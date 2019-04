"Una ciudad tan top como Madrid deja mucho que desear en temas de accesibilidad"

Voz 1 00:00 más a bordo al en con destino asombro la malla de Nano combustible para ello hay vuelta esta falla tanto

Voz 2 00:26 sin llegar a

Voz 3 00:27 a la víctima para a cero

Voz 4 00:31 la muy malas

Voz 3 00:36 muy mal andado más eh

Voz 0545 00:50 bueno un tren en este caso del del metro es el que coge los millones de turistas que visitan la capital cada año un metro que dicen no está lo suficientemente preparado al menos si uno tiene algún problema de movilidad ciudades modernas que siguen sin adaptarse a una sociedad cada vez más envejecida y por tanto con mayores problemas para desplazarse en mayores o no tan mayores es el caso de Juan Diego un niño de cinco años con el ya que se desplaza en silla de ruedas o en el mejor de los casos con un andador bueno desde Málaga vino este fin de semana con sus padres a disfrutar de un partido de baloncesto y luego a visitar a su club favorito que nos dicen que es el Real Madrid aunque bueno pues su visita que Madrid no fue tan fácil y tan sencilla como debería haber sido vamos a ver al teléfono tenemos a su padres Juan Antonio Moreno Juan Antonio hola qué tal muy buenos días bienvenido a Hoy por Hoy Madrid

Voz 5 01:43 bueno nos ha llamado la atención la historia sobre todo porque porque incidir en algo que sigue pasando y es que las ciudades no son accesibles para todo el mundo

Voz 6 01:54 eh pues no la verdad es que es una ciudad tan moderna agitaron tanto como es Madrid la verdad que deja mucho que desear en temas de accesibilidad y empezamos el mes oiga hombre empezamos en el AVE realmente Bové del AVE no hay una zona para poner un carro digamos de de bebé o en este caso

Voz 7 02:18 ortopédico que él creía amigo eh

Voz 6 02:22 la ahí empieza a haber número pone llegar al revisor ahí no puede están por qué zona seguridad no lo puedes poner ningún sitio lo otro al que ya empezamos un poco un poco mal

Voz 7 02:33 si después llegaba al metro incluidos en el Plan y el Metro pues te pone cuál es tres estaciones cuales te puede bajar pues generar pensó alguien cuál es no

Voz 6 02:45 entonces cuando vas de fueran en la verdad es que ya por lo que vivimos porque íbamos con un familiar de ahí de Madrid Él mismo decía el yendo movía vernos nunca me hubiera dado cuenta de que era difícil salir del metro en un con un carro hasta que claro hasta que vamos nosotros ya tenemos que buscando de comparada accesible sino pues con el carro a pulso el carro solo pereza dieciocho digno hoy dieciséis que los niños osea que bueno

Voz 5 03:16 cogerlo a pulso o cada vez que os quería mover teníais suerte digamos y la parada así que era accesible la parada del metro

Voz 6 03:23 no por ejemplo el domingo que íbamos a Bicing Center la parado non él la que te pilla más cerca bueno esta injusto

Voz 7 03:31 el WISE hasta accesible

Voz 6 03:35 entonces tiene tres tramos de escalera que tienes que subir a pulso

Voz 5 03:40 y una vez dentro el Palacio de los Deportes como como estaba ahí sí que era todo estaba accesible au tampoco Juan Antonio

Voz 7 03:48 sí sí sí la verdad es que aquí lo único que

Voz 6 03:51 eh tú Moon prever lema fue al sacar la entradas porque sólo puede sacar por taquilla y entonces claro Yves de Málaga tras haber un partido pues un poquito juego con plegada no te puedes controlar que no haya localidades

Voz 5 04:05 vale vale eso sería una una añadido ahí que que digamos sería que no sería tanto de por el tema de movilidad sino que aumente que que faciliten vale cuando fuisteis a ver me decían que el el equipo de fútbol que le gusta mucho a Juan Diego es el Real Madrid no entonces fuisteis al Santiago Bernabéu que pasó

Voz 7 04:25 fuimos a ver el Tour de Santiago Bernabéu muy bueno allí

Voz 6 04:29 cuando le comento Armijo tienen una me parece necesita Ana Muguerza con un carro o con un andador en manos de los casos pues comentan que la opción que miran más fácil es que ceda solamente lo que tiene el museo a vestuarios

Voz 7 04:48 ya tienda en la tienda Xiquets accesible ahí no hay problema así

Voz 6 04:55 bueno entonces él claro le gustaría pues haber llegado en un campo la panorámica campo pese a todo en el banquillo no me con nociones su a solamente podría hacerlo si nosotros lo hacíamos a mover el carro obviamente entonces lo cierto es que tiene mucho recorrido por gradas claro todo el recorrido poblada son escalera y además muy estrecha o sea que no corto la misma terminal no pero bueno gustó bastante

Voz 5 05:32 bueno pues jugar Antonio Moreno muchísimas gracias por haber atendido la llamada y sobre todo por por hacer una vez más esa llamada de atención de de bueno de tenemos que plantearnos la accesibilidad en las ciudades no pensar que sólo pensamos únicamente bueno pues en en la gente que tiene una movilidad digamos cien por cien y no vamos más allá no no nos damos cuenta de nada más

Voz 6 05:56 pues sí la verdad es que vamos presumiendo de que si hay inclusión accesibilidad a ir tomen todas las ciudades pero deja mucho que dar entonces no solamente hablo de Madrid

Voz 7 06:07 sí bueno en Madrid y en

Voz 6 06:11 en edificio digamos privados como puedo hacer el veo que tan grande como es el club Real Madrid con todo lo que tiene la verdad que la accesibilidad Nadal estadio dejan muchísimo que desear

Voz 5 06:22 pues que que tomen nota también en el Santiago Bernabéu por supuesto en el metro que es que deberíamos tener ya absolutamente todas las paradas todas las estaciones accesibles Juan Antonio Moreno espero que os lo pasará muy bien el fin de

Voz 0545 06:36 semana en Madrid os lo pasaste eso os divertirse y sí sí sí sí

Voz 6 06:40 sí sí la verdad es que solamente viéndole la cara a él pues ya disfruta uno

Voz 0545 06:44 qué gustazo pues un besazo a Juan Diego a tu peque de cinco años y nada mil gracias por por eso por sí

Voz 5 06:53 por hallar algo que tenemos que tener en mente día a día y todo el tiempo

Voz 6 06:57 nada agraciado a hacer visible y a ver si entre todos conseguimos que las ciudades sean más decirles claro que sí

Voz 0545 07:03 un ves a tu gracias adiós igualmente hasta luego