Carrusel último tramo (14/04/2019): Segunda parte

Voz 1 00:00 a ver Roussel deportivo que apenas se nos ha ido de vacaciones Pablo Arévalo porque ha dicho que prefiere pasar la Semana Santa de trabajando mal ahora que sí está en Valladolid José Luis Rocío marroquí hola treinta y una jornadas fuera del descenso ibais en la jornada treinta y dos

Voz 2 00:24 sí lo que pasa es que se veía venir no en Valladolid no está teniendo suerte esta temporada no juega mal al fútbol no es un mal equipo mi está mucho menos muerto pero la verdad es que todo se ha ido complicando entre el bar las decisiones arbitrales que el equipo no estaba hacer suficiente como es bueno pues todo ha ido conduciendo poco poco a esta situación lo cierto es que en los últimos partidos tampoco el Valladolid era a acabado encerrarlos no nos ha habido amarrar esos puntos que tenía hechos por ejemplo en casa frente a la Real Sociedad hoy frente al Getafe fuera de casa recordaréis hace nada hace una semana el aranés fuera incluso el tiempo de descuento son puntos que se han ido escapando y que bueno pues han conducido ahora mismo a la situación en la que se encuentra lo que pisa ese esos puestos de descenso pues desde hace muchísimo tiempo que no te rías

Voz 0503 01:15 treinta y un puntos a uno del Celta eso sí a dos del Levante y el Villarreal y a tres del te eligieron a después del empate a dos hoy un partido otra vez que se le escapa al Valladolid por un Pompeo tapar el míster Sergio González hola Sergio

Voz 1793 01:35 prefiero pero si hubiera que a cuatro del descenso

Voz 1793 01:41 asegura que junto al principio y lo realmente fuerte Viena o Granado

Voz 1793 01:47 no encuentra el el Guti o el propio que bueno que tanto trabajo hacer en el campo no creo que hemos de tu partido muy muy muy bueno quitando los primeros días que siempre todos hasta el gol de ellos que ellos dentro un poquito mejor luego pues superiores en todos los aspectos con balón sin balón compitiendo

Voz 3 02:02 a usted que hubiera partiendo no lo hemos sabido hacer eso

Voz 0503 02:08 Davis ha hablado después porque es que es un fallo

Voz 3 02:11 bueno bueno tú tú sabes que después del partido no es el momento para hablar no estamos todo cuidarle dado muy calientes momento bajar las pulsaciones piensa como frialdad ha ido tiene una semana para comentarlo

Voz 0503 02:22 eh para todo aquel que no la haya visto va ganando dos uno en una contra dos está dos jugador contra el portero se adelanta un poquito mal

Voz 1793 02:32 al final una falta de entendimiento no yo creo que Nacho de asunto quede más que hace que Waldo en esa velocidad que no desacelera mantiene unas producida algo cuando no juegas clara pues bueno sí bueno pues al final es un fallo pero aún así yo creo que el equipo faltando diez minutos el equipo había cerrado todas las vías posibles para que el catastro se hiciera daño en la en la en la única jugada en la última jugada jamones haya el día anterior carrera que os especialistas la a dos tres veces iba aún así

Voz 0503 03:00 no no nada queda la jugada que da origen al dos dos lo habíais estado ensayando durante toda la semana

Voz 1793 03:07 bueno digamos que defenderla según la Cámara que tiene que habrá electro hemos puesto pudo sacar a Joaquín que va centímetros porque eso les habla es para jugar en largo de Estado Molina estaba Mata estaba carrera estaban un objeto muchos centímetros ir a lo que había que podían tener ellos no la hemos solventado bien hasta el momento lo que bueno que colarse individual desafortunada error grave por nuestra parte la penalti para ellos

Voz 0503 03:32 mira tú dile al míster si el penalti a favor del Getafe que marca Jorge Molina de penalti uno

Voz 1793 03:40 on ahí tus hacen falta ayudaba

Voz 0503 03:41 Sergio Sergio qué tal me cago ya que salir de allí

Voz 1793 03:46 sí hombre decía menos que al final yo estoy convencida a mí esto cuanto más fuertemente más grande motivo no me aceleró entonces yo estoy convencido de que si jugamos como hoy no es que bueno si tenemos que tenerlo comportamiento como usted heridos

Voz 0503 03:59 era penalti no tú sí sí he visto Serge todo deben está de acuerdo anda que también va a llamar la faena miro otro noventa y tres de la última jugada el partido

Voz 1793 04:08 no no es una opción la tipificación en la que el delantero pues he visto pone el pie en la trayectoria de bueno bueno sigue golpeando esa trayectoria fino en encontró con la tienes es claro no en la acciones es un poco tonta incluso no porque delante lo va de fuera hacia afuera no va a la portería no se evitable pero claro

Voz 0503 04:28 es la primera vez que os beneficia al bar digo la jugada de Gené porque vamos todos los que estamos aquí en el Sanedrín todos hemos dicho que vamos en nuestra concepción de fútbol tampoco Iturralde que que no es penalti la de Generelo

Voz 1793 04:40 es la primera duda no que quizás que devolviese la interpretación de esta famosa crisis es verdad que le da la mano pero yo también creo que la planta vacía fuera no sé a mí no me cuesta decirlo como en su día lo dice no sé que creo que quizás pues fíjate que viene vamos a Moyano me parece a mí que puede ser un penalti una juega Un balón parado que sacamos jiennense lo bueno lo solado lo atropellan poco poder grande así como no

Voz 1793 05:04 así como la anual creo que que el que no lo es pues ya no sé qué te lo que que lo es porque la arroyo poco ella si quiere jugar la pelota en no la toca jugar la arrolla creo que penalti con la mano pues en este caso cosa puede beneficiar

Voz 0503 05:16 te te tranquiliza MR de cara a estas seis finales que os esperan que sea la primera vez que esto suceda con Burt

Voz 1793 05:24 no no para nada para nada final el lo que estoy que me tranquiliza en la que todos los jugadores hoy no como saben cómo se han comportado como por jugar al fútbol con y sin balón llevamos una semana con con muchos palos una semana con focos con muchos golpes desde la Real Sociedad que no en Wall que yo creo que sí que es lo más anula luego Leganés veinticinco eh no ganan nada

Voz 1576 05:44 así que está convencido de que salva espero que a ti no te convence el bar hablando de comer

Voz 1793 05:48 bueno digamos que estoy estoy un poquito todo pues se tiene natación natación yo a mí de verdad

Voz 1576 05:54 a ver esa digestión siete en sede está complicando la digestión del bar

Voz 0503 05:58 ahí como lo tipo de Thomas en una barbacoa

Voz 0503 06:01 tal y que que no baja que no bajas

Voz 1793 06:03 hombre prueba diciembre de buena gente que no te funcionario bueno hay base te ahora es que ahora que el fútbol pierde ese ese grado de emoción lesionado de puede celebrar algo porque nosotros hoy por ejemplo pues peleona el tercer gol porque a una contundencia al peso encima increíble y sabes que es que es muy difícil mantener la compostura yo sé que al final es lo legal pero es muy difícil mantener la la compostura no aún así no tiene nada que ver no partido lo tenemos contra un error nuestro grave

Voz 3 06:33 pues bueno pues les ha puesto el penaltis

Voz 0231 06:36 lo que le pasa a Álvaro al Valladolid le pasa más equipos que ya no es noticia que haya goles en el noventa y cuatro en el noventa y cinco en el noventa y tres se meten llora que más goles en el descuento que otras veces no tengo la estadística pero sí la percepción oyendo la radio viendo los partidos y me decía Sergio un amigo que es del Valladolid que el Barthe vuelve rumba yo quiero saber si es verdad si los profesionales pensáis que todo lo que pasa con el bar porque antes de que se implantara lo comentaba alguna charla el comité de árbitros que hay que también aprender a jugar con bar mentalmente es eso afecta a los entrenadores a los jugadores en directo

Voz 1793 07:09 bueno yo yo lo que son adaptación al final el tema del bar es muy subjetivo no yo sí que yo que que el tratar de no de muro prohibieron que el demasiado protagonista para sin que se hizo no que el no para un fin pasar secundario para seguir dando que esto pueda mínimo al árbitro principal ya realmente el fútbol sitúan parece que va siempre en Mallorca mucho ya ahí yo que es donde está el apretando el el error no a nivel general no creo que eso no que yo creo que era una ayuda una herramienta más para árbitro y ahora parece que el país importantes el árbitro es la herramienta que allí

Voz 0097 07:46 he dicho algo Ronaldo después del partido

Voz 1793 07:49 no no no no final Ronaldo esta semana amigo Valladolid estuvo con nosotros contó una comida con nosotros si alguno que tenemos su empuje no a finales

Voz 3 08:00 es uno más de nosotros ganamos apelando a la semana

Voz 0503 08:03 el reportas con él lo semanalmente ha hablado de vez en cuando

Voz 1501 08:06 sí Alcampo caerles el el pasado

Voz 1793 08:09 por Samara por Valladolid podemos estas Hull fueran sus músicas muy a sacado el partido si jugamos fuera pues bueno pues hacia la visita nos da su empuje anotar su su motivación y la verdad es que bueno que que afea otra somos un equipo que gira o no del del que desde los jugadores pudiera tenemos ese ese ese jugador franquicia no que tenga diez quince goles claro nuestra fuerza el agrupar ya sabe que que funcionamos así de este año el que hubo está funciones de esta manera allí el la puerta de arena

Voz 0503 08:37 en cómo ha pasado la tarde has visto fútbol todo solucionado te has ido al cine no sé

Voz 3 08:42 nosotros a nosotras somos más final de la visto todo sea te has visto el había Villarreal te has visto al partido de Levante irrepetible del Rayo

Voz 1793 08:52 sinceramente no lo vamos a seguir visto el del bar que aquel día estaba por me ha adelantado el uno uno que hubiera sido un gol quizás que no sabía ha significado bastante pero al final sala bastante con treinta y con veintitrés nosotros tenemos que hacer nuestro a nuestro cerebro es intentar ganar

Voz 0503 09:11 Vimos dos partidos en cuanto crees que va a estar este año no sé

Voz 1793 09:15 la XXXVIII XXXIX quiero pensar

Voz 0503 09:17 trending

Voz 1793 09:18 quiero pensar lo que pasa que al final nosotros lo que te dicho nuestro según ha sido muy cruel no es desesperado o sea que tuvimos partidos yo creo que fuimos mejores que ellos al final ese bar tal vamos a Leganés partido equilibrado yo grupo plas vienen semillas equilibrada final y lo deseo y no al final haciendo lo mismo con un pelín un poquito de suerte teníamos que tener dos tres cuatro pero bueno el fútbol tiene sólo ha pasado ya no vale para nada yo ya te digo que confió plenamente como lo que vamos a dar la cara que es hacer un buen final de temporada y ojalá pues podemos conseguir una tan difícil como la de este año

Voz 0503 09:53 míster y te manda el director de este programa mucha fuerza vale adiós a los demás

Voz 3 10:00 su para darle un abrazo al bando es lo precios sufre con nosotros un abrazo Mister muchas gracias a vosotros otros donantes

Voz 0503 10:07 venga grande e os voy a preguntar

Voz 1 10:23 alguien se anima yo creo que van a bajar el Huesca el Rayo o el Valladolid o el Girona a mojarse el Valladolid tramos que no dejarme creo que lo Valladolid o sea no quiero que no me metiera el primero entonces el Huesca el Rayo y el Valladolid Valladolid alguien piensa distinto

Voz 1576 10:40 Antón

Voz 1 10:41 creo eh vamos que no tengo ningún interés que me da igual porque viendo la jornada creo que esos son los que van a bajar

Voz 1576 10:46 los que están ahora mismo en descenso si en Mister Álvaro cómo cómo ves tú la la la pela portaba el descenso por cierto la la más bonita en muchos años

Voz 0097 10:54 es difícil hacer vaticinios obviamente el Huesca lo tiene difícil lo tiene muy muy difícil porque

Voz 1 11:01 bueno porque un rayo Huesca la semana que viene y un Celta Girona y luego después justo un Girona Valladolid ha dicho

Voz 0503 11:07 pero el Villarreal hoy

Voz 0097 11:10 en Vigo Girona es el Celta Girona Valladolid Girona agregó que es además se vive la de semana semana de pasas del drama a la euforia fíjate el otro día el Celta como celebró aquella

Voz 1 11:22 historia en Balaídos no restar con el agua al cuello otra vez al Villarreal hoy como como han celebrado la victoria

Voz 0097 11:29 pero fíjate fíjate que el Villarreal sí que creo que es el equipo que de todos estos es que sean mejores sensaciones se está jugando muy bien estas últimas jornadas el fútbol ha sido muy cruel con ellos al Barcelona lo tenían ganado el Otto Celta iban ganando saben Vigo iban ganando cero a dos estaban dejaban la el descenso a siete puntos en aquel momento y una semana más tarde con aquella jornada entre semana partidos estaban dos puntos por detrás del Celta es un equipo que tiene potencial yo creo que por fútbol tiene más opción más de salir el Celta pues se tiene que encomendar a su Superman a Yago Aspas y el resto a sufrir sí que aquí no sólo hay que

Voz 1501 12:08 pero no no no no pero pero aquí el único que está mojado ha sido Antón que no yo yo creo que Huesca Rayo me parece bastante claro no no solamente ahí abajo los dos sino por las sensaciones yo creo que el Valladolid iba a salir de ahí me da la sensación que no se aunque no había estado ahí durante tantas jornadas decías a como lo decías antes a Sergio y tal yo creo que va a salir de esa situación me da la sensación de que va a su fin mucho el Celta pesa Iago Aspas que igual sufrir mucho el Girona por el calendario ya veremos juguetes todos pero sí yo lo digo apostilla Girona todo web

Voz 1576 12:37 el Rayo Valladolid pero el Valladolid es verdad que juega muy bien al fútbol pero creo que de los de abajo tú ves a Iago Aspas el Celta tú ves al Villarreal que tiene tuviese al Girona que tiene Ashtiani que te puede marcar pero es que el Valladolid es el equipo que menos marca creo que tiene muy poco All y creo que le puede puede con Lucky quién

Voz 0097 12:57 la voz de oro que de Huesca y Rayo evidentemente por posición lo tiene muy complicado eh

Voz 6 13:02 hasta hace unas semanas pensaba que el Valladolid Venta Talavera que no tiene gol es el que Servet Del Pozo veo peligrar mucho al Girona por lo inesperado de la situación ya que el Girona entre los equipos que estará bajo es el que hace unas semanas le parecía impensable estar aquí y cuando uno entra en esa dinámica tan peligrosa es muy complicado salir entonces veremos que pasa creo que entre Valladolid Girona estará a la tercera plaza marzo

Voz 5 13:24 para mí era para de mediana es sagrada

Voz 1576 13:28 muy poca de esta semana

Voz 0097 13:30 sí Jordi no a mí no

Voz 0985 13:33 sólo hay que mirar el lugar que ocupan sino como decía Álvaro las sensaciones y la dinámica y el Girona tiene que espabilar y es horrible el dato de que no ha ganado un partido desde el pasado veintisiete de octubre en su estadio lo que pasa que ahora lo que decía Mario del calendario curiosamente parecería que al Girona el hecho de jugar dos partidos fuera igual al final le beneficia por lo tanto Huesca Rayo tercer lo dejamos habían

Voz 1 13:56 luego estos equipos viven cada uno su mundo porque es un sufrimiento escuchábamos al principio de este último tramo al entrenador del Levante diciendo que la gente confíe en ellos Koke diciendo que estaban nerviosos y sin embargo desde fuera ninguno hemos dicho al Levante que que se vive en mundos paralelos en los vestuarios en las ciudades

Voz 4 14:14 las aficiones y que van a ser semanas durísimas duros

Voz 1576 14:17 más si no le he preguntado al míster porque mañana tiene sanedrín de futbolistas así que ya le preguntaremos con Yago de Vega al resto de participantes

Voz 7 14:24 o algo Talavera Mora taller que igual a árboles a Diego Costa y cinco goles desde desde que llegó en enero yo creo que

Voz 1576 14:34 bueno ya lo dijimos aquí yo creo que para es un acierto yo creo de Álvaro es un un delantero top en en Europa y a pesar de haber tenido el tobillo bastante fastidiado le dio unos minutos Simeone en la recta final porque estaba solo hubo uno cero hoy

Voz 1501 14:48 no estaba cerró el partido cuánto cuesta Morata perdón por ignorancia es la tele hemos tenido fuera verano

Voz 1576 14:55 pues ejecutarla en en dos dos verán Santos ventanas y lo hace ser unas son sesenta podrá ser cedió otro año más y ya está ahí medio año meteorológico es comprar ya cansino lo compras cómo te vas a hacer cargo de la ficha creo que en la segunda son cuarenta y cinco sesenta para sensación para tanto

Voz 0503 15:14 barato en cualquier caso no están están pidiendo

Voz 1576 15:16 Djokovic por otros jugadores que no han hecho o no tiene el currículum que tiene Álvaro en Europa internacionales es decir no quiero decir a para el cómo está el mercado se aviones una delantero Morata me parece que está muy

Voz 1 15:26 es cosa mía que cuando estaba en el Madrid Éibar a selección gustaba menos que un poquito sensaciones no que sí sí pero pero cualquier desespero

Voz 1576 15:39 es así no semblantes a mi a mi Álvaro Morata

Voz 1 15:42 hemos demostrado y sobre todo ha tenido que ir cuando no

Voz 1576 15:46 no jugó en la sub veintiuno que llora yo no mejor que por el fisco que tiene no le veía por ejemplo como delantero caído a banda Isinbayeva sub-veintiuno a mí fue un jugador que me sorprendió porque tenía otro nueve referencia el juego es caído a banda izquierda

Voz 8 16:00 sí me pareció

Voz 1576 16:03 el jugador bastante versátil yo creo que ha crecido potencialmente hay ayer metió un gran gol desmarque después de un toque que el Bach y descarga con Griezmann que estuvo absolutamente imperiales como siempre jugador franquicia y yo creo que un buen partido del Atlético de Madrid

Voz 8 16:18 di yo creo que Álvaro bueno pero es verdad

Voz 3 16:20 no pero para mañana de tiene tiene razón vean aquí cuando huele a blanco

Voz 1501 16:25 no nos nubla la vista no que que que tenía cierta pasa nada aquí el tiempo descontados

Voz 1576 16:32 y Álvaro Morata ha tirado ha tirado para de una pared porque se la acusaba muchas veces de de falta de carácter Roser mentalmente débil y que por eso quizá no sabía sentado en un equipo de de superélite europea

Voz 1 16:45 sin embargo creo que llegaré el mercado de invierno

Voz 1576 16:47 eh a una a una ciudad donde has jugado en el equipo rival donde par de tu afición te espera de uñas donde la afición en la que has jugado te llamaba traidor llama de todo y tener la ya ha tenido Álvaro les parece que tiene tiene mucho mérito lo ponen son notable hayan esta temporada obleas bueno mejor jugador leal sólo a pesar de la a pesar de la noche de Turín donde todos estuvieron de suspenso que él fue de lo de lo menos Málaga

Voz 0097 17:09 yo no estaba de aquí noticias tienes de Diego Costa sí sí sí ha mostrado un arrepentimiento si crees que va a hacer

Voz 1 17:16 este es el último asalto el sanedrín así que aprovecharla

Voz 0985 17:19 cómo cómo está el asunto de Diego Costa un arrepentimientos visto dúo Enel algún gen

Voz 1 17:23 no le dos palabras Jordi palabras orquesta

Voz 1576 17:28 él estaba muy fastidiado yo creo que él es consciente el primero que que se equivocó independientemente pero creo que eso no es incompatible con decir que para mí es una barbaridad y una aberración dejarle por lo que hizo dos meses fuera de competición fue el debate del pasado jueves chicos un placer

Voz 1501 17:56 qué le aconsejaría Yago pues mañana los no sólo para qué cosa en El Larguero no sólo mañana seguramente el martes también

Voz 1576 18:12 repasamos el resto de partidos de de ahí bueno enseguida vamos a estar Fórmula uno hay con Pedro Martínez de la Rosa y con Ponseti para que nos cuenten lo que ha pasado esta mañana el Gran Premio de China y también con Mela Chércoles un repaso a las otras cilindradas después de haber charlado con Alex Rins

Voz 0503 18:25 hasta luego Talavera saludarlo primero todo está por ahí John Tejedor hola Joan muy buenas que tan habrá muy buena del cero uno victoria importantísima para el Villarreal ante un Girona que se mete ahí en una zona muy peligrosa

Voz 10 18:37 el pitido final ha sido de jornada XXXVII como aquel me dice he hablado me Ana de cómo va celebrado el Villarreal pero había que ver también a los de Girona hundidos tumbados en el suelo como si lo hubieran ya perdidos son once partidos seguidos sin ganar en casa no hay ningún equipo en la historia que se ha salvado dejando de ganando once partidos en su estadio un partido que se ha resuelto muy pronto sea mucho pues en el minuto siete ha puesto el uno cero en el quince Stuani estado pero el bar con buen criterio lo ha anulado por fuera de juego previo y al final ninguno de los dos aprovechó las ocasiones que tuvieron tanto el Girona para empatar como el Villarreal para con conseguir el cero dos que le diera equilibrar ávido hasta siete minutos tenga herido y los ha superado un equipo que venía con la psicosis de los últimos cuatro partidos el míster Javi Calleja no ha querido tirar las campanas al vuelo ya ha repetido que otra vez el discurso de ayer de lo vital que era el partido el que tendría que estar un poco más preocupado de lo que hemos visto es Eusebio que hace cuatro jornadas tenía el equipo nueve puntos por encima del descenso hoy sólo a tres le han pitado cuando en el primer cambio porque no ha gustado y reconoce la frustración el técnico que genera el hecho de haberse visto a las puertas pero salvación prácticamente virtual ya restar otra vez en el barro escúchame

Voz 0596 19:40 tener próximo el premio a la recompensa el objetivo te hace

Voz 11 19:45 de querer y desear que llegue

Voz 0596 19:47 Nos llega y eso a veces puede generar un poquito de ansiedad un poquito de frustración pues tendremos que generar el estado anímico que nos permita valorar lo que tenemos desde la misma mentalidad que llevó al equipo a Primera División recuperarlas y es que pone en algún momento se ha perdido

Voz 0503 20:05 gracias hasta mañana

Voz 1576 20:07 el Athletic ha ganado tres dos al Rayo Vallecano que resume lo hacemos Íñigo Marquínez hola

Voz 12 20:11 hola muy buenas hablaba del bar el compañero la verdad es que en Bilbao casi le da un ataque de ansiedad no al bar cualquiera en todo momento mirándolo sea que bocado el colegiado más que una escopeta de feria el Estado continuamente rectificando el bar y bueno pues que el atlética consiguiendo una victoria muy complicada no no ha tenido de verdad en toda la temporada la afición de una tarde plácida hoy tenía pinta de que podía ser así pero al final se ha complicado la vida y lo cierto es que el conjunto rojiblanco sigue mirando hacia arriba dos goles de Iñaki Williams ha habido un penalti sobre Iñaki Williams señalado por el colegiado luego el Vall ha dicho que no el chaval

Voz 0930 20:45 la verdad es que bueno en una charla en Carrusel

Voz 12 20:48 se ha mostrado primero su Parma cuando cuando está a gusto y ha reconocido incluso que que que no era penalti

Voz 13 20:56 sí a ver yo yo intuido que él iba a meter la pierna hay creo que yo he notado que me quema tocó creo que no ha sido lo suficiente pero yo he rápidamente en cuanto sentido el leve contacto me me dejó caer sí que es cierto que que podía no haberlo pitado como ha hecho y creo que Casio bien bien arbitrarios luego el

Voz 0503 21:14 hoy operan básicamente y hace bien decirlo crece el Marquínez y cómo se marcha el Rayo Vallecano José Palacio hola

Voz 14 21:22 claro pero la verdad es que se marcha muy tocado se ya está en Madrid la ficción con Pacojo al frente sí sobre todo muy mosqueados con la actuación del bar otra jornada más porque creen ya el club que lo de el barco con el Rayo Vallecano in los arbitrajes no es cosa de casualidad incluso ven alguna mano negra detrás de el Bari prestar su tipo hace actuaciones que está viviendo el equipo de Pepa pues que le es verdad que sobre todo quema mucho en tanto que Mario Suárez que siga anulado en el minuto sesenta y cinco de partido era el posible dos justo cuando cinco minutos antes habían escuchado a luchar vincula por una doble amarilla en dos errores del del lateral peruano que está haciendo una temporada desastrosa yo es que se los dos les daba la Abidal Rayo Vallecano luego cinco minutos más tarde llegaba el tres a uno de Raúl García que era casi la la sentencia del partido son muchas cosas muchos errores en contra el Rayo Vallecano que parecen por lo menos nubosos digamos que no te ha pitado a todos los del conjunto madrileño y por eso en rueda de prensa Paco Jémez ha sido muy claro con Silva

Voz 0696 22:28 anímicamente muy bien fortalecido porque sé que es lo que ha hecho el equipo hoy no nos ha valido para gran aquí pero si no vale para ganar otro partido si tengo que perder un partido quiero perderlo como lo hemos perdido hoy dándose todo en contra de que mi equipo nunca perdió la cara al partido nunca hincado la rodilla siempre a seguir adelante también es cierto que no tenemos mucho más margen Artiles qué pasa ahí ya no somos capaces está cada vez más cercana es cada vez más cerca eso favorece a a la gente que está por arriba cuando no había Bach iba todo mucho mejor no hablar

Voz 14 22:55 bueno pero se sorprenden en el Rayo Vallecano que el bar no les está ayudando nada incluso puede haber algo por detrás porque partido se plantean Benito en un comunicado a los pero no porque hacen como hizo el presidente Quico Catalán para protestar me llamara Rubiales te también estaba muy bueno

Voz 0503 23:11 el Rayo no lo hace menos graves Palacio

Voz 14 23:14 por ahora no habrá hasta ahora segundo

Voz 1576 23:17 división en recuerdo cómo está la cosa Osasuna ahora mismo subir a Primera División sesenta y siete puntos acompañándole el Albacete con sesenta y uno zona de play off para Granada Cádiz Mallorca y Málaga por abajo desearían bueno el Reus por lo que ya sabéis el Córdoba el Nàstic y el Extremadura se coloca tan solo dos puntos por encima del descenso el Zaragoza que hoy ha vuelto a Palmar cero dos frente al Alcorcón Juan Carlos hubiera Zaragoza

Voz 0503 23:38 hola hola qué tal tiene mala pinta esto

Voz 0930 23:41 sí otra vez tiene mala pinta porque el Zaragoza la verdad que vienen en las últimas semanas haciendo un poco la goma no va estirando la distancia de seguridad con la zona de descenso pero después llega un partido como el hoy que ya hemos visto en más de una estación en La Romareda de Zaragoza proponen el zaragozano domina el Zaragoza dice

Voz 10 23:57 para crear las mejores ocasiones pero es el Rey

Voz 0930 23:59 al el Alcorcón con dos zarpazos y además hoy un ex zaragocista como Juan Muñoz hace que que los puntos de La Romareda esto hace que otra vez en Zaragoza que de ahí al borde del abismo con esos dos puntos como decías y hoy la verdad que la afición o parte de la afición ya ha cargado contra el equipo diría que por primera vez en lo que llevamos de

Voz 1793 24:21 de temporada y especialmente con futbolistas con Jorge

Voz 0930 24:23 Pombo Icon Álvaro Vázquez que al acabar el partido en lugar de como suele ser habitual quedarse con sus compañeros en el círculo central bueno pues aplaudir a la afición pues acoge esta viciado perdón iré ha ido a a vestuarios a la carrera así que pues las cosas otra vez muy difíciles para Real

Voz 1576 24:41 abrazo Yubero y otra gran ciudad ciudad muy poblada de España que tiene el equipo en Segunda División que está bastante mejor que el Zaragoza pero que ha decidido prescindir de su entrenador a pesar de estar en playoffs el Málaga

Voz 15 24:52 Justo Rodriguez hola hola buenas noches si es si a las seis de la tarde hizo oficial mediante un comunicado el Málaga la destitución de Juan Ramón López Muñiz en ese momento todavía era cuarto después de la victoria del Cádiz y el empate de la Albacer pues ahora mismo es esto está a seis puntos del Albacete del conjunto de Granada a doce del eh Osasuna que sólo dos equipos o los tres que que captan a subir directamente después de la derrota de ayer contra el Extremadura uno dos pues el jeque el presente del Málaga decidan de presidir de de Juan Ramón López Muñiz lo dijeron anoche la han hecho oficial esta tarde y a la espera de conoce quién va a ser el nuevo entrenador que posiblemente IU tiene el noventa y nueve por ciento de posibilidades en Víctor Sánchez del Amo que fue entrenador del Olympiacos y también de del Deportivo y que mañana va a entrenar por la tarde que viene con su cuerpo técnico y que se va a sentar el próximo viernes a la nueve de la noche en Alcorcón contra el conjunto madrileño el objetivo pues meterse en el play off para intentar ascender a Primera División tremendo como está lo de

Voz 1576 26:01 entrar en el play porque es obvio que el Málaga no está pasando por sus mejores momentos Tampoco el Deportivo La Coruña que mucho tiempo después esta incluso fuera de de play off ahora envió fuera de play off el Deportivo de La Coruña a uno de el Málaga y el Sporting Gijón que después de una gran remontada ahora mismo está a tres del conjunto malacitano mañana lo contamos gracias justo un abrazo y antes de irnos con la Fórmula uno el resto de las motos y también con con Francisco José Delgado con Pacojó porque se nos avecina una semana con mucho baloncesto con los cuartos de final de la Euroliga baloncesto minutito y medio con Bruno Alemany no la Bruno

Voz 0503 26:29 qué tal buenas noches el primer lugar la Premier League que está que arde hoy ha ganado el Liverpool al Chelsea

Voz 16 26:35 si además los dos goles a cero el Liverpool es verdad que en el primer tiempo ha sido más o menos igualado a lo mejor quizá el Liverpool pero bastante igual la Victory el partido en el segundo tiempo al la arranque de este segundo auto ha sido un vendaval auténtico el Liverpool con un golazo de Salah que sin dudas de los mejores de la temporada de la Premier League logró los goles que he marcado Cristiano cuando estaba en el Manchester United recibiendo en banda sacando el Un gol de ese estilo ahora mismo con la victoria del Liverpool importantísimo contra un uno de los gallos de la premio como si se pone líder con dos puntos más es verdad que un partido de que el Manchester City que también agradó en el día de de hoy y bueno al final victoria muy impactante pero es verdad que quedan al City cinco partidos y al digo

Voz 0503 27:18 el cuatro una carrera ante el no

Voz 1576 27:21 se ha tenido en cuenta que diseñaron está a punto de ser campeón en Francia el Bayern perdón en la Juve en Italia el Barça en España hay algunas ligas como la Bundesliga y especialmente la Premier que están atrayendo la atención de todo el mundo recuerda Liverpool le queda Cardiff Newcastle y Wolverhampton y al City cinco un partido más que al Liverpool el Tottenham United Barry Lester y Brighton vaya consta lazos ha agregado hoy el prisión Jermaine no

Voz 16 27:47 sí histórico resultado derrota por cinco goles a uno es verdad que las serio todo en contra Holanda anulado dos goles dan expulsado yo creo que de manera injusta a Bernard además serán lesionado dos jugadores en el en el primer tiempo en Beniel también Thiago Silva bueno que no la ha salido absolutamente nada y lo que ha hecho el el Lille que al final ha ganado con justicia de metido cinco al Partizán Jermaine sin nada raro ocurre en unas jornadas para la próxima edición de de la Champions ningún equipo con un presupuesto bastante bajo y fichando jugadores eh siempre a menos de diez millones de euros siempre siendo ante la temporada

Voz 1576 28:28 enhorabuena para ellos claro que sí tenemos jornada Champions martes miércoles y de Liga Europa vuelta de cuartos de final en ambos casos el jueves así que seguiremos escuchando los diferentes programas de deportes de la cadena ser un abrazo hacemos

