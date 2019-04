La peor manera de romper el hielo

Voz 1

nunca es una buena política ir por la vida Chile ando de algo no es buena idea ir provocando el destino pocos ejemplos hay mejores que el protagonista del día de hoy un barco que todos conocéis bien diamante hoy hace ciento siete años que se hundió el Titanic los propietarios del Titanic a White Star Line habían construido el barco para ser lo más lujoso que hubiese surcado nunca los mares según su propia propaganda sus aposentos de segunda clase eran tan lujosos como los de la primera clase de los todos los otros barcos el barco tenía cuatro ascensores un inmenso salón comedor y una piscina pero lo que más destacado en sus propietarios por ahí viene lo de provocar al destino es que el Titanic era imposible de hundir el capitán del barco podía ir cerrando compartimentos para evitar que el agua se extendiese en el caso de que algo perforar el casco como todos sabemos esto no sólo no resultó ser del todo cierto sino que además para más inri el Titanic se hundió en su primer viaje la noche del catorce al quince de abril y en un mar además extremadamente plácido un iceberg se cruzó en su camino había dos vigilantes en el puesto de vigía pero por algún explicable error no se desde había dado prismáticos para hacer su trabajo y cuando vieron el iceberg ya era demasiado tarde el piloto maniobró pero la parte de estribor del barco rascó contra el hielo los daños resultaron ser irrecuperables y el barco empezó a hundirse en las gélidas aguas más de mil quinientos personas murieron esa noche así que mi consejo para hoy pues sería que no vais diciendo pues no sé qué tenéis una mandíbula irrompible