Carrusel Último Tramo: Primera Parte (14/04/19)

Voz 1284 00:57 Piqué Ximo colista Huesca veinticinco puntos penúltimo Rayo Vallecano veintisiete a partir de ahí es una locura en descenso también antepenúltimo Real Valladolid con treinta y un puntos uno por encima está el Celta dos por encima el Levante y el Villarreal tres por encima de Girona es decir uno dos tres cuatro cinco seis siete equipos para tres plazas de descenso aunque parece que lo del rayo del Huesca parece claro intensifica la semana que viene

Voz 1104 01:20 ahí después hay tendencias al Girona no se ve nada bien sobre todo al Levante que lleva todo

Voz 0458 01:23 ha sido una semana sin sin ganar Bono se dice que de los que están abajo dos Kaing siempre que a otro que nos espera a caer pero bueno todavía queda tiempo pero sí que es verdad que esa pelea para abajo a va a ser dura eh

Voz 1284 01:34 acaba de ganar el Valencia tres uno al Levante Santi Mina en el dos en el sesenta y cuatro Guedes en el cincuenta y siete Soler ha marcado un golazo de un golazo pero en propia puerta en el minuto cincuenta y seis de partido el Villarreal ha ganado cero uno es Girona chucu BCN siete vaya pedazo de futbolista gracias a esta Cazorla ya a las paradas de Asenjo el Villarreal seguramente ese salve tiene una cláusula sesenta millones euros la sociedad en el partido más intrascendente el domingo ha empatado uno frente al Eibar Juan me ha marcado los doce segundos el gol más rápido de la Liga que no de la historia de la Liga que lo ostenta Joseba Llorente hace ya un porrón de años y cuarenta y dos centésimas en Valladolid Jordan y J ah perdón empató para el Eibar en el ochenta y cinco en el partido de las ocho de la tarde el Athletic ganó por tres dos al Rayo Vallecano goles de Williams en el dos en el cincuenta y de Raúl García en el setenta y dos para el Rayo Álex Moreno en el cuarenta y cinco IR de test de Cerro de tomasen el ochenta y cinco ha dicho Jémez cuando no había bar iba todo mucho mejor que ahora y en el partido de la mañana Valladolid empatado a dos al Getafe Guardiola en el XXXI mal en el sesenta y nueve para el Valladolid y Arambarri en el catorce y Jorge Molina en el noventa y cuatro empataron para el Getafe el Getafe tiene más vidas que un gato se lesionó Antunes expulsaron a Olé Beira le pitaron un penalti que para mí no era bueno ni en mil quinientas vidas era de hecho saludo Miguel Martín Talavera muy buenas muy buenas como estaba caso ni en dos mil vidas sobre todo porque es un despeje de un defensa va hacia el córner yo creo que ya verá que tiene brazo ese parado pero sí

Voz 1576 02:54 está girando no mira a pelota en la mano y a mí que lo pite el árbitro porque no lo tiene el toque me parece bien pero que luego

Voz 1284 02:59 lo ratifique por el pinganillo me demuestra lo que es el que es una incongruencia en seguida te rebate y porreado González empató en el noventa y cuatro el Getafe no se atreva en Segunda División jornada al perder un raíl cuatro Numancia Mallorca han empatado a uno en Lugo la ganado cero cuatro al Córdoba que tenía muy mala pinta a Albacete y Elche han empatado a uno el Cádiz ganado cero tres a Las Palmas y otro que tiene mala pinta el Zaragoza cero dos ha caído ante el Alcorcón está tan solo dos puntos por encima del descenso fuera de España lo más destacado en Inglaterra recordó que el Liverpool ganador les y dos cero Es líder suma ochenta y cinco puntos el segundo tiene ochenta y tres pero un partido menos que todavía no es campeón en Italia la Juve ETA no es campeón todavía en Francia el Paris san Germain a pesar de que ocho que ha hecho el ridículo perdió cinco uno contra Lille

Voz 0458 03:39 que es verdad que es segundo pero pero además con mala baba algunos jugadores en una entrada en fuerte pero la han pasó por encima se la cara básicamente relámpago por encima

Voz 1104 03:47 yo creo que lo ven ya fueron campeones el día que inicie la Liga Mario Torrejón muy bueno también Antón Meana hola Antón muy buenas de una serie Campeones

Voz 1284 03:56 eh por cierto poco bueno llevamos cuatro minutos de el último tramo no se ha hablado de que este ha sido el primer fin de semana en tres años sin el Real Madrid coincidiendo con esto es Fórmula uno Ganó Lewis Hamilton Carlos Sainz acabo decimocuarto en China en motos Gran Premio de las Américas ha ganado en Moto GP Alex Rins su primera carrera en Moto GP tiene veintitrés años vaya pieza a Dani Garrido por delante de Rossi como le ha aguantado ahí al final

Voz 0458 04:18 sabes sabes que ha sido tremenda ha sido la escena de Marc Márquez al suelo intentaba levantar la gente compradora debe saber que que salir al suelo hay intentó levantar la moto le ha vencido de izquierda a derecha se ha caído la moto la consiguió levantar sea subido arrancado cien metros Se ha caído a intentar levantar la moto se ha subido a la moto cuando nos hubiéramos vuelto a caer ya se ha quedado absolutamente en choque en el suelo panza arriba que no podía al hombre no

Voz 2 04:43 aspirar Gran Premio de las Américas enseguida nos loco

Voz 1284 04:45 también desde allí Mela Chércoles la que para mí es fijos que estamos ya a casi quince abril de dos mil diecinueve la noticia o una de las noticias de este año Tiger Woods campeón del Masters de Augusta el primer mellor en once años después de todo lo que ha pasado con el que enseguida lo comentaremos así que la primera comunicaciones con Augusta Juan Moreno ha enviado especial del país precisamente Augusta Estados Unidos buenas noches

Voz 3 05:08 sí

Voz 1284 05:09 hola buenas noches será el primer grande en once años haciendo historia es el décimo quinto En total pero insisto el primero desde el año dos mil ocho después de todos los problemas que tuvo de infidelidades con el alcohol con las drogas con su ex mujer con la espalda cuatro operaciones en cuatro años lo de hoy es para recordar

Voz 3 05:28 sí para mí es una de las grandes regresos sea el deporte verdaderamente no recuerdo uno tan tan espectacular por la cantidad de tiempo que ha pasado once años desde de su último grande ha pasado de todo ocho operaciones platos de espaldas ellas y se ha caído muchos problemas personales y sólo un afán de superación único como es el que tiene Facebook y un hambre increíble de ganarle ha permitido no sólo volverá a la elite que que volvió el año pasado con una victoria de sino volver a ganar un grande después de once años en hacer lo que es algo espectacular

Voz 1284 06:04 en dos mil ocho ganó en el Open después a finales de dos mil nueve eh se desveló que Tiger casado y con dos hijos había sido infiel a su mujer durante su triunfo en Australia a partir de ahí empieza una caída absoluta que le hizo perder la gran mayoría de patrocinadores que tenía entre otros con un gato Reid era el deportista creo recordar con más ingresos entonces en el deporte el deportista con más ingresos lo perdió prácticamente todo y además también los problemas que tuvo de espalda tuvo cuatro operaciones en cuatro años después en mayo del diecisiete hace dos años Butt fue detenido en una ciudad al norte de Miami en estado semiinconsciente por conducir bajo los efectos de varios medicamentos que tomaba para poder calmar el dolor vuelve once años después en estaba viendo también a la retransmisión de los compañeros de Movistar Plus que decían que le ha cambiado el carácter

Voz 4 06:52 sí se nota más más humano

Voz 3 06:56 entre comillas el siempre eh los solíamos ver moverse por el campo de golf como un robot no miraba a los lados no saludaba a los aficionados estaba tan concentrado en ganar ganar y ganar que que era como como una máquina y en los últimos tiempos sobre todos estos últimos meses y en este máster se muy especialmente se le ha visto de otra manera muy sonriente saludamos más a los a los aficionados está claro que cuando se tocado el momento de jugar y está concentrado lastrado pero pero mucho más humano y ha sido muy emotiva muy emotivo el el final del día al final del partido cuando se ha abrazado a su hijo pequeño a subir a Suiza a su madre y a su pareja y luego en rueda de prensa ha estado también muy muy personal muy emotivo porque ha dicho que ha sido muy especial para él porque sus hijos nunca les habían visto ganar un grande que para sus hijos el golf era aquello que a su padre le causaba dolor que no podía jugar con ellos no podía con no participar en sus vidas y que a partir de desde hace unos meses puede volver a jugar con ellos y que está muy orgulloso y que espera que sus hijos están muy orgullosos de él de que hayan visto ganar un grande

Voz 0231 08:06 los que somos cien por cien futboleros y que no vemos nada de polideportivo salvo el día que nos enteramos que ocurre ese evento no le vamos a meter importancia a estos a estos tres victorias te llevo toda la semana leyendo a Juan desde Augusta ayer titulaba una hermosa batalla se libra en Augusta y creo que era un poco lo que estaba ocurriendo allí en en Estados Unidos irá crónica que la pueden leer ya en la página web del país son mañana en el en el diario termina diciendo que los tiempos han cambiado y que muchos no habían conocido lo que era competir de verdad contra Tiger Woods pues bien que los Molinari compañía desde hoy ya lo saben ya saben lo que es Juan competir contra Tiger Woods

Voz 3 08:44 sí porque es ayer hay que recordarlo tiene cuarenta y tres años el ganó su primer grandes precisamente en Augusta hace veintidós en mil novecientos noventa y siete eh ha sido una Historia de muchos años en la élite desde los los últimos once no había ganado ninguno oí entonces ahora hay una nueva generación la generación han cambiado los tiempos han cambiado ahora hay una nueva generación de golfistas buenísimos pero que conocían atraer porque todo el mundo lo conoce porque ha sido el mito porque ha sido el hombre que ha cambiado ya revolucionó los deporte pero que habían visto sus imágenes pues en la televisión au como o como espectadores de hora más jóvenes en las redes pero que no habían competido de tú a tú con con un mito viviente de carne y hueso que estáis Airbus Si a partir de finales del año pasado los últimos grandes más les gusta especialmente si ya saben lo que ya saben lo que Cruise enfrente Isabel en además lo que es igual un partido con Tiger Woods porque es que ya no sólo lo que tengas al lado a un ganador de catorce grandes que ya de gente que que quiere ir a por todas sino que mueve una cantidad de gente una multitud de personas una expectación una presión hoy Molinari lo ha descubierto no es jugarla de Tiger es otra cosa es es es es otra

Voz 1284 10:01 es como decías yo me quedo con esas primeras palabras días desde Augusta uno de los regresos más sonados de la de la historia del deporte tenemos mañana en el en el país y ahora ya en el País punto como un abrazo Juan

Voz 3 10:14 muchas gracias no no se llena empezamos con

Voz 1284 10:16 sanedrín con toda la banda hoy con alguna que otra ausencia que lo han pedido que se le ha concedido pero sólo porque lo veo salmos

Voz 1 10:23 así declaraba jefe canciones Santillana no vale

Voz 1284 10:26 que a Pedro Morata hola hola qué tal buenas noches tres a uno le ha ganado el Valencia Levante en esa pelea por la Champions que yo creo que van a mantener hasta el final con el Getafe con el Sevilla

Voz 1716 10:33 bueno yo sí la verdad es que el Valencia está recomponiendo la figura justo en el tramo final de de la Liga la Liga además el Sevilla el Getafe han ido teniendo resultado negativo durante la temporada que cuando el Valencia estaba mal digamos que los de arriba han esperado a que el Valencia terminada espabilado y en este momento el Valencia está a tiempo de todo a pesar del comienzo liguero que tuvo el Valencia que era míster empate pues

Voz 5 10:59 en un momento recuerdo después de perder contra vamos

Voz 1716 11:01 de del partido contra el Valladolid en en Mestalla que Marcelino dio prácticamente por imposible el poder llegar a ser cuarto y en este instante el Valencia después de la victoria de hoy Valencia que lleva en los último

Voz 1284 11:12 los veinte partidos de competición oficial entre todas las

Voz 1716 11:15 hombre tienes sólo ha perdido uno pues el Valencia está a tiempo de poder ser cuarto está a tres del Sevilla está a tiempo de poder ser Can

Voz 5 11:23 León de la Copa del Rey porque es finalista eso sí

Voz 1716 11:26 ante el Barça está a tiempo de la Europa League porque está metido ya en una en una eliminatoria que la tiene en los cuartos de final en la mano después del uno tres ante el ante el Villarreal en un momento además en el que Valencia está de subidón

Voz 1284 11:39 futbolista que ha estado entre lesionado y en baja

Voz 1716 11:41 forma durante toda la temporada ha aparecido en el momento oportuno que Guedes

Voz 1284 11:45 la cosa está así cuarto Sevilla cincuenta y dos quinto jeta hace cincuenta y uno sexto Valencia cuarenta y nueve avión Marta gracias a Dios ha dicho a los protagonistas desde la óptica H hola Ximo hola qué tal muy buenas Álvarez

Voz 0962 11:56 pues te puedes imaginar satisfacción porque eh es que sólo ha perdido uno de los

Voz 1284 12:02 cultivos veinte partidos este Valencia con

Voz 0962 12:05 enrachado solamente tiene ese borrón la semana pasada de además un borrón grande porque fue muy mala imagen en el Estadio Municipal de Vallecas frente al

Voz 1284 12:15 el Rayo

Voz 0962 12:17 precisamente sobre esto sobre cómo las cosas pueden pasar de verse ya cuarto el Valencia a dejarse fuera ya del objeto

Voz 1284 12:25 digo por perder un solo partido hablado Marcelino

Voz 0962 12:27 que ha echado cuentas

Voz 6 12:29 luego un toquecito al entorno valencianista detendremos unos

Voz 7 12:34 otros en la mayoría de las circunstancias estoy casi convencido que si fuéramos capaces de sumar los dieciocho puntos que quedan en competición íbamos quedar cuartos clasificados pero va a ser difícil creo que van veinte partidos o de los perdón de los últimos veinte partidos hemos perdido

Voz 6 12:54 uno pues sólo ha perdido uno el

Voz 0962 12:57 sí efectivamente el de el de Vallecas

Voz 1 13:00 sí hoy había que prestar mucha atención a un hombre

Voz 0962 13:02 ha vuelto a la titularidad lo ha aprovechado es el hombre de los dobletes

Voz 1284 13:06 lleva diez goles en competición oficial en lo que llevamos de temporal

Voz 0962 13:08 nada los diez han sido divididos en cinco partidos ha marcado cinco dobletes hoy Santi Mina era la sonrisa en la zona mixta acordándose del Bernabéu de a principios de diciembre cuando le preguntaron adiós a la Champions no cuando el Valencia como decía Pedro era el míster empate y además caía derrotado parecía que era imposible llegar a la cuarta plaza aquel día Santi Mina se mostró optimista y hoy ha sacado pecho ha marcado goles y encima

Voz 6 13:34 tiene dotes de futuro rojo sí está claro además recuerdo

Voz 0198 13:39 eh cuando acabó el partido en el Bernabéu que me preguntaron a pie de campo Si sino eran

Voz 1284 13:44 muy tarde ya pensar en la Champions no ello

Voz 0198 13:46 en aquel momento lo tenía claro porque yo conmigo todos los días con mis compañeros eh con vivo todos los días y veo la ambición que tenemos la cómo trabajamos y él la unión que es lo importante que que que hay en el vestuario bueno aquel día yo dije que que no era tarde que si peleábamos podríamos llegar al objetivo igual no lo tenemos a tres puntos que es lo importante y lucharemos por ello

Voz 1284 14:07 aquel día fue el sábado uno de diciembre anda que no que desde entonces por cierto como Pichichi ni

Voz 0962 14:11 pues está en un hospital de la ciudad como hemos contado en el tramo anterior de Carrusel deportivo durante el partido en el hospital se va a quedar acabo de preguntar ahora mismo me han dicho que se va a quedar va a pasar la noche en el hospital una buena noticia es que han descartado que tenga un problema óseo

Voz 1284 14:28 estábamos si estamos hablando de la zona

Voz 0962 14:30 está al derecha después de ese encontronazo con eh

Voz 1284 14:34 Luna

Voz 0962 14:35 no tiene problema óseo pero sí tiene un hematoma bastante grande por lo que consideran que es bueno que se quede en observación mañana cuando vaya remitiendo hematoma pues verán después de las pruebas cuál es la lesión que tiene Pizzi Ne yo creo que ya no llegaría al partido del jueves contra el Villarreal veremos

Voz 1284 14:52 el domingo que viene en su antigua casa en el Villarreal

Voz 0962 14:55 en ante el Real Betis pero pasa la noche en el hospital no tiene problemas óseos sí tiene un gran hematoma

Voz 1284 15:01 el Levante como se marcha después una derrota hombre lo normal cuando visitas Mestalla es Palmar pero está ahí en la pomada con el Girona el Villarreal el Celta de Vigo y a final de temporada que tiene el Levante José Moneo Alemán hola

Voz 0962 15:12 hola pues Emalsa muy tocado Se marcha muy tocado Levante porque son doce puntos de los últimos cincuenta y cuatro ocho jornadas de forma consecutiva sin ganar tres empates cinco derrotas cincuenta y nueve goles ha encajado el Levante es el colista de la clasificación en cuanto a goles encajados Pese a todo el míster Paco López ha dicho que sigue creyendo que el vestuario con la ambición necesaria como para por lo menos sacar esos dos próximos partidos que tiene en Orriols ante el Espanyol ante el Betis para tratar de pasar por este mal momento de la temporada pero que ese revierta la situación de forma inmediata

Voz 8 15:46 con insistir quizá bueno seré el único optimista ya que ahora mismo que lo entiendo perfectamente seguimos dependiendo de nosotros eh no vamos a arrojar la toalla lógicamente que hay que hacer siempre análisis hoy no ha sido nuestro mejor partido el Valencia ha sido mejor nosotros no vamos a rendirnos tenemos ahora dos partidos en en nuestro campo eh ganando los dos partidos practicante de certificar llamó la siquiera el dice que a subirse al carro desde su vaya el que quiera lamentarse Si reprochar las cosas pues también está en su derecho yo no lo voy a hacer

Voz 0962 16:25 por cierto la pregunta de si Paco López está cuestionado o no está cuestionado a falta de seis partidos para que termine la Liga la respuesta clara desde el Consejo administraciones no creemos firmemente ciegamente en Paco López que fue el entrenador que justamente el año pasado a estas alturas revirtió la situación de un posible descenso a una permanencia el vestuario ha entrado en pánico después de esta racha bueno pues Coke Andújar ya ha dicho que de miedo nada

Voz 6 16:49 hay preocupación si jugamos con miedo seguramente no vayan

Voz 9 16:51 Sala mierda dentro de muy poquito así que no hay preocupación evidentemente porque tenemos esa responsabilidad de principio de temporada pero estamos luchando por lo que pensábamos que iba a luchar pensábamos que íbamos a luchar a principio de temporada así que bueno hay que hay que afrontarlo con responsabilidad pero nunca con miedo por supuesto

Voz 0962 17:11 las dos próxima final es la primera de ellas el próximo domingo en Orriols ante el Espanyol en la jornada semanal ante el Betis dos partidos de forma consecutiva que tiene el Levante para tratar si es posible revertir esta situación ose complicará mucho hoy lo más cerca del descenso a dos gracia

Voz 1284 17:26 Ximo gracias alemanas próxima

Voz 0962 17:28 hasta luego hasta luego un abrazo empezamos el sí

Voz 1824 17:31 Dream con Dani Garrido comer de Torrejón Talavera Meana está por ahí Jordi Martí hola Jordi

Voz 1284 17:35 muy buenas qué tal como está bien no

Voz 5 17:37 tranquilo digo porque después de lo de ayer que

Voz 1284 17:40 me parecía el partido de de las galletas el Barça quiero decir que ahí jugando con suplentes porque tiene la Liga ya en la mano no se me imagino que está muy tranquilo no Jordi

Voz 0985 17:49 que y ahora ya está todo el pescado vendido y lo Dielo está todo el mercado vendido a la Liga y ahora todas las cabezas de los barcelonistas ya están en el partido contra el Manchester United por lo tanto digamos que en Huesca se vio un partido plano pero se vieron sin embargo destellos de algunos jugadores jóvenes tienen

Voz 1284 18:09 bueno aprendes revisita por ejemplo también pague

Voz 0985 18:11 que creo que fueron las notas positivas del partido Vargas

Voz 1284 18:14 López hola qué tal buenas noches a todos estamos aquí ahora allí

Voz 0962 18:18 hola qué tal muy buenas enseguida incorpora Romero también

Voz 1284 18:21 hora dentro de un rato de González el árbitro de la Cadena Ser buenas noches como empezado Talavera no se las ha escuchado o estabas haciendo otra cosa que lo cual lo respetaría saber

Voz 1 18:31 hasta lo voy a respetar un poco

Voz 6 18:33 Nos no abandonan el barco como algunos ahí

Voz 1 18:39 no

Voz 1284 18:39 en palabras durísimas que seguramente se escuchen incluso al otro lado del océano y lo primero de todo ahora vamos con toda la polémica pero lo del penalti de tiene que le pitan hoy porque lo pita de verdad o sea uno uno en el marcador a todo aquel que no lo haya visto lo hemos contado esta mañana en en ser más el Valladolid Getafe empate a uno el partido le pitan un penalti al al Valladolid al que además marca ser colocados una esposa empata Jorge Molina en el en el noventa y cuatro que es con una especie como de zamorana no que que que le da aquí en el en el brazo pero que el intenta retirar no lo hace aposta

Voz 0514 19:09 por qué se pita penalti de verdad yo creo que es porque es lo fácil te explico es decir que al final es más defendible porque como le pegan la mano la tiene desplegada pero es que eso no los árbitros están dejando de peritaje están dejando de tomar sus responsabilidades en el tema de las manos tú tienes que tomar tu responsabilidad tienes que peritaje la bien no puede ser que Le Pen en la mano a metro y medio en un rechace lo uno va con eso lo de menos porque eso no eso no entra dentro de lo que son el reglamento pero no tienen intención de pegar al balón estaba intentando despejar claro que tiene la mano arriba pero pero la tiene la mano arriba porque está intentado despejar de un pase de antes es decir aunque hubiese ido a gol ese balón eso no es mano nunca qué pasa que los árbitros ahora tienen lo tienen mucho más fácil pitan Manu ya está yo creo que eso es eh

Voz 5 20:01 no pero pero pero pero qué fácil sino es mano

Voz 0514 20:04 pero lograran óperas Faber haber no logra grave

Voz 1104 20:07 es que es fácil de sentido de que tú

Voz 0514 20:10 Don fácil en el sentido de que tu dices que la tenía la mano no lo tenía de forma natural Le Pen la mano estamos todos de acuerdo si cuál es lo fácil explicarlo pero no lo justo es no pitar ese penalti eso no es penalti nunca

Voz 1 20:22 sí lo hizo gala pero justo leyéndolo

Voz 1576 20:27 qué quieres decir al final se quitan el marrón pitan todas las manos y así para Blas que sean Paul ajenos sean pero luego el que está

Voz 5 20:35 o en las alabar lo que decimos siempre

Voz 1576 20:38 en el bar lo ve como todos que es un balón que despeja que que sale al al banderín del córner casi que vienés está dando la vuelta que ni siquiera el balón sólo tiene que ver como todo el mundo

Voz 0514 20:49 su reto es que fijaros lo lo curioso es decir un poco esta unificación que es lo más difícil es unificar los criterios de las manos es lo más difícil porque ya en mi época no significaban es es un trabajo que hay que hacer grandísimo no porque fijaros el miércoles venimos de una mano en el Liverpool Oporto que no se repita que la pitada Mateu Lahoz que para mí no es mano lo hace viene no pitar pero es muy parecida también a esta es decir dónde está entonces ese ese concepto porque si dices el criterio en Alemania puede ser un el criterio otro uno pero estamos hablando dos árbitros españoles yo creo que el criterio de las manos hay que trabajar un montón yo creo que en ese tema de las manos en el criterio de las manos es muy sencillo yo creo que habría que ir a ver todas a la televisión y luego ya que decide alarmas

Voz 0985 21:36 pero pero Eduardo Iturralde siendo un error González grave y manifiesto eh claro y manifiesto porque no le corrige al bar

Voz 0514 21:46 pues porque hay una mano la mano existe en La Bisbal

Voz 1 21:49 me parece muy claro que es más pues habrá que iba a ser el protagonista por el reglamento

Voz 1576 21:53 la mano no es Manu por lo que los acabas de contar tu antes entonces se supone que que estas en la tele se sabe el reglamento

Voz 1104 21:59 eso es hoy tú no es una mala interpretación quiero decir no no no es interpretable aunque Sámano pero otra cosa es que un contacto yo entiendo un contacto y él ha rozado el tobillo no se bueno pues si a lo mejor ha interpretado que el roce suficiente para tirarle esa manera una mano que es anti lo saque que va contra el reglamento que hace que realmente no dice que eso sea a mano

Voz 0514 22:17 esa mano yo creo que es un error del esta así que los mí

Voz 0985 22:20 claro

Voz 0514 22:20 luego porque una cosa es que llene yenes no

Voz 1 22:23 no tiene vaya a disputarle

Voz 0514 22:26 con con la mano en alto su tesis es vale perfecto pero es que viene viene de un centro no sabe dónde está el balón el balón le pegó a él es decir en ningún momento va a disputarle el balón yo creo que esa es la gran diferencia no que pasa que hay un montón hora de jugadas que les han puesto de manos de manos fuera que que no están que están cubriendo un espacio que están y que no está en una forma natural de esas manos de tubos esas esas vídeos de manos el problema es que se está disputando el balón y aquí viene no está disputando ningún balón por qué porque viene de un centro de izquierda o derecha luego la la remata y él está bien el balón es decir no acogido ningún riesgo y ha cogido nada porque lo que quería despejar es el primer balón eso es eso no es reglamente Soldado

Voz 5 23:07 cuando portería bueno claro

Voz 0514 23:09 porque es decir sí pero cuando me ocupa un espacio se supone

Voz 1576 23:12 queremos un balón que va al área que va a de

Voz 0514 23:14 esta pero a ver pero en disputa de balón disputa de balón lo que estás diciendo tú de que está tapando portería duro Alba siempre es en disputa de balón si escatima el balón de izquierda a derecha él no podía tapar el valor de la izquierda y luego de la derecha le viene a un metro y medio que no puede quitar la mano es que es imposible que hemos sentido con unos venal

Voz 0458 23:34 iría contra una cosa que es que la información que existe en torno al bar sigue estando vigente no la jornada treinta tantos

Voz 1284 23:39 el año año va aborda la sala de prensa

Voz 0458 23:42 empieza su alocución y está bien y el dice no lo que no Pacer el colegiado pitara una falta y no sé qué qué qué qué quieres que hace que en ese corte el brazo porque salvarnos no que está articulando y digo bueno está teniendo sentido lo dice Bordalás cae me encanta como entrenador y de repente el barro que tiene que hacer también es controlarlo que la pasado Olivera con ese arqueo los brazos porque tiene controlarlo insiste en que que eso no lo puede contra el bar que no entran amarillas si si no entrena

Voz 1104 24:06 ahora ellas no te lo el jugador dentro de otra sesión aunque aunque sí sí

Voz 0514 24:09 la segunda que sea arroja hace ocho

Voz 1104 24:12 es que dijo en el Comité Técnico de Árbitros que no estábamos preparados y que esto iba a ser una especie de año de prueba no si ni para el mundo como los contratos no seis meses más si me siluetas en fijo

Voz 1 24:25 de verdad como fijo Alvar porque de momento no

Voz 0985 24:28 pasado este fin de semana Velasco Carballo en Barcelona ha dicho que lo que el bar necesita es

Voz 1576 24:36 buena comunicación entendido

Voz 0985 24:40 yo creo que este no es el problema pero comunicación de

Voz 1576 24:43 anillo para luego poner en lata lo que te da la gana cuando Sandra

Voz 1 24:46 no te estás bajando al barro de Talavera juega en Barcelona también fuma en pipa no

Voz 1576 24:53 por que se habla y se escucha perfectamente insulto de Diego Costa pero que luego ese audio no se tiene por qué sacar sólo cuando él da a lucir palmito de su conferencia de prensa llama a los medios de comunicación

Voz 1104 25:04 cuál es muy de agradecer por cierto estamos en el tema

Voz 0985 25:07 está

Voz 1 25:09 no no son ha sido seguida nos vamos a estos locos no te vale Diego Costa pero el tema tampoco está ya lo debatimos quiere decir algo lo hacemos después Nora una hora no por favor dijo le quiero toriles Marcos derrota ellos

Voz 1284 25:26 tomar dos Marcos en qué estás pensando

Voz 1 25:27 no no no yo estoy escuchamos estás ahí calladito además no estoy dispuesto

Voz 5 25:31 lo estás haciendo cuentas de cuándo va a ser campeón el Barça que yo creo que va a ser campeón

Voz 1284 25:33 la jornada de reflexión fíjate bueno tampoco tampoco es

Voz 5 25:36 importante lo que tiene que hacer el Barça ahora es es es centrarse en la Champions y cuando toque tocará siga Atlético si ganándose lo a poner más difícil porque porque necesita nueve puntos Marcos la Liga está bueno sí sí

Voz 1 25:48 la Liga está ganada hasta que hasta que la dejas de ganar sea lo marcó no no no no no

Voz 5 25:55 para nada hasta que la dejas de ganar el Barça tiene experiencias hay en Madrid que ahora no está peleando por esta Liga evidentemente el Atlético bueno de hecho el el Madrid el Atlético se pueden poner muy juntos en el sentido pero el Barça lo que tiene que hacer es pensar en sumar nueve puntos tú crees que hay ahí

Voz 1284 26:09 ayer estaba pensando en ella aún Huesca bueno no

Voz 5 26:12 pues no no ayer lo que estaba pensando en lo que se ha ganado el derecho a pensar ahora mismo que es en jugar el partido de Champions el martes el único equipo español representante de la Champions que es una Tet que tampoco lo tiene hecho porque recordemos lo que hizo con el país Anne Germaine que tenía una desventaja de cero dos ya acabó superando eliminatoria y eso es lo que tuvo que hacer Valverde bien hecho hizo porque insisto ya sé que mucha gente pensará que ha que ha pervertido que ha distorsionado de competición en la competición cada uno hace alguien piensa eso

Voz 1284 26:39 a los que estamos aquí

Voz 1 26:41 no no no no no yo creo que sí

Voz 1104 26:45 no no para mí en absoluto para el derecho que tiene mucha ventaja la obligación y su plantilla hace lo que quiere es no habría hecho eso al Atlético de Madrid el ramas menores no te que parecía de hecho me parece que es lo que hay que hacer es una ventaja aparte para cinco semanas Castella claro

Voz 1 27:04 pues hay quien hace castings desde la balada pues ahora hay también quién lo hace desde y luego

Voz 1104 27:14 nada nada pero es que aparte Flaquer

Voz 10 27:17 a P I no

Voz 1 27:19 vale que yo no que que ser magnánimo en la victoria ya pasó sin una cosa que yo entiendo Antón que ha Flagey lo que le molesta que más interesante si es más interesante el casting

Voz 1104 27:32 en el Madrid

Voz 1 27:34 porque no perdona perdona no sé muy bien en Huesca la verdad es que el Barça probó cositas sí

Voz 0231 27:46 la aquí reconoce que este fin de semana sin el Madrid no aparece

Voz 1 27:49 un par de selección no paran de excelencia lleva muchos fines de semana sin jugar ganar pero se acaba la grafía en arroba Carrusel no

Voz 1104 28:04 esto lo que te digo delito es que estaba la gran vía cortada es que nadie sabía que estaba jugando al fútbol en mi hoy

Voz 1 28:09 ya te digo se volverán a ser precioso eh quiero decir porque no sé si en Girona Villarreal que está en la zona baja que un hombre el objetivo cumplido a ver Iturralde Tengo una pregunta

Voz 5 28:29 me dirijo a usted en su residencia donde está mi recibió Gijón eso sabéis cuál es el problema vuestro que yo que bajo los viernes a la noche de los sábados y estoy todo el fin de semana en Carrusel

Voz 0514 28:42 el luego está aquí

Voz 1 28:44 pero qué lástima preparan siempre

Voz 5 28:47 el problema es que os creéis el centro del mundo en Madrid

Voz 1 28:50 a ver

Voz 1104 28:59 que tuvo la hora que tú no que tú trabajas en una como yo y como yo yo solo los fines de semana allí y me queréis hacer un lavado de cerebro no volver yo no

Voz 1 29:08 esto sí que te la Gran Vía es gente toda España ahora que trabaja muchas horas pero justo

Voz 1104 29:17 Iturralde no estaba acostumbrado a trabajar tantas horas a la trabaja muchas en el carrusel viendo muchos partidos sabe mejor que nadie mejor que ninguno de los estamos aquí salgo señor director Dani Garrido de Carrusel deportivo que un fin de semana si el Real Madrid es muy duro muy

Voz 1 29:30 por la mañana a nueve de la noche a Madrid que igualaron uno ahora escuchando la radio dice que va a ser el Madrid ha retirado de la Liga porque estamos hablando de baloncesto como lo hagamos

Voz 0231 29:42 habla el gran partido que hizo el otro día remontando dos uno Boff un pico el partido el Madrid fue jugando

Voz 1104 29:48 a El pico de fin de semana ahí por favor cosas que interesan en el mundo del fútbol español unas el Real Madrid les segundo Castilla por cierto el tesorero oirse hoy todos desde anoche once encara no es que nos está escuchando un protagonista

Voz 1284 30:01 con mayúsculas Se poroso las cinco de la tarde

Voz 1104 30:04 Mela Chércoles hola

Voz 10 30:08 estamos pues muy bien y tú aquí estamos en pleno debate

Voz 12 30:11 entonces me está arrojando muy bien está relajando después de la adrenalina generada

Voz 13 30:17 la historia está con tu gente de confianza en el motor home de las Américas absolutamente feliz hagáis conseguir superar histeria en la clase reina décimo español capaz de ganar al master Reina sales y sabes cuántos lo hicieron con estación que ahora lo antes que tú sois los que pertenece al selecto club sabes cuántos ni quiénes son esos los tres tú

Voz 4 30:36 cuando se conversador saben diga nombres no nos nueve contigo día Marqués Pedrosa Lorenzo Viñales

Voz 0080 30:49 y Crivillé y a ella hayan hecho nada malo yo Elías este hijos no más

Voz 13 31:02 el otro pulso al del dos mil diez si te parece que tu nombre esté ligado al de estos pilotos James Historia

Voz 0080 31:10 es increíble la verdad que es increíble y es más conseguirlo aquí con ganando Moto3 en Moto2 y Moto GP no yo creo que ha sido una una carrera de quedar delante de Valentino luchar con con Valentino es

Voz 4 31:26 se sin palabras no duda yo que la todos la vuelta

Voz 14 31:31 no es pensábamos hemos visto que se cuando

Voz 0080 31:33 según declaró seguir

Voz 14 31:36 el Estado

Voz 0080 31:37 lo sabíamos que marqué era era más fuerte que que nosotros la verdad que que me ha sorprendido porque verlo caer cuando cuando tenía distancia con con nosotros ha sido ha sido un poco raro pero pero bueno al final nosotros no somos aguantó en pista hemos roto su racha de victorias aquí que es es bueno también así que que nada feliz palabra bonito

Voz 12 31:59 la sintonía del carrusel barra El Larguero

Voz 10 32:05 hola les buenas noches buenas tardes buenas noches enhorabuena gracias muchas astillas es el día más feliz de tu vida

Voz 0080 32:17 es uno de los días más felices desde mi vida la verdad es que al final y en tantos años trabajando y tantos años intentando llegar a Moto GP y conseguir una victoria la verdad que es es increíble

Voz 0097 32:32 cómo has vivido desde dentro

Voz 1284 32:33 cuando te das cuenta de que es puedes ganar de verdad la Alacrana cuando se cae Márquez y sobretodo sabiendo que tienes detrás a Valentino Rossi nueve veces campeón del mundo como se soporta esa presión

Voz 0080 32:43 bueno la verdad que que lo he sabido cuando cuando faltaban tres cuatro vueltas fue al final cuando he adelantado Valentino he antes de adelantarlo faltando quizás siete vueltas para para el final lo tenía siete alguien tenía a uno punto cinco segundos no Valentino entonces he pensado en no tirar la toalla en llegar hacia él sabía que era algo más rápido yo es que él toda una zona de las enlazadas ya final de Al final de de carrera me iba ayuda por no poco los los neumáticos la prisión neumáticos en la última vuelta al final aquí una vuelta este circuito son dos minutos cuatro dos minutos cinco sabes largo ya ir última vuelta se ha hecho mucho más largo

Voz 5 33:30 vas a quemar Austin esta noche

Voz 0080 33:34 se sabe que vamos a divertirnos un equipo que la verdad que es unos merece y todos tanto tiempo esperando esta esta victoria al final sonó Suzuki no tienen es una experiencia que puede tener su Yamaha su tío Onda al final desde dos mil quince no era la verdad que están están trabajando muy duro para para conseguir

Voz 1284 34:00 veintitrés años ya ha conseguido su primera victoria en la categoría reina en Moto GP salía séptimo ya ha ganado Alex Rins al que simplemente te queríamos robar unos minutitos y darte la enhorabuena ahora mismo cuarto en el Mundial veinticuatro puntos tienes por delante Rossi Dovizioso y Márquez así que nada a por todas Alex pero ya esta noche Austin hasta luego

Voz 0080 34:20 muchísimas gracias a hasta ahora sale risas

Voz 1284 34:22 buenista en directo en el último tramo de carros después volvemos con Mela Chércoles y también con el repaso a lo que sucedió en el resto de cilindradas ha sido un justo saludar a Mela Chércoles Isaí ido a por un poquito de a Mario Torrejón porque es que claro estamos ahí graves estaba colapsada la gran no

Voz 1104 34:41 da la garganta pero es que yo yo repito yo entiendo que en Barcelona Flaquer concretamente le molesta que el cásting castigo dicen con desdén así como con desprecio y tal pero casting desplegado bastante más interés

Voz 1 34:52 hoy la rueda de prensa oficial ha sido lo mejor decirles que lo que tengo claro es que el cásting es lo más interesante toda la temporada el Madrid sólo a eso estoy convencido esta eso no es verdad porque sabe vamos a ir con el Real Madrid ha dicho esto

Voz 1576 35:06 no hay Nicasio esto no hay ni casi porque fíjate la coartada para que jugara el tercer portero que fue Brahim ya queda fuera de la convocatoria para mañana para Leganés el que iba a ser Brahim bueno Ibrahim muy parecido suena reggae no iba a ser el futuro la selección española fuera de la convocatoria y uno que me imagino que tendrá que entra en el casting porque no ha podido jugar entre lesiones y no lesiones que es Mariano El delantero porque me imagino que Benzema de Zidane como juega también se lo han cepillado para mañana el Leganés o que tú fíjate vuelos bueno pero yo

Voz 1104 35:36 poco más allá el cásting o no casting sea lo que haga el Real Madrid lo que sea el más interesante que cualquier

Voz 1 35:41 lo que queremos es en tendrás que en Barcelona estamos haciendo cuentas de ver cuando la Liga cuán martes hay ligas Leo muy bonita eso es que cuando imaginaba que la Liga si siempre es bonita cuando siempre es bonito serio es ganarme la vida

Voz 1284 35:59 eh Flagey cuando barría pero cuando va a ser campeón de Liga al Barça pues yo creo que si ganan Barça Atlético Madrid famosos partido sábado veintisiete de abril jornada de reflexión fíjate despejar un título ante el Levante creo

Voz 1 36:10 demostró ante cuarenta y cinco si eso o el día de Sant Jordi estaría bonito pero necesitaría son tropiezo del

Voz 1284 36:16 del Atlético que no creo que se le de lo de ayer os queréis con algo más allá de Boateng que no sé si está ya he dentro de la categoría de mayores pufos de la historia del Barça junto a Chigrinski o Douglas digo de los últimos tiempos eso igual en en en la parte negativa pero la parte positiva os queráis con algo Jordi Marcos aquí

Voz 0985 36:35 yo sí yo me quedo con el partido y los destellos de Ricky Puig de su coraje de su desparpajo no te tú te puedes reír lo que tú quieras

Voz 1 36:45 a identificar son dioses no no es por qué

Voz 1576 36:50 no pasa nada por decir que lo de ayer fue un trámite y la Liga está más que encauzada tienes el martes el Manchester United no hay porqué dejar una pincelada funde a nefasto fundía que no se gana o fundía que no se jugasen a absolutamente a nada y no pasa nada por decirlo Jordi bueno es que tuvimos partidos

Voz 0985 37:06 pasto ni fue un día nefasto creo que fue un día con notas muy positivas entra ahí es la de Ricky Puig que dio una asistencia elegantísima no es la primera que hace Se la Welle que desafortunadamente no pudo marcar y creo que este tipo de jugadores como Ricky nos recuerdan por su coraje y su

Voz 1576 37:24 pero es prepago a otros a otros tipos

Voz 0985 37:27 como Piqué ya este gente que sale de la masía que luce esta autoridad esta solvencia ya está elegancia Éste fue una de las otras positivas también para mí baguette vague creo que fue el que mejor interpretó su rol fue de los más activos Vimos lucir por la banda derecha le vimos incluso elegir bien en todas las oportunidades en las que actuó Gene sobre todo hay una cosa muy positiva que es que todos descansaron

Voz 1104 37:52 a muchos les hablaba de eh lo escucho Jordi ha olvidado Juan la masía que hacía tiempo no se olvida de ella no la Masia

Voz 0985 38:01 hemos defendido como una cosa que singulariza

Voz 1104 38:03 hoy deseemos torcer te refieres al Barcelona en concreto

Voz 1 38:06 yo sí a Valverde

Voz 0985 38:08 mira duda aquí la gran diferencia que hay entre el cásting que vimos anoche y el que veremos mañana es que un ganadero del Madrid no hay nada que decidir al parecer todoterreno pero anoche era era negro

Voz 1 38:19 movilidad para que jugadores pudieran Rey

Voz 0985 38:22 vi indicara en mucha aprovechar Ebro mucha

Voz 1284 38:24 roja nos ha escuchado y al final estamos con Javier Herráez y es cierto que con lo que dicho hiciera me parecía bastante bastante importante por acabar con el Barça alguno de los tres teme el partido de pasado mañana después de lo que pasó en la ida por supuesto

Voz 1104 38:39 Marcos teme por lo que diga la gente bueno por supuesto

Voz 1284 38:41 claro claro es que el Barça

Voz 5 38:44 tiene tiene elecciones recientes e el Barça se fue

Voz 1 38:47 con cuatro casa ya fuera de casa no no pero claro el cuatro uno era muy

Voz 5 38:55 fácil lo más remedio si lo que tiene que hacer el Barça es el el equipo competitivo que está siendo esta temporada en la Liga en la Copa que está en la final con el Valencia y en la Champions solo así llegará la verdad amarga

Voz 1284 39:07 con todo el respeto el mundo no se te abren las carnes pensando en que seguramente sea el Barça más eficiente pero menos brillante que tu recuerdo

Voz 5 39:13 qué fue lo que es el Baça adecuado a los jugadores que tiene ahora mismo sea el recuerdo de aquel Barça del dos mil nueve hace diez años es diez diez años de ese recuerdo fuera este Barça es este Barça

Voz 1284 39:26 más brillante que el de Luis Enrique el de la última Champions dos mil catorce

Voz 5 39:29 no porque aquel Barça tenía el tridente pero este Barça es más equilibrado que aquel todo dice dices que está mal fútbol equipo dices que este equipo

Voz 1576 39:38 yo estoy de acuerdo contigo juega

Voz 5 39:40 en virtud es eficiente en virtud a los jugadores que tiene pero quién ha fichado a jugadores quiero decir que yo

Voz 1576 39:47 en de Arthur C

Voz 5 39:49 esta fecha Bagdadi Abidal a la ceguera técnica pues entonces a mí lo que me parece que se quiere si se quiere seguir este Barça sij y evidentemente

Voz 1576 39:57 tengas que amoldar a esto o no lo quieres Nono

Voz 5 40:00 si quieres te vas a porque este entrenador quiere jugar así y me parece bien porque este entrenador empieza Nono

Voz 0985 40:06 qué más graves Servibeca ETA a que Barça te refieres quizá al que el otro día metió un gol después de cuarenta y ocho toques cincuenta cincuenta cincuenta fueron fracking cincuenta que participan once están refiriendo tala quizá al Barcelona que en Old Trafford sometió al Manchester a partir de tener el balón tanto a principio Cobo

Voz 1 40:24 yo no yo hasta el punto de que en Carrusel

Voz 0985 40:27 Deportivo dijimos que al menos a mí en algún momento me pareció el Barça dos mil once

Voz 1 40:32 Jordi que también sometió amaneció el pero ante el Barça y me pregunta una pregunta que esta es una pregunta te tengo que hablarlo

Voz 0985 40:43 alternativas a recursos sin desde el juego posicional pero también de atacar los espacios cuidado eh

Voz 1 40:49 me preguntan por el dominio no acabo el Barça potencie de este Barça

Voz 5 40:54 ha talado

Voz 1 40:56 no no he hablado con a tu Atala

Voz 0985 40:59 cuando tú hablas nosotros te respetamos este no

Voz 1 41:01 no es tan contento

Voz 1576 41:04 Jordi una encima pregunto una cosa yo la verdad es que no no yo no le he preguntado valorado el juego del Barça he valorado lo que ha dicho los Marcos ha dicho que el entrenador yo estoy de acuerdo con él es inteligente porque tiene un juego quizá más pragmático que en otras temporadas del Barça en otras épocas del Barça según los jugadores que tiene yo lo único que le he matizado Marcos es que tiene esos jugadores no porque nadie le haya obligado o ha llegado a mitad de temporada

Voz 5 41:29 porque lo tiene claro

Voz 1 41:32 no ha hecho que Arturo Vidal

Voz 5 41:34 soy muy sí pero es verdad pero con vendremos si alguien me encuentra un Xabi en el fútbol mundial que me lo trae

Voz 1 41:40 es todavía me lo voy a preguntar lo voy a preguntar al míster Álvaro Benito muy buenas

Voz 1982 41:44 a buenas noches aquí aquí que que quemando

Voz 1 41:47 estaba al cargo de esto y siempre hacía así es bueno

Voz 1104 41:53 a mi tocayo nombre apellido uno uno que está no yo iba a decir que digo una cosa lo que no puede ser es el doble discurso Marcos Talavera ha dicho dice el Barça más pragmáticos no vale que para el Barça sea más pragmático para pedir más es que juega mal es que el Atlético juega nada salvar Madrid

Voz 1284 42:10 a ti te gusta este martes que al Barça te emocionas al Barça es obvio que sea el mejor equipo de largo de la Liga española bueno desde hace muchísimos

Voz 1982 42:17 no estamos aquí me gusta este Barça y me parece un buen equipo sí que obviamente compararlo con el Barça de Guardiola pues pues pierden todas las comparaciones pero todo lo hizo el propio al verdes que es en este momento se juntaron en el en el tiempo y el espacio por una generación irrepetible de futbolistas seguramente muchos de ellos en en su mejor momento con un entrenador que que tocó tocó varias teclas que hicieron que el equipo pues pues jugará de una forma que más maravillosa no en todos los aspectos lo saque pero que este Barça hoy obviamente lo que pasa es que no que no que este Barça pues no no es aquel día es otro y que es otro con otros jugadores con otro entrenador el tiempo ha pasado pero es un Barça que hace muchas cosas bien obviamente las los resultados no llegan por casualidad en el deporte

Voz 1104 42:59 pero Álvaro la la historia para mí es que la pregunta Álvaro Benito está mal formulada hacia Marcos fue una preguntados

Voz 1 43:05 te abren las carnes poco en las Carles

Voz 1104 43:07 Marcos López a ganar al Barcelona están las tres competiciones cómo será el triplete imposible la pregunta es

Voz 5 43:12 dice la abrirá al al marco Lope de dos mil nueve