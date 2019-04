“Hay falta de formación sobre el control automático de velocidad”

Voz 1727 00:00 mañana se va a aprobar en la Eurocámara la directiva que obligará a los coches que se fabriquen a partir del año dos mil veintidós a incluir obligatoriamente un limitador de velocidad el sistema va a detectar a qué velocidad vamos cuál es la velocidad permitida en esa carretera en esa vía por la que vamos una vez tenga los dos datos la vía el límite si nos estamos pasando al pisar el acelerador el coche reduce el sólo hasta el máximo marcado ya hay muchos automóviles que tienen este limitador que alegremente Acciona o no activa o no el conductor volvemos a la capital comunitaria con Griselda Pastor esta es una de las medidas Griselda que van en el paquete que tienen que ver con la seguridad vial en el paquete de esa directiva verdad

Voz 0738 00:44 sí sí una medida muy importante no va sola además de la limitación de velocidad automática hay otras muchas cosas como puede ser incluir la caja negra o para camiones y autobuses ese identifica ante de personas que ha de impedir que puedan por el ángulo negro de del retrovisor sin darse cuenta acabar pues Ágreda siendo o hiriendo a un a un a un peatón un ciclista no son medidas importantes que se han pensado para reducir directamente hasta en un veinte por ciento dice esta directiva las la la seguridad o los accidentes mortales en en carreteras no una medida muy necesaria para la Comisión y los eurodiputados que han trabajado en ella porque se constató que durante la crisis habían aumentado los accidentes mortales en las carreteras europeas y lo que se quiere es poder controlar los no una medida que van a votar este próximo martes que llega con dos hechas para lo que acepta la limitación de velocidad automática a partir del dos mil veintidós para los coches de nueva construcción a partir del dos mil veinticuatro para los que están ya en circulación

Voz 1727 01:47 gracias Griselda esto es lo que se aprobará en la Eurocámara pero desde el sector ya avisan aunque el conductor vaya a poder apagar el sistema a usarlo no será obligatorio la instalación de los en los modelos si será obligatoria y eso dice Noemí Navas de Anfac se va a notar en el bolsillo de los consumidores

Voz 1 02:08 no sé si es verdad es que en el cómputo general entretienen las cookies va a subir no no ingería a veces se pero a medio plazo en cinco años veremos que el precio medio de los escotes crece no sólo por el tema de las tecnologías seguridad sino también por todos los dispositivos para reducir el impacto medioambiental

Voz 1727 02:26 es encarecerá los coches pero de entrada la medida Le gusta mucho a asociaciones como Stop Accidentes

Voz 2 02:33 es algo que consideramos muy muy positivo hasta ahora lo que estábamos viendo eran en ponerte elementos que te favorecía más a la vista acción que otra cosa no empuja TC que no todo el mundo lo lo programa o lo busca el destino antes de salir sino durante o el que pues ya sabes contestaba al teléfono móvil enviaron Whatsapp estos otros no tienen la Carles estos usarla a las nuevas tecnologías en pro de la vida no me de la seguridad vial

Voz 1727 03:00 se llama Ana no Bella y es de Estopa accidentes vamos a ver que qué les parece la medida a las asociaciones de conductores Antonio Lucas muy buenos días o lo que es director de seguridad vial del RACE lo primero soluciona este limitador el exceso de velocidad de los conductores

Voz 3 03:19 bueno solucionaría una parte del problema de la seguridad vial que tiene otros componentes no yo creo que hablar de sistemas ya lo decía antes la portavoz de Anfac hablar de sistemas que van a encarecer el vehículo que muchos casos de conductor que sostiene accesibles ahora mismo ya en modelos de gama alta no pueda acceder a ellos teniendo en cuenta además que España tiene muy antiguo no por lo tanto yo pienso que acompañando esta medida debería de ir en la adaptación de vehículos a la modernización del parque que ya muchos insisto muchos de los modelos que se venden actualmente los tiene por ejemplo se puede jugar con el tipo impositiva que tener un sistema que se demuestra que salvavidas no se redujo

Voz 1727 03:57 tienen experiencia de de cómo está funcionando en aquellos coches que ya tienen el limitador el conductor no activa o por principio lo tiene anulado

Voz 3 04:05 bueno conductor lo que tienes Frater de formación en muchos casos estos sistemas osea muchas veces incorporan los vehículos incorporan sistemas y cuando se activan el conductor primero no reconoce que está pasando en el mundo que están empiecen iluminar diferentes dispositivos dentro el vehículo y muchas veces reacciona de forma incorrecta no al principio cuando se incorporaba el ABS muchos usuarios iban a decir oye el mi in el pedal vibra no es decir no es que eso es el ABS por lo tanto tendría que también explicasen conductor qué sistemas son los que incorporar vehículo cómo funciona sobre todo también empezar a pensar en incluir todas estas formaciones las autoescuelas no que esos conductores ya del futuro vayan practicando iban viendo cómo sus sistemas funcionan para mejorar la seguridad vial

Voz 1727 04:46 del futuro inmediato porque entraría en vigor en el dos mil veintidós Miguel de Plasencia un oyente de la SER los formula una pregunta que es muy generales que nos hacemos con mucha frecuencia todos y que voy a trasladara a Antonio Lucas vamos a escucharlo

Voz 4 05:00 que llevamos tantos años yo diría que toda mi vida con vehículos que se fabrican con tantos caballos de motor y que a la vez alcanzan velocidades tan altas si después no los podemos utilizar la segunda este dispositivo inteligente va a tener también sentido común un sentido que sin duda es bastante necesario en la conducción en nuestras carreteras más gracias

Voz 1727 05:23 gracias a ti Miguel vamos a dejando aparte el sentido cumplir Antonio Lucas que

Voz 3 05:28 es importante yo creo que los coches introducen física en los humanos lógica

Voz 1727 05:32 ya ocho veces eso existe y más cuando actúan

Voz 3 05:35 digamos que lo que hace no sé utilizar parámetros para establecer cuál es la situación correcta pero lo humano es el que aplica la decisión correcta dotando de un es muy importante el que el usuario también sepa tal respecto a la primera pues es una cuestión de oferte manda no yo creo que si los fabricantes ponen a disposición de mercado vehículos con esos caballos y la gente los compra pues será porque realmente es un elemento más de venta yo estoy convencido que muchos usuarios les gusta eh disfruta de su vehículo en circunstancias como bien sabéis nosotros tenemos un circuito y ahí la gente va a disfrutar no quiere decir que el hecho de tener muchos caballeros en el coche también suponga que los coches doscientos al no también suponen mejora en la capacidad del vehículo a la hora pues de adelante dar o a la hora de de que el coche vaya más desahogados a los caballos no tienen porque sino un ejemplo imagínese que los escucho se limitan a ciento veinte el problema en las ciudades donde se produce la mitad de los accidentes de tráfico en España existiría porque la habilidad la velocidad máxima cincuenta pudo tanto que quiere correr lo va a hacer con ciento veinte con ciento sesenta

Voz 1727 06:35 por otra oyente Amparo abundaba en esta idea vamos a escuchar rap porque si por ejemplo

Voz 5 06:41 es una carretera que sólo se puede ir a noventa lleva su camión delante que te está hinchando con el tubo de escape qué pasa quién y lo puedes adelantar a lo mejor poner el coche haciendo ciento diez no sé no lo veo muy claro debe haber otro sistema yo pondré el límite de velocidad para dentro de la ciudad porque hay algunos que van como locos pero para la carretera tengo mis dudas está oyente no

Voz 1727 07:03 lo veía aclaró Antonio sin embargo la directiva esa prueba mañana me imagino que porque está contrastado que puede ayudar a mejorar la seguridad

Voz 3 07:12 sí pero me gustaría introducir un elemento que que ha comentado a la último oyente y es el tema de la carretera de tal un cambio en la haber muchos de los sistemas que ahora mismo están Se están hablando en esta directiva E integra interrelacionan con la carretera Musa se trata de radares Se trata de cámara Se trata de GPS es que interactúan con la carretera yo creo que es importante también tener en cuenta que el mantenimiento de las infraestructuras la conservación el invertir en carreteras para que las señales estén correctamente visibles que las camadas lo puedan leer la señalización horizontal y vertical necesitan que estén en perfecto estado para que estos sistemas de Antoine de forma correcta imagínese pero ejemplo una señal que tiene una pintada que está pintada de negro existen mano lo va a reconocer lo reconoce podemos tener una situación de Vigo por lo tanto el vehículo que habla con la carretera también informa Usuario también tiene que tener una correcta conservación

Voz 1727 07:58 así que la seguridad es la suma de muchas cosas no en definitiva

Voz 3 08:02 así es

Voz 1727 08:03 un abrazo y gracias como siempre Antonio Lucas director de seguridad vial del RACE