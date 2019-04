Pere Aragonés: "ERC no dará ni cheques en blanco ni pondrá líneas rojas al PSOE"

Voz 1 00:00 Pere Aragonés bon día buenos días continuidad buenos días veo Juego de Tronos pues no tengo la oportunidad porque tengo que dedicar todo mi tiempo a mis obligaciones políticas y también familiares osea que me no pero no he tenido la oportunidad de levantarme hoy a las tres de la mañana para ver el primer capítulo de la última temporada pero las temporadas anterior

Voz 1727 00:21 pues las avistó no he tenido tampoco la Oporto

Voz 1 00:23 o sea de hecho hace bastante tiempo que a raíz de me responsables políticas pues tengo que dedicar a cada minuto a intentar a trabajar para mejorar

Voz 1727 00:32 la situación en Cataluña pues ésta de la política se ha puesto tan naif que hay quién saca lecciones de Juego de Tronos eh bueno de hecho Pablo Iglesias

Voz 1 00:39 a lo me parece a al Rey hace unos años a en una muestra de republicanismo combativo pues varios a varios capítulos de Juego de Tronos me pare

Voz 1727 00:52 por qué se presenta Esquerra Republicana de Cataluña las elecciones en las Cortes españolas

Voz 2 00:57 pues precisamente porque en cualquier lugar donde se esté decidiendo a algún aspecto que afecte a la ciudadanía de Cataluña pues ahí tenemos que estar representando a nuestros electores como no podía ser de otra forma

Voz 1727 01:09 Esquerra y Junts per Cataluña defienden lo mismo en estas elecciones al Congreso y al Senado de España

Voz 2 01:17 hablar por Esquerra Republicana de Cataluña nosotros defendemos lo que hemos defendido siempre que es desde un republicanismo militante de la tradición republicana que representamos nosotros desde una clara posición a la izquierda política defendemos la independencia de Cataluña porque entendemos que Cataluña se dote de un Estado independiente pues es lo mejor para tener las herramientas para mejorar la condición de vida de los catalanes y catalanas

Voz 1727 01:43 y cree que Junts per Cataluña defiende eso

Voz 2 01:46 eso se lo tienen que preguntar a Jones a Cataluña en todo caso nosotros aspiramos en esas elecciones precisamente tan también no sólo a representar a a la Rectorado tradicional de Esquerra Republicana sino que en esas elecciones precisamente Esquerra Republicana y así lo indican los sondeos pues también es el voto útil independentista

Voz 1727 02:05 está hombre le pregunto porque Cataluña porque comparten gobierno en la Generalitat compartieron aventura separatista hace año y medio con gravísimas consecuencias para políticos de las dos formaciones no no no son desconocidos

Voz 2 02:20 no no no y de hecho nosotros siempre hemos defendido que el independentismo en Cataluña tiene que tener una unidad estratégica una estrategia compartida en esas elecciones nosotros lo que creemos que es necesario es que se abra un escenario para encontrar una solución dialogada una solución política al conflicto político que hay entre Cataluña y el estado en estos momentos y por lo tanto este es el escenario que nosotros vamos a trabajar para hacer posible a partir del veintiocho de abril

Voz 1727 02:51 se unirán sus propuestas tendrán unidad de acción en el Congreso de los diputados de Esquerra de Junts per Catalunya hipotéticamente salen elegidos que según las encuestas sí

Voz 2 03:02 en todo caso yo puedo hablar por Esquerra Republicana en Cataluña ir los votos de Esquerra Republicana en cada una de las decisiones de Esquerra Republicana dando para decidir Esquerra Republicana no ningún otro partido y a partir de aquí nosotros tenemos muy claras nuestras propuestas propuestas de mejora de las condiciones de vida no sólo Ciudadanos de Cataluña en el conjunto del Estado en todas las medidas sociales como se ha visto en los últimos reales decreto que se han llevado en el Congreso de los Diputados que puedan suponer alguna mejora pues Esquerra Republicana va a estar allí no sólo ha con un voto afirmativo sino sobre todo para mejorarlos pero también a nosotros creemos que hay la oportunidad de abrir un nuevo escenario un escenario que pasemos de una dinámica de represión una dinámica de enfrentamiento de considerar que la única solución al conflicto que ha eso la independencia de Cataluña es una solución penal a encontrar la solución política y esto requiere diálogo requiere pues también mirada larga y esto es lo que ofrece a Esquerra Republicana

Voz 1727 04:00 esta semana hace unos días Junquera según una carta la militancia pedía no caer en el error de poner líneas rojas ante el nuevo escenario que pueda resultar de de la cita con las urnas pero también hablaba de no dar un cheque en blanco esto qué quiere decir

Voz 2 04:14 quiere decir que en primer lugar debemos mirar los resultados del veintiocho de abril si el veintiocho de abril Esquerra Republicana pues recibe un apoyo importante e ir pues ha incrementado de forma significativa el número de diputados algunas encuestas indican que puede ir en esta línea pues tendremos mucho más fuerza para decir que nosotros representamos una parte muy importante de la ciudadanía de Cataluña y que por lo tanto nuestras propuestas deben ser tenidas en cuenta ah sí pasa lo contrario que de momento las encuestas indican que no va a ser así pues evidentemente teníamos mucha menos fuerza será en función de los resultados de la fuerza que la ciudadanía Esquerra Republicana en Cataluña que tendremos mejores instrumentos o no para puedan defender nuestras propuestas otros tenemos claro que la próxima legislatura tienen que ser la legislatura de la solución política democrática en Cataluña con esto vamos a ser exigentes creo que el Partido Socialista que es quien parece que va a ganar las elecciones y tendrá estarán en condiciones de formar gobierno a somos sabemos que Partido Socialista sabe es conocedor de que cuáles son nuestras posiciones de que el diálogo político va a ser una exigencia pero evidentemente también somos muy con sientes de que ni cheques en blanco ni líneas rojas que se acaben convirtiendo en una cumbre arroja para Extremadura

Voz 1727 05:39 Sánchez ha recuperado propósito de de Catalunya sobre todo de del referéndum de independencia el no es no no hace tanto tiempo que el señor Sánchez puso en riesgo su propia carrera política por mantenerse en el no es no a hacer presidente a Mariano Rajoy usted se cree esta posición ahora mismo de Pedro Sánchez que dice que en ningún caso nunca jamás negociará un referendo de independencia para Cataluña en todo caso

Voz 2 06:03 yo lo que creo es mis convicciones y en las propuestas y la fuerza que no será los ciudadanos de Cataluña a Esquerra Republicana nos entendemos que si queremos un diálogo sincero honesto un diálogo que dé frutos de largo recorrido y no sólo pues una portada inmediata al al día la siguiente a los acuerdos debemos a entender que todo el mundo todas las opciones políticas deben estar encima de la mesa y por lo tanto el Partido Socialista tienen que tener derecho a presentar su propuesta política para Cataluña y el independentismo también a partir de aquí empezar a hablar y creo que esto es el requerimiento básico para un diálogo no negar al otro nosotros no vamos a negar al Partido Socialista a lo que plantean ni lo que son ni su proyecto político lo exigimos también a la inversa que no se nos niegue que no siendo su obligue a renunciar a nuestro proyecto político para sentarnos a hablar no para hacer acuerdos sino tan siquiera para sentarnos a hablar

Voz 1727 07:04 las condiciones de Esquerra para investir hipotéticamente a Sánchez si se dan las circunstancias presidente del Gobierno incluyen sigo si negociar un referéndum de independencia

Voz 2 07:14 incluyen encontrar una salida política y democrática al conflicto que tenemos y esto requerirá de tiempo requerirá de diálogo requerirá de flexibilidad por todas las partes requerida también de un poco de creatividad política y jurídica porque es evidente que uno problema de tantos años no se va a solucionar en unas horas de negociación para una votación en el Congreso de los Diputados pero debemos poner las bases para encontrar este camino de negociación y este camino de acuerdo para que finalmente sean ciudadanos de Cataluña los que decidan su futuro creo que hay una parte muy importante del partido socialista que es consciente de que el actual ordenamiento constitucional y estatutario que es aplicando en Cataluña no es que lo de Cataluña votaron Dunia votaron un Estatut que fue modificado por el Tribunal Constitucional hubo una pasividad en su momento de Gobierno Zapatero después un rechazo del Gobierno Rajoy a intentar encontrar una solución esto no ha puesto a los independentistas una autopista a disposición para hacer crecer el nombre el número de catalanes que dan apoyo nuestras tesis en nuestras propuestas pero entendemos que al fin y al cabo a final de esta autopista debemos encontrarnos con una solución democrática y tenemos que encontrar los caminos iba a lo largo de la historia de España hay momentos en los que situaciones mucho más complejas Se han encontrado soluciones políticas que después evidentemente han comportado una modificación del ordenamiento jurídico esté entendemos que es el orden natural de las negociaciones en política primero hay acuerdos políticos después pues se toman las decisiones para poder desarrollar e implementar estos acuerdo

Voz 1727 08:59 y si no son necesarios los votos para investir a Sánchez en la mayoría de las encuestas la mayoría no pero algunas muy importantes dicen que el voto de Esquerra Republicana en ustedes crezcan mucho puede no ser necesario les obligaría a cambiar de estrategia

Voz 2 09:13 en todo caso lo que no va a cambiar es la realidad de Cataluña en Cataluña hay una parte muy importante de la ciudadanía veremos el número de las elecciones

Voz 1727 09:23 eso por supuesto no de esa manera

Voz 2 09:26 el pues el problema si no va a desaparecer por una Ari métrica diferente en el Congreso de los Diputados

Voz 1727 09:33 me pregunto por su estrategia yo creo que sería un error

Voz 2 09:36 por por parte de Pedro Sánchez escudarse en una aritmética favorable en el Congreso de los Diputados para no abordar el conflicto político que hay entre Cataluña y el Estado y creo que sería un error por lo tanto nosotros vamos a aprovechar cualquier oportunidad que tengamos de influencia cualquier voz que tengamos en el Congreso de los Diputados y al Senado para trabajar para este objetivo

Voz 1727 09:59 como está no ahora mismo las relaciones entre la Generalitat y Moncloa la suya y Moncloa tiene Matilde contactó con alguien del del Gobierno de Sánchez

Voz 2 10:08 han en el plano político pues no ha habido contactos evidentemente ha pues el en el ámbito ordinario de relación entre administraciones en el ámbito técnico pues funciona como debe funcionar al ámbito político es evidente que con la convocatoria de elecciones generales pues estamos a la espera de cuál sea el resultado y a partir de aquí pues como pueden mejorar estas relaciones que creo que deben mejorar

Voz 1727 10:32 Pere Aragones que piensa del análisis que hacen muchos españoles de que Vox es un daño colateral del es

Voz 2 10:39 pues creo que se equivocan porque no es Esquerra Republicana quiere ha mantenido en el Valle de los Caídos a Franco no es Esquerra Republicana quién mantiene el nombre de General Yagüe en uno de los edificios del Ministerio de Defensa en Madrid el General Yagüe que fe que fue en general fascista que bombardeo Barcelona es decir hay un franquismo que aún presente en muchos ámbitos también simbólicos de la sociedad española que ha persistido absolutamente minoritario por suerte totalmente minoritario pero que persiste por lo tanto no es ese que ha mantenido el franquismo presente en algunas calles y en algunos monumentos del Estado

Voz 1727 11:17 del crecimiento actual hablo no estuviera ahí que estuviera incluso dentro del Partido Popular porque eran parte del Partido Popular que se halle desgajado que esté creciendo como está creciendo este partido en expectativa de momento y en Andalucía haya pasando por las urnas usted no lo vincula en absoluto con lo que ha pasado en Cataluña

Voz 2 11:34 vemos que en todo nuestro entorno geopolítico pues hay un incremento de opciones de extrema derecha ayer mismo en Finlandia el partido de extrema derecha casi consigue ser el primer partido por un solo diputado lo vemos en Italia lo vemos en Hungría lo vemos en Brasil por lo tanto hay un auge de la extrema derecha a nivel internacional y de hecho lo que sería un error es entender que todos los que nos oponemos o estamos a las antípodas de esta extrema derecha somos los culpables sería como decir que el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil responsable de la centro de Bolsonaro sería como decir que los demócratas de Hungría son los responsables de El ascenso de Orban en Hungría o que a la izquierda finlandesa es el responsable de los resultados son los verdaderos finlandeses nosotros aunque les moleste la extrema derecha vamos a seguir defendiendo nuestros argumentos nuestro proyecto político democrático

Voz 1727 12:30 terminamos Pere Aragonés cuánto le preocupa a los episodios de intolerancia que estamos viendo en la Universidad de Barcelona ayer mismo en Rentería

Voz 2 12:38 yo creo que todos las fuerzas políticas deben tener el derecho de exponer su programa político donde crean oportuno más allá de que esto algunos pues intentan buscar una determinada foto me parece a mí pero es igual al final los graves deben tener

Voz 1727 12:54 que no los dejen lo lo graves son evidentes

Voz 2 12:57 de cuando se impide a alguien pues poder expresarse por lo tanto deben tener el derecho a poder hacer los actos que consideren oportunos de la misma forma que también quién quiera protestar siempre que se haga dentro de bueno de formar hable pues pueda hacerlo de hecho hay episodios de estos que a veces no se comentan tanto en los medios de comunicación este mismo fin de semana el alcalde de Esquerra Republicana de Llaneras pues se despertó con su negocio particular señalado ha con eh pues bueno pues todo de toda de propaganda independentista que se había retirado la pone a los pies de Suu a la puerta de su negocio particular también en domicilios de alcaldes independentistas esto pasa por lo tanto debemos erradicar todas estas formas de coacción todas esas formas de limitación de los derechos y libertades