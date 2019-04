Acento Robinson: 'Alba Palacios, futbolista trans' (14/04/2019)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser acento Robin

Voz 1546 00:05 más

Voz 2 00:05 esto me hizo ver mi nada más

Voz 3 00:27 sí

Voz 2 00:33 son

Voz 4 00:36 Vinci de

Voz 1546 01:09 bienvenidos acento Robinson a sus treinta y tres años se ha convertido en la primera futbolistas trans género federada en España se define como jugador polivalente ya que su entrenador la tanto como extremo como defensa central en septiembre de dos mil dieciocho a principio de temporada marcado su primer gol con su equipo en la categoría preferente femenina con su equipo Las Rozas Club de fútbol contra su Getafe bajo el nombre de Alba era el minuto veinte del partido cuando aprovechó un centro desde la izquierda para rematar el varón fue el primero de una victoria uno cuatro aunque resultado eran lo de menos decía tenis tantas ganas dedicárselo a tanta gente que no sabe qué hacer al final se dedique a mi pareja

Voz 1 02:22 el lado humano del deporte con Michael Robinson

Voz 1546 02:26 pues algo muchas gracias por haber acudido la llamada de acento Robinson hoy vamos de papeles

Voz 6 02:32 bueno pues ahora ya he cogido el certificado de empadronamiento el nacimiento ya tengo bueno ya tengo el informe que se requiera aquí en España psicológico y Hospital que se que me está llegando todo el siguiente de tratamiento hormonal gasto para que me dejen tener mi DNI saque por fin después de todo esto ya puedo dentro de nada tendré miren eh

Voz 1546 02:55 por cierto han como ahora

Voz 6 02:57 al chico bueno inquieto era inquieto era travieso encanta correr muy extrovertido y alegre muy alegre una sonrisa

Voz 1546 03:10 ella amante del fútbol siempre

Voz 6 03:12 los tres años yo siempre bueno o Álvaro Alba siempre ha querido jugar al fútbol no me encanta me encanta el balón me encanta el pudo le ha sido mi pasión no y me daba igual hace jugar en la playa en el bosque en un campo cualquiera con sudaderas tiradas en el suelo como porterías da igual era era jugar al fútbol constantemente

Voz 1546 03:30 el equipo ya es Ciudad de Valencia

Voz 6 03:32 encantaba Pedja Mijatovic primero buenos en los pues al al Madrid Si bueno aunque con Piojo López

Voz 1546 03:39 tu tu padre de los futbolero

Voz 6 03:41 no nadie de mi familia si yo no no no no les gusta el fútbol y fíjate desde que empecé pudo le ahora son seguidores del fútbol y les encanta

Voz 1546 03:50 y es que tu entrenador dice que después levemente aunque esas jugando de extremo pero también puede ejercer de defensa central no tuve muy stopper eh

Voz 6 04:00 a ver lo que pasa es que al ser una persona buenos soy muy rápida de acuerdo entonces utiliza cuando ahí delante era rápidas extremo rápidas en tiza para cortar es cierto que no tengo ni idea de posicionarnos soy malísima la oposición pero bueno intenta ya era equipo donde sea no llegaba al final que bueno no acató mucho lo que dice entrenador IVE sin equipo en el deporte me pongo reporteras el extremo me pongo de extremo yo lo que es ayudar al equipo siempre siempre sea así yo las órdenes del entrenador siempre así

Voz 7 04:30 ya es más cercano y natural al final de un partido amistoso que jugamos en pretemporada pues mira te cuento letras sexualmente Carmen de sexo me gustaría un equipo entonces ella estaba un poco nerviosa intento despejar sus dudas a base de darle confianza de darle normalidad que yo creo que es lo más importante corre mucho ir buena jugadora de fútbol ahora tiene que tiene que adaptarse porque bueno al final es diferente jugar con chicos y yo lo desde fuera

Voz 1546 04:57 pues hemos hablado ya de tu primer gol que marcas con Las Rozas contra su de Getafe no se Victorio uno cuatro pero como tema la temporada estas metiendo alguno más

Voz 6 05:08 sí tengo mucha suerte no esté llevo veintidós goles en la en la Liga

Voz 1546 05:12 eso eso es súbete tú puede tener suerte marcara un gol dos tal vez pero veintitantos deja ese Soir mira a Álvaro jugador Alba jugadora como dista bueno muchísimo

Voz 6 05:28 al final cuando da testosterona tienes a niveles por debajo de una mujer nacida mujer una mujer CIS en este caso la potencia la fuerza que tenía antes lo pierdes no ya no corres como antes la resistencia Ana el la recuperación sobre todo de una carrera por la banda y con tienes que bajar ya no bajas no esa tu entrenador que te Viza gritar diciendo por favor lanzada Khan Equinoccio andando quizá trotando no me lo ha dicho un montón de es cierto que me cuesta mucho de la recuperación no es afinar de llevas un tratamiento que es bastante bastante duro pero para mí es el satisfactorio me me gusta no y bueno pues te pones al yo me encanta porque al final me me pongo al mismo nivel que que las chicas bueno aunque ahora es cierto que las chicas Manara gimnasios el fútbol femenino está cambiando muchísimo no a nivel profesional ves que hay que chicas que son muy grandes que son muy fuertes que que tiene unas piernas que que bueno que es increíble no sé cómo pegar al balón y Icex tu madre mía voy a tener que volver al gimnasio no sé qué voy a hacer con ellas no así que bueno y la verdad es que yo estoy disfrutando el fútbol femenino muchísimo porque es lo que siempre siempre Now y me encanta el fútbol vale yo yo nunca he dicho que no quería Juani con hombres ni tal pero me siento muy bien jugando por las chicas cuando a jugar con las chicas y bueno la diferencias que fútbol femeninos mucho más técnico que que el fútbol masculino masculino es cotiza más la fuerte la potencia no al final hemos visto hace poco no al al Atlético Madrid al Barcelona en el en el Wanda como llevan al estadio y es cierto que hoy de algunos comentarios de que se les queda un poco grande no al final los chicos es cierto que la potencia que tiene en campos tan grandes pues la saben utilizar pero bueno es otro tipo de juego que creo que que que es visto soy que que tampoco hay que criticar no pero pero bueno estoy contenta entonces

Voz 1546 07:14 dado algo de fuerza no pero puedo algo que ya como jugador piensa eso entrenas Giotto forma para recompensar por la fuerza ya perdido

Voz 6 07:27 la cabeza no al final yo creo que a todas la expresarnos pasa cuando ponemos en sentido a otro de mi caso bueno perderá potencia agudice la cabeza no antes era una cabra loca ahora piensa mucho más no cuando tengo el balón pues veo además las jugadas levantó más la cabeza intentó dar pases de hacer paredes cuando te falta potencia de buscas la técnica bueno en mi caso pues intentó también a ver te soy rápida vale entonces pero no me voy a ir de todas es imposible así que busco mis compañeras intento hacer siempre paredes buscar desmarques

Voz 1546 07:55 a lo largo de mi carrera quizá es mi mayor carencia el equipo era rápido en carrera pero en los primeros cinco metros mi costaban Congo dice que yo mucho quien cantaba mejorar mi mi reacción me acuerdo que mi entrenador en el de Michael los primeros cinco metros si corren con la cabeza no con el cuerpo es tu capacidad de leer el juego anticipar tenía razón poquito justo cuando ya no puedo creer tanto por qué Mi cuerpo no me permitía sí había adquirido esos primeros cinco metros porque efectivamente no se corren con el cuerpo sin cabeza

Voz 6 08:38 si no además tiene razón me acuerdo en jugador para mí que que era increíble no hay Fernando Hierro no tenía cintura no lo que pasa es que tenía muy buena posición al final si te das colocar bien en el campo de Isabel sabes posiciona te bien ganas mucho no aunque no tengas mucha velocidad aunque tengas mucha cintura de esas cortar bien los balones pues no no necesitas no entonces cuando pierdes cuando esa potencias a velocidad pues intentas posiciona tenga José de campo y así poder jugar mejor

Voz 1546 09:04 pues tengo una pregunta un poco más íntima con tu permiso el tema del el vestuario cuando eres Álvaro un chico jugando al siempre he querido jugar con con las chicas no a sentías

Voz 8 09:24 un

Voz 1546 09:25 una persona extraña en ese vestuario de chicos

Voz 6 09:28 sí a ver si es cierto que que bueno yo soy una persona que que intento que no piensa mucho las cosas pero cuando estás en El Vestuario y no te sientes bien con tu cuerpo oí ves que hay todo chicos estuve Éste no es mi sitio no al final es lo que lo que hay si quiere seguir jugando al fútbol es lo que me toca no me voy a ir a otro vestuario yo yo sola yo solo en aquel entonces nada más entrar entrenador nos dice no así que bueno y bueno pues me tocó a tragar un poco oí bueno estar con Ecos que bueno tampoco esto está tan mal no también hacen muchas bromas centro del Vestuario y te ríes pero sabes que no es tu sitio así que ahora sí es sitio hay exterior

Voz 1546 10:09 y tus compañeros te reciben con brazos abiertos

Voz 6 10:12 por su puesto fue fue algo increíble no yo es cierto que hay una cosa que recalco mucho de las mujeres son muy enfáticas ese pone mucho en la situación de la otra persona hay Ibon es de agradecer no como cómo me reciben y como tal al principio con muchas dudas no preguntando un montón de cosas pero luego lo que lo que se pidió no una más no Alba Palacios esto es un jugador Hay punto da igual no aunque sea transgénero no una

Voz 9 10:35 más sobre todo es una persona super alegre siempre está sonriendo siempre tiene una buena cara todo se lo toma bien las críticas cualquier cosa es una luchadora por por todo lo que está viviendo y sobre todo su forma como su forma es ser muy y entregada todo entregada a todo lo que hace todo lo que hacen

Voz 1315 10:57 es una persona que ha demostrado mucha fortaleza que demuestra mucha madurez ya que es una persona risueña es valiente de una persona que está todavía no se transmite muy muy buen feeling lucha positividad fuerzan y un ejemplo a seguir luchadora quizás es una es una luchadora IMA más referente

Voz 1546 11:18 la medida tenías cuando cuente que las chica bueno pues Dallas

Voz 6 11:26 siete años yo ya me empecé a dar cuenta que cada vez hay el iban por la misma dirección no me me fijaba mucho no podré de las mujeres no me gustan las mujeres pero también fijaba mucho en su cuerpo y no entendía porque no podía ser así al final yo fui avanzando de edad y bueno al edil no mucha importancia pero ya con catorce quince años cuando ya tienes un poco la cabeza más sentada bueno aunque es adolescente te das cuenta de que quiere ser como yo quería ser como una chica no hay estuve porque no puede ser como ya entonces pasa los días pasados días iré encuentras en el campo del pozo dar con que de repente aparece un equipo femenino de fútbol el que entren a tu lado no las ves jugando a los entrando tu madre mía porque no pude estar ahí no la entendía y yo en aquella época yo tengo treinta y tres años y apenas no vea el tema de Internet y el tema de la bici lo que ahora se está llevando mucho más en aquella época no no era más tenga visibilidad homosexual y todo esto pero ahora gente transgénero estaba desaparecida

Voz 1546 12:22 que la la sexualidad no tienen nada que ver con el género

Voz 6 12:26 no no hay mucha gente que se equivoca no me sorprendió mucho porque yo me he enterado mi hay dice pero entonces te gustan los chicos no yo con mi pareja ya quince años si yo me casé con ella siendo Álvaro y cuando me se lo comenté a mi madre ya que ya me había casado y demás pero entonces te gusta lo chicos Lotina que ver el ser en la identidad de género con él gusto de género sexual no hizo bueno mi madre yo creo que no entendía hace se quedó un poco paralizada de hecho estuvimos bueno casi siete meses casi un año sin hablarnos hasta que bueno entendió que que ese Álvaro no se había ido del todo porque yo no he cambiado realmente sigo siendo eh alegre sigo contando chistes la hago muy feliz Villar hasta superen conmigo no yo al final sólo cambia mi apariencia bueno mi estilo de vestir y bueno un poco amaneramiento pero tampoco soy tan soy no sé soy soy yo pero de chica

Voz 1546 13:21 y tal vez no tinieblas con quién hablar no o que si ya puedes hablar con tu pareja porque la conoces mucho tiempo pero claro conoció como Álvaro Elia fue la primera persona con quién hablaste de los sentimientos

Voz 6 13:38 sí yo cuando tenía ese de entre diez y diecisiete años no yo me encerraba mi cuarto no yo terminaba los entrenamientos de hoy a las chicas jugar y y bueno tampoco llorando en cuarto porque no me a hablar con mi madre natural a lo que mi hermana que tienen a tengo dos hermanas pero un pequeño y al final mi pareja no cuando cuando con mi pareja noto algo con ella no de que tengo mucho feeling mucho contacto y ves la primera persona con la que realmente creo que fíjate hemos que con mis padres hizo lo impiden contar poco a poco no es algo algo duro sé que que tampoco quería contárselo de golpe porque digo la pierdo medidas es una chica que que bueno les gusta lo chicos actualmente le gusta los chicos pero el gusto yo también una cosa un poco especial no se entonces bueno tuvimos muchos años porque fueron como seis años siete años de un tiro hay afloja de ahora puede será Alba pero ahora tengo que ir a la veo mal fue complica aún momento de la relación que dijimos que hacemos no sea esto no nos va a llegar no pero al final lo que seguimos juntas y fue ella no da que yo la yo se lo dije de una frase que no olvidar Le dije mira yo prefiero ser Álvaro no perderte hace d'Alba hay perderte no fíjate yo prefería ser Álvaro y ella me dijo que no que que ella le gusta como soy y además le gustaba cómo cómo era como Alba no era era increíble porque como Álvaro siempre está irascible al final que no estás bien contigo mismo contigo misma pues no no te encuentras bien hoy y fue ella quien dijo mira quiero verte bien vamos a dar el paso adelante no y bueno aquí estoy

Voz 1546 15:06 qué importancia damos a la a López tú andas

Voz 1913 15:12 de momento estamos pendientes como ellas comenta

Voz 1546 15:15 en el papeleo no con el día ni hay más tú de guapa hay tal y tiene tiene y con Álvaro ha habido momentos cuando pase es el de mi padre Aalborg donde estaba pero no tomes tal vez

Voz 6 15:29 la verdad es que es bueno a mía hay momentos que me resultan hasta graciosos no yo es una persona muy bueno que me da igual las cosas no y entonces yo me lo paso muy bien Él me dijo fíjate no existe

Voz 1855 15:40 si llegar a seguir y yo pues

Voz 6 15:43 la tarjeta pero yo pagaría no la ha cambiado

Voz 1855 15:45 me encanta porque cuando tú pides la cita y demás aparece como Álvaro Palacios y cuando vas a entrar ellos ven un número no y de repente dentro ni de Maale Álvaro Palacios Itu entrar por la puerta se te queda mirando lo inició mira medico entes con que me río un poco porque me parece super divertida no pero pone Álvaro para que dio no no soy claro le digo no he Alba que si dice ah vale vale ya hay algunos médicos con una gota de sudor avalaban esas colas no pero también es cierto que es un poco desagradable en algunos puntos no para

Voz 6 16:17 cuando fui a comprar un producto no tenía que pagar con tarjeta las tarjetas de crédito también están a nombre de poner Álvaro Palacios hizo bueno no sé por qué me pidieron el DNI sabe pidieron bien más que bien el DNI marque la tarjeta tan mal compre y de repente sacaba tarjeta miran nombre la tarjeta hice aquí pone Álvaro entonces digo yo no es que soy yo me enseñó el DNI tal bueno la verdad es que esas lo bueno que aquí en Madrid por lo menos aquí en Madrid la sociedad yo creo que está avanzando porque no pone ninguna pega nada la gente me mira y me dice no hay ningún problema no pasa nada es un poco embarazoso yo espero ya que con el DNI ya todo se solucione pero ojo yo lo agradezco mucho no como estamos avanzando y bueno yo de momento yo me río con el tema social y con los médicos Reyes ya ya me conoce

Voz 1546 17:04 hay un primer día no te sientes como sientes te sientes chica y luego pues hacer algo no cómo cómo se hace este este primer paso Kiki haces el primer paso para ser como él sábanas y Arda a Michael es vértigo

Voz 6 17:25 era el primer paso es vértigos como te vas a lanzar no yo el primer paso supuestamente al médico de cabecera no oí bueno que te pida quita con la única identidad de género que está Ramón y Cajal que es la única aquí en Madrid y bueno lo que pasa es que ellos no yo me acuerdo que no tenían ni idea entonces tú vas le dice al médico de cabecera ese no tenía unidad no sabían dónde deriva arte así que tuvo que yo a la entidad ajena diletante a pedir cita no pero sobre todo yo me acuerdo que era vértigo eran muchísimo miedo muchísimo yo lo paso muy mal Michael porque era como que Mi vida sabía que iba a cambiar ciento ochenta grados sanos como cuando te gusta lo chicos hola chicas tu vida a cambiar yo cuando tienes tanta ya tengo yo ya tengo una edad no ya tengo mi trabajo ya tengo mis amigos me pareja todo entonces dices tú ahora toda esta gente conozco de de presentar como Alba sea como que la mentido no yo me sentía hasta mal no es vértigo es como buf pues como Si te vas a lanzar un precipicio índices estuvo Hoppe lo hago no lo hago lo hago qué cosas no al final lo haces porque recuerdas que cae que te levantas y piensas en porque eso sí que no ven como una chica y creo que me reclaman como Alba sabes que va a merecer la pena no y es es un primer paso muy con mucho miedo pero bueno vas al psicólogo estás casi yo estuve casi un año de psicólogo de psiquiatras y psicólogos pero muy bien súper bien puedes dar el tiempo de quieras ya a partir de ahí el veintiuno veintiuno de de marzo de dos mil siete en en tratamiento hormonal bueno hasta ahora no había cumplido dos años es cierto que con un tratamiento hormonal estuve un equipo de fútbol de chicos que bueno la es que fue muy gracioso porque le comenté a alguien me tiré a la piscina con entre se lo comenté porque digo ojo es que no voy a mentir no yo yo era titular Juan titular con color chicos de juega de lateral derecho me gusta era defensa pero claro a medida que empezó el tratamiento hormonal empezar pero de fuerza eso quiere decir que el ocho que ella no vas igual no y cuando tocas encima con los estrógenos que me estoy tomando yo yo ahora mismo recibió un golpe y tengo unos moratones que no te lo puedes ni imaginar coagula tanto la sangre de me llevo tantos estrógenos que que ahora las chicas e incluso se creen que pueden dar golpes como sino pasa de voy a te enseñó Moratón queden y te vas a quedar al final Ibon al final me dejó en el banquillo el entrenador masculino pero era norma yo a mí no me pasaba nada no al final en el banquillo pues porque mi rendimiento no era el mismo bueno es normal no entonces hasta ahora yo ya he pasado los dos años de donación que se pasan la verdad lentos pero gracias a pero hacen de Madrid ya la Comunidad de Madrid he podido jugar antes

Voz 1546 19:57 estoy en el miren eh sí porque en la Liga Drolma espera que tengas el Denny todo

Voz 6 20:02 exacto cuando es a nivel nacional tienes que tener el de mi a nivel regional como es ya por cada Comunidad la comunión Madrid Barça común una ley en dos mil dieciséis que ya por el el hecho de tu género sentido de la te dejan jugar no es cierto que yo siempre lo he dicho yo yo aunque me hubieran dejado jugar Kio esto una opinión súper personal vale aunque hubieran dejado jugar sin el tratamiento hormonal porque te dejan yo no hubiera jugado porque yo sé lo que es jugar contexto extra más de chico y chica ya hay una diferencia brutal no entonces yo yo esperé a tener ella darle encima la analítica a la federación de Madrid es decir mira yo ya tengo la texto hace nada como una mujer me ha hecho endocrino yo empecé a jugar aun cuando me dijeron en en este verano que yo no lo sabía de repente me llaman y me llaman de la Federación a mi club ganar mi club y me entrenarme me dice hoy a lo a que que me han dicho que puedes empezar la temporada

Voz 1 20:52 no

Voz 6 20:53 sí vieron un artículo en El País mío oí entonces se puso en contacto hacia la federación con mi club y me lo dijeron bueno yo salté de alegría no me lo creía hasta que me dijeron que te lo único que tiene que jugar en nombre de Álvaro digo yo no yo con el nombre de un juego no quiero ver un acto la federativa todo llena de chicas de nombre de chicas Nico de nombre dar bueno hicimos una cosa que tiene la la Federación de Madrid que es son ponerte un alias no lo hacen sobre todo para casos de violencia de género cuando para que encuentren los padres a los hijos y demás au que entonces ponen alias entonces me puse en áreas de Alba bueno es que jugando a día

Voz 1546 21:32 en Hoy por cierto en qué trabajas

Voz 6 21:34 yo estoy informática en el

Voz 1546 21:37 debajo está todo bien te hace tanto aceite

Voz 6 21:40 entiendo que fue muy gracioso y bueno de hecho es que ha recibido un montón de gente que no conocía de nada seta hacer que dejó a Alba que valiente en no sé qué decir eso sé decir no ha salido ya cuando sale si de pero al principio fue un poco de miedo no se lo vas contando primero a tu grupo de personas que trajo un sitio muy grande y luego dices tu madre mía digo en cuanto empiece a tratamiento hormonal y y los cambios yo es cierto que que a mí me lo han dicho hecho una es una transición muy buena porque cuando vas despacio las de los cambios poquito a poco la gente no se sorprende no yo el primer día que ya digo que me pongo una falda voy ve maquilla no no no no mucho a yo me tenía que ver bien y tenía que ver que los otras las otras personas me veían bien entonces iba poco a poco a poco hasta cuando imitaba me empieza a crecer el pelo ya empieza a pintar enseñar la gente ya sé que te sientes súper observada su pero la gente está buscando el cambio no llega a ver cómo viene hoy a ver qué tal iba al principio cuando ven que sigo oyendo normal común un chico iba con una camisa pantanosas y ajustar pero como tal y cuando empecé a ir normal al principio se quedan pero sí ha dicho que salva ya puede vestir de yo no en verme bien y que me ha hecho bien y ahora ya todo súper bien la gente viviría es muy bien Beatriz tan feliz

Voz 1546 22:54 con tu deporte con con tu pareja con tu trabajo ya los padres van entrando se iba dando poco a poco no mire yo creo que una injusticia dice que la campeona del mundo de ochocientos metros africana el día que gana holgadamente es Woman campeón del mundo campeona olímpica pues claro se han quejado bien no ETA esto no es mujer aún que él mismo cromosoma X Griega pero tiene una elevada cantidad de la testosterona entonces Elia no siendo trans siendo mujer tiene que bajar sus niveles de testosterona

Voz 6 23:43 no no yo muy bajo muy bajo muy bajo si muy baja si yo ahora mismo estoy mitin analítica hace nada para el tema del DNI fíjate me me pone que estoy por debajo de doce coma nueve por qué el kit de laboratorio no es capaz de medir tan bajo

Voz 1546 23:57 así que las mujeres no son en esta tarea

Voz 6 23:59 pues no no no no suele medir tan esas cándidas tan pequeñas Si voy a otro laboratorio seguro que si no una mujer suele estar entre los quince y los noventa porque mujeres politicas y en mi caso estoy por debajo de doce coma nueve osea estoy por debajo de bueno de una mujer nacida mujer una mujer CIS así que bueno yo por lo menos por eso conmigo papá digo mira admite una sexta hay hitos están en regla entre comillas y nadie puede decir nada no que es lo que también busca

Voz 1546 24:29 bueno Alba

Voz 6 24:30 el deportista a su un proceso veraces pero el razona muchísimas gracias a vosotros por por invitarme siempre semblanza marca los goles muchas gracias

Voz 1913 24:41 en el deporte de élite no basta con decir que eres mujer tienes que demostrarlo la primera prueba obligatoria para edificar el sexo de las atletas sido en julio de mil novecientos cincuenta antes del Campeonato de Europa de atletismo en los Juegos Olímpicos estas pruebas se introdujeron en mil novecientos sesenta y ocho

Voz 10 24:58 Juan partían con los que quedan aún no instantes expansión de O'Neill tengas más Boston

Voz 1913 25:17 en un primer momento era un examen físico después un test de cromosomas Y ahora uno de testosterona color como una molécula de testosterona diecinueve átomos de carbono veintiocho de hidrógeno dos de si esto es todo lo necesario para formar la hormona más importante del cuerpo masculino por estas pruebas de verificación de género las deportistas de élite han sido no sólo humilladas también excluidas injustamente como la española María José Martínez Patiño acusada de ser un nombre su crónico en mil novecientos ochenta y cinco

Voz 11 25:53 hay una línea muy fina si alguna mujer sale de esa línea de ese estándar es analizada observada mirada criticada es que si llovía realizado el primer es que sacia a comienzo en que las mujeres se se tenía que están desnudas yo hubiera pasado yo había tenido ningún problema la envía

Voz 1913 26:16 en una casa perdió su pareja sus medallas su carrera récords pero no tiró la toalla María José se enfrentó al Comité Olímpico Internacional Ivano dos años después fue rehabilitada si la identidad de género ha sido un problema para el deporte de élite la transexualidad se ha convertido en un desafío casi imposible de resolver hasta no hace

Voz 13 26:39 mucho se les exigía pasar por un quirófano para extirpar los órganos que definían su sexualidad testículos gonna ovarios útero pero esto cambió en los Juegos de Río

Voz 2 26:49 declara limpio Cousteau

Voz 4 26:53 Sara Pérez

Voz 14 26:57 el Comité Olímpico Internacional decidió que competir en categoría masculina o femenina no depende de los órganos sexuales que tenga el deportista sino del nivel de testosterona

Voz 1718 27:08 los Theron la principal hormona sexual masculino y a través de su actividad y la actividad de sus metabolito es tiene una gran influencia en multitud de actividades del cuerpo humano con por ejemplo la mineral de los huesos el aumento de masa muscular la disminución de más sagrado

Voz 1913 27:25 las mujeres trans no pueden superar el límite de diez nanogramos de testosterona por mililitro de sangre para conseguirlo deben someterse a tratamientos con estrógenos que inhiben la hormona de la masculinidad esa decisión del Comité Olímpico Internacional ha generado polémica entre fisiólogo deportistas transexuales nadie está totalmente satisfecho hay médicos y deportistas en contra porque consideran que las mujeres trans mantienen ventajas más factura más fuerza o menos anchura de pelvis que pueden ser determinantes en algunos deportes pero también hay desventajas algunos fisiólogo señalan que tienen cuerpos más grandes impulsados por una masa muscular la reducida es decir es como si fuera un coche grande impulsado por un motor pequeño tras años de activismo los deportistas Strands han conseguido competir en la categoría de su identidad sexual sin pasar por el quirófano el primero en conseguirlo fue un nombre trans Chris Moss ser triatleta que formó parte del equipo masculino de Estados Unidos en el Mundial de dos mil dieciséis

Voz 15 28:28 Juanma en el suelo

Voz 1913 28:33 en cualquier caso la polémica está servida se reactivará seguro si los deportistas transgénero empiezan a ganar medallas

Voz 1546 28:43 enseguida volvemos con más acento Robinson

Voz 17 29:19 ya

Voz 2 29:21 con acento Robinson

Voz 1546 29:28 pues aquí estamos con más acento Robinson muy bien acompañado por Raúl Román mi compañero y amigo de Informe Robinson como están Corral

Voz 18 29:37 pues muy bien Michael y muy contento de acompañar tengo una vez más aquí

Voz 1546 29:40 bueno el placer es todo mio me encanta lo digo aquí vamos a hablar hoy no porque yo me lo que hace once amigos estamos charlando sobre algo que a mí siempre me había fascinado no porque claro es posible que a pero no entiende que fútbol hay dos modalidades de aquel bueno puede ver muchas no pero rugby por ejemplo se llama rugby fútbol el nuestro balompié se llama fútbol asociación entonces claro de dónde Bini esto pues esto tenía algo que inmiscuido comentándolos contigo de que era más menos una una guerra no del todo bien organizada y que todo ese juega esta especie de Foot Ball que es previo quizás es ahí donde hay en las raíces de rugby fútbol fútbol asociación todo si sigue jugando en su que es una época del año que sería EPO más más esas fechas en que estamos hablando

Voz 18 30:44 sí creo que les les rock Tai de perdón por mi pronuncia que el sería el equivalente a nuestro Marc Martes de Carnaval se juegan en ese día en el As del que sería el miércoles de ceniza nuestros ya en la época de de carnaval Ice sigue jugando en una localidad que se llama recuerdo que tú me hablaste veían no sé si es que no sé si está muy lejos de donde tú naciste viviste

Voz 1546 31:09 no no no no está muy lejos no está muy lejos lo curioso es que se muere muy poca gente

Voz 19 31:17 para para la que estoy podríamos decir que muy poca cuando comienza el juego ya no somos amigos es tan peligroso como cualquier otro deporte no

Voz 1546 31:33 es tan diferente al fútbol

Voz 19 31:36 hay my juegan al rugby o al fútbol juntos pero cuando llega el fútbol de carnaval se convierte en algo casi tribal entre los de arriba abajo cuando ETA hacen creo que durante dos días el pueblo se divide en dos un montón de amigos estarán enfrentados entre ellos pues sí

Voz 20 31:58 sigue jugando parece ser que el origen el germen de como tú muy bien distinguidas el rugby y el y el fútbol está en unos en un juego de pelota en un Street fútbol que Se

Voz 18 32:09 hay dudas de que época o en qué momento de la historia se empezó a jugar pero sí que hay quién habla del siglo XII sí que hay certeza de que un avión juego de pelota que se jugó en varios lugares y que se ha conservado la tradición en en álbum es están profundamente orgullosos de de seguir conservando este juego de

Voz 1546 32:28 de ahí cuando fuiste me acuerdo porque bueno piedad es que tienen que Chapare todo todas las tiendas y tal y poner maderas parking hecho cristalizar arrancan árboles y los destrozos son

Voz 18 32:43 a mi a mí me recordó en parte a nuestros San Fermines yo creo que uno de los motivos también a eso era ese que encontramos en las calles

Voz 1546 32:52 forradas de madera no protegían todos

Voz 18 32:54 los escaparates de las tiendas las viviendas porque bueno digamos que esto sería como una especie de partido de de rugby a gigantesco no hay el número de participantes quien quiera puede hacerlo incluso hay gente que llega de fuera del pueblo participa quiénes son los que se enfrentan el pueblo está dividido por un río el río da creo que se llama ahí están los Upper los Downer los de arriba

Voz 1546 33:18 había arriba abajo

Voz 18 33:21 entonces se trata de llevar un un balón más grande que el algo más grande que el de fútbol hacia una de las dos porterías que son como dos moles de piedra con una rueda de molino incrustada que hay en en dos lugares de del Río distan una de otra cinco kilómetros entonces hay una serie de normas que han de cumplirse la la una de ellas es que no se puede transportar el balón en en moto o en coche siempre ha de ser a pie y eso no se pueden invadir ciertos lugares sobre todo lugares religiosos au sagrados el cementerio la iglesia son los dos únicos lugares del pueblo que se salvan de ser abordados por lo demás si el balón la mala suerte de entrar en la ventana de una vivienda creo que te la pueden arrasar no se puede matar a nadie eso es la verdad es que tiene mal disparo séptima de comentaron si no asustar

Voz 1546 34:16 cedidos Turan bueno duró lo que duran no es decir que que mover una pelota de un extremo al pueblo a otro depositarlo en su portería o Diana digamos es que tarda Cardona estas niega

Voz 18 34:32 pues creo que empieza a las dos de la tarde

Voz 6 34:35 The Ice termina a las diez de la noche si antes no

Voz 18 34:37 que ha conseguido el gol hice continúa al día al día siguiente ya es muy espectacular es el el lanzamiento de del balón la persona que la pone en juego suele ser una celebridad muchas veces local en en dos mil ocho cuando fuimos nosotros era alguien del condado de derbis pero puede ser personas tan populares como El príncipe Carlos que había estado en dos mil tres por ejemplo no mucho antes de cuando estuvimos nosotros bueno desde que se lanza el balón se produce hay una marabunta de de gente es muy difícil en ocasiones seguir el juego hay momentos en los que la abuela desaparecen lo son los participantes no saben dónde se encuentra es muy curioso Ice ice notas como la masa se va moviendo de un lugar a otro en muchísimas ocasiones es muy común que haya que lanzarse al río en pos de ese balón en su búsqueda realmente se producen imágenes espectaculares

Voz 1546 35:34 hay confusión es también porque es difícil distinguir quién va contigo no claro que no llevan uniforme porque claro no podemos estar hablando fácilmente de que en un bando en un equipo puede ver ciento veinte a un jugador muchísimo y otros otros ciento entonces no hay uniforme no hay forma de que visten todos igual entonces tú puedes ir cubriendo con la pelota alguien te te atrapa lo tires a algo tiene si alguien va va con el enemigo no

Voz 18 36:08 sí es muy es muy posible es muy probable que en que entre ellos no se conozcan dentro de que no hay normas por ejemplo se puede utilizar el puño se puede golpear a alguien con el puño pero es algo que se hace muy raramente cuando O'Toole sacas el puños porque está notando percibiendo que el rival se está comportando de una forma poco caballeroso o una forma

Voz 1546 36:29 bueno lo que pasa en la calle

Voz 18 36:31 no es permitida bueno son dos días en la ciudad se divide en dos nosotros pudimos entrevistar a Tim Baker se llamaba la persona encargada de pintar el balón que también es muy importante porque cada año el balón está decorado de una forma distinta con estampas de la ciudad o de algún hijo celebré de Degas Burt el balón queda absolutamente destruido después de estos dos días ya es otra vez Tim Baker que es que trabaja o trabajaba en aquella época en el periódico local el que reconstruye de nuevo el balón y lo vuelve a pintar como lo había pintado antes de de jugarse el el juego

Voz 0744 37:06 además seis Iniesta el pintado el balón los últimos dieciocho años en As Würth para un partido histórico es un gran privilegio el juego ha sobrevivido a dos guerras mundiales y ha sobrevivido a todo tipo de desastres sociales seguimos haciéndolo porque esta tradición lo es todo para la gente de los verdaderos Burniol nunca dejarían que esto desapareciese

Voz 1546 37:27 los jugadores hay algunos que son bueno celebridades en su entorno no que que son héroes con se conserva a los héroes de de de partidos del año pasado los que marcaba el lo leí hay un comité

Voz 21 37:43 el ex Road y en en un lío

Voz 18 37:46 dar muy tradicional creo que es el green man el hotel Griezmann donde está la sede ideal de cierta época hasta nuestros días aparecen en en en unos tablones en unas maderas los nombres de todos los que han conseguido anotar que para ellos es un orgullo terrible el conseguir marcar el gol que para marcar por cierto hay que golpear tres veces con con la abuela contra Lapiedra el conseguirlo es el mayor orgullo que que se puede tener siendo un hijo nacido allí

Voz 2 38:20 en México

Voz 18 38:22 en mi familia tenemos once balones de varias generaciones mi padre me enseñó cómo jugar yo se lo trasladado a mis hijos y les explicado los mejores métodos para hacerse con el balón

Voz 1546 38:34 el curioso es es que a partir de este juego en el colegio de rugby que no no era Universidad discoteca un colegio de pago muy importante decidido en pues hacerlo un poco mejor canonizado difícil y limitar la superficie de juego el número de participantes Inés y colegio de rugby sí dio con a rugby los que conocemos hoy día es difícil que tú puedes percibir Herraiz no es dice que en vez de que sea a una orgía de hombría digamos ha llevado un poco más allá en jugar ochenta minutos a quién quién once de limitar el superficie la diferencia es lo que hicieron mal en en el colegio y que el ensayo el esto no puntuable eso citaba la oportunidad de marcar al revés de la conversación y luego en cuente que lo más difícil era hacerle ensayo en donde se implicaba quería junto a ir después del invento de rugby todo al right now decidieron a fin de Londres a hacer lo suyo y crearon fútbol asociación así delimitando superficie parecido a un campo de rugby cambiaba la meta quitaba la eche ponía el auto dicen usando Foot el pie un poco más once contra once justo al revés es decisorio en esos dos inventos ambos llamado supo

Voz 0451 40:17 Cuzco dos que Manchuria eviten tenemos pruebas documentadas de la práctica de este jugó desde hace doscientos au doscientos cincuenta años hay muchas posibilidades de que el fútbol el rugby hayan evolucionado del fútbol callejero y el Díaz Brun es uno de los pocos ejemplos que ha sobrevivido nuestro objetivo es asegurarnos de que el juego continúa para las generales

Voz 19 40:37 tienes venideras o Dones ya no lo hay dicho ya no lo hay

Voz 18 40:41 el rodaje lo que recuerdo también es que así contado puede parecer algo terrorífico que pueda infundir pavor desde luego si te despista si vas andando por una calle hizo lo que voy yo digo de de gente corriendo con el balón te te pueden arrollar hay hay que ir con cuidado con respeto sí TP ya esos días por albur

Voz 21 41:02 pero hay hay un una

Voz 18 41:05 miente de de fraternidad de camaradería y la gente se ayuda unos a otros en cuanto se percibe que alguien puede estar

Voz 22 41:11 el herido se llama rápidamente a la ambulancia o al doctor

Voz 18 41:16 Se trata de causar los menos daños posibles y además hay familiares unos que perteneces a pertenecerán a los otros a los da

Voz 22 41:23 aun ers ya al al final de del día acaban con Frater dejando tomando unas pintas de cerveza

Voz 0744 41:39 desafortunadamente el año pasado hubo un jugador que murió pero no fue por causa del juegos es una pena pero son cosas que pasan en un chat Manel

Voz 1546 41:47 no hemos tenido muchas víctimas mortales

Voz 0451 41:50 Clemente sólo tres en cien años y eso está bastante bien

Voz 15 41:55 en cambio Ivair ahí sí pude

Voz 18 41:58 es muy peligroso alguna vez han muerto gente incluso hoy la gente se rompe las piernas y los brazos de hecho cuando se consigue el gol que nosotros tuvimos la oportunidad de grabar grabarlo fue un momento muy emocionante porque pensábamos que íbamos a regresar a Madrid sin sin haber filmado el el gol en en una de las porterías Juan faltaban cinco minutos para las diez de la noche aparecieran los los Upper East en unas de la de las porterías y pudimos grabar como uno de los chicos un chaval bastante joven e anotaba tres veces seguidas Si fue un momento muy emocionante para ellos y para nosotros también haber conseguido captar esta

Voz 19 42:35 a ese ese hay margen de ahí no se puede comparar con nada bueno fue uno de los días más grandes de mi vida MI6 al es el enorme grande para un chico de os buena marcar un gol

Voz 23 42:58 cómo me siento decirlo Steel la luna es un sueño hecho realidad si lo único que quiero es descansar

Voz 2 43:14 algún momento

Voz 18 43:16 pues no yo tuve que andar con cuidado recuerdo fuimos con dos cámaras antes lo lo lo comentaba con Diego y con Guillermo antes de comenzar el programa uno de nuestros cámaras era Paco Quintana que había jugado a rugby es un tipo grande corpulento estaba muy motivado y él hubo varios momentos en los que se metió en medio de de de la refriega hay consiguió captar imágenes espectaculares y alguien puede recuperar el aquel Informe Robinson va a haber imágenes muy muy bonito

Voz 1546 43:43 y cuando marcan cuando anotó el gol o que ya da por finalizado el partido han él como muy tarde bueno para no está oscurecido ya además es menos en el ya de noche a qué tipo de festejo hubo en el pueblo es como ya se anuncia el gol no luego que pasa todo

Voz 1913 44:08 ya la mano o no porque cuanto

Voz 1546 44:10 gente podría haber está participando para que el entonces ya tarde no podrán yo

Voz 18 44:17 los que llegaron a la portería no era un grupo demasiado grande pero es que claro la gente no sabía no tenía del todo claro dónde estaba el balón entonces los los Downer se dividían en pequeños grupos unos buscando a los otros y no sé si entre ellos sabían muy bien cuál de los dos equipos será el poseedor del balón en aquel momento yo lo que recuerdo es que escoltaron a este chico porque querían que él fuera el que marcara el gol porque había tenido la habilidad en un momento dado de robar el balón y huir con su par sin que los Downer si en ese caso supieran que lo llevaba entonces sigo que no era de los más corpulentos a él le cupo o el honor de golpear tres veces con el balón en la piedra recuerdo la algarabía y los gritos de todos y luego letras le trasladaron a hombros hasta este hotel Griezmann

Voz 25 45:02 iban cantando canciones las canciones también están muy presentes ya desde el desde el comienzo en el que se canta una vieja canción creo que escocesa que se llama

Voz 1 45:12 son las seis de Queen también

Voz 25 45:17 van cantando canciones con él a hombros y hasta este hotel Griezmann que comentaba y una vez allí corrió la cerveza gorrión las pintas y nosotros no sumamos también aquellos festejos y ahí ya creo que ya se había olvidado quién había ganado

Voz 1546 45:31 entonces estaban Felipe y me imagino que también que habrá habido participantes que cuando Fis y finalizar el partido y marcaba el tanto que habrá gente que no siempre ha dado cuenta de que estaba terminado

Voz 18 45:45 muy probablemente bueno miran el reloj y saben que si a las diez no se ha conseguido el tanto se da por finalizada entonces yo creo que a esa hora todo se dirigen a a este Papa este hotel del que hablábamos queda donde nosotros nos aloja alojaba vamos además es curioso porque esa comparación que hacía yo antes con los sanfermines hay gente que viene también de toda Gran Bretaña e incluso de otros lugares de Europa y asiáticos había nosotros no lo logramos ver pero hay un japonés

Voz 1546 46:10 siempre Ángel

Voz 18 46:12 al que han admitido en uno de los dos bandos ahora no recuerdo pero cada año acude es uno más entre los Prso o los Downer es es muy curioso

Voz 1546 46:21 es que uno puede imaginar que hay más japoneses y chinos no les incisivo

Voz 18 46:27 Brown que ponen creo que al menos cuando cuando comienza el el partido se desprende de ella no pero seguramente que este japonés de imágenes y fotografías muy bonito porque es estéticamente es es espectacular lo de las imágenes que se pueden ver allí son tremendas recuerdo también estoy recordando nuestro rodaje que hubo momentos en que seguimos a la bola y tuvimos que franquear una valla electrificada recuerdo de esas descargas de electricidad en nuestra tierra pero la única forma de seguir por el camino por el que transcurría en eso

Voz 1546 47:00 ya ya entonces también es que arrojen coches sin coche intermedio porque realmente bueno muchas veces se han derribado árboles con la estampida de de Argentina Corín no para ahí tal normalmente es fantástico a recomendaría a los oyentes a a verlo no lo opta al fútbol hace pues once años como dice Raúl poquito es una buena pista don divino sus amados deportes en el fútbol todo tiene su porqué no Sanse iluminado con ese potaje claro muchísimas gracias

Voz 18 47:39 lo lo que hicimos ahí fue aprovechar tu sugerencia de tu idea lo recuerdo con muchísimo cariño lo pasamos en grande además voy recordando según hablo contigo la gente del pueblo Nos guardaba los equipos muchas veces nuestras mochilas las que no teníamos que llevan un momento encima con nosotros fue fue una gran experiencia yo creo que conocimos un poco más la esencia del auténtico deporte británico y otra otra Gran Bretaña distinta a la de Londres por ejemplo que puede ser más frecuentes para el Tour

Voz 1546 48:08 esta mira también tal vez el raíz del TC tiempo muchas gracias

Voz 18 48:16 no hay que huy

Voz 26 48:20 no lo eh

Voz 27 48:28 eh

Voz 1 48:31 escribe nos en Facebook acento ropita

Voz 6 48:33 son

Voz 1546 48:39 bueno disfruté mucho hablando con Alba Felice además cómoda en su propio cuerpo ateo que saltar muchos obstáculos para llegar hasta donde está hoy día por ejemplo explicar a su madre que en realidad era mujer y además lesbiana festeja hemos todos que Aldai ya es feliz también no es su madre gracias por estar ahí al otro lado de la alcachofa amarilla de la Cadena SER

Voz 2 49:07 quedarán contiguos acento Robinson se les

Voz 1546 50:44 muy a