Sergio González: "No tenemos ese jugador franquicia que meta 10 o 15 goles, nuestra fuerza es la grupal"

Voz 0503 00:00 lo está por el míster zar González a la Sergio hola adiós buenas noches cómo estás

Voz 1959 00:05 bueno reflexionando no final el día después del del partido no pero sí verdad que en la jornada cuatro descensos

Voz 0503 00:13 ah perdón entonces desde las cinco

Voz 1959 00:15 mira que al a principios lo realmente Puerto Viena o Granado bueno triste triste vocacional full como contra el el botín todo fue el propio que bueno que está tu trabajo en el campo no creo que hemos de tu partido pues muy muy bueno quitando los peperos ya que siempre todos hasta el gol de ellos que dentro un poquito mejor luego superiores en todos los aspectos con balón sin balón compitiendo hemos tengamos que bueno que hubiera sentenció el partido no lo hemos sabido hacer

Voz 0503 00:43 ha hablado después porque es un fallo

Voz 1959 00:45 mundo bueno tú tú sabes que después del partido no es el momento para hablar no estamos todos muy acelerado muy calientes es momento de bajar las pulsaciones piensa como frialdad ha ido tienen una semana para comentarle

Voz 0503 00:57 para todo aquel que no lo haya visto va ganando dos uno en una contra dos está jugador contra el portero Se adelanta un poquito al

Voz 1959 01:05 pero al final es una falta de entendimiento no yo creo que quede más que jugando en esa velocidad que no desacelera tiene una alta velocidad aún cuando no juegas clara pues bueno bueno no se ponen de acuerdo al final es un fallo pero aún así yo creo que el equipo faltando diez minutos el equipo había cerrado todas las vías posibles para que el catastro se hiciera daño hicieron Lago es la única jugada en la última jugada extraña el día anterior que va de carrera que os especialistas Lamas dos tres veces iba a estallar un así pues no

Voz 0503 01:35 es una cosa queda la jugada que da origen al dos dos lo habíais estado ensayando durante toda la semana

Voz 1959 01:41 bueno digamos que han enseñado a defender la bueno según la Cámara se tenía que habrá y hemos puesto pues lo íbamos a Joaquín que no estaba centímetros porque eso lesionado la desesperanza para jugar en largo de Estado Molina estaba Matas estaba carrera estaban un objeto muchos centímetros yo era la única vía que pudieran tener ellos no lo hemos solventado bien hasta ese momento en el que bueno que con la individual desafortunadas un error grave por nuestra parte pues la genero penalti para ellos

Voz 0503 02:07 mira tú dile al míster si el penalti a favor del Getafe el que marca Jorge Molina de penalti uno

Voz 1959 02:13 sí Juan ahí tus hacen falta

Voz 0503 02:16 Sergio Sergio que estar me cago ya que salir de allí

Voz 1959 02:20 sí hombre decía menos que al final yo estoy convencido a mi estado cuanto va fuertemente más grande motivo no me aceleró entonces yo estoy convencido que si jugamos como hoy no los problemas que hubo no si tenemos que tener un comportamiento como usted

Voz 0503 02:34 era penalti no y tú sí sí

Voz 1 02:36 sí dicho es todo

Voz 0503 02:39 de acuerdo a mala faena el minuto noventa y tres de la última jugada el partido

Voz 1959 02:43 no no es una acción en la tipificación del delantero pues es visto poner el pie en la trayectoria de bueno pues sigue golpeando con la plantilla es claro no es la acción acciones es un poco tonta incluso no porque delante lo va de fuera hacia hacia afuera no va a la portería no probó es evitable pero esperan vista claro

Voz 0503 03:03 es la primera vez que os beneficia al bar te digo la jugada de Gené porque vamos todos los que estamos aquí en el Sanedrín todos hemos dicho que vamos en nuestra concepción de fútbol tampoco Iturralde que que no es penalti la de generar no

Voz 1959 03:14 es es la primera duda no que quizás que volviese la interpretación estas famosas es verdad que le da la mano pero yo también creo que la planta vacía fuera no sé a mí no me cuesta decirlo como en su día lo dice no sé qué te lo doy quizás ahí pues fíjate viene vamos a Moyano me parece a mí que puede ser un penalti una jugada Un balón parado que sacamos en lo bueno lo solar lo atropellado poco podrá entonces así como buenas noches

Voz 0503 03:37 ah sí

Voz 1959 03:38 así como la nueva creo que que el que no lo es va a seguir lo que que lo es porque la Royal poco ya si quiere jugar la pelota en no tocar el jugando arrolla creo que penalti con la mano pues en este caso sí que nos ha oficiado

Voz 0503 03:50 te te tranquiliza MR de cara a estas seis finales que os esperan que sea la primera vez que esto suceda con bar

Voz 1959 03:58 no no para nada para nada final lo que estoy que me tranquiliza en la que todos los jugadores no como saben cómo están han comportado como jugar al fútbol sin valor llevamos una semana con con muchos palos una semana con con muchos golpes desde la Real Sociedad que no se anula un gol que yo creo que sí que es hoy a pesar de lo más anula luego el Leganés veinticinco no ganan nunca

Voz 2 04:19 para aquellos que está convencido de que os Always pero que a ti no te convence

Voz 0503 04:21 van hablando de Comercio bueno digamos que obtuvo

Voz 1959 04:24 yo estoy un poquito de natación natación yo a mí de verdad que igual

Voz 2 04:29 a ver esa digestión siete está complicando la digestión del bar

Voz 0503 04:32 está ahí como lo tiro porque Thomas en una barbacoa tal que que no baja que no bajarán no

Voz 1959 04:38 hombre prueba pasado diciembre de bueno de que no te funcionario bueno ahí va ya te quedas aquí que ahora que el fútbol pierde se emociona puede celebrar algo porque nosotros hoy por ejemplo pues el tercer gol porque era una contundencia al peso encima increíble un viaje sabes que es que es muy difícil mantener la compostura yo sé que al final es lo legal pero es muy difícil mantener la la compostura no aún así no tiene nada que ver no partido lo lo tenemos controlado había sido un error nuestro grave pues bueno pues les ha puesto el penalti

Voz 0231 05:10 lo que le pasa a Álvaro al Valladolid le pasa más equipos que ya no es noticia que haya goles en el noventa y cuatro en el noventa y cinco en el noventa y tres se meten goles en el descuento que otras veces no tengo la estadística pero sí la percepción oyendo la radio viendo los partidos me decía Sergio un amigo que es del Valladolid que el bar te vuelve rumba yo quiero saber si es verdad si los profesionales pensáis que todo lo que pasa con el bar porque antes de que se implantara lo comentaba alguna charla el come te de árbitros que hay que hay también aprender a jugar con bar mentalmente es eso

Voz 1959 05:41 no nos afecta el entrenador directo bueno yo yo no que es una adaptación al final el tema bar es muy subjetivo no yo sé que yo creo que que el edificio la tarde no el muro pero yo creo que el Barça está siendo demasiado protagonista para sin que se hizo no duro que el baile no para un fin pasar secundario para que esto protagonismo al árbitro principal ya realmente el fútbol sitúan siempre la curación un aparente de ahí yo que es donde está empezando el el error no es a nivel general no creo que eso no que yo creo que era una ayuda una herramienta más para árbitro ya parece que el país importantes el árbitro es la al

Voz 0503 06:21 he dicho algo Ronaldo después del partido

Voz 1959 06:24 no no no no final Ronaldo esta semana año Valladolid estuvo con nosotros contó una comida con nosotros si no bueno que tenemos su empuje no a finales

Voz 0503 06:35 nosotros tu a la semana claro reportas con él semanalmente ha hablado de vez en cuando

Voz 1959 06:42 él es el el pasa una vez por semana por por Valladolid podemos estas músicas lo voy a sacar el partido si jugamos fuera pues bueno pues hacia la visita nos nos da su empuje en otra su su motivación y la verdad que bueno que que afeado somos un equipo que seguirán prometo no de él el míster de los jugadores porque no tenemos ese ese ese jugador franquicia no que tenga diez quince goles claro nuestra fuerza el agrupadas ya sabe que que funcionamos así de este año el equipo está funcionando esta manera ahí en la puerta de arena

Voz 0503 07:11 en cómo has pasado la tarde has visto fútbol te has olvidado te has ido al cine no sé

Voz 1959 07:16 no nos son más al final

Voz 0503 07:19 te has visto todo sea te has visto el Girona Villarreal te has visto al partido Levante el repetido el del Rayo

Voz 1959 07:26 sinceramente no lo vamos pero lo enredó visto el del bar que aquel día estaba por ya ha adelantado el uno uno porque hubiera sido un gol quizás que no estuviera el significado bastante pero no al final la Sala Cero bastante con treinta veintitrés nosotros tenemos que hacer nuestro cerebro es intentar ganar mínimo dos partidos y suma en otro lado

Voz 0503 07:47 va a estar este año

Voz 1959 07:50 yo creo que la XXXVIII XXXIX que lo pensar quiero pensar lo que pasa que al final nosotros lo que te dicho nos ha sido muy cruel no social que tuvimos partido yo creo que fuimos mejores que ellos al final ese bar tal vamos a Leganés tanteo equilibrado yo Plath bien equilibrada al final lo que al final haciendo lo mismo con un pelín poquito aire de menos de teníamos que tener dos tres cuatro pero bueno el fútbol tiene sólo ha pasado ya no vale para nada yo ya te digo que confió plenamente como lo que vamos a dar la cara que vamos a hacer un buen pueden rus final de temporada y ojalá pues podemos conseguir una relación tan difícil como la de servicio

Voz 0503 08:28 míster y te manda el director de este programa mucha fuerza vale ya sabes demandas darme un abrazo

Voz 1959 08:36 tres nosotros hubiera abrazado a Mister venga