¿Eres capaz de resolver el enigma de los deportes?

Voz 1995 00:00 bueno a estas alturas ya nadie duda de que la primavera donde empieza todo

Voz 1 00:03 no engorros claro creo que si hasta ahora pero quizás sea cabe en este preciso instante porque llega el helicóptero del mar

Voz 2 00:16 has visto todo come para para te quita lo que fuera porque lo que a él le gusta es la hoja de limones se rumorea que un murcianos dijo quedaron en el épico quién es un enigma que todavía no ha podido resolver

Voz 1995 00:29 dicen que una vez vino al entierro de la sardina pero él prefirió prenderle fuego e incinerarlo agárrense a sitios de agarrar porque ya está aquí

Voz 3 00:38 eh

Voz 4 00:41 profesor letona

Voz 3 00:43 yo

Voz 5 00:50 yo que ustedes no un nuevo plan

Voz 1995 00:52 diría tanto profesor Letona director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán

Voz 6 00:57 muy buenos días muy buenos días Tony al menos hasta que usted ha llegado usted me permite un minuto para comunicar a nuestros oyentes una cosa importante los avances tecnológicos hacen que sus nuevas profesiones y una de ellas es la de piloto desde el doce de mayo vendrá nuestra escuela me pensamiento matemático Pinot profesionales a enseñar a los jóvenes de entre doce y diecisiete años cómo funcionan se utilizan los drones Inés mostrará las atractivas salidas laborales que tiene un elevado un anuncio de obesidad

Voz 7 01:37 sí

Voz 6 01:37 sí sí para más información entra en el Facebook de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán hombre murió creo que esto es interesante para no súper interés bueno hasta aquí la gente

Voz 3 01:49 ahora mismo ya está todo el mundo dice que a veces lo digo en en helicóptero del mal los de tuyo por los dones pueblos

Voz 1995 02:01 bueno antes de saludar al primer sábado mágico que maravillosa legión de letones los llevamos ya banda letones antes es saludarle digo vamos a resolver el piensa mucho de la semana pasada que de ajuste de los deberes que Normando muy dice si el número de personas en una ciudad pequeñas número de seis cifras que es cuadrado perfecto y cubo perfecto cuando se buena seis personas el número de los vivos será un número primo cuántas personas había en esa ciudad

Voz 6 02:25 muy bien lo que acabo de decir es la siguiente si es un cuadrado perfecto y un cubo perfecto esto significa que será una potencia de seis por lo tanto el número tiene que ser N elevado a seis pero si tiene fuera diez ya estamos en siete cifras el anunciado dice que es la población de seis cifras luego no puedes es diez podrá ser nueve ocho siete pero siete tampoco porque siete elevadas seis es un número de cinco cifras tampoco cumple denunciado por lo tanto o es nueve nevadas seis ocho elevado a seis

Voz 3 03:06 no perdón perdóname confundido E M canjeable a la hora

Voz 8 03:14 no no no

Voz 6 03:15 digo que puede ser de siete seis ocho seis nueve elevadas veis entonces nueve a seis menos seis es dirigible por tres porque tampoco lo es así que la solución y ocho tampoco porque ocho bandas seis menos seis tampoco es

Voz 1995 03:32 el menos se les siete elevado a seis en mil seiscientos desde mi seiscientas cuarenta y nueve personas que no lo crean hay mentes privilegiadas que escuchan este programa que han acertado que son Vicente Ferrer Sergio Acevedo Irene a Bosch que han acertado señor letona bueno bueno

Voz 6 03:50 pues nos hemos subiendo una hemos ya hemos subiendo el nivel para que no acierte

Voz 1995 03:55 bueno no no no se ponga sí bueno vamos a hablar al primer letones que va a enfrentarse a los enigmas matemáticos Alicia dónde estás Alicia muy o Alicia es que hemos dicho tenemos una grada joven sí sí debo tenemos John K adultos gente adulta pero no sé como hemos hecho que el fuego está la grada joven ahí Alicia cómo estás porque entonces si estás bien sano porque si estás bien quieres participar en esto

Voz 7 04:21 estando está probando una nueva aventura que está estudiando Comunicación Audiovisual y Periodismo uy

Voz 9 04:32 y tiene un plan B Egon Bahr te lumbar

Voz 7 04:37 ese es el claro para llevar

Voz 1995 04:41 muy bien pues mucho mucho animo con todo en general con los estudios y ahora con el señor letona le cuento

Voz 6 04:47 a Alicia Alicia vamos a ver la primera pregunta una terna Pita agónica la forman las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo de sabe que teníamos ángulo tiene una hipótesis aquí dos catetos le pido que me diga una terna eh

Voz 7 05:06 vale vais a sorprende la respuesta bueno te doy un abrazo ahora mismo que no teman pero no lo voy a decir que la sepáis vosotros pero yo la sí

Voz 3 05:20 venga

Voz 7 05:22 el procedimiento de giro dramático tú me quieres que la severo que que no lo quiere decir apostilló nuestra bien nuestras no es normal porque en mi cabeza lo sé pero yo te digo si en la que yo Fasa

Voz 3 05:43 a esta situación buenista con esta chica estás y Galicia han debe ser murciana Mena quiere colar no se no creemos que adivinar también me eres

Voz 7 06:03 claro que sí bueno dice

Voz 3 06:05 esta nada a mí yo te diría el señor letona que luego no

Voz 7 06:13 claro nosotros hay encima ya sabe mi nombre una sí

Voz 1995 06:18 quieras al tran tran para disputar al señor letona

Voz 7 06:21 vale la Vega Baja te Murcia era por de pitar por despistar

Voz 3 06:31 bueno venga vamos a una de ellas la más sencilla es tres cuatro y cinco ves tres al cuadrado más cuatro cuadrado es igual al cuadrado y además les voy a contar una cosa que es una anécdota curiosa en las películas americanas de egipcios siempre salía un tío que llevaba una una cuerda

Voz 6 06:52 aquí los americanos como son así de Hollywood de le ponían como el látigo para pegar a los esclavos que hacían las pirámides esto no es así es la cuerda de los doce nudos que son tres más cuatro más cinco que son doce con eso era el arquitecto que determinaban los ángulos rectos de la pirámide para que las pirámides construyeran bien

Voz 7 07:15 esto ya lo sabía Alicia e dando más dicho yo antes

Voz 3 07:20 bueno vamos a Venecia tomadura de pelo ninguna eh tomadura de menos ninguna Alicia que yo he venido para este señor me vamos al al pensamiento dice así así Omega cambia o me voy

Voz 7 07:34 no no

Voz 3 07:37 venga vamos a primeras empresas te imagina una botella de vino

Voz 6 07:43 hasta la mitad pues nada con un coso como podrás beber vino sin sacar el corcho ni romper la botella

Voz 10 07:51 pues bueno es fácil le Alicia eso sí

Voz 7 07:55 el lo sabe también me lo sé menos lo sé lo sé también como tú me entiendes Concha para adentro metiendo pues para dentro muy bien bueno más maneras señora

Voz 3 08:16 pero el gesto que estaban haciendo para darle pistas eran muy feo con mundo todo el mundo claro está haciendo gestos muy feo muy bien sí sí oiga no Ropero palabra de la mañana no permita tono menos no lo permita venga Beto

Voz 1995 08:28 Nos quedamos antes que nos quedamos sin tiempo vale muy antes de despedirle queremos dejar los deberes de la semana que viene Sigma lo leyó

Voz 3 08:35 muy rápidamente

Voz 1995 08:37 venga pues adelante solos piensa mucho creo que el señor doctor letona

Voz 9 08:41 vienen a buscar Alicia hay una una sirena de la policía

Voz 1995 08:47 este es el piensa mucho de la semana que viene que dice el sesenta por las apuntando Alicia Val el sesenta por ciento de todos los alumnos de un cole juegan al fútbol el cuarenta y cinco por ciento al baloncesto el quince por ciento a las dos cosas qué porcentaje no juega a nada ya no vino hacia Nico Almagro que se ha retirado lo repito vale el sesenta por ciento de todos los alumnos del colegio juega al fútbol el cuarenta y cinco por ciento al baloncesto y el quince a las dos cosas qué porcentaje no juega a nada pueden manda sus respuestas a Hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com Si la semana que viene la gente aquí ha do mundo pensando en cuarenta y cinco A

Voz 3 09:27 yo no sé yo si es tan fácil una plaza buenos días señor algún aplauso

Voz 11 09:43 en la Cadena SER Hoy por hoy