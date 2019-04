Maite Pagazaurtundúa: "Los matones abertzales lo que quieren es acabar con la libertad de conciencia de los vecinos"

Voz 1727 00:00 Maite Pagazaurtundúa muy buenos días buenos días cómo está antes de nada bien ayer lo veíamos entera valiente fuerte ahí en esa plaza donde no la dejaban hablar se lo esperaba

Voz 0192 00:13 bueno yo la verdad es que pensaba que no que no iba a ser tan intenso porque en realidad

Voz 1 00:23 en Rentería o en Hernani Mondragón

Voz 0192 00:27 tantos en sitios así uno en San Sebastián pero pero en localidades donde el mundo de Batasuna ha tenido dos décadas y décadas de poder y sigue teniéndolo ya existe un techo de cristal eh el constitucionalismo tiene techo de cristal es mucho más invisible los turistas desde luego no se darán cuenta pero pero es como que te dejan vivir tu vida personal pero hay tabúes no puedes decir palabra política pública que sea favorable a ser ciudadano español como ya existe ese esos techos de cristal que no les interesa esa mente mostrar que además de esos techos de cristal hay un fondo un fondo de políticas identitarias de identidades excluyentes que no se muestra todos los días que con supuestos muchísimo mejor que cuando nos perseguían para asesinarlos pero que han hecho muchísimo daño que han quiero muchísimo miedo en el cuerpo y que la gente de Rentería que que vota a partidos pues como ciudadanos sean muchos a pocos porque ha hecho mucho daño sacas esa estigmatización este esa autocensura que provoca cuando cuando hay un poder con muy hegemónico desde el punto de vista identitario yo no pensaba que no iba a demostrar eso que también llevan dentro yo conozco muy bien Rentería yo no soy una turista en Rentería

Voz 1727 01:54 es el horror el dolor lo que ha vivido Euskadi no desaparece la noche a la mañana es decir cuando la banda terrorista es derrotada deja de matar luego hay procesos que son mucho más lentos en el tiempo eso no lo borra todo no es en ese proceso en el que está a una Euskadi o así lo queremos ver desde fuera

Voz 0192 02:16 sí en los procesos de pos terrorismo son siempre tienes mucho fango tienen tienen mucho arrastre de materiales que que hay que ir retirando porque hay muchas cosas podridas el problema de fondo es que

Voz 1 02:32 el mundo de ninguno herederos de

Voz 0192 02:34 de ETA absolutamente corresponsable en la persecución política que estos lo sabemos todos juega muy bien con los tiempos por una parte con la publicidad pero cuando ellos lanzaban mensajes eran editados a toda piensa a los titulares que ellos querían pero no la letra pequeña el problema de fondo es que ellos quieren uno reescribir la Historia hijos legitimar su actividad el pasado y eso además juegan con otros actores políticos a intentar cargarse la transición porque de esa manera justificarían su pasado eso es lo que es grave y que no se de que bueno pues con todo cariño los paralelismos yo desde luego groseramente no les voy a poner pero en la plaza de ayer de Rentería los paralelismo se los habían puesto los matones habían puesto esos lazos amarillos en fin esas banderas es es es las catalanas no las llevamos nosotros las llevaron ellos el problema de fondo vuelvo a decir tiene que ver con la libertad de conciencia que hay gente que no entiende que quien piensa distinto pueda hacerlo porque no es lo mismo yo yo respeto el el independentismo lo que no puedo tolerar es que se vulnere la RAE la ley o que se emiten te quitas la libertad de conciencia a mí más allá de que las políticas identitarias me parece un mal negocio por eso tamil exageró a Mitterrand dijo el nacionalismos la guerra porque porque las políticas identitarias no las políticas de ciudadanía democrática son las que nos interesan a todos porque son las que generan consensos eso eso eso es lo que de alguna manera cuando se exagera cuando los de no se quiero decir por el elemento del identitaria mismo por el elemento de es el ciclismo que llevan dentro y que muchas veces llevan a la irracionalidad

Voz 1727 04:21 bueno está bien hoy terminaron el acto sin mayores problemas ayer no después de ese horror que vivimos todos esas imágenes duras pensábamos que íbamos a volver a ver a gente tratando de silenciar a otros lo estamos viendo por desgracia pero el acto terminó sin mayores consecuencias verdad

Voz 0192 04:36 sí volverá Rentería naturalmente cuando pueda pero pero piensa que cuando hacer estos actos el acoso unos contra los otros cosos con toda la gente de Rentería de de Oñate que que no puede manifestarse como es eso eso eso tiene largo alcance esas políticas para hallar para que la gente no se atreva a decir a la peluquería para que para que no se que real que ya ha llegado la libertad entiende o sea que intentan seguir controlando de eso y lo de fondo pero de fondo tiene que ver con ese mundo que no es acoso y con ese mundo que quiere legítima del pasado esto esto lograr es verdad del cáncer de verdad está ahí

Voz 1727 05:18 bueno ultima pregunta Maite Pagazaurtundua qué le parece la reacción del resto de partidos políticos

Voz 2 05:24 pues la verdad es que no lo sé seguido mucho porque como hay huelga de pilotos citan tuve que coger un tren el Hendaya irme hasta Estrasburgo entre el pase no de nueve horas en el tren y no me he enterado de casi nada

Voz 1727 05:36 pues le ha mostrado su solidaridad y el Partido Popular que yo sepa o algunos al menos de el Partido Popular no me consta no me consta ninguna reacción no sé si me equivoco del Partido Socialista pero fue muy dura la de Pablo Echenique de Podemos en Twitter que dice que van ustedes en fin a incendiar la convivencia

Voz 0192 05:57 claro provocando como las mujeres de minifalda eso eso piensa Echenique tendría que mirar sus sesgos sus sesgos en lo que significa la libertad de los demás y lo que significa la vida de los demás

Voz 1727 06:14 Maite Pagaza gracias suerte de las selecciones