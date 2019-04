Iturralde: "Hay que unificar el criterio y creo que hay que ir a ver las manos a la pantalla y luego decidir"

Voz 1 00:00 entonces empezamos el sanedrín con Dani Garrido comer de Torrejón Talavera Meana spray Jordi Martí hola Jordi muy buenas qué tal cómo estáis bien no tranquilo lo digo porque después de lo de ayer que parecía el partido de de la al Barça quiero decir que jugando con suplentes porque tiene la Liga ya en la mano

Voz 0985 00:17 no sé me imagino que está muy tranquilo no Jordi piensa que ahora ya está todo el pescado vendido hoy lo está todo el pescado vendido el relación a la Liga y ahora todas las cabezas de los barcelonistas ya están en el partido contra el Manchester United por lo tanto digamos que en Huesca se vio un partido plano pero se vieron sin embargo destellos de algunos jugadores jóvenes

Voz 1 00:39 en la vista por ejemplo también pague

Voz 0985 00:41 que creo que fueron las notas positivas del partido

Voz 1 00:44 Marcos López hola qué tal buenas noches a todos si estamos también Josep Lluís hola qué tal muy buenas enseguida incorpora Romero también Benito hora dentro un rato estoy al de González el árbitro de la Cadena SER no es todo

Voz 1284 00:55 buenas noches como empezado Talavera no se las ha escuchado o estabas haciendo otra cosa que lo cual lo respetaría el derecho no haber a Talavera

Voz 0514 01:02 espetar un poco porque por lo menos no abandona el barco como algunos

Voz 1284 01:06 no y va no

Voz 1 01:10 en palabras durísimas que seguramente se escuchen incluso al otro lado del océano es lo primero de todo ahora vamos con toda la polémica pero

Voz 2 01:18 lo del penalti de tiene que le pitan hoy por qué no

Voz 1 01:21 mito de verdad sea uno uno en el marcador a todo aquel que no lo haya visto lo hemos contado esta mañana en en ser más el Valladolid Getafe y el empate uno el partido le pitan un penalti al al Valladolid que además enmarca Se colocados una después empata Jorge Molina en el noventa y cuatro que es como una especie como de zamorana no que que que le da aquí en el en el brazo pero que lo intenta retirar no lo hace aposta

Voz 3 01:40 por qué ese pita penalti de verdad es que no sé yo creo que es porque es lo fácil

Voz 0514 01:45 te explico es decir al final es más defendible porque como le pega en la mano la tiene desplegada pero es que eso no los árbitros están dejando de peritaje están dejando de tomar sus responsabilidades en el tema de las manos tú tienes que tomar tu responsabilidad y tienes que la bien no puede ser que Le Pen en la mano a metro y medio en un rechace lo uno va con eso lo de menos porque eso no

Voz 1284 02:07 eso no entra dentro de lo que son el reglamento

Voz 0514 02:10 pero no tienen intención de pegar al balón estaba intentando despejar claro que tiene la mano arriba pero pero la tiene la mano arriba porque está entrenado despejar de un pase de antes es decir aunque hubiese ido a gol ese balón eso no es mano nunca qué pasa que los árbitros ahora tienen lo tienen mucho más fácil Vital Manu ya está yo creo que eso es eh

Voz 1284 02:32 no pero pero pero que es fácil si no es mano pero no pero pena ver no lo grave

Voz 4 02:37 claro es que es fácil de sentido de que tú

Voz 1284 02:40 perdón fácil en el sentido de que tú dices que has que la tenía

Voz 0514 02:43 la mano no lo tenía de forma natural ir de la mano estamos todos de acuerdo si cuál es lo fácil explicarlo pero no lo justo es no pitar el penalti eso no es penalti nunca

Voz 1284 02:52 pero has pero gestionados dentro del colegio

Voz 1576 02:57 de lo que quiere es decir al final se quitan el marrón pitan todas las manos y así ajenos sean pero luego el que está eh en en las alabar lo que decimos siempre en el bar lo ve como todos que es un balón que despeja que es que sale al al banderín del córner casi que vienés está dando la vuelta que ni siquiera ven el balón sólo tiene que ver como todo

Voz 5 03:18 cuando

Voz 0514 03:19 sí correcto es que fijaros lo lo curioso es decir un poco esta unificación que es lo más difícil le unificar los criterios de las manos es lo más difícil porque ya en mi época no

Voz 0231 03:30 van es es un trabajo que hay que hacer

Voz 0514 03:32 grandísimo no porque fijaros el miércoles venimos de una mano en el Liverpool y Oporto que no se repita que la pitada de Mateu Lahoz que vienen operarla pero es muy parecida también a esta es decir dónde está entonces ese ese concepto porque si dices el criterio en Alemania puede ser un criterio en España otro no prestamos donado dos árbitros españoles yo creo que el criterio de las manos hay que trabajar un montón yo creo que en ese tema de las manos en el criterio de las manos es muy sencillo yo creo que habría que ir a ver todas a la televisión y luego ya que decide alarma

Voz 0985 04:06 pero Eduardo Iturralde siendo un error González grave y manifiesto eh claro y manifiesto porque no le corrige al bar

Voz 0514 04:16 pues porque hay una mano la mano existe

Voz 1284 04:19 está visto aquí claro que es más barato pero que el reglamento en la mano

Voz 1576 04:24 no es mano porque lo que acabas de contar tu antes entonces Se supone que el que está sentado en la tele Se sabe el reglamento

Voz 6 04:30 eso es hoy tú no es una interpretación quiero decir no no no es interpretable aunque Sámano pero otra cosa es que un contacto yo entiendo un contacto y él ha rozado el tobillo no se bueno pues si a lo mejor ha interpretado que el roce suficiente para

Voz 1284 04:41 darle esa mano a mano que es

Voz 6 04:43 anti saque que va contra el reglamento que dice que realmente no dice que eso sea mano son

Voz 0514 04:47 esa mano yo creo que es un error del bar así que para mí es que una cosa es que Gené yenes no te llene vaya a disputarle el balón con la mano en alto su tesis es vale perfecto pero es que viene viene de un centro no sabe dónde está el balón el balón le pegó a él es decir en ningún momento va a disputar el balón yo creo que esa es la gran diferencia no que pasa que hay un montón hora de jugadas que les han puesto de manos de manos fuera de que que no están pues eso que están cubriendo un espacio que están y que no está en una forma natural de esas manos de tubos esas esas vídeos de manos el problema es que se está disputando el balón y aquí viene no está disputando ningún balón por qué porque viene de un centro de izquierda o de derecha luego la derecha remata y él está bien el balón es decir no acogido ningún riesgo y ha cogido nada porque lo que quería despejar es el primer balón eso es eso no pues a mí eso sería bueno es que no es a un espacio se supone que era un balón que va

Voz 1576 05:43 el área que va a la portería de justa de pero a ver

Voz 0514 05:46 pero en disputas de balón en disputa de balón lo que estás diciendo que está tapando portería pero va siempre en disputa de balón Si es que aquí el Balón de izquierda derecha él no podía tapar el valor de la izquierda y luego de la derecha le viene a un metro y medio que no puede quitar la mano es que es imposible

Voz 1 06:01 como si tú a ver sentido Cani no

Voz 0514 06:04 los penaltis encontró una cosa que es que la información que existe

Voz 7 06:06 en torno al bar sigue siendo así que estando vigente no la jornada treinta tantos entonces del primer año va aborda la sala de prensa empieza a sólo locución y está bien y el dice no lo que no va el colegiado pitara una falta editar las el penalti no sé qué qué que que quiere ese corte el bar aceptaba porque al bar no sé que está articulando y digo bueno está teniendo sentido lo que dice Bordalás mí me encanta como entrenador de repente dice del barro que tiene que hacer también es controlar lo que la pasado Olivera con ese arqueo los brazos porque tiene controlarlo que que eso no lo puede contra el bar que no entran amarillas si no entrena

Voz 1284 06:36 por ellas no te lo jugador dentro aunque aunque sea

Voz 0514 06:39 la segunda que se arroja

Voz 6 06:42 lo que dijo el Comité Técnico de Árbitros G no estaban preparados y que esto iba a ser una especie de año de prueba no sé ni para no

Voz 1284 06:51 el ha visto usted como los contratos

Voz 6 06:53 los seis meses más si Messi lo voy a te hacen fijo bueno el año que viene la tomo

Voz 1 06:55 dijo a lo largo del pasado

Voz 0985 07:00 este fin de semana Velasco Carballo en Barcelona ha dicho que lo que el bar necesita es buena comunicación para ser entendido yo creo que este no es el problema pero

Voz 1576 07:12 bueno de pinganillo para luego poner en el acta lo que te da la gana aguanta

Voz 1 07:15 no no

Voz 4 07:18 ha estado bajando a lo que dijo Gascó Carvalho en Barcelona también fuma en pipa no

Voz 1576 07:23 porque se habla de que se escucha perfectamente insulto de Diego Costa pero que luego ese audio no se tiene que sacar sólo cuando él da a lucir palmito de lo árida sus conferencias de prensa llama los medios de comunicación

Voz 1284 07:35 cuál es muy agradecer por cierto estamos en el tema Diego Costa no no no ha sido seguida nos vamos ya estamos locos el tema poco está ya lo debatimos quiere decir algo lo hacemos después no no no ahora no por favor dijo le vuelve a miles Marcos derrota de Jordi Marcos

Voz 1 07:56 Marcos en qué estás pensando

Voz 1284 07:58 no no yo estoy escuchando estás ahí calladito

Voz 1 08:01 cuando estás haciendo cuentas cuando va a ser campeón el Barça aquí yo creo que va a ser campeón en la jornada de reflexión fíjate bueno tampoco tampoco importa

Voz 0514 08:06 ante lo que tiene que hacer el Barça ahora es centrarse en la Champions y cuando toque tocará si Atlético si ganando sólo va a poner más difícil porque porque necesita nueve puntos Marcos la Liga hasta bueno

Voz 8 08:18 sí sí la Liga está ganada hasta que hasta que la deje

Voz 9 08:20 ese ganar no

Voz 1 08:23 con no no no no no es la Liga está ganado

Voz 8 08:25 hasta que le dejas de ganar el Barça tiene experiencias hay en Madrid que ahora no está peleando por esta Liga evidentemente el Atlético bueno de hecho el el Madrid el Atlético se pueden poner juntos en el sentido pero el Barça lo que tiene que hacer es pensar en sumar nueve puntos

Voz 1 08:39 crees que hay ayer estaba pensando en ella aún Huesca bueno dijo Arturo Vidal después no

Voz 8 08:43 ayer lo que está pensando en en lo que se ha ganado el derecho a pensar ahora mismo que es en jugar el partido de Champions el martes el único equipo español representante de la Champions que es contra Unai que tampoco lo tiene hecho porque recordemos lo que hizo con el país Anne Germaine que tenía una desventaja de cero dos ya acabó superando eliminatoria y eso es lo que tuvo que hacer Valverde bien hecho hizo porque insisto ya sé que mucha gente pensará que ha que ha pervertido que ha distorsionado a competición en la competición cada uno hace alguien piensa de todos los tiempos aquí

Voz 1284 09:12 no no no no no no

Voz 4 09:16 no no para mí en absoluto ha ganado el derecho tiene mucha ventaja obligación y su plantilla hace lo que quiere es no habría hecho eso al Atlético de Madrid Ramos no que duda de hecho me parece que es lo que hay que hacer vamos

Voz 6 09:28 yo creo que es una ventaja aparte para cinco semanas pero claro que prueba

Voz 10 09:35 hay quién hace castings desde la nada pues ahora hay también quién lo hace desde la banda

Voz 1284 09:38 los ver si

Voz 4 09:45 pero es que aparte Flaquer atenuante pero

Voz 1284 09:48 no hay mal que yo lo tiene hay que ser magnánimo en la victoria ya pasó esta es una cosa que yo entiendo Flagey lo que le molesta que es más interesante es más interesante el casting en Madrid y el Barça perdona no sé porque todo

Voz 1 10:08 alguien en Huesca la verdad la verdad es que el Barça probó cositas sí me gusta si esto ahora no saliera mejora

Voz 4 10:16 aquí reconoce que este fin de semana sin el Madrid no ha aparecido de selecciones

Voz 1284 10:20 no pero más

Voz 0097 10:24 desde el Madrid lleva muchos fines de semana sin jugar

Voz 1284 10:27 no estaba la gran en arroba ruso de lo que te digo Benito es que estaba la gran vía cortada es que nadie sabía que estaba jugando al fútbol ya yo me hoy ya te digo sería de brandy has sido precioso de la tarde quiere decir porque no sé si en Girona Villarreal que está en la zona baja Juan Mari Paz una pregunta en la tres a uno un objetivo cumplido Iturralde Tengo una pregunta

Voz 0514 10:59 cuánto le debe a usted es su residencia donde está mi receta es viejo al Madrid en Gijón

Voz 1284 11:05 no son para nada sabéis cuál es el problema vuestro

Voz 0514 11:07 que yo que bajo los viernes a la noche de los sábados y estoy todo el fin de semana en Carrusel

Voz 1284 11:12 luego espere prepara el ingeniero volverá a

Voz 0514 11:17 otro problema es que os creéis el centro del mundo el Madrid

Voz 11 11:20 a hable y creéis que soy este es el material máxime cuando le

Voz 1284 11:29 ayer tuvo ahora que tú por bajas ahora que tú trabajas en una como yo y como yo yo suelo y los fines de semana allí y me queréis hacer un lavado de cerebro no no no no

Voz 12 11:39 tú trabajas tú si te en la Gran Vía es gente toda España ahora trabajado muchas horas sex si gente la Gran Vía

Voz 1284 11:47 hace frío Iturralde que no está acostumbrado a trabajar tanto

Voz 6 11:49 las horas la trabaja muchas en el en el carrusel viendo muchos partidos sabe mejor que nadie mejor que ninguno de los estamos aquí salgo director Dani Garrido de Carrusel deportivo que un fin de semana si el Real Madrid es muy duro muy

Voz 1284 12:00 a la mañana a nueve de la noche en el Real Madrid que igualado como una hora escuchando la radio dice que va a ser el Madrid ha retirado de la Liga porque todas las baloncesto cuando lo hagamos a ver

Voz 4 12:13 el gran partido que hizo el otro día remontando dos uno Fun pico el partido del Madrid fue jugando mira

Voz 1284 12:18 el pico de fin de semana ahí por favor varias cosas que interesan

Voz 1 12:22 el mundo del fútbol español unas el Real Madrid les según

Voz 1284 12:24 el Castilla por cierto espero oirse hoy todo queda noche once encara no es que nos está escuchando

Voz 13 12:29 un protagonista con mayúsculas

Voz 1 12:32 son las cinco de la tarde

Voz 13 12:34 las colas Solá abre

Voz 14 12:38 no estamos pues muy bien aquí estamos en pleno debate está arrojando muy bien bajando después de la adrenalina generada

Voz 1073 12:47 historia para con tu gente de confianza en el motor home que tienen las Américas absolutamente feliz hagáis conseguir su primera victoria en la clase reina español capaz de ganar al míster reina yo no sale si sabes cuántos lo hicieron lo antes que tú sois los que pertenece al selecto club sabes cuántos quiénes son esos no eres tú

Voz 0080 13:07 José conversando sabían diga nombres no nueve contigo día martes Pedrosa Lorenzo señales friends es Crivillé y si no ya me echó una mano yo Elías se esté aquí lo más

Voz 1073 13:32 otro puso al del chat bien si te parece que tu nombre esté ligado al de estos pilotos déjame Historia en España

Voz 0080 13:41 es increíble la verdad que es increíble y es más conseguirlo aquí con ganando Moto3 en Moto2 y Moto GP no yo creo que ha sido un a una carrera de quedar delante de Valentino luchar con con Valentino es es en palabras no

Voz 1959 13:57 os duda yo la que la segunda vuelta

Voz 15 14:01 yo estoy solo hemos visto que margen de ventaja

Voz 0080 14:05 declaró seguir Estados

Voz 1959 14:07 no

Voz 0080 14:08 os lo sabíamos que marqué era era más fuerte que que nosotros la verdad que que me ha sorprendido porque verlo caer cuando cuando tenía a distancia con con nosotros ha sido un poco raro pero pero bueno al final nosotros no somos aguantó en pista hemos roto su racha de victorias aquí que es es bueno también así que que nada sobre los feliz palabra bonito

Voz 14 14:30 la sintonía del carrusel barra El Larguero

Voz 16 14:33 bueno está Romero en plena ola les buenas noches buenas tardes y buenas noches qué tal como enhorabuena gracias muchas gracias es el día más feliz de tu vida

Voz 1073 14:47 es uno de los días más felices de mi vida la verdad que al final eran tantos años trabajando tantos años intentando llegar a Moto GP con sí la verdad que es es increíble

Voz 2 15:02 cómo lo has vivido desde dentro

Voz 1 15:04 cuando te das cuenta de que puedes ganar de verdad a la Alacrana cuando se cae Márquez y sobre todo sabiendo que tienes detrás a Valentino Rossi nueve veces campeón del mundo como se soporta esa presión

Voz 0080 15:14 bueno la verdad que te lo he sabido cuando cuando faltaban tres cuatro vueltas para el final cuando he adelantado Valentino he antes de adelantarlo faltando quizás siete vueltas para para al final lo tenía siete quién tenía a uno punto cinco segundos no a Valentino entonces

Voz 1073 15:32 he pensado en no tirar la toalla en llegar hacia él sabía que era algo más rápido yo estoy en el tono con una de las enlazada ya final de Al final de carrera me iba a ayudar

Voz 0080 15:45 no poco el los los neumáticos es el neumáticos en la última vuelta al final aquí una vuelta este circuito son dos minutos cuatro dos minutos cinco sabes largo ya ir última vuelta se ha hecho mucho más largo

Voz 1 16:01 vas a quemar Austin esta noche

Voz 1073 16:06 vamos a divertirnos somos un equipo que la verdad que es una merece tanto tanto tiempo esperando está esta victoria al final sonó Suzuki no tiene la es una experiencia que puede tener Yamaha su de Katy Onda al final desde dos mil quince no era ir y la verdad es que están están trabajando muy duro para para conseguirlo

Voz 1 16:31 veintitrés años ya ha conseguido su primera victoria en la categoría reina en Moto GP salía séptimo ya ha ganado al ex Riis al que simplemente te queríamos robar unos minutitos y darte la enhorabuena ahora mismo cuarto en el Mundial veinticuatro puntos tienes problemas

Voz 2 16:44 de Rossi Dovizioso y Márquez

Voz 1 16:45 así que nada a por todas pero a quemar esta noche Agustín hasta luego muchísimas gracias hasta ahora Alex Rins protagonista en directo en el último tramo de Carrusel después volvemos con Mela Chércoles y también con el repaso a lo que sucedió en el resto

Voz 2 16:59 te cilindradas ha sido eh

Voz 1 17:02 Justo saludar a Mela Chércoles Isaías un poquito de a Mario Torrejón porque es que claro estamos ahí en ese día

Voz 1284 17:08 los graves estaba colapsada la gran más o quién da la gana

Voz 6 17:11 canta pero es que yo yo repito yo entiendo que en Barcelona Flaquer concretamente le molesta que el cásting le has te lo dicen con desdén así como con desprecio y tal pero plata bastante más interés

Voz 1284 17:22 hoy la rueda de prensa oficial ha sido lo mejor el fin de semana

Voz 10 17:26 que tengo claro es que el cásting es lo más interesante toda la temporal Madrid es eso lo estoy convencido

Voz 1284 17:30 esta eso no es verdad porque saga vamos a ir con el Real Madrid no

Voz 1576 17:35 hecho esto es que no hay ni esto no hay ni casi porque fíjate la coartada para que jugara el tercer portero que fue Brahim ya queda fuera de la convocatoria para mañana para Leganés

Voz 1 17:45 con el que iba a ser Brahim bueno Ibrahim

Voz 1576 17:47 parecido suena reggae lo que iba a ser el futuro de la selección española fuera de la convocatoria y I get me imagino que tendrá que entrar en el cásting porque no ha podido jugar entre lesiones y no lesiones que es Mariano El delantero porque me imagino que Benzema de Zidane como juega también se lo han cepillado para mañana el Leganés o sea que tú fíjate bueno yo quedado deshilachado oigo

Voz 1284 18:06 pero pero poco más allá el cásting o no casting sea lo que haga el Real Madrid lo que sea el más interesante que gol que todos estuviéramos a entender

Voz 10 18:14 más que en Barcelona estamos haciendo cuentas de haber cuando es ganar la Liga

Voz 1284 18:17 el martes hay Liga Leo muy bonita eso que cuando me imaginaba que la Liga si Barreda diga siempre es bonita hasta que no es serio

Voz 1 18:29 Black I cuando accedía cuando va a ser campeón de Liga pues yo creo reformas que si ganan Barça Athletic Madrid todos sus partidos sábado veintisiete de abril jornada

Voz 10 18:38 flexión fíjate dejan un tipo ante el Levante creo en casa de unos cuarenta y cinco si eso o el día de Sant Jordi estaría bonito pero en necesitaría el son tropiezo del del Atlético que no creo que sí

Voz 2 18:48 de lo de ayer os quedáis con algo más allá de Boateng que no sé si estalla

Voz 1 18:54 dentro de la categoría de mayores pufos de la historia del Barça junto a Chigrinski yo Douglas digo de los últimos tiempos eso igual en en en la parte negativa pero la parte positiva os quedáis con algo Jordi Marcos su aquí

Voz 0985 19:05 yo sí yo me quedo con el partido y los destellos de Ricky Puig de su coraje de su desparpajo no te tú te puedes reír lo que tú quieras

Voz 1284 19:14 a identificar ha sido esa esa es la verdad no porque no

Voz 1576 19:21 no pasa nada por decir que lo de ayer fue un trámite y la Liga está más que encauzada tienes el martes el Manchester United no hay porqué dejar una pincelada fundía nefasto fundía que no se gana o fundía que no se jugasen a que no se jugó absolutamente a nada y no pasa nada por decir

Voz 1 19:34 lo Jordi bueno yo es que no vi un partido nefasto no

Voz 0985 19:37 sí fue un día nefasto creo que fue un día con nota es muy positivas entra ahí es la de Ricky Puig que dio una asistencia elegantísima inútil no es la primera que hace la hizo ademán de que desafortunadamente no pudo marcar y creo que este tipo de jugadores como Ricky Puig nos recuerdan por su coraje y su desparpajo a otros es a otros tipos dos como Piqué ya este gente detrás que sale de la masía que luce esta autoridad esta solvencia Llesta elegancia Éste fue una de las otras positivas también para mí vague vague creo que fue el que mejor interpretó su rol fue de los más activos le vimos lucir por la banda derecha le vimos incluso elegir bien en todas las oportunidades en las que actuó Yi y sobre todo hay una cosa muy positiva que es que todos descansaron

Voz 1284 20:22 sea mucho antes hablaba de eh escucho Jordi Ibis una palabra que se me ha olvidado la masía que hacía tiempo no salía de ella

Voz 0985 20:30 no no la masía siempre la hemos defendido como una cosa que singulariza

Voz 1284 20:33 a veces hemos te refieres al Barcelona en concreto

Voz 18 20:36 el aquí a Valverde

Voz 0985 20:39 mire a duda aquí la gran diferencia que hay entre el cásting que vimos anoche y el que veremos mañana es que un ganadero del Madrid no hay nada que decidir aparecer todo establecido pero anoche

Voz 1284 20:49 era una gran oportunidad para que jugadores

Voz 0985 20:51 unieran reivindicara en muchas aprovechar

Voz 1284 20:54 ah pero mucha Hahn nos ha escuchado y hacían estamos Bono

Voz 1 20:58 Javier Herráez que hay es cierto con lo que ha dicho hicieron me parece bastante bastante importante por acabar con el Barça alguno de los tres teme el partido de pasado mañana después de lo que pasó en la ida por supuesto

Voz 1284 21:09 Marcos te diga cosas puesto

Voz 1 21:12 claro claro es que el Barça

Voz 8 21:14 tiene tienes lección en muy recientes e el Barça fue

Voz 1284 21:17 con un cuatro casa ya fuera de casa sí sí caeremos en la trampa no no pero claro el cuatro uno era muy fácil que te tres

Voz 8 21:27 sí lo que tiene que hacer el Barça es el equipo competitivo que está haciendo esta temporada en la Liga en la Copa que está en la final con el Valencia en la Champions solo así llegará de verdad

Voz 1 21:38 por todo el mundo no se te abren las carnes pensando en que seguramente al Barça más eficiente pero menos brillante que tu recuerdo

Voz 0514 21:44 eh

Voz 8 21:44 pero por qué es el Barça al adecuado a los jugadores que tiene ahora mismo sea el recuerdo de aquel Barça del dos

Voz 1 21:50 mil nueve diez años así

Voz 1284 21:53 Diez años de ese recuerdo esperando este Barça es este Barça es más

Voz 1 21:56 brillante que el de Luis Enrique el de la última Champions dos mil catorce Berlín no porque aquel Barça tenía el tridente

Voz 8 22:01 pero este Barça es más equilibrado que aquel Iker

Voz 1 22:04 pero sin embargo dice es que está mal equipo dice es que este equipo y yo estoy de acuerdo

Voz 1576 22:09 contigo juega en virtud es eficiente

Voz 1 22:12 a en virtud a los jugadores que tiene pero quién ha fichado a jugadores quiero decir que yo sepa

Voz 1576 22:17 en Tunde Arturo Mora no no no no

Voz 8 22:20 esa fecha Valverde y aquí aquí la ceguera técnica pues entonces a mí lo que me parece es que si se quiere seguir este Barça sij y evidentemente

Voz 1576 22:28 tengas que amoldar a esto no lo quieres o no

Voz 8 22:30 se quiere este Barça porque este entrenador quiere jugar así y me parece bien porque este entrenador empieza Nono

Voz 1284 22:36 qué va a salir de aquí Barça te refieres

Voz 0985 22:39 quizá al que el otro día metió un gol después de cuarenta y ocho toques cincuenta cincuenta cincuenta fueron fracking cincuenta y participan los once jugadores están refiriendo tala quizá al Barcelona que en Old Trafford sometió al Manchester a partir de tener el balón tanto a principio

Voz 4 22:54 yo no he hablado yo hasta el punto de que en Carrusel

Voz 0985 22:57 Deportivo dijimos que al menos a mí en algún momento me pareció el Barça de dos mil once

Voz 4 23:02 Jordi que también sometió a me preguntó si me pregunta Barça que escaparse ollas a preguntas que reformó esta es una pregunta te tengo que ver a este bar se ha planteado Nati las preguntas recursos sin que el juego posicional pero también de atacar los espacios cuidado eh y me pregunto por el bosnio no ministro no sabemos si al cabo del Barça potencia de este Barça

Voz 1 23:24 ha sido muy claro

Voz 4 23:27 no he hablado

Voz 0985 23:28 on a ti Atala cuando tú hablas nosotros te respetamos

Voz 1576 23:31 esto es lo destaco pescando Jordi me pregunto una cosa yo la verdad es que no no yo no le he preguntado o valorado el juego del Barça he valorado lo que ha dicho Marcos Marcos ha dicho que el entrenador yo estoy de acuerdo con él es inteligente porque tiene un juego quizá más pragmático que en otras temporadas del Barça en otras épocas del Barça según los jugadores que tiene yo lo único que le he matizado Marcos es que tiene esos jugadores no porque nadie les haya obligado o ha llegado a mitad de temporada

Voz 1284 23:59 porque lo tiene a Xavi Iniesta pero hay marcadores con Xavi Arturo Vidal no

Voz 8 24:05 sí sí sí es verdad pero con vendremos si alguien me encuentra un Xabi en el fútbol mundial que me lo traiga

Voz 1284 24:10 sí lo voy a preguntar lo voy a preguntar al míster Álvaro Benito muy buenas tocaya chico buenas noches cosa aquí que que dejaba el cargo de estoy bien

Voz 19 24:19 las ya está así volvió es bueno

Voz 1284 24:23 vamos mito tocayo nombre apellido uno uno que yo iba a decir que tengo una cosa lo que no puede ser es el doble discurso Marcos

Voz 6 24:32 en Talavera que se ha dicho dice el Barça más programa

Voz 1284 24:35 no vale que para el Barça sea más pragmáticos para hacer más es que juega mal es que el Athletic juega nada a ti te gusta este martes que

Voz 1 24:42 a Barça te emocionas al Barça es obvio que sea el mejor equipo de largo de la Liga española desde hace muchísimos años estamos me gustas

Voz 0097 24:49 este Barça se que me parece un buen equipo sí que obviamente compararlo con una con el Barça de Guardiola pues pues pierden todas las comparaciones pero esto lo hizo el propio al verdes que es en ese momento se juntaron en el en el tiempo y en el espacio pues una generación irrepetible de futbolistas seguramente muchos de ellos en en su mejor momento con un entrenador que que tocó tocó varias teclas que hicieron que su equipo pues pues jugará de una forma que más maravillosa no en todos los aspectos lo saque pero que este Barça hoy obviamente lo que pasa es que no que no que este Barça pues no no es aquel es otro y que es otro con otros jugadores con otro entrenador el tiempo ha pasado a es un Barça que hace muchas cosas bien obviamente las los resultados no llegan por casualidad en el deporte

Voz 6 25:29 pero Álvaro la la historia para mí es que la pregunta Álvaro Benito está mal

Voz 1284 25:33 bolada hacia Marcos fue preguntado si abren las carnes

Voz 6 25:36 cómo cómo es la aval en la carne San Marcos López ganar al Barcelona está están las tres competiciones como sea el triplete imposible la pregunta es y será abriría en el marco Lope de dos mil nueve a ese sí es el abrirían que es el problema que hay en Barcelona que un doble discurso cuando el Barça es el Barça de la masía de saca jugadores de tocar hasta la línea de fondo de tocar en defensa de que toca el portero de que haya no sé cuantos mil toques y dos por ciento de posesión ese es el Barça pero cuando no cese también vale

Voz 1 26:04 entonces esto esto

Voz 19 26:06 Jay y eso eso sólo vale para el Barça

Voz 0097 26:11 el discurso de aquel entonces ya sabíamos cuál era ir cuando el Madrid se quejaba por ejemplo de los arbitrajes vía entrenador olvidar jugadores respondió desde el puente aéreo desde el otro lado el puente aéreo que quisieran unos llorones que sin ellos no hablaban de los árbitros cuando empezaron a perder empezaron a hablar de los árbitros osa que aquí todos hacemos lo mismo que que si yo no digo que yo sea mejor que que tú ni que tú seas mejor que yo aquí todos somos iguales cuando no ganamos intentamos rascar de donde sea para ganar porque todos queremos ganar y esto es el deporte profesional lo que está claro que que a nivel futbolístico eh aquel equipo era muy muy muy bueno muy bueno seguramente de los mejores que hayamos visto nunca jugar al fútbol eso es una realidad ahí a mí no me no me no me duelen prendas admitirlo porque es una realidad que a base más madrilista también soy deportista Hay sí valoro lo que se consigue cuando se que es muy difícil de conseguir jugar ese nivel pero a día de hoy claro eso ha cambiado mucho el cuento y cuando ya no salen jugadores tan buenos de la Masía porque eso no salen no sé eso no se fabrica no hay fábricas de Iniestas no se fabrican Messi no se fabrican Piqué es una el fábricas tú intentas captar

Voz 20 27:20 bien intentas formar bien con la

Voz 0097 27:23 con la intención de de de nutrir de muchos jugadores de que de cuando en cuando salga un genio en en esa generación no se juntaron el equipo tres o cuatro genios pues eso mismo pasó a por momentos en el Real Madrid pero que eso no es eterno y cuando y cuando no salen pues hay que ficharlo

Voz 6 27:38 no siempre se presumía de las portadas de cantera versus versus cae cartel

Voz 0097 27:43 eso no es eterno yo ya lo tengo en aquel momento ya lo di yo ya lo decía en aquel momento yo ya he trabajado en los medios de comunicación ya dije que son era eterno que cuando cuando cuando te sale un Casillas de portero pues no tienes que fichar a un portero antes que fichar a Ter Stegen cuando te sale Víctor Valdés está en un momento fenomenal o cuando te sale Iniesta pues no necesitas fichar un ocho cuando cuando te sale a leña con contó mi respeto a respecto a a Alemania que es un buen jugador de fútbol pero seguramente nos no sea unas no vaya a ser una estrella en el Barça o o mucho tendría que crecer y mejorar para para llegar al nivel de Iniesta de Xavi para mí son jugadores irrepetibles y luego hay buenos jugadores es un buen jugador que seguramente se va a convertir en un muy buen jugado el martes

Voz 1 28:26 recuerda es el plato fuerte de la semana en Semana Santa el Barça Manchester Viéitez único equipo español retoque

Voz 1284 28:31 de mañana en liza bueno el Real Madrid mañana

Voz 4 28:34 actuando de telonero del del Barcelona está

Voz 1 28:36 por ahí Javier hola Javi hola qué tal Álvaro a todo buenas noches he dicho esto en lo más interesante del fin de semana para muchos habrán sido las palabras porque hoy me ha llamado la atención cómo ha hablado acerca de lo de lo de hacer caja enseguida vamos a escuchar el corte yo yo me quedo alucinado

Voz 21 28:54 bueno yo creo que la idea o lo que me preguntan a Zidanes principalmente al pregunta en París con esa en esa historia ahí él dice no solamente discos a que el Madrid tiene muy bueno

Voz 1576 29:05 jugadores que no solamente se puede acercar

Voz 21 29:08 has cuadrar caja por muchísimo futbolistas que ha estado súper respetuoso como siempre decidan con todos los jueves Montilla ha estado elegante y me encanta su forma y su manera de llevar lo que es muy difícil de estos un desierto desierto de diez partidos once ya quedan siete afortunadamente el Real Madrid creo conciliar en la cabeza lo lo hace bien no sea lo que quiere es bueno que esta esta plantilla que a nado que es histórica que ha ganado cuatro Champions en cinco años con Zidane tres Champions dos años y medio récord absoluto ahora mismo pues está mal porque un mal año evidentemente hay gente que tiene que salir pero que pide respeto para ellos yo creo que Zidane haya estado bien la pregunta sobre Isco si se puede hacer Cajasol con Isco este próximo verano y la respuesta es esta

Voz 1994 29:53 aquí hay muchos jugadores que puedas eh Caja club porque son todos muy buenos hay muchos creo que que quieren a a muchos jugadores del Real Madrid pero esto no es no es nuevo Isco es un jugador importante a mi me gusta ahí veremos lo que vamos a hacer el próximo años pero sabe lo que pienso de de disco ir muchos jugadores aquí eh y no voy a dar más más noticias eh

Voz 1 30:21 aquí hay muchos jugadores con los que hacer caja lo del casting ya ya una buena esto

Voz 0985 30:25 durante entre Valencia el criterio deportivo por encima de de hacer caja no

Voz 6 30:30 clarísimamente bueno de hecho no no parece no

Voz 0985 30:32 parece tan claro en áreas larguísima porque es que cuando no

Voz 6 30:35 Juan yo lo dije hace unas semanas y no sé qué decisión con y qué decisión mataban el club finalmente pero que Zidane le ha dicho al club que quiere recuperarlo otra cosa es que lo consiga recuperar pero que quiere deportivamente recuperada Isco porque le interesa que esté bien para la temporada que viene para intentar recuperarle que sea útil para la temporada que viene eso es un hecho que lo consiga no lo consiga que Isco decida marcharse que el club decía de verdad no tengo ni idea

Voz 1576 30:55 quién sabe qué disco es un mal suplente y evidentemente con los jugadores que se iban a quedar en el centro del campo que tienen un rol más consolidado coinciden en que el propio disco In lo que seguramente va a venir

Voz 0231 31:05 por lo que ahí estado documentando SAR que está ti

Voz 0985 31:08 el de cerrado el cine gusta Paul Pogba algún jugador más entiendo que Isco lo quiere para sí la gente se ha puesto tala puesto porque disco se queda Isco se quiere quedar Zidane quiere Isco

Voz 1 31:20 pero qué pero tú sabes que tu enla Javi yo recuerda Javi que en yo no creo empuje toca decidir si es verdad que luego jugó partidos importantes como finales pero que hubo épocas en las que no contaba con él

Voz 1284 31:30 todas las cosas así todo esto es que

Voz 21 31:33 cosas nuevas a cambiar ahora es que no pasa del lomo

Voz 1 31:36 pero a nadie horrores tiene virtudes pero como futbolista ahí está

Voz 0231 31:39 pero Javi pero no pasa nada lo digo por todos que es buenísimo lo lo sabemos todos pero que Irán no le vuelve loco Isco no pasa nada

Voz 1284 31:48 lo previsto muy y mucho mucho mucho

Voz 0231 31:50 me gusta mucho menos que Jafar

Voz 4 31:53 pero no Cristiano hombre claro no Cristiano hombre claro hasta hace mucho tiempo en esta radio por lo menos mi amigo Javi Herráez no era tan de Hazard por encima de Isco yo por ejemplo yo soy más de lo que jamás Zidane no les gusta que juzgue a cazar es que hay muchos jugadores tenemos Álvaro Benito que el entrenador no te engaña yo quiero que te quedes quiere que me quede pero te gusta más jamás ha fichado de pasan ahora a Zidane sino jugáis Cole parece un buen jugador no le vuelve loco viene portero de su favoritismo quiere fichar que Hazard Bale Bale ya estamos no viene Boris

Voz 1 32:27 vale pero eso no va por ahí lo tiene

Voz 4 32:29 que ver pero no tiene nada que ver Hazard tiene una que como viene en el tema de la cabeza pero Hazard se parecerá más a Isco que habéis pero hablas de cambio de futbolista para el club no yo hablo de que ese día

Voz 21 32:43 azar ese que está feo decir esto a mis que me me parece que todo fue estas el tema de la limpia me parece que en esto de opciones impoluto que que que que el que vendría por proveía es Hazard que siguen aquí

Voz 4 32:54 que estuvo lesionado el que entró como

Voz 1576 32:56 cuarto centrocampista Ifugao tuvo más continuidad fue Isco

Voz 4 32:59 claro claro al lado de modo otras alternativas y iré

Voz 1284 33:04 el dentro del campo y que probablemente tanto con diferente

Voz 6 33:07 pero ya digo que que sin quitarle tampoco la razón Antón hay que decir que es un poco sorprendente incluso sorprendió al a los al director de fútbol al general al presidente saber de boca de Zidane que quería recuperar a Isco era era sorprendente por la la temporada ha pasado Isco por el pasado de que tampoco había sido que yo creo que la pasada cuanto los entrenadores no sólo concita no no no no ha puesto nunca no pero bueno que de paso con Ancelotti y que le ha pasado con Benítez que ha pasado con todo

Voz 1284 33:31 a Mario lo veo que recupero tiene que contiene otros que dice lo que yo quiero es peor

Voz 6 33:36 se puede recuperar y que de que es más bastante más que Utah

Voz 1284 33:39 va a casa de campo el campo acaso habría Beach con los

Voz 2 33:43 mismo de Benzema si hubiese contado por Benzema habría dicho lo mismo que la respuesta queda pero jamás hemos sacado hombre evidentemente no tuviera ahora mismo la portada de Marca mañana entrevista Carvajal ninguno de nosotros ha estado a un nivel óptimo Zidane era lo mejor que nos podía pasar Titán

Voz 0097 33:58 de verdad es mejor que no

Voz 2 34:00 que nos podía pasar en fin y para mañana el partido de Liga recuerdo mañana juega el Madrid

Voz 1 34:06 Martes el Barça dos competiciones diferentes que le pasa

Voz 21 34:10 sí pero antes déjame que no sé si medios oído que lo tiene peor coros

Voz 1 34:13 sí sí sí para que quede claro que sí

Voz 21 34:16 no opinión esto es información para mañana a jugadores que no están Ramos por lesión Vinicius Cross y tampoco bueno ha dejado fuera Brahim dejó fuera a Mariano y también a renglón con Zidane ratos bueno Marcelo su futbolista no si esto esto es así como Keylor es su portero si es que esto yo creo que Zidane no engaña a nadie te puede gustar más o menos pero su porteros Keylor a su lateral zurdo Marcelo es que Benzema su delantero centro luego les puedes poner peros pero es que esto es como es y el que aceptarle y creo que en Madrid está en buenas manos esa mi opinión sobre Courtois que me han sorprendido da respuesta no Courtois vino de la selección belga con unos problemas físicos Inés contó Zidane en la rueda de prensa que era un problema en el femoral hoy le hemos preguntado ya contestado esto yo la verdad es que no hay mi dicen que Courtois no tiene nada nada vamos no tiene gran cosa pero esto ha respondido hoy Zidane en la sala

Voz 1 35:11 la prensa se encuentra bien

Voz 1994 35:13 eh porque además no es sólo una molestia porque que son dos o tres molestias distinta hay Ivo no estaba mejor con una hay ahora es otra entonces bueno e como siempre y cuando es así mejor no no no juzgar

Voz 0097 35:32 bueno pues eso es Zidane que tiene dos o tres cosillas Shaquille es porque tenía una ahora tiene dos o tiene tres en no sé la verdad es que no

Voz 5 35:40 no acabo de yo no soy médico ya está preguntando hoy me contaban desde desde el

Voz 6 35:45 estuario eh que tiene la zona irritada a la zona en la que tenía la lesión que que cuando entrena tres veces vuelve Un poco antes que tiene que parar un poco porque sino toda la zona del sol del recto y demás es le irrita demasiado y lo que tiene que hacer es entrenar tres o cuatro días seguidos sin que vuelvas a irritación que así sea

Voz 0231 36:02 comprará pero que no le preocupa preocupa y los otros dos no no es eso que es todo lo que estoy ocho tres tres molestos ya que que entonces

Voz 6 36:09 diciendo que preguntado quién ha dicho que es la irritación de toda esa

Voz 1576 36:12 la principal molestia de lo que decía Javi que es su portero

Voz 1284 36:15 pues Keylor vamos de Sant Jordi la principal molestia mágica del PSOE lo veremos el año que viene

Voz 1 36:19 ah pues tras

Voz 1284 36:21 usted no pero sí lo he dicho treinta veces yo treinta veces aquí lo veremos

Voz 0097 36:26 vais a ver mañana el partido Jordi Marcos Flaqué del Madrid

Voz 22 36:29 por supuesto

Voz 0097 36:31 bueno no me pilla escribiendo seguro que si algo que sí sí sí sí no estoy preparando el partido del día siguiente

Voz 4 36:37 mañana haya alguna no lo perdáis que es el Madrid ya hay una procesión en algún sitio e igual que del Barça no tengo ningún problema

Voz 1 36:46 por qué pasa lo que pasa es que ha opinado trabajos son partidos que te

Voz 0985 36:48 tampoco le van a servir al Madrid para tomar decisiones a Yemen

Voz 1 36:52 sea que lo de mañana sirve para algo

Voz 0985 36:54 te decía siempre está por ejemplo al Atlético

Voz 1 36:57 Madrid le emociona tú crees que al aficionado o al igual vestuario quedar por encima del Real Madrid

Voz 4 37:02 pero pero no porque pero no porque sea el Real Madrid le igual que fuera el tercero en Madrid que fuera a medias

Voz 1 37:08 bueno el tercero que escúchame

Voz 4 37:10 no me preguntes una cosa así

Voz 1284 37:13 es que te lo sabes tú di yo te lo digo

Voz 1576 37:15 yo no te digo lo que se que da igual que es el Real Madrid el Atlético de Madrid yo creo que si hablas del Real Madrid lo mejor de hace una década pues seguramente por encima del Real Madrid pero ahora el Atlético ahí lo quiere es llegar lo más lejos posible los títulos pelear por los títulos intentar ganarlos y sobre todo es por una temporada que no ha sido buena pues intentar lo que dije hace varias semanas que el Atlético de Madrid no sé si va a llegar para pelear la Liga pero que iba dignificar la competición hasta el final que iba a intentar ayer con todos los problemas que tenía de lesiones de sanciones y demás creo que hizo un buen partido contra un equipo que se jugaba la vida al Celta de Vigo yo creo que eso es lo que vamos a ver de aquí hasta final de temporada habrá victorias no se sabrá empate no sé ahora derrotas pero yo te digo que hasta el último día de de de la liga el Atlético de Madrid va a intentar por quedar lo más arriba posible independientemente de que sí

Voz 0097 38:01 pero no desde la visión de de de punto de vista desde un madridista y no sé lo que pensarán el resto de de madridistas yo sólo me represento a mí yo no sé si te digo la verdad sí puede sonar un poco de daño yo no sé cuantos puntos está el Madrid el Atleti fíjate lo que me importa mi quedar por delante de quieres que te lo diga o te quieres ir hablando de dinero

Voz 1 38:24 hasta dos dos puntos no voy a cinco puntos porque ella junto a ahora porque ya de un partido

Voz 0097 38:29 es decir pero que no que que que no lo tengo ni en mente sea me da absolutamente igual y nadie se acordará de este año que ha sido un fiasco absoluto a nivel deportivo

Voz 1284 38:39 se queda tercero terceros exacto hace cinco dentro de cinco años mayor al final adelantamos en Madrid necesita

Voz 6 38:47 Aznar o debe ganar no porque es que delante detrás hasta dos mil cinco a siete el problema del Real Madrid es que si en la victoria que venimos de una época de leyenda para el Real Madrid le caen palos salvajes cada domingo y cada miércoles imagínate la derrota si pierde contra el Leganés y Pérez queda da igual contra el Eibar contra cualquiera que venga del Villarreal el Betis

Voz 1284 39:07 o sea difíciles Mario todos los partidos porque un amigo lo ves lees y te

Voz 0097 39:12 otro día es que a Zidane yo creo que se que les salió el otro día no lo de seguramente no es algo que no que no quisiera haber dicho estoy seguro cuando dijo es que jugamos por nada no dijo exactamente jugamos por nada

Voz 0231 39:25 es muy él es encontrar este pastel así si esta temporada también dijo también dijo el otro día que que realmente siendo muy realista daba igual ganar cinco partidos que seis que cuatro hizo cuenta con una en una rueda de prensa y luego esto al madridista de por sí le da igual porque no le afecta para nada al Real Madrid pero hay que recordar que este año sí que tiene importancia futbolística para nuestro país que el Madrid que dé o no segundo Si el Madrid queda segundo

Voz 4 39:51 la Supercopa de España jugará el Betis el año que viene

Voz 0231 39:54 en en enero si el Madrid queda tercero la jugará el Atlético de Madrid como segundo el Madrid irá en calidad es semifinalista de Copa parece una tontería pero en la última jornada de Liga hay un Real Madrid Betis eh al al que al Betis le va a interesar posiblemente que el Madrid le gane para ir a la Copa del mes de enero esa es

Voz 4 40:13 tema que no interesa al madridista porque les da igual primero porque la Supercopa de igual y segundo porque

Voz 0231 40:18 sí pero que por primera vez en muchos años ser segundo o tercero tiene una importancia en equipos que no están metidos en el ajo

Voz 4 40:26 en una competición nueva que va a inaugurar Rubiales que tras la Copa del Rey y siete eliminatorias de Copa del Rey

Voz 8 40:32 nosotros es la sensación de que de que Zidane está haciendo de director deportivo más que de entrenador Prieto

Voz 1284 40:37 totalmente en la primera rueda de prensa habrá

Voz 8 40:39 ya sí pero la primera rueda de prensa habla de pompa en la segunda de Hazard en esta habla ya de de hacer bajas

Voz 1 40:46 preguntamos si hicimos un hombre

Voz 1284 40:49 una responder Javi

Voz 8 40:52 Bale Javi maestro Javi si es un maestro sin hay duda que no son maestro pero podría responder de otra forma ya está lanzando se lleva mejor marca Japón va a Hassan

Voz 1284 41:02 porque lo más que les gusta Hassan pero está haciendo más de director deportivo el entrenador del equipo tiene equipo pero algo algo

Voz 8 41:11 ya Álvaro y Álvaro me desmentirán uno Álvaro Benito el entrenador es la primera vez que Zidane tiene que

Voz 0514 41:16 hacer un equipo claro sólo estuvo vivo hacer un equipo nuevo eh claro claro bueno perdón reconstruir un equipo perdona

Voz 0097 41:25 que date cuenta que que es decir estafa ha vivido una cosa que no sucede en prácticamente no sucede que lo vivió Guardiola sus dos primeros retos cuando uno

Voz 1284 41:35 incidió en estos tres primeros temporadas que es únicamente

Voz 0097 41:37 conocer el éxito no y ahora bueno no no no es responsable por supuesto de del de lo que ha sucedido esta temporada en absoluto

Voz 1 41:44 pero ojalá yo sí Álvaro