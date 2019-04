"Platos típicos de Semana Santa con los que disfrutar de Juego de Tronos"

No hay resultados

Voz 1727 00:54 hay tres asuntos para comentar esta mañana de Semana Santa de lunes de Semana Santa con los oyentes de Hoy por hoy uno de ellos precisamente ese el de la Semana Santa y sus platos y dulces típicos la cocina que se asocia a estas fechas que nos preguntábamos a primera hora pero se mantendrá todavía hacen en en los hogares españoles las torrijas los potaje es de Cuaresma

Voz 4 01:18 preguntaba Pepa si los elaboran usted eso sí los compran y tenemos muchos cocinó millas entre nuestros oyentes vamos con algunos ejemplos empezamos dando la bienvenida a una catalana desde Ibiza se llama

Voz 5 01:29 Ruth buenos días a todos pues sí en mi casa seguimos comiendo platos típicos de Pascua por ejemplo en Barcelona cocinar hemos una cazuela de bacalao con garbanzos uva pasa huevo duro Un buen sofrito de tomate está riquísimo aparte de las torrijas claro extrae de la mona de Pascua que compramos hecha en casa ahora lo cocina mi madre o mi cuñado porque mi abuela ya está muy mayor como para cocinar pero cada año no falla estaba riquísimo

Voz 6 01:58 feliz lunas feliz lunes para ti también Ruth muchas gracias

Voz 4 02:03 ese plato estrella que mencionaba Ronnie son un plato compartido por muchos como José de Barcelona

Voz 7 02:09 pues sin llevo las torrijas rezagado yo los garbanzos con bacalao y espinacas también pero yo no es por esta visión religiosa puesto que no no lo comparto estas pero bueno

Voz 4 02:21 con la tradición también sigue la tradición Raúl de Madrid

Voz 6 02:25 el potaje por lo menos un día no falta las torrijas ya vamos por la segunda hornada las tradiciones aunque sólo sea por eso por tradiciones pero vamos sobre todo porque está buenísimo la mantenemos porque forma parte de de nuestra cultura

Voz 4 02:39 también de la de Rosa

Voz 8 02:42 hacen torrijas las Alce por cierto mi marido y está bohemio y sin más Laure de Mar darnos cuenta de ello día ahora la que va aprendiendo es mi hija yo me mantengo al margen sólo para la mengua a un beso

Voz 4 02:56 yo soy como tú Rosa e igual Marge terminamos con Ingrid desde el Campo de Gibraltar

Voz 9 03:02 sí yo sigo la tradición de mi madre la comida típica hace de aquí de la Semana Santa en suelo hacerlo yo menos los postres que tengo mal habano salón cargo una señora que tiene un hermano maravillosa una vecina y además viene algo que delito sin que nos ayudamos mutuamente esos pues lo hacía feliz Semana Santa

Voz 4 03:24 el y Semana Santa para todos nuestro segundo asunto el Parlamento Europeo va a aprobar mañana una normativa de seguridad vial para limitar instalar en todos los vehículos un limitador de velocidad que adaptará la velocidad máxima a la velocidad máxima permitida en esa en esa vía Miguel de Plasencia dice que quiere saber un par de cosas

Voz 10 03:43 porque llevamos tantos años yo diría que toda mi vida con vehículos que se fabrican con tantos caballos de motor que a la vez alcanzan velocidades tan altas si después no los podemos utilizar la segunda este dispositivo inteligente va a tener también sentido común un sentido que sin duda es bastante necesario en la conducción en nuestras carreteras gracias

Voz 1727 04:06 gracias a ti Miguel vamos a trasladar estas preguntas a los expertos que hemos convocado a partir de las

Voz 4 04:11 no y media de la mañana desde Lleida Manel

Voz 11 04:14 bueno no parece una buena iniciativa lo que pasa es que me da un poco de tristeza no si para la correcta el pensar que cuando somos adultos necesitamos inhibidores para

Voz 12 04:24 cumplir las normas para no poner nuestra vida en peligro en fin aprendemos sólo tenemos que tener inhibidores que les obliguen de hacer deporte a comer a comer bien pues no no des ideas nl inhibidores para la vida terminamos con el lema

Voz 13 04:41 creo que va a tener muchísimos problemas a los conductores ya que la tecnología GPS la cartelismo a todos los días vemos que tiene Sorzano no hay entonces empalmó y por una vía que está cerca de una vez cincuenta pero nuestros era de noventa por de ciento veinte pero tendrá que iría a cincuenta porque GPS está entendiendo otra cosa por otro lado por su tráfico también interesa en algunas ocasiones impongo un poco más rápido para evitar un accidente o porque las condiciones del tráfico así lo aconseja

Voz 6 05:12 este último ejemplar lo comparte par de Alicante luego la escuchamos una hacías le mañana el Europarlamento tiene previsto aprobar media docena de medidas de seguridad para los coches a las nueve y media la ampliamos

Voz 4 05:28 esta madrugada se ha estrenado el primer capítulo de la última temporada de Juego de Tronos damos la bienvenida a la primera fanática de la mañana buenos días

Voz 6 05:35 al día siguiente hay por ahí soy blanca de si Almería nosotros hemos quedado mi casa un grupo de amigos de fanáticos de la serie para para ver el primer capítulo en directo esta última temporada de verdad es que no ha sido absolutamente espectacular lo más difícil hoy va a ser no no hace ninguna es algo que no está para hacer compras sale Boada

Voz 15 05:57 lo que les tienes que explicar blanca es cuántas dormido hoy porque estas llamando a la radio a las siete de la mañana

Voz 4 06:03 si no es la única que ha estado más de madrugada despierta y ahora también despierta buenos días

Voz 15 06:08 bueno es que hacen Julia de Alicante mira Pepa sin spoiler algo que sí que tengo que volver a revisar anteriores temporadas antes de ver el segundo capítulo bienvenido Dani un beso un beso grande Julia

Voz 4 06:23 cante nos quedamos con el segundo asunto el Parlamento Europeo va a aprobar una medida de seguridad vial todos los coches llevarán un limitador inteligente de velocidad a partir de dos mil veintidós Amparo no lo ve muy claro

Voz 16 06:34 que si por ejemplo más pero una carretera que sólo se puede ir a noventa lleva un camión delante que te está hinchando con el tubo de escape qué pasa que y lo puedes adelantar a lo mejor poner el coche haciendo el ciento diez no sé no lo veo muy claro debe haber otro sistema yo pondré el límite de velocidad para dentro de la ciudad porque hay algunos que van como locos pero para la carretera tengo mis dudas

Voz 4 06:56 terminamos José Antonio desde Evry

Voz 17 06:58 hago de Córdoba buenos días nosotros los camioneros si la gente conducimos autobuses llevamos muchos años con el todo nosotros no lo podemos desconectar porque además acarrea una sanción bastante fuerte