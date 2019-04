Buenismo Bien: Astroturfing bien (lo de los bots) (16/04/2019)

Voz 1 00:00 hola

Voz 2 00:08 examen ya nos de Malin

Voz 3 00:36 bienvenidos buenismo voy

Voz 4 00:40 vale sólo dos cafés al día del humor el mirar mirarla del tiempo antes de salir a la calle de la comedia El echarse una quita por si refresca en Murcia de verano de la risa

Voz 1774 00:50 no tiene ningún sentido que se te van a acabar los ejemplo fíjate

Voz 4 00:54 las bajas por la mañana es que sirve cualquier

Voz 1774 00:56 que te las gafas por la mañana si tú no te las limpias sí pero cuando lo necesito en general no sólo por la mañana no sabes que yo las llevo va a venir muy bien te gusta acumulado y claro si me toda la guardada qué tal Quique yo todos una amenaza donde estamos donde estamos ahora estamos en la app de la SER es martes a las siete de la tarde en Youtube y en más lugares pero no se decide en Youtube hay otras aplicaciones que ponen podcast en todas estamos en todas estas cómo estás de subidito yo estoy si no me Isco

Voz 4 01:27 mismo me Contini como muy arriba tú que no sabes lo que tú lo sabes Juan que soy ganador de Cannes Series lo sabéis no mamá aplaudir un poquito no déjate llevar de la que son coguionista ha sido ganadora en Cannes y sus tres actrices principales también actor también eso también soy actor pero creo que no salía en los capítulos que pusieron en parece paraíso dorado eso muy Pay Bonet

Voz 5 01:58 para

Voz 4 01:58 las si para dar el visto bueno pues eso ya arregla la mitad de mi problema pero que está porque como lo hicieron

Voz 0578 02:04 con betún eh eh

Voz 4 02:08 el festival valoran los dos primeros capítulos de la serie no de los que tú no sales hayas ganado sea igual deberías retirarme de la interpretación pero déjate llevar próximamente en Movistar Plus

Voz 6 02:19 y cuál es mi cámara esa esta esta no Miguel Herrán qué te parece esto

Voz 4 02:27 sabes que Miguel Herrán es el que me ganó el Goya a actor revelación y ahora tiene no sé voy a mirarlo y le voy a dar a seguir porque creo que no le sigo en Instagram voy a mirar cuántos seguidores tiene a ver vamos a ver si pones Miguel te lo completa sólo si ya está en ese nivel Miguel pues no se vaya vaya Miguel Herrán no está se ha completado de Instagram a los ser haber Miguel Herrán estén buscando todos no cuatro con cinco millones de seguidores en Instagram pero sabes cuántos tenía cuando estuvo nominado al Goya a lo mejor cien correcto ganó el Goya ahora es una estrella a nivel local

Voz 1774 03:08 la casa de papel ha tenido algo que ver también no lo de los cuatro millones

Voz 4 03:11 pues te voy a decir una cosa Miguel tu casa no te va a poder ayudar porque acabo de ser ganador en Cannes esto yo tengo veintidós mil que seguramente sea lo que fluctúa cada día horas ha conseguido metido seguido claro lo que gana cada hora pero voy detrás de ti y te voy a pillar te vas a arrepentir de haberme ganado ese Goya ya está esto es que hago provocaciones como la de Miguel Maldonado para qué

Voz 1774 03:39 los escuche la gente es casi casi casi no te has estado lo llevo conmigo Clone Cannes está arriba perdón perdón quiero decir es que la vida toda la vida segundones ahora pues a David

Voz 4 03:54 yo lo pasé muy mal yo soy perdedor Don Goya que todos los que son políticamente correctos no digas eso es tuviste nominado a un premio no es un premio es una mierda sea yo perdí un Goya yo pensé que lo iba a ganar por culpa de la SER porque todos los periodistas me decía no no vas a ganar tú

Voz 6 04:12 y lo Perviy

Voz 1774 04:16 y además lo hubiera al principio de la ceremonia te tuviste que queda del resto de la ceremonia

Voz 5 04:21 fue el segundo el tercer premio

Voz 4 04:23 tenía todas la gente que pague como habitaciones de hotel que te ponían como muy baratas y estaba nominado cogí a toda mi familia amigos lo metí en la venta en dos habitaciones para que disfruta de la gala yo me tuve que quedar viendo tres horas regala sin poder coger sin poder coger el móvil por siete enfocar van cargando mire en mi puta vida de eso tiene ahora como tu Miguel Herrán es ver tanto talento exactos casa de papel volver a casa de papel cositas que pienso ahora ya veremos se llama La otra vez que la élite gritó pero como ha gritado como si fuese una fan loca venga venga a ver quiénes Miguel Herrán

Voz 1201 05:07 como que sí claro a ver cuánta gente de aquí cuenta jeta Kissinger Miguel Herrán el Instagram mira tengo que me ducto

Voz 4 05:19 en este reducto tienes más fans que ya es lo único que puedo ganar a tu programa quieras que no puedes ayuda bien tienes un juega un clásico el vayan no me lo esperaba o o casi porque ya sabéis os lo conocéis no vosotros sois tan fans de este programa correcto

Voz 1774 05:37 prejuicios son vale

Voz 0578 05:38 cuando tú da por hecho que algo va a ser así pues tienes un prejuicio en el fondo malo como por ejemplo el Huffington Post cuando tuiteó que tres políticos van a ir a la casa de Bertín buscando el Chris Bate que yo pensé pues pues Pablo Iglesias Alberto Corazón y Stalin resucitado

Voz 6 05:57 no eran

Voz 1774 05:59 Pablo Casado Albert Rivera y Franco resucitó que fueron ahí te llevas tú que eres buena persona claro yo yo pensaba que iba a ser una cosa plural y dije vaya no me lo esperaba dijo el mismo luego me pega la hostia pero vamos yo era como va a hacer Bertín algo así no es lo que hay que pensar

Voz 4 06:16 que eso siempre lo mejor esperarlo

Voz 1774 06:18 Jorge tratarían Bertín invitando a los de la CUP

Voz 1201 06:22 hola guarros pasar pasar como huele bueno bien yo a partir de ahora decir

Voz 1774 06:29 la serie noticias y entre todos tenemos que hacer porque no sorprende vamos porque la vida nos coja de cara porque pensemos bien ir que determinadas noticias no las demos por supuestas mal entonces llovía a leer el el titular de la noticia vosotros teje decir vaya no me lo esperaba vale pero

Voz 4 06:45 tenéis que interpretar eso sí pero de verdad que no

Voz 1774 06:48 fresca que no los perdáis vale por ejemplo una Virgen procesará en Sevilla con un fajín de Franco y el traje del torero de Vox

Voz 1201 06:58 quién podía imaginar esa mierda Semana Santa de ultraderecha unidas Oh My God

Voz 0578 07:04 el torero sigue viva

Voz 1774 07:06 la policía requisa en Ok Diario Información del teléfono robado a la colaboradora de Pablo Iglesias Inda metido hasta el cuello en las cloacas del Estado podía imaginar esa bien el número uno de Vox al Senado por Barcelona fue condenado de los ochenta por ataques ultras contra la sede de UCD que un miembro de un nacimiento pero qué me estás contando guantazo fuck

Voz 4 07:29 templo la última podéis reíros viendo si no tengáis miedo

Voz 1774 07:34 un candidato de Unidas Podemos al Senado fue detenido por incendiar la figura de Juan Carlos I en el museo de cera

Voz 1201 07:41 pues es mentira

Voz 1774 07:43 porque él mismo que fue un ultraje atacó a la sede de UCD es el mismo que quemó la figura del Rey en el Museo del era porque antes a la derecha de no le iba a la monarquía

Voz 4 07:52 a Javi aquí hay un sesgo ideológico muy grande no se supone que aquí

Voz 1774 07:58 lo que me has preparado qué pasa

Voz 7 08:00 pero en contra de esa dio un falso equilibrio que eso es

Voz 1774 08:03 el mayor manipulación claro buscar un equilibrio

Voz 7 08:05 el de es manipular me

Voz 1774 08:08 áreas con las palabras es que al final no entiendo que la gente nada tío madre mía sea todo para así así nos va queda una la edad ahora vamos a cambiar

Voz 4 08:37 nuestra nuestra primera invitada es buenista premio este yo sigo pensando que de verdad me estoy imaginando su vida ahora mismo es que tenemos un cronómetro porque si no se no se es capaz de metro que es una aplicación del gimnasio del gimnasio él pero sabéis del debate este pues lo utilizo para el próximo bien para gimnasio no porque no voy bueno pues tenemos una buenista premien que lo que quiere hacer es cerrar heridas no bueno podríamos definir lo así sí o es muy pretencioso es demasiado si no querías hacer eso bueno quería contar historias

Voz 1774 09:16 vamos a explicar ante parezco como un poquito antes a qué venía esta muchacha porque igual estamos tirando bien eh María

Voz 0578 09:25 tiene a escrito y dirigido y protagonizado sí

Voz 1855 09:30 dirigido no pero lo demás sí

Voz 1774 09:32 vale ha escrito y protagonizado una trilogía de obras de teatro a través de las cuales se busca digamos de alguna manera la reconciliación en todo el tema del

Voz 0578 09:40 conflicto vasco

Voz 1774 09:42 en esta durante el tiempo de violencia también lo tenías

Voz 9 09:47 empecé hace diez años y años aguantaría

Voz 1774 09:49 ahora en esta época en la que cesó su actividad a través de esas esa trilogía de obras de teatro tratas

Voz 0578 09:56 de intentar eso sí cerrar heridas

Voz 1774 09:59 es un poco todo eso no a través del teatro sea todo muy a todo tuyo hacerlo a través de teatro muy complicado

Voz 4 10:06 la habrán visto dos mil personas

Voz 9 10:09 y dos mil personas Lan vista más o menos hace un mes que estábamos en el teatro de La Abadía de Madrid esperan diez años y sobretodo la mirada del otro que hemos hecho cinta una funciones mostrarme

Voz 4 10:24 esto ya su eh si todo esto yo juego

Voz 1774 10:26 Pozuelo ha hecho alguno

Voz 4 10:29 haciendo cuanto sería cuatro Ferrol si cuarenta Roque cincuenta mil si cuenta

Voz 9 10:37 pasa igual son quince a mí quince mil

Voz 4 10:40 como nuestro programa

Voz 1774 10:42 el proyecto cuando cuarenta y tres dos o cuatro

Voz 9 10:45 tres dos La mirada del otro viaja a ocho

Voz 1774 10:47 exactamente en qué consiste en esas

Voz 9 10:50 esta es una trilogía de teatro documental y esto quiere decir que yo entrevistaba a las personas de las que después contamos las historias en el escenario de cada cada espectáculo cuenta algo relacionado con el conflicto entre comillas vasco hay lo que hacemos es mostrar la realidad Nos hemos encontrado a partir de esas entrevistas pero apostando por el diálogo y por el

Voz 4 11:14 pero con el otro cosa que Pablo Casado se ha presentado a ver la obra verdad

Voz 5 11:19 es súper diciendo esto que vamos a escuchar no

Voz 10 11:22 Sánchez pretende blanquear lo que no es posible blanquear pretende o prefiere manos manchadas de sangre

Voz 6 11:31 a manos pintadas de blanco esto esto

Voz 11 11:34 ha hecho que es meterse en tu función no

Voz 6 11:36 esto que ha hecho es creo que en una democracia inadmisible sea es el malísimo mal no está señor por decir algo bonito

Voz 9 11:46 y yo lo escuché el otro día además acaba de llegar del País Vasco ir y me Cabré mucho himen genera mucha violencia no que yo soy

Voz 1855 11:54 buenista Premium que me hace mucha ilusión

Voz 9 11:56 se titula así yo creo en la paz y soy pacifista radical pero este señor me genera muchísima violencia muchas cosas malas Iggy gritó insultó cuando escucho Thomas

Voz 4 12:08 claro porque supongo que tú a viéndote documentado tanto habrás visto que mucha gente esas forzado

Voz 6 12:14 sí por cerrar digamos un pozo de emociones para pasar página

Voz 9 12:21 sí y sobre todo que hay mucha gente que ha sufrido y que sigue sufriendo y hay mucho dolor creo que inabarcable en la sociedad vasca y quizá también en el resto de la sociedad no como para

Voz 6 12:34 ser tan tan

Voz 9 12:36 peligroso y tan sinvergüenza es que me parece lo peor Pablo Casado

Voz 6 12:41 no es nada bueno

Voz 1774 12:44 Pepe lazo tiene bueno tú tú eres de Valladolid aparecen poco metafórico por qué porque es como que está a mitad entre el País Vasco y Madrid hasta Valladolid

Voz 0578 12:56 sí he visto estás ahí no

Voz 1774 12:59 bueno ahora estoy aquí sí que pasó a Valladolid que yo soy medio de Valladolid que pasó ahí qué pasó hoy como sabes tú de Valladolid que uno se espera que surja otro tipo de productos tropezar

Voz 4 13:10 es que no sé si uno no no no te Hernani

Voz 1855 13:15 a las seis de Pucela hay una esto es un poco estafa no soy de la tutela profunda además porque me crea como un pueblo ahí de que está a la misma distancia de Salamanca Zamora

Voz 4 13:27 miles Valladolid eso profundos

Voz 1774 13:30 casado se sentiría Agustí sí a Bosti Hilarión

Voz 4 13:33 la ola probablemente más que a mí me saludó a todos nuestros amigos de Castilla León os queremos cojamos la de la Serie A

Voz 9 13:42 que como es algo que tengo que contar

Voz 1855 13:44 a una historia que que que me anima

Voz 9 13:47 Weiss Águila Cuesta ríe de mí porque siempre aprovecho como para contarla en en estas cosas

Voz 4 13:52 buenos amigos tienes eh has visto además

Voz 1855 13:54 a mi

Voz 9 13:57 pues yo me enteré haciendo un trabajo de investigación para la única yo estudié periodismo hace un siglo de que fachada dolido este nombre porque todo el mundo conoce a nuestra ciudad se llama así porque el dieciocho

Voz 5 14:10 Julio del treinta y seis era la ciudad

Voz 9 14:13 más militantes del Partido Socialista con el los pueblos de alrededor con más militantes de la CNT de UGT que quiere decir que las tropas de Franco entraron supera saco violaron a ochocientas mujeres mataron a miles de personas en el dieciocho de julio

Voz 1855 14:28 la ciudad se rindió se hicieron

Voz 9 14:31 hemos los más fachas que de mentira para sobrevivir no de ahí viene fachada Ohrid

Voz 12 14:36 pero en realidad la ciudad hay toda

Voz 9 14:40 la provincia más o menos eran muy de izquierdas de hecho en las primeras elecciones democráticas e arrasó la izquierda

Voz 4 14:49 ya está queda estamos limpiando el nombre de venir con esto grados y eso explica todo

Voz 1774 14:54 una vez a una muchacha de Valladolid entiendo que tienes una al

Voz 0578 14:59 querer conocer este este conflicto que tenemos muchísimas aristas hay una parte que no entiende cómo la sociedad no sea alza de manera clara contra la contra la el totalitarismo de de ETA

Voz 1774 15:11 otra parte que es que de no se reconocen un montón

Voz 0578 15:14 de víctimas que mucha gente el País bajo trabaja por el reconocimiento de ellas tú te ves esas dos realidades quieres conocerlas inmediata

Voz 9 15:20 quiero conocerlas y quiero contar esas historias porque yo conozco también en la Universidad a Edu Madina que ya había sufrido el atentado de ETA cuando yo lo conozco en dos mil seis ETA todavía mataba la manera de ver el mundo de Ed Wood después de haber sufrido la violencia es verdad que me como que me cambió la cabeza no ensayo flipado diciendo como como un tío que ha sufrido la violencia en primera persona defiende apuesta al diálogo gestiona también pasaba porque digo a mí me pasa a mí me volvería súper loca no si no pudiera hacer teatro nunca más en la vida yo me moriría sí es a partir de ahí cuando empiezo a meterme en todo esto y cuando piensa algún día contaré esto en el teatro

Voz 4 16:02 te dio una visión buenista viendo el confín

Voz 6 16:04 tú

Voz 9 16:05 sí sí porque

Voz 12 16:08 por qué

Voz 9 16:09 hay una pregunta que atraviesa la trilogía que son más cosas las que nos unen unos no separan de los otros y creo que he de un a ver si una visión buenista de son más cosas las que nos unen

Voz 4 16:19 puede haber algo más buenista

Voz 0578 16:22 plan de es un gran tío oí en la visión de su experincia personal en la visión del País Vasco es verdad que es súper generoso generoso como yo no sería desde luego ni de cachondeo

Voz 4 16:32 es que nosotros entendido muchos puentes

Voz 0578 16:34 desde él para que sobre todo en esta etapa posterior después de del fin del terrorismo para normalización el el club contaba con menor no conocen poco que es la primera vez que pudo volver a Bilbao pasear porcentaje Bilbao sin escolta que para él fue una sensación increíble que lo que crees que a partir de ahí el que ha sufrido la peor parte del conflicto que aparte partir hay que construir para hacer como una social mejor imagínate María

Voz 1774 17:00 yo creo que trata de llevar eso a las artes no ese ese mensaje Lasarte

Voz 4 17:03 yo te quería decir que nosotros una de las razones por las que hicimos bonito buenismo bien era porque decíamos en realidad nos acercan más cosas de las que no se para elogiar un porcentaje pequeño que condiciona todo el resto de felicidad amor amigos amistad todo lo que queremos es muy parecido

Voz 0578 17:20 en Euskal hicimos este sitio que ha vivido eso este mensajes también real a la gente lunes más cosas de la que les separa

Voz 9 17:25 yo creo que si no se a ver llevo diez años trabajando en esto entonces he conocido a gente muy diferente convivencias muy diferentes pero al final yo que es es lo que decía Manuel ahora el el somos seres humanos y luego allí también al final hay diferentes dolores porque han sido generados por diferentes violencias ETA GAL abuso policial pero la vivencia que genera la violencia es la misma muy muy parecida entonces yo creo que sí y luego nos ha pasado allí cosas en los cuando hemos ido que no hemos a actuar mucho allí nos contratan mucho por allí

Voz 6 18:00 no duele un poco igual

Voz 12 18:03 yo creo que duele que venga

Voz 9 18:06 en de Valladolid a contar genera muchos prejuicios pero bueno ahora también os diré que no nos contra tenemos cero bolos lo hemos petardo en la Abadía pero tenemos cero vuelos y eso pues este momento de mierda político que estamos viviendo no

Voz 0578 18:21 claro cualquier riesgo cualquier riesgo de contratar a esta gente es el riesgo de que haya un bis muy gordo al día

Voz 11 18:27 nos idea darnos cuenta que nosotros

Voz 9 18:29 los apostamos desde los tres espectáculos para el diálogo como que esto

Voz 4 18:33 no está de moda no está muy de moda

Voz 1855 18:37 a raíz de lo de que desde Valladolid

Voz 4 18:40 bueno no te contratan en País Vasco entonces yo descarto hacerla en mi trilogía sobre el independentismo catalán

Voz 1855 18:49 no me va a dejar no si si la quieres hacer habla

Voz 9 18:52 sí claro pero en Valladolid

Voz 1855 18:56 que en Valladolid hay gente muy buena muy muy

Voz 4 18:59 el viene de Valladolid su sangre no

Voz 0578 19:02 invitaba a mitad Pucela

Voz 4 19:04 que tú dices que no está de moda el diálogo pero esto súper duro

Voz 6 19:07 sí

Voz 9 19:08 es súper duro pero yo creo que no que el el diálogo hoy este encuentro con el otro y nos hace como plantearnos muchas cosas de quiénes somos y que hemos hecho o o de todos los prejuicios que tenemos entonces es incómodo

Voz 5 19:24 a ir no estamos en un momento político

Voz 9 19:26 sociopolítico donde el enfrentamiento la generación de odio

Voz 6 19:31 es es más fácil y da

Voz 9 19:34 a tus

Voz 6 19:34 entonces yo creo que el dialogo no está de moda nunca lo ha estado no en este país y eso no son un vuelo hubo un tiempo no

Voz 4 19:41 todo tiempo tú por ejemplo un tiempo que se que es por lo menos abanderó sí sí igual o si usted y yo porque claro hacia el respeto por lo menos de cara a la galería

Voz 0578 19:53 sí era algo positivo jugaba tú tú estás en contacto con has hablado con gente montón de gente que ha sufrido conflicto en diferentes grados estás en contacto con muchos dolores y han pasado diez años desde que empezaste hasta ahora entiendo que mantiene una relación con gente de hace diez años viviendo ahora que evoluciona ahí en el en el dolor de la gente que sufrió violencia en el país

Voz 9 20:14 brutal yo he tenido la suerte de vivir como personas que hacía relativamente poco que habían perdido a su ser querido ir y hace diez años estaban en un momento muy jodido ahora están

Voz 6 20:26 bien se han curado ya están

Voz 9 20:29 sentándose con gente que hace diez años jamás pensarían que se sentaran a hablar

Voz 6 20:35 no sé eso es hermoso ver cómo pasa

Voz 9 20:38 al tiempo oí también tener la oportunidad de con vivo con gente como Jesús Eguiguren sabes que a mí me parece lo más hay Jesús por ejemplo ahora está muy bien y lo pasó muy mal en muchos momentos Nos es yo he aprendido mucho como del ser humano que esto queda así como supe Hernando

Voz 4 20:58 es el programa pero te lo puedes pero pero yo además se quedó especialmente intensa

Voz 6 21:06 iba a hacer una reflexión pero esta última

Voz 0578 21:08 qué personas dicho nunca en la vida Le vía haber sentado con el de enfrente

Voz 6 21:13 los acabado bien Santos bueno tu fuente

Voz 9 21:16 persona no no

Voz 12 21:18 no es que no he pensado tan caro

Voz 9 21:21 sí a mí te diría fíjate si yo me he sentado con gente y ahora me hecho colegas que pensé que hace diez años para mí era impensable por las antípodas ideológicas o o por la posición que habían tenido respecto a la violencia

Voz 12 21:38 o no sé

Voz 9 21:40 ayer estuve en Vitoria comiendo con Ibón Etxezarreta

Voz 0578 21:44 quién es terrorista ETA

Voz 9 21:46 que participó en los encuentros con víctimas

Voz 12 21:49 que que viene ha visto la trilogía hay que

Voz 9 21:53 bueno forma parte nuestras historias pues yo qué se hace diez años a mí me dices que me voy que va a ser colega de un ex terrorista hombre qué me estás contando es súper fuerte no conocer a alguien que ha hecho ese camino de reflexión y que ayer hablábamos y me decía es que me estaba dando unas cosas dices que te lo cuenten me parece surrealista que que yo haya hecho esto que yo viviera si hace unos años que no son tantos bueno también te digo que lleva casi veinte años en la cárcel que son unos cuantos pero no sé yo yo no a mí me ha pasado a mí me ha cambiado a todo el equipo no nos ha cambiado la manera de pensar de plantearnos muchas cosas en las que seguimos discutiendo porque somos muy intensos y esto te da mucha

Voz 6 22:35 vetadas en la cara constantemente

Voz 4 22:39 con lo que cuesta cerrar las heridas y que se ponga la costra encima Pablo Casado gente

Voz 1774 22:46 el estilo están en los dos en los dos lados Pablo Casado de turno y los animales los dos lados están con la uña intenta

Voz 4 22:53 no quitar la costa otra vez

Voz 12 22:56 que yo creo que en que en que es más en la derecha yo creo que a la derecha eh

Voz 9 23:05 bueno el otro día lo decía María Jauregi cuyo padre fue asesinado por ETA que no tiene no es sospechosa de nada María lo puso en un tuit que ir dirigido a Pablo Casado que les había venido que parecía que quería no que volviera a ETA yo creo que por ejemplo a la izquierda abertzale no está en ese lugar y hace unos días Julen Arzuaga que es el el portavoz del PAL en el Parlamento vasco de Bildu tuvo una salida de tiesto pero yo he visto todo ir en los medios sólo está sacado una parte que es bueno manipular un poquito la realidad no entonces yo creo que en la derecha y en esto seguramente tenemos cero bolos tendremos menos cinco

Voz 1855 23:46 cuenta pero me da igual porque es lo que pienso

Voz 9 23:49 creo que la derecha se beneficia

Voz 13 23:51 no se te acaba

Voz 4 23:54 este es el el la la AP te de gimnasio que acaba de decir que se nos acaba el tiempo Javi tenemos un poco más para que acabe no

Voz 6 24:02 eh

Voz 4 24:03 Tito hombre vamos a apostar por el diálogo bien es soy mensaje

Voz 9 24:09 no que decía que sí que creo que la derecha es está se está haciendo bueno esquela es como si en la derecha está haciendo para que esto no se cierre de la manera en la que se debería de cerrar no que es a través de la memoria de la verdad

Voz 0578 24:24 yo creo que a nadie se le puede exigir la actitud generosa que tienen mucha gente en el conflicto vasco de los dos lados yo por ejemplo creo que no sería capaz de tener

Voz 9 24:33 yo creo que eso no lo sabes yo creo que yo creo que

Voz 0578 24:35 lo que no sería capaz es bueno alguien de hecho a tus hijos au no me parece que yo no sería capaz pero sí que creo que nosotros debemos entender que ya es una realidad terrible y súper lejana para nosotros que si ellos pueden la gente puede si alguien aquí meta le ha matado a su hijo y sesenta en frente del tiro que lo mató y pueden llegar a hablar algo que yo no haría nunca en la vida estoy seguro si ellos pueden joder los demás en nuestras diferencias del día a día

Voz 4 25:02 también podemos también pueden parecer un poco

Voz 1774 25:05 más de voluntad

Voz 4 25:06 hay una chica que acaba de asentir y cerrar los ojos estar pensando en que no pero con quién tienes que hablar estás pensando en algo

Voz 6 25:16 no

Voz 4 25:18 mensaje después

Voz 1774 25:21 comedia hasta ahí aparece catequesis si tenéis algo que tenéis diferencias y a lo mejor estéis es acercar pues ha venido María aquí a dar un ejemplo de que sí sí

Voz 0578 25:32 puede

Voz 1774 25:33 que se merecen este aplauso que les vamos a muchísimas gracias

Voz 1201 25:36 no

Voz 14 25:43 Bruce Bruce Bruce

Voz 13 25:51 eh

Voz 15 25:52 no tengo ningún bien nombres en mi hecha no está bien ir

Voz 1201 26:30 os noto cansada contarlo llevamos veinte minutos

Voz 1774 26:36 me atrae toda la intensidad esas si no ha venido la intensidad María que te deja aquí yo que sé te deja

Voz 4 26:44 bueno estamos en campaña pre electoral estamos en campaña electoral ya es que claro leído al revés es que esto

Voz 1774 26:51 no no no pero es que no estamos en precampaña como estamos estamos

Voz 4 26:54 la campaña electoral existe la campaña preelectoral no existe la precampaña preelectoral la cuestión es que cada vez es más complicado descubrir qué es verdad y qué es mentira hace unas semanas nos ayudaran con los bulos pero ahora nos tenemos que centrar en las personas mulo gente que difunde ciertas opiniones y ni siquiera Samos y Monreal en las personas si las fotos son alguien es verdad si no pudo cosa igual tú por ejemplo estas opinando ahora muy fuerte a favor de Vox y no lo sabe con tu cara nosotros foto para eso esto puede estar pasando Mari Luz Congosto puede estar pasando esto

Voz 11 27:33 qué puede estar pasando porque pueden coger tu foto de forma Lan poco y en que no sé exactamente tu pues podría padecer el tufo todo como el otro personaje que que opine de esa manera

Voz 1774 27:46 para los pocos oyentes que es investigadora en la Universidad Carlos III la principal cazadora de bots de España que yo me imagino como un personaje de una serie de dibujos de los obtenga cazadoras cómo es tu curro

Voz 11 28:02 bueno yo lo que analizar cosas en Twitter de de dos mil nueve ya estoy ahí

Voz 13 28:08 claro pues ya se escarba no entonces

Voz 11 28:10 veo cosas raras y cuando veo cosas renano soy una mujer muy curiosa y me pongo a escarbar a escarbar hasta que veo si eso es verdad o mentira

Voz 1774 28:19 qué sería definir bueno

Voz 11 28:21 hay muchas el bote es inicialmente eran cómodo cosas automáticas que se dedicaban a meter España insulsa vagamente para vender ahí esas cosas

Voz 13 28:31 sí es era cuando Twitter paraba

Voz 11 28:34 es bueno hago mi evidente hay Twitter pueblos podía cazar rápidamente lo los cepillaba entonces bueno pues eso pasó a un segundo paso entonces bueno pues ya han entrado como agencias ella una cosa con más de negocio como mejor echa lo que hay son perfiles falsos controlados por personas ya no van a lo loco ganó a lo loco creando por la noche y a horas intempestivas cien mil tres al día no ya como si fueran personas en anormal con con se inventa como como unas historias con tu foto tu descripción además hacen como demografía no pues personal mayores

Voz 13 29:12 joven muy a tirar una una

Voz 6 29:13 la conexión súper loca es posible que gente como Abascal consuma mucha viagra

Voz 13 29:22 la delegado hasta ahí diciendo esto me funcionan dos nivel me a mí realmente puede utilizarlo como llegaron nada está muy antigua sala labores era muy antiguo jefe deja de que con la que se define eso sí

Voz 11 29:40 además el otro día buscándole la Wikipedia encontré estaba ya en el dos mil siete

Voz 1774 29:47 Castro en el dos mil siete sea tiene la palabra

Voz 13 29:49 existe desde que existe la redes sociales el dos mil siete de Internet mil doscientos de

Voz 11 29:57 las redes sociales entonces había como cientas personas no sé en Twitter del dos mil siete

Voz 13 30:03 había perdido también de los primeros

Voz 11 30:06 ya había estaba aquello es cierto pero ya ha poquito bueno también siempre se ha hecho pública eso es una cosa está relacionada muy con la publicidad un mundo ficticio de pues una marca de que tiene seguidores y fans Si bueno si la realidad no te da lo que tú quieras pues ventas eso es

Voz 4 30:22 para todos nuestros oyentes creo que os estáis imaginando aquí una hacker

Voz 13 30:28 tatuajes Los hombres que no amaban a las mujeres pero no cual a ser como la profe de Historia se investigadora y lo que me dedico esa

Voz 11 30:41 de cosa sería papeles científico

Voz 13 30:43 hasta que entero perdiera el papel pues podría

Voz 4 30:46 hackear el móvil de Quique y meterla en un problema

Voz 13 30:48 no no no no

Voz 1774 30:51 por ejemplo túnicas de cosas muy serias que tenemos una de las gráficas que olas que no suele ilustrar Congosto Twitter la pregunta es evidente

Voz 4 31:02 la gráfica por favor por favor que alguien se meta en Youtube Usuarios los usuarios joder estoy súper despistado los oyentes se metan en el en el perfil de Mari Luz Congosto vean las gráficas tan preciosas que hace

Voz 0578 31:16 esa gráfica dice Leo el texto dice para los más curiosos aquí el gráfico gráfico de los seguidores seguidos de Pablo Casado pone su partido practicamente Ciudadanos y en menor medida algunos perfiles de Podemos PSOE e independencia

Voz 11 31:28 eso eso fue un ejercicio que hizo para mis alumnos de visualización y todos los diputados y vi cómo se seguían entre sí entonces y luego lo que hice fue unas vistas es decir bueno si cojo la red de Pablo Casado decir quién sigue Pablo Casado dentro de de los diputados claro se les siguen los de su partido

Voz 4 31:46 eso es el azul y todos los colores

Voz 11 31:49 en que ver mucho con los colores de los partidos

Voz 13 31:51 es que parece un niño acogido alpino

Voz 11 31:57 bueno pues veis que todo tiene de porque esto lo que hace es que la gente se sí unos a otros entonces el esto es un brazo o lo que es cada cada puntito es una persona las rayas son signos y o no te siga una persona le corresponde hay unos algoritmos esto lo pinta automáticamente una herramienta que son algoritmos de fuerzas es decir si nosotros no seguimos mucho entre sí Nos agrupados y si no seguimos a otro nos separamos con lo cual cuando es en cuestión de política se separa muy bien los grupos si tenemos ahí pues la sientas comunidad

Voz 12 32:31 se ve que él

Voz 11 32:33 el PP que es el azul litro está la derecha del centro son ciudadanos que está como equidistante a los otros partidos el hábito que se podemos ir abajo el PSOE

Voz 4 32:42 has dicho que Ciudadanos están en fin

Voz 13 32:44 en esta en este gran grabó es sacado pública todavía el de los cinco Hamdi las candidaturas ya sale diferente dibujo ya no sale en el Centro Ciudadano cinco partidos quiero decir que hay mucha endogamia endogamia no no en ese caso

Voz 5 33:00 sólo el PP ella en todos porque si miráis

Voz 13 33:03 no si miráis en paz

Voz 11 33:05 a lo mismo en Podemos la gente Podemos sigue entre sí sí

Voz 13 33:07 no sé si es que si a esto

Voz 1774 33:10 si tumban entre sí una cosa loca que toda la semana que viene te si en redes sociales

Voz 4 33:17 esto que nos quiere decir sobre los votos

Voz 11 33:20 no eso no hay nada nada esto es simplemente es una curiosidad de cómo se siguen entre si los diputados no

Voz 4 33:26 pero esto no porque Malaria seguirse entre todos no

Voz 11 33:29 sí bueno había incluso los de PP de porque esto puso los datos de gran disposición y un doctorando de Granada supera apañado en un par de horas él descubrió quién no se sería no se correspondía que era una pregunta mucho mucho

Voz 13 33:43 es un orgullo de Sálvame esbozos de las voces como les llaman

Voz 4 33:50 el Tour Stone no está de moda nada pero él está de moda lo escuchado abstracto en fin por la escucharéis en Navidades

Voz 1774 34:00 es correcto bueno queremos ver un poco qué es

Voz 4 34:03 sí que podemos hacer para cazarlo se

Voz 1774 34:06 eh sobre todo en Twitter porque resulta que hay

Voz 4 34:08 patrullas de tuiteros que andan descubriendo

Voz 11 34:11 sí bueno andamos por ahí Varios ahí son difíciles de encontrar porque son personas que controlan unas cuentas que son falsas con lo cual tiene un comportamiento humano es difícil de encontrar

Voz 4 34:24 pero si tienen cierta caracteriza

Voz 11 34:26 la foto pues puede ser una foto de un banco de de fotos pese de que una foto pues chica rubia súper guapísimas oyes te puedes fiar

Voz 1774 34:34 se ve una chica rubia se llama se llama siga Konoplyanka y luego poner bajo que es de Palencia sospechas

Voz 13 34:41 pero no es un trabajo los nombres bueno yo creo que además de Le pierde el gusto no dice Jaime así atrás

Voz 1774 34:53 los tres Bertín Osborne básicamente todo lo los te falla

Voz 13 34:57 se podría definir el busto del del creador si pongamos las fotos que elige yo ya tenemos otro dato

Voz 4 35:04 Abascal

Voz 13 35:07 bueno los nombres normalmente ponen un nombre pues poner nombre

Voz 11 35:11 Alito pero sí tengo un nombre y un número de teléfono casi con siete números una cosa muy rara porque nadie pone un nombre de usuario que nadie pueda recordar ni yo mismo bueno suena como a codificación no te lo tenemos es muy largo tenemos

Voz 4 35:25 dos tuiteros que se han hecho famosos últimamente porque son famosos por esto por cazar votos el primero es lo podemos ver pros Alejandro bueno el primero que tenéis cuál es el de once cifras cojo que se se alejara

Voz 1774 35:41 Alcaraz descubrió un poco que Pablo Casado tenía

Voz 0578 35:44 la red de clones que sigan tan

Voz 11 35:46 sí pero es una es su son unos unos voz muy como día mucho sí

Voz 1774 35:55 Pablo Casado haciendo algo chusco vaya

Voz 11 35:57 sí porque son fácilmente detectables de hecho Marcelino Mariscal descubrió que son facilísimo debe encontrar

Voz 4 36:03 con una búsqueda en Twitter

Voz 11 36:05 tú dices cuánto hay de modo en tope buscasen hasta pone Source la fuente dos puntos de Turquía que es una herramienta escritorio para para publicar y te salen un montón de bots porque en de hacerlos con móviles con todo tipo de dispositivo utilizan herramientas M para que todo sea muy soy se encuentran que te pones muy torpón yo no sé si lo ha hecho

Voz 13 36:30 están viendo por lo que todo lo puede

Voz 1774 36:33 la mano además haciendo consultas

Voz 13 36:36 no hay que hace unirá la de tú

Voz 4 36:39 defiendo que entonces los hashtag de Twitter no tienen ninguna fiabilidad ninguna y la prensa se nutre de ellos para hacer noticias

Voz 11 36:47 dos los has ta que normalmente suelen hay cosas que no hay que surgen porque hay una noticia la sangre son no está provocado sí sí claro una reacción natural pero hay los has ta de campaña son todos muy organizada hitos

Voz 9 37:02 hay en vez de tirar de gente era

Voz 6 37:05 que no cobra un duro por detectar bots no debería

Voz 4 37:08 hacerlo Twitter

Voz 11 37:09 bueno tuitera es un negocio de cuanto más ruido y más allá en Massimo la todo pues me paso

Voz 1774 37:16 vaya no me lo esperaba tampoco le interesa

Voz 4 37:19 twitter

Voz 11 37:20 Twitter no vamos yo tengo tres voz de detectados demostrados con datos y tal uno está suspendido los otros dos vivos entonces pueden hacer no haces tú sabes a ver voz sí de hecho yo hice un proyecto fin de carrera y has venido arriba

Voz 13 37:36 dos mil once

Voz 11 37:40 este gracias dirigía un proyecto fin de carrera que eran voz que no teníamos programado para que se podríamos a hacerle una personalidad no entonces era para ver cómo con distintas personalidades aspiraba más o menos seguidores será totalmente académico el proyecto fin de carrera hasta publicado el código está publicado sea que es totalmente se hizo en el dos mil once

Voz 4 38:02 pero entonces podríamos hacer con tu ayuda que el buenismo bien Mari Luz Congosto sea Trending Topic

Voz 11 38:11 hombre pues eso con una estimulación con voz se podría hacer

Voz 1774 38:14 pero eso es una gran voz

Voz 4 38:18 esa red

Voz 13 38:19 hay que comprarlo

Voz 1774 38:23 cuánto puesto Trending Topic

Voz 13 38:25 sí lo sé pero hay agencias que esto se hace en México hay ahí en tu cuenta

Voz 4 38:31 bueno por ello yo a América

Voz 13 38:33 a lo contrario poner a negociar cuanto Mariluz cuando mil mil euros más en nada

Voz 1774 38:47 otra cosa para para detectar bosques una cosa

Voz 0578 38:49 que tenemos nosotros LL y yo creo que tenemos un tuit que lo ejemplifica que se detecta porque gestas que lanzan partidos políticos estos bots los empiezan a tutear antes de que el partido político lo que está pasando

Voz 11 39:03 bueno es que no se sabe cuándo hasta va a funcionar nuevamente los hacen de dos maneras en algunos casos lo que se hace es por telegrama un canal que no es visible se ponen de acuerdo en una hora en concreto empiezan todos a tuitear con el casta y eso se nota mucho porque si tú sigues horas antes la evolución de los te hay un pico entonces se ve que no se nos organiza unos orgánico es que ese también se hace más disimulados hace donde cientos grupos para crear subiendo de forma orgánica y luego sea no

Voz 5 39:37 no

Voz 13 39:37 qué enfado vienen por la torpeza no porque lo a verle como joder por hacerla hoy que soy muy torpes quiénes son los más torpes

Voz 1855 39:48 y no ahora

Voz 11 39:50 los que se llevan la palma solo depende de si aceptaría la medalla la torpeza

Voz 1774 39:55 sí porque seguramente sea claro

Voz 11 39:57 ya no lo sé pero la agencia que lo han contratado no se sabes quién creo

Voz 4 40:01 eso no lo que es el que hizo Lobo

Voz 11 40:06 que eran plantó unos edite el logo te pues pone

Voz 4 40:08 los mot

Voz 0578 40:10 porqué si Twitter es una red que es bastante minoritaria dentro de las redes sociales porque se esta gente digamos que gasta tanta energía en generar ser influir influyentes aquí

Voz 5 40:23 por qué Twitter solamente está al veintiséis por ciento se

Voz 11 40:27 y además está más gente joven durante mayo no y además seguramente que es bien noventa y seis por ciento pero tiene una cosa importante buena parte que Xavier Tai es mucho más fácil propagar San en Si tú vas a Facebook tienes que pagar para que tu mensaje prospere y que hoy tendrá que pagar bueno pues se promocionaba mensaje pero puedes difundir con estas técnicas sin pagar un duro entonces sale barato a la prensa hay muchos periodistas en Twitter se nutren de noticias de Twitter tanto

Voz 4 40:57 lo retó lo amplifica muchísimo

Voz 11 40:59 entonces les sale a cuenta cualquier leí que cualquier cosa sólo va saltara pueden poner en un titular

Voz 4 41:05 cualquier cosa que se te ocurra

Voz 11 41:07 se nutren cifras fijáis hay muchas noticias que provienen de cosas que ocurren en Twitter aunque haya poca gente sabe yo creo que por eso la presencia en Twitter la cuidan todos

Voz 1774 41:17 distorsiona la realidad en Twitter por ejemplo eh

Voz 11 41:19 sí sí se difunden bulos es el único sitio donde se pueden ver porque los otros bulos

Voz 13 41:24 no van en redes cerraba lo se vaya vaya vayan investigadora

Voz 4 41:37 me interesan son guays todos lo dejas minuto

Voz 0578 41:40 pero es que a mí me interesa mucho a Twitter le interesa no acabar con esto sabiendo que es algo que está distorsionando la realidad en culpa gran parte en tiene has dicho yo creo que yo también de que los periodistas realidades pequeñas que se difunden por Twitter las hacen realidades grandes distribuyendo dolmenes crees que Twitter como empresa

Voz 11 41:59 lo que quiere es tener usuarios que tener actividad entonces se les da igual el tipo de usuarios luego otros el uso que se le da yo creo que no tiene nada que ver con lo de la prensa simula el Twitter lo que quiera quiere es una empresa tiene tener beneficios entonces como tú que os teniendo usuarios si teniendo tráfico

Voz 4 42:18 no interesa a limpiar esto no otro

Voz 11 42:20 en una rueda de tal pero no alguna novedad

Voz 13 42:24 pero como son la relajarme sí bueno coge garito encoge por ejemplo

Voz 11 42:29 la serie de perfiles sospechosos y les pide que se identifiquen con su teléfono entonces como mucho son creados hace mil años ya saber cuál es con qué teléfono se creo pues no pueden identificar centros de la cierra las cuentas

Voz 4 42:42 pero qué pasa cayó no

Voz 13 42:45 no es que la la

Voz 11 42:47 en filas falso se hacen en Asia

Voz 1774 42:49 días vale granjas la famosa demuestra

Voz 11 42:53 se compran y se compran eran pues a lo mejor te vale cincuenta cuentas falsas veinte euros

Voz 5 43:01 hola qué voy a alguien te necesito

Voz 13 43:04 quiénes son los

Voz 4 43:06 Master del criminales de las voces quiénes son los mejores

Voz 11 43:11 pues no lo sé no lo sé y hay una hay cosas macro granjas que no saben dónde están porque hay gran pero yo creo que hay macro granjas grandes que pueden como son muchos como tiene muchos pueden hacer la difusión es sobretodo de forma muy distribuida sin que se note es el despide yo es una cosa que estoy

Voz 4 43:36 el piso eso quiénes son los mejores en esto osara partido digo del partido político que hace mejores

Voz 5 43:40 no él para los partidos

Voz 11 43:43 mejor ni peor es un mal todos intentaban que los yo se vea unos con mejores artes que otros pagando

Voz 4 43:50 veinte y otros cincuenta por ejemplo podemos

Voz 11 43:52 tiene una red muy muy completa de activistas muy maquillada son personas son activistas pero también organizan sus pero lo hacen con personas con vimos una manera menos es falsa porque son personas hacen no cuenta

Voz 1774 44:06 fíjate que es activista de Twitter está y luego

Voz 0578 44:08 tú sabes que los voz ponen huevos y tienen boticas

Voz 4 44:11 yo no tenía de qué queréis seguir escuchando durante días a Mari Luz Un conflicto porque tenemos porque si no Javi es agobio esas tres allí es lo último que queremos horrendo tenemos que despedir pero vale yo es con mayor dolor

Voz 1774 44:28 es igual para después de las elecciones te a analizar los cómo han influido los votos en la selección si todo eso te parece hablamos de nuestro

Voz 1201 44:38 un aplauso para ella pasaba me he caído

Voz 5 44:58 bueno a descansar que que el programa de Nani

Voz 1201 45:01 no que va

Voz 4 45:03 pensar que que remar con mi hijo y Rice una ida de olla normalmente les política de investigación

Voz 5 45:13 sí yo me han pasado muchas cosas en la vida va yo soy un incomprendido yo siempre he intentado dar ideas ya la gente no les ha parecido bien

Voz 4 45:24 no es en la vida en general la vida por lo que sea mero mangos de otros me recogía la mierda droga muchas gracias bajito yo tengo una teoría

Voz 5 45:36 de por qué a los algunos hijos mayores estamos bueno Xfera no lo había haciéndola adelantar aquí conocéis a la parábola del hijo pródigo el hijo pródigo vale para quien no la coloca os la voy a resumir vale para millennials que ya no estudian religión en el colegio la parábola del hijo pródigo es la historia de un padre que tiene dos hijos a los que recibió suena a los que repartió su herencia en vida dijo menos se lo gastó todo viviendo como si fuera Pipi Estrada

Voz 1201 46:06 lo que sí está bien

Voz 5 46:09 claro cuando ya acabó con todo le mandaba mensajes diciendo de gracias pagan la Conca decidió volver a su casa hizo el padre montó una fiesta mató al mejor cerdo no me refiero a todos comemos llamó a todos los criados has creado como seis enemigo

Voz 4 46:27 pues en menos de trece coma pues IPE

Voz 5 46:29 joder tener de enemigo a Torme me la suda la verdad cómo voy vale no me quiero dedicar porno todavía llamó a todos los criados mandos que le pusieran el mejor vestido al hermano este que se había gastado todo el dinero el mayor que estaba trabajar cuando el percal o yo ahí la música Chimo Bayo pinchando llega pero esto que ha pasado aquí el padre le dice esto es en la Biblia hijo tu hermano está muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido hallado esto hay que celebrarlo me podéis explicar en qué mundo de mierda esta parábola es un cuento para que la sociedad cuántos hermanos mayores de fotos vaya como curioso levanta

Voz 4 47:18 la mano nadie

Voz 5 47:21 no no me lo he por favor vosotros no sabéis he visto en vuestra vida absolutamente truncada por culpa de vuestros hermanos pequeños que han llevado todos los recursos y el cariño de vuestros padres yo digo cuando se contó esta historia elijo hijo de El hijo pródigo a nadie se le ocurre decir oye el hijo mayor tenía el talento las ganas ICO los recursos de la familia hubiera podido aguantar Netflix pero no te lo has decidido gastar todo en este desgraciado esta ahora tengo que seguir esperando pollos

Voz 4 47:52 tú tienes la hermana pequeña sí que espero

Voz 5 47:56 a este programa vale pues el problema de esta mierda de parábola del hijo pródigo el que ha calado en la sociedad y no lo hemos creído porque hay otras cosas en la biblia que es que se separó el mal

Voz 18 48:06 me he que si la eh

Voz 5 48:09 joder es que si el Arca de Noé que dejó ese la fantasía no sé que tengan cinco años vayan puesto de triples no te lo crees pero esto la gente sí se lo ha acogido entonces yo quiero echar un cable a todos esos hermanos mayores que hemos sido oprimidos víctimas de nuestro usted que

Voz 1774 48:26 esos tiranos El tirano es que hemos tenido que vino

Voz 5 48:28 hay cosas del tipo que tú sacas todo sobresalientes y tu hermana pequeña sólo ha suspendido una pues les damos un regalito

Voz 1201 48:34 de ahí a ella

Voz 5 48:37 que tu hermano pequeño lo han llamado al juzgado puerta encubrió para Borriello ganas portado bien bueno pues quiere decir otra cosa más

Voz 4 48:45 saliendo al rayos y Culebras sale pus

Voz 5 48:48 por miedo me han salido me han salido calenturas y entonces la boca de de de esto que es lo llevo ya más

Voz 1774 48:54 además creo que las mantiene es para dentro de dos o tres semanas

Voz 5 48:57 sí iban a hacer giros ya claro es que en el rencor estaban los a que no deja de su curar pues que decir una cosa a todos esos padres que han convocado con la parábola del hijo pródigo que sepan que han colaborado activamente en mantener sano y vivo el capitalismo el patriarcado también tienen culpa de cada ultraderecha se le permite

Voz 1201 49:14 entonces otra vez a ver qué otra vez la tuerca queda

Voz 5 49:18 ya pero es que esto es muy importante y lo tengo que explicar es lo digo es decir los hijos pequeños que hacen que todo al que todo el a veces me tengo explico esto que avisado de que el poder a una llegada de ya que flipado vale sin drogas ni nada hay una chica te está mirando de reojo como que va a empezar

Voz 4 49:42 caminar hacia atrás

Voz 5 49:44 como gustos y no es serio que esto es muy importante saber imaginaros una familia de clase media baja en la que esto sucede qué pasa que si el hermano mayor es el único que tiene oportunidades adelante sino el gastamos todos los recursos en el pequeño no avanzamos entonces Se mantiene la mierda de vida que todos llevamos estamos todos de acuerdo con la sociedad la sociedad ya hemos avanzado en un montón de derechos de las mujeres LGT Bay etcétera tendríamos que seguir avanzando pero de repente se empieza a decir tonterías de esto no esto no nosotros en vez de trabajar en seguir avanzando

Voz 4 50:20 se lo hacemos casi todo al hijo pequeños eh

Voz 5 50:24 Nos retrotraemos retrae has de Lezo el Quijote eso creo que lo voy a hablar dentro de los hemos notado me entiende y se como cuando las cenas familiares que reprenda alguien hizo una donde ya te deja como es tontito pues eso es poco igual y luego lo peor la segunda parte

Voz 4 50:41 el estás añadiendo a ser pequeños una discapacidad

Voz 5 50:46 no no no lo digo con discapacidad sino en plan personalidad raro una vale y luego la parte que más me gusta es la que bueno

Voz 4 50:53 pero tan sólo una cosa estás comparando a tu hermana pequeña con Vox

Voz 5 50:56 no no no estoy hablando de mi hermana pequeña pero podría hacerlo la barriga me gusta es la que te dicen y además no puedes hablar de él dijo bueno momento no podría hablar del Parla para echarle para esta de la bronca usado sea decir para para discutir con él para debatir sobre cosas que no tienes que debatir grande es evidente que no tenemos equis euros hay que gastarse los en mí no sentí que no haces nada

Voz 1774 51:20 por el otro

Voz 5 51:21 no no que no de Mi hermano es que lo pare