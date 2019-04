"El éxito es una novia infiel y absorbente"

Voz 1 00:00 Luis Cobo es muy buenos días buenos días le voy a pedir solamente unos minutos estamos ultimando los preparativos de la entrevista

Voz 1 00:30 esto es lo que tranquiliza a muchísima gente que hay hay músicos que está muy nervioso sale muy diversos escenarios a mí cuando escucho a esto y tengo que sería escenario ya salgo tranquilos después de sesenta años prácticamente dedicado en cuerpo y alma a la música tú sueñas con música tu sueños tienen banda sonora bueno sesenta podía desastre con daños en Campo de Criptana tiene banda sonora pero una banda sonora muy muy amplia y una banda sonora muy diversa soy caballo de buena pero la música me gusta muchas cosas no tengo una concepción especial hay predeterminado de la música no se lo preguntaba porque yo trabajé tres meses en una cadena de comida rápida y me pasé dos años soñando con que servía hamburguesas entonces cuando tanto tiempo la música no sé si acaba soñando también con con partituras con con notas con Corea

Voz 1331 01:21 sobre todo con sonidos claro nota sí sobre todo cuando estás componiendo luego te te persigue a todas horas el tema es un lío no sabes qué quitar y poner la música persigue pero persigue muy amablemente y ayuda a reflexionar a pensar si hacer las cosas bien

Voz 3 01:38 hoy hemos empezado el programa hablando de educación y de los retos en educación sueñas también con unos sistemas educativos según el sistema educativo que incorporen la música de la importancia que realmente tiene

Voz 1331 01:48 sí pero no la música entendida como mucha gente lo entiende desde el poder desde otras instancias que es aprender solfeo y la técnica musical yo creo que la educación debería ser que la estos chicos y las chicas jovencitos pequeños realicen en una primera fase un encuentro que se pueda oír Hayden los Rolling Stones música de cine música clásica de todo tipo y que la gente vea tenga un encuentro con la música pueda seleccionar y pueda saber qué es lo que le impresiona yo discutía con Paul McCartney de un tema sí que es yo discutía con Paul McCartney si Paul tú lo llamas bueno del alcohol mucha gente Jean Paul que a él le da igual es un tipo extraordinario y genial discutíamos sobre la inteligencia diría él decía con acierto desde el punto de vista no es importante si soy inteligente sino en que eso inteligentes claro decir hay muchas inteligencias idea ido demostrando el cabo de las al cabo del tiempo no hay una sola de inteligencia un cajón que acoge todo sino que hay muchas inteligencias Él dice que era muy mal estudiante lo mira estaba preocupado dice me dediqué a la música en mi mano me medido claro no sigo con la conversación pero de estas cosas en el Liverpool tiene fíjate Paul McCartney ha creado el Liverpool Institute for Polán lleva en el cual ha colaborado muy activamente durante diez años es su joya precisamente ha querido hacer que la gente pueda instruirse en las artes para paliar lo que él decía que les faltaba que ahora la técnica el conocimiento

Voz 3 03:17 bueno el primer contacto de Luis Cobos con la música se produjo muchísimos años antes de conocer a ser Paul McCartney en su pueblo en Campo de Criptana que es probablemente el pueblo o uno de los pueblos más musicales de este país

Voz 1331 03:27 sin duda

Voz 3 03:28 por la importancia que tienen allí las bandas musicales ahora hablaremos eso en los ochenta ustedes lo saben bien Luis Cobos introdujo otra tradujo o mejor dicho el complejo lenguaje de la música clásica para hacerlo accesible a todos los públicos además produjo Bravo o arregló algunos de los discos más importantes de la música de este país y aún tuvo tiempo para revolucionar el estereotipo del director de orquesta que todos teníamos hasta ese momento ha vendido millones de copias de sus discos y la lista de premios internacionales que ha recibido Luis Cobos es tan larga que si quisiéramos leerla completa tenemos que pedir permiso al Hora catorce por favor no se ha hecho una cosa yo espero que no te parezca mal Lay grabado antes me grabado a mí mismo leyendo el currículum la lista de premios de la vamos a poner de fondo y seguimos hablando tú no lo hagas esos rostros yo lo voy a poner pero ser vamos a de long play de Oro concedido por la crítica musical de España Premio Bocaccio en Italia Premio de la Sociedad General de Autores de España pero nosotros seguimos eso sí esto queda por hacer un gol por si vale para algo la opinión del entrevistado no sí eso es una cosa que ponen ahí hay cuatro cosas importantes el resto pues bueno hay muchas cosas importantes pero bueno lo ven lo más importante es que el próximo día diez de mayo Luis Cobos va a estar en el Teatro Real de Madrid presentando su último disco va por México que Luis va por México es un disco de música mexicana grabado por un señor de Campo de Criptana dirigiendo a la Royal Philharmonic Orchestra de Londres en los estudios Abbey Road esta esto es la globalización Mariachi tenga también

Voz 1331 05:08 tocando con la Orquesta Sinfónica a la que la orquesta tiene que seguir porque además tú les ha pedido que sigan ellos al mar si en este disco sí fíjate cuando llega un grupo instrumental folclórico iba una orquesta de este empaque mundial normalmente es que ésta está ahí los de malas siguen pero yo les pedí que en este caso ellos tienen el estilo tienen la el silencio musical de su género y la orquesta tienen que seguirlas ir desde luego estoy muy satisfecho porque lo vale

Voz 4 05:32 es más habidos en los ingleses adaptándose a mexicana con las diferencias culturales para empezar cómo funcionó el experimento entendieron el la esencia de de de

Voz 1331 05:43 pero la música orquestal la música instrumental el bosque sinfónica la partitura el papel dice todos no estás es reflejado los ingleses que son fin poco hierático pero son muy fieles seguidores no discuten que el maestro se que está ahí la partitura sí está por tanto tienen muy buena condición somos mejores lectores música a primera vista del mundo y luego son unos grandes intérpretes esta orquesta hace unas revisiones de sus componentes iba poniendo a gente extraordinaria claro la es la yo he trabajado durante treinta años orquesta de hecho hizo un concierto estadio siempre tienen que por cierto el primer concierto en una sinfonía un estadio muchas más cosas es muy orquesta de referencia pero son muy buenos músicos y han seguido muy bien

Voz 3 06:28 este además es el tercer disco que grabadas inspirado en la música tradicional mexicana cuánto tiempo hace que tuya superas te Luis el debate sobre la apropiación cultural que está tenemos ahora en el sentido de que tú te has acercado a la música mexicana con un respeto absoluto para reivindicar la para ver la música tradicional porque además el camino de Luis Cobos luego hablaremos esto es un camino de ida y vuelta lado popularizar la música clásica pero por el otro eleva a la categoría de sinfónica las músicas populares músicas muchas veces indígenas de la cultura indígena antes

Voz 1331 06:56 gitana

Voz 3 06:57 ya sabes que ahora por ponerte un ejemplo muy concreto Rosalía que por cierto acaba de triunfar en California la paliza

Voz 1331 07:03 es un crack estás que te gusta el fenómeno no muchísimo

Voz 3 07:07 por lo tanto tú lo de la apropiación cultural lo tiene es absolutamente superado

Voz 1331 07:10 bueno más que yo creo que es un intercambio muestra unas un intercambio cultural a mí lo que me ha fascinado siempre la música popular la música que está hecha por gente que no esperaba tener un beneficio para ello que es por pura vocación y que luego resulta teniendo éxito eso es lo importante desde la vida que tú y yo yo soy músico vocacional ahora trato que mi profesión no me aleje de la vocación clara porque la profesión ya trae otras cosas consigo tú aquí podría es decir lo que quieras pero tienes Unión por supuesto y por tanto está bien que sea así por tanto a mí me ha fascinado siempre la música popular llegue a México bueno ya antes de niño en España muchas de las canciones que utilizaban para que la gente aprendiera tímidamente a tocar la guitarra era mexicanas y españolas entonces descubrí el mundo el fantástico de Méjico el universo musical y dije aquí me quedo hice un disco que fue de un millón de copias no lo regalaban los estados el día del grito opera entre el quince dieciséis de septiembre al grito de la Independencia El regalos discos de un español como si todo eso no en fin el grito del del de la independencia de México edición dos sacerdotes que eran españoles no es no te digo una de las grandes

Voz 3 08:21 a la cultura mexicana todo el mundo Rocío Dúrcal otra española

Voz 1331 08:23 sí ha seguido un adiós allí que el día que murió precisamente me llamó su infancia hila estaba en México yo hablando con una gente lo escribía en el reportaje que es que hice sobre la muerte de raciones de un periódico importante en España íbamos a hacer una cosa juntos pero ya no fue posible ella ha sido una auténtica diosa porque llevó el cantar fino como un jilguero a un país donde las mujeres cantaban como los hombres así lo pongo no es paseado ella fue un hito que por delante pero fantástico

Voz 3 08:54 bueno el último disco de Luis Coco Se llamaba por México y el tema que le da título parece casi como una especie de declaración de amor del propio Luis Cobos hacia ese país

Voz 5 09:05 me wrong

Voz 3 09:14 esto va camino está pensado para convertirse en un himno oficioso de la cultura mexicana que además adora y que además yo sé que tú también eres un gran aficionado a la cultura mexicana México tiene alguno de los mejores compositores letristas e intérpretes de la música en castellano José Alfredo Jiménez Agustín Lara Armando Manzanero Juan Gabriel

Voz 1331 09:31 porque María Negrete ahora que estamos en la época de las mujeres María Liber ICO suelo olas

Voz 3 09:36 por supuesto ha dicho que la conexión de la conexión personal con la música mexicana viene desde desde muy desde muy temprano no desde el principio

Voz 1331 09:44 si después después después llegué a Méjico pude dirigir varias giras importantes podido dirigir orquestas allí y entonces me pude fajarse de verdad con cuál era Midas de la música mejicana cuál era la la trasposición que de eso hacían los intérpretes allí he leído muchos festivales y un tema en puré hecha que es el el idioma de los indios indígenas la Comunidad Carrasco en Michoacán es un sitio maravilloso recomiendo que vaya presumiendo cuando vayan a México además de la Riviera Maya ya vayan al interior que ahí no hay violencia ni problemas es un país maravilloso pero dicho esto la fecha porque es uno de los treinta y tantos idiomas que latente Si vivos ahora mismo directamente tantas comunidades indígenas trescientas y pico derivaciones del idioma es un sitio que me encanta por la diversidad se parecen de alguna manera en España lo que pasa es que allí hay una línea que es la sanidad que hace que un IUCA Tepco que es un nombre de Yucatán que tiene aspecto físico muy diferente a un ese tipo de de de Sonora Chihuahua que son como gringos que dicen ellos sienten mexicanos no sé cómo lo han hecho pero hay una línea invisible decía la mexicana que hace que toda esa gente de culturas indicio todo se sientan que Méjico su país digo hay que envidia para España que bueno hay gente que viene de fuera porque era el fondo tú también te has llegado la sandía ha lo más me asimilado ya es verdad es que hay muchos artistas internacionales a los que hay

Voz 3 11:10 llamado la atención la cultura Mexicana tú en este disco incluyes por ejemplo un fragmento de Guadalajara de Izar tú sabes Louise cuál es mi versión favorita de Guadalajara una que grabó Elvis Presley las escuchar una vez la escuchado

Voz 2 11:27 los primeros Ross ocho

Voz 3 11:31 muy bien siempre me gusta escucharla porque me hace que piense cómo somos los españoles cuando intentamos cantar en inglés fíjate fíjate en México fíjate fíjate que una de las cosas

Voz 1331 11:40 es importantes que tiene la música mexicana es que habla aquí huele a Rosa temprana huelen a tierra mojada ellos en toda la música popular está en la naturaleza

Voz 1 11:51 por sí misma está reflejada hizo una habla de una un pajarillo que portaba una Calanda hay que portaba una rosa de Castilla no maravilla bueno tenemos mucho de lo que hablar con Luis Cobos

Voz 3 12:04 de Méjico sobre músicas sobre su propia carrera unos minutos

Voz 7 12:27 que el lustre cuando se trata con cariño que toma esta música la dimensión porque no nos llevaría música a la melodía está escrita pero la dimensión que toma hay maravillas ha amanecido el día

Voz 3 12:49 le decíamos antes el trabajo y Luis Cobos a lo largo de las últimas décadas en la música es interesante y coherente porque de algún modo ha trazado un camino de vuelta por un lado ha popularizado de la música clásica y por otro ha dotado a la música popular como este como tú decías Luisa verá de la solemnidad de la grandiosidad del brillo de la música clásica el último ejemplo como Simó se titula va por México se presentará con un concierto en directo en el Teatro Real de Madrid el próximo día diez de mayo y Luis hasta qué punto no digo ya solamente en tu trabajo sino en general en la historia de la música clásica hasta qué punto la música popular las piezas de la música tradicional están en la inspiración de las grandes obras

Voz 1331 13:25 esto en Sentís y más si tienes Consagración de la primavera

Voz 8 13:30 a ver si

Voz 1331 13:32 varios ver y eso está tomados sí sin duda alguna de una melodía popular que es donde el Concierto de Aranjuez en fin infinidad infinidad de obras declaradas que los otros declararon y otras que no han declarado no puede ocultar los sino porque a lo mejor ni se acuerdan de tú vas a un sitio llovía mucho y te trae una melodías luego te dices esto esto ha pero insisto lo viene a Armenia en en el católicos estaban enseñando no sé o osea que si la influencia es total porque en algo hay que basarse igual que se necesita un argumento para hacer una hora pues se necesita un argumento y una un inicio para continuar algo

Voz 4 14:10 pero también es cierto es muy interesante lo que dice porque Wagner que supuestamente inventó la música moderna se basó sus argumentos en los leyendas y mitos más antiguos la historia de oro pues

Voz 3 14:21 Luis tú eres de Campo de Criptana lo hemos dicho antes un pueblo con altísima concentración de músicos allí tú empezaste como muchos niños tocando en una banda también los comentado son lo decía fuera de micrófonos son las bandas que lo mismo interpretan una gran obertura de Mozart que una en una charanga tocan despacito o un pasodoble son la mejor manera de educarse en el dejar fuera todos los prejuicios relacionados con la música

Voz 1331 14:44 desde mi punto de vista sí porque una banda pertenece al país de la música y luego cada uno no hay divergencias no hay discusiones problemas políticos sociales de opinión y además enseguida empiezas a practicar lo que estás loco por lo tanto es un banco de pruebas es es espectacular debo decir que las bandas además son el crisol de muchísimos músicos que hay por el mundo de los buenos músicos que hay por el mundo el siglo XXI es el siglo de las bandas ahora ya hay compositores que no sólo hacer transcripciones de la música orquestal sino están componiendo diré que me daban aquí en España tenemos treinta profesionales habrá a lo mejor más de mil bandas de música

Voz 1 15:21 la privada sino profesionales

Voz 1331 15:24 España junto con Holanda y luego Estados Unidos fíjate es los dos países más importantes en la música es un buen lugar para aprender aprender a tocar la música poder dedicarse a como oficio ratos a la música y luego si viene la profesionalización bien pero es un buen encuentro también muy recomendable para encontrarse con la música

Voz 3 15:47 es muy interesante Lluís Soler de tu educación musical porque sino hace un repaso de tu carrera desde que dejaste Campo de Criptana de Criptana esa falta de prejuicios esa manera de entender la música es parte de tu trabajo desde el desde el principio vamos a hablar un poco de del trabajo que quizá es menos conocido ese trabajo que he realizado empezando por ejemplo por

Voz 1 16:05 los últimos años sesenta

Voz 3 16:15 esto que suena es conexión que es la primera banda con la que no sólo grabas tu primeros discos sino que además tienes cierto éxito creo recordar que llegaste a ir a Canadá

Voz 1331 16:23 la agravará sea Centro Europa vendimos discos en Alemania en Sudamérica si aquí yo que mi buen fueron haciendo directo en los demás eh llevaron compositor esto externas son son prácticamente casi todo el álbum es mío componía esto lo hacíamos en inglés porque a me gusta mucho la música soul la música pop que más me gusta digamos popular es el Sol sigue siendo sin duda entonces había componer en inglés porque esa música después aquí los ochenta los grupos encontraron y en Argentina sobre todo la manera de cantar en español y muy bien pero en aquella época no teníamos que cantar en inglés la ópera eran italiano o alemán se mostró dijo vamos a hacerlo en alemán pero sí fue una época maravillosa de descubrimiento de la música sí llevamos música Bashar al Rickman blues un poquito de jazz un poquito de de

Voz 3 17:18 pero es fácil aún Luis sino se fija en los arreglos en la instrumentación es fácil encontrar aquí al Luis Cobos interesado por la música sinfónica por los arreglos de viento tu inquietud no tu capacidad también como instrumentista ya en esa época a ti tú dices que te van convirtiendo director pero hay muchos pasos intermedios porque a ti te reclama por ejemplo para tocar como músico de sesión en bizcos clave en la historia de la música española como este a comienzos de los años ochenta montas unos estudios de grabación los estudios Scorpio por el que pasan casi todos los símbolos de la movida madrileña ayer sagrado por ejemplo voy a ser mamá de Almodóvar y Marina Mara fuiste arreglista de los discos de un grande de tónica de Tino Casal a habérselas el champú llevó el secreto de la melena de disco no hay principios bueno si no me equivoco Luis tú en esta época vivías encima del estudio estoy yo tenía Tino Casal metió todo el día en casa pues está

Voz 1331 18:22 también la Fanny Mc Namara que les llamaba Silvio Miguel Fabio Mc Namara muy muchos de la época porque en el segundo piso y entonces no había no había ahora la verdad es que era un eran un laboratorio pero estoy ovación en el cual en bajo una idea serias con un disco pasó por ahí pues desfilaron pues yo qué sé yo Fini ya de aquel primer disco

Voz 3 18:41 déjame déjame que te pregunte a Bush tu lo dejaste pasar a casa

Voz 1331 18:45 lo dejé pasar porque eso era y es un tipo encantador y un cantante excepcional con una voz agudiza Lima e Isi Disi a él sí le gustaría que tal como se cómo fue sin duda a ver si me oye vente el rock sin duda sin duda

Voz 3 18:58 ya le gustaría espectacular bueno porque Luis Cobos participó también en la grabación del primer disco de Bush de prepárate

Voz 2 19:08 hasta cantar bien el primero de Mecano también no

Voz 1331 19:14 primero y segundo sino que este segundo disco de me que además el segundo disco Mecano tiene una obertura mal todo está el país de las sagas que agradezco la London Symphony entonces hay muy poca gente lo sabe era un era una melodía sintetizador de Nacho

Voz 8 19:27 no

Voz 1331 19:28 entonces yo me lo dejaron Andrés que dice

Voz 3 19:30 nada más que una abertura sólo cuando está en el disco está él esta estarán dijo tú tenías un rato libreta y Road tú sabes cómo está el café de la máquina es que esta admite que las mismas me llama natación saber que tú sabes dónde están los baños

Voz 1331 19:41 mira tuve hubo un momento en que tenía yo una habitación en los veinte metros cuadrados con mis Masters ya me dijeron por favor

Voz 3 19:49 ha estado bloqueado desde hace un poco el espacio aquí pero

Voz 4 19:52 eso en poco ese hablamos Ése es fascinante también nunca hablamos muy profundo de los míticos estudios para Dios este ex en Memphis y como han pero efectivamente pero lo curioso es que son los músicos obviamente cada estudio tienes tu ahí eres Swiss pito que afecta a este ya estamos habla de misticismo aquí es además que técnica pero en pregunto cómo te veo experiencia de trabajadores

Voz 1331 20:21 pero no tienen misticismo enorme y que eso lo consiguieron los Beatles pero lo lo inauguró Helga compositor inglés Édgar que duró lo que tienes una sala maravillosa que suena la orquesta como en ningún otro sitio ese punto de vista luego hay otros estudios míticos porque han sido es el crisol o la base de desarrollo de un género a lo mejor como el como el blues otros géneros que hemos han inundado a todos y han sido sean popularizado pero que es verdad hay una mística hay un contenido ahí en los estudios fantasmas eso no eso se ha mostrado su no demostrado ya hay espíritus Abbey Road pues tiene tiene tiene esa magia que además de la popularidad que tiene es que es un estudio y luego con una dotación técnica reses fabulosa ahí se puede hacer cualquier cosa yo he estado trabajando durante veinticinco o treinta años en pero no pues nada es que es que es es que es buenísimo algo tendrá cuando John Williams sigue yendo a

Voz 3 21:18 a Al Arabi Rouse va desde Los Ángeles a grabar allí porque obviamente tiene unas capacidades técnicas y una y un sonido absolutamente reconocible fantástico pero vamos un poco al Luis Cobos que sí que reconocemos más fácilmente el que en el año ochenta y dos obtiene un éxito completamente imprevisible con un disco que seamos zarzuela que en aquel momento debió descolocar a muchos porque yo me imagino Luis esté hecho el Ejército en casa de ponerme en el en la cabeza de un comprador del año ochenta y dos que veo un disco que pone Zarzuela es verdad que tuya desde el desde la tipografía el título además alguna pista porque podía hacer un disco The Scorpions pero pone a Zarzuela y un abanico llegaba a casa es decir que disco de Zarzuela me comprado se lo ponía en el en el tocadiscos de casa

Voz 1331 21:55 esto es lo primero que escuchaba

Voz 3 22:02 la solemnidad de la música orquestal y a los cuarenta segundos cuando uno menos el se espera de repente Bucarest es curioso Elvis porque en esta época las cajas de ritmos sonaban igual que los puñetazos de Van Damme las películas de los ochenta ahora ahora ya conocemos el final sabemos que esto funcionó fantásticamente bien era un disco pensado para vender cincuenta mil copias y vendió un millón pero yo supongo que tuvo con el día que pusiste esto a la venta qué dijiste esto está listo este lazo ya balas tienes tú sabías que asumió un riesgo importante

Voz 1331 22:35 no sirve más que yo quería bajarla a la batería pero el ingeniero que es un ingeniero que está ahora trabajando con George Lucas en fin en Los Ángeles es una celebridad Jon Ander mi querido amigo Jon Ander dijo como bien muy pragmático porque judío vivían en Inglaterra era

Voz 1 22:52 en fin muy pragmático dijo o lo pones o no

Voz 1331 22:56 que bueno nos fuimos a tomar algo y lo subió a mí me parecía que era una bofetada de Pla pero la verdad es que conseguí que fueran números unos cuarenta principales esta casa cuando era música para tiene ellas porque tenía un elemento que era el ritmo ritmo continuado seguido Teddy tiempo ese llama en inglés que era lo que hacía reconocible en la música de los ochenta y entonces pues ahí lo conseguí Libby mira colocamos esto ahora en las estoy ensayando estos días y me dice usted tuvo la culpa de que me hiciera músico porque mi padre ponía el disco o los escasez absolver entonces en el coche porque yo tal bueno algo a lo que ha contribuido la verdad es que era un disco para el gran público para desmitificar de alguna manera no quitarle calidad ni solemnidad a desmitificar esa cosa que era ir a un concierto de música clásica ahora ya los tiempos han cambiado no haría eso pero en su día lo hice yo estoy con dentro de

Voz 3 23:50 sin duda funcionó no sólo popularizó la música clásica la coló en los viajes en coche de muchos adolescentes son muchos niños como yo en aquella época efectivamente hiciste algo que no había hecho sólo de nadie que fue llenar un Santiago Bernabéu para escuchar una orquesta sinfónica en el año sesenta y cinco grabado en muchos otros discos con esta misma fórmula salidos de tus viajes por distintos lugares de Europa Viena por Italia etcétera convirtió Lewis lo voy a decir claramente en lo más parecido a una estrella del rock que hemos tenido en la música clásica de este país

Voz 1331 24:19 la verdad es que sí lo penoso Utiel que ocurrir no puedes provocarlo o sea que es algo que él éxitos una novia infiel y absorbente con novio infiere absorbente que te tomo I te deja cuando quiere sin que pueda evitarlo entonces ocurrió te tiene que ocurrir el éxito tú tienes que hacer las cosas porque conozco a gente muy buena pues que no tienes éxito por qué no ha tocado tenido generados o no estaba en el sitio adecuado yo también grave estés discos instrumentales porque estaba en una convención de la compañía de discos y me encontré al presidente de CBS Europa que fue el que dijo el precio no importa esto va a ser un éxito pero aquí creían que no y tuve que esperar seis años para llevar el primer disco seis años

Voz 2 24:56 y como si el rock compite algo de tengo un hotel

Voz 1331 24:59 no no no fíjate ahí ahí he fallado hay números puedo con él y con Mike Nichols que son hombre muy calmado por cierto ni con otros

Voz 3 25:07 discos una vida dedicada a la música su último disco se titula va por México hice presente el próximo diez de mayo con un fantástico concierto en el Teatro Real de Madrid Luis Cobos

Voz 1331 25:15 pero es decir al dime dime conmigo en el Teatro Real

Voz 7 25:18 llevo decirlo una estrella que es Pitingo que va a hacer un par de temas con sinfónica mariachi y Coro Gospel no sea imagínense iba está también el coro Gospel Factory Jan al caerse sí

Voz 3 25:32 se como someterá a tanta gente en el Real no sé cómo va

Voz 2 25:35 pero de Luis Cobos muchísimas gracias

Voz 5 25:40 hoy