de enmedio pelotazo arriba al Balón de Íñigo Martínez vuelve a recuperar Abdoulaye lleva la bola para Jordi Amat parece que tiene ahora un poquito más de posesión un poquito más de calma el Rayo Vallecano con tocando desde el costado zurdo Tito tiene que tocar atrás porque la presión como decíamos muy buena el Athletic Bilbao cuenta en enmedio Mario Suárez que enlaza con Raúl de Tomás salía perfecto

Voz 0684 24:15 e Íñigo Martínez para robar ese balón pero le cae a bebé desde la era

Voz 0995 24:19 está haciendo la diagonal hacia la izquierda lo pasa las haciendo en horizontal eso no es bueno para el Rayo Vallecano la bola José Ángel Pozo abre a la izquierda para Tito Tito con Álex Moreno en ese doble lateral que ha puesto hoy Paco Jémez ahí José Ángel Pozo al medio para bebé lo quiere buscar

Voz 0684 24:32 para los de afrontar GRE metía la pierna Álvaro Boomerang quería despistar a Joan torería pero fue flojito disparo la paró el portero del Athletic la primera que va palos el Rayo allí

Voz 0995 24:42 bueno y la primera vez que el no ganamos siguen Lazaro

Voz 1704 24:45 pase a pase de buscar la portería de más tranquilidad y aguantando la pelota

Voz 4 24:50 qué casualidad que cuando ha dado seis siete pases ha llegado la mini ocasión de gol por así decirlo no porque no hay que inventarlo que al igual que ellos la toca el balón el pie para dentro porque no lo van a nosotros en este caso está bien hacerlo eso es seis siete todo

Voz 3 25:04 sí sí y buscar los huecos del Athletic que banal

Voz 4 25:06 llegar seguro por cierto vedad Athletic que ya tiene bastante claro cómo quiere jugar en darle el balón en el Rayo salió a las contras y cuando tiene el balón al Atleti pues pega al balón para para para Raúl García que las peine para para Williams

Voz 0995 25:18 el que está jugando Raúl García más de nueve Williams cayendo ha costado a la banda derecha para todas esas peinada ese Raúl García vaya la gala la gacela Iñaki Williams vaya corriendo iba a Paco las contras del Athletic Bilbao lo intentaba otra en Luisa vincular LB o por lo menos con carácter oír sí que le veo con ganas a la jugador peruano ojo a Gara al están cogiendo la espalda sigo hablar bien de él pero ha salido muy bien al corte Abdoulaye Ba se ha llevado por delante balón jugador Iñigo Córdoba queda en el suelo Baser saque de banda para Athletic Bilbao le advierte mira eh el colegiado Martínez en uno la advierte Abdoulaye FT visto te saque pero la próxima el falta amarillo

Voz 4 25:55 si va fuerte y al final el cuando toca el balón luego también

Voz 9 25:57 toca al jugador vincula en lo que no es lo que hace

Voz 4 26:00 el sagaz no que va saca de banda y el sigue de trotando sigue a su bola no hombre decías que recuperar tu posición que sabes que que los recogepelotas modernos nada ir a ese segundo que te falta di

Voz 0995 26:11 Miquel laterales eres tú uno de los bebés no se están cubriendo esa posición por cierto que ha pitado finalmente esa falta eh ojo porque de esa posición muy parecida llegó el tanto de Iñaki Williams no volviera finalmente saca saca de banda va a ser Yuri chinche desde ese lateral zurdo se aproxima Iñaki Williams es el que controla de espaldas a portería que vieron Doña que huelas al centro quería llegar Muniaín sale Alberto García para el meta del Rayo Vallecano que quiere tener la contra ahora rápida esta en la banda derecha bebé toca para Álvaro Medrano tendrán quiere buscar a beber largo pero se tiene que marchar a los dos futbolistas estaba presionaba hasta por tres hombres de la Athletic Bilbao no tenía apoyos el ex del Valencia ahora sale bien Jordi Amat para cortar ese balón pero década University fiche sólo Iñigo Córdoba por esa banda trono llegaba a nadie era la tiene José Ángel Pozo no está teniendo controlada ninguno de los dos de los dos equipos pero parece que quiere tener una posesión poquito más larga el Rayo Vallecano Álvaro medrar habiendo con Álex Moreno al Moreno para Raúl de Tomás Raúl de Tomás ya está desesperado tiene que bajar a recibir donde sea ojo porque aparece Bell afronta sólo Mario Suárez el disparo de Mario

Voz 0684 27:13 co arriba lo intentó el medio centro que viene también de marcar un gol ante el Valencia es verdad que no tenía apoyos no tenía a nadie abierto a las

Voz 0995 27:21 derechas estaba Raúl de Tomás abierto la izquierda al disparo de Mario

Voz 0684 27:25 a lo intentó desde fuera el área se marchó lejos de la portería ya Borrero

Voz 0995 27:28 en la buena noticia tienen el veinticinco y medio de la

Voz 1269 27:30 la primera parte está espabilado el Rayo Vallecano está llegando arriba

Voz 1704 27:35 cierto que el Athletic le está dejando mal la pelota pero bueno en mientras el Rayo tenga la pelota crea peligro el conjunto vasco

Voz 4 27:40 sí está mejor y lo que lo que estoy diciendo no a final y cuando llegan al afrontar el área hay tirano no es malo aunque sea de esas distancias cualquier rechace puede entrar cualquier Cornet y en este caso casi lo mejor que es sobre todo eh no no hay contras y bueno yo creo que el Rayo está los últimos minuto bastante bien eh

Voz 0995 28:00 está bien lo pasé que hará ha vuelto a perder el balón la posesión es para el Athletic de Bilbao que por cierto tiene dos hombres calentando en banda veremos si es esa acción de Iñigo Córdoba con el que está resentido pero parece que va a poder seguir el jugador del Athletic Bilbao vuelve a reír superar la Mario Suárez el timón del Rayo tocando al medio hacia Alvarito Medrano me dan está buscando a alguien pero tiene siempre a dos futbolistas del Athletic Bilbao no dejan pensar ahora

Voz 0684 28:22 hace bien de Beñat Etxebarria te llega a tocar a enlazar

Voz 0995 28:25 con José Ángel Pozo pozo tiene abierto a Tito es el lateral zurdo la el diestro del lateral zurdo que a la par que ha hecho ahora con Álex Moreno al centro de Tito llega el segundo paro quería llegar bebé ojo que se duerme Yuri que se duermen Iñigo tiene que pegar el pelotazo arriba el dorsal número cuatro de la teta Bilbao despejando ahora también Yeray Álvarez pelotazo en largo hay va a buscar la de cabeza Jordi Amat de choca con Williams Williams está luchando muy bien ese balón pero llega en el segundo esfuerzo recuperando la bola Álex Moreno y pide calma Alberto lo que es el que tiene ahora el balón en los pies y que bueno

Voz 1704 28:58 ha sido con la zurda eh apostó como el centro con la izquierda no había nadie

Voz 9 29:02 para rematar enhorabuena lo ha puesto para los que no están viendo el partido a lo Jordi Alba no un poco atrás

Voz 3 29:06 que llegue para corto nacional

Voz 0684 29:09 banda izquierda perdón a quienes buena burguesa Álex Moreno que quieren caladas Yeray Samboya en el medio ahí aparece José Ángel Pozo corta a Dani García saque de esquina para el Rayo Vallecano primero del partido para el equipo de Paco Jémez que parece que sí ahora Quini estar espabilado

Voz 0995 29:23 poquito sí sí sí está bastante mejor

Voz 4 29:26 el lleva ya diez minutos Jornada posesión de balón lo que hemos dicho al principio no que es asiento un poco el equipo que tenga posesión que toque seis siete veces y en este caso más llegados ocasiones

Voz 1269 29:35 dos y media de la tarde primer corredor del Rayo vamos a saque de esquina y hacemos ronda Palacio ahí está Álvaro

Voz 0684 29:40 Medrano desde el costado zurdo del ataque rayista hay hasta cinco futbolistas del Rayo Vallecano dentro el área se quedan en la frontal Álex Moreno para un posible rechace tendrá Álvaro verán tiene que despejar de cabeza Raúl García la bola le queda atrás a Tito continúa la jugada de ataque para el Rayo Vallecano aunque siguieron vamos ronda porque ya la tiene Alberto García en puerto

Voz 0995 30:00 sería balón en eso son las dos y media

Voz 1269 30:02 ya ronda que al Madrid en San Mamés mejora el Rayo

Voz 0684 30:16 ahora el Rayo el balón pero no por el mercado en el marcador veintiocho y medio de partido Athletic de Bilbao uno marco en el primer minuto Iñaki Williams Rayo Vallecano cero

Voz 1269 30:26 como elevar el Madrid club de fútbol femenino ante el Granadilla mandaba

Voz 0277 30:30 pues cumplido dos Stephen unos treinta minutos Oscar en Mata piñones era ocasiones para ambos equipos pero de momento nos mode el marcador matriculó de fútbol cero Granadilla

Voz 1269 30:41 por que ha habido que tenemos cabra Toni Lope muy buenas

Voz 10 30:44 hola Óscar más de Iberdrola ha ganado esta mañana el líder el Atlético de Madrid cero tres al Sporting de Huelva en Segunda B en la jornada XXXIII de esta mañana Celta B cinco Internacional de Madrid cero Fuenlabrada dos Valladolid Promesas cero San Sebastián de los Reyes cero Las Palmas Atlético dos por la tarde las cinco deportivas para fabril Atlético B ya las seis Guijuelo Real Madrid Castilla ya en baloncesto en la jornada diecisiete de Liga Endesa ACB Se ha jugado esta mañana el Real Madrid noventa y cuatro Obradoiro

Voz 1284 31:08 el setenta por la tarde a las siete y media with Inter Movistar Estudiantes Cafés Candelas Breogán y a la misma hora en el Fernando Martín Montakit Fuenlabrada Herbalife Gran Canaria

Voz 1269 31:17 hasta aquí la ronda de que Rosell Madrid

Voz 11 31:19 sí

Voz 1269 31:23 es más rica tengo también un tanto como a tomar como

Voz 10 31:25 esperemos que haga el Rayo Vallecano y circula por el centro de Madrid siempre que quieras descubre la tecnología CGI híbrida de Caja Rural gasolina de Seat es más económica es más ecológica es la alternativa eco Conde Motor concesionario filial Seat en Madrid esperamos sea harías

Voz 1284 31:41 lo dos bien con el motor punto com

Voz 1269 31:46 los treinta y dos de la tarde aparcado en tacto el Atleti buscamos en San Mamés el tanto del empate del Rayo Vallecano

Voz 0684 31:53 esta puede ser bueno porque llegaba la frontal hacia la izquierda Álex Moreno córner para el Rayo tercer gol al Rayo antes sacó otro cinco

Voz 0995 32:00 secuencias despejó de cabeza el

Voz 0684 32:03 eh Raúl García que es un auténtico titán en el área

Voz 0995 32:06 que se las lleva todas en ataque y en defensa pero se

Voz 0684 32:08 tercer con el Rayo por insistencia tiene que llenar lo va a poner desde el costado zurdo Álvaro Medrano por cierto ha habido una jugada ahora en la que ha parado Martínez Munuera yo creo estaban saqueando una posible mano de Raúl

Voz 0995 32:19 en el área en esa acción en la que Lugo hace un mal despeje Iñaki bulé

Voz 0684 32:23 pero creo que no ha habido absolutamente nada iba Álvaro la pone con la pierna derecha Medrano

Voz 0995 32:27 otra vez de cabeza esa Erez era Dani García el que despejaba lex de otra vez el balón al dorsal cuatro el Rayo Vallecano toca hacia bebé el centro de ves horrible y ojo a la contra pero no sale bien a la contra del Athletic Bilbao a ser saque de banda para el Rayo Vallecano eso que estaban revisando no era a mano ni nada no

Voz 3 32:44 pues es que no sé si habéis visto a jugar porque así lo justo

Voz 0995 32:47 desde un rechace de Iñaki Williams hacia su propia portería un despeje de otro jugador de la dado con el hombro ni codo a Raúl García y lo estaban chateando o por lo menos lo había dicho Martínez Munuera a la a los jugadores que no sacaran por si había una posible mano en esa acción

Voz 4 33:01 no han sacado nada pero la tele ni no han repetido

Voz 1704 33:03 para que la importancia que que la no

Voz 0995 33:05 da yo creo que han sido además ha de incluso así de rebote que no tenía intención Raúl García de darla con la mano porfió el bar mosquee hay mucho en la directiva de Vallecas se porque ya se marcharon muy cabreados el partido ante el Valencia a pesar de eso victoria porque el penalti recordamos que también fue un penalti que el propio Iturralde González Carrusel deportivo dijo que tenían que haberlo pitado hiciese decir también que es un con

Voz 0684 33:27 eh tú que no queda muy claro otra otra muesca en la culata para el rojo disparo desde fuera el área disparo raso buscaba el palo de ella Goering se tuvo que tirar del portero el Athletic de Bilbao pero se marchó rozando el poste saque de portería

Voz 0995 33:41 tres D

Voz 1704 33:42 después de ver el penalti pitado en el Valladolid Getafe en el que despeja plan hoy al despejar le golpea hubo duro en el tobillo y además luego despeja a la la pelota pues ya no sabe uno en que creer porque el penalti de Ana García pues se puede evitar no se puede pitar el del Valladolid Getafe pues depende como Le de cada uno amputado los dos pero pueden no haber pitado ninguno Quini que hubiera sido la cosa igual

Voz 4 34:02 sí sí sí sí ya te digo que en este contactos en el aire y ahí sí que tiene esa dificultad porque en el aire no tienes agarre en el suelo pero pero vamos que es un toquecito leve con la cadera

Voz 3 34:14 que yo no sé si hubiese sino en la playa eh

Voz 1269 34:17 hay que aprovechar porque que pese a gol al minuto y medio de partido de Iñaki Williams porque el Rayo ahora está bien el Rayo está mucho mejor y está buscando igualar de partido en San Mamés

Voz 0995 34:26 salia rompiendo líneas ahora Jordi Amat abriendo

Voz 0684 34:29 la banda derecha Luis Sanz vincula que cambia hacia el costado zurdo la bola quería llegar a bebé no pudo extremo portugués despejó de cabeza a la defensa del Athletic de Bilbao es verdad que está teniendo más pero necesita un susto no ha dado susto importante el Rayo Vallecano a ver si lo puede hacer ahora bebé el centro del portugués otra vez rechazada por la muralla rojiblanca por la muralla vasca XXXIII ese partido Athletic de Bilbao uno o el gol de Iñaki Williams en el minuto uno y es que me recordaba

Voz 0995 34:56 yo también al partido contra el Valencia que recordar las dos acciones que tuvo Ferran Torres para por

Voz 0684 35:01 del conjunto che luego no las aprovechó vino el P

Voz 0995 35:04 nadie es es parecido y calcado el guión al partido el otro día lo pasé que el Rayo va perdiendo y eso es una los ahora mismo para las opciones de salvación ojo quiere a contra el Athletic Bilbao la bola para Raúl García está bien defendido por tres hombres en marcha Abdoulaye pero no puede con Tito bien en el repliegue el lateral zurdo el Rayo ahí está José Ángel Pozo tocando al medio para Mario Suárez Mario tiene oxigenar un poquito juego aparece Álvaro me dan sólo por banda derecha tiene más abierto en ese costado Álex Moreno ahora les ha cambiado de banda a beber le ha puesto por la izquierda ya lo Moreno a la derecha pero claro hay es perder un poquito Álex

Voz 4 35:36 si el busca que que lo que están haciendo no hasta ahora que se incorporen hacia dentro y que y que la pegue no en este caso pues yo ya no sé con con la famosa jugada de bebé que siempre la hace sino también con Alex Moreno pero vamos yo sigue Alex Moreno m pondría siempre manda que siempre te sacan más rendimiento

Voz 0995 35:52 ahí lo intentaba otra vez de bebé por el costado zurdo el centro con la pierna derecha lo despejó fácil

Voz 0684 35:58 la defensa al Athletic ahora hay saque de banda

Voz 0995 36:00 campo el Rayo va a ser saque de banda para el conjunto vasco y le pedía más intensidad ahora los suyos Paco Jémez mira está hablando con bebé ahora pidiéndola que que desborde un poquito más a banda que si habrá más a banda que desborde más

Voz 1704 36:11 el por qué bien le ha venido el penalti al Rayo al final porque ha hecho que este equipo despertara es que sincera te pones a ver el partido en el treinta de la primera parte se quita el resultado te crees que es el rayo que están manejando el encuentro bueno

Voz 4 36:25 ah no animo tienen un cincuenta y nueve posesión el Rayo Ivi lo que tu dices eh a uno que ponga televisión ahí vaya baño está pegando el el Rayo al Athletic pero no el en ese fondo esos primeros quince minutos que sale pues azules con bola así decirlo el el Atleti Illa ha hecho mucho daño a Raúl de Tomás que la buscada

Voz 0995 36:44 la desde la frontal el pase no era bueno hacia Luis vincula pero recupera de nuevo el pichichi de rayos Se marcha de uno de dos necesita un apoyo a alguien que

Voz 0684 36:51 The a dar una salida para el pase a banda izquierda

Voz 0995 36:53 les sale muy mal a Raúl de Tomás no

Voz 0684 36:56 no llega pozo no llega Álex Moreno pero es que

Voz 0995 36:59 necesita alguien que le apoye ahí a Raúl de Tomás no puede hacerla jugada Eli marcar la siempre la la de Messi solo hacer mesitos Raúl de Tomás no me si tiene que necesitar alguien enmedio que le pueda dar un pase una descarga una pared no sé

Voz 4 37:11 el problema el problema robos de Tomás que que él sabe que que entre los centrales con con balones laterales va a ser difícil de de rematar sale de su zona sale del área y el intentamos enlazar alguna jugada desde ahí ese es complicado no desde los laterales que que remata alguna Rebolledo más pero bueno hay que entenderlo

Voz 1269 37:29 no hay goles en San Mamés si hay goles Mata Peña ahora una banda

Voz 0277 37:35 hará dos cada gol de Natalia Ramos la central aprovechó una falta peligrosa en la frontal del área ya adelantada al equipo en el marcador minuto treinta y siete Mata Piñón era Madrid club de cupos cero Vidal la de ella

Voz 1704 37:49 se adelantaron los visitantes se mata al

Voz 1269 37:53 los locales ganan en San Mamés y atacan a