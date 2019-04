De La Rosa: "Al final los grandes pilotos se enfadan, y Leclerc lo hace porque es un gran piloto"

Voz 1 00:00 sí

Voz 0341 00:11 con Seppi con Pedro Martínez de la Rosa hola Ponce

Voz 1025 00:14 qué tal cómo estáis feliz madrugada Gran Premio

Voz 0341 00:17 China que nos deja un dominio absoluto de Mercedes y un adelantamiento en Ferrari que vuelven a las andadas

Voz 1025 00:26 crónica de una muerte anunciada lo de Mercedes estaba ahí parecía que podía ser hilo de Ferrari estamos con las órdenes de equipo que bueno me imagino que va a traer cola que yo creo que se les está empezando a calentar el agua y cualquier día de estos empezará la ebullición pero a ver qué te dice Pedro Martínez de la Rosa a ver qué piensa él hola Pedro

Voz 3 00:48 buenas noches tiene no sé a Pedro que no

Voz 0341 00:51 no se quiere mojar mucho Ponseti básicamente que el frío dejando el portavoz pero bueno lo lo primero de todo el el dominio absoluto de de Mercedes ha ganado Hamilton en China en la carrera disputada esta mañana a las ocho de la mañana hora peninsular española segundo botas tercero Vettel cuarto Verstappen quinto Leclerc y ahora hablaremos de Carlos Sainz que acabada la carrera pero ha sido décimo cuarto lo primero de todo lo de Hamilton huele a un dominio absoluto de Mercedes no sólo en la carrera hoy sino en general

Voz 1025 01:16 en todo el Mundial mala pinta por lo tanto para un mundial competido

Voz 4 01:20 bueno a ver en pie abro el fuego yo la verdad es que sí

Voz 3 01:24 bueno llevamos tres carreras de han habido dos carreras de dominio de Mercedes y una vez despejaría aunque luego por un motivo u otro no han no han conseguido ganar no entonces sí que es verdad que el Mercedes es muy superior al al a lo que esperábamos porque esperábamos una lucha de cuatro a ver si Ferrari o si es preocupante porque en tres carreras han conseguido tres dobletes que esto desde el año noventa y dos un equipo había conseguido un dominio tan aplastante en las tres primeras carreras no dicho esto esto es la Fórmula uno la evolución es constante y lo que hoy es un dominio de Mercedes puede acabar en un camino de Ferrari pero sí que a mi a mi personalmente me ha sorprendido mucho porque no me esperaba este dominio después de la pretemporada de Ferrari

Voz 1025 02:05 demasiado lío claro perdóname que ya que es que haya que tengo hilo del lío de Ferrari sí que te lo espera porque yo esperaba hombre órdenes de equipo no sabía pero que estemos así desde la casi la primera carrera con Ferrari Icon Leclerc ahí que se ha convertido en una especie de apisonadora para Vettel no sé yo yo no en Ferrari me está sorprendiendo primera porque esperaba que fueran pelín mejor segundo porque te juro que no puedo entender que llevamos tres carreras estén con ahora desde aquí

Voz 4 02:33 bueno yo estoy de acuerdo o osea yo

Voz 0341 02:37 en lo que han hecho es que a ver las órdenes

Voz 3 02:39 equipos son legales y perfectamente dentro del reglamento sea no hay nadie que va a meter órdenes de equipo adelante adelante con lo que pasa es que las órdenes de equipo tiene sentido a final de temporada cuando el campeonato está más decidido cuando tienes un número uno y número dos a un piloto que tiene más opciones que el otro entonces introduces órdenes de equipo introducir órdenes de equipo en las tres primeras carreras porque han habido tres órdenes de equipo en las tres primeras en favor de Vettel es un poco es un arma de doble filo porque digo esto porque al final la orden de equipo al al que la tiene que aceptar siempre tiene que aceptarlo uno cuando no no no está por detrás en el campeonato porque acaban de empezar pues es un poco contraproducente y al final te te puede explotar la avala la bomba las manos que decide osea es peligroso no entonces yo siempre soy partidario de las órdenes de equipo sí pero a finales de campeonato dejar que los pilotos luchen de tú a tú siempre y cuando se respeten en pista hay cosa que sea respetado muchísimo todas estas tres primeras cadenas

Voz 0341 03:39 eso es síntoma de que Ferrari está nervioso quiero decir que lo hagan ya en la tercera carrera que era lo que decía Ponseti

Voz 1025 03:44 bien bueno pero Álvaro no sé si es que está nervioso es que teniendo un lío ahí porque no pueden haber dado dos veces órdenes desde equipo Lecter que es que es de locos a Pedro yo yo yo

Voz 3 03:59 yo no yo no lo sé no lo entiendo veo os ojo bellos en el mano en su deber de hacer lo que quieran no pero realmente es lo sorprendente es que empiece el campeonato no tenga un número uno ni número dos ya introduzca órdenes de equipo porque estas penalizando un piloto cuando tú introduces una orden equipo estas penalizando pilotó en la primera segunda o tercera carrera sinceramente creo que es un poco prematuro y ya está no sea yo creo que el tema de las órdenes de equipo lo dejaré ahí al final cada equipo que es en el equipo como ellos quieran pero todos si tenemos nuestra opinión yo lo que creo es que Leclerc es un pelotazo y que al final un acepta una orden equipo aceptados y cuando lleva ya tres los cuatro hice pero bueno así es que acabamos de empezar

Voz 1025 04:42 sobre todo con esta temporada y luego el el ritmo de carrera de Leclerc no era inferior al de Vettel

Voz 3 04:48 que era muy muy parecido sea quizás desde el IVA a alguna décima por vuelta más rápido pero bueno John justificaba un cambio de posición porque entre a jugaran a soldaditos de plomo que lo llamo yo empiezo a oye déjalo pasará no era tal idea adelanta Verstappen no porque lo que ha pasado es que ver a Albert sea esa comido a Leclerc final con todo esto pero bueno oye tú cada equipo pues que gestione como ellos quieran el equipo de todos tenemos nuestra opinión yo creo que hay que ir con mucho mucho cuidado porque el final los grandes pilotos se enfada

Voz 1025 05:21 y esos días hubieran Rodrigo Noya y al final porque te está arrancando va cabeza Mercedes es que está en la otra porque me dice no es que están peleando primer y segundo dice bueno a lo mejor el equipo no quiere que pase de Nava y quiere que le hagan doblete bueno pues lo puedes entender pero es que aquí cien según lío por delante que sea Mercedes es pronto para pensar veo la clasificación ya ya sé que quedó Mundo Pedro y Ponseti pero Hamilton sesenta y ocho puntos sesenta y dos los Ferrari están cuarto vete el XXXVII quinto Leclerc con con treinta y cinco es proto pronto Pedro Ponseti para pensar que el principal rival de Hamilton que en sin ninguna duda es el principal favorito para ganar el Mundial va a ser botas pasar a su compañero de equipo

Voz 3 05:58 eh yo yo creo que a ver que esto no ha hecho más que empezar y han empezado muy bien los Mercedes y además Carlas que no tenían que gana como Bahréin la ganaron pero pero cuidado y yo creo que los Ferrari van a a remontar ya sea Ferrari Ferrari se realizó el coche si tienen tienen un gran equipo de grandes piloto se Leclerc que es un piloto muy interesante osea que vamos a ver pero sí que es verdad que esto es como el fútbol no cuando tienes mala varias posibilidades de meter gol Isaiah sólo tiras al poste que te va un penalti fuera y luego ha acabado pidiendo la hora o perdiendo el partido no pues esto es lo mismo tienes muchas eh tienes propiedades de ganar carreras que no ganas y luego a final de campeonato lo pagas y esto es lo que le puede pasar a Ferrari

Voz 1025 06:42 ay de Carlos Sainz que Ponseti pues de Carlos Sainz que ha estado peleando en la parte de atrás como una bestia porque ha estado ahí luchando por ganar algunas posiciones pero claro estamos hablando de que queríamos ver si en China teníamos opción de estar ahí en el Top seis top siete Top ocho y nueve en la verdad es que yo me queda un poco descolocado porque me me está escrito dando muchos McLaren porque me da la sensación de que tiene mucho más potencial del que hemos visto en esta carrera de China pero por otro por otro lado claro de pronto este baño de realidad es tremendo

Voz 4 07:21 bueno sí a ver a Carlos

Voz 3 07:24 el primero es que cuando sales en medio de ahí Le catorce quince que salían evitando Norris estas eh llamando al mal tiempo no porque realmente estás en medio de la gente de los pilotos más desesperados que intentan remontado hacer una salida a la salida de huida no pues Carlos ha encontrado con lleva opuesto a él y ha hecho Strike con su compañero de equipo con dándonos Renzi y a partir de ahí bueno ha hecho un carrerón porque su ritmo era muy bueno era era un ritmo para estar entre los primeros pero cuando va a ser un pretexto para cambiar el morro en las primeras vueltas en una carrera ya te has círculo yo que estás estás muerto no pero bueno el potencial está ahí Carlos está conduciendo muy bien y yo me quedo con el ritmo y la velocidad mostrar Mclaren estas carreras tú ir bien en muchas carreras y muy buenas para Carlos cosa que tranquilos que

Voz 0341 08:12 Soto mensajes optimistas gran relata esa intranquilidad que sólo se llevan disputadas tres carreras aunque la única canalizados al momento sea la de hoy

Voz 3 08:20 sí sí por por por por el vuelta a vuelta el el ritmo del Mclaren de Carlos está anterior tirados a a ver si nos va a luchar con los tres equipos grandes pero sí que está mucho mejor que el año pasado no McLaren y eso eso a mí me da me dan motivo de optimismo y no seamos a partir de aquí hay que materializarlo no porque el problema que tiene Mclaren es que no bueno que no han materializado la todavía no entrar delante pero lo harán lo harán

Voz 1025 08:46 cuántos equipos tiene por delante McLaren ahora mismo de forma clara Ferrari Red Bull Mercedes

Voz 3 08:52 sí yo creo que están Renault también en ellos están ahí en sabes también esta lucha pero es una lucha lo lo dijimos a principio de temporada en el top ten no para los mejores pues ahí está McLaren y ahí debe estar que esto es una carrera de fondo quién evoluciona el mejor coche de aquí a final de tema

Voz 5 09:10 pues nada pues conseguirá acercarse más a los tres

Voz 3 09:13 grandes no ha desde el objetivo vamos a escuchar

Voz 0341 09:16 las palabras de Saint justo cuando rachas

Voz 0360 09:18 en el mundo del motor el mundo del deporte también cuando tan pasan tantas cosas fuera de tu control lo único que tienes que hacer es tener paciencia a seguir confiando en en uno mismo que las cosas hasta ahora la verdad que dentro del equipo dentro del coche está saliendo todo como como yo quiero lo único que cuando llega la carrera porque están pasando cosillas no así que una faena pero bueno ya vendrá la paciencia paciencia próxima aprueban Azerbayán

Voz 1025 09:40 se sí a ver qué tal porque es otra incógnita no ya no no me atrevo decirte que Ferrari ahí puede de nuevo estar delante porque debería pero no sé si va a pasar no sé si a Mercedes le va a ser casi tan fácil como hoy ganar la carrera y lo que sí que es pero encarecidamente es lo que dice Carlos que esa paciencia en manos de un poquito de de resultados y alguna alegría una veleta no estamos solos venga Ramos Casillas una tal

Voz 4 10:13 Pedro que yo yo creo que hacer vayan Azerbayán puede ser una buena carrera para

Voz 3 10:18 es urbano no párame aclara la Azerbayán circuito urbano tiene una recta de dos kilómetros es un circuito muy especial y muy difícil pero además con muros osea que cualquier error se paga pero de piloto y también de buena velocidad apuntabais más Clemencia algo ha mostrado este años distritos como Bahrein tal que son parecido a nivel de de velocidad apunta a Ical pues que que está ahí está ahí osea que tiene para dominar este Gran Premio Mercedes Ferrari hoy hay que tirar una moneda al aire realmente no porque visto lo visto pero bueno al final lo que sí sabemos es que ese era su Ferrari o Mercedes

Voz 0341 10:51 está secretas es verdad muy pronto así que te vas a ir a dormir enseguida yo en cuanto acabe el programa me voy a casa a seguir leyendo Vuelo diecinueve

Voz 1025 10:59 a mí me gusta tengo ahí sí ya mi libro que no pares de leer mi libro por Dios bueno pues éste no era que lo haría una vez espera que lo leo una vez ya para leerlo unas

Voz 0341 11:10 segunda vez tendría que ser como tú Biblia que efectivamente había pues sí

Voz 1025 11:13 Terra de Pedro adiós a estado talón Familia a Pedro un placer hasta dentro de un par de esa manitas

Voz 4 11:20 venga yo también me voy a leer Vuelo diecinueve hasta las sabe Ponseti que no lo sabía pero no grafias