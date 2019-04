Carrusel último tramo: Tercera parte (14/04/2019)

Voz 1 00:00 el Deportivo

qué tal cómo estáis feliz madrugada Gran Premio

Voz 0995 00:18 China que nos deja un dominio absoluto de Mercedes y un adelantamiento en Ferrari que vuelven a las andadas las vez

Voz 2 00:27 crónica de una muerte anunciada lo de Mercedes estaba ahí

Voz 1025 00:30 parecía que podía ser hilo de Ferrari estamos con las órdenes de equipo que bueno me imagino que va a traer cola que yo creo que se está empezando a calentar el agua y cualquier día de estos empezará la ebullición pero a ver qué te dice Pedro Martínez de la Rosa a ver qué piensa él hola Pedro

Voz 3 00:49 buenas noches que no sé a Pedro que no

Voz 0995 00:51 no se quiere mojar mucho Ponseti básicamente que estará dejando el portavoz pero bueno lo primero de todos el el dominio absoluto de de Mercedes ha ganado Hamilton en China en la carrera disputada esta mañana a las ocho de la mañana hora peninsular española segundo botas tercero Vettel cuarto quinto Leclerc y ahora hablaremos de Carlos Sainz que ha acabado la carrera pero ha sido decimocuarto lo primero de todo lo de Hamilton huele a un dominio absoluto de Mercedes no sólo en la carrera Radio sino en general todo el Mundial mala pinta por lo tanto para que haya un Mundial competir

Voz 4 01:21 bueno a ver en pie abro el fuego yo la verdad es que sí

Voz 3 01:25 sí lo vamos tres carreras de han habido dos carreras de dominio de Mercedes y una de Ferrari aunque luego por un motivo u otro no han no han conseguido ganar no entonces sí que es verdad que el Mercedes es muy superior al al a lo que esperábamos porque esperábamos una lucha adecuadamente de Mercedes y Ferrari eh es preocupante porque en tres carreras han conseguido tres dobletes esto desde el año noventa y dos uno en ningún equipo había conseguido un dominio tan aplastante las tres primeras carreras no dicho esto esto es la Fórmula uno la evolución es constante y lo que hoy es un dominio de Mercedes puede acabar en un camino de Ferrari pero sí que a mi a mi personalmente me ha sorprendido mucho porque no me esperaba este dominio después de la pretemporada de Ferrari

Voz 1025 02:06 demasiado lío caro perdóname que ya que es que haya que le tengo hilo el lío de Ferrari se en espera porque yo esperaba hombre órdenes de equipo no sabía pero que estemos así desde la casi la primera carrera con Ferrari Icon Leclerc caí que se ha convertido en una especie de apisonadora para Vettel no sé yo yo lo he Ferrari me está sorprendiendo primera porque esperaba que fueran pelín mejor y segundo porque te juro que no puedo entender que llevamos tres carreras de estén con órdenes de equipo

Voz 4 02:34 bueno yo estoy de acuerdo es en la vida

Voz 0995 02:37 en lo que han hecho es que a ver las órdenes

Voz 3 02:40 equipos son legales y perfectamente dentro de reglamentos a no hay nadie que a meter órdenes de equipo adelante adelante con lo que pasa es que las órdenes de equipo tiene sentido a final de temporada cuando el campeonato está más decidido cuando tienes un número uno y número dos a un piloto que tiene más opciones que el otro entonces introduces órdenes de equipo introducir órdenes de equipo en las tres primeras carreras porque han habido tres órdenes de equipo en las tres primeras en favor de Vettel es un poco es un arma de doble filo porque digo esto porque al final la orden de equipo al al que la tiene que aceptar siempre tiene que aceptarlo uno cuando no no no está por detrás en el campeonato porque acaban de empezar pues es un poco contraproducente y al final de te puede explotar un lavan la bomba las manos que decididos a es eso no entonces yo siempre soy partidario de las órdenes de equipo sí pero a finales de campeonato viajar que los pilotos luchen de tú a tú siempre y cuando se respeten en pista no hay cosa que se han respetado muchísimo todas estas tres primeras caídas

Voz 0995 03:39 eso es síntoma de que Ferrari está nervioso quiero decir que lo hagan ya en la tercera carrera que era lo que decía Ponseti Tito

Voz 1025 03:45 bien pero Álvaro no sé si es que está nervioso es que teniendo un lío ahí porque no pueden haber dado dos veces desde equipo que es que es de locos

Voz 2 03:56 Pedro ciudadanos claro yo yo yo

Voz 3 04:00 yo no yo no lo sea no entiendo e os ojo bellos en el mano en su deber de hacer lo que quiera no pero realmente es lo sorprendente es que empiece el campeonato no tenga su número uno en el número dos ya hay órdenes de equipo porque estás penalizando un piloto cuando tú introduces una orden equipo está penalizando en pilotos en la primera segunda o tercera carrera sinceramente creo que es un poco prematuro y ya está no sea yo creo que el tema de las órdenes de equipo lo dejaré ahí al final cada equipo que tiene el equipo como ellos quieran pero todos si tenemos nuestra opinión yo lo que creo es que Leclerc es un piloto hizo que al final un acepta una orden equipo aceptados y cuando lleva ya tres o cuatro hice pero bueno así es que acabamos de empezar

Voz 1025 04:42 sobre todo con esta temporada y luego el ritmo de carrera de Leclerc no era inferior al de Vettel

Voz 5 04:48 si no me era muy alto

Voz 3 04:50 muy parecido sea quizás

Voz 5 04:53 el iba alguna décima por vuelta más rápido pero bueno no

Voz 3 04:55 justificaba un cambio de posición porque entre que jugaran a soldaditos de plomo que lo llamo yo empiezan a oye déjalo pasará no era tal ITEL adelanta Verstappen no porque lo que ha pasado es que

Voz 4 05:06 tal vez sea esa comido a Leclerc calcinada con todo esto

Voz 3 05:09 pero bueno oye tú cada equipo pues que gestione como ellos quieran el equipo todos tenemos nuestra opinión yo creo que hay que con mucho mucho cuidado porque el final los grandes pilotos se enfada

Voz 1025 05:22 no sé si eso hubiera y al final porque te está arrancando la cabeza Mercedes que está la otra porque me dicen que están peleando primero y segundo dices bueno a lo mejor el equipo no quiere que pase de Nava y quiere que hagan doblete bueno pues lo puedes entender pero es que aquí cien según lío por delante que sea Mercedes

Voz 0995 05:40 es pronto para pensar veo la clasificación ya ya sé que quedó Mundo Pedro y Ponseti pero Hamilton sesenta y ocho puntos botas sesenta y dos y los Ferrari están cuarto vete el XXXVII quinto Leclerc con con cinco es proto pronto Pedro Ponseti para pensar que el principal rival de Hamilton quien sin ninguna duda es el principal favorito para ganar el Mundial va a ser botas pasar a su compañero de equipo

Voz 3 05:59 eh yo yo creo que a ver que esto no ha hecho más que empezar han empezado muy bien los Mercedes y además Carlas que no tenían que gana como Bahréin la ganaron pero pero cuidado y yo creo que los Ferrari

Voz 4 06:12 Ana para remontar ya se ha cerrado

Voz 3 06:15 Lee se realizó el coche si tienen tienen un gran equipo grandes pilotos se Leclerc es un piloto muy interesante osea que vamos a ver pero sí que es verdad que esto es como el fútbol no cuando tienes mala varias posibilidades de meter gol Isaiah sólo tiras al poste un penalti fuera y luego acabas eso pidiendo la hora o perdiendo el partido no pues esto es lo mismo tienes muchas eh tienes por ciudades de ganar carreras que no ganas y luego al final de campeonato lo pagas

Voz 0995 06:41 si esto es lo que le puede pasar a Ferrari idea

Voz 1025 06:44 carros sabéis que Ponseti pues de Carlos Sainz que ha estado peleando en la parte de atrás como una bestia porque ha estado ahí luchando por ganar algunas posiciones pero claro estamos hablando de que queríamos ver si en China teníamos opción de estar ahí en el Top seis top siete ocho y nueve en Irak y la verdad es que yo me he quedado poco descolocado porque me me está explotando a muchos McLaren porque me da la sensación de que tiene mucho más potencial del que hemos visto en esta carrera de China pero por otro por otro lado claro de pronto este baño de realidad es tremendo

Voz 4 07:22 bueno sí a ver el Carlos

Voz 3 07:25 el primero es que cuando sales en medio de ahí el catorce quince que salían Gorriz de estas eh llamando al Martín pues no porque realmente estás en medio de la gente de los pilotos más desesperados que intentan remontar una salida a la salida de huida no pues Carlos ha encontrado con que la lleva opuesto a él y ha hecho Strike con su compañero de equipo con dándonos y a partir de ahí bueno ha hecho un carrerón porque su ritmo era muy bueno era era un ritmo para estar entre los primeros pero cuando haces un pit stop para cambiar el morro en las primeras vueltas en una carrera ya te has círculo yo que estás estás muerto o no pero bueno el potencial está ahí Carlos está conduciendo muy bien y yo me quedo con el ritmo y la velocidad acá mostrar McLaren estas carreras tú tu bien en muchas carreras y muy buenas para Carlos Seacrest tranquilos que

Voz 0995 08:13 exacto mensajes optimistas relata Ana intranquilidad que sólo se llevan disputadas tres carreras aunque la única que ha finalizado al momento sea la de hoy

Voz 3 08:20 sí sí por por por por el vuelta a vuelta el el ritmo del Mclaren de Carlos está anterior Peter tirados a ver haber nos va a luchar con los tres equipos grandes pero sí que está mucho mejor que el año pasado no McLaren y eso eso a mí me da me dan motivo de optimismo y no seamos a partir de aquí hay que materializarlo no porque el problema que tiene Mclaren es que no bueno que no han materializado la todavía no

Voz 1025 08:46 claro ante lo ahora cuántos equipos

Voz 0995 08:48 n por delante McLaren ahora mismo de forma aclara

Voz 6 08:51 Rushdie Red Bull Mercedes

Voz 4 08:53 sí yo creo que están Raynaud también no

Voz 1025 08:56 es decir de ellos están ahí

Voz 3 08:59 quien sabe están en esta lucha pero es una lucha lo lo dijimos a principio de temporada en el top ten no para los diez mejores pues ahí está McLaren y ahí debe estar que esto es una carrera de fondo quién devoluciones mejor el coche de aquí a final de temporada

Voz 7 09:12 es conseguir a acercarse más a los tres grandes no ha sido el objetivo

Voz 0995 09:16 fijaos vamos a escuchar las palabras de Sáenz justo cuando siempre

Voz 0360 09:18 en rachas el mundo del motor el mundo del deporte también cuando tan pasan tantas cosas fuera de tu control lo único que tienes que hacer es tener paciencia a seguir confiando en en uno mismo que las cosas hasta ahora la verdad que dentro del equipo dentro del coche está saliendo todo como como yo quiero lo único que cuando llega la carrera pues están pasando cosillas no así que una faena pero bueno ya vendrá la paciencia paciencia próxima aprueban Azerbayán

Voz 1025 09:41 Bono se sí a ver qué tal porque es otra incógnita no ya no no me atrevo decirte que Ferrari ahí puede de nuevo estar delante porque debería pero no sé si va a pasar no sé si a Mercedes le va a ser casi tan fácil como hoy ganar la carrera y lo que sí que espero encarecidamente es lo que dice Carlos que esa paciencia en bañando de un poquito de de resultados y alguna alegría

Voz 0995 10:07 es una veleta no estamos

Voz 2 10:09 con Ramos Casillas uno

Voz 4 10:13 Pedro yo yo creo que hacer vayan hacer vayan puede ser una buena carrera eh para

Voz 3 10:19 para párame clara circuito urbano tiene una recta de dos kilómetros es un circuito muy especial es muy difícil pero además con muros ya que cualquier error se paga pero hubo de piloto y también de buena velocidad apunta y el McLaren Si algo ha mostrado este años distintos como Bahrein tal son parecido a nivel de de velocidad apunta Ical pues que que está ahí está ahí osea que tiene para dominar este Gran Premio Mercedes Ferrari hoy hay que tirar una moneda al aire realmente no porque visto lo visto pero bueno al final lo que sí sabemos es que ese era algo Ferrari o Mercedes

Voz 8 11:38 pues después de

Voz 0995 11:40 Sara gris en el día de hoy en en en Austin has quedado todavía pendiente contarles que había pasado en las otras dos entradas en Moto2

Voz 1104 11:50 a Moto2 Victoria victoria a Thomas Luthi es el piloto más veterano de la categoría de hecho ha estado en ella desde su nacimiento en dos mil diez con la excepción de la temporada pasada ha dicho que fue lo tenemos eh ha vuelto esta temporada y además le ha venido de maravilla es para atrás porque con la que saca el líder pues la Perón Borges importante en la general italianos apostó tercero a cinco puntos de del terreno segundo permanecen alemán repente así también según el día de hoy y ojo que Jorge Navarro valenciana consiguió su primer podio en la categoría intermedia al terminar tercero el gran derrotado del día ha sido Alex Márquez se salía segundo tenía ocasión de de pelear por la victoria hasta el grupo de cabeza ha ganado y han permitido empatar a puntos con Lorenzo Baltasar Reed sin embargo nada más que ha sido capaz de terminar quinto superado incluso por Mattia Pasini cree en esta carrera sustituía al lesionado Augusto Fernández Pino todo el equipo de Sito Pons

Voz 0995 12:45 Moto3

Voz 1104 12:47 pues se Moto3 alegría española Pavelló doblete de los nuestros con triunfo de Aaron Canet y segundo fantástico también de tome Macià además se da la circunstancia de que ambos están ahora mismo al frente de la general de la categoría pequeña empatados a cuarenta y cinco puntos figura por delante de Canet son amigos desde críos Carrusel se dan collejas de enanos llevan conocido para la vida bueno pues es bonito no verles en lo más alto de los dos terceras sido Miño y ojo que los chavales con mucho futuro también esta categoría Raúl Fernández que ha terminado se tiene que Alonso lo Texas en octavos han dado el gustos amargado el lujo de liderar por vez primera durante distantes

Voz 2 13:24 en una carrera del Mundial gran trabajo como siempre un abrazo otra parte vamos a ver yo creo que hasta ahora no hacemos nada una pausa muy breve y cerramos con Francis

Voz 9 14:19 tenía yo ganas de hablar con Francisco José Delgado Pacojo porque hay cositas de baloncesto tanto masculino como femenino

Voz 2 14:25 Francis José Delgado para juego hola Joe hola Álvaro yo también tenía contigo no me preguntes por qué pero mira aquí estamos

Voz 0995 14:31 hace tiempo que no te manda notas de voz por otra parte pero bueno

Voz 9 14:34 al menos tenemos la antena de la Cadena SER para poder hablar tuyo que es algo que me emociona y me encanta cada día jornada veintisiete de la Liga Endesa ACB bueno ayer ganó el Barça hoy lo ha hecho el Madrid quizás lo más destacado sin sorpresas no

Voz 0893 14:46 ese es al presas por la parte de arriba sin sorpresas el Real Madrid había vencido además de de manera cómoda por veinticuatro puntos de diferencia aunque el partido ha sido muy raro porque hasta el descanso a Clos iban muy igualadas sólo ganaba al Real Madrid por dos puntos al descanso pero luego en la segunda parte es como si el Real Madrid hubiera puesto las pilas yo hubiera hecho una especie de ensayo para la semana que viene por delante y acabado arrasando a Obradoiro noventa y cuatro setenta con un recital sobre todo desde el lanzamiento de tres yo diría de los dos equipos porque entre los dos han anotado treinta catorce el Real Madrid dieciséis Obradoiro bueno pues ese yo creo que el Real Madrid a ver sin desmerecer al equipo gallego ya tenía un poquito a la vista puesta sobre todo a partir del tercer cuarto en sus enfrentamientos de Euroliga de esta semana

Voz 0995 15:30 ha reservado jugadores esto se hace también en baloncesto reservar jugadores de cara a una semana tan crucial como esta que que se avecina para el Madrid

Voz 1758 15:36 no había jugadores mutuamente Sergio Llull no estaba porque está lesionado si te entiendo cómo resuelva lo que lo que ha hecho con Anthony Randolph porque lo la reserva de alguna manera luego ha habido jugadores que han jugado quizás un poquito menos de lo que pensábamos como hacer que ha jugado en torno a once minutos Rudy Fernández con el partido que ha hecho tan sólo dieciséis minutos en Kansas sí la verdad es que ha habido un poquito digamos de rotación y la reserva del Real Madrid de cara al partido de la Euroliga

Voz 0893 16:03 no partido los partidos de la Euroliga de la semana que viene

Voz 0995 16:06 vamos con ello pero por cerrar esta jornada de ACB no ha jugado Valencia Basket que juega mañana eh y frente al Alba Berlín en la Eurocup el viernes verdad juega mañana el tercer partido del resto de encuentros algo que destaque es

Voz 1758 16:20 sí bueno lo importante es que mañana Valencia Basket pueda ganar al Alba Berlín casos

Voz 2 16:24 muy mal ante porque si gana la Eurocup Valencia

Voz 1758 16:27 próxima temporada están la Euroliga es decir que es un título que tiene premio en cuanto a la jornada de este fin de semana yo creo que el partido clave se ha vivido en Madrid pero no por la mañana sino por la tarde con la victoria de Movistar Estudiantes ante Cafés Candelas noventa y cinco sesenta y dos la verdad es que ha arrasado el Estudiantes sobre todo gracias a un gran Nick Caner ley en el partido casi por fijarnos en la zona baja de la tabla el otro partido que se disputaba por aquí el Montakit Fuenlabrada Herbalife Gran Canaria con victoria visitante también es muy importante para los de Pedro Martínez porque tanto estudiantes como las diez victorias y cortan en dos la zona del del descenso y luego yo creo que la canasta viral de del día que cada día tiene una cara

Voz 0893 17:07 hasta viral

Voz 1758 17:08 porque como casi todos hombres y la alta grado Nicholas provisto la el base de El Divino aseguró Joventut en un empate a ochenta y cinco en el último instante canasta triple A una pierna estilo Marcelinho Huertas para ganar su partido imponer al divina seguro Joventut nuevamente en posición de playoff sexto clasificado yo creo como equipo revelación junto a técnico Zaragoza de esta temporada

Voz 0995 17:27 es decir que el argentino no solo de vez en cuando anota más de cincuenta puntos sino que también hace canastas estratosféricas hace esas cosas quedan siete jornadas para que acabe la Liga Endesa ACB al mismo nivel técnico y los cruces de primero serían a Zaragoza Real Madrid Manresa Baskonia Joventut y Unicaja Valencia Basket a ver lo de la Euroliga de esta semana lo primero de todo información de servicio para la gente que escucha deportes en la Cadena Ser el Barça y el Real Madrid juega miércoles y viernes

Voz 2 17:53 correcto el Baskonia martes y jueves exacto

Voz 0995 17:55 Baskonia fuera el Madrid en casa que empiezo por lo del Barça el líder de la Liga Endesa ACB juega miércoles y Berna es juegan Estambul frente al Anadolu Efes cómo lo ves al cincuenta monta

Voz 1758 18:06 y lo veo complicado verdad hay una cosa que bueno ves una tradición en los últimos años que es el quinto clasificado de la Euroliga suele llegar a la Final Four y sacarle al cuarto

Voz 5 18:17 el Barça fue quinto cuarto sucias no

Voz 1758 18:20 de la tradición luego hay otra cosa que va más allá de la tradición deje Efes Pilsen ha hecho una temporada Anadolu Efes una temporada estupenda dificilísimo robarle una victoria en Estambul así que bueno para qué vamos a andar nos con líos en Barcelona está muy bien el Barça está muy bien de hecho es el líder

Voz 0893 18:39 o de la Liga Endesa pero yo creo que el Barça

Voz 1758 18:41 para volver a estar entre la élite lo que tiene que hacer es meterse en la Final Four Le está muy bonito ganar copas está muy bien llegar a la final de Liga pero el Barça del aficionado del Barça lo que le quieren ver a su equipo es luchando por el cetro continental yo creo que este es el año para dar el paso pero se va a encontrar que para dar el paso va a tener un rival muy complicado en Turquía

Voz 0995 19:00 te atreves a dar porcentajes de las tres ferias con españoles de te puedo meter en esta hora de la noche no

Voz 2 19:05 es lo que tú quieres pero yo veo portada Efes Barça

Voz 1758 19:09 es el Barça y cincuenta y cinco o cuarenta y cinco a favor de los tú

Voz 0995 19:15 vale es real para el Real Madrid Panathinaikos primero te pregunto sin Llull cuantos partidos Se sabe o es una incógnita

Voz 1758 19:21 los dos primeros seguro el tercero yo diría que también si en el cuarto lo necesitara yo creo que Llull llegaría aunque muy justito yo creo que en el quinto sí que estaría más o menos así desde luego es la semana que viene seguro que no y en la siguiente semana hay que poner el interrogante a ver cómo cómo ha evolucionado lesiones

Voz 0995 19:41 mejor para el optimismo español mejor que lo del Barça lo ves lo del Madrid Panatinecos

Voz 1758 19:46 si estuviera Llull yo sería mucho más optimista sabiendo que está Galatea en el equipo rival que es el base de la Euroliga ahora mismo más en forma pero sí lo veo un poquito mejor aún así pero tampoco te creas tú que voy a tirar los cohetes y cincuenta y cinco cuarenta y cinco

Voz 2 19:59 al Real Madrid

Voz 0995 20:00 madre mía vallados eliminatorias y el CSKA Baskonia me equivoco si me dices que el CSKA lo más normal es que gane fácil a Baskonia o el hecho de que el Baskonia también juegue el que juegue que la Final Four de este año sean Vitoria no se iguale puede dar un poquito más chance prosigue el CSKA de Moscú siempre apareció como un ogro no para el Baskonia

Voz 1758 20:17 es un ogro es un equipo complicadísimo no recuerdo la estadística pero son un montón de veces en los últimos veinte años diría que más de quince las que ha estado en la Final Four el CSKA de Moscú otra vez otra cosa es que gane títulos pero siempre se planta en la final pero no sé si tengo un pálpito raro con con respecto a la eliminatoria no diré que que va a llevar el Baskonia fácil ni esto pero veo que es Shengelia está mucho mejor quiero decir primero Arce ha recuperado ya ha llegado para estar en esta eliminatoria la alforjas en Vitoria yo sé que todo el mundo da favorito al CSKA y además lo da favorito pues te digo el porcentaje general sería un ochenta veinte pero yo no voy a poner setenta treinta con un sesenta y cinco XXXV porque de verdad no no lo digo por congraciarse con Vitoria

Voz 0995 21:03 yo también tuve una opción extrañado de que

Voz 1758 21:05 qué Baskonia muy mejorado con mucho ímpetu y con mucha moral pueda llegarle a dar la sorpresa

Voz 0893 21:10 enfrente cada

Voz 0995 21:11 ojalá que semanita tan chula eh que que parece que durante muchos meses estábamos que si la jornada diez veinte treinta de la fase de grupos de baloncesto que se hace no se si un poquito aburrida o pero llegan los cuartos de final vamos a mí el formato me me encanta para cerrar contigo Joe Euroliga femenina de baloncesto campeona le Katerin Burgo con entrenador una jugadora española que bueno que lo está apretando allí con perdón de la expresión

Voz 1758 21:36 no no no piezas perdón hay que ponerse de pie para hablar de Alba Torrens realmente es impresionante salvo que lo que hace esta mujer lo que haciendo esta mujer en el en el baloncesto ya no en el Espanyol que es la líder de la selección durante el último lustro sino en el baloncesto continental con el título de hoy Alba Torrens se convierte en la jugadora española que más Euroliga levantar

Voz 5 21:59 no con cinco cinco Euroliga con tres barbaridad diferente oro ya hasta

Voz 1758 22:04 ahora tenía Sancho Lyttle cuatro como como española junto con Alba Torrens pero Alba Torrens ha conseguido hoy el repóquer es verdad que lo bueno de todo esto es que ganara el equipo que ganara de la Final Four iba a ganar una española que con perdón es la leche es decir que hayamos ha sido una jugadora española por lo menos luchando por el título de la de la Euroliga pero es que encima Alba Torrens es muy importante en el Katerin Burgo ha hecho muy buen partido hasta el diecisiete de valoración hice lleva otro título a casa es la coleccionista de títulos también el entrenador Méndez se lleva al segundo título con el Ekaterimburgo

Voz 0893 22:36 es decir que bueno podemos decir que no hemos metido un equipo español como podíamos pensar con Perfumerías Avenida quizás es el que más cerquita ha llegado a estar pero a la representación española y la potencia del baloncesto femenino español se ha vuelto a demostrar en la Euroliga con Alba Torrens

Voz 1025 22:52 como máximo aprobado ACB preveía Euroliga

Voz 0995 22:55 hay pos Euroliga ACB llega un menú bastante bocadito con Paco

Voz 2 22:59 ahora te escucha sale deportivo Si también el te ibas que te tienes un día bastante interesante un abrazo un abrazo como vetado

Voz 9 23:09 Héctor Faubel Álvaro muy buenas buena que la pasada Joaquín

Voz 0691 23:12 bueno pues que Ana muy durante el derbi sevillano unos ladrones asaltaron su casa en la localidad donde él reside en Mairena del Aljarafe la Guardia Civil ya lo está investigando ya afortunadamente que decir que cuando esto ocurrió por la familia de Joaquín no estaba en casa estaba en el estadio viendo el partido al saltar las alarmas en la policía llegó bastante rápido y evitó que se llevase en objetos de gran valor esos ladrones

